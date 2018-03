Los Oscars del Gallinero, el especial mejores películas de 2018

Voz 0995 00:00 pese semifinales atento Meana desde las seis de la tarde voy a Gijón y a partir de las ocho Vilanova ante Vilassar

Voz 0995 00:16 el gallinero

Voz 1 00:30 hola muy buenas noches Gerona Jordi mal

Voz 0995 00:33 así qué tal señora Ruth hola qué tal hola Lorca hermanan añito era Nico hola qué tal señor Escorial Alberola ganaban y turnos de González sólo hay tu qué tal yo hoy el Deportivo en el gallinero Carlos Marañón María

Voz 1 00:53 preparados

Voz 1284 00:57 lo primero Domingo de unas seis de la mañana de ayer

Voz 1860 00:59 días seis porque yo ya me encantaría meterme en El Larguero además este Perona Carreño te va a meter en el larguero pero es que tú sabes que en mi casa es lo que se considera el éxito profesional es entrar es el carrusel El Larguero que os escucho salió dormido no sé si cuñados he salido sea eh trufa

Voz 0995 01:19 puedo confirmar que María Guerra y Pepa Blanes se van a quedar abrir en Hoy por hoy con Pepa Bueno para dar la cartelera ya oficial de todo lo que pasa en los Oscars gestionarlo con más agua para en La Ventana

Voz 1860 01:28 es lo que es importante lo que no pase lo del año pasado que estuvo bien sabes porque a esas horas cuando ya dan los un Oscar final joya como venga este Pepa Bueno te mira como diciendo vete ya de mi estudio sin embargo el año pasado tuvimos ese momento de subidón de bueno lo ha sido la la la no parece que pasan cosas

Voz 1284 01:46 si el alfarero repiten Warren Beatty fue claro pues habrá que estar atento

Voz 0995 01:53 bueno pues todo preparado en el gallinero hemos arrancado estos Carrusel Deportivo en la SER

Voz 1284 02:03 el Deportivo Dani Garrido

Voz 0995 02:08 bueno nosotros Zapatero en conexión hasta los Oscars del caldero hay un porrón de películas diarios hoy vamos a relata la las primeras abre gallinero Iñaki Reta en hombres y por qué

Voz 4 02:18 bueno este este domingo son los los Oscar como se llama también la prórroga de los joyeros Tous es vamos a confesarlo

Voz 1284 02:25 no no la has ido alguna vez guionista de los de los Goya

Voz 4 02:30 pues no otros años ensayos grafía en dos años y medio primero estuve de asesor pero en los años buenos

Voz 1 02:38 pero bueno se nota los de Rovira Dani Rovira ha echado de menos

Voz 4 02:45 no sé es Galatto

Voz 1284 02:48 que me gusta como tirar los penaltis expuesto a usted

Voz 4 02:55 mira mi carrera sólo va para arriba y para eso los los dos casos como los Goya pero en grande tú imagínate cómo será en Katyn Rusia Dean que tienen una media noche del tamaño una pizza familiar y vistoso no la media noche melosos pero bueno burguesía pero oye que era una de las películas tengo que decir que no lo he visto todo ello a lo mejor sino tampoco eh

Voz 1284 03:13 pero esto todo lo cual Mina diga no lo diga

Voz 0995 03:17 de todas la de este año y te es imposible yo no he visto ninguna

Voz 4 03:19 sí he visto dar ese tres está te van a votar cada en las toda Meana al río dista de los de los Goya alguna la visto lo te puedes ver hablar hablo la forma en que es muy bonito muy muy bien la bestia pero con Kant suceder eso sí aquí la bella cata bestia eh plata capas a la sí sí sí claro ha dicho apuesta el torneo que esta como como Dirty Dancing pero con dos muchas chicos bailar e ir sacándose en inglés en francés en Italia arranque bueno bueno es que Silvela películas y su títulos te con validan primero en el en el Escuela Oficial de clase dio dinero esa

Voz 5 03:57 que era un poco pija me puedo parece si te va a gustar hay que verlas luego está la de listas más oscuro que esta Giuseppe piensa que bastante más oscuro es cuando está sentado para la luz

Voz 1284 04:10 a las aventar las manos porque el interruptor no tiene luz esas que eso eso

Voz 0985 04:18 pues que siempre los lavabos es mejor esperar que empiezo encendido dos porque muchas veces te encuentras con esa tesitura te puedes hacer aguas mayores a oscuras

Voz 1284 04:29 no

Voz 4 04:31 el tema de la película que me he enterado esta de la que no he visto me entero que va de Winston Churchill vale estaba Winston Bogarde sí ha dicho que es el el el bueno de los leones claro que todo esto no hago esto porque Garde Winston Bogarde era mira qué gusto me el tabaco es malo Churchill al bueno bonito

Voz 0995 04:54 no estaba está la Dunkerque que yo en principio me voy a quedar el perro pero luego me enteré más

Voz 4 05:00 bueno que va sobre la guerra de la Segunda Guerra Mundial que digo ostras ya si piano una que ya pasó sitios como el hilo invisible que yo al principio pensé polvo invisible que sea lo mago siempre se lo que invisible no puede ser pero luego me he enterado que es sobre la vida de Balenziaga Diego o una película de de herrero ya la han hecho una Balenziaga llevar

Voz 1284 05:19 bien

Voz 0985 05:21 yo pensé que un penalti te Mateu Lahoz

Voz 4 05:24 no era buena sardina está luego déjame salir que es justo que el IPC baño saciedad

Voz 5 05:34 sabes

Voz 4 05:37 y que bueno Lady Bird la señora pájaro

Voz 1284 05:44 está claro

Voz 4 05:47 es una muchacha Aretha que va al instituto pero sin sin nada sin movidas química sin nada nada ni a sus hijos

Voz 1284 05:55 el campeonato

Voz 4 05:56 poquito caserío la pájara yo pensaba que era una señora el PP y no no sabes en la historia Esperanza Aguirre cuando llegó la policía acordar de movie pues eso esperanza la movida bueno pues más de la muchacha rabieta esta luego los archivos he visto estará visto esta pero hay que estar atento él porque empiezan a salir nombres y como pestañas está perdido en este este cuando tronos Sisi más sobre escándalos que destapa un periódico hoy se tambalea el Gobierno ósea lo que aquí sería una película de ciencia ficción la pasar aquellas que si aquí lo más escandaloso es que pues a lo mejor un periódico te regala las películas de Almodóvar sabes así un poco mal lo más polémica

Voz 1284 06:35 la gala de los Goya no no sé

Voz 4 06:37 estas hablando hilo últimos la última Tres anuncios a las afueras del adicto esas muy esa es la la que todo el mundo que no la he visto yo me he dicho Marañón que esa es la la favorita suele dijo que buena peli que no sé cómo serán los anuncios a las afueras en Estados Unidos fuera rojos imagínate si las tres y yo Meana como en casa en ningún sitio otro cartel que pone su copa selecta en el en el club Dunkerque y que es sí sí sí el tercero sería no se pierda este domingo con la razón la película petando con Kika

Voz 0995 07:13 ya en Carrusel deportivo sus cartas de hecho la Peña participando pasivamente con ese Hamza que os proponemos Oscars del gallinero sea sea oscarizada o no la peli Camí Katy más te mola íbamos a empezar a estrujar desde ya antes de hablar de la grabamos uno cada cada tenista diez segunditos

Voz 1284 07:30 María Armani Carlos para que lo aleatoriamente película que sale peor película que tener que poner bien o mal

Voz 0995 07:36 segundo GP coreana

Voz 1284 07:39 yo yo soy de la vimos bella por ejemplo en la vida es bella años regular

Voz 1860 07:44 buenísimo no quito una vamos ya a más de tu infancia

Voz 1284 07:48 las poner en Twitter con el hashtag en los Oscars del gallinero dice Francis que su película favorita es trescientos te toca marinas

Voz 1860 07:58 para tocar todos no pero yo les disculpo los cuatro yo creo que espartanos contar estaban espartanos con han venido desde el pedestal de The Sun y pobres me gusta me gusta el deporte

Voz 0995 08:13 el atléticos dice José del rosa al amarillo por Summer que todas las obras de diez segundos

Voz 1284 08:20 trozos maravilloso de Summers todo que se dé Summer X si te mola así de el mundo bueno también está infravalorada Último Guerrero el chico de Chaplin que es emocionante y que Ike llega erráticos

Voz 1860 08:34 ya hemos ante Chaplin es maravilloso maravilloso

Voz 1284 08:36 tu cual eliges María Chaplin de Chaplin de Chaplin yo el chico chico también dice Javier que la vida de deberá ya no dice Javier en Twitter dame un abrazo

Voz 1860 08:48 obra maestra absoluta Monty Python pero hoy en este país prohibirían eh

Voz 1284 08:55 ya estamos polvo y la verdad es que la vida es bella desgarros Juan Miguel dice Centauros del desierto Beatles sí sí por ejemplo miles de verdad muchísimo nosotros

Voz 6 09:12 con una película que no puede no me canso de ver veo en la tele y vetó el no

Voz 5 09:17 me flipa

Voz 1284 09:18 de las televisiones Javi dice que tres anuncios a las afueras muy bueno no es otra que tampoco bueno

Voz 0995 09:27 este año esperar la que venir pero sacarnos el volver a empezar

Voz 1284 09:30 porque para empezar su Marañón está grandiosos fotos volver a empezar una obra maestra de Miguel al bajara por el mira por ejemplo Rubén Rubén

Voz 0995 09:45 está gusta Million Dollar Baby peliculón no llegó Colón decir la mejor de verdad cuál es la mejor película que lo tiene todo Xavi Lite todo armada destripar Dani Titanic Titanic

Voz 1284 10:04 vamos los ponemos estoy estoy de acuerdo con diez puntos y ya está

Voz 0995 10:10 no no es por el Pentágono te sorprende no te digo que ya sabes lo que vas a ver cómo en Mar adentro como regular

Voz 5 10:17 sí pero no se sabe si la chica o el chico no se sabe se ha visto

Voz 0995 10:22 qué preciosas desagradable y en la tiene maldecía por aquí Javier esta no va a gustar el señor de los anillos pero la tercera la que sé yo

Voz 1284 10:29 en los lugares once previsto mal que ahora no la que su sino que dura una hora y media

Voz 5 10:35 no soy gran fan de si tú María pero tampoco

Voz 1284 10:37 venga a buscar de vamos a empezar a hablar de ellos en estemos a la gente que está participando insisto somos a los bosques del dinero ahí quedan dos para él

Voz 0995 10:49 mira de su utilizar para hablar de las peticiones de extradición para hablar de cualquier peli quiso alguna incluso alguna no oscarizada Katy por la razón que sea te te mola bueno lo primero es la gala la presenta el talk y Mel

Voz 5 11:04 pero bueno el lo que es muy conocido que tales bien a mi me parece que el año pasado aunque copió lo comentábamos antes con Ochoa que copió Andy Kaufman éticamente todo lo que era el envoltorio de la yo creo que les salió bien luego el colofón final yo creo que fue para recordar digamos que tuvo un término medio bastante bueno comparado con los años anteriores nunca nos olvidaremos

Voz 1457 11:24 eso en el final lo sea es una es una línea a final de hecho clavan a volver a llevar a que a maravilloso los americanos que se ríen de sí mismos y entonces

Voz 1860 11:34 pues no claro repiten para hacerla

Voz 1457 11:36 o sea que eso sí que es un punto dramático estupendo a mí me parece normal

Voz 5 11:41 yo espero que a que pase algo porque quién no va estar delante de la tele viendo

Voz 1284 11:46 están ahí el error estaba VIP mejor quiero creer que es mejor película que ya pero más anima y más de Oscar realmente es que aquí estamos

Voz 5 11:58 premiando una películas películas de Oscar yo yo por eso creo que para mí hay dos obras maestras que que el hilo invisible

Voz 0659 12:06 con las dos son dos obras maestras que se positiva

Voz 5 12:08 gente que no va a ganar no a ganar el Oscar pero nos acordaremos de ellos del año exacto cambio cuáles son las pelis porque son nueve no antes decía pero como que eran

Voz 1860 12:19 eran eran cinco y luego te metieron ya por el orden

Voz 1457 12:23 de las que tenían más nominaciones hasta diez mucho es un número determinado digamos pues son seis mil votantes pues en la que tiene mil quinientos y así hasta abajo no entonces entran las que tiene hasta mil votos

Voz 0995 12:34 cómo están las apuestas María que Pelli quieres que

Voz 1284 12:37 va a ganar entre ganar

Voz 1457 12:39 esta Tres anuncios a las afueras a mejor película dirección Guillermo del Toro por la forma del agua porque es que el director del de de Tres anuncios no es candidato

Voz 1860 12:50 cuál es una cosa muy eso cómo se come come

Voz 1457 12:52 porque los directores cada gremio vota osea los directores votan a los mejores directores en la primera ronda son los que eligen los fotógrafos eligen a los fotógrafos en los modistos a los modistos que es lógico porque de sonido tiene que saber la gente sino no lo harían al tuntún entonces los directores no han considerado que Tres anuncios en una película bien dirigida

Voz 5 13:12 pasó a Ben Affleck con Argo acordarais Oscar ya no estaba ni siquiera nominal

Voz 0659 13:17 estaba mejor dirigida que la película otra verdad

Voz 1860 13:20 pero el tacto yo a estado mejor

Voz 0659 13:22 dirigida que la prueba si la película era peor que la diré

Voz 5 13:25 pero a mí me gustó la película pero si no es la mejor película está bien entretenida rueda

Voz 1284 13:31 no no eso no

Voz 5 13:34 los vas a verla te gustas buena historia pero de ahí para que pase a la historia por algo más que porque pagaste

Voz 1284 13:39 verla en el cine parece normal has visto la verdadera agua a el todavía pero es que es un poquito hermanos como en un poquito tarde rollos como Tarantino los Coen lo habían dirigió mejor si luego no

Voz 5 13:51 que sí que tienes un personaje por fin un personaje femenino muy potente haciendo un papel que tradicionalmente estaba reservado a los hombres y eso yo creo que le da una potencia este año demás pero yo creo que va a ganar la de la

Voz 0659 14:05 Sally Hawkins la de la forma del agua a la mejor actriz

Voz 1284 14:08 creo que no porque porque coincide

Voz 0659 14:10 corriente esta que estamos ahora ella es una mujer aparentemente frágil aparente de veinte David que es una chica con así ir sabes llegar pero luego resulta que no que es una mujer fuerte poderosa sea que tiene dominio y que controla la situación yo creo que lo iban a Óscar a ella en plan por el por el por la corriente que hay ahora sabes

Voz 7 14:28 es lo que pasa es que también estos esa primera escena en la que vemos en las está más turbado en la en la bañera pues la primera escena por lo tanto ya te marca

Voz 1284 14:35 ah sí

Voz 1457 14:39 pero me parece que el alcohol es la película los los hombres en general yo tengo muchas peleas con los hombres porque les parece que es muy blandito el ATR rica

Voz 1860 14:48 la policía si la forma del agua que tú

Voz 1457 14:51 cita decía ayer en Toro que es que el siguen que él es un hombre muy puro que no es nada cínico que él siempre ha sido un gordo un tío feo y que él es que cree en el amor y entonces yo creo que los hombres y los hombres de pelo en pecho hay muchos que no entran no sé yo no sé qué

Voz 1860 15:09 me podrían ser la bestia maravillosa de acuática

Voz 5 15:14 es como una mili pero más durillos bueno vamos él por orden entonces el mejor peli María quién crees que va a ganar por resumirlo María Tres anuncios Carlos yo también Arman creo que va a ganar tres anuncio

Voz 0659 15:27 preferiría que fuera Donkey tres fuerzas abundan vale tres

Voz 5 15:29 anuncios apostó hoy por tres anuncios vamos con mejor director que están Christopher Nolan por Dunkerque PIL por déjame salir Care por Lady Bird el hilo invisible también el director y la forma la gobierno del quién va a ganar María

Voz 1860 15:41 pues yo creo que va a ganar Guillermo del Toro Guillermo del Toro para nada

Voz 5 15:46 así aunque atención que en esta categoría por primera vez hay dos óperas primas el chico negro Jordan PIL por déjame salir la chica inquiere Tiger Woods Merayo voy a decir Greta

Voz 0659 15:57 muy bien pero si es que ha hecho una peli muy convencional yo creo que

Voz 5 16:01 la va a ganar Christopher Nolan creo que bueno la película dirección no va a ganar porque en esa peli no hay americanos americanos es una peli sobre el ejército británico tira de de la entidad

Voz 0659 16:16 los americanos les flipa el rollo e inglés

Voz 0995 16:21 bueno bueno mejor director ahí está oye mucha gente participando con con los Oscars el gallinero Escorial que no está diciendo si es tripa se valoran películas en diez segundos al Doctor Zhivago Doctor Zhivago María baila no extra

Voz 1284 16:40 bien pues en tema de Lara Daily

Voz 1860 16:42 es muy maravillosa pero me gusta más Lawrence de Arabia dicen por aquí también Patricia tomates verdes fritos

Voz 1284 16:49 la primera ponente para armar Alberto es un peliculón la lista de obra maestra tal cual es Óscar más y más Oscar dice interestelar el de los premios que dice arranque frío no María dice que las tres de Bridget Jones

Voz 0995 17:17 ya está bien que la

Voz 1284 17:19 la primera decidieron así que me gusta el gol pero Paul Newman diré cuál el golpe película Oil Chiri dice Beatriz cadena perpetua es probablemente la mejor película pues sí pues es una cicatriz sí dice Philipp Pulp fiction hombre Cerdeña hice Doce hombres sin piedad también están sobre todo más capital Tomás diste

Voz 1860 17:45 alguien voló sobre el nido del cuco

Voz 1284 17:47 para cuidarles para la muy buenas ideas seguidos Escorial Talavera diciendo Brave Heart Break

Voz 5 17:53 personación esa es la que le gustaban los futbolistas de los noventa

Voz 1284 17:56 sí de los noventa el uno que usted exactamente los o Kevin Costner hay uno que en dos plazos

Voz 4 18:10 pero de dobles no hay las también pasó por todos ellos son dobles

Voz 0995 18:16 tú espero que la flecha también Joaquín la verdad bastante gente que dice Forés

Voz 1284 18:23 es muy poniendo alguna favorita los Oscars del gallineros vamos leyendo íbamos punto a todos nuestros lo mejor actor mejor actor quién va a ganar Carlos mejor actor

Voz 5 18:32 Anar seguro un día más el premio a Mejor maquillaje exagerado o no

Voz 0659 18:40 el cardiólogo no Joaquín Rey ahora la peli

Voz 5 18:42 a mí me parece un poco tostón pero por qué

Voz 1457 18:45 con este Oscar es como el de Nicole Kidman con la nariz de la SER

Voz 1860 18:48 es que no lo entiendo pero María tú sabes

Voz 0659 18:50 la la fascinación que Dios americano Popolo personalidades inglesa llega no Helen Mirren haciendo de Reina el Colin Fer que haciendo de rey tartamudo van ganar van sin ninguno pero estaba mejor

Voz 5 19:01 María aceleraría a Daniel Day Lewis que entiendo que lo tiene todo pero me parece que está estupendo con dos Oscar tiene ya desde luego yo creo que tiene tres tres por lo menos entre sí pero sí es verdad que se retira que ya no pero este es como Curro Romero

Voz 1284 19:15 vale ya airear para Feli

Voz 5 19:18 ya hemos pegado un poco el repaso también a mejor actriz María quiso lo lleva yo creo que Mc Dormand aunque verdad

Voz 0659 19:24 tiene uno

Voz 5 19:25 siempre si es imposible Meryl Streep es posible Meryl Streep

Voz 1457 19:28 medirme este tiene tres veintiuno nominaciones y Katherine Hepburn tiene cuatro pero yo creo que este año la invitación porque está de no yo creo que no

Voz 1284 19:35 sabes nunca yo yo creo que eso

Voz 0659 19:40 pues eso llevará Sally Hawkins pero mandó a la France hematoma en la favorito

Voz 5 19:44 por cierto Margot Robbie por yo Estonia esta espectacular

Voz 1284 19:47 no bueno bueno feliz feliz Sonia jardines no gran rival

Voz 1457 19:54 de deportes muy buenas de ahí de recomiendo Ícaro que es un documental

Voz 1284 20:01 sobre el dopaje ruso que es bueno mucho de Estados

Voz 0995 20:07 de hecho real el que eres un documental y ha dicho elige el dicen

Voz 1284 20:09 no sobrepasan para paletos escuchó cuando yo Toño es el Cisne negro paleto digamos que es lo que está como explicó

Voz 0985 20:19 eso eh frescos muchos oyentes que nos pregunten si Arman están en el mismo escalón que no eso no

Voz 1 20:25 es enorme

Voz 1284 20:29 a esa selección porque como sabemos que suelta pero siempre que no debería estar aquí menos mal que no ha venido expresando no estaba esquiando más que estamos llenarla altísimo aquí no hay manera de meter la ruta rápida puesto

Voz 5 20:49 snacks cerdos y diamantes David réquiem por un sueño

Voz 1860 20:57 bueno es un alga Aronofsky que estaba bien y no como madre

Voz 0995 21:02 hola la piel con era Ibrahim y las flores del Corán

Voz 1284 21:05 maravillosa salvar al sol

Voz 0995 21:08 a Ryan bueno pues

Voz 5 21:10 al nivel que para mí mejor el soldado Ryan aunque el desembarco es como para luego tomar un whisky

Voz 0995 21:15 sin Tyler Uno de los nuestros

Voz 0659 21:19 Maeso

Voz 0985 21:19 de tan y cómo puede ser que en esta retahíla grandes películas no haya aparecido todavía Ben Hur

Voz 1860 21:24 pues no lo has dicho tú muy bien muy bien

Voz 0995 21:27 en El lobo de Wall Street

Voz 1860 21:29 cada miseria Óscar de de Scorsese que no les voy a darle

Voz 0995 21:34 muy buena mira pues las pero en la gente que está partido una que que otros de Pablo Picasso para los que poner es que es una película como habla Diego sabe lo que de

Voz 1284 21:46 Juan Pablo que saber hablar en los adelante

Voz 1 21:49 bicicletas de Vitoria

Voz 1284 21:51 a los para en Guta gusta la fianza no

Voz 0659 21:54 es decir una cosa bicicletas hay una peli española que se titula admitió Jacinto que parece que es como la dando Itzik yo diría que es mejor que El ladrón de bicicletas es una película española olvida que

Voz 5 22:04 yo Miki Oca ciento del país

Voz 1860 22:07 el comisario tú lo ves que es ese nervio neorrealismo era maravilloso oye veo que que en el carrusel hay niveló es que un día lo tienes que llevar

Voz 1284 22:18 lo es por aquí los con los Oscar seres

Voz 0995 22:29 estaba previa chula de la gente grande de las Quique nosotros somos teloneros desde la una y media a seis de la mañana después de después de Larguero con Manuel que coma no Carrión que le va a dar bola también al al cine hay Barranca en las que con con Pepa como haría con mucha más gente que por ahí no

Voz 1284 22:44 con lo con Caprile con con Caprile pobre para para el rollo vestimenta que es vital muy importantes

Voz 1457 22:51 aparte claro date cuenta que con el todo el rollo en negro que por cierto no van a ir las actrices de negro porque dicen que no quieren que se convierta esto en una moda de hablemos este año que aquí de lo que se trata es estar todos los años

Voz 1860 23:01 los me da igual da sale bien tal y Caprile tienen un ojo que es el ojo de de maestro sea que no dice que con total sino que mal hecho está esto queda fatal a ellos y a ellas y luego nosotros somos feministas

Voz 0995 23:14 cómo va vestida que esto es importante

Voz 1860 23:16 hombre nosotros hemos comprado unos monos

Voz 0995 23:18 no pero tenéis que ver compramos otro deseo

Voz 1860 23:21 qué monos de trabajo pero se ha costado veinte

Voz 5 23:23 euros que cuenta no es porque lo hemos hecho

Voz 1457 23:26 nuestra promo Pepa Blanes Jones hemos visto monos azules que son de la talla cuarenta y ocho no sobra es consustancial yernos lo probaba vamos yo no me veo porque hace mucho calor en este esto

Voz 1284 23:37 que sí

Voz 1860 23:40 ese día tiene doble cremalleras el respeto por los currantes reivindicativas clave que hacer una gala con las cámaras de los compañeros del país que nos pinchan para que se vean las tripas de la retransmisión claro vamos de currantes pero yo creo que llegará un momento que tendremos que con cascos claro también vamos con los cascos

Voz 0995 23:59 Nos Meana Meana muy de cine pero nos va a explicar Antón Meana porque algunas cosillas de la sala que Gatti pues en principio es que casi te incomoda no primero

Voz 8 24:07 es decir que a mí me encantaría

Voz 0995 24:09 saber de cine como Pepa como María

Voz 8 24:12 Marañón pero no lo entiendo si no lo sé

Voz 0995 24:14 sí habilidad por el filme tenemos algo parecido yo no tengan la sensibilidad por el cine os escucho disfruto me maravilla pero vas mucho pero yo voy mucho al cine ayer por ejemplo que habilite a haberla de Paul Gauguin

Voz 1284 24:26 todo el dinero del mundo y el secuestro de del nieto de Paul Getty me gustó la película eso sí

Voz 0995 24:33 el perfil de película que me gusta a mí porque yo voy al cine sin ningún tipo de pretensión yo soy de TD no

Voz 1860 24:39 no yo estoy yo soy de las que es ve peligrar echó Antón el noventa por ciento el cine está hecho pensando anti bueno

Voz 0995 24:46 no entiendo pero no es eso pero lo que ve pero lo que vendéis no lo que vosotros vendéis no yo soy de como de los futbolistas de la gente yo soy de Liam Neeson por ejemplo pues son gente que te puedes reventar con de venganza uno venganza

Voz 1284 25:00 el venganza tres eh por eso para los que les sigue se pone

Voz 1860 25:07 tiene que trabajar cuatro polla yo si esa gente

Voz 0995 25:10 lo estoy de que Waro yo soy madre yo soy de Nicolas Cage que no hace una mala es que no

Voz 1284 25:14 hace una peli mala no hace una mala te gustan todas de Nicolas nunca cambió la cara a la suya la peluca porque al retirar la entrada del tira

Voz 5 25:27 se es sobre lo de venganza algunos venga vamos venga la película de Paul que es buenísima ver un guión

Voz 1284 25:33 me pregunto de los ahora sí

Voz 0995 25:37 a ver yo tengo la suerte de conocer a Marañón desde antes de trabajar aquí en la SER ya ha hablado con el define mucho a mi me gusta una buena película tiene que tener un fiscal incisivo un malo malísimo

Voz 1284 25:48 un juez bondadoso impostores el popular un jurado popular

Voz 0995 25:53 te pegas a la pantalla no te espero que la venta no

Voz 5 25:55 por eso no sale mal nunca por ejemplo Hugh Jackman

Voz 0995 25:58 jurado eso es una película pero luego no va a los Oscar entonces no entiendo por qué películas no van a los

Voz 1457 26:03 claro tienen necesita es verdad lo que dijo que no nos gusta la más taquillera del año pasado fue Star Wars después la él no la la la la

Voz 1860 26:13 la bestia de Disney luego una tralla de

Voz 1457 26:15 de secuelas de superhéroes y el cuarenta y nueve la película cuarenta y nueve es los Papeles del Pentágono pero lo que necesitan los Oscar es un poco como de prestigio porque claro tú no puedes llenar osea no pasaría a la Historia todos los años todas las secuelas se busca un poco la originalidad pero bueno pero no me me me ha comenzado la historia no

Voz 0985 26:33 vamos a jugar con con público con Industria con prestigio

Voz 5 26:39 a mi me gusta mucho en el cine el amor y la lujuria creo

Voz 9 26:42 ella la la pena tenemos día a día

Voz 0995 26:44 sí me encanta eso el amor sobre todo la luz

Voz 1284 26:47 Julia me encanta me encanta por ejemplo y luego mano la sombra tinto básico es una película Instinto básico al lado de todo porque es una obra maestra que no

Voz 0995 27:03 que está poco valorado creo que está poco valorado Ashton Hatcher por ejemplo creo que no es

Voz 1284 27:08 está justamente bueno no creo que el hijo de Bruce Willis

Voz 0995 27:10 creo que está poco valorado creo que hay mucha gente que dice que va por su novia que va por su pareja y es mentira no pasa nada si nos gusta esto Hatcher lo decimos en Carrusel deportivo estamos súper orgullosos no

Voz 1284 27:22 pasa nada malo es que no es malo pero perdona no no no yo hablo en nombre de la gente porque luego tú vas a las salas y la gente llena con Ashton gente la gente Antona aquí

Voz 0995 27:34 es un admirador que no se avergüenza

Voz 1284 27:37 eso es lo que tienes te iba a recomendar una película que te me encanta lo dijimos desde la playa buena película seguro habrá que verla

Voz 0995 27:44 no

Voz 1284 27:45 y luego manías del día a día me gusta ir al cine a la última fila la la final de la última suma medio centrado en me gusta mucho comer palomitas en el cine qué tal está mal visto me gusta te levantas al baño si haces bien levantado para había levantado para entrar en la radio

Voz 0995 28:07 esto lo he hecho me he levantado para entrar en un boletín para entrar en un programa he salido de la sala en Travis

Voz 4 28:12 pues porque no preguntas que que tampoco

Voz 0995 28:14 y es que tampoco hace falta entender la película entera tanto entretener mes y que tampoco me puedo entender el contexto ahora bien si no

Voz 4 28:22 muchas veces no pocas un veinte por ciento las oportunas

Voz 0995 28:25 en concreto sino una que es tremendo que que piensa que va a acabar y no acaba ahí la gente se sorprende es una malísima la única mala dedica a priori es el aviador que cuando que el avión si estrella la gente bien

Voz 1284 28:36 que afortunadamente blancas

Voz 0995 28:41 y luego fíjate ya la última mi comentario más técnico

Voz 1284 28:43 sí que me he dicho

Voz 0995 28:46 José Antonio Duro en la relación que la película perspectiva ciudad se a mí la segunda hora de Alan me encanta me parece increíble la segunda o porque la segunda hora porque me gusta pero no salen

Voz 1284 28:56 hola estoy bailando y tal pues las sin

Voz 5 29:00 ahora me encanta pero es la pena me dan la primera sitio en la primera parte que yo voy al cine entretener

Voz 9 29:06 eh eh la no sé si es bueno a decir

Voz 0995 29:08 hombre pero la SER Cinesa o bien es la que tengo fe

Voz 5 29:11 dice que si la película no te gusta sales antes de la hora de la película te dejan ir a otra gratis Puyol minuto cincuenta estuvo a punto de décimas

Voz 0995 29:20 aquí me arrepiento lo que haber salido me quedé pero la primera hora de la Lan para la gente media es aburrido

Voz 1 29:27 con Carrusel Deportivo tenía porque

Voz 0995 29:30 contamos con la presencia tiene otro enorme magnífico crítico de cine verdad

Voz 0659 29:34 otro crítico favoritos después de Carlos Boyero es que Agustín Powers qué tal

Voz 1284 29:38 Agustín Power esto es una persona

Voz 7 29:40 pasa más tiempo viendo pelis que a sus propios hijos gracias a Dios porque son un coñazo

Voz 0659 29:46 me gustan todas las películas pero Vila con tener dos curiosidades anécdotas cosas que no sabemos de las cuatro grandes favoritas verdad las cuatro vueltas a la mejor película y empezaríamos por lado

Voz 7 29:56 tras ser anuncios en las afueras de las afueras que que que no sabemos de saber explicar que empezó a rodarse había un cuarto anuncio fuera no se primero ya lo sabe la chica asesinada el segundo de que no había arrestados ya el tercero culpaba Chery pues el cuarto avión cuarto que era vendo camioneta Ford pocos kilómetros recién pasarle empezaron a rodar pero se dieron cuenta de que el cuarto anuncia un giro a la trama bastante loco bastante mierda

Voz 0659 30:25 bastante pitaron y se quedaron con tres años

Voz 7 30:27 dos finales y mucho mejor sumó mejor

Voz 0659 30:30 no sabíamos d3 anuncio vosotros tampoco verdad

Voz 1284 30:33 sonaba bueno inglés Liber que curiosidad después de

Voz 0659 30:36 de Lady Bird que cuando son las cuatro

Voz 7 30:38 sí aquí lo pasa a para que la autora de la peli una de demanda judicial interpuesta por la esposa de la Ribera si por plagiar el título a Lady Bird es el título de la autobiografía que escribió la mujer de salir de la Ribera días Guernica escrita sea como por ejemplo como motivaba deportivamente al arribar como si metía veinte puntos o más le prometía sexo conyugal os pero del bueno vale del que no parece con

Voz 10 31:05 a ese al que le gusta es que cuando vemos jugaremos

Voz 7 31:10 los tribunales quedó a ver qué dice Icon Dunkerque que pasó que no sabemos que cae dota una historia muy dramática de Sorolla que Nolan pues no no la que someter la película porque quiere hacer otra sobre este incidente sólo se lo cuento en mayo del cuarenta en la playa de Dunkerque además de Elena en medio millón de soldados estaba también el pequeño Jean François que vivía allí en esa playa nunca estuvo tres días construyendo un precioso castillo

Voz 1284 31:35 pero cuando los los barcos

Voz 7 31:37 llegaron para para rescatar a los soldados con las prisas el nervio le pisaron el castillo de Liga suavizado a un matizado todo el resto subida los otros no la película sobre esto no oye

Voz 0659 31:51 ya para acabar la forma del agua me decías antes fuera de micro que es una historia

Voz 5 31:56 claro basada además la Beagle es vale

Voz 7 31:59 la película lo lo poquito exagerado pero ocurrió ocurrió una chica muda se casó con un nombre pez serio si juntos en una pescadería

Voz 1284 32:07 ahora que bueno montarse el Pescara el pescaba ella vendía pero este mal porque él se comía la mitad de los peajes ya no podía explicarla las oferta Occidente escaramuzas

Voz 5 32:16 por suerte por suerte que no puede decir

Voz 7 32:24 gestos claro a parecer no por suerte tuvieron un hijo que triunfó muchísimo al triunfo mucho la era un ser medio humanoide con de rodaballo que llegó a ser ojo primer ministro Italia allí presidente el Milán no

Voz 1284 32:40 Berlusconi dijo a The Guardian esto no lo sabía es no lo sabes no

Voz 1860 32:50 es una historia me ha encantado Agustín Cowen no

Voz 1284 32:55 son las cuatro de la tarde seguimos en el gallinero seguía remataba con Jordi Martí muchas cosillas que hay que decir sobre cómo funciona esto es la ronda

Voz 0659 33:03 y todo apunta que esto que os voy a contarles ficción está basado en una historia real mira tengo un amigo que después de llevar a su hijo unas semanas y otra también a los entrenamientos de fútbol estar con él en los entrenamientos de comprar en las botas último modelo cada temporada cuando por fin lo convocan aún partido pilla el niño de suelta papá yo lo que quiero es Serguéi Mercat es que el nuevo Geimer que

Voz 10 33:23 eh tú a ver si en ese momento no te

Voz 0659 33:27 así ser padre compensar bueno pues y compensa y ahora os cuento porque

Voz 1284 33:30 primero hay Liga Santander partido jugado esta mañana Villarreal cero Girona dos Stuani el Choco Lozano que eran doce minutos para que en el Sánchez Pizjuán ante Ortega al comienzo del Sevilla tras Moody's se acaban de retirar los doce equipos del ejercicio de calentamiento Un cuarto de hora ha caído una tromba de agua espectacular sobre el calentamiento del Chevy del Atleti tarde norteña Sevilla a punto de Kome el Athletic Bilbao seis y media de la tarde dos partidos Deportivo de la Coruña Leganés Málaga veinte cuarenta y cinco Real Madrid Getafe en segunda jugado ayer Oviedo cero Barcelona B cero vamos a ver si ya también tenemos en marcha el partido Los Pajaritos entre el Numancia y el Zaragoza José Carlos San José A

Voz 1860 34:07 qué tal Danny compañero tirándose Carrusel sí

Voz 11 34:09 llevamos tres minutos y medio Céspedes remite del Moncayo con dos equipos peleando por el play off el Numancia es por no descolgarse Zaragoza por verse inmerso en una gran racha de resultados tres minutos y medio se nota la afición del Zaragoza dos mil quinientos en las gradas Schumacher cero Zaragoza cero

Voz 0995 34:23 seis de la tarde Osasuna Cádiz y Cultural Deportiva Leonesa Reus ocho de la tarde en Lugo Granada fútbol internacional el partido en Francia rival del Madrid el peso ella dice Borja Cuadrado que juega ante el a Borja Cuadrado muy buena

Voz 0684 34:36 con saludos hoy Carrusel desde cincuenta y seis minutos para que arranque el último de momento no pero yo sí último experimento para Emery recordemos y Neymar al que opera hoy Cavani en papilla perra y martillos del once inicial lo más destacado que en el banquillo se va a quedar Alves como único titular indiscutible para Guardiola en la portería con Thiago Silva defensa con Lass Diarra LOCE el centro del campo y arriba un tridente novedosos Di María en Kun Fu Irak leer en el banquillo como decía Bruno Timothy juega en cincuenta y seis minutos arranques Tetuán pese

Voz 1284 35:10 me más Bruno el grueso de la jornada en Inglaterra acaba de arrancar cinco partidos en juego destaca el que se está jugando en Wembley dos y medio primera parte Tottenham cero hackers Filter y además dos enormes Noticias somos campeonas de Europa

Voz 0995 35:21 el rugby hemos derrotado en la final cuarenta siete a Holanda ya tenemos la primera medalla en los Mundiales de Atletismo Indoor en Birmingham Ana Peleteiro bronce en triple salto enhorabuena nada bueno lo que les dije digo digo oye que si que compensa

Voz 0659 35:38 padre hombre por ejemplo con el extra del día del Padre Alba once es una forma de compensar son diecisiete millones de euros ofrece el diecinueve de marzo compensa mucho beat el cupón del estrato El día del padre de tu vendedor tu vendedora ya mismo note que sin él porque es un premio de padre y señor mío

Voz 0995 36:01 Carlos Marañón y se están pasando Twitter no es que lo están pasando Twitter La lista de Schindler el padrino Ciudadano Kane El retorno del rey y La guerra de las galaxias de Memorias de África

Voz 1284 36:14 bueno realmente me gusta mucho el Rey

Voz 0995 36:16 Ador lo va actualiza bueno hablando con lobos ellos vivía Pat Symonds han triunfado mía cualquiera de Sánchez Arévalo

Voz 1860 36:25 lo hizo por ahí también anunció una cosa maravillosa es que cada vez que basó un aeropuerto yo creo que me yo me echó a llorar cuando veo a la gente tal y me entra una cosa digo me estoy haciendo supe que hablamos de un clásico los ha comercio el clásico de las Navidades sí

Voz 0659 36:45 plácidos le mejor pero bueno esto esto que que

Voz 0995 36:47 que suena aquí ese es el gallinero Jordi Martín nos quiere especificar exactamente cuál es la jerarquía no y cómo funciona esto me interesa pero esto es muy

Voz 0985 36:56 y sobre todo que sobre la palabra gallinero pues hay una cierta estigma no de un totum revolutum de un guirigay en el que nadie sacara pues no es que un gallinero funciona de una forma muy ordenada un gallinero funciona como un reloj lo voy a demostrar Jaber he tenido una conversación con cool por muy importante Cataluña Josep Skoda hay también dos compañeras de la redacción Cristina Yelena que a través de las vivencias familiares y de sus pueblos en concreto trabada en Asturias Font en Huesca han olvidado a a que podamos explicar cómo es y cómo funciona un gallinero el gallinero empieza a funcionar de buena mañana cuando el gallo canta es Juan Ochoa no exactamente podría ser Juan Ochoa perfectamente el gallo canta en a días

Voz 0995 37:39 cuando Dani Moreno Carpio eliminamos un abrazo grande ahí empezó el rollo no

Voz 0985 37:44 limpias al rollo porque canta el gallo cuando al sol que es el canto del gallo la expresión de su poderío aquí estoy yo aquí estoy yo no gallo cuando de bueno mañana

Voz 1457 37:53 solamente ayuno este

Voz 0985 37:56 la condición básica aunque también los dice Cristina que hay gallineros que pueden funcionar sin gallo luego lo explicaremos con esto curioso os quién aquel entonces fijaos las gallinas puede ser que diez gallinas sólo tengan cuatro ponedoras no sé si me explico entonces como Lacen hacen para que las diez dañinas no se amontonan sobre la misma ponedoras bien ellas entre las ocho de la mañana y la una de la tarde a través de sus cantos Se van avisando Iván ordenando se para poner los huevos tras otra es interesante interesante en tanto el ochenta por ciento de los huevos se por entre las ocho de la mañana

Voz 1284 38:31 Vasco así en general y a la una acaban se siempre que la cosa no

Voz 0985 38:34 perdona a partir de las cinco de la tarde

Voz 1284 38:37 semanas huevo

Voz 0985 38:39 Mar la clara la cáscara a partir de las cinco uno si todo esto está perfectamente ordenado por más que gallinero podéis pensar revolutum como un auténtico reloj bien

Voz 1284 38:52 yo esté tomando nota es respira respira espero no lo de las cuatro

Voz 1860 38:57 ponedoras sólo cuál

Voz 0985 39:00 proponer botín si ellas semana ordenar con sus avisos para no atropellar y hacerlo de forma

Voz 1284 39:06 esto es muy corto

Voz 0985 39:08 son animales muy sensibles nos dice es de fans hay una experiencia en un gallinero en Found insisto en Huesca en el que lamentablemente un perro asilvestrado un perros o baje atacó un gallinero murieron treinta gallinas en mayo salvaron dos sería lo lo Nono o Lobo no oye también hombre sí ya lo sé pero en estos momentos no nos hablaron de era pero asilvestrados silvestres no Un perro salvaje perrete cabrón Belloch que tenemos en mascotas si nunca solo no las podemos abandonar ese es tu mascota o no hombre porque es el último traslado es una forma de salir ya

Voz 0995 39:52 Carla Jordi que le queda un minuto al hombre era lo de las dos torres

Voz 0985 39:55 oye las dos gallinas accedieron a la requisa pudieron salvar pero por culpa de estrés no pudieron poner más buena mano desde entonces cuidado con este asunto Pierre otro cosa importante otra cosa importante que tenemos que señalar la gallina vieja porque hablamos de la gallina vieja bien porque la gallina tiene una vida útil Dani de quince dieciséis meses eso es sólo de máxima producción hay es con donde la vida te va a poner a ti veinte o veintiuno huevos seguidos otra un día tras otro bueno pues voy perdona no hombre claro qué más quieres te va a poner veintiuno días seguidos para descansar entre uno y dos días bien porque allí era algo muy rápido porque me quedo segundos porque nos dicen que una vida has buen caldo porque con quince dieciséis meses la carne está muy madura en campos de pollo el pollo que tenemos que dura cuarenta habría buenos Bandar el mismo caldo por lo tanto yo os quiero decir que en todo esto dado Koldo decimos los no no sólo sólo tiene un mes y medio de vida hombre claro ya te comes el pollo los comes con cuarenta veías por esto hablamos de que gallina vieja asesora hacer eh eh bueno entonces quiero decir la voz para rematar que nos decía Godoy la vida es como la escalera de un gallinero corta llena de nietas bien lo que es lo que he tenido con todo esto es que tanto le gusta gallinero quitemos el estigma el gallineros algo mucho más ordenado y sincronizado de lo que podamos

Voz 5 41:24 todo esto para disimular y Kaká para metáfora de de que está por el partido de María

Voz 1 41:30 efectivamente el tío

Voz 0995 41:35 enorme placer te escucharemos a partir de la gente pues puede seguir

Voz 5 41:38 contamos Se para venir no por el momento patear no ser que haya avanzado pidió que estamos ya lleno

Voz 0995 41:44 Depor sacasen María

Voz 5 41:46 Madrid pero bueno qué sectores se puede escuchar

Voz 1284 41:50 ver en la web de la de la SER en el país Musa en la radio muchísima con Víctor se les porque es que ha sido esto ya os digo mi momento de gloria

Voz 1 41:59 para el director de Cinemanía

Voz 0995 42:05 próxima hasta que el gallinero Iturralde González hoy con el con el acta bien redacta ahí tanques han treinta segundo porque saltan ya jugar en Sevilla el Athletic Club hombre tienes que intervenir tres cositas cositas

Voz 12 42:16 los tres cositas que no puedo con las contradicciones del señor mañana un auténtico clasista y luego va a comer palomitas al cine no puedo

Voz 1284 42:24 pero yo estoy contigo y sobre todo

Voz 0995 42:27 Diego Godín tras al tuvieron Cueto no puedo con

Voz 12 42:29 pese con ese con ese espíritu de Jordi que parte de atacan todo el mundo decir que viene a cuento Mateu Lahoz para explicar la película explica Urrutia el hilo invisible no puedo

Voz 1284 42:40 mal no viene a cuento y no

Voz 12 42:43 luego Ur Urrutia pues bueno como es profesional de la palabra

Voz 5 42:48 a veces a veces lo dejo ahí

Voz 1 42:52 Arriola qué tal hola Capi con

Voz 0995 42:58 a Pablo Alfaro o la Pablo qué tal estás de Sevilla y Athletic en Carrusel deportivo y a Sandy rojillo los protagonistas sobre el verde del Pizjuán

Voz 0684 43:05 esta tarde ventosa lluviosa también el Sevilla también está ya al equipo de monte la el Athletic Club de Bilbao posando en la foto ceremonias previas va a entrar a la gente

Voz 1284 43:15 el horror que yo sí bueno va entrando pero la la entrada no es nada

Voz 13 43:19 habitual para un partido de Liga en cuanto a lo que estamos acostumbrados a quien el Sevilla la verdad es que apenas acaricia los treinta mil aficionados debe quedar todavía gente por sumarse a la foto de ese aforo