Iñigo Martínez: "Creo que hay plantilla de sobra"

Voz 1991 00:00 buenas noches se le ha pasado al Athletic

Voz 1 00:03 bueno yo creo que es la primera parte sobre todo nació nada buena y se unos cuantos errores nuestros por ejemplo del gol que viene un saque de banda sancionan si cometemos esos pero eso es lo lo pagas caro digamos y se ha visto no se ha puesto con el dos cero ya dar la vuelta al al partido pues bueno prácticamente es muy difícil pero el equipo ha insistido tenía un par de ocasiones Si nada no no hoy no ha podido ser

Voz 1991 00:31 va a hablar más que es lo que vemos es tu sexto partido con el Atleti pero es algo que está sucediendo desde el inicio de la temporada

Voz 2 00:39 que no hay un equipo definido porque no hay un bloque pequeños cambios porque parece que son dos equipos diferentes tipos diferentes de un partido a otro

Voz 1 00:49 bueno yo creo que la plantilla es larga aquí todo se te vamos a dar todo lo que tenemos en el campo juegue quién juegue así al final las decisiones quién puede no las toma el míster siempre puedes viendo el grupo así que así que bueno yo creo que no es una cuestión de de sonaba a ver yo creo que hay plantilla de sobra así que se que dudar de que pueda o no me parece buena que te voy a decir me parece mal porque algunos aquí salta soltarlo Massimo oí igual no es cierto que no hemos estado a la altura veníamos de unos cuantos partidos buenos y otra vez pues bueno sé nada

Voz 3 01:29 ah sí

Voz 1 01:31 sus ojos flojos se sobre todo en la primera parte y pueden ahora descansar que es lo que está siendo partir

Voz 1991 01:37 sí hombre yo entiendo que defienda a tus compañeros pero cuando están los teóricos titulares hay una gran diferencia que cuando están los teóricos no titulares no creo que sea un problema de actitud aquí nadie ha hablado que hayan problema de actitud a lo mejor es un problema de actitud

Voz 1 01:52 bueno obviamente yo creo que en cualquier equipo no se quita se eh a dos titulares son los que juegan más os que te aporta más pues cualquier equipo al final pues se nota la ausencia de esos jugadores está clarísimo pero pero bueno se la plantilla es larga aquí juegan todos tanto los que salta como los que no eh yo creo que tanto los que han soltado pues han intentado dar lo máximo por el equipo pero bueno hoy que no ha podido ser oí sabíamos que el rival no iba a apretados quince veinte minutos y bueno no hemos sabido aguantar les y luego ella pues bueno no se te pone cuesta arriba dato difícil a pesar de todo hemos intentado entrar la vuelta pero bueno no un partido malo ir ahora pues nada descansar allí y me de partido que va a ser muy difícil

Voz 1991 02:37 bueno tengo que decir que tú desde que ha llegado creo que es uno de los jugadores que más nivel a que que a más niveles está ahora mismo el adaptación bien no sin ningún problema

Voz 1 02:46 buena sabía dónde venían sabía que no iba a ser nada Cycling entraré en el equipo la plantilla pues bueno tal y como te lo ponen tan fácil es fácil de de entrar allí nada intentó aportar todo lo que tengo para el equipo bueno sí que es cierto que lleva unos cuantos partidos buenos pero aquí lo que importan son los resultados que hoy también nos vamos con una derrota cero pero nada descansar e intentar mejorar en todo lo que estamos fallando ahí

Voz 1991 03:17 vaya acabando cuánta rabia te da perderte de los partidos de Europa League

Voz 1 03:22 bueno a todos nos gusta jugar animas a esos partidos ahora que uno supremas que cuando está en el campo pero bueno toca toca aportar desde las gradas ahora intentar ayudarles en todo lo que pueda y todo lo que tenga la grasa por supuesto confianza plena no han demostrado de tenemos ganas de de pasar esto también asignó al equipo saltara a ganar por supuesto sin pruebas

Voz 1991 03:48 quizá es la gran esperanza no esta temporada que yo creo es está viendo una buena versión del Athletic en Europa muchos partidos

Voz 1 03:55 sí yo creo que bueno es cierto que llevamos unos cuantos partidos veníamos de unos cuantos partidos buenos pues bueno no hemos estado a la altura de esos partidos pero al final que ha partido es un mundo sabemos que va a ser de una

Voz 3 04:12 y nada fácil ya

Voz 1 04:14 carrera algo positivo allí pero pero pero bueno somos el Athletic en te vamos a ir demostrando además sobre todo en Europa que somos su rival a batir muy difícil muy complicados de de ganarnos así que así que bueno confianza plena sabemos que debemos es dar todo para para poder sumar así que saltamos se por supuesto a ganar y sacar un buen resultado

Voz 1991 04:37 bueno pues será el próximo jueves contra el Olympique de Marsella la ida de octavos de la Europa League Íñigo Martínez mil gracias un abrazo muy fuerte