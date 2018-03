Sharon Stone cumple 60 años

No hay resultados

Voz 0544 00:00 todo empezó hace sesenta años en un pueblo de lo más aburrido de Pensilvania Sharon era la típica niña Rita americana que además de Mona resultó ser muy lista la actriz siempre ha presumido de tener un coeficiente intelectual de ciento cincuenta y cuatro es decir bastantes puntos por encima de la media gracias a eso hoy a una beca que le concedieron consiguió empezar los estudios universitarios de literatura antes de tiempo y a los diecisiete años probó por primera vez los aplausos del público

Voz 1 00:35 yo soy Rubén

Voz 2 00:39 por favor no me llame guapa me llamó

Voz 3 00:42 vaya carácter señoras y señores con todos ustedes por tanto

Voz 0544 00:46 en mil novecientos sacan después de la universidad Sharon Se marchó a Nueva York y empezó a trabajar en una de las agencias de modelos más famosas de la ciudad

Voz 4 00:55 pues ahora muy bien a ver quién pues así muy bien mira mira quiero que persiste obús hubiera tienes la vida

Voz 0544 01:01 es Aaron Stone fue chica Coca Cola chica Blum pero aquello no hizo que las puertas del cine le abriera

Voz 5 01:15 es aquí donde hacen el casting para la peli de podía Lynn

Voz 6 01:18 yo me siento aquí se perdone oiga al llama Le expiró

Voz 0544 01:27 tengo alguna oportunidad en un casting para hacer de figurante Sharon conoció al mismísimo Woody Allen

Voz 7 01:32 bueno pues si cambiamos hablamos de la infinito de lo que eso sí cada después de largo y me vino la ayudante me dijo que que que quiere hacer quiero ofrecer un papel en la película te gustaría yo dije cuando me dijeron ahora en después ese día trabajé en la película afrontan un semanas

Voz 0544 01:56 el papel que consiguió en la película recuerdos fue mínimo tan mínimo que no decía ni mu se limitaba a aparecer en un tren mirando por la ventanilla después de esta pequeña experiencia idea aburrirse una buena temporada en más colas para cásting decidió coger un autobús con destino a California

Voz 2 02:17 cuando que Kill Los Ángeles nadie apostaba un duro Fortuny era mi época de bar pincha atlético tuve que enfrentarme a un productor que me afición papel sin acostaba Jané naturalmente lo el me dijo

Voz 8 02:32 volverás

Voz 0544 02:34 estamos a mediados de los años ochenta pisaron stone no para de coleccionar películas de quinta fila aquí la tenéis en Loca academia de policía cuatro comandante

Voz 6 02:44 espera que los vecinos sacan el trabajo de la policía

Voz 2 02:47 hay mucho mucho trabajo para mucha mucha gente no será peligroso

Voz 6 02:53 sólo queremos enseñar a los ciudadanos a evitar que se cometan delitos en la teoría queda muy bien y esperemos que en la práctica funcionan aquí en las minas de risa Salomón junto a Richard Chamberlain dónde está ese lugar allí el por qué no vamos por ahí siempre se ha dicho que la distancia más corta entre dos puntos es la línea Rick señorita concita

Voz 0544 03:15 también estamos la juzga su carrera no despega lo único que le ofrecen son papeles de rubia sexy en películas

Voz 6 03:22 las muchísimas carencias en uno de sus momentos más bajos aterriza en España han matado no estás contento tendría que estar claro mirad si le preguntas a cualquiera de mis amigos

Voz 9 03:36 yo siempre hay buena suerte pero yo no soy amigo de fatigas serlo

Voz 0544 03:43 la película se titula Sangre y arena es el año mil novecientos ochenta y ocho y la actriz da vida a una doña Sol consumidora de cocaína devoradora de toreros

Voz 6 03:56 y eso es más de lo que puedo decir de muchos de los hombres que conducido

Voz 9 04:00 pero si quiere seguir bien

Voz 6 04:06 no olvides nunca esto a mí no me ata a nadie

Voz 0544 04:09 la actriz no guarda buenos recuerdos del rodaje español acababa de divorciarse y su actitud con el equipo era bastante hostil sus compañeros la recuerdan como una borde que se quejaba por todo el director Javier Elorrieta contaba que él era la víctima principal de sus

Voz 8 04:23 a rebato subrayó miraba que gozaba de actuación la relación desde el especial es la relación de día de amor odio eso de que un día me odiaba a muerte no peleáis Börse pero vamos pues unos gritos tremendos y luego pues pues bueno se llevaban a cualquier hora y me decía oye bueno menos Nos vemos bata de hacemos las más estamos

Voz 0544 04:44 el novecientos noventa Sharon tiene ya XXXII tacos doce películas un montón de apariciones televisivas el series pero ningún éxito en su currículum con su edad eso significa en Hollywood que están a punto de enterrar T antes incluso de que hayas nacido como estrella

Voz 6 04:59 este pasado joven para servir demasiado vieja para ser jóvenes

Voz 0544 05:03 pero un día la suerte aparecen subida en forma de patadón

Voz 8 05:07 esto sostiene venir Madrid

Voz 10 05:16 el que recibe la paliza es nada menos que Arnold Schwarzenegger que interpretaba al marido de ésta fiera el director Paul Verhoeven la había elegido para un pequeño papel de villana en Desafío total una película que sí fue un taquillazo todo es consciente de que ahora o nunca hay su siguiente golpe de autopromoción es posar desnuda para las páginas centro

Voz 0544 05:35 desde del Playboy les he dicho que no quiere esconder nada es que hay encontrar escombros Sharon vio claro que estaba ante su último tren hacia el estrellato decidió tomar la iniciativa

Voz 12 05:53 yo soy yo soy Sharon

Voz 13 05:58 esto aquí en la portería de la productora aquí abajo necesito verte urgentemente la médicas que que pesaban tienes Graeme

Voz 0544 06:05 el papel de Instinto básico se lo habían ofrecido antes a Giulia Rovers Tina Davis Melanie Griffith Michelle Pfeiffer pero todas lo habían

Voz 14 06:14 ajado asustadas por su carga erótica Sharon Stone aprovechó su oportunidad

Voz 0544 06:18 Illes lanzó un órdago a Paul Verhoeven

Voz 15 06:21 estoy como yo pensaba que el personaje lo hubiera hecho así fui a ver a Paul en cinco meses y dos pruebas para el papel quizá se puede decir que fui manipuladora y maquiavélica

Voz 0544 06:32 pues sí NATS mejorando vuelquen el director llegó finalmente a la conclusión que para llegar a donde quería llegar era mejor trabajar con una actriz no demasiado conocida le dio el papel y no se equivocó con su vestido blanco moño elegante un pitillo en la mano y una mirada felina Sharon se sentaba ante varios agentes en un interrogatorio policial

Voz 16 06:54 quiere decirnos qué clase de relación tenía con el señor Mas

Voz 0544 06:58 practiqué sexo con él durante año y media me encanta sexo con Nuria asustada a experimentar en un momento dado la actriz cruzaba las piernas y las volvía a cruzar dejando en medio un instante que permitía ver la ausencia de ropa interior había nacido el momento más pausado de la historia del vídeo El instante congelado que todo el mundo quiso ver también me parece el polvo designado ratito les Aaron Stone salió de Instinto Básico convertida en el mito erótico por excelencia de los noventa nómina pude quitar de la cabeza a partir de ese momento todo vino rodado la fama el dinero noticias en los periódicos

Voz 17 07:35 debería ir a Nueva York a cubrirlo de hecho dos de Sharon

Voz 0544 07:38 pero sobretodo películas acosada el especialista

Voz 18 07:43 la rápida inmortal Casino

Voz 19 07:46 se había convertido en una actriz muy solicitada he leído así entiendo que me necesitas de Ci pito acepta en serio

Voz 0544 07:55 la fama le llegó pasados los treinta y cinco pero Sharon Stone supo aprovecharla para convertirse en una de las grandes estrellas

Voz 14 08:01 del cine americano de las últimas décadas y en esas está

Voz 0544 08:05 ahora cumple sesenta años pero está dispuesta a seguir dando guerra mucho tiempo más

