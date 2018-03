El fenómeno fan de Andújar

Voz 2

00:00

he sido siempre fluctuar con todo esto conviene ahora que no nos oye nadie es un decir he de confesar que me entero de las cosas cuando ya se han acabado resulta que esta vez me hecho fan fatal de Francisco de oreja este mes hará dos años que murió pero yo he empezado a ver ahora un programa de televisión que presentó en la década de los noventa se llamaba la Tabla Redonda hiera de debates sobre asuntos misterioso uno se titulaba mística de política entre otros invitados trajo el poeta sandinista Ernesto Cardenal otras semanas Ghalyoun francés que sabía mucho de druidas era de esos hombres placa musical con el pelo rizado muy largo por las sienes la mayoría de los participantes eran teólogos como el propio Leza o expertos en religiones intervinieron en varias ocasiones las profesoras Isabel de Riquer Victoria Cirlot hablando del Grial del Rey Arturo la silla que cada semana quedaba Abogacía entre los contertulios era un homenaje al legendario asiento peligroso de la tabla redonda estaba empapando me de esos programas para empaparme de su presentador de La sonrisa de inteligencia con que escuchaba a sus invitados que era la misma que dirigía a los espectadores en señal de que respetaba todos por igual me encantaban los puños de su camisa blanca asomando mucho bajo las mangas de su chaqueta y también cuando volvía la cara para dirigirse a otra persona en su mirada había todo el rato una pregunta este era Francisco digo Leza ya digo otro día les hablaré otro santo que adoro y que se llamaba Santiago Amón a vivir que son dos días Javier del Pino