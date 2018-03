Echo Helstrom

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:02 a quién nada

Voz 1 00:06 ah

Voz 2 00:11 quiero eh eh eh sí de hecho

Voz 0874 00:31 va a viajar a la Feria del país del norte donde los vientos azotan la frontera dale recuerdos alguien que vive allí ella fue una vez mi amor verdadero así comienza ya se acaba también por cierto ante la chica del país del norte una canción de The Wedding segundo y magistral álbum de Bob Dylan la mujer que inspiró esa canción se llamaba eco Henze Chrome ha muerto a los setenta y cinco años y esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que nuestras Luis Alegre qué tal Luis cómo estás hola qué tal Javier con Bob Dylan te pasa como con Aragón en cada vez que tienes una buena oportunidad hablas del en esta sección

Voz 1326 01:05 bueno no llegó al nivel de Benjamín Prado que lo tiene todo el rato en la boca pero bueno ya sabes lo que pasa con las fijaciones de cada uno Bod Dylan me deslumbró cuando yo era un crío y aunque ya no les sigo tanto no lo he bajado de mi pedestal particular como

Voz 0874 01:18 qué canción le descubriste por cierto

Voz 1326 01:20 pues antes de escucharle cantar a Bob Dylan descubrí en una foto que aparecía en mi libro de lectura de séptimo de EGB me gustó mucho la pinta que tenía el empecé a seguir la pista pero luego cuando leí la letra de el sueño Bob Dylan la de visiones de Joan a que yo me pareció maravilloso muy diferente a todo lo que yo conocía ten en cuenta que cuando yo era niño me aprendía de memoria las canciones que representaba en España el festival Eurovisión serán mis referencia

Voz 0874 01:45 esto va a lo mirar tiene que todavía de algún trauma de aquella época yo sospecho que tú eras uno de los que celebraron entonces que Dylan ganara el Nobel de Literatura

Voz 1326 01:53 naturalmente en ningún momento entendí la polémica que se formó en el que hubiera gente que dijera que no lo merecía muchas de las letras de Dylan me parecen literatura de primerísima clase yo pasé de memorizar las canciones de Eurovisión a memorizar algunas de las letras débil

Voz 0874 02:06 bueno es es un salto adelante recuerdas alguna de esas letras

Voz 1326 02:10 pero fíjate yo creo que aún sería capaz de recitar entera señores de la guerra una canción que me hizo antibelicista para toda la vida los versos finales serán impresionantes decía a habéis traído el peor temor que imaginarse pueda el miedo a tener niños a este mundo por amenazar a mi hijo que no ha nacido ni tiene nombre no merecéis la sangre que corre por nuestras venas espero que Morais La muerte os llegará pronto seguida en la pálida tarde permanecer de pie sobre vuestra tumba

Voz 0046 02:40 va a estar hasta estar seguro de vuestra muerte

Voz 0874 02:43 me también la atleta no pero la música de Blowin in the wind la conocía de memoria casi toda España por una razón mucho más curioso no

Voz 1326 02:49 sí porque se músicas escuchaba en todas las iglesias aunque la letra en español no tenía nada que ver con la original de siguen

Voz 0874 02:56 recuerdan los que decía en la que se cantaba en las iglesias españolas

Voz 1326 02:58 decía algo así como sabe

Voz 3 03:01 tras no sabe estar a ti te decía que todos los demás

Voz 0874 03:04 esto va no te juro que tu tal canta una hombre yo iba a colegio de curas me pretende la primera vez que entonces esa canción alemana

Voz 1326 03:11 yo me pasé la infancia dentro de una misa

Voz 0874 03:14 bueno la infancia tu vida ficticia porque la última vez que te he visto ha sido una película de haciendo de cura tienes toda la razón en el tiempo si no recuerdo mal no hace muchos dedicamos esta sección ha de Yuri que en cartel te acuerdas

Voz 1326 03:29 si hace ya unos años será el boxeador al que Bob Dylan dedicó una canción que a mí me entusiasma

Voz 4 03:40 Perea ah sí sí

Voz 0874 04:02 es que es una pena es una de esas canciones que yo creo que ya hemos escuchado tanto a veces la no sé no prestamos la atención que se merece no no generan nosotros los sentimientos defenderán otras canciones me pasa como con Hotel California por ejemplo es una buena canción esta tan sobre programada en las en fin lo ve hoy la protagonista de la necrológica es la chica con la que vivió ese amor adolescente la chica del país del norte de la canción es una de sus obras maestras

Voz 1326 04:26 así esa chica que la inspiró eco Helms Tron era una compañera de clase de origen nórdico con la que coincidió en la Escuela de Hiddink en Minnesota donde ambos vivían eco quería ser entonces cantante folk como Godzilla cuando

Voz 0874 04:38 es tenían cuando se conocieron Dylan

Voz 1326 04:41 entonces aún se hacía llamar Robert Zimmerman tenía unos dieciséis años llegó unos quince fueron novios el curso mil novecientos cincuenta y siete cincuenta y ocho Icesave que fueron juntos a la fiesta de graduación de la escuela en el libro Anuario de ese curso se encontró una dedicatoria de Dylan que dejaba muy pocas dudas y que se refería a ella como la chica más guapa de la escuela

Voz 0874 05:03 entonces le dedicó ya alguna canción una de las primera

Voz 1326 05:05 las veces que actuó en público en esa misma escuela interpretó una canción que comenzaba así tengo una niña que se llama eco ella era muy guapa y muy rubia y la llevaban la Brigitte Bardot de eso Tabriz Bardot por cierto era una de las obsesiones eróticas de Dylan la citaba el alguna canción junto Anita Ekberg Sophia Loren IBI cuando llegaron a ser

Voz 0874 05:26 pararse cogerse muy patinan pues hasta que

Voz 1326 05:28 cose marchó a vivir con sus padres a California en mil novecientos cincuenta y ocho donde trabajó de secretaria de una productora define ya había renunciado ya a sus sueños de convertirse en una cantante folk

Voz 0874 05:39 pero él ventilan admitió en algún momento en que era la musa de esa canción tan grandes

Voz 1326 05:44 esa pues abiertamente no lo que entre los estudiosos y fanáticos de Dylan desató todo tipo de especulaciones sobre la identidad de esa musa pero uno de sus primeros biógrafos Tommy Thompson averiguó no sólo que cuál era esa musa sino que había ejercido cierta influencia Bob Dylan qué tipo de influencia bueno eco tenía una gran colección de discos en su casa que Dylan escuchaban muy a menudo y que le marcaron enormemente dirán reconoció esa influencia muchos años después en sus memorias donde también dice que con Help Strong era ve quitad ser particular el personaje de la chica de la que estaba enamorado

Voz 0874 06:16 entonces cuando escribió La chica del país del norte

Voz 1326 06:19 es hacia mil novecientos sesenta y dos cuatro años después de romper la relación

Voz 0874 06:23 pues en el atleta deja bien claro que no se había olvidado de ella

Voz 1326 06:26 bueno fíjate que en un tono muy melancólico dice de ella que fue su amor verdadero el primer amor verdadero siempre deja una gran huella en suele evocar muy a menudo

Voz 0874 06:35 estás hablando de ficción no de realidad o de tu realidad no queremos saber nada más

Voz 5 06:39 se espera que la chica del país del norte se han hecho muchas versiones

Voz 1326 06:43 pues fíjate más de setenta y una de las más conocidas la grabó con Johnny Cash

Voz 7 06:55 mi fe

Voz 8 07:01 yo

Voz 6 07:04 a mí me y por aquí mi tarea la es todo he aquí

Voz 0874 07:56 bueno lo cierto es que la historia de la música está llena de canciones no sé pues inspiradas por mujeres reales

Voz 1326 08:01 sí sí claro y el propio Bob Dylan tiene otras inspiradas por otras mujeres de su vida por ejemplo a Joan Baez le dedicó esta maravilla

Voz 9 08:11 yo no a Windows Live bache ahí han una voy a ir a una mi Ny Is aquí pasamos a Wii dorado es una fecha aquí y voy a traer a on

Voz 10 08:53 bueno sí da

Voz 4 08:55 nada

Voz 9 08:57 muy mala una una muy bi era muy a lo que ha de Sharon

Voz 0046 09:11 la madre de cuatro de sus hijos la mujer de su vida seguramente

Voz 1326 09:15 le dedicó esta otra joya

Voz 4 09:19 de este esquema yo esto

Voz 12 09:36 a las

Voz 4 09:41 E H

Voz 12 09:45 M A

Voz 4 09:49 eh

Voz 0874 09:56 uno de los mayores expertos en la figura de Bob Dylan del escritor y periodista musical Jesús Ordovás que esta mañana nos acompaña en nuestra emisora en Denia cómo estás Jesús buenos días

Voz 0068 10:05 hola muy buenos días gracias por acerca bien

Voz 0874 10:07 es allí por cierto en Denia Si bueno me acabo

Voz 0068 10:10 lo de comprar un piso aquí en la misma calle en donde está la la emisora de que estamos hablando muy bueno y estoy encantado de estar en Denia

Voz 0874 10:20 ahora te te has te has llegado de tu colección de vinilos esa mudanza requiere demasiados cambios

Voz 0068 10:23 pero todavía no lo decía no me he traído unos cuantos pero siempre siempre lo primero que me traigo lo primero que llevo siempre en el coche eso sí son discos de Dylan en el coche siempre llevó el noblón y bueno aquí me he traído unos cuantos

Voz 0874 10:37 yo era muy joven cuando en los años setenta yo creo escribía uno de los primeros libros sobre Bob Dylan en España no sé si con Franco todavía vivo incluso

Voz 0068 10:46 sí que quiero decir que Dylan también era

Voz 0874 10:48 muy joven ya ya veía Senel en materia de Premio Nobel

Voz 0068 10:52 sí sí a mí me ha corrido como a otros muchos compañeros de la radio que cuando teníamos quince dieciséis años escuchábamos los seiscientos cinco de Ángel Álvarez que era la mejor manera de estar conectados a la música norteamericana sobre todo al country al country rock aquí a grupos así también

Voz 0874 11:12 ver pero habría que recordar porque este programa seguramente tendrá oyentes que no saben a qué te refieres con Ángel Álvarez era un piloto de aviación

Voz 0068 11:19 sí en sus viajes a veces a Estados Unidos a Londres

Voz 0874 11:22 volvía con discos que claro para las ondas españolas eran primicia

Voz 0068 11:26 sí total por ejemplo el mismo disco que el mismo día que salía Nueva York un disco por ejemplo Lane rolling stone al día siguiente lo estábamos escuchando en España usa una maravilla porque está muy al tanto al día de lo que ocurría en Estados Unidos Inglaterra es además tenía un gusto exquisito no en la en la selección de canciones los mejores discos de la historia del pop y del rock los hemos disfrutado en los años sesenta los disfrutábamos bueno seiscientos cinco en la caravana musical de Ángel Álvarez

Voz 0046 11:58 Hideki esa voz esa cadencia tan particular Luis lo escuchaba sí sí sí sí los no demasiado pero lo escuché me acuerdo perfectamente de él

Voz 0874 12:06 e intentar alguna vez Jesús acercaste a acercarte a Dylan para entrevistarle

Voz 0068 12:10 claro en lo he intentado muchas veces y siempre ha sido imposible como sabes en España nadie ha podido entrevistar a Bob Dylan y bueno muchas compañeros lo hemos intentado pero siempre es ha sido imposible lo más que he conseguido es que Eva Amaral que estuvo de gira con él en Alcalá de Henares yo le di el libro de Dylan que escribí en el año setenta y le dije intenta dárselo a Dylan y entonces Amaral como si la dejaban acercarse a Dylan porque Dylan intentó a hablar con Amaral y acercarse a ella ya sabes que es muy ligón y en cuanto ven una chica española pues se intenta hay una vez que estaba probando Amaral se acercó con ella y entonces consiguió charlar un rato oí bueno le pasó mi libro

Voz 0874 12:59 el primo no no no sé qué haría con el libro

Voz 0068 13:01 la mejor cojines dijo otro libro

Voz 13 13:04 porque lo dejaría a sí sí pero sé que se lo había dado Amaral para que te lo firmara él al menos no no que es en realidad era lo firmó Amaral Jesús yo confirmo lo que acabas de decir porque a mí me contó también también esto me desmintió de alguna manera esa fama de gran huraño que tiene no

Voz 0068 13:24 no es muy simpático cuando quiere claro con la gente que le cae bien y tiene buenas vibraciones es un personaje muy simpático lo hemos visto muchas

Voz 1326 13:32 Cruz perlope Cruz que rodó una película con él ya hace unos años si me me decía que era un tipo encantador si cuál es bastante chocante alrededor de Bob Dylan

Voz 5 13:42 no así que ganaba chica siempre dicen eso sí claro eso como algo te equivocas te Albacer habiendo más éxito ya

Voz 0068 13:50 por eso digo que bueno todo toda la gente que ha conocido en cuanto ven una chica inmediata acerca ella vamos con Patti Smith siempre ha sido muy amable y siempre ha tenido muy buenas vibraciones bueno en toda la historia Bob Dylan es es ligar mucho

Voz 1326 14:04 vamos pues está casada con John Mc Enroe no que tenga

Voz 0874 14:07 cuidado porque tengo oye cuando escribí está que el libro sabía ya que de esta mujer que coge Armstrong era la chica del perrito

Voz 0068 14:14 sí sí lo sabía bueno no sabía exactamente su nombre ni los datos a que mucha gente ya ha descubierto a lo largo de los años pero sí sabía que era una chica que el que había sido su amor de juventud y en los que en dieciséis años que era de Jilin pero no tenía los datos ya posteriormente cabecita ahora mismo hay que mucha gente ha ido descubriendo a lo largo de los años claro

Voz 1326 14:42 cuando tú escribes es el libro sobre Bob Dylan el tiene sólo unos treinta años pero ya era toda una leyenda eh

Voz 0068 14:48 sí claro ella había hecho bueno todos sus grandes discos no de la época dorada abrigo bajón Jairo insistió lo noblón bueno incluso el John Wesley Harding yo lo escribir justo cuando acababa de editar el John Wesley Harding

Voz 0046 15:02 tú crees ser Luis que nuestro Bob Dylan Joaquín Sabina bueno es alguien que se ha visto

Voz 1326 15:09 fundamente influido por por Bob Dylan incluso Joaquín Sabina yo creo que es uno de los aparte de Amaral y Penélope creo que es el el el único español que se que se ha dirigido a Bob Dylan pero de una manera muy particular cuando Dylan vino a a dar nunca concierto en el año mil novecientos ochenta y cuatro que era el primer con cierto que yo creo que daba en España en el Stade de de Vallecas resulta que al día siguiente Joaquín Sabina estaba cortando el pelo una peluquería vio como por la calle pasaba Bob Dylan entonces Joaquín Sabina se levantó de la silla salió a la calle y le gritó uno de sus versos que algo así has comprado libros españoles le gritó pero muy fuerte como grita Joaquín Sabina Bob Dylan ni se molestó de girar la cabeza

Voz 0068 15:57 bueno Christina Rosenvinge Christina Rosenvinge se acercó a él charló un rato con él cuando estuvo en Sevilla eh

Voz 0874 16:35 pongo la radio sale Bob Dylan cantando esta canción y no solamente por ese verso también por este estribillo este canciones de Tequila se hizo muy popular en la España de la movida Alejo Stivel buenos días cómo estás

Voz 14 16:46 muy bien a dónde te te

Voz 0874 16:48 la esta canción bueno sin duda aquí

Voz 14 16:51 pues bueno yo lo hice como un simple homenaje no no quería decir con con me sale cualquiera cantando que fuera que porque dice la canción es de una canción no de hastío no abierta en medio dice esperar hoy te vuelves loco de él la desesperación pero la de Dylan era simplemente una amenace quería nombrarlo oí que la manera de nombrarle nada

Voz 0874 17:14 si te estaba muy bien traído la manera de nombrarlo porque es verdad que en ponías la radio salía de la canción seguía contando una historia que arrancaba con esa especie de monotonía diaria pero pero tú siempre me te ha reconocido como un gran devoto de Dylan no

Voz 14 17:27 sí sí soy muy fan de Dylan encantado desde que desde que mi madre compró el fin de la izquierda rolling stone todavía lo conservo con la etiqueta de naranja de nieve es que yo era pequeño yo veía eso yo tendría no sé cinco seis años incita voces militan filósofa no hay penetrante y el órgano de Al cumple los grito que pegaba hay Dalí así me me me me me sentía eh impresionado por otro por el oyendo y eso hace que ya después cuando fui creciendo fui ya entendiendo la letra decir por cierto con el libro de Jesús que cuando llegué a España me lo compré rápidamente ahí venían al final las letras también en español y en inglés que

Voz 13 18:14 fui uno de los que comprobaron no menos mal menos mal

Voz 0068 18:16 porque con el dinero de de ese libro puede ir a Londres

Voz 13 18:20 a vivir un año bueno pues mira me debes

Voz 0874 18:26 si Jesús le da lo mejor un día de poder seguir en Londres gracias a lo que es

Voz 14 18:30 claro claro claro ya lencería de Londres

Voz 0874 18:33 Alejo y tú crees que no se te ha podido influir de alguna manera a pesar de que vuestra música están diferente

Voz 14 18:39 sí bueno yo influyó a todo el mundo ha hecho yo hasta hasta los más grandes de todos los virus no incluyó o sea que creo que nadie escapa a la influencia de Dylan de alguna manera aunque después la media otra manera hay y no tenga nada que ver en su estilo con el de Dylan pero sin duda que oyendo eso estas letras y melodías para inflexiones en la voz esto eso te te deja una marca que inspiradora dije a un influencer aunque de rap supongo incluso que muchos raperos pueden estar influida por Dylan porque cuando alguien tienen tanto talento te marca no

Voz 13 19:18 bueno yo supongo que iremos supongo queremos saber a Dylan ahora

Voz 0068 19:21 dentro de unos días al

Voz 13 19:23 a y a Madrid verdad yo tengo doscientos euros que ha costado pero poco

Voz 14 19:29 de la última aquí Irak justo yo tenía un concierto en Barcelona en Zaragoza entonces volví en Zaragoza concierto de Zaragoza Levante vine a Madrid el concierto de Madrid hace que lo Víctor

Voz 0874 19:44 sí sí

Voz 0046 19:44 por duplicado vosotros os sale gratis de que le dieran el Nobel sí por supuesto

Voz 0068 19:50 es que es que el eso de que la literatura únicamente se dedique pues se crea que al que nació en literatura porque escribe libros a reducir demasiado lo que es literatura literatura también puede ser como en este caso poesías y canciones eso forma parte de la literatura entonces me parece muy adecuado que en el mundo moderno se premian una persona como Bob Dylan no por Illes le den un premio de Nobel de Literatura

Voz 0874 20:17 pero si tú Alejo acababan de sacar un disco que yo soy un animal con varias canciones inspiradas por mujeres una de ellas es esta escucha será un poco nuestro punto de partida grandes artistas que escriben canciones inspiradas en grandes mujeres o en grandes amores cuál ha sido la relación tuya con las mujeres solas que has escrito en alguna de sus canciones

Voz 14 20:51 bueno resumir las así en una respuesta telefónica que bastante difícil no deberíamos centrarnos un día en un café y tener toda la tarde por delante como mínimo pero bueno siempre por supuesto en que todos tenemos mucha bueno en este caso yo he contado con una cosa increíble un amor que me ha inspirado esta canción varias más de las el disco no es llama rubia y allí éramos el estribillo entenderíamos que va bien pero son una gran fuente de inspiración no para todo el mundo para eh Michel alerta Dylan con sus diferentes musas también todos tenemos nuestras funciones

Voz 0874 21:33 Jesús tú acabas de publicar un par de libros Fiebre de vivir sí setenta en España esto no es Hawái sobre los ochenta si tenía te inspira por lo que veo

Voz 0068 21:42 sí ahora estoy escribiendo sobre los noventa y los dos mil claro aquí no sea que si yo he vivido desde los sesenta haciendo radio pues hasta dos mil siete que ya me jubile con un ERE de Radio Nacional inmenso dedicado a escribir libros Sara contando por periodos por décadas pues la historia musical de España de del propio robots Cayón

Voz 0874 22:03 yo de hecho recuerdo que estudiar mi carrera escuchándote por la radio así que me repita bien un cierto honor tenerte en este programa

Voz 0068 22:10 ah pues estupendo me alegra mucho Jesús Ordovás

Voz 0874 22:13 sí Alejo Stivel les agradezco muchísimo vuestro testimonio sobre uno de los grandes mitos de nuestra época que es Bob Dylan hemos hablado a propósito de la muerte a los setenta y cinco años de coger la mujer que le inspiró una de sus canciones más bellas a los dos que disfrutéis esos doscientos euros que habéis pagado cada uno por la entrada de dirán un abrazo y gracias

Voz 0068 22:32 espero que estén bien invertidos muchas gracias

Voz 15 22:34 hasta luego hasta luego Luis

Voz 1326 22:37 un abrazo Javier

Voz 2 22:46 sí