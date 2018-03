El Atlético de Madrid y el FC Barcelona tienen música... ¡y muy buena!

Voz 0470 00:00 el Sevilla dos cero al Athletic Deportivo La Coruña Hybrid Leganés Málaga pero ha llegado el momento Garzón deportivo le toca a la otra

Voz 1284 00:05 vale hay

Voz 1872 00:13 eh

Voz 1 00:15 hola queridos Serrano Barcelona Atlético de Madrid

Voz 2 00:23 de esquí tenían Don no no no

Voz 1284 00:37 claro claro poquito eh

Voz 3 00:45 no dedicará eh bueno habrá que

Voz 4 00:49 ponerle una canción del del olé

Voz 3 00:51 no se tiene que equilibrar todo no

Voz 5 00:54 exacto tenemos a que me

Voz 6 00:56 voy a contar y se nacimiento

Voz 1284 00:59 que no voy metió mar

Voz 0470 01:02 no Pancho Varona también es siempre sin sale le va a tener que les proponemos siendo una especie de duelos no el primero Serrat Sabina

Voz 4 01:12 eso es porque básicamente este fin de semana todo el mundo lo de que es un partido que decide el título y nosotras decidimos que no Nava aquí decidimos el título aquí vamos a decidir el título en cuanto a la música de los dos equipos y claro obviamente si va a estar Serrat pues tenía que tiene tiene que estar Sabina no porque es un dos un poco la mano aunque sean de dos equipos opuestos

Voz 0470 01:31 vais a tener que votar claro claro para tres ocasiones eh por cierto si hubo una una un testimonio fantástico Manuel Serrat en el en el Larguero recientemente en Barcelona hogareño porque son buenos colegas Serrat Sabina no entonces le pregunta Manu a a Serrat Joaquín estará preocupado por el futuro de de de Griezmann le dice Serrat tú crees que Joaquín Sabina sabe quiénes Griezmann

Voz 1284 01:54 fue la rata

Voz 0470 01:57 a vista de durísimas declaraciones contra puesto entonces cantando a Kubala Sabina cantando al Atlético de Madrid

Voz 1284 02:05 motivos de un sentimiento con la versión más rockera decir yo pienso que no se puede elegir no hay que elegir entre damos por ejemplo por Nani por ejemplo en cuál te quedas yo me quedo con Sabina sabes esto voy a esperar vale se queda suena un poquito ahí Robert jugando el mito culé más complicada de Serrat pero a mí lo justifica su voto Serrat Serrat

Voz 1 02:35 bueno sólo la voz voto sabe dos uno Juanillo Sardinero Andoni

Voz 1284 02:43 sí yo voto a Serrat Serrat Dani Sabina

Voz 4 02:46 a Ricard

Voz 1284 02:48 venga aunque esto Sabine Sabina también irrumpe cada Sabina yo a Joaquín Sabina para el Atlético de Madrid están fue segundo ahora perdona Axel la cuidad claramente ganaba por dos votos son lo bueno pero atención porque con Álvaro

Voz 0684 03:17 coño

Voz 7 03:19 el de Osasuna

Voz 0684 03:21 a Fran Mérida que golazo acaba de marcar acción a balón parado saque de falta desde el perfil derecho del ataque rojillo bate fuera el Mérida por toda la escuadra un despistado guardameta Cifuentes del cariz estamos en el minuto quince de partido Se adelanta Osasuna Osasuna uno Cádiz cero

Voz 8 03:40 sí pero como crees que va a seguir estos momentos tiene que capear hombre pues las drogas seguro un la cobrar mi apuesta ocho edita Hinault el pene al final

Voz 1284 03:50 he puesto yo ahora puesto hombre apostando desde mil novecientos treinta y cuatro

Voz 0470 03:58 los toros no ganó el Sevilla la trece recordamos que el Real Zaragoza ha ganado en Soria uno dos uno cero alegan Osasuna al Cádiz cero cero entre Cultural Deportiva Leonesa allí el Reus un cuarto de hora para los partidos entre el Deportivo de la Coruña ley Bari en Leganés y el Málaga estamos con el segundo ahora aun Feli como el caso

Voz 1284 04:26 el brasileño se del Barça bueno no sé si el mismo San Beatriz alegre

Voz 4 04:51 ese grupo que no sé si os acordáis que hubo una vez que un concierto de ellos en Barcelona donde salió Ronaldinho con una mano

Voz 1284 04:57 si hubiera que a la bikinis para la Sala no salía nunca Ronaldinho vale habéis quedado con la copla que que votar quién les ponemos a

Voz 4 05:19 bueno es que yo creo que hay que buscar un poco la vitalidad proxy la Argentina también estaremos en Basilea que busca un Armin indigno venga

Voz 1284 05:41 te bastaría que a buen seguro tiene voz a Rooney cuerpazo muy buenos Tito con dos campeón citar yo me quedo con la brasileña a Brasil un rockero como tú lo noto que este rock argentino no me gusta me gusta porque yo también mono Roca Bono Borgo sólo Ronaldinho sólo Burgos Burgos Burgos Ronaldinho en cuanto al Mono Burgos Richi Ronaldinho Ronaldinho dos años como no ser que sean dos votos bueno la foto cabeza Ronaldinho Ronaldinho empató no hicieron bueno

Voz 0470 07:00 el desempleo es que además aquí el tercer duelo de desempate por nosotros que sabía es igual podía ser un dos cero ya que son buenas

Voz 10 07:05 bueno al menos eso sabemos todo si si no fuera así no lo habríamos dicho lo de desempate ya está esto es un es un duelo menos comercial eh vamos qué ponemos

Voz 1284 07:17 eh

Voz 11 07:21 tal fue Guernica

Voz 1284 07:35 sí me sorprende es Arman cada día más facilísimo mira un poco más la tras años que si sacas de Rafael Farina ya me pierdo claro

Voz 11 07:49 cansó maravilloso texto claro Vista

Voz 1284 08:01 en su porque ahora

Voz 11 08:12 Copa años eso sí

Voz 1284 08:15 la barcelonista a cambiar

Voz 2 08:18 momentos

Voz 1284 08:36 no sé pronuncia en sí bonos italianos también lo tenemos por qué sale así en Italia y se tú pues yo hablamos casi se la barcelonista

Voz 12 09:04 termina germina Motta

Voz 1284 09:06 termina Motta también voy a las moscas es la mosca Antoni libro la cosa Bruno Axel luego toda la mosca también Reagan a mosca o la Barceloneta luego las moscas siempre vamos a estar en referencia a pero acá Guillermina bosque vale

Voz 0470 09:46 la Liga está pegando está pegando con ese corpachón que tiene Talavera uno volatín es por el suelo y Pedro fue la vida en fin son son algunas de las canciones pero podríamos haber metido mucha mucha más porque calculadas al Barça

Voz 4 10:02 sí sí sí había muy muchísimas canciones pero bueno elegimos esta por los usaba un duelo entre un futbolista ahí bueno el ex futbolista desde las de las canciones también pasamos mucho tiempo viendo vídeos de Mono Burgos mucho tiempo viendo que yo lo que puedo decir es que esto va a ser un poco disipación de lo que va a pasar con el Mundial no digo más

Voz 0470 10:25 no no es que vamos a jugar el Mundial también que Mundial cuero comunidad Patraix mucha música hay muy buen exacta

Voz 1284 10:30 sí sí a partir partido tengo también el golpe como que me puedo permitir mal como tú

Voz 0470 10:47 oye voy a aprovechar para una última pregunta cómo es el partido de mañana empieza contigo Filippo

Voz 4 10:51 bueno dos claro si el Atlético no bueno a mi me gustaría que ganase el Atleti para para la liga ya es un poco me me hubiera gustado más además duelo todo el año hemos tenido poco quizás mañana vamos a tener un poco de Liga hasta el final de la temporada pero va a ser complicado eh si es muy complicado encuentro de los poderes mágicos que tenemos de que siempre marcan una canción para Besance hermano marca ni ahorra abordaremos también hemos dictaminado que va se un dos uno a favor de la Pedro

Voz 0470 11:20 bueno si además que que que exista que es invitaría Manolete un cocido madrileño bueno sí puede ser pero no lo hago porque me gusta porque en la Liga para seguir con

Voz 4 11:32 estando nada si gana el Barça se termina todo eso es yo aquí para contar la Liga me gusta que haya hay algo sino terminamos

Voz 1284 11:40 claro que sí que sí gracias Filippo hasta debutar quiere son grande que tiene tu niño tiene tu niño

Voz 4 11:47 de tratarse casi quince en junio y Pedro noventa

Voz 1284 11:51 sabes que acostumbrarse esas cosas así que el país no vale hay ahí una parte de Suiza que habla quedó pues entonces canciones de ese plan de Suiza en italiano

Voz 4 12:08 le hemos puesto la ley al hemos cantada podemos poner algo o porra también la historia de Italia

Voz 0470 12:14 desfile pues si seguimos con Axel consigue para comentar el partido de debut que fue lío está el entrenador del Athletic en sala de prensa después de la derrota dos cero

Voz 5 12:23 Ziganda que ha hecho autocrítica y ha reconocido que se ha equivocado en el planteamiento se va muy frustrado del estadio del Sevilla seguía

Voz 4 12:30 os escucha no yo no estoy para tirar nada sólo claro

Voz 1872 12:33 en ningún partido si somos consciente de lo que es lo que significa cada partido muy consciente aunque a veces pues bueno sale el partido como sale y no parece pero sí somos conscientes Si estamos dolidos poco más allá partido porque sabemos lo que siente compartido en el Athletic y evidentemente la eliminatoria el oro por ahí pues pues si es muy ilusionante para nosotros nos está costando mucho llegar hasta aquí muchos partidos mucho trabajo mucho esfuerzo mucha más bueno

Voz 13 13:02 a veces muchas

Voz 14 13:04 muchos momentos en los que sacrificamos otras cosas pero ahí estamos y la vamos a pelear como Dios manda nosotros que esos anterior hay goles Leo Paco Bonet