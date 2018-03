Detrás del escenario estaba el exilio

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1775 00:44 ver si me está mandando un mensaje subliminal que te quieres ir al que programan Rafa Panadero cómo estás qué tal buenos días bueno interpretarlo como quiera hacia él no existe venir hacer las secciones ha repasado un pequeño musical esto no es del todo correcto día yo te dije que si podía venir aquí además estoy cansado estás muy claro de tú dijiste no hace falta que venga que ya tenía tiene que tienes otras opciones para estos minutos de radio tan valioso sabía que iba a ser un poco que esto para ti es una carga no no aportas como puedes y me dio la sensación de que era mejor un poco de descanso a mí lo que me dio la sensación es que que cuando te dije que podía preparar la sección pero que iba a hacer con música relacionado con Irán esto te te de un poquito de miedo te echase para atrás siempre existe buscar un plan B no que si algo define a este programa Mora la música pero bueno tienes plan B musica iraní no mira os pero pero es música relatos nada con Irán Queen exacto Queen Freddie Mercury tiene una conexión con Irán lo aprendí precisamente en este viaje que hice la semana pasada lo votó mi creo que iba sentada iba si occidental al ministro pero bueno dado cerca no se levanta hacen cuando hablar y no no me lo contra el ministro en unos cuantos las cosas no diré si más o menos interesantes digamos que no esto nos lo contaron fuentes diplomáticas era gay vais a Irán por cierto pues para hacer acuerdos bilaterales para ver los empresarios español como están por allí el acuerdo nuclear ya sabes que está en peligro por amigo Donald Trump ahí éramos bueno el primer país de la Unión Europea que visita después del anuncio de Trump de que se va a echar para atrás lo que te cuento resulta que Freddie Mercury nació en Zanzíbar como bien sabe seguro no cuando aún era un protectorado británico al que bueno habían destinado a su padre no que que el Parera indios en un diamante de la India provenía de la India que también era todavía territorio británico estaba a punto de conseguir la independencia pero en realidad la familia Freddie Mercury eran parchís que es como se conoce a los seguidores del cero al castigo religión persa que bueno una comunidad que emigró a la India en el siglo X huyendo de la persecución a las que les sometían en su país a país que sería Irán ahí es que es exactamente irán muy bien así que vas a hacer una revolución pequeña hay musical con música sobre Irán exacto proponiendo algo más que Freddie Mercury bueno adelante es tú prepárate prepárate

Voz 1775 03:17 qué pregunta Lourdes que cómo se baila esto déjate llevar es sólo cuestión de dejarse llevar por cierto es que en el funeral de el funeral de Freddie Mercury se hizo siguiendo el rito par y su cuerpo fue incinerado sólo la mujer que en su día fue su pareja y luego fue una amiga pues sabe dónde están sus cenizas en los serviría la verdad me lo dejen escuchen poco más porque me está gustando yo también tiene la sensación de momento histórico en vivir

Voz 1775 04:05 muy de esto se venden casetes de gasolineras en Irán se encuentra sin duda todavía allí es música como te digo conectar con la canción que estábamos escuchando se llama Persia Love Amor persa de Holger su hay este señor era líder decano una van a buena alemana muy influyente en los años setenta lo interesante de la canción está como te has fijado probablemente está en el arranque no ese fragmento de canción en farsi que era como un poema armador citado me he cantado que sonaba por encima al teclado que venía luego cobraba como grabada o no sé exactamente cómo está sacado de una grabación antigua te cuento su calle era muy aficionado a buscar música en la radio pero en onda corta no la bueno la lo que pensaban los aficionados y las emisoras de radio internacionales en sus años no fijó una comisaría aquí para escuchar la BBC en tiempos de Fran claro los pescadores también se conectaban con las emisoras de radio por esta onda corta una noche pilló una emisora iraní donde estamos hablando estas canciones que él en cantaron Bono sobre las que fue montando todo lo demás esos teclados para para llegar a este canción a este amor persa no claro porque además en la que no sería fácil mezclar canciones bueno de hecho el cuenta que estas cosas las las montaba consejeras y celo eh sea tenía tenía mérito ninguna broma por eso esto tiene también algo de arqueología no eran grabaciones luego lo supo el CRA de de la radio Nacional persa no estaban en ningún disco eran grabaciones de actuaciones que yacían en la radio nacional persa se llaman este tipo canciones coja que en farsi quiere decir Flor todas aquellas emisiones empezaban con una bonita frase en persa farsi que decía la flor que uno recoge Se marchita a las pocas horas la flor de la poesía es eterna urbanita bonito de qué año estamos fuese estos estuvo emitiendo entre desde el año mil novecientos cincuenta y seis hasta mil novecientos setenta y nueve te puedes hacer una idea que es el año en el que tú en la revolución de Jomeini acabaron ir más allá de los fragmentos que se incluyen en esta canción esas emisiones se han perdido bueno no todas han encontrado una fundación que que está en Londres que se dedica a recuperar estas grabaciones llevan más de ochocientas cincuenta horas recuperada Si bueno me llamó la atención pues una parte revolucionaria que pueden jugar hoy todas estos todos estos sonidos estas grabaciones según lo ve al menos la autora Vestas arcos investigadora del Museo Británico que participa en el proyecto

Voz 8 06:06 bueno ubicua muy vuestros en Istok

Voz 9 06:10 en la época en la que crecimos había mucha influencia de la música occidental pero los programas golfa eran también parte importante de la educación de todos nosotros hoy en día las mujeres no pueden participar oficialmente en programas de radio televisión por eso es tan importante que la generación actual de jóvenes iraníes sepa que en los años cincuenta sesenta y setenta había maravillosos músicos y cantantes iraníes hombres y también mujeres

Voz 1775 06:35 pero porque a las mujeres en Irán musical poca poquísimas poca muy poca pero bueno algo hay también tiene no de revolución la música que hacen hay por ejemplo orquestas de mujeres que por lo general sólo pueden actuar ante el público femenino hizo Consuelo música tradicional y bueno también hay algo de música pop se escucha eso sí de forma clandestina no en fiestas privadas que se organizan en las casas no está a la venta en las gasolineras ni en las tiendas de discos pero haberlas haylas

Voz 10 07:18 en Annecy

Voz 11 07:25 sí eh

Voz 1775 07:37 otra Celine Dion no era suficiente con una más mérito porque Celine Dion todavía no había nacido esta cantante y actriz iraní llama Gush ya estaba en lo más alto de su carrera era bueno la cantante más famosa en los años setenta Su carrera se cortó como tantas otras de nuevo en ese año mil novecientos setenta y nueve ella a pesar de todo se quedó ahí en Irán estuvo bueno más de veinte años sin cantar hasta que finalmente en el año dos mil si elige el exilio se va Canadá retoma su actividad musical que esté canciones de la primera época os de ahora tebeo debes interesado en Gush ese bueno esto llama es también otra revolución es actuales del año dos mil diez dos mil doce creo se puede traducir hacia como paraíso una canción que habla del amor entre dos mujeres y el sufrimiento que les provoca la incomprensión de sus familias la patronal Elvira Dios lo periodo catado no claro por eso se tuvo que ir para cantar tipo de cosas no al final del vídeo que colgó en Internet pues buena parece un manifiesto en favor de los derechos de los homosexuales toda una revolución no para de ganar aunque el caso de Bush esa necesidad de escapar irse al exilio quería seguir haciendo música pop tampoco debe ser nada raro pues bien algo habitual en I más bien algo habitual mira no sólo para los músicos de pop

Voz 12 08:47 hola

Voz 1775 09:29 España ese estándar de jazz pues es Mystic es un clásico del jazz año mil novecientos cincuenta y cuatro lo que un músico iraní al que conoció hace ya tiempo que lo escuchó por primera vez tocando lo tocaba el hombre que iba a su escuela en Teherán afinar el piano Ivonne dice que con esta canción se enamoró de la música hay decidió que se iba a dedicar a esto no el ahora vive exiliado aquí en España me contaba sobre aquellos primeros años de Jomeini pues cosas muy duras que le tocó vivir y que vio en el Coro y la Orquesta Sinfónica de Teherán donde él tocaba que bueno a partir de ese año mil novecientos setenta y nueve pues fue prohibida

Voz 15 10:01 porque la vida ya no era como antes entran entre el Palacio Real como el Teatro Real de ahí impensable ver a las mujeres a ver quién tiene las uñas pintadas porque la la de pintura para ellos parecía es occidental no vemos lleva se ha dicho varias veces la radio que no se lleva estas cosas no es nada de Occidente pues la mujer pobrecito aunque te va la pela en este momento pues muchos de ellos

Voz 1775 10:37 las mata la mataron no eran buenos tiempos para la música bueno después ocurrió lo ocurrió algo que le hizo tomar la decisión de que tenía que escapar

Voz 15 10:46 yo tenía una tienda de piano también quemaron Hacienda con piano quemaron estuve que escaparme porque me busca buscado yo miraba desde muy lejos metiendo a como se queman miles de instrumentos han que no todo lo que es el arte ya digamos es como se hizo ceniza

Voz 1775 11:10 pero convencidas Pino en su caso no es único el se marchó en aquellos primeros años de la revolución otros músicos lo siguen haciendo

Voz 1775 11:46 ya sé perfectamente la banda sonora de una película de Luis de Funes o de un ave Kusturica no que padece ahí sí

Voz 17 11:59 yo dar

Voz 1775 12:03 pues mire hablando de películas Pino hay una película al año dos mil nueve iraní que se llama nadie sabe nada de gatos persas que precisamente cuenta la historia de dos músicos iraníes que recorren el país tratando de formar una banda de rock para después huir podríamos haber cerrado con música de ahí escandalizan que participaba en la banda sonora de esa película que poco después de aquello el vivía exiliado también en Nueva York murió asesinado por otro músico iraní un bajista al que se le fue la cabeza después de que le expulsaran de de una banda hay te estoy dejando otro mensaje pero bueno hemos da más esto es llama a Ghani Gadar que viene a ser algo así como Tío detente la banda que toca Se llama kiosco tiene una historia similar a la de la pelea Lula se forman en Teherán año dos mil tres con sus letras irónicas sobre el angustia la juventud iraní pues bueno no gustan al régimen y hartos de censura Se marcha en poco después de Irán aunque lo cierto es que entre los jóvenes iraníes de forma clandestina claro pues su música sigue sonando claro oye pues está bien de reproducción pequinés musical hemos aprendido cosas cuál es tu próximo viaje lo tengo ningún plan no si me proponen algo tanzano Tanzania lo logró

