Sucedió una Noche (4/3/2018)

Voz 0229 00:50 hola qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche como ya habéis escuchado en La Script esta noche en la madrugada del domingo al lunes se celebra la gala de los Oscar es otros bien vamos a tener un par de contenidos relacionados con el gran esta vez de vamos a homenajear también pasaron Stone que cumple sesenta años y charlar del cine de subida con la actriz Susi Sánchez protagonista de la película la enfermedad del domingo que tenéis ahora mismo en España y en la sección de Jack Bourbon nuestro espacio dedicado al cine de terror vamos a recordar un personaje mítico del género el Chuck sádico personaje chino protagonista de muchas pero tiempos breve y los otros no despreciar ni un segundo así que que comience su lo una noche

Voz 9 01:41 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 10 01:46 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:57 la película de TCM pues si esta noche se celebra la gala de los Oscar y TCM está dedicando toda la programación del fin de semana películas que han ganado la estatuilla en diferentes categorías títulos como Ben Hur Fargo o Los odiosos ocho voy cut o El paciente inglés esta noche a las diez emite Spotlight la ganadora del Oscar a la mejor película hace dos

Voz 1 02:18 una película dirigida por Thomas McCartney el realizador de

Voz 0229 02:21 las cruzadas o

Voz 1 02:24 lo mío

Voz 0544 02:27 Spotlight es el nombre de la sección de Periodismo de Investigación del periódico Boston Globe pues somos un equipo de investigación de cuatro personas y nuestro trabajo es confidencial

Voz 11 02:37 cuando nos centramos en un proyecto podríamos pasar un año más investigando no

Voz 0544 02:42 en dos mil tres esta sección ganó el premio Pulitzer por su servicio público al destapar los casos de pederastia que decenas de sacerdotes de Boston cometieron a lo largo de varias décadas

Voz 12 02:53 es muy gordo no sólo ese es en todo el país en el mundo entero

Voz 0544 02:58 afecta incluso el Vaticano Spotlight la película cuenta con detalle cómo fue aquella investigación periodística

Voz 11 03:05 por lo visto un cura abusó de niños en seis parroquias distintas durante los treinta últimos años y el abogado de las víctimas el señor Gaviria gracias señor Gala Vivienne dice que el cardenal lo supo hace quince años y no hizo nada

Voz 0544 03:18 los periodistas empiezan a investigar pronto descubren que el asunto va más allá de un caso aislado creo que tengo otro cura

Voz 11 03:26 Liam Barrett abusó de unos niños en Filadelfia dile trasladaron a Boston hizo lo mismo volvieron a trasladarle en serie en dicen

Voz 0544 03:34 el equipo de Spotlight desarrolla una lista de hasta ochenta y siete nombres de curas pederastas descubre que la cúpula del sistema religioso intentó ocultar el escándalo

Voz 13 03:44 demostrando que la iglesia manipuló el sistema para que no fueran imputados demostrarme que colocaron a esos mismos sacerdotes en otras parroquias una y otra vez demostrarme que era algo sistémico que iba de la cúpula hasta bajo

Voz 11 03:56 vamos a por el sistema

Voz 0544 04:02 Spotlight es una emocionante thriller de investigación que remite a películas como todos los hombres del presidente de Alan J vacuna o veredicto final de Sin Red

Voz 11 04:11 he revisado un montón de directorios baja por enfermedad no es la única denominación que usan cuando apartar a un sacerdote de la circulación usan toda una serie de términos de permiso sin destino respuesta de emergencia tienen una palabra para salga para que el hacían dice trasladado de parroquia más a menudo que otros sacerdotes

Voz 0544 04:27 la película cuenta con un reparto coral en el que todos los actores brillan Mark Ruffalo Michael Keaton Rachel Mc Adams o Liev Schreiber por citar sólo algunos pudieron entrevistarse con los periodistas reales a quienes encarnan el diré

Voz 1 04:41 Tour Thomas Mc Carthy contó con toda la cola

Voz 0544 04:44 acción del periódico Boston Blow

Voz 1 04:47 nunca se va por lo visto no

Voz 10 04:49 hay gente que no se Marte hasta que él se va a gastar la redacción

Voz 0544 04:52 en unos tiempos como los actuales en los que impera el periodismo de Twitter Trending Topic Spotlight es toda una lección de lo que debe de ser el buen periodismo de su función social

Voz 11 05:02 localizar hemos más víctimas buscaremos más curas y así podremos cotejar los con los Dire

Voz 0544 05:07 muchísimas víctimas las comprobaremos los periodistas de Spotlight comprueban las fuentes entrevistan a víctimas y abusadores sea asesoran con especialistas bucean en hemerotecas y archivos de los juzgados todo con un único objetivo contar los hechos nada más que los hechos la tan ansiada objetividad periodística

Voz 11 05:26 todos habéis hecho un trabajo periodístico notable un trabajo que creo que va a tener una repercusión inmediata de considerable entre nuestros lectores para mí esta clase de reportajes lo mejor de nuestro trabajo un trabajo

Voz 0544 05:39 eso periodístico que sacudió a la Iglesia Católica de los Estados Unidos y animó a investigar casos similares en otros muchos países

Voz 0544 06:19 ahora en TCM podéis ver cómo se destapó aquel escándalo esta noticia necesitar responde por eso el Phil Se titula así Spotlight la ganadora del Oscar a la mejor película en dos mil dieciséis

Voz 0229 06:39 pues además de Spotlight TCM emite cerca de cien películas la semana que nosotros cogemos cuatro hoyos proponemos que jugó un pequeño reto de adivinanzas con ellas hoy tenemos Festival de Clásicos

Voz 16 06:51 ahora escuchar Galeote a todos pues otros sitios condenó os mantenemos vivos para servir esta nada por lo tanto remate viví

Voz 18 07:31 esa mucho de qué es

Voz 0544 07:35 del material con que se forjan los sueños

Voz 16 07:37 eh

Voz 16 08:12 los partes me estaba es todo

Voz 20 08:15 sí sí efectivamente había

Voz 21 08:18 eh

Voz 16 08:18 sí puede que sí pero no está tan ocupada como siempre porque me gustaría salir con usted esta tarde los siente bueno pues entonces mañana llamando llevarla a ver un partido de béisbol

Voz 16 09:04 que no voy a los dos mil escalera la Rey J

Voz 1 09:09 quién podía ganarle

Voz 20 09:10 nadie como sabía usted que yo no

Voz 24 09:12 ni al Rey ni las recuerdo que un joven le hizo la misma pregunta Debbie el dandi hijo mío lo dijo Debbie lo que tú has pagado es el precio por jugar las lecciones son extra

Voz 27 09:56 sí no

Voz 0229 10:04 Nos decía cuatro grandes clásicos en nuestro juego de la primera era Ben Hur y tras escuchar a quinto barrio a vengar a los Galeote desde la nave sonaba el tema del oasis de su banda sonora compuesta por micro Rosa después venía aquella famosa frase del material con el que están hechos los sueños de las con maltés una película de Humphrey Bogart con música de Adolf en la tercera hoy vamos a Katherine Hepburn y Spencer Tracy en La mujer del año la primera película que rodaron juntos y que tenía banda sonora de Fraguas para terminar Edward Jay Robinson le ganaba al póquer Steve Mc Queen en el Rey

Voz 1 10:39 juegos de enorme suena un tema de su banda sonora compuesta por

Voz 9 10:46 dice el cine que ya tenías que haber visto

Voz 1 10:49 no

Voz 28 10:52 dale un título ido escribirá en fin

Voz 1 10:54 lo ve usted parece para ya lo sabéis todos

Voz 0544 10:59 esta noche se celebra la gala de los Oscar y a esta hora ya hay muchos profesionales del cine mordiéndose las uñas deseando que su nombre sea el que se pronuncie detrás de esas palabras pero no creáis ganar un Oscar no siempre es una alegría a lo largo de la historia

Voz 0229 11:21 los premios ha habido gente que no quería o no

Voz 0544 11:24 ya a recoger la estatuilla

Voz 0229 11:30 Luis Buñuel aseguraba que nada le daría tanto vasco moralmente como ganar un Oscar de Bergman decía que los Oscar era una institución que humillaba el arte de hacer cine y Humphrey Bogart mantuvo siempre que para que los Oscar tuviesen rigor deberían poner a todos los actores a interpretar Hamlet premiar al mejor

Voz 9 11:47 el mundo quiere ganó tú quieres garajes

Voz 0229 11:50 no cambiar las cosas muchos actores actuales como Joaquim Fénix Matt Dillon Bill Murray aseguran de testar los Oscar pero las veces que han sido nominados allí estaban para ver qué pasaba

Voz 29 12:00 era ese los premios para mí son insignificantes soy un artista hay valoro el trabajo All todos los nominados somos artistas y no deberían obligarnos a competir como si fuéramos perros te entiendo bien dicho Hypo que es debido

Voz 0229 12:16 mucho más consecuente Nos parece la actitud de aquellos que no acuden a las ceremonias aunque estén nominados el caso que primero nos viene a la mente es por supuesto Woody

Voz 20 12:25 él sabe me encanta tocar ya poco cada lunes por la noche uno encanta estar en Nueva York y no me gusta viajar en Navidad no me gustan mucho los premios ya sabe eso de elegir cuál es la mejor película me parece tan infantil

Voz 0229 12:41 que si me coincidía con suscita para tocar clarinete que si ese día había partido de los Knicks el caso es que nunca ha ido a recoger ninguno de los cuatro Oscar que ha ganado tan solo acudió a la ceremonia de dos mil dos para el homenaje que se hizo a la ciudad de Nueva York tras los atentados del once a but we now

Voz 1 13:01 hace unas cuatro semanas estaba en mi apartamento de Nueva York cuando sonó el teléfono y al otro lado escuché una voz que decía soy de la Academia del Cine inmediatamente entré en pánico pensé que querían que les devolviera

Voz 0229 13:12 esos cánticos te llevas Tampoco John Ford recogió nunca las siete estatuillas que ganó como director y productor prefería enviar a personas de su confianza como John Wayne

Voz 0544 13:25 estoy muy agradecido porque me hayan nombrado su representante para recibir este premio ya se lo llevaré

Voz 0229 13:32 la actriz que más Oscar ha ganado a lo largo de la historia cuatro tampoco fue a recogerlos

Voz 30 13:40 estoy impresionantes de verdad

Voz 0229 13:42 Nos referimos a Katherine Hepburn que únicamente recogió en persona su premio honorífico en mil novecientos setenta y tres La Razón quedaba era que para ella los Oscar carecían de importancia si se BNG verán

Voz 30 13:55 los Oscar son muy bonitos pero de poca ayuda para hacer la colada porque incluso la reina del cine tiene que lavar su ropa

Voz 0229 14:08 hay otros que no pueden acudir a la ceremonia por razones de enfermedad es el caso de este compañero de la Red Bull

Voz 1 14:13 soy normas leyes júnior vivo aquí el estanque dorado

Voz 0229 14:16 Henry Fonda estaba muy enfermo en el hospital cuando le concedieron el Oscar al mejor actor por En el estanque dorado hecho moriría pocos meses después fue su hija Jim fonda la que en su nombre recogió el precios

Voz 31 14:27 sé que no se está viendo ahora mismo y que se siente muy honrado y muy feliz tiene muy sorprendido me ha puesto aquí cuando haya oído su nombre habría resuelto tengo como si la suerte hubiera tenido algo que ver

Voz 0229 14:41 también fue muy comentado el Oscar en ausencia que ganó Joan Crawford por Alma en suplicio aunque según contaría a su hija Christina Crawford años después más bien fue una maniobra promocional tiene Dones en un una pues suman

Voz 0564 14:56 en la noche de los Oscar fue un teatro bien ensayado ella quería desesperadamente ganar el Oscar no sabía qué hacer así que se metió en la cama y dijo a todos que tenía neumonía era la pobre gente enferma así que finalmente la llamaron para decirle que había ganado hoy entonces tuvo lugar una recuperación milagrosa y espontánea de prontos no se me pilló volvió a la cama para esperar a que llegaran la prensa el director al día siguiente salió en todos los periódicos la foto recibiendo la estatuilla

Voz 0229 15:25 Alfredo que Siri más que luego están aquellos a los que no les dejan recibió su Oscar ocurrió por ejemplo el año pasado con Asghar Farhadi director del viajante ganadora de la estatuilla la película de habla no inglesa el realizador iraní no acudió a recoger el premio debido a las medidas migratorias del presidente Trump Mención aparte merece también el caso de los guionistas que formaban parte de las famosas listas negras de la caza de brujas

Voz 2 15:52 sólo me han prohibido firmar con mi nombre

Voz 0229 15:55 cobran Net ya un ganó el premio por el guión de fugitivos utilizando un pseudónimo Michael Wilson no pudo recoger el Oscar por el puente sobre el río Kwai ya que quién figuraba en los créditos era el autor de la novela Pierre Boulez que curiosamente apenas habla inglés pero el caso más famoso es el de Dalton Trumbo ponles Tulum

Voz 1 16:14 presidió en tu estuvo negocio lo venderemos y nos repartimos el dinero el cincuenta por ciento me llevaré el diez por ciento que llevan es el veinte el treinta Spirit in fuerza en mil novecientos cincuenta

Voz 0229 16:28 tres ganó el Oscar por el guión de Vacaciones en Roma que había escrito él pero que recibió su amigo ya Mckellar Hunter y tres años después volvió a ganar la estatuilla por el libreto de El Bravo utilizando esta vez el pseudónimo de Rover señor Trump

Voz 9 16:42 esos de Rover Rizzo escribí usted el VRAC

Voz 32 16:47 toda mi vida he tenido por Norman no asumir la autoría de una sola película así que es posible que tenga algo que ver con todas excepto con las malas que las han escrito mis enemigos

Voz 0229 17:03 están también los que rechazaron el premio el primero en hacerlo fue el guionista y Nicholls en mil novecientos treinta y seis pero en su caso se debía diferencias gremiales con la Academia ya que él era el presidente del Gremio de Guionistas el dramaturgo británico George Bernard Shaw el Premio Nobel de Literatura no dudó por su parte en rechazar el Oscar que le concedieron como coguionista de la adaptación al cine de su obra Pigmalión su respuesta fue la siguiente

Voz 0544 17:28 es como si le diesen un premio al Rey de Inglaterra por ser Rey me parece insultante este honor

Voz 0229 17:34 pero sin duda los casos más famosos de rechazo al Oscar fueron los de dos actores míticos ya en mil novecientos sesenta y uno cuando fue nominado por el buscavidas el actor Llor si Skov dejó patente su disgusto ya que detestaba que los actores se vieran forzados a competir unos contra otros en mil novecientos setenta y uno volvió a ser nominado esta vez Button era el gran favorito pero ya avisó que le daba igual como recordaba su compañero en la película Cal mal

Voz 20 18:01 Scott anunció que la noche de la entrega de los Oscar se quedaría en casa viendo

Voz 0229 18:05 el partido dejó claro cuando ganó Goldie Hawn no pudo evitar un pequeño estremecimiento al leer su nombre

Voz 33 18:13 tu vienes llegó el seis coma

Voz 1 18:16 un caso también muy conocidos el de Marlon Brando en su Oscar por El Padrino Corta corta está bailando el último Taylor

Voz 0229 18:24 por aprovechó la ceremonia para hacer reivindicación de sus ideas y mandó a la gala a una muchacha India Manning

Voz 34 18:30 yo sé exacto soy apache y presidente del Comité de afirmación de imagen de los nativos americanos estoy aquí en representación de Marlon Brando que se entiende lo mucho no puede aceptar este generoso premio que las razones para ello son el tratamiento que la industria cinematográfica esta dando actualmente a los indios americanos

Voz 0544 18:54 disculpa

Voz 1 18:58 los Oscar a veces son como

Voz 0229 18:59 el Cid Campeador y te hacen ganar batallas una vez que has abandonado este mundo y es que el último capítulo de aquellos que no recogieron el premio está dedicada a los Oscar póstumos y amistad se inauguró en mil novecientos cuarenta con el guionista Sidney Howard

Voz 1 19:13 quiere afamado autor sin Pepe Rubianes anuncio el Oscar para la mejor adaptación para la pantalla Lo que el viento se llevó guión de cine

Voz 0229 19:23 productor están sin Balís lo ganó a todos lo póstumo en mil novecientos cincuenta y uno por Ben Hur contra la tele Hall director de fotografía por Camino a la perdición en dos mil dos y Walt Disney que con doce estatuillas como productor de cortos y largos animados es la persona que más Oscar ha ganado a lo largo de la Historia recibió el último de estos doce de forma póstuma por Winnie the Pooh el día ventoso también en el campo de la música de cine ha habido un par de Oscar por tumbos Víctor John lo ganó en mil novecientos cincuenta y seis por la música de la vuelta al mundo en ochenta días viene letrista Howard Hackman por las canciones de La Bella y la Bestia

Voz 1 19:58 su compañero sentimental lo recogió por de yo soy una vida juntos si estoy contento y orgulloso de ello

Voz 0229 20:09 pues Edward Robinson también ganó su Oscar o no ICO tres meses después de su muerte Peter Finch desde el más allá vio como se hacía justicia en la ceremonia de mil novecientos setenta y seis Se premiaba su formidable actuación Network un mundo implacable

Voz 0114 20:24 a ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales hacen todo cuanto les dicen el televisor visten según les dicte comen según les aconseja crían a sus hijos siguiendo sus normas incluso piensan igual que en nombre de Dios ustedes son serán reales nosotros somos las ilusiones

Voz 0229 20:47 el último caso de actor premiado a título póstumo ya lo comentamos hace unas semanas fue Heath Ledger ganador del premio de actor de reparto por su personaje de Joker en El caballero oscuro el premiado lo recogieron sus padres y su hermana

Voz 30 21:00 huy parecía que los dos sabemos que tu creación del Joker fue algo muy especial incluso hablamos de que podríamos estar aquí contigo esta noche no desearía otra cosa de que así fuera y por eso aceptamos con orgullo este premio en nombre de tu hermosa matinal

Voz 0229 21:22 de hecho en fin que como veis el tío Oscar no siempre es bien recibido ya sea porque no se quiere o porque no se puede no pasa nada allá cada cual al fin y al cabo no es más que un premio

Voz 1 21:34 le deseo todo lo mejor he deseado suerte sea feliz gira espero que gane el malditos pero mira lo de esta forma

Voz 35 21:42 no es más que una estatuilla calma

Voz 36 21:59 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás

Voz 1 22:02 tal vez no indie mañana pero sí muy pronto

Voz 0229 22:05 el resto de tu pico de sus

Voz 0544 22:07 en este caso la ida estatus donde hoy charlamos con la actriz Susi Sánchez que fin de semana pasado estrenó la enfermedad el domingo la película dirigida por Ramón Salazar Susi Sánchez es una veterana actriz de cine teatro y televisión a la que hemos visto en películas como Julieta y La piel que habito de Pedro Almodóvar El guardián invisible y muchas otras más la enfermedad de Domingo es sin embargo su primera película como protagonista en más de treinta y cinco años de profesión

Voz 37 22:40 eh

Voz 8 22:41 yo estoy estudiando una carrera en mi primer contacto con el teatro fue a los dieciséis años y a partir de ahí viví una experiencia que yo di esto que es aquí hay algo muy fuerte detrás de esto no mi padre no quería que fuera actriz entonces hasta que no fue mayor de edad que mi época fue a los veintiuno años que justo al año siguiente ya los dieciocho entraba la EGB todo eso me metí en la escuela Xicoy me metí de lleno ya en facturación

Voz 38 23:04 hijo está ahí queremos dicho sí que han encontrado la boca en hijo podían haberle secuestrado hasta que no aparezca el cuerpo deben seguir buscándolo hemos hablado de esto señora no insista tienen que seguir buscando mi hijo está vivo en general me gusta

Voz 8 23:22 el guión y me gusta el director que me meto eh porque siempre es una experiencia si tienes esos esos dos valores e para mí son suficientes luego el personas personajes pues pueden estar más cercanos más alejados de mí pero siempre son un reto que me gusta afrontar cuando me siento viene acompañada no

Voz 1 23:38 todos los amigos que hemos interrogado incluida su dependienta coinciden en que estado harto de pueblo quería irse de aquí

Voz 8 23:44 a mí me dijo que volvería hacen a escena este este hijo de no

Voz 39 23:47 me es que porque

Voz 8 23:59 hay directores de todo tipo como hay personas de todo tipo no hay directores que tiene muy claro lo que tienen pero les cuesta transmitirlo y es más complicado esto va a seguir éxito de tiempo no recito para ver si aguanto digamos hay un periodo de de adaptación siempre tanto en una película como una obra de teatro como cualquier proyecto siempre hay un periodo de adaptación para entender cuál es la filosofía del director y cuál es la tuya y ver qué camino en qué en qué punto confluyen el camino con él y a partir de ahí seguir hacia adelante no

Voz 38 24:31 pues que comprase esta casa para los dos y de repente decidiste que queremos vivir aquí sólo que yo nunca vi vamos a hablar de eso la verdad no queremos ya sé que hay que hacer preguntado hace tres años pero no hay que asesinarle nada incapaz de entender porque mientras tanto es así después de cuarenta años de casados así que a lo mejor no es mucho pedir que medie son cada vez descubro más cosas

Voz 8 24:54 pequeñas no digo que haya encontrado la piedra filosofal de nada estoy en esta profesión nunca encuentras pero lo interesante es el recorrido es el camino es ir pudiendo avanzar en cada proyecto es descubrir pequeñas cosas nuevas sobre el mundo de la actuación de cómo afrontar los personajes yo estoy yo estoy estás a mi lado tiene la misma edad que tengo ahí la música de las cualidades que tienen los personajes profundizar más en el carácter en fin vas afinando con el tiempo porque la experiencia te va dando también esa esa posibilidad

Voz 1 25:24 no hay mirada iba una idea un anhelo está esperando a la imaginación

Voz 8 25:41 el teatro haciendo papeles más protagonistas desde hace tiempo en fin es el primero que tengo es el primero y claro en ese sentido era un reto muy grande para mí versa sobre todo si podía aguantar el eh casi los dos meses de rodaje que duró la película rodando todos todos los días no no sabía yo de eso cómo cómo lo podía llevar pero la verdad que muy bien muy bien es que es como entrar en un tobogán dejarte caer siga maquina es Mijail abandonó cuando tenía ocho años

Voz 19 26:08 según de qué institución sí porque

Voz 8 26:13 desde que trabajamos juntos en diez mil noches sin ninguna parte él me dijo al acabar la película que quería escribir un personaje protagonista para su próxima película son esas cosas que se dicen si hay mucho entusiasmo pero luego es complicado porque hacer una película no es una cosa fácil nada se puso enseguida empezó a escribir el la historia me pasó de para que leyera el primer boceto digamos de la historia y me fascina me quedé conmocionada y la verdad que pues es un personaje que lo escribió a mi medida

Voz 38 26:42 es conmigo no no se me levante y me fui antes de que pudiera decir no de eso sí cuántos años tiene cuarenta y dos cuarenta y tres quizá

Voz 8 26:53 en principio es una mujer muy armada muchas aparente seguridad en sí misma pero realmente lleva una máscara está metida en un mundo completamente elitista e es una mujer ambiciosa no se existentes tras un momento passing otro grupo

Voz 38 27:08 puedan ser con fluidez y se les preguntan respondan de manera concreta breves sin ofrecer demasiada confianza tengo unos invitados son poco especializados ya me entiendes

Voz 8 27:17 en realidad lo que ya hizo en su momento fue como iniciar una huida hacia adelante dejar toda su vida anterior enterrada pero con el encuentro con el reencuentro con la hija tiene la oportunidad de crearse a sí misma recuperar su verdadera esencia como ser humano y su su parte más instintiva es el proceso es el Arco grande que tiene el personaje que va poco a poco quitándose capas desnudando sí yo llegó un momento en que le dije a Ramón tú tú crees que puedo hacer es y me dijo sirve de lo escrito pensando y entonces él me ha dado siempre muchísima confianza y yo lo dijese no estuvieras tuyo no seis sería capaz pero él tenía muy claro todo el proceso de el personaje de los personajes no sea dirigido con una sutileza una precisión extraordinarias y con una suavidad hay un cuidado mimo realmente dije muy bien a las actrices uvas visitan pues la carreta de mi marido me fue llevando hacia ese ámbito

Voz 1 28:28 ella confiaba sin que yo hubiera pasado el tiempo suficiente para que me olvidara

Voz 8 28:32 di no es solamente la historia en sí que es una madre que abandona su hija se vuelven a encontrar al cabo de los años si pasan juntas Ése es el cuenquito digamos de la película la historia pero debajo de eso hay toda una filosofía de de una manera de entender la vida de cómo los seres humanos estamos equivocados vamos por la vida creyendo que somos una cosa o queriendo dar una imagen de esa cosa que creemos que somos en el fondo estamos simplemente defendiéndonos a ser tan vulnerables no a la fragilidad a la propia fragilidad para gnomos

Voz 38 29:03 claro que somos en esencia eso le pasa a todos los seres humanos esta película está contado también como un acto en otro plano un poquito más profundo que para una entrevista pero nos vemos la semana que viene me encanta

Voz 8 29:14 hay muchos jóvenes directores que quieren contar conmigo cosa que me hace muchísima ilusión porque son gente con aire nuevo también con formas nuevas de misiones distintas a la hora de de filmar y a mí eso me interesa siempre muchísimo siempre son propuestas que te llaman la atención en general sí estoy teniendo en ese sentido ofertas de gente joven que muy entusiasta que que es un ofertas muy muy potentes

Voz 3 29:43 ah

Voz 0229 30:38 seguimos en Sucedió una noche esta que suena ya sabéis todos quién es una ganadoras de los Carlyle Shams Nelly con uno de los temas que cantaba en Cabaret y turno ahora para otra gran estrella femenina del cine americano que cumple años

Voz 43 30:55 lo que el cine lo dejo

Voz 1 30:56 es tan difícil será que la gente no olvida

Voz 0229 31:01 como os decía al la semana que viene Sharon Stone cumple sesenta años y una mujer increíble desde el punto de vista crítico sí que lo es sexsimbol por excelencia de los años noventa y aunque esos tiempos ya pasaron continúa siendo una excelente actriz y una mujer muy bella la última vez que la vimos en la pantalla fue hace unas semanas con un papelito indecisas Artis la película de James Franco pero no vamos a hablaros de lo que hace ahora salones stone de la actualidad cinematográfica ya se ocupa el programa La Script tampoco vamos a repasar toda su carrera os vamos a contar como Chicharito piedras se convirtió en estrella de cine un camino que no fue ni mucho menos fácil

Voz 1 31:41 en

Voz 0544 31:45 todo empezó hace sesenta años en un pueblo de lo más aburrido de Pensilvania Sharón era la típica niña Rita americana que además de Mona resultó ser muy lista la actriz siempre ha presumido de tener un coeficiente intelectual de ciento cincuenta y cuatro es decir bastantes puntos por encima de la media gracias a eso ya a una beca que le concedieron consiguió empezar los estudios universitarios de literatura antes de tiempo y a los diecisiete años probó por primera vez los aplausos del público

Voz 44 32:15 yo soy Rubén

Voz 1 32:19 por favor no me llame guapa me llama

Voz 44 32:22 vaya carácter señoras y señores con todos ustedes discrepan importante en mil novecientos setenta y cinco

Voz 0544 32:28 después de la universidad Sharon Se marchó a Nueva York y empezó a trabajar en una de las agencias de modelos más famosas de la ciudad

Voz 8 32:35 muy bien

Voz 30 32:38 mira mira mira mira

Voz 8 32:42 chica Coca Cola

Voz 0544 32:43 la chica Blum pero aquello no hizo que las puertas del cine se le abriera

Voz 45 32:55 es aquí donde hacen el casting para la peli de tu día libre

Voz 46 32:58 se meses

Voz 1 33:01 hasta aquí se perdone oiga ya no le molesta más Perón

Voz 0229 33:06 usted cree que tengo alguna oportunidad nunca

Voz 0544 33:08 las pin para hacer de figurante Sharon conoció al mismísimo Woody Allen

Voz 30 33:12 pues eso sí que cambiamos en finitu de lo que eso significa después de largo y me vino la ayudante me dijo que que medite quiere hacer ofrecer un papel en la película te gustaría yo dije cuando me dijeron ahora peces pues ese día en la película afrontan partes Emma

Voz 0544 33:36 el papel que consiguió en la película recuerdos fue mínimo tan mínimo que no decía ni mu se limitaba a aparecer en un tren mirando por la ventanilla después de esta pequeña experiencia hay de aburrirse una buena temporada en más colas para cásting decidió coger un autobús con destino a California

Voz 34 33:56 Sandro que kilos costarán duro era mi época de pinchazos que enfrentarme a un productor que me ofreció un papel me acostaba naturalmente la fecha fija

Voz 33 34:12 el brazo

Voz 0544 34:14 estamos a mediados de los años ochenta y Sharon Stone no para de coleccionar películas de quinta fila aquí la tenéis en Loca academia de policía cuatro comandante

Voz 30 34:24 espera que los vecinos sacarme el trabajo de la policía

Voz 1 34:27 hay mucho mucho trabajo para mucha mucha gente no será peligroso sólo queremos enseñar a los ciudadanos a evitar que se cometan delitos en la teoría queda muy bien y esperemos que en la práctica funciona aquí en Las minas del rey Salomón junto a Richard Chamberlain

Voz 30 34:46 allí nos vamos por ahí siempre se ha dicho que la está más corta entre dos puntos es la línea señorita confía

Voz 0229 34:56 estamos en la juzga su carrera no despega lo único que les

Voz 0544 34:59 crecen son papeles de rubia sexy en películas

Voz 1 35:02 las basuras que muchísimas gracias en uno de sus momentos más bajos aterriza en España han matado no estás contento te verme tendría que estar claro si le preguntas a cualquiera de mis amigos que tira

Voz 47 35:17 siempre hay buena suerte pero yo no soy amigo tuyo fatigas serlo

Voz 0544 35:23 la película se titula Sangre y arena es el año mil novecientos ochenta y ocho y la actriz da vida a una doña Sol consumidora de cocaína devoradora de toreros

Voz 1 35:36 y eso es más de lo que puedo decir de muchos de los hombres que conducido

Voz 47 35:40 pero si quiere seguir bien

Voz 1 35:46 no olvides nunca esto a mí no me ha talado

Voz 0544 35:48 la actriz no guarda buenos recuerdos del rodaje español acababa de divorciarse y su actitud con el equipo era bastante hostil sus compañeros la recuerdan como una borde que se quejaba por todo el director Javier Elorrieta contaba que él era la víctima principal de sus arriba

Voz 1 36:04 queremos saber cómo ha sido la que desde pero el tú

Voz 48 36:06 muy especial relación de amor odio eso de que un día me odiaba a muerte no peleaba Bosch pero vamos pues unos gritos tremendos en y luego pues al pues no se llevaba a cualquier hora y media oye bueno menos inversiones vemos batallas hacia las más

Voz 0544 36:23 estamos en mil novecientos noventa Sharon tiene ya treinta y dos tacos doce películas un montón de apariciones televisivas el series pero ningún éxito en su currículum con su edad eso significa en Hollywood que están a punto de enterrar T antes incluso de que hayas nacido como estrella

Voz 30 36:38 te paseado joven para servir demasiado vieja para ser joven

Voz 0544 36:42 pero un día la suerte aparecen subida en forma de patadón

Voz 33 36:47 esto fue me venir a Martín

Voz 49 36:55 el que recibe la paliza nada menos que Arnold Schwarzenegger que interpretaba al marido de ésta fiera el director Paul Verhoeven la había elegido para un pequeño papel de villana en Desafío total una película

Voz 0544 37:06 sí fue un taquillazo Chicharito es consciente de que ahora o nunca hay su siguiente golpe de autopromoción es posar desnuda para las páginas centrales del Playboy les he dicho que no quieres concertada es que que encanta escombros Sharon vio claro que estaba ante su último tren hacia el estrellato decidió tomar la iniciativa

Voz 50 37:35 soy yo soy Sharon está aquí en la portería de la productora hacía abajo necesita urgentemente la médicas que que pesada tienes que verme

Voz 0544 37:45 el papel de Instinto básico se lo habían ofrecido antes a Giulia Robert

Voz 9 37:49 in Baby Melanie Griffith Michelle Pfeiffer

Voz 0544 37:52 pero todas lo habían rechazado asustadas

Voz 51 37:55 por su carga erótica Sharon Stone aprovechó su

Voz 0544 37:58 la unidad ilegal lanzó un órdago a Paul Verhoeven

Voz 30 38:00 me he vestido como yo pensaba que el personaje lo hubiera hecho fui a ver a Paul en cinco meses hice dos pruebas par de papel quizá se puede decir que fui manipuladora ahí maquiavélica

Voz 1 38:12 pues sí

Voz 0544 38:16 el director llegó finalmente a la conclusión que para llegar a donde quería llegar era mejor trabajar con una actriz no demasiado conocida y le dio el papel y no se equivocó con su vestido blanco moño elegante un pitillo en la mano y una mirada felina Sharon se sentaba ante varios agentes en un interrogatorio policial

Voz 1 38:34 quiere decirnos qué clase de relación tenía con el señor para practiqué sexo con él durante el año y media me encanta el sexo con nadie asustada experimentar en un momento dado la actriz cruzaba las piernas y las volvía a cruzar dejando en medio un instante que permitía ver la ausencia de ropa interior había nacido el momento más pausado de la historia del vídeo El instante congelado que todo el mundo saber también me parece el polvo designado ratito empezaron stone salió de Instinto Básico convertida en el mito erótico por excelencia de los noventa nómina pude quitar de la cabeza

Voz 0544 39:09 sus a partir de ese momento todo vino rodado la fama el dinero noticias en los periódicos

Voz 30 39:15 debería ir a Nueva York Mallorca cubrirlo de la acecha doce Sharon Stone pero no

Voz 0093 39:20 y sobre todo películas acosada el especialista rapidez inmortal Casino se había convertido en una actriz muy solicitada he leído así entiendo que más de cien hito acepta en serio la fama le llegó pasados los treinta y cinco pero sí

Voz 0544 39:37 los stone supo aprovecharla para convertirse en una de las grandes estrellas

Voz 51 39:41 del cine americano de las últimas décadas y en esas está

Voz 0544 39:44 ahora cumple sesenta años pero está dispuesta a seguir dando guerra mucho tiempo más

Voz 0229 41:00 este pequeño respira musical corre a cargo de Henry Mancini y una de sus melodías más famosas puesta para la película El nuevo caso del inspector Clouseau

Voz 38 41:10 saca la pantera rosa y una vez cogido aire vamos con el siguiente reportaje Bourbon presenta tío Santo que Leante

Voz 9 41:25 no creí que se trataba de ese tipo de terapia de terror

Voz 54 41:38 hola

Voz 0544 41:39 qué tal amigos seguro que todos habéis oído hablar de la tortura china o al menos conocéis esa expresión a diferencia de la salvajada sangrientas opinó manas que cometía la Inquisición la tortura china destacaba por su lentitud su devastación psicológica is su sofisticación a la hora de causar dolor y muerte a sus víctimas IN cine Si ha habido un gran maestro de la tortura china Ése ha sido

Voz 55 42:06 lo fuman si vamos Sierra

Voz 33 42:11 les vale

Voz 0229 42:12 hola

Voz 55 42:14 dura tierra en la colíder de las hormigas rojas y Cor cale la oreja izquierda como ABANCA sí

Voz 0544 42:26 esta semana quiero presentaros a este personaje uno de los malvados más terribles del terror clásico y lo vamos a hacer con la que para muchos es la mejor película de las varias que ha protagonizado la máscara de fuman Chuck estrenada en mil novecientos treinta y dos protagonizada por por Escarlata

Voz 0229 42:47 estamos en una de las mazmorras que esconden los sótanos de la mansión de Orlando en el centro una gran campana debajo de la campana tendido ya amarrado un arqueólogo británico Sir que fuman Two trata de son sacar donde tienes objeto al que él tanto aspira la vieja espada de Gengis Khan al poder

Voz 56 43:07 ha leído algo sobre la tortura en la campaña no para Hamás minuto tres minuto una atrasó parecía inofensivo sólo unas campanas una pero la percusión y la repercusión sonará dentro de sus tímpanos y los ablandar Elena exacto sí un poder sin poder dormir sintiendo una terrible su subida pongas gotas de pero aquí con Tino di a costa Pitol Ortega sea fiable

Voz 0229 43:42 es un gran experto en tortura no sólo porque domina la técnica también porque disfruta con ella con una temible mezcla de sadismo e ironía

Voz 56 44:06 se me olvidó decir Lequi pero sale

Voz 0229 44:12 invierte pasan las horas por si la sed y el sonido constante de la campana no bastarán fuman Two tienta al arqueólogo con otros placeres

Voz 56 44:21 tiene a la cabeza en Barcelona y en la vida no

Voz 0229 44:34 el arqueólogo no cede porque los exploradores británicos de las películas nunca traicionan a su patria torturas como estas fuman Two se convirtió pronto en el protagonista de muchas de las pesadillas que asaltaban a los espectadores de cine

Voz 0093 44:47 te suena de algo el doctor fuman tú se clara hoy a mi padre hablar bien por las noches no pude dormir tuve pesadillas

Voz 0229 45:01 como muchos de los grandes personajes cinematográficos también fuman Two había nacido en la literatura de las novelas que el escritor irlandés Sax Rohmer empezó a publicar en mil novecientos doce sin ningún disimulo se subieron a la ola del éxito que tenían los relatos desalojo

Voz 0544 45:16 yo era muy joven en aquellos años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial era un periodista de calle el barrio Chino de Londres me fascinaba tenía muchos amigos allí el drama que ocurrió aquellos días no dejó indiferente a nadie

Voz 0229 45:31 el relato de cómo nació fuman Two es tan novelesco como muchas de sus aventuras contaba Sax Rohmer que después de que sufriera cometido allí un crimen un semanario londinense le encargó un reportaje sobre la mafia china aprovechando sus contactos en el barrio

Voz 57 45:46 yo no he hablado con nadie usted nunca me ha visto en Londres atienda las propietaria tiene que paga el siempre amistad Kim ve la chica de la entrada

Voz 0229 45:55 en las conversaciones que Romer mantenía con sus informadores había un personaje mítico que surgía una y otra vez Mister King el jefe mandarín que todo lo controlaba

Voz 57 46:05 hoy es muy importante alguien de mucha altura de Apple personalidad muy digna

Voz 0229 46:09 un día uno de esos confidentes Le dijo que alguien importante había llegado a Londres y que probablemente ese pasaría por allí aquella noche y a visitar uno de sus edificios Romer esperó aquella noche vivió la revelación de conocer en carne y hueso al supuesto Mister

Voz 0544 46:25 un rayo de luz irrumpió en la oscuridad eran los faros de una limusina que acababa de dar la vuelta la esquina me escondí en una calle cercana el coche paró a pocos metros de donde yo estaba el chofer bajó y abrió la puerta a sus pasajeros entonces vi iluminado un hombre que transmitía dignidad un hombre chino pero muy diferente a cuantos dio había visto hasta entonces vestía una larga túnica negra hay un extraño gorro de astracán entró en la casa Illes pidió una mujer árabe el chófer cerró la puerta y volvió por el mismo camino por el que había llegado

Voz 1 47:02 las luces del coche desaparecieron en la niebla Il fuman Chuck

Voz 0544 47:07 había nacido

Voz 58 47:10 en la mar

Voz 0229 47:12 en él sigue sufriendo la tortura de la Campana el malvado chino no se rinde y le tienta una vez más para que hable

Voz 56 47:29 se va a mi ahí así a los dos

Voz 59 47:47 es

Voz 0229 47:49 que un villano como éste resulte tan atractivo para el cine se debe fundamentalmente a dos cosas exotismo este Kathy su es alto y enjuto viste elegantes modelos de seda lleva gorro que tiene unas uñas larguísimas sus bigote es también son largos una caracterización que exigía a Boris Carlo of el acto por qué lo interpretaba en la máscara de fuman Chuck una sesión diaria de maquillaje de dos horas y media

Voz 56 48:13 sólo fuma Chuck podría crear diabólica votación lo Luchani se abrir asombrado

Voz 0229 48:21 Antxon Wes un líder tiene súbditos fieles y una única obsesión

Voz 60 48:25 copiarlo inglés no haré junto con toda la maldita raza blanca de la faz de la tierra cuando tenga la más Canarias para que llamará a millones de asiáticos al levantamiento no se exaltara con la suya Luca

Voz 0229 48:37 sus ideas pueden ser las de un loco pero no las de un lunático ya que es un hombre inteligente muy preparada usted

Voz 56 48:44 yo no soy doctor en Filosofía por la Universidad de Edimburgo doctor en Derecho por el Chris Cole doctor en Medicina por mis amigos en confía me llaman doctor

Voz 0229 48:55 tú es un sabio pero un sabio peculiar puesto que combina la ciencia de Occidente con los secretos de la magia oriental

Voz 56 49:01 los que suero destilados de sangre de dragón con los órganos de diferentes reptiles y mezclado con la mezcla mágica de las siete Yerba secretas de convertirá temporalmente en un instrumento de mi voluntad

Voz 0093 49:13 no tendrá otra voluntaria

Voz 0229 49:16 peligro en potencia para la humanidad Llum peligró muy concreto para muchos de sus miembros sin ir más lejos Sir Leonel el explorador británico al que hemos dejado en la mazmorra está a punto de perecer bajo el sonido incesante de la campana

Voz 1 49:29 sólo quiero saber una cosa ser Leonela muerto claro que no mi señores un magnífico cirujano

Voz 0229 49:39 después del éxito de las novelas de Sax Rohmer fuman chulo tardó en saltar a otros medios

Voz 26 49:46 mal inicio de esa

Voz 0229 49:54 extrae por ejemplo es el sonido de un viejo serial que protagonizó el criminal chino en la radio cine sus aventuras empezaron ya en la época del cine mudo después el éxito de las películas de terror zifios de los años treinta con personajes como demuestra de Frankenstein Drácula hizo que los productores americanos se fijarán en él lo sofisticado del personaje casaba a la perfección con el ambiente gótico de este tipo de películas en la máscara de fuman Chun el personaje además no estaba solo

Voz 0093 50:21 soy el más del caso de los hombres no tengo hijos que me sigan así que con vergüenza os pido que reciba Tyson mensaje de mi pobre insignificante hija

Voz 0229 50:33 tenía una hija interpretada por Mir Nadal hoy una hija como mínimo tan cruel como él

Voz 61 50:42 suerte

Voz 0229 50:49 igualdad Eldad estaba teñida sadismo con una intensidad sexual que todavía hoy en día sorprende este joven no es demasía

Voz 56 50:56 la verdad Patrick para ser un hombre blanco

Voz 0544 50:59 de todas formas puedo

Voz 56 51:01 sugerir un retraso acostumbrado motos de proceso

Voz 0229 51:04 todavía necesitas todavía en los años cincuenta otro actor clásico del cine de terror como Christopher Lee retomó el personaje en varias películas el voto también parodias una de ellas la protagonizó en mil novecientos ochenta a Peter Sellers el director español Jess Franco también visitó el mito de fuman Two en sus películas de serie B no perdemos la esperanza de volver a verle algún día de nuevo en el cine Álex de la Iglesia por ejemplo lleva tiempo con la idea de rodar una nueva versión aunque de momento parece que el proyecto no se concreta

Voz 1 51:34 es la última barrabasada de la perversa Mel

Voz 30 51:37 sí

Voz 58 51:39 mientras tanto mientras tanto en la mazmorra

Voz 0229 51:44 tras Irlanda sigue con su silencio nada más comenzar la película hizo esta declaración de amor patriótico

Voz 0093 51:51 además naturalmente en la guerra en las depresiones cuando los impuestos son altos y los sueldos bajos para mí lo habrá otra

Voz 0229 51:59 el Gobierno inglés solicitado usted dispuesto a no traicionar a su país acaba de morir bajo la campana

Voz 56 52:06 ya

Voz 0229 52:12 eso sí al final fuman Chus será destruido pero sus artes y su crueldad son tan atractivas que no tardará mucho tiempo en volver a la pantalla

Voz 0544 52:20 como decía Esther donde estés Gengis Khan te devuelvo tu espada lidera gusta de entregar esto en el museo

Voz 62 52:26 aunque tengo mucho respeto por la memoria de tu padre no debemos correr riesgos podría aparecer otros fuman Two en el futuro

Voz 0544 52:35 eso sí Boris Carlo of nunca volvería a interpretar una pena porque este actor fue quién mejor captó la amalgama de ironía crueldad y elegancia que aquella noche de niebla londinense el escritor Sax Rohmer adivinó en Mister Kim el hombre de real que dio pie a uno de los malvados más retorcidos de la literatura y el cine el sino de los bigotes largos uno de esos personajes a los que el tiempo no afecta hoy

Voz 55 53:06 un plato ciento sesenta yo ocho años ya eso es posible gracias AMIA elipsis

Voz 56 53:14 la salsa de la vida y juventud

Voz 55 53:17 mire a la ley Sir de la vida

Voz 33 53:21 Irak

Voz 0544 53:25 hasta la semana que viene amigos

Voz 0229 53:34 Nos vamos Ana Martínez y entre tiempos llegan al relevo nosotros nos despedimos hasta la semana que viene Nou ya sabéis buscarnos en los podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com en las últimas semanas hemos cerrado al programa con los temas candidatos al Oscar a la mejor canción y hoy vamos a escuchar la última que nos faltaba Se titula sin la canta Andra Day pertenece a una película aún no estrenada en España Marsal la Historia del primer juez americano de la Corte Suprema de EEUU con ella os decimos adiós chao

Voz 63 54:09 quién era el lavabo Bochi

Voz 64 54:30 yo sé quién

Voz 63 54:35 chao sí ahora