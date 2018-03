"Que no nos echen"

Voz 1 00:00 nosotros cómodo Nos lo vamos porque hay unos intereses económicos donde estamos no vamos a ver salvar muchas autoridades crío el camino ya vio coincide con la aduana de Espasa

Voz 2 00:25 esta reunión es un SOS este encuentro vecinal un SOS íbamos a hacer una campaña parece que no queremos hacer las maletas y vamos a exigir a Manuela Carmena y a Cristina Cifuentes que no reciban que nos escuchen y tengan en cuenta nuestros derechos porque vivimos en la inseguridad jurídica ahora mismo en el centro de Madrid son datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid hay una plaza turístico por cada dos habitantes pero es que hay barrios donde ya duplica las plazas turísticas a los habitantes es decir que hay un fenómeno para expulsarlos de la FIBA y además también hay otra cosa no se habla de economía colaborativa es mentira el diez por ciento de los que tienen apartamentos turísticos

Voz 3 01:03 tienen el cincuenta por ciento de los ingresos siga vamos a ver lo que sucede fundamentalmente es que me instalar un hotel debajo de mi casa en la primera segunda plantas entonces se cuarenta apartamentos turísticos oye decir que hay doscientas personas fin de semana que no se conocen introduciendo haciendo el portal con los que me encuentro y con los que que crución inseguridad Jaime que me da miedo eh ministro también importante tenía Manaus por el culo

Voz 4 01:25 un grupo de cinco borrachos a las nueve de la noche

Voz 5 01:27 Mi puerta la aporrear la rompen hasta consiguen entrar yo bajó a la Sepla llenamos en cuento durmiendo o haciendo cosas en el portal tuvo un aquí una hija de dieciséis años que no tiene porque ver eso

Voz 6 01:40 una vivienda que se eran una señora mayor y fue comprada por una por una inmobiliaria

Voz 7 01:45 es la compartimento en habitaciones hasta el punto de que no dejó cocino e hizo habitaciones con baño no dejo no no dejó cocina entonces la cocina es un recibidor pues de cuatro metros cuadrados aproximadamente sin ninguna salida de aire ni nada que da directamente a la salida de calle se producen humos Se producen olores y qué es lo que hacen abren la puerta para que salga todo a la escalera concretamente hoy a las cuatro y media casa habían cocinado y tenía la puerta abierta yo he llamado he dicho mira los vecinos no tenemos por qué soportar los olores de vuestra cocina por favor cierra muchos vecinos que buscaba

Voz 2 02:26 viviendo que tenían un alquiler normal de repente se sube de ochocientos a mil seiscientos unos escalón se tienen que marchar de hecho hay un éxodo bastante grande para toda la gente joven que está viviendo en el Centre Madrid esta marcha en toda la periferia por ejemplo en Malasaña eh es mala señal tenemos tenemos en estos momentos un incremento de los pisos turísticos de de han crecido de seiscientos cabía hace dos años ahora me parece que hay dos mi hija hemos hablado en un barrio de treinta años eso que conozcamos porque luego están los edificios edificios completos que se convierten en apartamentos turísticos y luego en el I por ejemplo lo tenemos en Mar de madera veinticinco un edificio completo donde han acabado echando a todo el mundo Santero ya con el edificio vivían casi todo eran apartamentos turísticos y quedaba al cuatro-cinco vecinos ahora ya no se puede alquilar pisos para vivir ya no hay pisos para vivir solo hay pistas para apartamentos turísticos tocaron todo eso desdibuja lo que es la geografía de una ciudad del centro nosotros hemos perdido emanación hemos perdido más tres mil habitantes el divorcio

Voz 1 03:33 los convivía sin todo el mundo apelará no podemos convivir

Voz 8 03:39 los barrios evidentemente cambian evolucionan los negocios cambian los vecinos cambia envejecen mueren etc pero que tienen que ser cambios sostenibles para los vecinos se tiene que seguir habiendo vecinos el centro sigue teniendo que ser de los madrileños claro yo he pasado de de vivir

Voz 9 03:56 en un barrio en el que me daba miedo

Voz 8 03:58 no volver sola por la nuestra casa a que ahora cuando vuelvo sola por la noche a casa me toca abrir codazo a codazos entre la gente y claro no sé qué prefiero porque cuando pasaron miedo para volver por lo menos podía pagar alquiler como pudimos

Voz 2 04:13 que una ciudad que está pasado en cuatro años que Madrid se vaya a arruinar como lugar de encuentro de video de vivimos y convertir esto nada más que en una especie de decorado al que a los turistas tiene algún sentido no tiene ninguno porque manos turistas que vengan aquí tarde o temprano querrán buscar autenticidad marcharán de qué pasará después

Voz 10 04:37 estás que tengan Memory