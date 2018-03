Susi Sánchez, protagonista al fin

Voz 1 00:00 yo estoy estirando una carrera de mi primer contacto con el teatro fue a los dieciséis años y aparte

Voz 2 00:09 hay vivir una experiencia que yo dije esto que es aquí hay algo muy fuerte

Voz 1 00:14 detrás de esto no mi padre no quería que fuera actriz entonces hasta que no fue mayor de edad que en mi época fue a los veintiuno años que justo al año siguiente ya a los dieciocho entraba GB todo eso me metí en la Escuela de Arte Dramático de metida de lleno ya la actuación

Voz 3 00:27 mi hijo está bien ya lo hemos dicho sí que han encontrado la mosca inicio pueden haberle secuestrado hasta que no aparezca el cuerpo deben seguir buscándolo hemos hablado de esto señora no insista tienen que seguir buscando

Voz 1 00:43 mi hijo está vivo en general si me gusta el guión y me gusta el director que me meto porque siempre es una experiencia si tienes esos esos dos valores e para mí son suficientes luego el personas los personajes pues pueden estar más cercanos más alejados de mí pero siempre es un reto que me gusta afrontar cuando me siento viene acompañada no

Voz 4 01:01 todos los amigos queremos interrogado incluida su dependienta coinciden en que estaba harto de pueblo querían serio aquí a mí me dijo que volvería Celac este este es decir no

Voz 5 01:11 me es que quizá

Voz 1 01:23 hay directores de todo tipo como hay personas de todo tipo no hay directores que tiene muy claro lo que tienen pero les cuesta transmitirlo y es más complicado esto va a seguir todo el tiempo para ver si aguanto digamos hay un periodo de adaptación siempre tanto en una película como una obra de teatro como cualquier proyecto siempre hay un periodo de adaptación para entender cuál es la filosofía del director y cuál es la tuya y ver qué camino en qué en qué punto confluyen el camino con él y a partir de ahí seguir hacia adelante no entender

Voz 3 01:55 pues que compras de esta casa a los dos y de repente decidiste que querías vivir aquí solo que yo nunca había vamos a hablar de eso la verdad no que ya sé que hay que hacer pregunto hace tres años pero no hay que asesinarle paralizada incapaz de entender porque mientras tratarlas así después de cuarenta años de casados así que a lo mejor no es mucho pedir que medie son explicación cada vez descubro

Voz 1 02:16 los más cosas pequeñas no digo que haya encontrado la piedra filosofal de nada estoy en esta profesión nunca encuentras pero lo interesante es el recorrido es el camino es ir pudiendo lanzar en cada proyecto descubrir pequeñas cosas nuevas sobre el mundo de la actuación de cómo afrontar los personajes yo estoy embarazada decir lo tú estás a mi lado y tiene la misma edad que tengo ahí sin de las cualidades que tienen los personajes profundizar más en el carácter en fin vas afinando con el tiempo y porque la experiencia te va dando también esa esa posibilidad

Voz 1 03:05 el teatro haciendo papeles más protagónico es desde hace tiempo en fin es el primero que tengo es el primero y claro en ese sentido era un reto muy grande para mí versa sobre todo si podía aguantar el eh casi los dos meses de rodaje que duró la película rodando todos todos los días no no sabía yo eso cómo cómo lo podía llevar pero la verdad que muy bien muy bien eso es como entrar en un tobogán dejarte caer

Voz 3 03:29 aquella máquina es Mijail abandonó cuando tenía ocho años entonces seguro que sí porque me hoy

Voz 1 03:36 desde que trabajamos juntos en diez mil noches en ninguna parte él me dijo al acabar la película que quería escribir un personaje protagonista para su próxima película son esas cosas que se dicen si hay mucho entusiasmo pero luego es complicado porque hacer una película no es una cosa fácil

Voz 2 03:50 eliminadas se puso enseguida empezó a escribir el libro

Voz 1 03:54 la historia me paso de para que leyera el primer boceto digamos de la historia y me fascinó y me quedé conmocionada y la verdad que pues es un personaje que lo escribió a mi medida

Voz 3 04:07 no no se me levante y me fui antes de que pudiera decírmelo de un universo si cuántos años tiene cuarenta y dos cuarenta y tres quizá

Voz 1 04:17 es una mujer muy armada muchas aparente seguridad en sí misma pero realmente lleva una máscara estarán metida en un mundo completamente elitista e es una mujer ambiciosa no se existentes tras un momento passing otro grupo

Voz 8 04:31 jueves once con fluidez y si les preguntan respondan de manera concreta breves sin ofrecer demasiada confianza tengo unos invitados un poco especial litros ya me entiendes

Voz 1 04:40 en realidad lo que ya hizo en su momento fue como iniciar una huida hacia adelante dejar toda su vida anterior enterrada pero con el encuentro con el reencuentro con la hija tiene la oportunidad de recuperarse a sí misma recuperar su verdadera esencia como ser humano y su su parte más instintiva IS el proceso es el Arco grande que tiene el personaje que va poco a poco quitándose capas desnudando sí

Voz 1 05:21 yo llegó un momento en que le dije a Ramón tu tu crees que puedo hacer es y me dijo sirve de El escrito pensando en y entonces él me ha dado siempre muchísima confianza yo lo dijese no estuvieras tuyo no sé si sería capaz pero él tenía muy claro todo el proceso de el personaje de los personajes no hay dirigido con una sutileza una decisión extraordinarias y con una suavidad hay un cuidado mimo realmente dije muy bien a las actrices uvas visitan pues la carreta de marítimo fue llevando hacia ese ámbito confiaba sin que yo hubiera pasado el tiempo suficiente pretende olvidar di no es solamente la historia en sí que es una madre que abandonar su hija se vuelven a encontrar al cabo de los años si pasan juntas Ése es el cuenquito digamos de la película la historia pero debajo de eso hay toda una filosofía de de una manera de entender la vida de cómo los seres humanos estamos equivocados vamos por la vida creyendo que somos una cosa o queriendo dar una imagen de esa cosa que creemos que somos en el fondo estamos simplemente defendiéndonos a ser tan vulnerables no a la fragilidad a la propia fragilidad para no mostrar lo que

Voz 10 06:28 somos en esencia eso le pasa a todos los seres humanos y en esta película está ha contado también cómo no entró en otro plano un poquito más profundo donde para una entrevista pero nos vemos la semana que viene encantado

Voz 1 06:37 hay muchos jóvenes directores que quieren contar conmigo cosa que me hace muchísima ilusión porque son gente con aire nuevo también con formas nuevas de misiones distintas a la hora de de filmar y a mí eso me interesa siempre muchísimo siempre son propuestas que te llaman la atención en general sí estoy teniendo en ese sentido ofertas de gente joven que muy entusiasta que que es una ofertas muy muy potentes

