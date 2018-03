Esas personas extrañas sin teléfono móvil

Voz 1235

01:50

no quedan ya muchas personas sin teléfono móvil de vez en cuando conocemos a alguien que se resista tener un lo con padecemos y miramos al mismo tiempo la cafetería de abajo coincidido los sábados con un dermatólogo que no tiene ni quiere algunos días cuando entro lo descubro dando vueltas al café mientras observa la pared quizás envuelto en una cavilaciones en ocasiones lo veo estudiar las esquelas del periódico y fijarse en la edad de las personas muertas para compararla con la suya unas veces dice que me quedan diez años o tres o medio otras veces les sale que debe cinco quiénes tenemos móvil de actuamos como sin él fuese a desaparecer el mundo cuando no sabemos qué hacer con las manos o a dónde mirar buscamos el teléfono no soportamos observar la pared o las esquelas hace tres años trascendió un experimento que demostraba que los humanos sapos recemos quedarnos a solas con nuestros pensamientos sin actividad aunque sea diez minutos la prueba era tan incómoda que algunos preferían recibir una descarga eléctrica antes que no hacer nada a veces le pedimos tampoco a la vida que nos basta con mirar el teléfono cada dos minutos ya cambio morir por sorpresa