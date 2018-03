El Madrid de Alberto Ammann

Voz 1751 00:00 en los próximos minutos vamos a hablar con un actor nacido en Córdoba Argentina de fama internacional que ha echado raíces en Madrid lo hemos todos los lunes en Antena tres en la serie apaches

Voz 2 00:20 no he tenido nombres que el ánimo no era lo mejor

Voz 0042 00:25 con dos momentos

Voz 2 00:26 las ya de relojes robados en el maletero Mincote

Voz 1751 00:29 hace unos años hacíamos Goya al mejor actor revelación por su papel en Celda doscientos once dirigida por Daniel Monzón te lo he dicho

Voz 1331 00:41 asumo

Voz 1751 00:43 es fiel a las cientos once fue la gran puerta otros caminos los más serio Files bueno pues le conocerán por su participación en narcos que es la famosa actriz basada en la vida de Pablo Escobar en la que interpreta a Pacho Herrera que es su nombre con camisas muy osadas y al que no le tiembla el pulso

Voz 1 01:03 Chacho no Ayón rematado Duato para que pueda vivieron los días Kelly que como común medio hombre remedio

Voz 1751 01:15 bueno todos estos papeles serán un sueño para muchos pero para Alberto Amman el sueño es otro que saber abierto su propio teatro hizo escuela actuación en la ciudad en la que vigués hace más de tres años trece años y unos acompañan en este estudio para conocer su mapa de Madrid Alberto qué tal muy buenos días

Voz 0042 01:31 qué tal buenos días si decimos

Voz 1751 01:33 que Alberto Ammann tiene mentalidad de hormiga acertar

Voz 0042 01:37 soy una amiguita trabajadoras y en cierto aspecto si esta cosa de guarda para cuando no haya no

Voz 1751 01:43 pero es una hormiga romántica

Voz 3 01:45 eh sí lo de guardar para cuando no haya lo lo intento lo ha intentado

Voz 0042 01:49 a es una cosa en la que fracaso continuamente pero bueno lo sigo sigo intentando así da espacio

Voz 1751 01:58 capital no invirtiendo en distintos negocios en Madrid vamos a empezar por un sueño conjunto que nos lleva a la calle la Palma de Malasaña escuela para el arte del actor desde cuando lleva abierta esta escuela cuántos alumnos tenis Alberto

Voz 0042 02:09 pues abrimos ahora se poquito este año para el siglo lectivo fue fue bastante difícil el comienzo porque estábamos detrás de otro espacio llevábamos mucho tiempo intentando gestionar para ver de gestionar lo que era el Teatro del Arte en en Lavapiés bueno aquello iba bien sí pero se dilató en el tiempo no tuvimos respuesta tuvimos que empezar a buscar otro sitio entonces encontramos a la Brook que vaya Ángel estaban traspasando por por por como dijeron ellos es momento por hartazgo burocrático por el tema de poder resolver la licencia y tal bueno nos quedamos con el espacio empezamos las obras y tal estuvo en no hacemos lo bastante para para comenzar el el ciclo lectivo las inscripciones aún así llegamos con la lengua fuera y justo cuando estábamos terminando pues las obras nos llaman desde el Teatro del Arte para para decirnos que les pasa estaba disponible que que le gustaba nuestro proyecto y tal y que si queríamos seguir adelante

Voz 4 03:12 es

Voz 0042 03:13 desde flipa no oyes claro la cuestión era bueno que que hacemos no porque bueno pues yo tenía unos ahorros hay in dijimos pues a a la piscina

Voz 1751 03:29 y así fue no hay colaboraciones otros actores como Carlos Bardem que es

Voz 3 03:33 eh bueno amigo Carlos Bardem no como

Voz 1751 03:36 les propones formar parte de ese de ese proyecto que además creo que en el principal instrumento esta escuela es el cuerpo nos objetivos buscar esa libertad que se ha perdido con con el trabajo mecánico llorar en esa vía el tema de los

Voz 0042 03:49 colaboraciones y tiene bueno tiene que ver que con con la gente con que son muy amigos no y que también comparten la visión una o una una visión del del trabajo de la investigación que pues sumarlos no sobre todo aquello que sabemos que tiene gusanillo de de un poco de de del trabajo con con alumnos que les interesa no Carlos es uno de ellos bueno y el trabajo digamos fijar oponer el y el foco en el trabajo corporal era una formación pues bastante completa tiene que ver con una investigación que lleva siendo clara en pareja claramente Slater hace ya muchos años que es como partiendo desde el cuerpo en crear el personaje pero sobretodo reconociendo mucho la herramienta que que tenemos que es el cuerpo es la menos una limitación muchas veces no sí sobre todo lo que él en el reconocimiento del propio cuerpo el propio instrumento está la clave para ver que tenemos que hacer para crear otros cuerpos sí1 está y tiene una imagen de sí mismo

Voz 3 04:57 no bueno confundida au dicho difuminada no

Voz 0042 05:01 muchas veces lo vemos de una manera pero si no nos conocemos muchas veces pueden estamos engañarnos se entonces cuando uno empieza a conocer siempre con el instrumento empieza a darse cuenta cuáles son las virtudes las posibilidades que tiene cuáles son las dificultades que tiene que trabajar y sobre todo siete toco personas que está muy alejado del tío no solamente corporal mente sino más bien sobre todo

Voz 1751 05:24 a nivel de carácter estamos escuchando el niño de del jinete rojo

Voz 6 05:40 mi

Voz 1751 05:42 es el primer tema que marcamos en tu mapa de Madrid claro tú como otros muchos actores artistas cuando llegaste a Madrid empezaste a trabajar como camarero

Voz 0042 05:50 así es ir cuál fue el primero

Voz 1751 05:52 por dónde te contrataron yo no sé si por otro lado ha regresado a ese bar si te quedan amigos allí

Voz 0042 05:58 la Achille Ostrava una taberna en Tirso de Molina que que lleva bueno Carlitos y Javi y que bueno que a mí significó muchísimo para mí porque son quienes me dieron la la oportunidad de tener un trabajo de Gay con lo cual pues pueden empezar a estudiar en el estudio Juan Carlos coraza no entonces es un agradecimiento eterno no había más que construimos una amistad muy bonita que perdura en el tiempo pero Alves

Voz 1751 06:28 no mantiene un bar en Madrid que que tiene nombre de pájaro

Voz 0042 06:31 esa dónde estás de bares el tebeo ven te veo se que o bicho feo que me suelen decir en las sierras de gordo porque tiene un silbido así extraño no como como un grito agudo es si es una cosa como la gente dice bicho feo no

Voz 1751 06:50 es una vez tranquila sólo cuando es necesario bueno pues cuando se trata de sus crías las defiende enfrentándose a su oponente tú te reconoces en este pájaro

Voz 0042 06:59 bueno pues si de ahora que lo ponen así yo creo que que yo me reconozco en mucha gente se reconocerá no sí sí tengo Cano a alguien hay que tú quieres está en problemas pues te implicas no

Voz 1751 07:14 ahora es el dueño de este bar como decimos cuando ya esté

Voz 0042 07:17 la letra camareras hasta que consiste tu tu primer

Voz 1751 07:20 papel en la serie Plan América que va del secundario rodeada de grandes actores como Pepe Sancho vamos a escuchar un fragmento

Voz 0042 07:31 es que no podemos tener un puto día tranquilo

Voz 8 07:34 yo no lo añoro más en Argel

Voz 1331 07:37 Bush también del primer capítulo de la serie

Voz 1751 07:41 eso éxtasis empieza a emitir en en abril de dos mil ocho en Televisión Española como resumiría se que es difícil para un argentino pero cómo resumiría ser una frase el periodo que comprende este tu primer papel secundario hasta la llegada a la escalinata de los

Voz 0042 07:55 hoy ha de una sorpresa tras otra se cómo ves ya no pueden una frase bueno ahora puedo desarrollar la frase no bueno creo que fue una fue como darme cuenta de que el empeño y el trabajo que había realizado o no de de de los estudios y de ponerle mucha mucha fuerza digamos de a ser mi parte junto con una parte más misteriosa no podemos hablar de suerte azar o lo que sea yo lo llamo misterio no porque no tengo mucha explicación para ello pero esto que se dice estar en el en el lugar y el momento adecuado que se alíen los astros en fin hay algo que responde a una cosa misteriosa hay que que fue una sorpresa muy bella una tras otra

Voz 1751 08:45 que nos lleva a este momento y el Goya

Voz 1331 08:48 para porque será tan difícil estos Alberto Isaac que ha sido degollado

Voz 4 09:01 eh eh estancias

Voz 1331 09:04 de un día para otro menú dentro era literal

Voz 9 09:09 con un equipo de gente maravillosa del cual he aprendido muchísimo oí

Voz 0042 09:15 gracias a la generosidad que han tenido

Voz 9 09:18 estoy muy feliz y muy agradecido gracias a

Voz 1331 09:21 Eva Leira Yolanda Serrano en ese momento

Voz 1751 09:24 a resumir los agradecimientos a toda la gente que te que te apoyó hasta llegar ahí hasta este lugar imagino que te sentías como como diciendo qué está pasando aquí que me ha pasado no sé cómo lo has digerido después

Voz 0042 09:37 bueno era como un poco sapo otro poso no como se suele decir osea siempre

Voz 1751 09:42 ha legislado en algún momento decir bueno tengo tanta suerte que no sé que me está pasando o detrás de eso hay hay mucho trabajo por supuesto pero hay muchos actores que trabaja mucho y no no tienen ese acceso

Voz 0042 09:53 también creo que el que que

Voz 3 09:57 el modelo digamos no la moda

Voz 0042 10:02 no ayuda mucho no se pone en valor tanto el talento como una cuestión más de la cáscara no la imagen de los followers ahora aunque bueno también creo que esto de los followers se va a ir yendo la porra porque ya está evidenciado de que tú con quinientos pavos pues pues comprar doscientos mil followers entonces si ya las compañías quieren gastarse un dineral en gente que es sólo porque tiene followers pues pues que se a ver no pero me parece que que el talento la disciplina el compromiso artístico y compromiso con el trabajo de investigación es una cosa que debería estar más pues en siete digo

Voz 1751 10:38 Dos gardenias es posible que no piensen en un beso

Voz 10 10:42 no

Voz 1331 10:47 ahora es más hasta que me muera

Voz 1751 10:51 el pasado en Arcos de Memphis deben desde la piel de de Pacho Herrera que es un capo homosexual del cartel de Cali que que no caen en el estereotipo no y cuando te lo ofrecieron de hecho era un propósito claro que es evitar el cliché hay una escena muy recordada por todos los seguidores de la serie una escena antes de hacer negocios en las que en la que tienes que besar a un hombre a tu compañero de reparto y claro ahí te enfrentarte a a pesar de ser alguien feminista haber declarado feminista del declara una persona tolerante y de pronto descubriste como ciertos prejuicios que aunque no quieras aparecen no

Voz 0042 11:26 sí claro yo yo me considero afortunado porque a mí me tengo los padres y un entorno me he criado en un entorno muy humanista no donde donde se manejaban unos valores enseñanza concreta y muy pues liberadora como la como la veo yo pero a mí también me me ha educado el sistema no me tocaba la televisión me he educado pues me he educado en un colegio me han educado las relaciones con con otros alumnos y compañeritos desde muy pequeño yo me no con mecanismos que tienen que ver con el machismo por ejemplo no es el tema es las actitudes mecánica se que pueda tener no como hombre el esté en esta sociedad hacérmelo ver osea ponerme las pilas para decir vale aquí metí la pata o en esto tengo que corregirlo esto tengo que desaprender ir sobre todo de autoconocimiento también pues me puso en una situación de de reírme si no es decir bueno llega El Vestuario y entonces nada hoy vino vino el novio despacho instado en todas las chicas con una cara iluminada dividido y está guapo eso es eso un mulato alucinante lío foto foto Study había una coña no pero luego cuando otros vimos con con Mauro

Voz 1751 12:48 que es el otro actor que tenía que besar exactamente

Voz 0042 12:50 T pues la escena fue genial porque fueron como dos machotes dándose la mano no como olas sí hola cómo estás

Voz 11 13:00 Olga Martín

Voz 1331 13:09 tenía truco de pensar que él era una mujer

Voz 0042 13:16 sí sí hay un trabajo que que que se llama sustitución en el cual pues pones en tu compañero o compañera pues algún elemento una persona que a ti te Boque X cosa no por ejemplo podría haber trabajado con mi pareja pero era demasiado un lío mental y la demasiado por ponerle demasiada acá cabeza no existe hacer trampas no en ese sentido es decir no no quiero hacer trampas campo tampoco es hacer trampas se tres amigos dijeron con melena boca bueno sí hable hablé con amigos que habían tenido que hacer alguna escena eso no con otro hombre bueno básicamente me decían no lo pienses no pienses porque además en si va si vas al lío tal pues en en dos tomas tres Thomas ya tienes el plano cerrado en plano corto plazo medio corto ya en general no hace falta que te veces lo cual no fue así porque perdimos la cuenta pero al final nos reíamos les contábamos Mi no se hermano no se me decía

Voz 1 14:20 pero yo no lo a

Voz 1751 14:31 estamos escuchando la rueda de los espíritus el es otro de los temas que nos traes en este mapa de de Madrid porque te recuerda a Madrid este tema

Voz 0042 14:39 bueno los espíritus más que que recordarme Madrid me es es una de las bandas que una de las bandas en Argentina lo llamamos bandas al grupo de música parece que aquí fuera incrimina pero bueno al grupo de música cuando llegó Argentina tengo un amigo que es Sebastián clérigo que es tocan me alegro una banda grupo que se llama en la cartelera siempre me muestra música me actual hizo con él no descubro unos grupos alucinantes como si que rara el tema de él el jinete rojo escuchábamos antes au o los espíritus y vuelvo escuchando música y entonces siempre cuando vuelvo pues me veo caminando por Madrid escuchando estas músicas que te bien de alguna manera me remite a mis raíces me encargo de las pilas me de una manera de tener también a mis amigos de Argentina pues un poco aquí como alrededor mío no

Voz 1751 15:34 antes mencionadas a tus padres no te estás pues los fundadores de la rama Argentina el Partido Humanista vinieron a España viendo la dictadura militar tu padre se presentó a presente en dos ocasiones cómo vive uno esta historia no es decir tener que salir de un sitio de una manera que a lo mejor de la que no es del todo consciente no y luego cómo se reencuentra con esa con esa realidad siendo tu niño

Voz 0042 15:58 yo era muy pequeñito no me enteraba mucho no

Voz 1751 16:00 ah sí

Voz 0042 16:01 pero además cuando volvimos a Argentina estalló la Guerra de Malvinas si la la publicidad era era la manipulación mediática era brutal no sea el Mundial de fútbol para tapar las torturas y los asesinatos y desapariciones y que curiosamente luego lo ganamos para más inri y luego pues la Guerra de Malvinas sin toda esta cosa como de la la la exacerbación del patriotismo una ridiculez porque estamos en manos de de una junta militar de borrachos borracho literalmente donde puedes ver a Galtieri como lo sostienen de atrás por lo que se haya tomado cuando cuando trato de hablar con unos periodistas ingleses están los vídeos la gente pues apoyando esa guerra ridícula pues era todo un absurdo no hilo los medidos de comunicación pues hicieron lo son me críe en un ambiente muy político o no cosa de hotel los registros de los recuerdos que tengo de niños se empiezan pues en los bares corretean no por abajo de las mesas ese fumaba en los bares en medio de reuniones políticas con algún amiguita o Milito

Voz 3 17:23 su hijo o hija de otro otro miembro de

Voz 0042 17:26 el partido otro activista político lo que fue siempre estuve con la oreja muy parada no hay poniendo mucha tensión siempre me interesó mucho la la política la economía política bueno siempre estuve ahí interesado entonces ya con nueve años cuando estalla la hiperinflación en Argentina en en el Gobierno de de Raúl Alfonsín pues yo no estaba enterado de lo que estaba pasando tenía nueve años pero ya ya tenía la información y conocimiento de porque la hiperinflación que lo que haya pasado con Cavallo que era presidente del Banco Central de la nación que luego fue economista de Menem como Rockefeller brindó con Menem antes de ser presidente en La Rioja por el nuevo presidente de los argentinos y luego como vendieron todo el país

Voz 1751 18:15 España forma parte de tu infancia de tu vida uno uno siempre recuerda no tanto a la vez que monta en bici sino la primera vez que se cae ya lo tengo en mi cabeza Alberto Ammann saltándose supongo que sin Rodin es en el Retiro

Voz 0042 18:26 Sicko en la bici Andreo muy seguro sí sí de hecho bueno yo aprendía caminar o sea nosotros llegamos a Madrid inmediatamente fuimos a a Canarias donde estuvimos un año y ocho meses y luego nos vinimos a Madrid un año oí dos meses juego así hasta completar los cuatro el primer recuerdo que tienes de Madrid cuáles

Voz 1751 18:51 tiene recuerdo de su gente de de la diferencia que todavía has notado con respecto a los otros sitios donde había vivido lo recuerdo que

Voz 0042 18:59 los pero los primeros recuerdos en yo creo que están están profundamente influenciados por las fotografías que he visto tengo tengo imágenes

Voz 3 19:07 del del del Retiro en otoño pero

Voz 0042 19:11 pero la verdad es que no sé si si vienen de esas fotografías que he visto que es muy probable

Voz 1751 19:16 conservas alguna de las camisas éstas de narcos si cuál de ellas que me lo Kissinger

Voz 0042 19:21 tengo la de la de el baile si la de ésta que parece prendida fuego de la de la iglesia y tengo otra más por ahí que que tengo que recuperar

Voz 1751 19:34 Alberto muchas gracias por habernos mostrado tu mapa en Madrid esta mañana ha sido un placer sabemos que está malito con bronquitis y has hecho

Voz 0042 19:42 que no os agradezco mucho a vosotros el espacio nada invitaron a que vengáis al teatro por supuesto teatro de las culturas en San Cosme Salman