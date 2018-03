Con la vista puesta en Italia y Argentina

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 02:40 esta canción nos lleva a Italia hoy elecciones generales

Voz 0874 02:43 si las encuestas no pueden dar un resultado más incierto según los últimos sondeos los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas del cómico Beppe Grillo ganarían pero no con un margen suficiente como para formar gobierno hay un lío tremendo además con una campaña embarrada por la xenofobia de alguno de los partidos de la coalición de derechas y plagada de insultos por aquí por allá

Voz 1791 03:03 sí la verdad es que va a ganar parece ser el momento Cinco Estrellas que ya ganó también las elecciones del dos mil trece ha cambiado de líder ahora el nuevo es Liu Luigi de mayo que ha cambiado alguna cosa por ejemplo ya no están discutiendo leer el euro está en suavizando su euroescepticismo pero sí es cierto que la inmigración es la la gran basa casi todos tienen cuenta que desde el catorce dos mil catorce han entrado como seiscientos mil extranjeros en Italia y que en la Unión Europea está dejando sola a España también está dejando sólo a Italia y a Grecia en el manejo de esa cantidad enorme de gente que está huyendo de las guerras

Voz 0874 03:35 ya hay que recordar que Berlusconi no se presenta porque está inhabilitado para ejercer cargos públicos pero es el centro entorno al cual gira en todos los movimientos políticos de ese país todas

Voz 1791 03:44 sí sí ahora la Unión Europea mira a Berlusconi como solución porque hay varias posibilidades parece ser que bueno el anual electoral lo que más o menos favorece las coaliciones cinco Estrellas no va a llegar a acuerdo con nadie aunque con el nuevo líder podría ser Estado Gobierno gobernando el Partido Democrático que es más o menos como el PSOE e Izquierda Comunista eh estado Barredo con apoyo la derecha podría darse otra vez este estas circunstancias o que gobierne la derecha directamente ahí va a ser muy importante saber si Força Italia queda por delante de Liga Norte que es el momento más y que se está convirtiendo en un partido como Le Pen Frente Nacional en Francia muy xenófobo o o que no vamos a ver qué es lo que va a pasar hay unas unas fases que siempre menciona mucho Íñigo del guionista de de de Fellini que decía Kenny salía los los italianos creen que el demonio su sitio yo no mujeres desnudas que se puede negociar con los demonios que ha el infierno exacto con nosotros veamos el lunes desastre que el euro y todo el mundo hablemos de catástrofes los italianos sólo verán oportunidades para poder no

Voz 0874 04:53 no es saludar a una compañera periodista es la responsable del programa político de la RAI furor y Roma escribe además una columna diaria en el diario La Repubblica nos escucha en directo desde allí Conchita de Gregorio cómo estás Conchita buenos días

Voz 5 05:05 hola buenos días buenos y habéis contado muy bien esto es a la vez pragmático trágico y ridículo no como son algunas cosas italiana

Voz 2 05:14 te has definido perfectamente que la política italiana

Voz 5 05:17 sí se desde hace honrado me acuerdo que cuando yo era chica mayormente cuando mi madre que es española que es catalana de Barcelona era niña a la política italiana era un ejemplo para todos no venían a Italia a aprender la política me cuenta de madre sí a su generación a los campos de verano para ver cómo se gestionaba la política en Italia hay ahora lo tenemos en las manos el heredero de un cómico eh antiguo señor de casi ochenta y cinco años y una izquierda que esté en manos de un demócrata cristiano joven iré a ver mucha responsabilidad de lo que ha pasado también es que quién no ha contado lo que lleva pasando si puedo decir algo más es mucha responsabilidad de lo que ha pasado en estos años claro que sí que será política de los políticos que la gestionado como cosa suya pero tampoco los diarios y los medios de comunicación en Italia han sabido desarrollar su papel lo han hecho muy mal lo han hecho a al poder no no al servicio de los ciudadanos a salir de esa película hace poco The Post no sé si y media en donde la editora del Washington Post y director del Washington Post pelean el director de dice ya no se hacen para quienes gobernado no para quién gobierna esto es una película italiano en Italia todos los diarios incluso el diario donde yo colaboró desde hace treinta años son uno y son con quién gana siempre están con quien gana esto la gente se da cuenta el modo de protesta circo de estrellas es un voto en contra del sistema del cual sistema los diarios forman parte

Voz 0874 07:11 el gran novedad se puede hacer ningún sí

Voz 5 07:14 qué edad era mi opinión la derecha no está utilizado derecha extrema la gran novedad porque es verdad lo que habéis dicho sea el Partido Demócrata el primero democrático será la mitad del cuarenta por ciento que fuera son europeas no porque porque que Renzi pensaba que ese cuarenta por ciento era cosa suya y no es cierto Fitzgerald al veinte será todo un éxito lo ha demolido la los cinco estrellas va a subir mucho ir debe echar con la nueva ley electoral que fue imaginada en contra que lo cinco Estrellas ir en favor de una coalición podría ser la primera condición pero lo que es muy interesante son los movimientos neofascistas que se han unido con la Liga Norte y que no se no se mosso el no se ve mucho se sabe de ellos tienen mucha y son le

Voz 6 08:19 bueno me gusta es la palabra

Voz 5 08:22 que tienen éxito en la gente más joven hay hizo ocho no acaba hay casos que son realmente me una dinero fácil y eso es bastante impresionantes

Voz 0874 08:40 desalentador tú lo has contado muy bien como la prensa está con el que gana porque eso significa que estás con el dinero que es algo que en Italia también mueve mucho pero dónde está la izquierda Conchita o el discurso de la izquierda o las preocupaciones que deberían ser de la izquierda como la protección de los inmigrantes por ejemplo

Voz 5 08:54 la es verdad de muchos parecidos a los veinte años de Berlusconi y después el gobierno de la dicha izq junto a Berlusconi ha hecho que desapareciera los electores de que la izquierda política hay movimiento gran poder o lo que va que va a sacar el uno uno y el uno coma cinco por ciento donde se ha refugiado la izquierda política pero la izquierda la izquierda quiero decir extrema no la izquierda de Refundación Comunista de Bertinotti ahora están en poder al poco no pero la la la que fue la izquierda de Nicky viéndola que podía ser el Gobierno o imaginaba hubiera podido serlo en su época y D'Alema de la de Bersani estoy nombrando solamente líderes del Partido Comunista sean muerto peleando entre ellos nosotros seremos tres formaciones de izquierda en este momento único que es muy claro que no es que no no se van a juntar por qué D'Alema Renzi Si Bersani Grace soy Trini no se van a juntar porque se se detectan personalmente antes que políticamente el único que esto te lo digo porque lo sé pues fiestón que ha intentado hacer una muy buena sido Romano Prodi al cual cuando fue candidata a la República Renzi ida lema negaron

Voz 7 10:33 los dicho los los famosos ciento diez votos que hicieron caer

Voz 5 10:40 la candidatura de Prodi a la de hay sí Prodi hubiera sido presidente Prodi el padre del olivo el gran padre de la de la política el único que ha ganado en las urnas dos veces ha sido el único exponente de izquierda que ha ganado Berlusconi dos veces en la subida porque no no olvida es que Renzi nunca ha ganado en las urnas tampoco los anteriores entonces Prodi había intentado en estos días hablar con D'Alema con Renzi fueron los dos que políticamente le asesinaron para decirles

Voz 7 11:20 chicos entonces por favor porque divididos ha ganado

Voz 5 11:27 Derecha ganaría habéis hecho una ley electoral para acordar los cinco estrellas favorecer la las coaliciones y ahora nos presenta hay sonidos entonces que habéis hecho una de ayer Toral para para Berlusconi mismo Salvini

Voz 0874 11:45 claro el esta campaña electoral

Voz 5 11:48 es que ha hablado solamente negras dos bueno sí es un problema como en todo el mundo es un problema gestionar la gente que llega pero no puede exponer barreras a esto no es imposible este nosotros mismos los italianos estuve en mil millones de italianos a a EEUU iré allá en busca de trabajo a siglo acusado eso no lo puede estar el problema capital Italia en este momento no son los jóvenes que llegan del extranjero huyendo son los jóvenes que se van al extranjero porque no encuentran trabajo este es el gran problema de este país son los chicos que llegan de Siria son los chicos nacido en Italia en Alemania

Voz 0874 12:34 claro porque el Gobierno Sato además conocemos muy bien ese mensaje porque lo entendemos se aplica también a este país con todas las explicado maravillosamente solamente de aclame más o menos aquí ahora puede haber resultados para saberlo

Voz 5 12:49 será muy complicado muy complicado y ahí ya verás que no los tendremos antes de las de las doce alguna pues que es un nuevo sistema electoral todo el mundo está con miedo que sacan trampas hay yo creo que llegan tarde

Voz 0874 13:09 Conchita de Gregorio que es periodista responsable del programa político en la RAI en la televisión italiana furor y Roma Conchita gracias un abrazo fuerte

Voz 7 13:18 a ustedes buenas manos no estoy

Voz 1791 13:29 un poco de mal cuerpo porque si Alemania que nuevos

Voz 0874 13:37 yo me pasa Italia porque estás ahí perdón por Argentina esta semana se presentan el proyecto de ley que envuelve abrir el debate sobre la despenalización del aborto en ese país sale adelante Argentina se va a convertir en el segundo país de Sudamérica en despenalizar el aborto

Voz 1791 13:51 sí después de Uruguay que es el país más avanzado en estos terrenos Argentina ya viví una gran batalla en el ochenta y siete con el divorcio con la Iglesia en contra también una gran batalla con el matrimonio gay y ahora se está viviendo una gran batalla sobre el aborto lo que es curioso es que el presidente Macri que es un conservador sea el que está permitiendo ese debate en el Congreso

Voz 0874 14:12 y además no dejan de ser el país del Papa la Iglesia tiene un papel muy importante sobre la toma de decisiones del Gobierno y una vez más la Iglesia encabeza la cruzada contra esa despenalización del aborto como ya lo hizo hace décadas contra el divorcio o contra el matrimonio homosexual sobre todo esto vamos a hablar con María José Sánchez ya es periodista y escritora en Argentina y además no sé si se ha quedado despierta Ussía madrugada lo que allí son las cuatro de la madrugada María José cómo estás buenos días

Voz 7 14:39 hola qué tal buenos día como en

Voz 0874 14:41 Argentina el aborto es legal solamente cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer o cuando es producto de una violación que supuestos contempla el proyecto de ley que se va a debatir en los próximos días

Voz 9 14:55 y bueno un proyecto de ley contempla los casos más paradigmáticos querido voz Argentina donde la principal causa de mortalidad matarnos si diciendo por favor con mal practicados así que este proyecto ley que presentar sino séptima vez Chad digamos que no es algo que gente que está encantando ha recibido sino que viene de hace muchos años una lucha icono he atravesado de realizar a todas las clases sociales Si se concentra en grupos feministas has ido trabajando como estarán el seis de marzo os sentimos existe pero es cierto que intenta acabar con él tiene Tías donde la sería por supuesto de las mujeres que mueren son mujeres de muy bajos recursos

Voz 7 15:45 entre otras cosas claro

Voz 0874 15:47 es un aborto legal lo que se propone seguro gratuito durante las primeras catorce semanas de gestación es la séptima vez en en trece años María José que se presenta proyecto de ley para despenalizar el aborto es una paradoja que esto coincida ahora con un gobierno de derechas sin Papa argentino en el Vaticano porque ahora

Voz 9 16:07 sí es cierto es muy paradójico cuando sobre todo el mismo Gobierno como usted muy uniendo Mauricio Macri totalmente controlados de Mauricio Madrid manifiestan honrar la aprobación de posible aprobación de esta ley pero bueno está María estando que permitiría no o no se oponen a que ésta se debata con saqué es fundamental porque es justamente lo que nos falta es justamente debatir hice lo que no está zanjado estamos atravesando momentos aquí actualmente con algunos sectores político donde se está intentando llevar el tema en lugares donde no se debe como porque no está bien no mal abortar llevando a cualquiera Morales como ir religiosas hija también solamente en apenas particularidades en cada uno de nosotros presionan a poder empezar a debatir la cuestión sanitaria la cuestión hasta recomendado en la principal causa de mortalidad materna e incluso una cuestión absolutamente equitativa ya cita para mujeres una vulnerada en nuestra sociedad prefiere no injustamente lo paradójico que en este gobierno conservador que está bastante un muy de de quién ahora es el titular del Vaticano como todos sabemos argentino no tiene precisamente las mejores relaciones con quiénes gobiernan

Voz 7 17:28 de nuestro país

Voz 1791 17:30 Sí se aprobarán Argentina bueno sería seguramente un ejemplo para el resto de América Latina porque como decíamos al principio sólo Uruguay es el que tiene aprobado el aborto no

Voz 9 17:44 sí claro sí sí marcaría estoy como ha sucedido con otras en otros gobiernos como usted mencionaba daba clase tiempo lo que nosotros hablamos el matrimonio igualitario que es el matrimonio de personas del mismo sexo o no se debatió se aprobó acá en Argentina también fue para ver no conocerlo para países de Latinoamérica sino que siguió el debate se aprobó llegaré de Moon esperemos que que que estima que existe en su se vacía de la aprobación de la este debate más muro donde el culta la legalidad yo el aborto que es lo que estamos tratando de escupir no sólo la cuestión moral y no quieren siempre Soir este debate eso atañe a las creencias se tiene particularidades de cada persona que tenga o no la posibilidad de votar en enjambres el que íbamos a debatir por primera vez porque prensa mujeres pobres por tanto casi favor porque es una me estoy vamos vamos a hablar si Chicken el abordamos es una realidad que

Voz 7 18:47 claro se muere mujeres

Voz 9 18:50 por esta practica entonces bueno cambiar la mirada la cuestión moral quizás la la cuestión religiosa que ni siquiera porque este atravesar con nuestros países de Latinoamérica en Argentina por supuesto sobre todo a la Iglesia católica tiene un pronta fuertes que bueno incluso vamos a escuchar en el debate seguramente muchos diputadas y diputados semanas claro o refugiar en sus cuestiones religiosas para abstenerse o votar en contra pero no van a seguramente no Balmaseda a debatir la cuestión sanitaria la cuestión inequidad que que es la base de todo esto

Voz 0874 19:28 María José Sánchez es periodista y escritora argentina agradezco mucho además que hayas estado es pierdo Callas madrugada porque hay una diferencia horaria considerable

Voz 7 19:37 de nuevo por favor vosotros un beso María José Alcocer están mucho más como lo llaman en Argentina como lo llamamos aquí matrimonio igualitario si me una distinción maravillosa evolución mucho mejor no hemos hablado de Alemania ahora en un ratito Saura

Voz 1791 19:55 dados parece ser según las encuestas que están manejando la prensa alemana que la mayoría de los votantes van a tener militantes a aceptar la coalición porque para el SPD unas elecciones anticipadas sería un suicidio en cambio esperan que para el dos mil veintiuno o veintidós cuando se las elecciones eh podrán está en mejores condiciones vamos a ver qué pasa porque sin salida que no seguramente habría elecciones anticipadas ibérico sino que se presenta pero parece ser que va a ser

Voz 0874 20:19 que si mira qué interesante hablar de otras cosas que no se pues es no

Voz 2 20:23 qué es eso

Voz 11 20:39 sí