James Rhodes: Réquiems

Voz 2 00:00 a su vez Schubler de sus primeros años

Voz 0874 00:18 Stevens ir pero sabes que una vez fui a un concierto de El pianista de Yes y contó que acabas de tocar Se lo compuso él se opuso a Cat Stevens le pagaron como diez o doce dólares por la música y luego nunca lo mencionara en el disco

Voz 2 00:35 bueno eso dice como sabemos eso es verdad nazca sobre esto le ha preguntado a alguien

Voz 0874 00:41 que estimen estarán Arabia Saudí de saber dónde ahora ese Yusuf

Voz 2 00:45 Lahm exacto

Voz 0874 00:47 bueno qué tal todo aquel

Voz 2 00:50 la volvía ayer de Barcelona es uno de mis sitios favoritos se imaginan ser lo suficientemente rico como para tener un piso aquí en Madrid y otro en Barcelona me moriría morterazos que felicidad ese es mi sueño baby

Voz 0874 01:03 en serio estás hablando ahora de mudar T de Madrid a Barcelona tú crees que es el momento político adecuado para tener esa conversación no

Voz 2 01:10 ahora ya este es el momento perfecto para hablar de lo que a lo mejor un día me levanto por la mañana le digo a mi novia vámonos al mar este fin de semana Nos montamos en el tres concierto Madrid y la vez increíble a trescientos kilómetros por hora han pedido a Castellón tengo que ir a Zaragoza una hora y veinte minutos a Zaragoza

Voz 0874 01:32 claro en Castellón atraer en Castellón

Voz 2 01:35 muy tocado en Castellón fue maravilloso varias veces el récord grandes medidas en Castellón para un concierto de música que nunca antes habían vendido todas las entradas del auditorio del Palacio de Congresos así que me siento muy afortunado la gente era encantadora luego pasé por el Parc

Voz 3 01:53 me con muy bien volví a Madrid luego a Barcelona que te encanta

Voz 2 02:00 estoy de vuelta a casa de Madrid lo cual me hace muy feliz porque voy a estar aquí un par de semanas enteras y eso no suele ser habitual

Voz 0874 02:07 pero si está saliendo tanto por la noche ultimamente

Voz 2 02:09 ah sí a Cain es curioso porque no sólo hacerlo el otro día a las nueve

Voz 4 02:17 anda no Manson chanza así

Voz 2 02:19 luego fui al cine a las diez y media de David vemos que es fantástica aunque no tanto como la forma del agua que Del Toro que cada año es sencillo subir y luego dio una fiesta en la Academia de interpretación a la que chocolate que yo diría que es la mejor del mundo sabías que estaba en Madrid escondida en una calle pequeña o una de las mejores escuelas para mí todos estos chicos salen de fiesta una vez al año fue increíble Nos quedamos hasta las tres y media de la madrugada bailando y treinta gentes tan valiente tan estimula básicamente dicen te quiero ser actor pues una de las profesiones más duras del mundo tienen que estudiar cuatro años tienen que darlo todo cuando todavía son adolescentes o tienen veintipocos años veinte algo y me encanta como una inspiración todos deberíamos ser un poco más

Voz 0874 03:10 si no les quita la ilusión diciéndoles que no se pues los Angeles por ejemplo está lleno de camareros guapísimo que aspiran a ser el próximo Chris Hemsworth y que acaban siendo camareros no

Voz 2 03:21 no pasamos muy bien algunos de ellos habían bebido un poco más de la cuenta pero eran divertido divertidos gente que dice no quiero ser abogado no quiero ser economista no con ante un no voy a hacer lo que mis padres quieren que sea siempre he querido ser actor así que voy a ir a una escuela de actores y eso me encanta tienen dos empleos viven en apartamentos compartidos minúsculos con otros cuatro compañeros es fantástico yo lo hice también trabajé en Burger King en París

Voz 0874 03:53 haciendo hamburguesas

Voz 2 03:57 porque no me dejaban estar en el mostrador con los clientes ya estaba en la parte de atrás literalmente haciendo hamburguesas

Voz 0874 04:02 así lo que no te dejaban en el mostrador

Voz 2 04:07 por qué era el típico inglés Slaughter vivía en un apartamento tan pequeño que entre la cama y la puerta sólo podías dar dos pasos en estos días también Nos hemos visto tu y yo fuimos juntos a concierto de Sokolov ahora

Voz 0874 04:20 hemos de Sokolov si quieres pero antes escuchamos un poco de música

Voz 2 04:26 sí porque quiero hablar de las vistas para los muertos

Voz 0874 04:30 porque el último que pusiste por cierto le encantó a mucha gente

Voz 2 04:33 si das hacen no te antes que normalmente los Réquiem que suenan tristes Rey Clement y piensa siendo destaca primero el más famoso es como un hombre mirando fijamente asombro Pyatov una crisis lo encargó según él un tipo extraño gris al que no conocía pero no pudo acaba pero le pagamos para que lo escribiera Lugo hacer creer a todos que lo escribo llevárselos elogiar la iraní dedicárselo a su mujer para que así se estará con el etcétera y aún así murió sin terminar saben pero la obertura sabemos escuchar vivamente la escribió a él describió como la mitad del Réquiem antes de morir luego lo completó uno de pero fíjate Beethoven dijo que no había compuesto esta pieza quién la compuso

Voz 0874 05:27 sí

Voz 2 05:27 lo cual creo que es el mejor elogio porque pueden dedicar este es el comienzo del Réquiem de Mozart

Voz 4 10:01 una pieza tan bella

Voz 2 10:02 quién Obilla luego escuchamos un poco más del Réquiem de Mozart

Voz 0874 10:06 todos los grandes compositores compusieron algún Réquiem

Voz 4 10:09 no no me haces o me está el rumano

Voz 2 10:14 muchos compusieron misas casi todos Beethoven por supuesto Mozart Brahms compuso un réquiem de Verdi también obviamente Mozart Forés una es una composición con mucha fuerza son todos muy desoladores razón excepto el de Fauré que luego hablamos

Voz 0874 10:34 hablando de experiencias religiosas tuyo hemos tenido una esta semana muy te lleven a Amat

Voz 2 10:41 sí que ha obtenido una tobillo solas que querías contarlo

Voz 0874 10:44 pero no me refería a esa experiencia a la de antes

Voz 2 10:47 a veces me alegro de no ser el único de los dos al que le pareció especial también bien gracias

Voz 0874 10:53 ella me refiero al concierto deshoja la voz

Voz 2 10:55 de nacional en el Auditorio Nacional Dios exterior amén dudo extraordinario larguísimos sólo en la primera parte tocó tres piezas de Haydn

Voz 0874 11:07 yo siempre hace conciertos muy largos

Voz 2 11:11 y lo que es increíble es que sea capaz de estar tan concentrado tanto tiempo me encantaría que la gente pudiera realmente entender la cantidad de trabajo que en un concierto así a lo mejor toca ciento cincuenta mil notas en el piano todas de memoria literalmente cada a una de ellas la toca de manera consciente intencionada hasta el punto de poder añadir a lo mejor medio gramo extra de peso sobre una sola de las notas que toca con uno de los dedos son treinta cuarenta cincuenta años de trabajo para llegar a ese nivel es increíble dice lo piensas si analizas una interpretación como lo hizo

Voz 0874 11:50 no hay en el mundo nadie vivo mejor que él lo que más Open días que después de tanto trabajo es como que no quería marcharse salía tocar una y otra vez

Voz 2 11:58 se hizo creo

Voz 0874 12:00 como dices no sólo la destreza el trabajo intelectual memorizar todo eso a mí me sorprende que los pianistas tengáis esa capacidad de retención

Voz 2 12:10 es extraño verdad es a eran de acuerdo de que desayunado esta mañana que día de la semana año me gusta abordar me tengo que llevar siempre un diario con las fechas de los conciertos porque no lo que está ahí pero puedo recordar cien mil notas Samphan no se come supongo que un poco es memoria muscular y luego también trucos y estrategias de cada uno otras veces vistas en de la partitura hasta el punto de que ves las manchas de café en el papel y las anotaciones

Voz 4 12:45 han hecho puede Fermí éste es algo muy raro Fuentes

Voz 2 12:51 para mí la mejor manera de memorizar algo es tocarlo al veinte por ciento de la velocidad real si eres capaz de hacerlo lo memorizar es como hacer un monólogo de Shakespeare pero parando tres segundos después de cada palabra si lo acabas de los sabes de memoria te preguntaba en el concepto

Voz 0874 13:07 a qué edad puede tener esa destreza en los dedos para seguir tocando supongo que depende de cada caso pero tú crees que incluso después de los ochenta

Voz 2 13:15 ahí Jaén después de los ochenta

Voz 0874 13:18 Sokolov tiene sesenta y siete

Voz 4 13:20 se extinguieron se extiende han disponen no entonces dijimos

Voz 2 13:24 de Chaikovski sesenta sesenta y ocho Nacido en mil novecientos cincuenta ganó el premio al que todavía hoy es el más importante del mundo cuando tenía dieciséis años el ganador más joven de la historia yo tengo una grabación de cuando tenía dieciséis años y sabes que es lo más milagroso que sonaba entonces exactamente igual que ahora a los dieciséis ya estaba totalmente formado como pianista eso no sucede nunca o a menos que seas como Theodore nada vamos a escuchar un poco más de Mozart es mi director favorito el mejor del mundo ahora mismo vamos a escuchar poco más del réquiem este es el día que es un himno en latín poema que describe el juicio final con las trompetas convocando a las almas ante el trono de Dios los que están a salvo serán enviados al fin y los que no serán enviados a las llamas eternas del infierno obviamente es una pieza alegre y divertida pero esto es lo increíble duras sólo cien segundos y escuche la energía muchos conocerán esta pieza pero no la habrán escuchado interpretada de esta forma es extraordinaria desde la primera nota es como si Mozart con la dirección de ocurrencias no cogiera del cuello unos agitar a durante cien segundos porque no puede es casi ni parte respirar suban la radio imaginen que escuchan esto por primera vez en su época mil setecientos noventa mil setecientos noventa y uno es una iglesia oscuras imaginen lo que pensaría la gente ha de escucharlo

Voz 4 16:26 Davos de una Israel ha minado gitanos está Laurence aunque ahí la verdad como no lo entenderé nunca

Voz 2 16:34 la cantidad de la facultad de tiene para ir debió super fuerte halo tranquilo con la orquesta y coros todos cantándola

Voz 0874 16:41 vez ese extraordinario otra cosa que me sorprendió mucho de de Sokolov es como eleva la mano derecha antes de dejarla caer suavemente sobre el teclado and Last o explica

Voz 2 16:54 Hanna se ha convertido en algo Lord Zimmerman hace lo mismo muchos de los grandes pianistas llegan a un punto en el que están obsesionados por el sonido sólo el sonido Shane estatal hasta el punto de que si el piano Start Sastre dos mil metros a la izquierda de donde ellos quieren les parece completamente inaceptable y hasta el punto de viajar con sus propios técnicos y sus pianos para que los tengan a puntos al Sokolov no toca un piano que tenga más de cinco años no tan técnico trabaja siempre con su gente durante horas el día del concierto para garantizar que el sonido es perfecta y en parte sube tanto las manos porque cuando caen de esa altura el sonido de las notas es muy distinto al de cuando están cero todo lo hace de manera perfectamente consciente todo por conseguirlo que para él es el mejor sonido posible

Voz 0874 17:48 el por cierto dividió al concierto en dos partes creo que es lo que suele hacer tú también a ese descanso cuando tocas

Voz 2 17:55 no no me gusta a mí siempre me ha parecido que interrumpen el rival que si algún concierto que dure no se a noventa minutos es como una película me gusta el hecho de que no haya una parada a la mitad para que la gente mire el teléfono de un cigarrillo vuelva prefiero que lo hagan después del concierto

Voz 0874 18:15 es dieta por cierto porque Sokolov no tenía pinta de hacer dieta

Voz 2 18:19 a mí me estás llamando gordo no lo estoy llamando gordo el Ajax ahí ya sé que ganado peso desde que dejé de fumar hace tres meses y cinco kilos

Voz 0874 18:28 vivirá once años más

Voz 2 18:31 la mayor Maddox cinco kilos House Xavi hacerme un chequeo el Estado día por cierto está completo de la cabeza a los pies de todo

Voz 0874 18:38 existe sangre espera Espera un poco de música y luego nos lo cuenta

Voz 2 18:44 inalámbricos aquí oigan sitúan Nat música sí mira vamos a escuchar otro de otro y este es de Verdi

Voz 4 18:52 favor de Leipzig found made

Voz 2 18:57 que es probablemente el trabajo coral interpretado con más frecuencia desde que es casi tan popular como el demanda

Voz 4 19:04 me indigna despistes lo que es increíble

Voz 2 19:07 de esta pieza sexting

Voz 4 19:10 malo es que fue

Voz 2 19:12 interpretada unas dieciséis veces en mil novecientos cuarenta y tres cuarenta y cuatro en tres y hasta uno de los campos nazis de concentración más terribles si desean los nazis invitaron a entrar al gueto a una delegación de la Cruz Roja para explicarles que aquello hubiera como una urbanización muy agradable quizá es un gueto pero mira cómo nos ocupamos de la gente que hasta les dejamos interpretar crean usted lo que es increíble es que para los judíos el Réquiem que era como un código secreto hable del fin del mundo de lo que les pasa a los que cometen actos hermandad han así siquiera al tiempo que se enfrentaban a su propia destrucción los judíos de ese coro les estaban diciendo los nazis el Tercer Reich estaba condenado vencían a través de la música que escuchan es terrorífica no suban el volumen porque se cargará seguro que conocen esta pieza es increíblemente famosa

Voz 0874 22:25 así que esta es la música que sonaba en tu cabeza cuando te estabas haciendo el cheque Omer

Voz 2 22:30 sí que estaba muerto de miedo de verdad estaba que me han dado todavía los resultados que me los dan en un par de días insiste el chequeo porque duermes mal explica Sansón distinta porque duermo mal nada más que una buena que hicieron llegar me lo todo después de tres meses sin fumar está ahora que me estoy haciendo mayor fan antes quiero saber si tengo alguna deficiencia de verdad cuando dejas de fumar no son noventa días has en Scarlatti hay os sesenta Mi cuerpo va a tardar un año en soltar toda la mierda que tenía el tabaco hay tres mil productos químicos en un cigarro fumado toda mi vida mi primer cigarrillo los cinco años desde entonces que dos siempre es mucho tiempo envenenando mismo hay agua pero sí faena pudo averiguar por qué me despierto a las cuatro de la mañana con mi corazón haciendo sudando sin poder dormir tengo la esperanza de no estar muriendo me todavía espero estar aquí dentro de un año pero bueno si al final me estoy muriendo tenemos una selección de Réquiem que podéis poner en mi funeral

Voz 0874 23:33 avisan con tiempo y así busco algo para los sábados a las diez y media

Voz 2 23:37 gracias muy considerados Jaksche que lo estoy emocionado por tu compasión vamos a escuchar un poco más de musical porque hay algo que está muy bien de este último requiere normalmente son piezas tristes recogían sobre la muerte yo no lo hago así pero un tipo escéptico no era para nada religioso estaba influenciado por estas creencias de adiós castigado patio obliga a mi propia vaya a ser juzgado dijo a la mierda con eso y escribía como un tributo musical a su padre que murió en mil ochocientos setenta y Felton lo escribió tres años después pero en el terreno religioso él tenía dudas de todo por eso en el Réquiem hay un tono calmado sereno pacífico lo cual es distinto a lo que ocurre en cualquier otro Requiem y a mí me encanta porque mezcla la muerte con la amabilidad la compasión incluso la esperanza y a veces por qué no alegría es mejor que el castigo es mejor que verse arrastrado al infierno escuchen lo Se interpretó en el funeral del propio Fauré imagínate en mil novecientos veinticuatro que tocan una de tus piezas en tu propio funeral tan increíble vamos a escuchar el Sant Joan tan bello y tan lleno de esperanzas quién esté escuchando que lo busque Fauré EFE A R es el Réquiem está en Spotify con Apple Music gratis escuchen lo entero es todo tan profundamente bonito levanta el ánimo lo que vamos a escuchar es sólo un movimiento de ese Réquiem

Voz 4 28:27 maravilloso Speer fue

Voz 2 28:30 a preciosos fue levanta el ánimo es esperanzador bueno te puedes creer que sea un réquiem

Voz 0874 28:34 sí tenemos que terminar que vienen ya las noticias por cierto comida japonesa por lo que me he encontrado bien

Voz 2 28:41 es que me once veces y has estado desviando en Twitter comida dos veces primero con mi placer hace unos días de mis comidas favoritas y luego fui a un restaurante que

Voz 0874 28:52 de una rama en tú también ahora todo el mundo está con el Rame es porque se es como una sopa glorificar

Voz 2 29:00 va no puedes decir mira no es cálido es curativo es increíble

Voz 4 29:10 la Amato o checo Copa capo copa

Voz 2 29:13 también es reservado en el capo Copa Caster restaurante japonés de Madrid que dicen que es increíble

Voz 0874 29:19 es muy caro también por cierto pero bueno tú eres el uno por ciento al fin y al cabo Shara cállate

Voz 2 29:24 por eso te voy con Mika para un día especial un par de días después de mi cumpleaños voy a cumplir cuarenta y tres

Voz 0874 29:31 pero en fin de chequeo médico así que tranquilo

Voz 2 29:36 el ahora no lo sé todavía no me han dado los resultados a lo mejor es mi último cumpleaños por si acaso tienes que ser super amable conmigo

Voz 0874 29:44 si te secuestran el libro más una manita

Voz 2 29:46 a cuántos libros vendería si fuera mi último cumpleaños vendería un montón de discos

Voz 0874 29:51 también si alguien no se te esperarán el portal de tu casa a lo Mark David Chapman

Voz 2 29:56 en aguas sabiendo donde vivo les sabemos donde vives

Voz 0874 29:59 pero yo lo digo en serio hay gente que te espera en el portal de tu casa

Voz 2 30:02 eres aun así es que es verdad pero es gente muy amable conmigo tan simpáticos al lado a este me encanta respetuoso y cariñoso esto me nadie me he parado por la calle y me ha dicho hombre eres el gilipollas ése de que escribió un libro siempre me dicen cosas muy amable

Voz 0874 30:20 no te dicen eres ese que sale por la radio hablando raro

Voz 2 30:24 ha hecho es que son muy amables no se parece nada Inglaterra durante tipos de Inglaterra es mucho más complicado lo que te dicen no suele ser amable aquí aunque ahora esté lloviendo nevando y parece a Inglaterra por el tiempo la gente es muy amable la palabra del día tenemos una

Voz 0874 30:42 de hecho a lo mejor es lo que te recomiendan los médicos cuando tienen los análisis conoces la palabra cabezadita o a la charla

Voz 2 30:52 como si hubieras estornudar cabezadita Capel

Voz 0874 30:55 Ariza sabe lo que es la cabeza cabeza cabezadita es dolor de cabeza no Chema o ahora

Voz 2 31:02 está diciendo que me estoy muriendo no cabezadita es

Voz 0874 31:05 es como una pequeña siesta que haces incluso sentado dormido un momento pero es como un sueño repara

Voz 3 31:11 Nador el acta me encanta la idea es estás muy corta

Voz 0874 31:18 exacto pero tienes que usar esa palabra cabezadita apretadito perfecto Love me encanta la idea unos compases al piano antes de las noticias es defensa

Voz 2 31:27 música antes de las noticias venga un poco de Bach

Voz 29 31:32 no no no

Voz 30 31:42 no

Voz 2 31:46 ha empezado con Cat Stevens Peris

Voz 0874 31:47 dar algo de Queen ahora