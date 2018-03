El Larguero: La victoria del Madrid, la previa del Barça - Atleti y la locura de las medallas en Birmingham (03/03/2018)

Voz 1 00:00 jo jo jo

Voz 3 00:08 en la Cadena Ser el Larguero Yago de Vega

Voz 4 00:40 las doce en punto las once en Canarias sólo a todos qué tal

Voz 1991 00:43 buenas noches bienvenidos al larguero de este tres de marzo día en el que se han disputado cinco partidos correspondientes a la vigésimo séptima jornada de Liga en Primera División el último partido en concluir ha sido el del Santiago Bernabéu donde el Real Madrid ha derrotado en el derbi madrileño Getafe tres uno con goles de Gareth Bale dos de Cristiano Ronaldo para los blancos Portillo de penalti hacía el que era el dos a uno en ese momento para los visitantes de esta forma el conjunto blanco se mantiene tercero en la clasificación con cincuenta y cuatro puntos antes de afrontar este martes el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones frente al París Saint Germaine ya sabéis con tres uno en el partido de ida el PSG que ha jugado hoy que ha ganado cero dos a pesar de haber dejado fuera de la lista Cavani a Pastore a Marquitos a empapelar llave ratio es decir que Emery aguardado a todo para ese Martes por cierto que ha sido operado con éxito Neymar en Brasil de la fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho a partir de ahora dos meses de baja eh Bale ha terminado el partido cuando se en el aductor parece que no tiene ningún tipo de de problema y que va a estar en el partido de del martes antes en el Sánchez Pizjuán Le ha ganado dos cero el Sevilla al Athletic de Bilbao con goles de Muriel del Mudo Vázquez los hispalenses se ponen con cuarenta y cinco puntos a cinco de los puestos Champions mientras que el Athletic que sigue con su mala temporada es décimo segundo con treinta y dos puntos en zona de nadie ahora mismo los vascos que el jueves disputan la ida de octavos de la Europa League en Marsella frente al Olympique en Riazor Deportivo La Coruña uno Éibar uno no se adelantaron los armeros con gol de inútil empató el Depor con un tanto de Mitrovica en propia puerta el portero del del Eibar desde el minuto treinta y nueve ha jugado el Depor con uno menos después de la expulsión de coba al el portero del conjunto gallego que debutaba hoy en la portería y que ha salido mal en el primer gol vamos a la comido y que como digo ha sido expulsado tras una cesión de Albentosa que le ha dejado vendido en las cosas como son tiene un grave problema en la portería el Deportivo de La Coruña es el quinto portero que está bajo palos esta temporada el descenso diecinueve puntos a uno de la permanencia el Eibar se pone con treinta y nueve rozando los puestos europeos en Butarque ha caido en Málaga contra el Leganés dos cero con goles para los madrileños de Eraso Irán Rabat el conjunto andaluz sigue metido en el pozo es colista de la categoría trece puntos a siete de la salvación y lo que es más preocupante dejando la sensación desde hace ya unas cuantas semanas por no decir meses que son incapaces de sacar un partido adelante elegante aleja un poquito más de la zona peligrosa de la tabla con veintitrés puntos está practicamente rozando la la salvación en el partido a la una de la tarde en el estadio la cerámica gran triunfo del Girona que sigue completando un debut en la categoría ya espectacular impensable desde luego al inicio de la temporada cero dos para los catalanes con los tantos de Stuani el Choco Lozano el Villarreal se que era sexto cuarenta y un puntos ahora mismo ocupando plaza de de Champions de Champions de de Europa League pero le está pisando los talones precisamente el Girona que está con cuarenta a un punto tan sólo evidentemente certificando ya la permanencia en Primera división de cara a la próxima temporada para mañana el resto de la jornada excepto el Celta Las Palmas que queda para el lunes la atención esta sin lugar a dudas al partido del Camp Nou a las cuatro y cuarto de la tarde en ese partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid con la Liga en juego cinco puntos de distancia entre los dos equipos Si gana al Atlético de Madrid el la distancia se quedarían dos Si gana el Barça se volvería marchar hasta los ocho puntos daría un paso de gigante y en el caso de empate pues quedaría todo abierto de cara al final al tramo final de la temporada pero desde luego es el partido de la jornada donde se va a decidir gran parte como digo del futuro de la de la Liga esta temporada además a las doce de la mañana Levante Espanyol a las seis y media Real Sociedad a la vez Alavés cierra la jornada del domingo el partido las nueve menos cuarto entre el Valencia y el Betis en Segunda División cuatro resultados definitivos Numancia uno Zaragoza dos Cultural Leonesa dos Reus cero Osasuna uno Cádiz cero Irujo dos Granada uno en atletismo noticias agridulces las que nos han ido llegando hoy desde los Mundiales de pista cubierta que se están celebrando en Birmingham hemos conseguido dos medallas pero se nos ha escapado la tercera que la teníamos la estábamos celebrando primero hemos conseguido el bronce de Ana Peleteiro en el triple salto después Saúl Ordóñez en el ochocientos ha conseguido el bronce han descalificado el que llegaba segundo le daban la plata a Saúl Ordóñez ha reclamado el que había sido descalificado y finalmente le han vuelto a dar esa medalla ya Saúl el Ordóñez le han vuelto a dar el el bronce luego teníamos grandes opciones grandes esperanzas con Óscar auxilios en la carrera de cuatrocientos ha hecho una carrera perfecta de hecho ha ganado con total autoridad sea puesto primero desde el inicio de la carrera ya llegado con el mejor el mejor registro de Europa el mejor registro del campeonato ya digo con una autoridad tremenda Óscar sillas que celebraba en el pabellón el haber conseguido este campeonato del mundo esta medalla de de oro pero diez minutos más tarde la organización decía que el atleta español estaba descalificado que había pisado la línea en una de las curvas que eso iba en contra de las normas que era descalificado la Federación Española ha interpuesto una reclamación que no ha sido atendida con lo cual al final Oscar pasillos se ha quedado con con con las ganas y además es de la forma más cruel que te puede pasar que es el poder celebrarlo el estar diez minutos creyendo que le ha pasado igual que Hortelano hace un tiempo en ha sido la compañera hete de Tele Deporte que le estaba entrevistando en directo a Óscar ellos y les la dicho oye me acaban de decir ahora mismo que estás descalificado claro le ha cambiado la cara al bueno de Oscar usuarios y al final pues abandonado abandonado la la entrevista se ha ido Hilla ha sido cuando el habrán explicado Laura han confirmado que había sido de descalificado así que como digo es Aurora sabor agridulce el que nos llega desde en Birmingham con esas dos medallas de bronce esa medalla de oro que se nos ha escapado de de Oscar ellos sí el Gara dudas la la peor noticia del día nos ha llegado el fútbol sala noticia muy triste la que esa producido in Segovia porque ha fallecido de un paro cardiaco el utillero del Inter Movistar Cecilio Rodríguez cuando estaba en juego el partido entre el Segovía el Inter eh tras desplomarse y estamos hablando más o menos de cinco minutos para el final de de la primera parte y han tratado de reanimarlo los médicos de los dos equipos el de el Inter y el de Segovia unos minutos más tarde dicen que no llega ni a diez minutos que han llegado la asistencia de de la ambulancia han tratado también de recuperar a Cecilio pero lamentablemente sólo han podido certificar su fallecimiento unos veinte minutos más tarde así que evidentemente como no puede ser de otra forma desde aquí todo nuestro cariño a la familia de Cecilio ya todo el Inter Movistar en este momento tan duro in complicado en rugby la selección española femenina se ha proclamado campeona de Europa después de derrotar en la final Holanda cuarenta siete el combinado español ir al título logra además el sexto triunfo la máxima competición continental así que enhorabuena a las chicas de la selección española que son otra vez campeonas de de Europa doce y ocho minutos contado todo nos vamos al Santiago Bernabéu Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 5 08:26 hola qué tal muy buenas otros dos donde le ha ganado el Real Madrid

Voz 1991 08:28 quizá al Getafe en un partido en el que tampoco ha tenido que pisar el acelerador el acelerador a fondo el equipo de Zidane

Voz 6 08:35 un a medio gas yo creo yo creo que el Real Madrid ha salido con con una buena actitud es la primera parte durante treinta minutos que podía sentenciar el partido por la vía rápida dos cero al descanso con los dos primeros goles luego el penalti marcado El Portillo y la expulsión de de Rémy el jugador del Getafe ha marcado un poco la segunda parte cuando parecía que el Getafe lo quería intentar ha venido el tercero de Cristiano Ronaldo en un partido repito en el que el Real Madrid por momentos ha visto bastante cómodo sin hacer un fútbol ni mucho menos espectacular pero a mí nunca me ha dado la sensación durante los noventa minutos poquito más duras el partido que los tres puntos se corre el peligro japonesas

Voz 1991 09:15 eh ahora seguimos analizando el partido pero vamos con el capítulo declaraciones Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago muy buenas noches una amistad ese estadio Santiago Bernabéu a habéis hablado con los jugadores del conjunto blanco que nos han dicho

Voz 7 09:27 bueno es un partido de transición este del Getafe de los goles de Cristiano de la vuelta de marzo

Voz 1991 09:32 lo que como decía Romero tiene muy buena pinta

Voz 7 09:35 esa media hora que ha jugado en el Bernabéu para ser titular el próximo martes esos minutos para Kovacic y para Marco Asensio que se perfilan como el plan B sino llegan Kroos y Modric que van había

Voz 1991 09:45 ayer el próximo lunes que mañana se iban a poner

Voz 7 09:48 es botas votasen el entrenamiento y con Zidane parece que ninguno va a llegar pero chicos son los entrenamientos van ciudadanía y veremos lo que decide en en en París el próximo lunes lo normal es que sean suplentes frente al equipo parisino porque llevan tres semanas de baja todas las preguntas han ido vertidas evidentemente sobre el partido del PSC la vuelta de octavos de final con la ventaja de tres a uno para el Real Madrid esto ha dicho Casemiro en la zona

Voz 1870 10:12 ya sabemos que el fútbol te sorprenden entonces

Voz 0336 10:14 tenemos que estar preparados con gran partido tenemos una buena ventaja pero nosotros no somos favoritos hay poca lo más difícil sabemos que que va aquí vamos a sufrir claro que nosotros estamos acostumbrando en cuatro tres tres no hay Bucay Toni

Voz 1991 10:30 los tomos de acostumbrado a jugar juntos pero obtener

Voz 0336 10:33 tengo aquí ser el jugador que pacas jugaba veinte te hace lo mejor posible

Voz 7 10:36 vamos que todo mundo dice que lote pondrá mañana un extracto de Zidane que está todo muy bien pero que están acostumbrados a jugar con

Voz 1991 10:42 Toni Kroos y Modric pero no teníamos la rodilla otro

Voz 7 10:45 en un problema en el bíceps femoral el tiempo pasa hay un Mundial de por

Voz 1991 10:48 Medio nadie quiere arriesgar y veremos lo que deciden ellos dos

Voz 7 10:51 que son mayorcitos y al final Yago van a ser ellos los que decidan si están o no para jugar un rato quince veinte media hora o sesenta minutos la decisión como digo será de los futbolistas aunque tiene pinta de que Lucas y Asensio iban a jugar ese encuentro bueno Isco le he visto un poco tristón no sé si porque huele que no va a jugar ese encuentro ese partido a mi me parece que disco pues bueno fundamental para este Real Madrid esté o no Modric esté o no Toni Kroos pero parece que la idea de Zidane podría ser otra meter a Kovacic en el centro del campo toda vez que hemos visto jugar un rato con Marco Asensio y la decisión que tenga el técnico francés será la que veremos el próximo martes en el Parque de los Príncipes donde el Madrid repasa José juega mejor dicho su pase a cuartos de final

Voz 1991 11:29 esta mañana Serras Cisco estaba tristón el que tiene que estar con apareció a mí no me lo que tiene que estar con un globo tremendos Ceballos

Voz 7 11:36 sí bueno Ceballos ha contado Antón Meana y con razón que no entendía nada no porque que hoy por ejemplo era un partido para él yo esa dupla entre unos ha hecho más marcó Llorente ni mucho menos au Casemiro pero a mí me me hubiese gustado más vende hoy frente al Getafe a un Ceballos para jugar entre

Voz 1643 11:49 líneas que a dos pivotes puros como son Lloret

Voz 7 11:51 TI y Casemiro que por momentos un poco en el campo no pero bueno la decisión de ciudad en a la de que jugará Llorente que que no estuviera Ceballos que a mí me sigue gustando este futbolista pero que que Zidane no le da ningún la oportunidad se equivocó y lo reconoció el partido frente al Leganés jugó un ratito de nada en el campo del Espanyol y hoy ni convocado con las bajas de Kroos Modric pues si no está y tampoco han convocado la verdad es que este hombre que es internacional sub veintiuno que la rompe en esta selección y que con el Madrid cuando juega lo hace bien y no va convocado pues como tú dices es para estar mosqueado pero disco es una sensación mía personal pecio ve tristón hoy durante el partido al menos en la recta final

Voz 1991 12:32 gracias Herráez hasta mañana hasta luego chao Antón Meana qué tal muy buenas

Voz 0047 12:36 hola qué tal Yago cómo estás buenas noches la gran duda saber si

Voz 1991 12:38 Jan Kroos y Modric que es lo que ha dicho Zidane pues mira

Voz 0047 12:41 hemos preguntado directamente si considera que es la peor pareja que se puede perder el partido si es la baja más dura para el equipo ISIS en lamenta de que llegue en el momento clave de la temporada

Voz 0231 12:52 la posible ausencia de Kroos Modric

Voz 0047 12:54 en París escuchamos cómo responde Zinedine Zidane a ello

Voz 1994 12:57 yo no voy a lamentar me porque al final es lo que es lo que hay es lo que lo que tenemos tenemos Si Si no puede estar con nosotros tenemos a otro jugador tú sabes si vosotros sabéis la importancia de de Tony y Luka Modric lo que han hecho en este club en en este equipo pero yo no me puedo lamentar la única cosa que tengo es mirar el partido de martes y ver con quién vamos a con que vamos a llegar pero bueno tenemos dos días veremos con Luca Toni cómo cómo iban a cómo van a llegar el martes yo creo que mañana es es un día para ver si entrena con nosotros y veremos

Voz 1991 13:36 pues esa es la gran duda tienen cuarenta y ocho horas por delante del Real Madrid en este caso Zidane para decidir cómo están Modric Kroos y utiliza alguno de de los dos pero como en los que saben cómo están son los propios jugadores Mister estoy para jugar o El Ministerio estoy para veinte minutos treinta minutos para salir a la segunda parte estos dos días

Voz 7 13:54 a ser clave para saber si está alguno de de los dos eh

Voz 0047 13:59 como estaba Bordalás estaba enfadado estaba enfadado sobre todo con su equipo y con él no le gustó nada en la primera parte del conjunto azulón cree que a lo mejor les superó un poco el escenario pero que no es el Getafe que estaba acostumbrado a ver Bordalás en esta temporada y luego en su primera respuesta

Voz 0231 14:14 el dice que considera que en la acción del penalti que termina siendo el gol del Getafe el árbitro tendría que haber expulsado a Nacho por segunda amarilla es una carrera de Jorge Molina que entra en el área Nacho pues la hace falta o toca el balón según en muchos pensamos que no ha sido penalti pero el árbitro lo pita ir Bordalás considera que si pita penalti debe sacar la segunda cartulina amarilla lo dice en la primera respuesta y nosotros en Carrusel como establece Iturralde de esa jugada le explicamos a Bordalás

Voz 0047 14:44 la opinión del árbitro de la SER al parecer con las

Voz 8 14:47 nuevas normas de este año ya no sería amarilla por el tipo de falta yo siempre digo saber si ustedes eso lo tienen claros y les explican los árbitros lo que les dicen en las circulares si usted tiene claro que es amarilla fue como entrenador como lo

Voz 9 14:58 el avión yo creo que si no vimos al Deportivo Alavés la decisión si queda claro queda claro para todos para los árbitros también en otro día vivimos una jugada con Chema central del Levante en Mendizorroza le enseñaron a una tarjeta amarilla no fue expulsión es una jugada muy similar

Voz 1991 15:17 al hilo lo que decía Antón Meana tres consumen ha sido en el área contraria hubiese pitado a hubiese sacado tarjeta amarilla posiblemente algo más gana no

Voz 0047 15:30 eh yo creo que Bordalás es un entrenador que está haciéndolo muy bien en la Liga y que hoy se ha ido muy muy triste porque esperaba un poco más de él de su equipo según ha reconocido en la conferencia

Voz 1991 15:41 gracias miran a un abrazo Antonio Romero sigue por ahí saludamos también Álvaro Benito hola Álvaro qué tal muy buenas

Voz 10 15:47 qué tal buenas noches has visto ya en Madrid Álvaro pues muy bien sobre todo después del primer gol no equipo a empezar con poco ritmo quizá pero pero desde el primer gol ha estado muy bien ya comentado Carrusel que el Getafe es un equipo creó bueno que no había encajado tres goles hasta el momento el ningún partido en liga hay que dificulta mucho el el a los rivales no es un rival incomodísimas y el Real Madrid ha tenido momentos de de buen juego de velocidad de balón de muchas llegadas y eso contra el Getafe no es nada sencillo

Voz 1991 16:17 lo dijimos ya antes del partido de de ida Romero cree importante en ir con un buen resultado con buenas sensaciones hoy aunque no haya sido con brillantez el haber tropezado deja como malas sensaciones de cara al partido de vuelta ha ganado y se llega con todas las garantías

Voz 6 16:32 sí porque veníamos el partido en Cornellà lo auténtico desastre con con el careto que es el que los ciudadanos y con la gente con la mosca detrás de la oreja porque fue una cuestión evidentemente de que en la segunda parte en ese partido el Real Madrid dimitió en cuanto actitud yo creo que no se podía permitir el equipo de Zidane un partido parecido hoy en el Santiago Bernabéu y sin hacer un fútbol ni mucho menos espectacular ni ni ni ni tener que tirar de de de todo lo que de todos los recursos que maneja Zidane sí que es verdad que que la actitud han sido muy diferente que que para mí también es importante el hecho de presenta de presentarte el martes

Voz 11 17:06 el partido decisivo o en París

Voz 6 17:09 frente al al equipo de Unai Emery e ir con borrar un poco el el partido desastroso de Cornellà con tres puntos más importantes yo creo en lo moral que en el puntajes que diría Pellegrini en este campeonato de Liga

Voz 10 17:22 te parece Álvaro que está Cristiano el mejor momento de la temporada sin duda hay el equipo lo nota el otro día en en Cornellá no estuvo y el equipo lo notó es que Cristiano es mucho Cristiano ahí parece que la experiencia provoca que que cada vez sepa cuándo cómo elegir sus pico pues de forma no porque ya el año pasado en estos meses empezaba a despuntar su mejor momento de de la temporada en este curso está pasando exactamente lo mismo no es una pena que que el Real Madrid ha dejado la distancia de puntos que tiene con con

Voz 1991 17:55 la cabeza no porque sería un rival ahora mismo

Voz 10 17:57 muy competitivo de cara a los títulos no esperamos que en la Champions pues pues si le para ser igual de competitivo si Ronaldo está bien el equipo está bien no es que este este juego se decide por goles no es es es es de perogrullo peajes así no es es que un jugador que tenga esa facilidad para para para hacer tantos goles los goles casi sin querer y que LB se le ve bien no contento fino metido no sé yo creo que es

Voz 1991 18:26 es la guinda que que hace que todo el engranaje funcione Romero Cristiano está confiante no

Voz 6 18:32 sí yo creo que no me parece que lo hemos visto en El Larguero un montón de partidos de esta temporada no podemos hacer muchas sesudas explicaciones desde de que le pasa al Real Madrid el cuatro tres tres del cuatro cuatro dos del doble de la presión alta pero parece que una de las grandes diferencias entre Real Madrid y el Real Madrid la pasada temporada en el momento en el que sabes colgada la Liga va tu puede jugar muy bien al fútbol puede jugar al fútbol pues en hacer un partido muy bueno que se Cristiano Ronaldo tiene Teresa sino las mete pues tiene un problema abraza teniendo media votando y eso se nota también en en la clasificación yo yo creo además que con buen criterio aunque arriesgándose como el otro día en Cornellà con buen criterio Zidane le vuelve a de los descansos entre semana para llegar los partidos decisivos mejor que nunca y estamos viendo no no no es un Cristiano Ronaldo Yago seguramente tan exuberante como el que apareció en los tres últimos meses de la pasada temporada

Voz 0318 19:31 antes lo está haciendo muy efectivo yo estoy con alma

Voz 6 19:33 no sobre todo le veo muy motivado lo físicamente en perfecto

Voz 5 19:38 estado de revista desahogado porque de estar entrando la entraban a de temporal de cara a París Álvaro

Voz 1991 19:47 con qué crees que va a salir Zidane o me va a depender mucho de de quienes te bien desiste recupera Modric Kroos pero también que jugaron foto Un poco a futuro logos a día de hoy con qué crees que va a salir Zidane

Voz 10 19:59 bueno lo demás Madrid y creo sí sí ha contado Javi Herráez esta tarde en Carrusel que todavía no se han puesto a las las botas ni siquiera va ser complicado va a ser complicado que que primero que tengan un buen rendimiento aunque por ejemplo mañana ya puedan ya puedan entrenar no pero bueno son dos bajas muy sensibles porque realmente son los que hacen jugar junto con Marcelo en nuestros partidos de alto nivel porque Cross se le puede discutir que a veces no está al máximo nivel que bueno que un poco de desenchufado pero cuando llegan los partidos de verdad siempre está rendimiento óptimo

Voz 1991 20:29 ingeniería alemana al servicio del equipo

Voz 10 20:32 Modric que vamos a decir Moix es el número uno osea es que no hay un centrocampista con la capacidad que tiene el para para sujetar al equipo entero no para para manejar los tiempos del partido y la capacidad defensiva que se habla poco de esto de Modric la cantidad de balones que es capaz de robar que que es una bestia a mí me parece una baja muy muy sensible vamos a ver yo creo que por lo menos lo he dicho antes también a Dani en Carrusel que por las bandas vamos a estar muy equilibrados no Lucas y Asensio primero te ayudan mucho a equilibrar al equipo de estamos protegidos ante las subidas de los laterales porque tiene mucho trabajo por banda y luego lo que te van a dar en ofensivo es mucha profundidad que a veces el equipo pues le falta cuando tiene otra estructura otro tipo de jugadores en el campo la duda está en la dupla del del medio campo y si realmente Benzema es Benzema Cristiano o Bale Cristiano pues sí son Kovacic Casemiro pues van a tener que hacer un gran trabajo no sobre todo con balón porque sin balón no tengo duda que los dos van a estar aplicados bueno hasta sacrificados que además Casemiro es un especialista en en estas labores pero pero en la creación es ese talento que tienen Kroos y Modric va a ser muy difícil de suplir

Voz 1991 21:42 Romera tú esperas

Voz 6 21:44 bueno yo yo quiero recordar que son en su partido de octavos de final en el del Real Madrid parte con una victoria del partido de ida de tres uno no digo porque porque el Real Madrid no me parece que está en disposición de de arriesgar la salud de dos futbolistas tan importantes y tan trascendentes como para Zinedine Zidane como Luka Modric y Toni Kroos para un partido repito de octavos de final en el que en el partido de ida vas con ventaja de tres uno Dicho esto yo creo que Modric no está eh digo por lo que he podido rascar un poco ir por lo que he podido he preguntar hoy en el Bernabéu yo creo que morir no está para nada o sea que que me sorprendería que Modric pudiera ayudar al equipo un rato en la segunda parte y que Toni Kroos no va estar en

Voz 0962 22:25 como titular pero que a lo mejor sí final lo considera oportuno

Voz 6 22:27 no puede salir un ratito en la segunda parte creo que a día de hoy y a pesar de de de de ver qué pasa mañana como decía al rueda de prensa yo creo que a día de hoy esta es la situación lo que espero pero comparto con errar es la sensación que he tenido durante todo el partido de que disco o la isquemia que está fuera otra a ver de un partido muy importante en el equipo titular yo creo que es hacer un mal partido y esto que tampoco ha hecho un mal partido e tampoco muy bueno pero pero yo el lenguaje corporal de disco me hace pensar que ya intuye barras sabe que el martes en otro partido muy importante con todo el firmamento futbolístico apuntando al al Parque de los Príncipes se va a quedar fuera yo creo que van a jugar Cova check in Casemiro como decía Álvaro como doble pivote en el centro del campo y luego le va a dar equilibrio al equipo en las bandas con Marco Asensio de inicio escorado a la zurda el trabajo y la calidad de Lucas Vázquez en la derecha y arriba lo normal lo normal llevaba él no Linneo todavía fueron partido la máxima de la máxima exigencia yo creo que lo normal es Benzema y Cristiano

Voz 1991 23:30 el París Saint Germaine Álvaro sin Neymar que pierde hay que decir que ahora mismo probablemente el tío más en forma del PSG es Di María

Voz 10 23:39 sí pero el tío más en forma en la liga francesa el que vimos marcar diferencias de una manera muy por encima del resto fue Neymar en la ida Neymar fue el que cada vez que arrancaba hacia adelante

Voz 1991 23:52 ponían problemas a prácticamente

Voz 10 23:54 el no o la defensa del Real Madrid no y eso es lo que va a perder Di María un jugador es un grandísimo jugador

Voz 1991 24:00 digo porque ya con con Aimar lesionado que eso era lo puede arreglar nadie osa es decir no hay más no va a estar seguro que va a ocupar esa plaza es Di María que que que tampoco devota quiero decir que además esto

Voz 10 24:10 no no es que cualquiera de los que tienen el banquillo son son increíbles no pero bueno no no no tiene el nivel de desequilibrio de Neymar obviamente pero es un jugador que te da mucho trabajo primero mucho más que animar en el repliegue que va a ayudar mucho más a a banda luego ves que son jugador tremendamente bullicioso no es acoso y derribo a mí me gustaba mucho cuando estaba en el Madrid porque es que era inasequible al desaliento no te la intenta y lo intenta iba y te encara hay dispar ahí trabaja te la vuelve a robar me parece un jugador muy pesado de lo que dice este tipo pesado no no si es verdad eso se dicen fútbol mucho besaba porque es que no paran en todo el partido pero bueno yo creo que que a priori es una buena noticia dentro de la desgracia de la lesión de un deportista que es buena noticia que que el Real más que Real Madrid pues no tenga Neymar enfrente quiero decir a mi me parece que Di María es un poco peor jugador que Neymar pero bueno que no no lo voy a decir más

Voz 12 25:06 ya lo he dicho esta tarde lo dicho esta noche ya no voy a decir Di María es un fenómeno a anotar nada Henning no lo era

Voz 6 25:17 claro claro desde este mismo debajo pero también tengo que decir que yo en el partido de Santiago Bernabéu que todo el mundo

Voz 0962 25:27 sale de nombrado con la con la de animar yo creo que Neymar en este partido jugó para el Neymar Fútbol Club

Voz 6 25:33 no para bien y me parece que eso es un lujo que Di María nos va a permitir el martes el aquí el cualquiera que niegue la calidad de de animaron la capacidad de su equilibrio de animal pues eso nos hable de fútbol au de los partidos con una venda pero repito yo tuve la sensación en el campo el otro día que que en los momentos del partido los que el París Saint Germain sometió al Real Madrid que hubo un par de ellos uno en la primera parte y fundamentalmente quince minutos a la segunda Ical Neymar buscaba más el lucimiento personal que la efectividad para sacar un buen resultado en Santiago Bernardo yo estoy convencido que que Di María va a ser un futbolista mucho más va a intentar ser un futbolista mucho más efectivo que preciosista por ahí Madrid no no se puede relajar yo yo creo el Real Madrid se va a clasificar el más yo creo que el Real Madrid no va a perder el martes frente al París Saint Germain ahora para pasar los octavos de final de una competición como la Liga de Campeones contra un rival tan grande como París Anne Germaine alguna curvada venir y en el momento que llegué a la curva tiene que demostrar queremos dar las dos últimas temporadas que es el mejor equipo de Europa

Voz 1991 26:38 oye Álvaro me han contado que ayer los Pignoise estos estuvieron mal en Alcalá eh

Voz 10 26:42 sí sí sí estuvimos lo disfrutamos mucho

Voz 5 26:45 sus últimas fotos que he visto

Voz 10 26:47 sí sí sí mucha gente y bueno nos cogen con ganas ahora que nos pro digamos poco pero lo he disfrutado mucho verdad nunca eh

Voz 6 26:55 a la de julio invitarnos joder

Voz 10 26:57 claro que si estáis invitados siempre que queráis

Voz 13 27:00 como el próximo cuando en julio

Voz 10 27:02 en Jun en junio por ahí si cuando acabamos el la temporada de fútbol Tena

Voz 5 27:07 hemos algún concierto te lo pones todo en ese sábado mucho sí claro yo no sé cuál es el domingo para que podamos no recurra el viernes y sábado macho

Voz 10 27:17 no las no los elegimos nosotros nosotros somos unos mandados nos contratan allí vámonos colgamos la guitarra soltaban nuestra bazofia Hay

Voz 5 27:26 para casa con el recado bueno pues nos tenemos que esperar a otra ocasión para ver si puedo juega andando cada concierto estudios hace años todas pasa los pero de momento estoy yo los campos de la tierra te estás con los mandos los campos de tierra es raro cuarenta ayudita unos cuantos si que drama piedra al final mira te has servido para todo eso se aprende aprende mucho más hombre no tenía ninguna duda que el del es y los campo de hierba son todo para te gusta a todo el mundo pero hay que jugar con la piedras ahí gracias Álvaro uno habrás echado gracias un abrazo nosotros alturas ya me vale quince tiros tal pero las doce veintiocho seguimos

Voz 1991 28:22 ciento cinco punto cuatro F M ochocientos diez Onda Media escuchas Radio Madrid

Voz 14 28:28 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquilo del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen leer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 15 29:05 Radio Madrid te presentas la quinta edición del ciclo de conciertos más esperados el diez de marzo en la sala Galileo Galilei y el veintitrés de marzo Aurora David Tigers en La Riviera fruta de Bad Town dels Bay Gilbert entradas a la venta en Ticketmaster y Piqué vea más información en Deir punto es cola

Voz 1991 29:25 hora de Style outlets

Voz 16 29:27 al pocos placeres en esta vida que puedes disfrutar gratis Bingo Copacabana Casino queremos premiar tu fidelidad por eso si vienes a jugar con nosotros te invitamos a comer merendar cenar gratis y los domingos menú especial arroz con bogavante en Cid Campeador cinco Móstoles recuerda pueda con responsabilidad Bingo Copacabana Casino Park bienvenido al espacio de juego del futuro la gente

Voz 14 29:48 CIA negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 19 30:24 aunque

Voz 20 30:28 el Larguero Yago de Vega

Voz 21 30:56 un pelotazo

Voz 1991 30:57 qué ha hecho él y ella con Viva Suecia sí sí que lo voy a poner Gary Tarradellas de no poner un poco de Viva Suecia digital en los aquellas no qué

Voz 3 31:12 a corregir muchos gustos estos de

Voz 4 31:21 en el Sánchez Pizjuán le ha ganado dos cero el Sevilla la

Voz 1991 31:25 athletic la verdad es que es muy superior al equipo de Montella ante un Athletic que viene siendo habitual durante la temporada un equipo sin identidad un equipo sin ningún tipo de personalidad Ziganda no termina de dar con la tecla porque cada partido va cambiando cinco seis jugadores no tienen continuidad no hay bloque no sabemos muy bien a a qué juega el el Athletic Joyce ha visto perdido en el en el Pizjuán Champions diga qué tal muy buenas

Voz 1870 31:50 qué tal Yago buenas noches más que merecida la visto

Voz 1991 31:53 o de el conjunto hispalense credit escuchaba Sepes

Voz 1870 31:55 ah bueno yo he visto este año al Sevilla muchos partidos y posiblemente este rato y los primeros XXV con el Atlético de Madrid la primera mitad de hoy ese primer tramo de partido con el Atlético que terminales después ruina futbolística así dio lo mejor que le he visto el Sevilla pero claro es que el Athletic lo ha ofrecido tampoco tampoco resistencia le ha puesto el las cosas tan fáciles al Sevilla que que sean Gustavo ha hecho una primera parte extraordinario el Sevilla entre los mejor que visto año bueno es una recuperación después de de esa derrota hace menos de una semana con el Atlético Victoria Málaga victoria hoy por lo menos amarra la quinta plaza con la derrota en Villarreal aprovechado ese momento y ahora está pendiente de lo que ocurra mañana mira qué cosas tiene el fútbol en lo que haga el Betis con el Valencia porque si al ganar por ganar en Mestalla el Sevilla estará a cinco puntos de la cuarta plaza y recibirá al Valencia sábado que viene

Voz 1991 32:43 con quién va al Sevilla

Voz 1870 32:47 yo creo que va a tope mañana

Voz 1991 32:49 aunque no me lo puedo decir barato porque si

Voz 1870 32:52 en que la semana que viene se viene el Valencia quería jugar a las cuatro y cuarto sábado ilegal es la posibilidad de ponerse a dos puntos que sí que sí que estoy completamente de acuerdo yo me lo ha dicho alguien en el campo que gane uno importado mañana

Voz 1991 33:04 ese hubiese gracias ante un abrazo luego llegó vamos a ver cómo están los vascos Iñigo Martínez qué tal buenas noches buenas noches que le ha pasado al Athletic

Voz 22 33:14 bueno yo creo que eh ha primado ha sido una buena eh unos cuantos errores nuestro

Voz 11 33:21 por ejemplo la el gol que viene saque de banda pues se sancionan si como estamos pero eso es lo lo pagas caro digamos se ha visto no se han puesto los cero ella dar la vuelta al partido pues bueno practicamente es muy difícil pero el equipo ha insistido a tenía un par de ocasiones Si nada no no y no ha podido ser

Voz 1991 33:42 a dar más que es lo que vemos es tu sexto partido con el Atleti pero es algo que está sucediendo desde el inicio de la temporada y es que no hay un equipo definido porque no hay un bloque pequeños cambios porque parece que son dos equipos diferentes tipos diferentes de un partido a otro

Voz 11 34:00 bueno yo creo que la plantilla es larga aquí todo se te vamos a dar todo lo que tenemos en el campo juegue quién juegue así al final las decisiones quién puede no las toma el míster

Voz 23 34:13 siempre podrían al grupo así que

Voz 11 34:15 así que bueno yo creo que no es una cuestión de sonaba a ver yo creo que hay plantilla de sobra así que se que dudar de que pueda o no me parece buena que te voy a decir me parece mal porque de algunos aquí salta soltarlo máximo oí igual no es cierto que no hemos estado a la altura veníamos de unos cuantos partidos buenos y otra vez pues bueno en nada y flojos flojos se sobre todo en la primera parte y pueden ahora descansar que es lo que ahora está siendo partir

Voz 1991 34:47 sí hombre yo entiendo que defienda a tus compañeros pero cuando están los teóricos titulares hay una gran diferencia que cuando están los teóricos no titulares y no creo que sea un problema de actitud a quina de hablado que haya un problema de actitud a lo mejor es un problema de actitud

Voz 11 35:03 bueno obviamente yo creo que en cualquier equipo no se se eh a dos titulares son los que juegan más os que te aporta más pues cualquier equipo al final pues se nota la ausencia de esos jugadores está clarísimo pero pero bueno se la plantilla es larga aquí juegan todos tanto los que salta como los que no eh yo creo que tanto los que han soltado pues han intentado dar lo máximo por el equipo pero bueno hoy que no ha podido ser oí sabíamos que el rival no se iba a apretar los quince veinte minutos y bueno no hemos sabido aguantar les y luego ella pues bueno se te pone cuesta arriba dato difícil a pesar de todo hemos intentado dar la vuelta pero bueno no pero sí el partido malo ir ahora pues una descansar allí y me siente partido que va a ser muy difícil

Voz 1991 35:47 bueno tengo que decir que tú desde que ha llegado creo que es uno de los cuadros que más nivel a que que a más niveles está ahora mismo el adaptación bien no sin ningún problema

Voz 11 35:57 buena sabía dónde venían sabía que no iba a ser nada difícil entraré en el equipo la plantilla pues bueno esta ley como te lo ponen tan fácil es fácil de de entrar allí Gina intentó aportar todo lo que tengo para el equipo bueno sí que es cierto que llevo unos cuantos partidos buenos pero aquí lo que importan son los resultados que hoy también nos vamos con una derrota cero pero nada descansar e intentar mejora en todo lo que estamos fallando ahí

Voz 1991 36:27 voy acabando cuánta rabia te da perderte de los partidos de Europa League

Voz 11 36:32 bueno a todos nos gusta jugar animas a esos partidos ahora que uno supremas que cuando está en el campo pero bueno toca toca aportar desde las gradas ahora intentar ayudarles en todo lo que pueda y todo lo que tenga la grasa por supuesto la confianza plena lo han demostrado de tenemos ganas de de pasaré en esto también así igual al equipo saltara a ganar por supuesto como sin pruebas

Voz 1991 36:59 quizá es la gran esperanza no esta temporada que yo creo es está viendo una buena versión del Athletic en Europa muchos partidos

Voz 11 37:05 sí yo creo que es bueno es cierto que llevamos unos cuantos partidos veníamos de unos cuantos partidos buenos pues bueno no hemos estado a la altura de esos partidos pero al final he que ha partido es un mundo sabemos que va a ser de una no hacer nada fácil ya de sacar algo positivo allí pero pero pero bueno somos el Athletic vamos llevamos ir demostrando además sobre todo en Europa que somos su rival a batir muy difícil muy complicados de de ganarnos así que así que bueno confianza plena sabemos que debemos es dar todo para para poder sumar así que saltamos por supuesto a ganar y sacar un buen resultado bueno pues él

Voz 1991 37:48 el próximo jueves contra el Olympique de Marsella la ida de octavos de la Europa League Íñigo Martínez mil gracias un abrazo muy fuerte

Voz 11 37:54 tiene una abrazo

Voz 24 37:56 venga buenas noches

Voz 1991 37:59 días

Voz 3 37:59 pero ya la combinación sido diez

Voz 25 38:02 seis dieciocho veinte veintisiete

Voz 1991 38:05 no hay ningún seis soles

Voz 26 38:09 pides tu vendedor de la ONCE también en puntos de venta

Voz 3 38:14 son te punto es recuerda todos los viernes hay botes millonarios en once ilusión el día en que llevas años aplazó a la porra aquí la porra de Rousseff descarga de nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros y con cien mil euros tu vida cambie para cabeza picaresca para anotar el primero de Carrusel todos los goles

Voz 18 38:53 a Ben Nasser

Voz 3 39:12 cómo llega

Voz 1991 39:17 los partidos que nos deja el día como el estadio de la cerámica como el del estadio de la cerámica donde el Villarreal ha vuelto a perder contra un rival directo la semana pasada calla contra el Eibar eh que está peleando por meterse en los puestos europeos yo ya caído contra el Girona Girona que está haciendo un debut en Primera División vamos de ensueño porque se pone con cuarenta puntos practicamente asegurando asegurando la permanencia de cara al año que viene en Primera División por qué no con el derecho a soñar en estar en Europa la temporada que viene

Voz 4 39:50 Sergi Vittorio qué tal muy buenas buenas noches Yago

Voz 1991 39:53 otro gran partido del Girona que sigue completando una temporada fantástica

Voz 27 39:58 sí y además este Yago ha sido fuera de casa porque la verdad es que en casa al equipo tenía a rendimiento sensacional con cinco victorias seguidas cinco partidos de la portería a cero pero sí que se le achacaba últimamente que que fuera de casa no acaba de encontrar el ritmo no ganaba desde el once días

Voz 0962 40:13 es el campo en español fíjate has hecho en el estadio de un rival entre comillas podemos decir directo no

Voz 5 40:19 dejándole el golaveraje a un Villarreal que

Voz 0962 40:22 Elvira vueltas ganadas Montilivi dos Iker el Girona se ha impuesto pues fíjate es que les sale todo robaba Machín Stuani hoy ha marcado ya lleva catorce goles El Choco Lozano que llegó en en invierno se ha estrenado hoy ya hecho un golazo o sea que es a Machín vayan viene todo rodado Yago Si que ya te digo que en en el vestuario pero el cuerpo técnico ya con Cuba antes de ganarle al Z que por sus números la permanencia estaba hecha hizo con la victoria de hoy antes del partido ya Matxín lo dejó entrever que hay que ponerse nuevos retos que mirar hacia arriba yo ya sé que con esta victoria ha dado el cerrojazo a la permanencia ya soñar a partir de ahora

Voz 0804 41:02 doy por concluido el primer objetivo y para nosotros muy importante el haber llegado a él tan pronto pues es menos meritorio que es la conseguir la permanencia y luego pues cuando ves la clasificación después de veintisiete jornadas cuarenta puntos y hoy virtualmente somos séptimos pues igual

Voz 1991 41:19 Nos hemos ido marcando siempre retos

Voz 0804 41:21 es accesibles pero a la vez ambiciosos nuestro nuevo reto es seguir ganando el siguiente partido ya sé que me vas a preguntar por eso de Europa es cuando nos quede en cinco partidos y veamos en qué situación estamos pues ya veremos si si nuestros merecimientos nos permiten optar a él

Voz 1991 41:39 espectacular el debut de el Girona en primera división con once jornadas todavía para al final ha conseguido la permanencia con cuarenta puntos Easy se han ganado el derecho a soñar con conseguir algo más hacia Serbia esta mañana

Voz 5 41:52 un abrazo buenas noches en Riazor han empatado a uno el Deportivo de la Coruña y el Eibar Fran Hermida qué tal muy buenas en un resultado que no

Voz 1991 42:01 habían firmado al inicio del partido pero tal y como ha puesto el encuentro con la expulsión del portero y todo a su final ni tan mal el punto eh

Voz 0962 42:09 sí un sobre todo después desde por enésima vez en lo que va de temporada haya decidido dispararse con no porque el Depor empezó muy bien el partido generó cuatro cinco ocasiones muy claras que entre los palos au Dimitrov Vic pues el Depor fue incapaz de materializar en gol en la primera aproximación del Eibar a la portería que defendía coba al quinto portero de la temporada que el dato desde luego ya definidas

Voz 5 42:33 cómo estás a portería desde el Deportivo donde está

Voz 0962 42:35 España bueno la primera próximo hacía una mala salida de Cobo al cero uno en el marcador empiezan los otra religiosidad posteriormente consigue empatar abandonen una jugada donde todo lo bien que estuvo Dimitrov ubica anteriormente pues lo hecho por tierra introduciendo el balón en su propia portería todavía no estaban los aficionados aún sentados después de celebrar el gol cuando una lamenta doble jugada entrar Albentosa y el propio meta ucranio no cobran provoca que este salga de la portería una entrada terrible a Jordán y finalmente pues eso tarjeta roja y el Depor se queda con diez a partir de ahí los de Seedorf pues bastante tuvieron con mantener el el uno uno en el marcador sumar ese punto y al final pues podemos decir que

Voz 0985 43:15 el marcador no deja contento a nadie porque aunque

Voz 0962 43:18 Clarence Seedorf estaba contento la sala de prensa porque él sigue haciendo lecturas positivas sobre lo que ven desde por la verdad es que los coruñeses siguen tirando por la borda partidos aunque podrían sumar puntos para salir de los puestos de descenso y tampoco estaba demasiado contento Mendilíbar que sí

Voz 6 43:33 Eva Ximo Orellana con una un problema

Voz 0962 43:36 el físico en este caso el bíceps femoral que lo va a dejar KO durante varias semanas sin Rubén Peña con una fractura en la mano y sobre todo con un equipo que fue incapaz de generar ocasiones de gol ante el Depor como pero menos

Voz 28 43:49 hay más hay más confianza hay más fuerza porque es un equipo importante eh lo que yo sentido los chicos e están claramente claramente todo mundo quería ganar pero después se puso como se puso en mirándolo quiera al fin a la situación o sacamos cosas positivas ver

Voz 29 44:12 partido raro no el Deportivo ha tenido las ocasiones claras de gol no es la primera que hemos ido aporten encontraremos ocho gone no primera contra pero al final del partido es cuántas ocasiones hemos hecho nada entonces pues el empate tenemos claro como como justo

Voz 1991 44:25 tiene un grave problema al Depor bueno tiene muchos problemas pero fundamentalmente en defensa y en la portería cinco porteros durante toda la temporada hoy Albentosa parecía que le debía dinero lo ha dejado vendido mucho que mejorar el Deportivo de la Coruña si quiere tener opciones para seguir el año que viene en Primera División gracias Fran un abrazo hasta mañana

Voz 0962 44:44 ya cuyo último dato con la tarjeta roja de cómo van otro cambio de portero será el octavo cambio de guardameta en lo que va de temporada una auténtica burrada desde luego

Voz 1991 44:53 anoche en medio a mí que no va a ser el último gracias Fran hasta mañana id terminamos con el partido de Butarque donde le ha ganado en Leganés al al Málaga estaba en el Deportivo La Coruña lo del Málaga ya empieza a ser dramático porque con trece puntos a siete de la permanencia con once jornadas por delante prácticamente en necesitan un milagro hola Palacio qué tal muy buenas

Voz 0047 45:12 hola qué tal muy buena noche Yago muy cómoda entera fatal que es un drama tal que desde que lo acogió José González

Voz 1991 45:20 ocho jornadas seis derrotas dos empates y seis derrotas consecutivas

Voz 0047 45:26 la Velázquez duele decirlo pero huele este Málaga segunda división yo ya ha sido probablemente el peor partido

Voz 7 45:31 no frente al frente de eh

Voz 0047 45:34 el Málaga de José González porque si ha tenido un par de ocasiones sobre todo una muy buena de Roland una buena parada de Cuéllar en la primera parte pero luego la segunda llegaban los goles de Eraso hoy en Rabat por cierto el primer tanto Leganés viene precedido de un fuera juego claro de de Diego Rico pero que no ha dado sensación de peligro el Málaga se iba deshaciendo el pone el paso de los minutos y eso es lo que ha querido criticar el míster José González en rueda de prensa helada un palito bueno a los suyos