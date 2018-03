Voz 1 00:00 se han equivocado de emisora ni de programa es competiría que pusiéramos esta canción en la vivir nuestro antropólogo inocente que Jacinto estás por ahí buenos días hemos entrado directamente en batalla al repetir querías hablar de Abba desde donde qué quieres hablar hoy un hombre yo quería reivindicar reivindicar en la batalla de Waterloo frente al water este que estamos viviendo tiene bastante bastante menos gracia digamos no

Voz 0840 00:57 reivindicar un poco la la la vuelta a las raíces al al Waterloo

Voz 1 01:00 en mil ochocientos quince de la batalla no ha

Voz 0874 01:03 a veinte kilómetros de Bruselas pero es un pueblo cuya historia olvidamos mucho últimamente sí sí sí yo quiero animar a Lage

Voz 0840 01:10 o a que vuelva a Waterloo pero a pasearse por allí pues recordando los lanceros lo sus Ares los aceros toda ese ese ese mundo digamos que hemos dejado un poco un poco

Voz 0874 01:20 cuidado en en en en aras del de la política actual no dicen nada que nadie vaya por favor allí a buscar la casa Pixel nada de pus Yamón que la gente vaya a revivir la historia iba a ver la casa Pixar nada de Puigdemont

Voz 0840 01:31 sepa que allí mismo al lado está el museo Weligton en el cual puedes ver cosas como la mesa que les cerraron la pierna luego Beach puedes ver tambores puedes ver armas puedes ver uniformes ensangrentados hay toda una serie de cosas maravillosas si tiene suerte puedes llegar cuando se hace el de la batalla a la reconstrucción de la batalla Iber en movimiento de las masas de gente disfrazada haciendo reviviendo la Bataller reconstruyendo la batalla es que es un trance tardaba en salir de una

Voz 0874 01:59 mutilación que tú la calificarlas como maravillosa estos espacios de Jacinto Antón

Voz 0840 02:03 a lo bueno lo que es es es muy interesante porque claro fue en el último momento de la batalla Él era el que mandaba la caballería el segundo al mando después de Weligton en el Ejército británico parcialmente el último cañonazo de la batalla se lo llevó la pierna aquella famosa conversación con con con Weligton yo estaba estaba al lado y le dijo por Dios que creo que he perdido la pierna Wellington le miro así de reojo el le dijo por Dios que parece que sí

Voz 0874 02:30 una cosa tan británica vamos a recordar cómo fue esa batalla cómo fueron esas batallas si en esa tarea nos va a ayudar Daniel Fernández que es editor de Edhasa y presidente del Gremio de Editores de España como usted Daniel buenos días

Voz 1 02:42 hola buenos días metido en harina ya hemos visto votaron piernas útil a alguien

Voz 0874 02:48 lo que quería es que haciendo que fuera Daniel del que nos acompañaran este programa

Voz 0840 02:51 bueno aparte porque son viajó Coruña no es un viejo veterano de batallas y digo creo que comunidades como les llamaban a los veteranos de la de la Guardia Imperial francesa el más bien estaría en el otro bando en su admiración siempre ha sido pues los las no por los soldados británicos con la con la falda la la Guardia Escocesa no

Voz 0874 03:10 a los siete ofendido por esto no Daniel

Voz 2 03:12 no no e incluso bueno claro no no vamos a empezar a desvelar cosas pero incluso con Jacinto me algún viaje que hemos hecho juntos hemos encontrado hasta un extraño parecido familiar que habría que buscar de dónde viene con un oficial deja irlandés

Voz 1 03:26 pero la placa viene de lejos es casi genético

Voz 0840 03:31 bueno él estuvimos juntos en Waterloo estas la esta es la base de la de la ley aparte que es el editor de Edhasa que ha publicado van bastantes libros sobre sobre Waterloo entre ellos el el de Álava de la Cámara de de de Wellington español que Historia que conoce poco la gente pero también ha publicado el de Bernard Cornwell sobre Waterloo ya ha publicado las novelas de Sharp algunas transcurren también en en Waterloo hay una hay una parte digamos real de de de la persona que de Italia por lo demás fuimos juntos debía a la al al lugar del campo de Bataller recurrimos al campo de batalla los dos cómodos ex veteranos el pisando allí el barro oí imagen cuando todas las caras diríamos

Voz 1 04:14 la batalla sí sí fue prácticamente con el mismo con la misma

Voz 0874 04:17 con una neblina matinal no hay que recordar que Napoleón había sido vencido por los ejércitos de La Sexta coalición y obligado a abdicar de seis de abril de mil ochocientos catorce fue desterrado a la isla de Elba pero un año más tarde regresaba a Francia y el veinte de marzo de mil ochocientos quince Se hacía de nuevo con el poder

Voz 3 04:34 regresó a los amigos yo soy Francia ahí fuera el gol Rally debe ser retirado del propio no queramos o porque lo franceses

Voz 1 05:04 gorros Dorrego la escena de la película Waterloo Napoleón se ponía de nuevo al frente de las

Voz 0874 05:09 franceses y concluía el primer corto tramo de Luis XVIII en el trono por porqué o cómo fue posible esa vuelta triunfal de Napoleón

Voz 0840 05:16 bueno dejadme decir una cosa antes de la película esta de de dar chut es una película italo rusa pero que previamente la mejor la mejor película que se ha hecho sobre sobre Waterloo entre entre otras cosas porque utilizaron al Ejército ruso directamente diecisiete mil diecisiete mil soldados

Voz 0874 05:33 buenos extras participaron que imagínate era

Voz 0840 05:35 eran quince mil soldados de infantería dos mil de Caballería con una brigada entera de caballería rusa disfrazados todos ataviados todos como como soldados de la de la época de Waterloo IVE tienen incluso especialistas de circo para que para que se cayeran de los caballos si todo eso se ha dicho que el Ejército que que que montaron para hacer esta película era uno de los veinte ejercicios más grandes del mundo en diecisiete mil soldados ataviados haciendo fue en mil novecientos setenta idealmente derrotes Steiger haciendo de Napoleón que lo hemos oído en esa arenga de ego trip total no y luego estaba Christopher Plummer haciendo de Wellington Ipod ir del Borbón del Gordo Borbón como dicen ellos

Voz 0874 06:20 hacía nada menos que Orson Wells gordo Rey pero que pasa entre ese destierro y ese regreso triunfal

Voz 5 06:25 bueno sabes que claro Napoleón

Voz 0840 06:29 no había sido derrotado de una manera decisiva entonces quedaba todavía un gran impulso un gran impulso el Imperio en Francia el momento en que el desembarca en Francia se va acercando a París es muy divertido ver la prensa de la época como va diciendo el tirano desembarcado se va acercando a París pues va cambiando la denominación y es el gran general nuestro querido emperador nuestro adorado emperador hasta que a la opinión pública completamente vuelve a estar a favor de Napoleón y es que el el sustrato de la revolución y el primer imperio y estaba todavía muy muy caliente lo que da una segunda oportunidad a Napoleón y eso fue lo que lo lo que llevó a Waterloo practicamente

Voz 0874 07:12 que ahora comienza Daniel entonces lo que se conoce como los cien días que es lo que pasan los días

Voz 2 07:18 bueno el imperio de los cien días es efectivamente eso es el es el regreso en loor de multitudes de Napoleón ISS breve Imperio Por otro lado pero bueno digamos que Napoleón dentro del imperio de los cien días de enfrentado a la llamada séptima coalición ahí están pues la Gran Bretaña Prusia el Reino de los Países Bajos que él decide de invadir así de memoria diría pues Hannover Nassau impuros fin que son los otros los bueno Hannover es Reino lo otro creo que son ducados hizo cuando invaden los Países Bajos pues la verdad es que por eso decía la comparación con algún habitante ahora de Waterloo el empieza con victoria como sabe muy bien Jacinto en va ir ni derrotas sobretodo las tropas prusiana lo que además tiene que ver me adelanto otra cosa con la gran polémica sobre Waterloo que es si fueron los ingleses son los prusiano los responsables de la victoria

Voz 0874 08:14 pero si en realidad

Voz 2 08:17 lesión bueno haciéndolo sabes que los ingleses fueron los responsables de la victoria en el campo de batalla pero fueron los prusiano si la famosa carga nocturna y su afán de venganza terrible los que desbarataron definitiva definitivamente el ejército imperial francés las posibilidades de que el imperio fuese más allá del más allá

Voz 0840 08:35 en realidad aparte de los ciudadanos en el Ejército británico en el que comandaba directamente Weligton los los británicos eran solamente la mitad el resto eran como bien has dicho gente de los Países Bajos pero había muchísimos alemanes de todos estos ducados y reinos alemanes

Voz 1 08:51 sí que formaban parte del ejercito del ejercito

Voz 0840 08:53 lo de Wellington hasta el punto de que hay quién ha dicho que la victoria de Waterloo fue una victoria alemana no tanto por los murcianos como por la cantidad de imanes que veinte grados en el ejercito que comandaba Wellington

Voz 6 09:04 si pudiera eludir si ir allí ayuda aunque sólo fuera con parte de sus puertas

Voz 7 09:13 nos pusimos todo Koke treinta y seis

Voz 6 09:20 sí aguantó todo el barro de la ladera nos ayudará debemos deslizar nos por ella pero en los caminos puede frenar desbloquear eso sería el fin de que los caminos son iguales para no

Voz 7 09:34 a todos

Voz 1 09:52 porque esas últimas batallas acaban en Bélgica

Voz 5 09:54 bueno la verdad es que en la la idea era legal

Voz 0840 09:58 la séptima coalición pretendía invadir Francia la forma de derrotar definitivamente a Napoleón que había vuelto a tomar el poder era invadir Francia entonces el la la vía de acceso donde se estaban reorganizando los ejércitos de la de la séptima Coalición era esa zona natural de invasión de de invasión de Francia hay que recordar una cosa muy interesantes la gente se pregunta dónde estaban los rusos en todas las batallas contra los contra contra Napoleón siempre tanto a los austriacos como rusos han sido un componente importante en esta batalla nos encontramos en Waterloo que están solamente británicos con este componente de Países Bajos Ducados Alemany reinos alemanes iros prusiano la gran parte del contingente en cuanto a soldados de la séptima coalición eran Austria Austria y Rusia claro no han llegado todavía el intento de Napoleón en Waterloo es derrotar por separado a prusiano qué habría de Wellington ingleses y toda la el conglomerado alrededor y luego después ver qué pasa cuando nos enfrentemos cuando lleguen los rusos llegan los austriacos sea Water los una batalla muy decisiva pero si no hubiera habido Waterloo después probablemente Napoleón se tendrá que enfrentar si hubiera vencido en Waterloo después hubieras tendrá que enfrentarse a otras batallas para para conseguir acabar con todo lo que la séptima coalición

Voz 6 11:19 dónde estamos allí ya tengo que hacer Pablo

Voz 7 11:24 yo yo

Voz 6 11:27 bueno como médico vuestros aconsejo que abandonen el campo

Voz 7 11:30 no señor debéis descansar durante una obra son los días toma estoy bien estoy bien

Voz 1 11:42 estoy bien estoy bien pero no estaba

Voz 0874 11:44 también la estrategia hay con las tácticas sea discutido mucho sobre si eran las mejores teniendo en cuenta a la que se enfrentaba no

Voz 0840 11:53 bueno si no tenía más remedio que mantener por separado ir luchando por separado contra prusiano los ingleses no Ejército ejército de de Weligton en el momento en que se juntaran los dos era superior al Ejército que él podía presentar en en batalla y luego sobre todo eso pensar que luego tiene que venir rusos austríacos Napoleón lleva veinte años luchando en los campos de batalla de de Europa ha vivido la tirada de Rusia y la derrota en Rusia que ha sido tremenda es un hombre agotado es un hombre devastado no solamente por por por imagínate lo que era moverse en esa época caballo de un lado a otro de Europa y han luchando en diferentes batallas hay que recordar que Napoleón estaba en primera línea muchas veces en las batallas a Napoleón le mueren dieciocho caballos de bajo le matan dieciocho caballos estando montado el encima podía haber muerto en cualquier batalla Napoleón y de hecho les sacan arrastras de muchas batallas en momentos muy peligroso si le protegen a los suyos la primera además sufre ya hemorroides en tenía problemas si Caballero claro es la es la parte humana de no digamos del del genio militar de ley del genio político y sobre todo es un hombre que ya hay todo lo que ha podido toda su vida ha estado consagrada a crear a crear un régimen nuevo ha intentado tener hijos ha intentado relacionarse con las grandes casas europeas intentan diseñar un nuevo mapa un nuevo mapa de de Europa intentado cambiar la historia del mundo y eso es muy agotador no yo creo que en Waterloo aparecen Napoleón reventado de tanta de de de tanta historia no

Voz 2 13:28 sí sí no sin duda además bueno claro la batalla es tremendamente épica además eso bajo la lluvia ahí ya enfangado recurrimos la recorrimos visitamos no son los escenarios de la batalla sino también campo si los tú muros funerarios que hay bastantes

Voz 1 13:45 yo me caí en una zanja en un pequeño montículo eran pequeños montículos no no bueno si consecuencias enterrarlo imagínate como diría entonces no no no

Voz 0840 13:58 de momento no

Voz 2 13:59 a lo más más de cincuenta mil muertos verdad sinceramente en el campo de batalla que salvó la cifra ya y luego de todas formas el tema de las granjas que que efectivamente sus restos Jacinto yo también visitamos claro hay hay un momento que es otro de los grandes mitos salvó al margen de las Almo ranas el dolor de estómago o el motivo por el cual Napoleón Se retira hay un mito que es el mito francés que se como Napoleón tira la Guardia Imperial cede en realidad es un mito porque la Guardia Imperial es sorprendida por un por un grupo de unos mil y pico guardias británicos si es verdad que la Guardia Imperial por primera vez retrocede no aquella Guardia Imperial la vieja guardia

Voz 1 14:39 los que los veteranos

Voz 2 14:41 los veteranos que mueren pero no se rinden hay hay dos granjas tremendas hay una frase la verdad es que no yo no tengo muy claro porque las memorias de Napoleón en el destierro definitivo es un tema complicado pero se la atribuye aquello de que dijo de que refiriéndose evidentemente T al tema de la calle San o tal vez a la del Allianz ahí habría que ver las dos grandes batallas de las de las granjas pues se dice aquello de que bueno un grupo refiriéndose a los británicos un grupo de de soldados decidió que no era un buen día para rendirse parte de parte de todas las batallas probablemente debe ser que como Jacinto ahora recreaba perfectamente y con su elocuencia habitual pues pues claro y no sabemos si por el miedo la en la valentía es decir nunca ve el coraje siempre lleva una parte de cobardía en en su seno no pues entonces nunca sabes porque un grupo de soldados decir de resistir más de la cuenta y otros que hasta entonces habían sido invencibles pues en ese momento tal vez por primera vez flojea

Voz 0874 15:40 vosotros habéis descrito muy bien ese viaje pero allí el barro neblina la humedad la lluvia unos no sé supongo que un clima horroroso en el momento de la batalla porque era un Napoleón como ya hiciera Felipe II también llegó a culpar a los elementos del resultado de la de de esa contienda no

Voz 0840 15:56 es una cosa tenía razón no vamos a tener que suprimir sus principales bazas serán la caballería y la artillería sabes que Napoleón era un artillero

Voz 0874 16:04 tanto el tiempo entonces sí porque las

Voz 0840 16:07 balas de cañón si el terreno está seco revotan ir son muchísimos más daños si el si el terreno está enfangado se hunden y a veces ni siquiera llegan a explotar las balas que son de metralla y luego la caballería claro tiene un recorrido más mucho más difícil cuando cuando el terrenos blando eso lo sabe cualquiera que juega al fútbol Varela el ir esas dos cosas en las dos de las principales bazas su caballería artillería tenía la la la la doscientos cincuenta cañones prácticamente el doble que el que que tenía Weligton y podía haber hecho muchísimo lo más daño luego hay que recordar otra cosa que como bien explicaba Daniel Napoleón está lejos viendo la la la batalla es un campo de batalla que que es muy difícil de visualizar las diferentes cosas que están ocurriendo en diferentes sitios en Hugo Mon en la en la y Santé en diferentes sitios entonces no había comunicación la única forma de comunicarte con con el resto del ejército de la enviando enviando todo el rato hay de Cannes que fueran a dile a fulanito que avance que avance la caballería que disparen los cañones pero eso claro realmente es muy poco práctico

Voz 0874 17:11 tanto como para imaginar que es el día hubiera sido o los días hubieran sido soleados y el terreno hubiera sido otro Daniel el resultado habría sido distinto

Voz 2 17:18 ah claro bueno a hacer ese tipo de historia ficción siempre es complicado no por qué pasó lo que pasó oye y al final la realidad fue la que fue la verdad es que la derrota de Napoleón con tiempo soleado tal vez no hubiera sido inevitable hay muchos elementos hablábamos de la vieja guardia la vieja guardia acaba luchando en un cementerio que es una imagen y bueno pues no sé si muy cinematográfica pero en todo caso

Voz 0874 17:43 lo narrativo tremendo mucho literaria porque es

Voz 2 17:45 acaban muriendo en un lugar de enterramiento no y entonces bueno yo no sé con mejor tiempo probablemente hubiera ido mejor Napoleón pero la verdad es que además que eso sí tiene que ver con con la famosa carga nocturna la verdad es que al final al final de la batalla tampoco le ha ido tan mal a Napoleón digamos que casi ha sido un relativo empate el porque de hecho la tropa francesa una parte fundamental de ella se está retirando en relativo buen orden con el desorden inevitable retirada pero luego también señalaba Jacinto pues con parte de sus piezas de artillería porque efectivamente Napoleón un artillero y eso le le importa muchísimo y está acostumbrado al cálculo

Voz 8 18:24 hay y son

Voz 2 18:27 las reiteradas carga sobre la retaguardia francesa La venganza de nuestra inicial en los prusiano

Voz 1 18:36 pues claro es flujo cerca además eso

Voz 2 18:38 personaje y lo voy hielo son dos personajes por distintos motivos terroríficos además en su en su tenacidad y su frialdad pues pues eso es lo que acabó provocando la desbandada convierte una derrota que era una derrota importante pero que había sufrido otras ya veo podido seguir adelante lo convierte en una derrota definitiva ahí también pues hay historiadores que lo que dicen es que claro que Francia estaba exhausta que que las derrotas a veces se producen cuando una nación ya no puede más llano ya no quiere más guerras ya no quiere hacer más levas ya ya todo digamos de alguna forma se ha acabado

Voz 0874 19:20 hay un hay un militar que resultó decisivo en esas últimas batallas por general Miguel de Álava hace dos años entrevista vamos en esta misma sección de hecho a Ildefonso Arenas autor de Álava en Waterloo nos contaba quién había sido sin militares

Voz 9 19:32 el de Álava fue un una de las personas una escoliosis y española de todos los tiempos y seguramente la más desconocida en su currículum con militar que llegó a ser capitán de fragata de la Armada fue Teniente General de los Ejércitos que fue uno de los primeros Larios de la cruz laureada de San Fernando que no tú

Voz 0874 19:55 estuvo Trafalgar estuvo estuvo Folgar estuve

Voz 9 19:58 a pagar que capitán de corbeta siendo el jefe de la mayoría con o en términos actuales el jefe del Estado Mayor de la parte eso fue es su carrera militar llego a esos niveles pero en su carrera diplomática pues fue eh embajador dos veces a Gran Bretaña tras dos veces embajador en Francia y más Ador en lo que entonces se llamaba Reino Unido de los Países Bajos que su carrera política fue presidente de las Cortes fue eh senador fue el presidente del Consejo de Ministros

Voz 0874 20:32 nada más y nada menos pero por lo que realmente conocimos a Miguel de Álava es porque fue nuestro hombre en Waterloo

Voz 9 20:38 fue en nuestro hombre fue el hombre de Wellington participó en Waterloo luciendo en toda la campaña que una campaña de seis batallas la campaña de Valonia del verano de mil ochocientos quince El participó en calidad de agregado o como comisionado del rey Fernando VII del ejército del duque de Wellington pero al morir en combate durante la primera hora de la tarde y el gélido general o jefe del Estado Mayor de Huelin e Wellington le pidió que se hiciera cargo de las coacciones y como tal siguió hasta la entrada en París en diez o doce días después

Voz 1 21:18 esos grandes personajes casi desconocidos podríamos decir que antes de puto mono estuvo Álava

Voz 0874 21:25 porque el papel que jugó Fernando VII tampoco está demasiado claro no

Voz 2 21:28 no Fernando VII en realidad es un personaje es el Rey Celoni evidentemente es un personaje detestable tal vez uno de los peores monarcas de nuestra historia ya hemos tenido algunos que no han sido precisamente

Voz 1 21:39 calla calla

Voz 2 21:42 tremendo claro a Fernando VII recordemos que este individuo no sólo aspiraba el trono y arrebatárselo a su padre sino que en el destierro francés Le animaba a Napoleón diciéndole practicamente que duro y a la cabeza con los españoles que si sabré yo el mal pues lo que son

Voz 1 21:59 lo que portal

Voz 2 22:02 vamos bueno parece ser que que en Bayona sino estoy equivocado Se aficionó albergan ganchillo Z que digamos no sé es una ocupación tan digna como otra cualquiera pero vamos

Voz 0874 22:13 para eso hubiera dedicado solamente a eso seguramente digo es decir así que te te ve degenerativa de deja acento que para quien no lo recuerdo ahora mismo que es sobradamente conocido pues es la memoria la nombre con el final que tuvo Napoleón

Voz 1 22:25 qué pasó cuatro días después de Waterloo anticopia es

Voz 0840 22:29 bonita la película de la que hablábamos a película rusa de la que hablábamos de toros que es de producción de Dino De Laurentiis la la forma en que a Napoleón lo sacan del campo diciendo no pero oiga pero yo todavía no me quiero ir no me quiero oírlo y sus sucede lo lo lo sacan de allí antes de que lo lo pillen los los prusiano es que probablemente lo hubieran liquidado a lleno en sobre el terreno tal y como estaba en de enfadados no pero entonces ahí cuatro días después abdica el el siete de julio la la coalición entra en París que es una cosa que nos olvidamos que es que ocuparon París los rusos los austriacos ingleses ocuparon ocupa con París hay allí un pequeño escarceo entre el zar Alejandro Josefina una historia pequeñita pero que algún día habría que explicar y luego parte al exilio a Santa Elena hasta el fin del imperio la la la restauración definitiva en en Francia y bueno es el final de El final de Napoleón hay muchos episodios en la en la batalla de Waterloo una de las cosas maravillosas de esa batalla es que pasaron tantas cosas y está lleno de tantos actos heroicos de desesperados Si que que vamos a vale la pena la idea de este programa era era eso recordar Waterloo y animar a la gente a que a que es un baño de historia baño de Historia porque

Voz 0874 23:43 claro ahora todo el mundo está leyendo esa palabra en la prensa escuchando la Waterloo otros cuatro mil cuatrocientos euros al mes según una imagen de Google Maps pero queríamos hablar de ese otro Waterloo Daniel Fernández que este editor de Edhasa hay presidente del Gremio de Editores de España Daniel muchas gracias

Voz 1 23:57 un abrazo intacta hasta luego Jacinto

Voz 10 24:10 sí