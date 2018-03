Gol de Portillo (p.) (Real Madrid 2 - Getafe 1)

Voz 1704

00:04

sí que hagan pero Jorge Molina el error de Ramos Nacho Borja bolera sola aquí tan echó por detrás penalti hay la madre que me parió penalti el árbitro penalti claro bueno vamos a contar la jugada primero se equivoca Nacho en la carrera a Jorge Molina Nacho Ambient directo me da la sensación de que el R baña la pelota por detrás y el árbitro ha tenido que ver una cosa absolutamente diferente por ejemplo como la que ha visto Iturralde porque está cerca de la jugada le pita penalti le pide segunda Maixabel Lasa es Si es amarilla no no es amonestación ya porque para mí no es penalti de ninguna de las maneras Iturralde ya lo puede decir tú ya verás el maestro armero claro el balón a ver qué debía el balón le empuja con el cuerpo por de nombre que no Iturralde no le debe nada y la pierna de la pierna izquierda gobierna Izquierda de Nacho leyó eh yo te lo compró casi todos pero esto no te lo puedo comprar