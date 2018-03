Francisco José González: "Desgraciadamente, la RCP muchas veces no salva vidas"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches imagino que tiene que ser sino el el día más triste de su carrera

Voz 1 00:05 pues es triste ver cómo no has podido hacer nada con Rs P I a pesar de que llegar al ciento doce para terminar el trabajo tampoco ha podido hacer nada en momentos duros para la familia Hay para los que no lo esté

Voz 1991 00:23 cómo ha sido todo porque a unos cinco minutos del final del primer tiempo es decir yo ha caído desplomado no

Voz 0318 00:30 yo estaba secando una jugada de Javi que la vemos llevó al banquillo lesionado Javier Alonso nuestro pueblo una contusión costal

Voz 1 00:38 qué tal si llamaron que necesitaban un médico nuestro banquillo ha

Voz 0318 00:43 la obviamente la mayor parte de las veces que es una situación de esas en un banquillo lo primero que piensas es una probable parada

Voz 2 00:50 que efectivamente se confirmó exacto

Voz 0318 00:54 pues según el protocolo de Timor un BD a pesar de eso no ha ventilado AD es donde

Voz 1 01:05 mucho tiempo hasta de Diego el es porque creo que tenemos de rehacer el pabellón si una vez instalado pues siguiendo las órdenes de del dispositivo que bueno de Endesa ignora no nos aconsejan en un momento seguimos con las maniobras hasta que llegó al ciento doce que llevo rápido claro negó desgraciadamente nada nada nada

Voz 1991 01:27 qué qué qué material algo que tenéis de tema

Voz 3 01:30 el médico en el en el pabellón

Voz 1 01:33 aunque en principio pero el equipo médico del club dispone de emergencias

Voz 0318 01:40 sí sí contienen material y el el desfibrilador

Voz 1 01:43 no se tiene lo más cercano posible está haga su ubicación me han controlada iniciada como siempre en la maniobra de Recep presiones y lo más rápido posible de una persona dado que este ha hablado con el compañero que era el que va corriendo a por Elvis se aplica y luego por la medicación habitual de urgencias

Voz 1991 02:05 se llama a la ambulancia cuánto tardan porque ha habido vagas contradictoria no lo digo para que quede claro

Voz 1 02:11 no no que quede claro que el ciento dulce no tardó nada no llegarían a cinco seis minutos en llegar ya que no no no sea efectivo rápido y ya Le tenemos hay

Voz 1991 02:21 ya en ese momento me imagino que vosotros deja paso a los miembros de este esta ambulancia que son las que os encargo de Cecilio no sí sí sí

Voz 1 02:28 por profesionalidad y ética una vez que llegan ellos y nos dicen que nosotros fuera es así es una norma que está ya establecida

Voz 1991 02:36 y ellos montan como una especie de tienda para aislar a Cecilio en este caso porque había gente en el pabellón es que se estaba jugando

Voz 1 02:42 si no la tiene no se monta de vamos a lo primero que tenemos a personas de nuestra presencia estamos ahí nosotros ellos hacen el trabajo que deben hacer luego ya aislar cuando se de que es una situación que bueno que hay que dar un poco de las personas pues si la larga el aislamiento lo llevó lo los bomberos

Voz 1991 03:02 cuánto tiempo Se suele estar trabajando con una persona que está en esta situación

Voz 1 03:06 pues en el ciento doce estarán como veinte minutos nosotros hemos estado nada desde que hemos empezado dada que llegaron a extremos siete minutos Neos aquellos llegaron rápidamente si no hay ninguna duda

Voz 1991 03:21 yo imagino doctor que esta es una de esas situaciones en las que uno tiene que decir es que era imposible hacer nada

Voz 1 03:26 me da cuando se hacen cursos de repente una de las promesas que contamos ese nos cuenta es que la hay muchas veces no salvavidas y en eso tienes que estar preparado es muy bonito sacar a una persona Hay quedas bien pero desgraciadamente cuando hay en una situación de este tipo que probablemente ha sido un fallo cardíaco masivo pero hasta que no llegó al autor sabemos hay no no hacemos nada eh no no no no

Voz 1991 03:56 cuando el fulminante no

Voz 1 03:58 esto que intentamos vía aérea tú ya iba mal el tema eh

Voz 2 04:04 pero se sigue de protocolo porque hay que hacerlo

Voz 1991 04:08 no no claro claro por supuesto hay que hay que estar claro

Voz 1 04:11 pues sí sesenta y dos años tenía

Voz 1991 04:13 Cecilio Rodríguez así que además nombres que

Voz 4 04:16 y siempre amable que les habla bueno para los jugadores en la familia de todos en general

Voz 1 04:23 te va a ser

Voz 1991 04:26 pues sí doctor de Segovia Francisco José González le agradezco mucho que haya estado esta noche en El Larguero para explicarnos cómo ha sido esta situación dramática

Voz 1 04:35 ah bueno pues un abrazo muy fuerte a la familia y a todas las personas que componen del Inter

Voz 1991 04:43 abrazo al que nos unimos evidentemente un abrazo muy fuerte para la familia del mundo del fútbol sala y por supuesto para la familia de Cecilio