¿Es Alberto Rodríguez una buena persona?

Voz 0874 02:24 ahora estoy preparando yo sigo pensándolo de antes me estás diciendo en serio que eres un genio del ajedrez

Voz 0573 02:30 he visto mal que yo lo diga pero te acuerdas de de la Deep Blue

Voz 0874 02:34 el ordenador de IBM que venció a Kasparov ha tenido que ir tú jugaste

Voz 0573 02:38 no me no yo era él el enano que estaba dentro de la máquina estaba yo allí un anillo a Kasparov pero bueno ya digo prefiero no hablar de esa etapa mía porque

Voz 1981 02:49 yo la verdad cuando le conociera un loco del ajedrez no hablaba de otra cosa pero a ver se pone muy violento yo creo que es mejor no seguir por este tema yo casi prefiero que avancemos en nuestro proyecto de evaluar moralmente a España y por tanto pues es que esto no se claro que pase nuestro invitado al que hemos dicho como decimos a todos que de de una patada fuerte en la puerta a ver a ver si nos

Voz 5 03:10 muy bien alto

Voz 1 03:12 este todo Eluana muy bien sí señor no se sientan de aquí cómodo muy bien bueno claro

Voz 0573 03:20 han dicho de qué va esto te vamos a someter a un juicio moral para determinar si es buena o mala persona

Voz 1 03:26 bueno llevan haciéndolo con año en las redes sociales se aquí más rigurosos

Voz 0573 03:31 más duro e porque aquí te vamos a enfrentar a dos dilemas será la filosofía en la que juzgue tu catadura moral eso es mejor que un tuitero

Voz 0874 03:38 sí sí seguro mejor con tuitero Walker coger mejor portero pero mejor que cruzarse en un pasillo desierto

Voz 1 03:43 con yo que sé que te diría la filos

Voz 0573 03:46 a Fernando

Voz 1 03:49 no sabemos sólo se ni en mi sabéis saludó creo que cuando él entró en acción digamos menos y demás no hay tanta gente alrededor que no estamos uno al otro yo creo que no con él concretamente nunca me saludaba cuenta no es algo es alguien especialmente amable alguien especialmente Celia Villalobos amable contigo mucho muchísimo le encanta todo peinados eso lo sabemos si otras muchas cosas con la obtención

Voz 1981 04:17 que bueno que que no se quede jugada del ajedrez sería esta pero Pinós está adueñando de de del tablero

Voz 0573 04:23 el típico movimiento del que el alfil

Voz 6 04:26 sí de congelar una literatura a hacemos las preguntas rutinarias y empezamos ya con los dilemas lo dejamos que Pino haga de periodistas si no no se Pino si quieres hacer una entrevista no está bien está bien y encima si me parece fatal

Voz 1981 04:40 interrumpir nuestra sección de esta manera

Voz 0573 04:43 venga todo con nosotros no entramos en el estoy dando patadas en la puerta cuando tú estás hablando Alberto a que formación política pertenece por lo digo por si alguien no te identifica Unidos Podemos segunda llevas algún tatuaje

Voz 1 04:58 sí sí se podía saber si bien bien grande es una campesina Canaria qué bonito

Voz 1981 05:05 bueno vamos a empezar ya a más adelante con el llamado

Voz 1 05:08 juicio justo un juicio justo

Voz 7 05:17 bueno haber así

Voz 0573 05:18 a priori en una escala del uno al diez siendo el uno N Adolf Hitler siendo el diez Morgan Freeman en cualquiera de sus múltiples papeles ya anciano sabio al aparque bondadoso

Voz 1 05:28 qué nota te pondrías como persona

Voz 4 05:31 Yagüe di ninguna duda

Voz 0874 05:35 no se lo ha pensado dos veces como como Canario también te pondrías nueve

Voz 1 05:38 como canario como ganaría yo un día vale has conocido alguna persona en el Parlamento canario ahí no cuanto no

Voz 0573 05:48 cuál sería la aquí la media de bondad de los españoles abultado también siete siete por encima de la media

Voz 1 05:57 sí sí sí

Voz 1981 05:59 bueno ha puesto nueve el invitado de hoy vamos a comprobar si es una nota demasiado alta demasiado baja o acertada BP es esta rueda imaginaria que tenemos justo enfrente Alberto qué es lo que llamamos la rueda de la vida entonces cuando se detenga la rueda señalará un dilema moral Javier te lo va a leer tu trataras de dar una respuesta y luego nosotros evaluaremos esa respuesta

Voz 4 06:23 Bruno Oro te y ninguna duda no pues venga vamos con la rueda de la vida tal

Voz 1 06:33 bien

Voz 0573 06:36 o destino que cabalga es como una jauría de perros sin CPS arrasando con todo a tu paso hambriento de carne cruda o o pienso latas de esas un poco de asco

Voz 9 06:50 ya está ya está se acabó tu poema la rueda de la vida ha señalado la letra B que corresponde al dilema titulado

Voz 1981 06:56 las caras de Bélmez

Voz 0874 06:59 pero es el director del diario El País un día recibes dos noticias una de ellas tiene una importancia política histórica capital es posiblemente la mayor noticia que vayas a publicar jamás como periodista porque además es algo inédito que va a cambiar la historia de España para siempre Mariano Rajoy se ha vuelto loco que ha decidido que España va a ser una república en forma de Estado federal y no contento con eso además va a trasladar la capital de España Barcelona lo que podría ser de hecho una solución definitiva a gran parte del desapego catalán es la noticia que llevas esperando publicar toda tu vida especialmente los últimos años pero por otro lado la OTAN noticia no es menos importante un comité de científicos ha analizado el fenómeno paranormal de las caras de Bélmez Ed ya determinados sin ningún género de duda que es real esto tiene unas implicaciones importantísimas significa que hay vida después de la muerte que existen los espíritus y que en definitiva todo lo que creemos saber de la realidad es completamente falso así que la pregunta es cuál de esas dos noticias vas a poner en la parte de arriba de la web

Voz 10 07:57 no te hablo de la portada de la edición en papel porque si eso ocurre en el futuro ya no existe en los periódicos algunos no saben que estuvo

Voz 0573 08:03 si eliges Bélmez el titular será las caras de Bélmez son reales que poca gente va a creer y arak que igual pierdes algo de credibilidad hice eliges Rajoy estará es dando la espalda la revelación más importante el esto de la humanidad como enorme de la casa tienes un minuto para respondes

Voz 11 08:19 no yo sin duda pondría la primera y la segunda móvil movería todo Misilo y todo mi poder para que despidieron al equipo científico

Voz 12 08:28 no no no había básicamente eso no en el orden

Voz 13 08:33 pondría un ante y otras puede que pondría aún en la otra no

Voz 1 08:37 el director

Voz 4 08:39 obras para es una noticia

Voz 1 08:42 tiene todo el país pero dónde vamos a llegar insinuando que eso lo haga

Voz 0573 08:48 tesis las caras de Bélmez son auténticamente no se vale

Voz 1981 08:53 ahora el dilema para que se ajuste más a Iturra

Voz 0573 08:55 pues ninguna duda de que esas revelaciones cierta

Voz 1 08:58 si eso fuera real no tendría sentido cree el periódico más en Rajoy que sea te parece más plausible que Rajoy pase la capitalidad engañan Barcelona imagínense cómo en mi escepticismo y mi formación científica aquí creo que es más posible lo primero que él a ver si coge el diario El País sino dudas de nada de lo que has jugado de todos Real dudo de todo pero eso no tiene que ver con cosa para normales o no tiene que ver con intereses de clan escribe de lo que no sé de qué estas hablando es bueno

Voz 1981 09:33 es tu respuesta al dilema entonces es correcta nos lo dirá la filosofía concretamente Arthur Schopenhauer

Voz 0573 09:42 Arthur Schopenhauer filósofo alemán conocido entre sus alumnos como patillas Johnson Mister migrañas e incluso como Chop y es el filósofo del pesimismo considerando que estaban en el mundo para sufrir hablaba todo mal fue coetáneo enemigo de juegue la quién consideraba básicamente un charlatán en parte esa aversión personal fue lo que le hizo cambiar de idea respecto va como entendía él la historia

Voz 1981 10:06 bueno los filósofos decimonónicos son los primeros en inventarse esta idea de que la historia avanza siempre a mejor de que el tiempo progresa hacia adelante pero es Open Hauer Mister migrañas no creía esto echó justo lo contrario consideraba que el hombre es incapaz de entender la dimensión real del tiempo pero aún así debe hacerse un esfuerzo por estudiar los aspectos realmente profundos de la red

Voz 0573 10:29 entonces se pensaba diría no hay que olvidarse de lo contingente y centrarse en lo necesario la noticia sobre las caras de Bélmez hipótesis era auténtica irreal modifica nuestra versión de la realidad por completo mientras que lo demás son contingencias que pueden ser muy importantes pero Duran generaciones y eso para ese Open Hauer no es nada en la dimensión infinita del tiempo por tanto has fallado

Voz 1 10:55 has fallado el día del estado federal soy más deje le cuenta materialista también

Voz 1981 11:04 la gracia la ciencia es que si realmente sacaba demostrando que las cajas son reales el científico tendría que pasar por encima de todos sus escrúpulos con lo paranormal pero pero pero

Voz 0874 11:14 sí pero lo ha desmentido el país lo de las

Voz 1 11:18 no lo cambiaría todo lo Rajoy cambiaría mucho menos

Voz 0874 11:21 claro claro es que ya se hunde literalmente bajo nuestros pies son reales

Voz 1 11:27 bueno el caso es que ha fallado ha fallado pero no pasa nada porque no ha bajado la nota bueno puede que te habías puesto

Voz 1981 11:35 al seis lo vamos a intentar recuperarnos vamos con el segundo dilema cuál va a ser el segundo lema pues depende de lo que señale la rueda de la vida

Voz 14 11:44 el ruido de la mítica

Voz 8 11:51 O fortuna

Voz 0573 11:53 tu corazón inestables como un actor mediocre en un espectáculo de Im pre intentando su destino sobre la marcha no estás enfadado con el dependiente inventa el diálogo

Voz 1981 12:05 bueno la ruleta ha señalado la letra G que corresponde al dilema titulado El gorila congresista

Voz 0874 12:13 hipótesis no eres de Podemos eres de Pacma ha ocurrido una idea que puede ayudar en vuestra causa conseguir introducir al primer gorila animal en el Congreso como un diputado más unos científicos animalistas se han ofrecido a modificar genéticamente a un gorila para hacerlo super inteligente de izquierdas por supuesto la idea es que en unos años sea capaz de ir al Congreso a defender su causa pronunciar discursos y en suma conseguir mayores derechos para el reino animal sin embargo hacer al gorila súper inteligente no sólo supone alterar su genética sino que le condenados a una vida solitaria porque solamente es él está alejado de su especie será un monstruo pero lo será por una buena causa que hace es hiciese

Voz 0573 12:55 modificar genéticamente al gorila para que defienda los otros animales o consideras que la lucha por los derechos de los animales es una lucha que librar los humanos y modificar el destino de los bichos tienes treinta segundos aprox para todos ningún lugar a dudas no

Voz 11 13:12 modificaría nada hombre animal Gary ahí en su selva Centro África

Voz 1 13:16 ah no desea que imputado y las diputadas que defendiera los derechos de los animales

Voz 1981 13:22 tan mal no pasaría el gorila en en el Congreso es decir

Voz 1 13:26 sí se notaría mucho su presencia tu crees no eso no bueno ahí bueno lo peor es que esto esto mismo sientes que tu vida es un pequeño sacrificio bien un pequeño no es un sacrificio enorme gigantesco terrorífico lo pero eso no hacerlo te lo digo que no te rías esto para un un perro bueno para nadie

Voz 0573 13:47 pero piensa que sería súper gracioso pero aún molinete con corbata eso es decir

Voz 12 13:51 sí pero yo estoy aquí para conseguir un día es la nota Fermín López vivo en el Ali ya Comedia no le importa yo creo que lo conseguí yo si se me puso

Voz 1 14:01 nueve nada más entrar por no defraudar expectativas no

Voz 0573 14:05 bueno esa es tu respuesta al dilema vamos a ver qué dice la filosofía el resto para hacerlo vamos a acudir al filósofo estadounidense Daniel de Net conocido también como Daniel ardillas Monet Perkins o Vic Papa Johnson porque tiene una barba muy prominente es un experto reconocido en la de naturaleza en los sistemas cognitivos y es además un gran divulgador científico hay muchas obras traducidas suyas que son muy

Voz 1981 14:28 con lo que crees que es la fuente del libre albedrío conciencia reside en los circuitos cerebrales os dan Benet dice que nuestro cerebro nos engaña nos hace creer más libres de lo que realmente somos

Voz 0573 14:41 es decir esa sensación de que somos los humanos de alguna manera ajenos a la leyenda naturales es una ilusión eso de que elegimos lo que nos apetece es una ilusión por lo tanto que nos dice que somos más avanzados que los animales simplemente hemos evolucionado de manera distinta pero la evolución exacto el azar de la adaptación de alguna manera no hay progreso no hay progreso moral por lo tanto de Net estaría a favor por supuesto de los derechos de los animales pero en contra de ese intervencionismo innecesario que humaniza haría un super gorila Paul Getty

Voz 1981 15:14 estaría politizando

Voz 1 15:16 este era fácil has acertado se muy bien muy bien podemos es uno uno uno uno a uno pero

Voz 1981 15:24 para estos casos tenemos nuestro test final que es el test que lo decide todo

Voz 7 15:30 el te es final

Voz 0573 15:34 bueno esta semana altas final la guinda

Voz 1981 15:36 pastel tiene normalmente tiene el enunciado frase de Rajoy de Moncloa o de un filósofo cada semana vamos que mediación eso no en esta ocasión lo hemos alterado es frase de Pablo Iglesias

Voz 1 15:47 Dietrich Nietzsche hay mimar el vale

Voz 0874 15:49 la frase tú tienes que decidir si es de seis de Pablo o de fe derecho

Voz 0573 15:52 cuando Iglesias cuyo nombre de filósofo es coletas de Podemos voy voy con las frases un sí un no una línea recta una meta no es decir sí

Voz 15 16:09 que nacimos para ir a por todas pensamientos que se acercan

Voz 0573 16:17 con pies de Paloma son los que gobiernan el mundo

Voz 15 16:21 pero que la política

Voz 0573 16:25 cuando es de verdad es descarnada agoniza dura

Voz 15 16:31 yo siempre he sufrido por la mucha

Voz 1 16:33 hombre yo espero que eso es inglés

Voz 0573 16:39 toca salir de las trincheras quedan pocos meses para el cambio

Voz 15 16:45 la guillotina es el acontecimiento fundador de la democracia

Voz 4 16:51 Pablo

Voz 0573 16:55 con Mis simple existir escandalizó a todo aquel que tienen mala sangre en el cuerpo

Voz 1 17:00 eso ya está en revisión muy bien muy bien ha espetado ha recuperado el diez Hagelin y Pablo Iglesias

Voz 1981 17:08 S

Voz 1 17:08 acertado toda es verdad compareciera mi y bueno yo podemos despedir a Alberto con un aplauso de librería que nos ha costado cinco euros

Voz 16 17:18 no me acordaba nunca gracias gracias sí recuerdo de buen trabajo y me llegó el nuevos vetó en Atenas el nueve hasta luego