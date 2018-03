¿Un Oscar? No, gracias

Voz 0229 00:00 Luis Buñuel aseguraba que en nada le daría tanto asco moralmente como ganar un Oscar Marc Bergman decía que los Oscar era una institución que humillaba el arte de hacer cine y Humphrey Bogart mantuvo siempre que para que los Oscar tuviesen rigor deberían poner a todos los actores a interpretar Hamlet premiar al mejor

Voz 1 00:21 gilipollez Spot punto quiere ganó tú quieres ganar yo cambiar las cosas

Voz 0229 00:26 muchos actores actuales como Joaquim Phoenix Matt Dillon Bill Murray aseguran de testar los Oscar pero las veces que han sido nominados allí estaban para ver qué pasaba

Voz 1 00:35 me da los premios para mí son insignificantes soy un artista hay valoro el trabajo o todos los nominados somos artistas y no deberían obligarnos a competir como si fuéramos perros te entiendo bien dicho y debido por Si gano mucho más consecuente Nos parece

Voz 0229 00:52 el actitud de aquellos que no acuden a las ceremonias aunque estén nominados el caso que primero nos viene a la mente es por supuesto Woody Allen

Voz 1 01:00 me sabe me encanta tocar jazz toco cada lunes por esta noche y me encanta estar en Nueva York no me gusta viajar en Navidad no me gustan mucho los premios ya sabe eso de elegir cuál es la mejor película me parece tan infantil

Voz 0229 01:15 que si le coincidía con suscita para tocar clarinete que si ese día había partido de los Knicks el caso es que nunca ha ido a recoger ninguno de los cuatro Oscar que ha ganado tan sólo acudió a la ceremonia de dos mil dos para el homenaje que se hizo a la ciudad de Nueva York tras los atentados del 11S that we now

Voz 1 01:34 usted dijo hace unas cuatro semanas estaba en mi apartamento de Nueva York cuando sonó el teléfono y al otro lado escuché una voz que decía soy de la Academia del Cine inmediatamente entré en pánico pensé que querían que les devolviera los Oscar tengo ante más tampoco ya recogió nunca las siete estatuillas

Voz 0229 01:54 has que ganó como director y productor prefería enviar a personas de su confianza como John Wayne

Voz 2 01:58 la dignidad hay podría estoy muy agradecido porque me hayan nombrado su representante para recibir este premio ya se lo llevaré

Voz 0229 02:06 la actriz que más Oscar ha ganado a lo largo de la historia cuatro tampoco fue a recogerlos estáis si nos referimos a Katherine Hepburn que únicamente recogió en persona su premio honorífico en mil novecientos setenta y tres la razón quedaba era que para ella los Oscar carecían de importancia si esa fe BNG verán

Voz 1457 02:29 los Oscar son muy bonitos pero de poca ayuda para hacer la colada porque si incluso la reina del cine tiene que lavar su ropa

Voz 0229 02:42 hay otros que no pueden acudir a la ceremonia por razones de enfermedad es el caso de este compañero de la Red Bull soy normal si júnior vivo quién le estanque dorado Henry Fonda estaba muy enfermo en el hospital cuando le concedieron el Oscar al mejor actor por en el estanque dorado hecho moriría pocos meses después pues su hija Jane Fonda la que en su nombre recogió el precios

Voz 4 03:02 sé que no se está viendo ahora mismo y que se siente muy honrado y muy feliz tiene muy sorprendido me ha puesto aquí cuando haya oído su nombre habría sea usted suerte tengo como si la suerte hubiera tenido algo que ver

Voz 0229 03:16 también fue muy comentado el Oscar en ausencia que ganó Joan Crawford por Alma en suplicio aunque según contaría su hija Christina Crawford años después más bien fue una maniobra promocional tiene bueno es una UVI del suman

Voz 5 03:30 en la noche de los Oscar fue un teatro bien ensayado ella quería desesperadamente ganar el Oscar no sabía qué hacer así que se metió en la cama y dijo a todos

Voz 1457 03:38 allí al neumonía era la pobre actriz enferma

Voz 5 03:41 así que finalmente la llamaron para decirle que había ganado y entonces tuvo lugar una recuperación milagrosa y espontánea de pronto no se maquilló volvió a la cama para esperar a que llegaran la prensa el director al día siguiente salió en todos los periódicos las motos recibiendo la estatuilla

Voz 6 03:59 han que sí

Voz 0229 04:02 luego están aquellos a los que no les dejan recibió su Oscar ocurrió por ejemplo el año pasado con Oscar Fadi director del viajante ganadora de la estatuilla la película de habla no inglesa el realizador iraní no acudió a recoger el premio debido a las medidas migratorias del presidente Trump Mención aparte merece también el caso de los guionistas que formaban parte de las famosas listas negras de la caza de brujas que habían que discutir

Voz 1 04:27 sólo me han prohibido firmar con mi nombre

Voz 0229 04:30 cobrar Ned ya un ganó el premio por el guión de fugitivos utilizando un pseudónimo y Michael Wilson no pudo recoger el Oscar por el puente sobre el río Kwai ya que hay quien figuraba en los créditos era el autor de la novela Pierre Boulez que curiosamente apenas hablaba inglés pero el caso más famoso es el de Dalton Trumbo ponles tu nombre

Voz 6 04:51 hemos lo venderemos en los repartimos el dinero el cincuenta por ciento me llevaré el diez por ciento pero llevará el el trayecto Espriu mitin Zarza

Voz 0229 05:01 en mil novecientos cincuenta y tres ganó el Oscar por el guión de Vacaciones en Roma que había escrito él pero que recibió su amigo Jan Mckellar Hunter tres años después volvió a ganar la estatuilla por el libreto de El Bravo utilizando esta vez el pseudónimo de Rover

Voz 6 05:15 señor Trump esos de Robert Ritchie escribió usted el bravo verán

Voz 7 05:22 toda mi vida he tenido por Norman no asumir la autoría de una sola película así que es posible que tenga algo que ver con todas excepto con las malas que las han escrito mis enemigos

Voz 0229 05:38 están también los que rechazaron el premio el primero en hacerlo fue el guión amistad Daldry Nicholls en mil novecientos treinta y seis pero en su caso se debía diferencias gremiales con la Academia ya que él era el presidente del Gremio de Guionistas el dramaturgo británico George Bernard so Premio Nobel de Literatura no dudó por su parte en rechazar el Oscar que le concedieron como coguionista de la adaptación al cine de su obra Pigmalión su respuesta fue la siguiente

Voz 8 06:03 es como si le diesen un premio al Rey de Inglaterra

Voz 0229 06:05 por ser Rey me parece insultante

Voz 1 06:08 de este honor pero sin duda los casos más famosos

Voz 0229 06:10 de rechazo al Oscar fueron los de dos actores míticos ya en mil novecientos sesenta y uno cuando fue nominado por el buscavidas el actor Llor si Scott dejó patente su disgusto ya que detestaba que los actores se vieran forzados a competir unos contra otros en mil novecientos setenta y uno volvió a ser nominado esta vez por Patton era el gran favorito pero ya avisó que le daba igual como recordaba su compañero en la película Cal mal

Voz 1 06:35 Scott anunció que la noche de la entrega de los Oscars se quedaría en casa viendo

Voz 0229 06:39 para Pitu dijo que claro cuando ganó Goldie Hawn no pudo evitar un pequeño estremecimiento al leer su nombre

Voz 9 06:47 tu viene Joyce seis

Voz 1 06:51 un caso también muy conocidos el de Marlon Brando en su Oscar por El Padrino donde esta corta corta está bailando el último tallo

Voz 0229 06:58 por aprovechó la ceremonia para hacer reivindicación de sus ideas y mandó a la gala a una muchacha india

Voz 10 07:04 el quite soy apache y presidente del comité de afirmación de imagen de los nativos americanos estoy aquí en representación de Marlon Brando que se entiende lo mucho no puede aceptar este generoso premio y que las razones para ello son el tratamiento que la industria cinematográfica esta dando actualmente a los indios americanos

Voz 0229 07:32 los Oscar a veces son como el Cid Campeador y te hacen ganar batallas una vez que has abandonado este mundo y es que el último capítulo de aquellos que no recogieron el premio está dedicado a los Oscar póstumos amistad se inauguró en mil novecientos cuarenta con el guionista Sidney Howard

Voz 11 07:47 el afamado autor sino Rubens anuncia el Oscar para la mejor adaptación para la pantalla Lo que el viento se llevó guión de Sydney

Voz 0229 07:57 el productor están sin Balís lo ganó a título póstumo en mil novecientos cincuenta y uno por Ben Hur contra la tele Hall director de fotografía por Camino a la perdición en dos mil dos y Walt Disney que con doce estatuillas como productor de cortos y largos animados es la persona que más Oscar ha ganado a lo largo de la Historia recibió el último de estos doce de forma póstuma por Winnie the Pooh el día ventoso también en el campo de la música de cine ha habido un par de Óscar

Voz 12 08:22 tumor Víctor Jones lo ganó en mil novecientos cincuenta y seis por la música de la vuelta al mundo en ochenta días viendo turista Howard has Man por las calles

Voz 0229 08:30 pones de La Bella y la Bestia

Voz 1 08:32 su compañero sentimental lo recogió por él de nada yo tenemos casa y una vida juntos si estoy muy contento y orgulloso de ello

Voz 0229 08:44 pues Edward Heath Robinson también ganó su Oscar honorífico tres meses después de su muerte y Peter Finch desde el más allá vio como se hacía justicia en la ceremonia de mil novecientos setenta y seis Se premiaba su formidable actuación en Network un mundo implacable

Voz 13 08:59 ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales hacen todo cuanto les dicen televisor visten según les dicte comen según les aconseja crían a sus hijos siguiendo sus normas incluso piensan igual que él en nombre de Dios ustedes once eran reales nosotros somos las ilusiones

Voz 0229 09:21 el último caso de actor premiado a título póstumo ya lo comentamos hace unas semanas fue Heath Ledger ganador del premio de actor de reparto por su personaje de Joker en El caballero oscuro el lo recogieron sus padres y su hermana

Voz 1457 09:35 huy Paech los dos sabemos que tu creación del Joker fue algo muy especial incluso hablamos de que podríamos estar aquí contigo esta noche no de sería otra cosa de que así fuera y por eso aceptamos con orgullo este premio en nombre de tu hermosa matizó

Voz 0229 09:58 en fin que como veis el tío Oscar no siempre es bien recibido ya sea porque no se quiere o porque no se puede no pasa nada allá cada cual al fin y al cabo no es más que un premio