Ana Peleteiro: "Es muy gratificante"

Voz 1 00:00 hola buenas noches muchísimas felicidad

Voz 2 00:02 puedes dar muchas gracias a que sabe un bronceado

Voz 1991 00:06 vial

Voz 1 00:07 bueno pues bueno de todos los sacrificios que detrás de todos modos a mi carrera deportiva la hora de que no me sabe a oro porque yo me competitiva pero da gusto da gusto tiene que trabajo tenga sustitutos

Voz 1991 00:23 oye cómo te has sentido en la final porque yo creo has ido de menos a más no has terminado encontrando mejor

Voz 1 00:28 no me empieza con encontramos en mal estado con demasiado plomo no como un número que nunca ayuda pero creo que las ciudades la nadie se puede hacer más fuerte vale más de las ocho mejores mejorar me he puesto en el campeonato uno en Londres y la verdad es que no hay salió bastante bien

Voz 1991 00:53 hombre ha mejorado un diecisiete centímetros su mejor marca es la segunda mejor marca en la historia del triple salto Espanyol desde luego yo tu mejor competición no

Voz 1 01:03 sí sí sí a ver yo creo que es mi mi peor condición para mí pero con mejor sabor de boca al final sea ya te digo fatal pero me me me sorprendió me sorprendí a mí misma en forma en la frente a las dificultades que él me lo he pues tiene sus resultados y que está funcionando siempre supe gratificante

Voz 1991 01:31 oye llegaba a este campeonato con la sensación de que podías conseguir algo así

Voz 1 01:37 a ver si porque en Valencia estuve faltando pero veía que no estaba llega ya empatando lo que realmente perdía claro sí puedo bueno muy bueno si ya de últimas competiciones pues siempre piensas para más pero claro llegar allí hacerlo depende cosas que era muy difícil pero en y cabeza así que estaba al menos entre los cinco primeros puestos aquí no quería tampoco defraudará a mi generación confiaban en mí como una medallita

Voz 1991 02:10 y bueno al final uno conoce mejor que nadie tú tenías esa sensación se ha cumplido es tu primer podio mundial tienes tan sólo veintidós años que sea el primero de muchos no

Voz 1 02:21 pues la verdad es que no tiene que ser mi a que con que me acomodaba Nayaf vaya allí CAI ya teníamos muchísimo hablamos de continúan trabajando hoy continuar mejorando esto no ha hecho sino no es para nada el chiquillo que va a cansar y quiero continuar mejorando continuar soñando con con esos quince metros

Voz 2 02:44 no mañana vamos que tenemos Ana Peleteiro para muchos años

Voz 1 02:49 queremos que City las lesiones me respetan continuó trabajando igual venía siendo propiedad de así así arriba

Voz 1991 02:58 bueno pues ya ya que lo nombras que te ha dicho Iván Pedroso porque imagino que parte del éxito de esta medalla suyo

Voz 1 03:04 pues iban a llorado y las sabemos que nunca lloran que eso me deja muy muy orgullosa de ser capaz tanto Giuly como yo de emociones entrenador que es como una pieza

Voz 1991 03:20 pues mira eso otro éxito de este Mundial ha conseguido ablandar el corazón de Iván Pedroso que tampoco es fácil Ana qué pensabas cuándo llegabas al podio recibidas ese bronce dado tiempo a cortarte de alguien

Voz 1 03:35 pues fundada me quedé en blanco cuando Bin Hammam que no pero siempre que estoy aquí siempre me acuerdo de mi familia hoy tuve la suerte estamos aquí acompañando donde todo se cual sea así así atado sabe así que no me da me dan llamas de de se sienta orgulloso porque mi padre siempre me ha apoyado incluso por momentos que era cuando más sólido estaban no no no no me dejaron de lado hicieron tocando Contra la pared para ver lo que realmente estaba perdían no

Voz 1991 04:09 termino has pensado ya dónde vas a poner esa medalla le le tiene reservado un sitio especial ya

Voz 1 04:14 sí mi padre tiene allí como una vitrina

Voz 2 04:18 a qué bueno está tendrán un sitio especial no está lo merece

Voz 1 04:25 pues sí yo creo que me ha tenido un poco más porque país junto con las las vajillas que elabora unas ya yo ya me lo merece la copiloto

Voz 1991 04:39 pero la boda con los éxitos de la CUP ahora Peleteiro enhorabuena hemos disfrutado con tu competición a disfrutarlo un besazo