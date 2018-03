Casemiro: "La calidad de Modric y Kroos es imprescindible en este equipo"

Voz 0336

01:31

te sorprenden entonces tenemos que que está preparado sabemos que va a ser un gran partido tenemos una buena ventaja pero nosotros no somos favoritos hay poca lo más difícil sabemos que que va vamos a sufrir mucho es una pregunta no te pregunto qué es mejor lo que es peor sino en que cambian que cambia jugar con tres medios centros que es la heavies hecho durante la gran parte de la era Zidane Casemiro Kroos Modric o jugar con dos solamente y un cuatro cuatro dos con van quitando en Madrid y y no podemos descartarlo que ponen no a veces estamos dos seguro que los dos con viaja con nosotros pues que seguros eso seguro que tiene hacemos que tenemos viaja todos de él el grupo está está muy unido íbamos viaja seguro mero de lodo claro son dos jugadores que muy importante para nosotros no nosotros haremos que son grandes jugadores pero hay que que valorada en plan la pretendía también ir como como está sendos Mika hacen un gran trabajo Asensio Isco eh disco está haciendo un gran trabajo también entonces que toca jugar va va a ser un un un va a intentar hacer un gol non grata creo nosotros tenemos que pesaba trece interés no tenemos que que que que que suma no hemos sumado el emir esta semana pero tenemos que sumar ya bien lo que pasa es una de las ligas nosotros tenemos que hacer lo mejor intentar queda más bueno se sigue pinchando porque no pensando en la pero pero sabemos que es muy difícil