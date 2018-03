Saúl Ordoñez: "Estoy muy contento con la medalla"

Voz 1

00:31

pues sí exactamente yo al final pues me ha tomado con mucha calma llegó bueno que sea lo que sea porque estábamos aislados para las medallas estamos hablando hablando estábamos primero con el americano blanqueaba no ya han traído al inglés claro luego han reclamado a los americanos se han llevado otra vez al inglés han vuelto otra el americano John joder no han dado la medalla me la han quitado digo qué pesados llegó venga ya estaba bueno pues bronce vale también el problema del bronce no me quitan pero si no estuviera lleno de descalificaciones no me preocupaba