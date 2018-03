Voz 3 00:00 sí

Voz 0874 00:45 el club que hoy va a ser muy especial saludamos techo Alsacia fundador José siempre lo primero Óscar López cómo estás buenos días qué tal Javier buenos días buenas se han entregado los premios literarios que más nos gustan en este programa que son los premios San Clemente cada año lo otorga el Instituto Rosalía de Castro en Santiago de Compostela es casualidad o a lo mejor no que entre los ganadores se encuentra en nuestro invitado de hoy cuyo nombre no vamos a pronunciar

Voz 1648 01:07 no somos fans somos muy fans de este premio es verdad que todos los años nos acordamos de ellos porque no inca

Voz 0630 01:12 en tanto que los más jóvenes lean que además

Voz 1648 01:15 pues tengan un premio literario como este y encima consigan algo que yo creo que es milagroso que es envidia de mucha gente y es que consiguen que los ganadores vayan personalmente a recogerlos ya hablamos de escritores de altísimo nivel y por eso nos congratulamos mucho de que este premio bueno pues que sigue vivo y concretamente este este año es verdad nosotros teníamos muchas ganas de entrevistar a este escritor al que ya hemos tenido en este espacio ellos pues precisamente también le han dado el premio a él no son esas cosas que tiene

Voz 0630 01:42 qué tiene el azar por cierto que habló

Voz 1648 01:45 se ha hablado mucho literariamente también un autor que ha ganado este premio Polar

Voz 7 01:48 Esther es verdad imagínate es verdad así que

Voz 0874 01:51 no hace falta que presentemos a nuestro escritor porque se presenta el mismo en Autorretrato sin mí publicado por Tusquets

Voz 8 01:58 ya comenzaba a en esa eh eh ha

Voz 9 02:06 habito desde que nací en un hombre llamado Fernando Aramburu no voy a quejarme hay desiertos peores este hombre me obliga a madrugar se ha ido metiendo en años tenía una melena que se derramaba sobre los hombros hoy lleva llevamos los pensamientos al aire de niño cenábamos a menudo pescado en la casa familiar el padre a un costado de la mesa se inclina sobre el plato con su pedazo de pan yo he visto al padre de este hombre en que habito comer macarrones con pan pan con todo pan Él mismo era un pedazo de pan y la madre está ahí delante en un presente perenne es buena lleva delantal nuestros alimentos saben sin excepción a modestia en casa no hay libros pero ya me voy a encargar yo de que los haya

Voz 8 03:03 eh eh eh eh esa que Huete a nada

Voz 0630 03:12 Fernando Aramburu buenos días buenos días es decir que enamorando con esta canción pues en cierto modo si me retrotrae a una edad dorada juvenil bonita cuando el pelo asomaba detrás de los hombros uno el héroe la lozanía física y otras cosas que no hace falta que se cuente

Voz 0874 03:31 sabes que yo te presentado antes como estrellas del rock Óscar lo estábamos hablando a micrófono cerrado y le he preguntado si si le reconocen por la calle que para un escritor tiene que ser una cosa tener un poco extraña no y me han contado que ayer iba por Gran Vía y que te gritó un hombre

Voz 0630 03:45 sí bueno Vietto mi apellido

Voz 10 03:48 tú sí desde la otra acera volví

Voz 11 03:50 la mirada hay mes señalado el dedo pulgar hacia arriba

Voz 0874 03:54 lo cual significa que eres una estrella que estás a salvo

Voz 0630 03:57 bueno me han llamado de todo pero estrella del rock nunca tendré que comprarme una guitarra quizá pueda construir un nuevo futuro en el terreno

Voz 0874 04:05 literatura desde luego eres eres iba a decir una mina de oro desde luego lo ha sido para tu editorial y esperamos gratuitamente haya hecho rico pero serías el autor a quien todos querrían firmar

Voz 0630 04:18 bueno esto no es algo que yo haya decidido fríamente esto me ha pasado en realidad pues sin asimilarlo del todo puesto que yo me dedico intensamente a una actividad que se desarrolla en soledad entonces una entregas usted textos no lo llevo haciendo desde hace muchos años sin tanta repercusión como ahora no pero ahora sí ahora me dan las luces eso te ha

Voz 0874 04:41 han pesado mucho en tu intelecto digamos a hablar de decir cuál es el siguiente libro que voy a publicar porque éste no es no es posteriores anterior y posterior sino entiendo mal se lo lo opera esta escribir antes de patria después de Patria pero supongo que lo ha meditado mucho no

Voz 0630 04:55 sí lo he meditado pero quiero decir que lo que me

Voz 12 04:57 veo con Patria a mí no me determina en lo que ellos hoy en mi rutina mi marea es el para nada no me asusta tampoco el hecho de que el libro pues haya tenía un gran eco en lo que no afectasen la talla del escritorio

Voz 0874 05:12 trataría del escritorio es la que tú te marcas cada día y de manera muy estricta

Voz 0630 05:16 sí soy muy disciplinado conmigo mismo con los que vivía conmigo no

Voz 0874 05:21 sí que sigue estimándose vaso que es zumo de limón me parece

Voz 0630 05:25 eh bueno en tradicionalmente comía una manzana a las nueve y media de la mañana porque me garantizaban media hora productiva en el libraba de los últimos es la somos de cansancio pero he descubierto que el agua con limón qué bicarbonato que además es un alcalaíno redobla el efecto es un poco una manera de doparse

Voz 0874 05:45 te tropas con zumo de lima esto es un poco alemán eh tengo que decir

Voz 0630 05:49 pues es posible si se para que no

Voz 0874 05:51 los recuerde Fernando Aramburu que ha escrito un libro cuyo nombre es patria que todo el mundo conoce casi todo el mundo ha leído desde luego muchos oyentes de este programa lo habrán leído viven en Hannover en Alemania hizo saber lo que me he dicho a Óscar me he dicho no no es que yo voy a ser enterrado allí y lo he dicho hombre es algo que es algo que tiene asumido dice sí más más asumido que decidido

Voz 0630 06:16 si lo si efectivamente porque además estoy atado a una silla de responsabilidades familiares ir bueno pues ya hablo el idioma tengo un círculo de amigos y vivo en armonía en la ciudad en la que resido me gusta viajar a España con frecuencia no no padezco de nostalgia

Voz 0874 06:37 tengo los años que tengo

Voz 0630 06:39 al culos pienso que efectivamente me enterrar allá

Voz 0874 06:43 el libro se llama Autorretrato sin mí es una colección de ensayos que más veces yo creo que bordean la poesía también muy diversos sobre muchos aspectos de tu vida que tienen que ver con tu infancia con tu juventud con tu madurez con todo envejecimiento también si quieres Óscar cuéntanos un poco que podemos encontrar lo que puede encontrar el lector en este libro que no sé si está a la venta ya no sé

Voz 0630 07:03 entonces así acababa de salir ya pues es un libro muy

Voz 1648 07:06 sí muy especiales verdad son sesenta y una piezas muy breve es muy sentimentales muy íntimas que algunos podrían tomar como piezas autobiográficas pero yo diría que va más allá porque la verdad es que lo que cuenta en ellas nos concierne absolutamente a todo ocho yo sé que el protagonista pues puede parecer que es el propio Fernando Aramburu pero en algunas piezas pues bueno podría ser yo mismo o tú Javier o cualquiera de las personas que nos están escuchando este es un libro lo más poético que narrativo yo creo que seguramente porque hombre todavía es joven aunque parezca que lo cual ha oyendo hablar parece lo contrario yo creo que es demasiado joven todavía para escribir unas memorias y es un libro que efectivamente en prosa poética pues nos habla de sus padres no habla del amor por su pareja de su hija de los paisajes Nos habla de esa infancia como como auténtica patria del del ser humano de los amigos hago algo fundamental para el autor nos habla también del oficio de escritor pero también del oficio de lector de la importancia que las palabras han tenido en la construcción de su propia vida Nos habla ya era hablabas de Hannover pues de de su llegada de subida en Alemania del fin de la adolescencia de la muerte es verdad de la muerte que cada vez está más cerca pero también se refiere a otros temas como por ejemplo la noche la soledad las víctimas de ETA ya está se atreve fíjate tú a escribir sobre el alma hay dice un alma no se arregla así Se rompe no hay otra no escribe este es un libro muy sincero

Voz 13 08:25 es muy muy emotivo no hay nada de autobombo

Voz 1648 08:28 no yo no encuentro nada de queja no hay venganza no irreal pero no hay reproches tampoco si acaso sí sí dolor por lo que no pudo ser en definitiva yo diría que este es el libro de una persona que como escribe él mismo no he sido nada del otro mundo un simple hombre atareado en juntar signos frente a la noche pues hombre yo creo que que no he leído nada mal

Voz 0630 08:50 no no voy a quejarme y menos Estado lectura Óscar que me parece muy adecuada cerebro qué libros se ha visto así porque yo no he escrito este libro ahora no sé para promocionar me au para ponerme delante de de la literatura lo que yo he hecho ya lo dice el título ha sido mirar dentro de mí pero buscar dentro de mí los paisajes de los que ningún ser humano es ajeno en donde está pues estos asuntos que Óscar acaba de mencionar en lo que afecta a la persona de cualquier época de cualquier

Voz 0874 09:21 lugar a mí me me encanta la manera en la que tú hablas de ti como es algo que está metido en tu cuerpo digamos de sales de optimismo para de escribirte de eso describe es parte de tu físico también a través del relato hay una parte que yo creo que coincidimos todos y es en en exponer en este libro a mi me parece que de manera maravillosa como tu infancia te determina tú decías en el libro y lo hemos escuchado en el estrato que hemos leído en en mi casa sabía modestia o algo así mi mi casa olía modestia tú no reniega de esa modestia al contrario de tu tú crees que te ha definido y que te ha ayudado a ser lo que eres sí

Voz 0630 09:56 yo me alegro de haber a unos padres modestos meter un obrero en una fábrica mi madre era era ama de casa y es una familia de la cual jalonada todo lo que teníamos era fruto del trabajo yo he aprendido desde niño el amor al trabajo la solidaridad sentido de grupo el afecto en mi casa no había libros pero había mucho afecto esto una determinado de una manera creo que positiva también en sí noto que estoy quizá incurriendo en algún tipo de vanidad enseguida se enciende una luz que me dice cuidadito recuerda de dónde vienes modera que cuál es

Voz 0874 10:35 el principal recuerdo de tu padre

Voz 0630 10:37 mi padre era un hombre que tenía tres cualidades que a mí me gustaría ver era el humor en la otra era la bondad no hombre más buenos que yo he conocido la tercera la generosidad Mi padre tenía la mano muy rápida seguía la metía en el bolsillo para sacar unas pesetas era de los que enseguida se acercaba la hora el bar para pagar sabía que pararlo el dinero está para gastarlo no se y sobre todo para compartirlo que creo que es una de las eh creo que se lo el secreto a la felicidad compartir lo que se entiende esto yo creo que lo lo aprendí de mi padre que era un hombre continuamente sonriente rodeado de amigos

Voz 1648 11:19 que hablas efectivamente del amor el amor por los padres sobre el padre escribe ese día entero me lo paso devolviendo a la vida es verdad que hablas de ese amor a los dos pero con la madre hay una devoción especial no esa devoción que muchos sienten por sus madres mujeres inteligentes mujeres fuertes trabajadoras que la vida no les dio la oportunidad que se merecían

Voz 0630 11:42 yo me considero una rama de mi madre y yo creo que a mí no me cortaron el cortó el cordón umbilical de niño sigo unido a ella pero de una manera muy directa afortunadamente vive sobrepasa los noventa años es una mujer lúcida valiente lo que yo más admiro de ella es la capacidad que tiene de resistir la tristeza o no sé cómo lo consigue pero me gustaría que también haber dado esa facultad es muy Navarra cuando hay un problema

Voz 0874 12:13 esto no sé muy bien lo que quiere decir con esto se llama explica

Voz 0630 12:16 el brevemente edad es una desgracia en lugar de hundirse aprieta los dientes y tira para adelante y estoy donostiarra no lo hace igual unos supongo que sí pero creo que es una peculiar Díaz muy Navarra que yo admiro mucho

Voz 0874 12:33 hablas mucho en el libro de tu vinculación y tu relación con la lectura tu decisión de ser escritor tú descubrimiento de los libros los libros te han salvado de una vida que habría sido muy distinta eh bueno es que es extraño que yo esté aquí yo

Voz 0630 12:48 pero que yo nací con unas cartas ya P determinadas no sé pues para ser pues un peón en un taller algo así es es realmente raro que yo ahora publique libros claro ahora ya me he acostumbrado pero en principio para mí el dominio de la lengua así una con esta personal el los libros lo que contienen a la literatura y me han permitido construir me y entonces estoy muy agradecido a esto y no me refiero sólo a un idioma porque en un momento determinado yo cambié de país me encontré en una situación que casi me atraía a la infancia el sentido de que tenía que volver a nombrar las cosas por hacer amigos que efectivamente a a iniciar la existencia pero ya una edad adulta lo que bueno lo pone aún una situación especial porque ellos sabía lo que eran las cosas yo sabía lo que era un tranvía una fachada o una acacia pero no sabía nombrarlos los que estaban haya tampoco podían hablar conmigo todo esto es una situación muy especial porque uno de repente sea como con un vacío por dentro y las cosas que llevaba dentro su idioma sus costumbres sus horarios sus amigos salen fuera de él se convierte en una especie de objeto que uno puede observa y creo que mi literatura es inconcebible sin tener en cuenta esta posición

Voz 1648 14:12 la mayoría de escritores siempre decís que antes que escritor eso es lectores y aquí también está muy presente el hecho de esa pasión por la lectura hablabais antes de bebida aquí también cuentas tú que lo de ese placer de sentarse en esa silla con un una buena copa de vino y un buen libro y dejar que pasen las horas

Voz 0630 14:30 sí sí bueno tampoco distingo de la lectura de la escritura para mí son facetas de una misma actividad derecho a veces disfrutó de libros que no son especialmente relevantes pero que durante la lectura me sugieren ideas pensamientos etc por otro lado pues no tiene cierto talante hedonista yo acostumbro terminar los días leyendo el guión tomando un entrenamiento de vino que además no me lo pide la sed pero sí la gratitud a la vida

Voz 0874 15:04 de hecho te da se note la te te lo dices no es verdad

Voz 15 15:17 eh

Voz 14 15:19 eh

Voz 0874 15:30 este programa hacemos mucha una cosa Fernando que es mirar un poco hacia fuera y también intentar saber cómo se nos ve desde fuera alguien te ha dicho que como no vives en España no deberías opinar sobre España

Voz 0630 15:42 me lo han dicho muchos pero no acostumbro comentar comentarios creo que estas personas equivocan ir y no hace falta reflotarlas les bastaría con instalarse une SO2 en nuestra cultura en otro país para darse cuenta de que ver las cosas desde fuera del tablero a veces es mejor para conocer el sentido de la partida

Voz 0874 16:07 es o no es cierto que una vez que vives fuera aprecias más lo que antes te parecía habitual

Voz 0630 16:13 pero vamos eso nota uno enseguida cuando llega un país nuevo incluso a un país como el en el cual yo resido que tiene un prestigio muy alto cultural educativo industrial no pero de repente se da cuenta de que haya algunas cosas que funcionan bastante peor que en España y que la gente en España pues tiene una serie de cualidades que en otros sitios no se ven yo ha dicho en alguna ocasión que a mí me costó cinco años ser abrazado por un o una alemán no es que sean fríos es que para ellos en esta cultura el cuerpo es un tanto extraña ahora quizá ya no tanto porque realmente con la globalización y la mezcla de los pueblos pues esto va cambiando no en cambio en España el joven uno sale a la calle a uno minuto dirigiendo la palabra bueno entrar varios se pega la hebra con cualquiera es seguida

Voz 0874 17:08 yo te decía antes que quería tener esta conversación contigo en particular no te da la sensación cuando cuando vienes aquí aunque sea de promoción cuando vienes

Voz 7 17:16 de paseo como vengas de que en España nos preocupa demasiado España sí pero eso es evidente

Voz 0630 17:22 en España es un país demasiado ocupado consigo mismo de hecho genera muy pocas noticias fuera de de sus fronteras salvo las deportivas y en lo deportivo si España sigue mereciendo atención pero todos estos asuntos que aquí ocupan las portadas pues yo qué sé de Cataluña o la corrupción el padre tal pues son cuestiones que son graves son importantes pero su muy locales sino no despiertan interés y en otros países salvo que ocurra algo muy llamativo no sí eso sí lo percibo más he dicho en alguna ocasión que vista desde fuera España parece más un vecindario donde todos hablan a la vez están todos enfadados entre sí no un país dinámico bueno a ver a los demás algo o no

Voz 1648 18:06 eso tiene que ver con la Pasión también eh somos gente muy pasional no es

Voz 0630 18:11 ya no importa lo bueno y para lo malo él hace años que no incurre en el elogio de la pasión como decía cierta persona a la que yo conocí personalmente el temperamento es una de las formas de la maleducada yo prefiero el sosiego y el razonamiento y la reflexión

Voz 0874 18:27 desde dejando ver cómo se ve ahora mismo España en el dos mil dieciocho

Voz 0630 18:30 bueno pues ya ya lo dije y sigo la actualidad también por medio de la prensa alemana estoy buena un periodo Eco Leo compró todos los casi todos pasados el semanario Spiegel veo las noticias en la televisión española parece poco que salgo cuando llega la parte deportes

Voz 0874 18:50 pero no me refería como lo ve la prensa alemana y ya sé que es poco recordado cuando me preguntaban a mí de corresponsal que se dice en Estados Unidos de el nuevo líder del PSOE pues no se dijo nada porque entonces sí me me refiero a a cómo ves tú el país como como como nos ves cómo ves el el la devoción que tenemos ahora por lo que aquí a veces llamamos el monotema por ejemplo pues es no nuestras obsesiones

Voz 0630 19:12 sí bueno lo que íbamos en la prensa española era la costumbre de mirar a las tres de la tarde el telediario entonces sí procuro seguir la actualidad pero el hecho de vivir lejos de vivir una situación tanto aislada me libra de tener

Voz 11 19:29 hay que tener una opinión sobre todo y rápidamente allí de establecer es que no que no quiere la fauna urbana entre los que me gusta de los que aborrezco

Voz 0630 19:40 no no voy a caer en esa simplicidad es bueno pero a ver a ver

Voz 1648 19:44 antes comentabais que lo que a veces nos queremos que lo que pasa aquí en España fuera también les interesa he comentabas Fernando que no que no interesa nada pero en el ámbito cultural yo estoy seguro que en Alemania o al menos en Hannover patria la de Fernando Aramburu allí te estás convirtiendo también en una estrella poco a poco seguro que saben del fenómeno de lo que ha significado en el último año tu libro aquí en nuestro país

Voz 0630 20:05 si bien esto es así pero quiero decir que para que esto ocurra efectivamente el español que tenga algo que ofrecer literatura de filosofía el musical tiene hay que salir de España no se puede esperar que vengan los demás hacía a ver qué ocurre no si hay mucho interés efectivamente humano patria lleva algo más de un mes en las librerías la representado en tres lugares de once que me esperan la sala estaban llenas esta mañana ya la gente no solamente el interés había libro como construcción literaria sino que quién saber más quién saber sobre el fondo trasfondo social histórico sobre el que se apoya este libro enorme interés también joven italiano digamos y además compruebo que estas personas tienen en una mano patria la OTA tienen su propia historia bueno cambia el escenario cambia el contexto quizá la época pero hay muchas similitudes

Voz 1648 21:00 Ana Isabel que hace un vasco autor de patria hablando un alemán perfecto también supongo que les debe llamar mucho la atención

Voz 0630 21:06 es les parecen encantador esa es la palabra que Samantha lo dice en francés bueno esto me da cierta seguridad yo no estaba acostumbrada a hablar en alemán en en público pero ahora me estoy desmelenado Van Gaal si les gusta todo ello continúa

Voz 0874 21:25 desmelenado dentro de tu cabeza como tú dices en el libro ahora mira al cielo o algo así lo define es tú para decir que la la calvicie está ahí no en comparación con esa melena juvenil Fernando en Alemania el libro va a llamar patria en español que es una palabra que como tal o exactamente así no existen en ese idioma tú no puedes es explicar cuál es la diferencia entre el patriotismo y nacionalismo

Voz 0630 21:49 bueno depende de la perspectiva que se adopte con respecto a aquello que estas palabras significa mi idea es que todo ser humano necesita una vinculación con el mundo practicamente con aquella parte del mundo que él en la que él se refleja es decir esto pues que la serie Paisajes de lugares ciudades Montes mares que forma parte han sido escenarios también de su fase evitar por ejemplo donde uno pasó la infancia donde dejó recuerdos donde aprendió las letras y los números donde se enamoró por primera vez en esos lugares ya forman parte un poco de un paisaje interior ir hay hay un apego hacia estos lugares o hacia un idioma sabores costumbre al equipo de fútbol local etc que está en la base genética el ser humano solamente cuando esto qué es puramente sentimental cuando esto adquiere una determinada fiebre día cuando toma formas políticas cuando es presentable con banderas himnos símbolos empieza a ser peligroso porque porque se opone a al los sentimientos o a la mera presencia de otros en el lugar entonces el patriotismo lo que ocurre es que es una palabra patriotismo patria se hablaba muy contaminada no solamente en España en otros lugares novia más grave en Polonia el libro es también se el patio en lengua española porque en la traducción al polaco les parecía directamente reprobable porque porque trae recuerdos de guerras de opresión etcétera etcétera no sé que año límite a partir de lo cual algo que es más sigo del ser humano la necesidad de una identidad de una definición con respecto a lo que lo rodea o lo que ha sido una parte fundamental de su vida adquiere unos tintes que ella son agresivos son violentos son discriminatorios y ahí es donde empieza el nacionalismo cuando se calientan los sentimientos de la gente para crear una nación por ejemplo esto generó mucho dolor en Europa mucho dolor desde hace dos tres siglos

Voz 0874 24:06 a lo mejor lo que ocurre es que hay también hay gente yo yo por ejemplo soy de Madrid debido tiempo fuera pero no tengo ningún gen nacionalista en mi ADN supongo no no soy de Madrid porque me ha tocado pero me da igual aunque me gusta Madrid a lo mejor hay gente como yo que no entiende lo que es tener ese gen nacionalista que no entiende lo que es sentir apego al lugar en el que ha nacido

Voz 0630 24:28 pero es que una cosa es el apego es que cada cual lo puede comprobar ese mismo llegan las Olimpiadas resulta que gana una medalla un luchador de esgrima del que no hemos oído hablar nunca está todo el mundo eufórico luego o mirando el medallero el cuántas hemos ganado aunque no hemos nosotros no hemos participado directamente esa me parece muy humano pero no tienen no tiene una forma yo quieren metafísica o política ni mucho menos ni sirve para uniforme quizá a una determinada sociedad poniéndole el sello de pueblo pueblo la palabra pueblo yo tengo una alergia enorme pueblo a esa manera de juntar al rebaño de los puros de los genuino a mí me producen alergia total

Voz 0874 25:12 hay muchas palabras tóxicas en esta conversación como decías palabra patria la palabra

Voz 0630 25:17 qué he hecho yo llevo más de media vida viviendo con la condición de extranjero yo vivo en alemán yo soy admitido esto me inmuniza contra ciertas tentaciones hablaba antes en las noticias del auge de la extrema derecha en Europa que no es actual lo que pasa es que cada vez va tomando formas más visibles quizá no vendría mal si en España también se tuviera un ojo puesto en lo que está ocurriendo en otros países

Voz 0874 25:46 porque el asunto es preocupante es verdad que ser extranjero es maravilloso esto lo decía Eduardo Mendoza que lo mejor época de subidas cuando ha sido extranjero retoman la sensación primero de cierta impunidad

Voz 0630 25:56 pues

Voz 0874 25:56 es decir tú a hacer ciertas cosas y no se tiene encima porque como eres extranjero pues es que no me entiendes un poco lo que estás haciendo no pero al mismo tiempo te da la sensación de que de que eres acogido

Voz 0630 26:09 uno es acogido y además uno uno tiene la sensación de que las calles los árboles los pájaros le pertenecen que es lo que ocurre muchas veces con pues con el nacionalista considera que todo aquellos suyo y que ahí no puede estar cualquiera sino solamente el que se corresponden estos nacionalismos de ahora bueno ahora en Italia pues es curioso porque hasta el Mediterráneo no ha no habían llegado con la fuerza que tienen ahora mismo en países como Polonia o Hungría o Dinamarca etcétera son nacionalismo de repliegue son todos de creación de fronteras ID expulsión de aquellos que ese suponen no deberían estar en esos territorios ese refugiados negros extranjeros etcétera entonces en Alemania hasta ahora ha estado resistiendo pero también tiene su partido xenófobo y esto es inquietante esto es inquietante no es aquel nacionalismo expansivo invasor del siglo veinte pero es igualmente dañino encontrar en vez de expansión

Voz 0874 27:12 pero es es clarísimo que excluye se otra gracias nadie entonces

Voz 0630 27:17 a veces lo que es un modelo de ciudadano y el que no corresponden a ese modelo no debe estar ahí

Voz 0874 27:22 estás cómodo en tu posición actual de de no profesor porque ya que no das clase estás no te dedicas exclusivamente a la escritura

Voz 0630 27:30 me dedico exclusivamente a cumplir el sueño de sí carne a la escritura de una manera intensa

Voz 0874 27:36 de verdad de verdad que no te ha agobiado el hecho de que patria haya tenido tantísimo éxito de cara a lo que tú te enfrentas cada día con un folio en blanco no porque

Voz 0630 27:45 sí yo vivo lejos y en realidad lo que a mí me llega son salpicaduras de ese éxito hipótesis no tengo dieciocho salpicaduras sí sino me dijera a llamar a algún amigo apacible oye que ha salido en la tele se te quitan en Hamburgo por la calle ha si la esperaba dentro de dos tres días me voy

Voz 0874 28:05 pero en Hannover te empiezan a conocer bien que también una encontrar cierta

Voz 1648 28:09 cuando yo no sé cuándo está previsto pero cuando llega el cine hubo a la tele va a ser todavía peor ya lo sabes

pero también es verdad oye que te agradezco muchísimo la visita Fernando porque como decía cuando supimos que sacaba ese libro imaginábamos que tú ya no estás para entrevistas que esto ya te lo llevará tu Manager y que solamente hablarás con el Vanity Fair

qué malo eres todo puedo decir una cosa no os lo vais a creer pero antes de venir a la emisora en mi habitación del hotel

yo he estado escuchando la música que está sonando ahora en serio si la segunda cara de productos los es verdad esto significa algo pero no sé muy bien el que no es sabrían que evite un base decidirá qué hace un elogio de la sidra en el libro pero creíamos que era un poco pronto vuelva a ver si nos esforzamos

Voz 7 28:56 en la Cadena Ser

el Ibex se llama Autorretrato sin mí está publicado ya en la calle por Fernando Aramburu

Voz 7 29:03 es nuestro Mick Jagger de la literatura Fernando muchísimo

Voz 0874 29:06 la suerte vuelve cuando quieras bueno con mucho gusto un abrazo un abrazo

Voz 18 29:19 una última recomendación Oscar pues Correo Literario de mosca la conocida escritora ganadora del Premio Nobel de Literatura este libro es una auténtica delicia ella durante un tiempo mantuvo una consulta

Voz 1648 29:30 literaria en una revista que se llamaba vida literaria donde había muchos jóvenes escritores con ínfulas pues que querían su opinión y le mandaban textos el libro está escrito con muchísima con muchísima ironía contando algunas de las anécdotas que vivió durante esos años por ejemplo hay

Voz 0630 29:44 si hay una en la que una joven le manda

Voz 1648 29:47 demanda un texto le dice dice mi novio que soy demasiado guapa para escribir poesía a mí me gustaría que usted leyera precisamente estos poemas que le adjunto y la respuesta de simbólica fue efectivamente señorita usted es una joven muy guapa

Voz 18 30:01 Óscar López un abrazo fuerte otro para hasta luego

