Los estragos del cambio climático en África

Voz 0874 00:51 comenzamos nuestra tertulia científica con Javier Sampedro que está que mi lado qué tal Javier cómo estás muy bien con nuestro particular corresponsal en Tanzania creo que todavía sigue en Tanzania Pere Estupinyá cómo está espera buenos días

Voz 1730 01:02 pues la verdad es que estoy más moreno de lo que estaba cuando que Alí pero no no muy bien muy contento ahora exactamente en bar es pues cuenta un poquito más

Voz 0874 01:11 Zanzíbar el lugar maravilloso de que por cierto hablamos ayer porque allí nació Freddie Mercury el de Queen

Voz 1730 01:16 sí sí lo sabía pero no tienen mucha estima que como aquí a los homosexuales no es que estén precisamente bien vistos pues hay poca discusión de Freddie Mercury es curioso

Voz 0874 01:28 tiene mucho sentido pero Estupinyá es químico es bioquímico y es conductor en La dos de El Cazador de cerebros y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del país antes de entrar en materia esta semana se ha publicado un estudio que dice que delinquir en la edad adulta es raro pero hacerlo en la adolescencia es normal por lo que las penas a los adolescentes no debería ser excesivas si tenemos en cuenta que es un comportamiento temporal ha visto les

Voz 0902 01:53 estudio no pues si es bien curioso no es un meta estudia una colección de todos los estudios que se habían hecho de madera que eso te vaya demuestra es amplia y ella es ésa era difícil no Nos imaginamos hasta qué punto Es difícil los números son tremendos hasta el noventa por ciento de los adolescentes varones los chicos las para las chicas son numerosas lucen mucho delinquen en algún momento de su adolescencia pues entre los quince y los veinte años redondeando un poco sí claro luego se les pasa a la mayoría no entonces rigor penal que aplicamos pues en esta estadística está incluido desde robar un pañuelo en unos grandes almacenes hasta una agresión violenta que puede acabar en un homicidio no pero claro aplicar un rigor penal distintos países difiere esto un rigor penal excesivo puede ser contraproducente porque la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo y la mayoría a la inmensa mayoría estos noventa por ciento de la población masculina es así todo el mundo no va a pasar a los veinte años pues lo mejor sería intentar integrarlos porque toda esta gente acaba suele acabar nada

Voz 0874 03:04 que además hay que creer como país siempre en la teoría de la reinserción de si detuvo el más importante que lo hagamos un estudio muy curioso además analiza como decías también la delincuencia en función del género por cada chica adolescente que comete un delito lo hacen también cinco chicos por cada mujer adulta que comete un delito hay diez hombres que cometen un delito

Voz 0902 03:27 y esto cuando algo ocurre en todas las culturas y la diferencia principal es entre los dos sexos podemos sospechar que hay factores fisiológicos era porque los mismos factores no van a actuar en en Tanzania en Suecia pues hombre imaginemos por ejemplo tenemos un caso claro con la con suaves la testosterona la tienen los chicos más altos que basalto que las chicas está implicada directamente no sólo en la sexualidad que también sino en la agresividad pues aquello factor fisiológico y habrá otros que es cierto que la testosterona su principal efecto no ocurre en la adolescencia sino en el en el momento del nacimiento o en las fases las semanas pedí natales las últimas semanas de gestación hay un pico en la concepción de testosterona que produce no la madre sino los propios testículos del bebé el feto de de inmediatamente anterior al nacimiento y esto vuelve su cerebro macho macho para toda la vida aunque después los niveles de hormonas también tienen que ver con con la agresividad en todo en todo el rato

Voz 0874 04:34 el tiempo es una interesante pero como incluso hasta la agresividad todo el índice de delincuencia se pueden de alguna manera desviar hacia el terreno científico

Voz 1730 04:45 bueno claro claro ese es el mensaje que muchas veces transmitimos señala la ciencia es la manera de entender mejor el mundo y es un es un método en realidad no es que sea Química Biología o físicas sino es un método de hacer experimentos para entender cómo funciona son las cosas y sabemos cómo funcionan las cosas en este caso el desarrollo de un cerebro adolescente podremos tomar decisiones más acertadas así de un metro

Voz 0874 05:09 claro es una disciplina tenemos como siempre un número de teléfono por si quieren hacer alguna pregunta científica al final de este espacio a Pera ya Javier au buscar alguna opinión o simplemente meterse con ellos que también afecta amablemente mis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve también es número de whatsapp con lo cual quienes quieren dejar una nota de voz o mandarnos un mensaje les llamamos de vuelta ven empezamos

Voz 5 05:33 yo le para

Voz 0874 05:53 veremos a hablar del calentamiento global cuando una imagen Nos asombra o cuando nos afecta especialmente a nosotros pero hay lugares que nos quedan lejos de los que hablamos muy poco a los que el cambio climático está afectando especiales este yo decía al principio de ahí el sonido sensiblemente inferior al habitual que opera está en Tanzania así que aprovechando que está por allí queremos acercarnos un poco a la realidad de ese país así que primero si quiere espera ponnos en en contextos Estado no solamente de safaris no de safari científico haciendo cosas interesantes para quien como tú

Voz 1730 06:25 si no la verdad es que ha sido un viaje en está haciendo un viaje muy completo y evidentemente me fui al ser en Getty de la semana pasada estuve en la Universidad también de Dar es Salaam la diversión más grande del país estuve dando una charla de Neurociencia en la embajada española el Instituto cobarde y hablando mucho con gente que está trabajando en problemas e en cómo mejorar ciertos aspectos tanto de medicina de como estación y la verdad es que te da una sensación como turista tienes no sentimientos encontrados eh porque todo es muy bonito sea tu vas ves leones no venga pero cuando te dicen que quizás ahora hay unos veinte mil León esperar diez años o veinte años había unos doscientos mil te te te te da un o cuando ves que bonitos los los los bosques pero la gente están porque necesitan cocinar con carbón vegetal y hay un grave problema de deforestación entonces

Voz 6 07:25 eh es la verdad es que estos países

Voz 1730 07:29 si no sabes si no sales de lo que es la burbuja turística pues pues tenían una sensación interés bueno positiva pero a mí me está dejando un poco dubitativa

Voz 0874 07:40 si tú dices que Tanzania genera una especie de de mix de sensaciones no

Voz 1730 07:46 sí sí sí sí lo ves por ejemplo a estuvo en la Downing Street de Dar es Salaam hay bueno pero también estuve en las zonas rurales donde ves una población

Voz 6 07:58 que vive prácticamente de

Voz 1730 08:01 de una mina de sal donde están trabajando nueve horas o diez horas al día bajo el sol africano por cuarenta y dos euros al mes Yves los niños que están allí en esta población Icex tienen alguna posibilidad de salir de lo que se llama el porque no la la trampa de la pobre

Voz 7 08:19 esa te das cuenta que no osea es decir ni que los padres esfuercen mucho en en darles una

Voz 1730 08:25 educación rural pero que puedan acceder a la secundaria a la educación superior porque si fueran muy inteligentes muy trabajadores no están atrapados ese ese concepto de pobre de de de trampas de la pobreza es muy duro porque te quita la la esperanza allí ellos mismos al no haber estas posibilidad

Voz 6 08:43 desde que de prosperar pues

Voz 1730 08:46 ellas tienen una actitud en realidad muy conformista

Voz 6 08:50 y con la vida Hay interés por falta de esperanza

Voz 0874 08:54 pero conformista o derrotistas según se mire son zonas rurales muy pobres recuerdo que estás en Tanzania en Zanzíbar Un lugar en el que la homosexualidad como contabas está penalizado con la cárcel y con unas condiciones económicas también ambientales en las que supongo que luchar contra el cambio climático no debe ser una prioridad para ellos

Voz 1730 09:13 no no no lo es pero bueno es que tampoco bueno eso no sé lo que miramos en nuestro invitado dentro de un rato pero es que ellos me han causado el cambio climático esto de luchar contra el cambio climático quiénes tenemos que luchar sumo eso somos nosotros no pero pero es verdad que cuando les hablas de cambio climático ellos tienen unas prioridades mucho más inmediata es lo que decíamos

Voz 6 09:35 Daniel que ahora le presentaremos no estaba comentando el otro día un proyector sobre sobre él

Voz 1730 09:41 la gente cocina con carbón vegetal y eso es contaminación para Oriente Medio Ambiente pero tan bien contaminación para ellos tienen un montón de enfermedades

Voz 7 09:48 la asociadas a que en las casas cocinan con carbón

Voz 0874 09:53 ese invitado del que nos habla Sakineh quienes conocido allí en Tanzania es Daniel mira Salama que es especialista en medio ambiente y el desarrollo sostenible del Banco Mundial cómo estás Daniel buenos días

Voz 8 10:04 hola buenos días muy bien muchas gracias dice repito que

Voz 0874 10:06 en Tanzania porque hay un hay un bastante ruido de fondo me parece que no es un país en el que se respeten mucho los silencios no

Voz 8 10:13 sí es un país en el que al mucha alegría de la gente vive en la calle

Voz 0874 10:17 oye te llevas años trabajando en proyectos de adaptación al cambio climático es mucho más difíciles adaptación en unos países como el que estás que en que en otros

Voz 8 10:26 sí bueno sin duda ninguna la adaptación básicamente es cómo minimizar los impactos de ese cambio climático mientras que lo que se refería antes Pérez de la mitigación sería reducir las las causas las estaciones minimizar las consecuencias como todo pues depende de del de los recursos que un país tenga por ejemplo si si por ejemplo en España sube un grado la temperatura a causa del de cambio climático bueno con los metemos en casa y subimos el aire acondicionado lo ponen más fresquitos pero la típica familia tan sana que vive en ninguna casa de adobe que vive con un tejado de latón pues obviamente una ola de calor puede puede significar un problema médico importante incluso ricos

Voz 6 11:09 o de muerte tu sí dime dime

Voz 1730 11:12 yo digo que me comentaba Daniel la hace unos días que veíamos en Dar es Salaam dice cuando hay una inundación aquí que es cada año hay algunas mueren veinte personas de las de de de lo que es noticia a veces y lo que no no como se como ocurre siempre ya parece que deja de ser noticia

Voz 0874 11:29 además es un lugar en el que tú hablas de la preocupación por la sequía con ella la moto de miles de especies es algo también que hablamos mucho en este programa que quizá una de las grandes cuestiones sino la más grande del siglo XXI Daniel puede ser la falta de agua y buscar soluciones a la falta de agua no

Voz 8 11:44 sí efectivamente aquí da la sequía es un problema importante en todo el este de África que que da lugar a hambrunas en Tanzania han habido varios años en los que eh un año dos años de una sequía prolongada ha significado impactos al producto interior bruto de más del diez por ciento y esto genera un shock negativo hacia el país que está intentando

Voz 1730 12:06 sí

Voz 8 12:06 charla salir de esa situación de pobreza pero una conducción de sequía de un par de años puede destrozar todos los esfuerzos que han hecho durante los diez años anteriores el crecimiento en el Banco Mundial estamos trabajando en este proyecto en el Parque Nacional de Rafa es un parque nacional que está al sur de Tanzania en el que hay una de las mayores poblaciones de León perros salvajes es un es el Parque Nacional de todo el este de África de ahí el el río que lo atraviesa es el gran el río gran rodaja que era un río que era perenne el día todo el año y ahora el durante uno dos tres meses por año durante los últimos quince años se seca como un río caudaloso enorme Hermoso se seca un mes dos meses al año esto pues gracias a los estudios que hemos hecho trabajamos con la con la Agencia Espacial Europea hicimos una serie de análisis de cuáles eran las causas Si efectivamente se demostró que no era solamente esa esa variabilidad climática sino que también el desarrollo e un poco no planificado de una agricultura extensiva agresiva con ese río que se sacaba agua con ante mente para inundar una serie de plantaciones de arroz generaba básicamente el CSKA nuestros dos o tres meses al año entonces la solución es infinitamente más compleja porque tienes que tratar con comunidades tienes que tratar a gente pobre que está intentando simplemente ganarse la vida

Voz 0902 13:27 oye Danilo veces decíais antes claro el cambio climático no es culpa suya y hay pocas cosas que puedan hacer ahí la Administración no pero hay otras cosas sobre las que sí puede hacer mucho el Gobierno y la Administración por ejemplo pueden estudiar las niñas la mujer se incorpora al mercado laboral seguimos en el plan de tener diez hijos y mal criarlos a todos y perder a la mitad

Voz 8 13:54 sí bueno creo que has puesto el dedo en la llaga Tanzania es uno de los países de mayor natalidad de toda África tiene más de siete siete siete niños por mujer y eso obviamente es un país con un crecimiento tremendo por ejemplo la ciudad está está creciendo a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad y ahora mismo el país tiene unos treinta y ocho millones de habitantes y para el dos mil cincuenta se prevé doscientos cincuenta millones de habitantes realmente Sun es un ritmo tan potente que es imposible planificar porque es más rápido de lo que el Gobierno puede reaccionar

Voz 0902 14:26 que hay factores religiosos ahí o las campañas de anticoncepción son rechazadas por algún motivo religioso o cultural la palabra

Voz 8 14:38 así es es existen muy pocas no es un cosa que el Gobierno apoyo es un tema tabú digamos cuando en algún el alguna discusión sobre desarrollo sale el tema de de crecimiento poblacional es un tema que sale ileso se esconde a gran velocidad porque no se toca mucho no sé si estoy

Voz 0902 14:56 por por mujer es imposible que la mujer se incorpore dejar a los estudios a los trece a los quince años cuando llegó su primer niño con siete hijos a lo largo de su vida adulta no va a poder incorporarse al mercado laboral que es algo en lo que él aún no ha insistido repetidamente durante veinte o treinta años que es un factor fundamental en el desarrollo de los países

Voz 8 15:15 sí así es pero eso a él básica es la triple línea base que es medioambiente en salud y educación son tan fundamentales en estos temas especialmente porque efectivamente no no hay un trabajo muy directo en la parte anti de de anticoncepción pero si hay un trabajo en la parte de educación empoderamiento y desarrollo

Voz 9 15:38 entonces de aquella manera también se consigue que cual la mujer que estudia la mujer que trabajas una mujer que

Voz 0874 15:43 básicamente tienen menos niños nos has hablado Daniel de esa poco una metáfora casi no de ser Rioseco como efecto directo de Medio Ambiente pero Medio Ambiente o el descuido del Medio Ambiente tiene efecto directo también sobre la población supongo que vosotros a medida que temer analizar lo que está pasando y las consecuencias de lo que está pasando tendréis que hacer proyectos adaptar quién para la gente que vive allí y que de repente no tiene los recursos que hace una generación sí que tenían

Voz 8 16:08 sí así es bueno el Gobierno está todavía o digamos desarrollo público está intentando cubrir el el gran vacío que ha habido en los últimos veinte treinta cuarenta años osea la infraestructura que se construye hoy es paran las necesidades de ayer el antecedente hoy ya están más por delante de la infraestructura que se puede construir entonces uno intenta siempre correr y adelantarse a esa a esa madera poblacional de crecimiento y desarrollo aunque hay bastante complejo y entonces hay que ver cómo mini cómo maximizar los resultados para unos recursos que son los que hay que son bastante bien dados

Voz 0874 16:41 te te iba a preguntar ya que esto está allí de algún modo como como turista para respetar el medio ambiente también pasa por entender el turismo de otra manera hay Tanzania tiene un modelo turístico que es más sostenible en que algunos países vecinos y por tanto es un poco más caro tú crees que está estamos dispuestos en el mundo occidental a pagar más por visitar un lugar mejor conservado o estamos también en la era prima del turismo

Voz 1730 17:05 en mi caso sí yo creo que cuando te lo explican lo aceptas quien no lo acepta pues que no venga a insitir cuando vas al cráter del Borondón oro te planteas ir solo con con un cuatro por cuatro porque ir solo uno en lugar de con un grupo puede ser la experiencia más personal y más bonitas más enriquecedora de dices no es que cada vez que baja un coche aquí son trescientos dólares sólo por bajar entonces bueno pues que vayan solos los que se pueden permitir y si tú quieres bajar al con gordo pues baja con un grupo de gente reparte hay nada es muy es es es muy interesante y tú ves elefantes engordó Laurance Eren Getty ahí te dicen que en los últimos los tres años en matado sesenta mil elefantes caza furtiva después hablamos de cambio climático pero espero es que el cambio climático realidad parece un problema menor en lo que es la agresión al medio ambiente que estamos viendo por otras causas humanas y cuando dices sesenta mil elefantes eh un año esto no son sólo cazadores furtivos con cazadores furtivos propone una estructura hay una estructura montada por qué no si fueran siete o diez podrían ir por la noche cuando los parques unos guarda parques no los ven pero para quitar con es de sesenta mil elefantes y enviarlos el marfil a los chinos aquí hay algo que que esta estructural de alguna forma es indudable que salpican un tras estructuras gubernamentales porque igual sí que hacen la osea de la misma manera que se tratan o no se tratan temas como el crecimiento poblacional pues esto también eh y luego hablamos con racional con esto con con Daniel de la caza de la Caza legal de la que las reservas de caza que dices como bien que a muchos no lo podemos entender que alguien se acerque con un rico el a un elefante un tiro en la cabeza porque no tiene ningún mérito eh animales más licitud taparon con eco Iniesta inmóvil allí hubiese agonizando y te dicen que hace falta varios tiros

Voz 0902 19:07 es uno de los poquísimos animales del planeta que se reconoce un espejo estoy indica una inteligencia muy avanzada y un grado de auto consciencia que eso está sólo al alcance de los grandes monos de los que nosotros los humanos somos una ejemplo los delfines un perro no se reconoce un espejo severo un espejo ataca al otro perro porque es otro perro que hacerle frente

Voz 0874 19:32 interesante lo que contáis Nos hace no se creer un poco más a los elefantes y un poco menos a quienes matan con matado elefantes así que Daniel que tú eres decía especialista en medio ambiente en el Banco Mundial pero no solamente Medio ambiente es también casi por lo que contáis luchar contra las mafias

Voz 9 19:49 sí bueno es un es un tema realmente complejo uno se da cuenta cuando trabaja en esto que que es una mafia especializada como lo puede ser un cartel de droga o puede ser un de tráfico de personas es un negocio altamente beneficioso y por lo tanto hay gente dispuesta a jugárselo todo Poor por acceder a ese negocio

Voz 8 20:07 sí bueno aquí en Tanzania en los últimos años

Voz 9 20:10 se han habido grandes progresos en materia de lucha contra la caza furtiva porque se están aplicando métodos de inteligencia Anteriormente Se aplicaba mucho la el control y la patrulla hasta que se dieron cuenta de que las grandes extensiones que están bajo protección teniendo en cuenta que Tanzania es el doble de extensión que España o que los mapas parezca que no Tanzania es un millón de kilómetros cuadrados de los cuales casi un tercio está bajo protección de algún modo es imposible que uno puede hacer patrullar toda esa es toda esa tensión con Gibbs con con con rifle en si no tiene los recursos el país obviamente pensaría gastarse Loach en sanidad gastarse lo en educación y entonces aplicando técnicas paramilitares de de investigación y de alta inteligencia siguiendo a las a las mafias era la que ordena han conseguido de manera muy eficiente desarticular varias varias mafias que totalmente casi de ciencia ficción como es un documental que se estrenó hace poco producido porque Caprio El en los Juegos del marfil Green James como enseñan precisamente ese tipo de

Voz 0874 21:13 ver si los recuerdos documentarlo y os agradezco mucho no solamente la conversación Daniel mira Salama especialista en medio ambiente en el Banco Mundial que está en Tanzania junto a nuestro Pera Estupinyá os agradezco que haya estado dando vueltas durante un rato para conseguir una mínima conexión a Internet y poder tener esta charla porque por teléfono era imposible Daniel suerte con tu trabajo en el futuro un abrazo

Voz 9 21:35 muchísimas gracias en muchos aludes ya esperando

Voz 0874 21:38 si te veo la semana que viene os sigues por allí

Voz 1730 21:40 y ya estoy pensando tengo ese efecto curioso

Voz 10 21:43 cuando vas debía estar entusiasmado pero los últimos dos o tres días empiezas ya casi a querer regresar dices nuestras no no sean las últimas dos tres ya estás Congo rebajó

Voz 0874 21:55 además me de una pequeña que te está esperando un abrazo opera

Voz 11 21:58 hasta luego luego Javier Sampedro es