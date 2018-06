El mate a Broncano lo dejó re piola

Voz 1 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0470 00:16 con sol con lluvia

Voz 0874 00:18 se periodista hasta la médula siempre David Broncano buenos días hombre así no es así no salud aunque responsable

Voz 0470 00:26 cuál es la cuál es la el estándar digamos ellos yo nunca estás en tu casa

Voz 0874 00:31 hola Javier buenos días habría sido correcto hola Javier buenos

Voz 0470 00:34 pero tú cuando estabas allí en Washington cuál era tu saludo habitual buenos días Iñaki buenos días sí sí me acabo de lujo para llevarlas a todo el mundo e ese ese hola qué tal Íñigo Errejón a lo mejor es que ahí va muy rápido como ella ella pero pero la presencia del del nuevo Estado cómo lo tiene yo sí yo sí

Voz 0874 00:59 me te he dicho es que ajustar un poco tu lenguaje a la persona con la que estás entonces

Voz 0470 01:03 ya por ahí me razón por la que por ejemplo cuando

Voz 0874 01:05 el director de la Cadena SER está en el estudio presenciando cómo hacéis un programa que intentar que no se note no sabes a qué me refiero no

Voz 0470 01:14 estás hablando cuando el otro día en la vida moderna es eso

Voz 0874 01:17 sí que de repente en en la cabina de control apareció una persona que queremos mucho además

Voz 0470 01:22 todo lo de las eh sí sí

Voz 0874 01:24 sí sí es

Voz 0470 01:26 estás hablando que sin embargo Ignatius siguió y siguió insultando a la tradición de la chirigota a Cádiz en general lo cual en este aquí haciendo una si si haciendo un rap claro e injusto apareció Antonio Rodicio exacto que es lo que crees que no deberíamos saber quiénes queríamos ver recogió cable cambiar

Voz 0874 01:44 ahí está recogido en la expresión que quería usar pero bueno oye vamos a lo que vamos hoy de que querías hablar

Voz 3 01:51 en del footing footing no

Voz 0470 01:56 a ver claro en inglés supongo que Falling no

Voz 3 01:58 es PH u doble ve yo creo que viene nadie pavimentos Schnabel pero ya me me me gusta feliz que es

Voz 0874 02:08 cómo es cómo cómo lo explicaría es como que no haces caso a alguien

Voz 0470 02:13 ah vale como darle la espalda a alguien de manera simple

Voz 0874 02:16 cara

Voz 0470 02:17 vale Schnabel Malí de ahí viene Fabien que pasar de la gente cuando estás en un grupo con personas hasta ahora todo mirando al móvil esas cosa es que yo hago mucho sí pero sabes que yo el primero es que una vez más el Sabin que nuestra

Voz 0874 02:29 qué hacer mutuamente en cuantos uvas es clara va más allá de mirar el teléfono para Business mensajes es ponerte a ver el Episodio IV de una serie de Netflix mientras que estás en una comida con amigos

Voz 0470 02:39 yo de Movistar una serie de egoísta

Voz 0874 02:42 en cuanto quiere un treinta por ciento de la Comisión ocupa el puesto

Voz 0470 02:47 pero pero estoy en directo la radio pero como me Javier agarrado por el brazo sin conocimiento parece que estás en la calle la de esa calle en la jungla de la calle pero como quiera que ayer la fórmula de dónde viene llevó de aquí en Madrid de Tres es todo Educación y Conocimiento grupo ayer por tanta GB universitario por eso

Voz 4 03:07 a mí me venía aquí como si estuviésemos en en la cara

Voz 0470 03:10 vital de Liberia nombre pero te he visto oí oye no se vale vale Javier Le preguntas te echamos sí sí me con el que lo que yo creo que sí que aquí aquí estamos estamos estamos hablando de Falling sabe lo que eso Zubin es cuando estás con gente y están mirando al móvil como está haciendo ahora tu novia eso es lo que tú bien que es mirar

Voz 4 03:30 el he cosas en el móvil

Voz 0470 03:33 bien está haciendo es pues eso va en en en un caso básico e miras Whatsapp mientras otras cuántos amigos tiene un caso extremo que comentaba ahora Javier está en una reunión familiar y estar viendo una serie en el móvil lo haces no yo no porque yo el móvil no lo uso casi bueno versus Armero se León si eres de noventa y cuatro nativo digital jode la pero yo el está Grammy esto lo veo cuando estoy en la cama y poco más poco más si yo en qué momento pre dormido post dormir pre de dormir una foto la revisión diaria y poco más la revisión Caro quien va al taller caro de a ver qué ha pasado y poco más no pero yo en reuniones así nunca nunca jamás no me parecen poco de falta respeto por los demás que te parece cuando te lo hace bien como está haciendo bien el nombre pero es que es que a ella le gusta mucho usar el móvil en la SER que te que te eh cómo te llamas bien Adriana porque haces somos amigos a seis hombres estabas callando eh a los porros hasta el último segundo bares sois amigos hay un pasado sentimental en algún momento esto es que muy como muy incómodo me gusta se atisba un futuro de Unió emocional en el en el futuro posible la pareja tú ya no pero pero pero no no no somos amigos vale Javier a tu amigo le estamos haciendo lo de pasar de él lo hacen más veces tú estás con un grupo de amigos y tal y te pones a mirar el móvil ha doblado en la mayoría de las Encina cuando estoy con mis amigos en qué ocasiones con quién tienes que estar para mirar dio a veces lo con mi padre

Voz 5 05:16 no claro

Voz 0470 05:17 en la mayoría de las veces pero con amistades así si estamos en un grupo tomando algo eso no lo utilizar el teléfono cuadro está solo

Voz 0874 05:24 yo no lo podía haber empezado con un lenguaje más cosas

Voz 0470 05:26 a tu padres pueden estar hablando te de Jover de que estamos pasando un momento difícil la Familia

Voz 0874 05:31 cuesta los estudios tema de conversación que seamos

Voz 0470 05:34 eh chicos pues que os deseo lo mejor no abandonen es os es fácil Fabiana parece que tiene una relación seria pero no abandone poco a poco tuve ahí echando Montilla Si yo que se mira nunca se sabe el otro se lo mejor llegó gracias adiós

Voz 0874 05:49 sabes que David de Bush busca un poco mi perfil padres y adolescentes

Voz 0470 05:53 el perfil sí sí el perfil de la tele

Voz 0874 05:56 padres de Fabiana sabes aquí

Voz 0470 05:58 ha apostado en una esquina es que se me gusta agentes apóstatas a preguntar a ver si quiere hablar la familia están primaria hola preguntarte una cosa vale espera que me dejó mi paraguas en Javier es es un es que yo no he con Javier del Pino que está en las ratios arriba en su en su nave nodriza estás apostado en un muro que me gusta mucho

Voz 1564 06:17 bueno estoy esperando a las chicas mientras aposta

Voz 0470 06:19 todo aquí

Voz 1564 06:20 para descansar un poco la cadera que ya tengo una cierta edad

Voz 0470 06:24 es una posición de verdad de de de costumbrismo claro está en las primas porque sí sí sí sí sí están en primas y Javier es que hemos apostado que estabas esperando y efectivamente claro estamos ahora es sensacional tu posiciones España tu posición te habría descrito Larra es seguro y por eso he venido preguntarte estamos hablando de padres estamos quería está buscando padres de adolescentes es tu caso no yo ya soy abuelo no bueno vale vale

Voz 1564 06:49 mi hija y el nieto tiene dieciocho mujeres bueno es adolescente no tengo tus hijos en la pequeña B30 como el momento

Voz 0470 07:00 que tú médica puede valer estamos hablando de cuando estás con la gente y en vez de estar haciendo caso a tus amigos dos mil está mirando el móvil que hace mucho se llama Putin si lo haces tú

Voz 1564 07:11 mi madre se queja de eso

Voz 0470 07:12 madre siempre tu familia es amplísima amplísima sin tu madre tiene biznietos tiene biznietos si tiene ochenta de cumplir ochenta y nueve años vale ella se queja tú cuántos tienes yo sesenta y dos esto es precioso que une madre de noventa años se queja de que su hijo de este caso por mirar el móvil es una es una Angulo que no esperábamos

Voz 1564 07:30 sí es un es un vice reconozco que es un vicio

Voz 0470 07:34 de tu madre

Voz 1564 07:34 que los móviles se dejan en la entrada ahí a la de la comida no se otorgan los madrileños claro El niño suelta es tampoco se trata de eso

Voz 0470 07:44 si tú qué le dices a mi mamá que estoy mirando una cosa déjame ya no no

Voz 1564 07:48 como no tiene smartphone suelo llevar fotos y vídeos de subir ni Eto'o porque como la gusta somos de Orense Nieto vive en Madrid claro entonces a ella le llevo fotos vídeos

Voz 0470 08:01 qué tal la compras con fotos de tu nieto

Voz 1564 08:03 bueno más o menos

Voz 0470 08:06 en una bolas que se esa foto de gordo eso a una hora ya ya da la y una bisabuela no te digo ya se vuelven claro tú que tienes tú que eres abuelo y a su vez conoces una bisabuela cuando ya le pisa bueno todavía te gustan más gordos los niños no que va que va que va no no no no porque no porque siempre les gusta armiño este rollito digo igual siendo bisabuela quiere que esté ya que reviente ese día en la década de los sesenta mi ahora no ahora ya no no no no no vale todo este este esto que te dice a ti tu madre se lo dices tú a tú sí deja ya el móvil hija si desgraciadamente sí sí ella no te ya te hace caso sí suelen hacer me cae simpático sabe cuando están hablando contigo

Voz 1564 08:44 Whatsapp normalmente para contesta es que es un es una nueva forma de vivir no de comunicarse y así como antes te llaman por teléfono y darle la comida no se cogía el teléfono con el Whatsapp pues como que estamos mucho más conectados

Voz 0470 08:56 mundo está todo el rato en la sentado a la mesa no todo el planeta está asentado si es verdad así buena metáfora no se quiere para sí habría que dejarlos en la entrada como dice mi madre dicen todas las lascas tú crees que esa señora de ochenta y nueve años orensana si tienen la clave a este problema yo creo que si él desea lo mejor sigue manteniendo esta estampa eh de persona gallega recortando contra una multinacional que precioso eh te deseo lo mejor igualmente un abrazo

Voz 0874 09:38 en el año dos mil ocho aparece por primera vez en Australia el término Fahd bin Putin proveniente de las palabras Phone teléfono hoy Schnabel que es como ignorar para poner nombre a esa incómoda situación en que la persona que tienes enfrente y con la que quiere entablar alguna conversación pues Technorati porque está mirando su móvil no incluso hay una plataforma llamada Stop creada por un chico de veintitrés años llamada Alex Hawk en la que ofrecer datos bastante curiosos entre ellos que el ochenta y siete por ciento de los jóvenes del mundo prefiere comunicarse a través de un móvil que con el contacto cara a cara para hablar de esto nos acompaña Juan Gonzalo Castilla que psicólogo clínico especialista en inteligencia emocional que psicología positiva como estás Juan buenos días de todo lo que has escuchado te ha llamado la atención

Voz 7 10:20 no es la la vida misma es la realidad

Voz 8 10:22 en la que nos enfrentamos exactamente igual

Voz 0874 10:25 no hay que llamarlo Fabien aquí de llamarlo mala educación sencilla

Voz 8 10:27 de mala educación digital y tecnológica en los tiempos que vivimos es cierto esto tiene remedio au que está relacionada con tema de control de impulsos está relacionada con temas de de manejó de emocional no entonces es un tema de de crear también hábitos pauta de conducta y lo que ha dicho el señor Gallego pues es lo que hace su madre es poner una norma en ciertos momentos prohibir esas situaciones para intentar tener una buena convivencia ahí una comunicación en momentos especiales claro es muy interesante pero desde ese bulo cuando hablas de control de impulso significa que atenta

Voz 0874 11:01 la tenemos todos en el bolsillo exactamente antes

Voz 8 11:03 capaz de resistirlo si hay personas que somos más proclives a tener esa esa desviación a la necesidad de tener ese contacto con el exterior porque realmente a veces las conversaciones en las situaciones que que tenemos sociales por no nos aportan tanto ese pequeño micro mundo que tenemos nosotros de un móvil es de gente lejana pero que están cerca de Ci necesitas a lo mejor ese ese refuerzo positivo de de de comunicarte con ellas no

Voz 0470 11:31 estoy yo esté aquí Javier bueno Juan Guan Posición una

Voz 0874 11:36 con lo clínico especialista en inteligencia emocional y en psicología positiva vale en este tramo que tú te has perdido en lo que Subías de una manera maravillosamente Athletic

Voz 0470 11:45 muy rápido porque eso es de este imperio que me he puesto hoy unas zapatillas que agarran muy viendo en el escalón de la SER

Voz 0874 11:50 entonces común son zapatillas especiales para PRISA

Voz 0470 11:53 el deprisa deprisa si no

Voz 0874 11:56 muchas para prisas prisa seguimos o lo deja

Voz 0470 11:58 no yo creo que ya ha hecho más veces no es momento

Voz 0874 12:01 para seguir por ese terreno y lo que nos ha contado hasta ahora es que al final el teléfono es una tentación que todos tenemos en el bolsillo vale

Voz 7 12:08 vamos a presumir de novio Álvaro

Voz 0874 12:11 eh que hay gente que está digamos o que es más proclive a caer a esa tentación pues como por ejemplo este señor

Voz 8 12:19 antes de su madre pues sacaba el teléfono el ochenta y dos años

Voz 0470 12:22 este nueve ochenta y nueve entonces eh

Voz 8 12:25 las personas que consultan más el teléfono sí parece que también son más proclives a tener otros defectos

Voz 0470 12:30 otro defecto así porque no son capaces de recibo

Voz 8 12:33 otras a otras adicciones asociadas no

Voz 0470 12:36 yo enseño porque porque estás en relacionar también compró

Voz 8 12:38 más de la autoestima

Voz 0470 12:40 pero bueno ya estoy me interesa pero pero yo me meto yo hago un poco de fuga pues te voy viendo autoestima si no estoy Javier tú conoces quién soy muy una persona muy poco ha dicho adicta quiero decir que ya se discúlpame Juan que ya sé que está feo con un ejemplo desmontar un caso genérico e sé que a nivel científico tú dirías bueno pero tu caso a nivel estadístico es despreciable con lo cual para que hablas anormal pero consideraba apropiado es decir que que mi caso desmonta el tutoría

Voz 8 13:12 bueno también hay hay hay personas que no aceptan sólo situación es el primer paso para superar los problemas

Voz 0874 13:19 lo que tiene que decir soy David Broncano que tengo un problema

Voz 8 13:22 esta ahí iría bien ideas mejorando uno por qué tantos compañeros creo que te miran como que no no aceptaba esa ahí siempre ella

Voz 0470 13:30 quiero decir es que a veces el mundo a través del móvil él mucho más bonito sea quiero decir yo hay días que estoy con mi padre mi padre me está diciendo David lo de la mudanza a ver si bien esa casa crees que vas de las cosas te quedas ahí ya a su vez abro Instagram y todo es Like like us como me gusta yo soy el Episodio VII de Vladimir claro son dos estímulos claramente prefiere el virtual

Voz 8 13:51 la jugadora Patricia entenderlo totalmente pero hay en la clave es la frecuencia de luso sea es una tendencia que tú que todos podemos tener la mayoría lo hacemos pero es la frecuencia de luz yo creo que la frecuencia de uso se puede comprobar por el nivel de desgaste de los pantalones vaqueros en el teléfono móvil de la gente gente que está completa que descompensada así porque están metiendo sacando el teléfono pero ha comentado en una cosa muy interesante con el tema de de la de los laicos no tenemos una obsesiva David ha comentado común

Voz 0470 14:16 es que es interesante es verdad pero sin querer pero bueno a veces aporto cosas si tiene que haber quedamos aquí seis años huyendo del estadio critique venir invitados es decir que interesante lo que ha dicho usted es verdad y tú me trata como a un niño Mowgli que que me he criado comiendo

Voz 8 14:31 a lo mejor las setas sin querer pero realmente interesante porque yo lo ha dicho le real media pullitas eh realmente Esquerra tenemos una excesiva obsesión con los Lakers terno no que te refuerza pero también hay gente que realmente se está hablando de un problema o te estimas que tienes esa obsesión con con los lay de del mundo virtual porque ha habido casos de depresión graves incluso suicidio hay gente importante pero no como que bloguera es importante porque tienen pero ha llegado a ese extremo no contener muchos seguidores y tener muchos Lies y al final eso no no te llenan lo que realmente lo que te llene la gente cercana no mira qué maravilla son ustedes

Voz 0470 15:12 a que me otro todavía te buenísimo este joven lo mejor es punto te

Voz 9 15:15 si este buenísimo pero pero tiene termina

Voz 0470 15:19 Bimba toma

Voz 0874 15:20 la vi me parece bueno Juan González Castilla psicólogo clínico especialista en inteligencia emocional y psicología positiva

Voz 0470 15:28 en el último segundo eh era Federer pegando al revés complace

Voz 0874 15:48 llega el momento de

Voz 0470 15:50 a golpes señor los de las luces

Voz 0874 15:52 al treinta por ciento por qué sacar la aplicación de Philips Hugh

Voz 0470 15:57 y lo de graduar la intensidad lumínica porque llega que sexy tan Ángela Quintas hombre doña se excita

Voz 10 16:06 existen clientes que te pasa cosas pulpos Fes nada que que ahora me convertía ofertan pulpo después polvo pues después de nuestro programa de de A vivir en el que hablamos del pero cuando cuando nos habla el puerto

Voz 0874 16:18 hombre si muestra que luego estuvo implicado

Voz 10 16:22 así Paz Montoro sí sí que esto a colación pues de repente vieron el programa dijeron esta chica sabe mucho de pulpo bueno y que me han llamado para hablar del pueblo por el hombre en en un programa de las es que me acuerdo ahora a mí me a las diez y media el viernes estalló el viernes en esta noche si no no no no objetivo de investigación

Voz 0874 16:45 objetivo de investigación hombre están investigando el pulpo objetivo de noche se has aprendido bien el culpa sí sí bueno a ver si lo llego a saber lo hacemos colar un mayo

Voz 0470 16:55 pero eso ya lo lo agravado si ya emitidas

Voz 10 16:58 el viernes a no teníamos que haber

Voz 0470 17:00 poderla cantó usted a nosotros claro a otras cadenas

Voz 0874 17:04 bueno bueno oye que este despliegue que allí pero esto qué es

Voz 0470 17:07 aquí hay una pero esto son camisetas de fútbol una de Argentina de Uruguay Uruguay encima la Argentina eh sí sí

Voz 0874 17:17 a de que vamos a hablar Ángela que traemos a este despliegue

Voz 10 17:20 del mate

Voz 0874 17:22 eso no no no seguro seguro que que es el Mateo

Voz 10 17:29 el mate en realidad el mate es el el el envase o sea el el envase donde se toma la la hierba

Voz 0470 17:37 antes de nada Ángela hoy vamos a estos chavales estos señores que ha venido aquí para hablar del mate sí sí sí que a mi a mi me parece pecado es que que yo siempre he pensado que es lo más que ya no sé si vamos a hablar de esto ahora está feo iba a dar mi opinión pero no me parece lo más lo más a la costumbre tradicional de un país más sobrevalorada del mundo que me parece algo que empezaron el me me parece

Voz 0874 18:04 mirándole a la cara yo también he pensado que hay hay cosas que hay cosas que

Voz 8 18:08 no merecen ser glorificar las de repente

Voz 0874 18:11 pasa el tiempo

Voz 0470 18:13 entonces yo tengo el sí son bateado matecito es como pues o no porque yo sí porque si dejamos bueno en ese caso mía que que hay me toca a mí pero vamos a hablar de mate entonces ya callar al ya estoy muy condicionado eso ya disculparme

Voz 11 18:40 que lo muerte no soportamos

Voz 0470 18:47 el mate sí sí sí es bueno pero da igual aquí soy yo voy a intentar hacer

Voz 8 18:53 no sé si si sigue Angela Merkel chupetes prejuicios

Voz 10 18:56 bueno os cuento lo que es el mate una infusión muy extendida sobre todo en Argentina Paraguay Uruguay Brasil en Chile

Voz 0874 19:02 no sé qué pinta aquí pero

Voz 10 19:04 la verdad es que existe toda una cultura alrededor del del

Voz 0470 19:07 detrás nuestra es nuestra cultura

Voz 10 19:13 hice beber se bebe en en un recipiente que llama mate

Voz 0470 19:16 eso es muy bonito a veces no me gusta

Voz 10 19:18 bonito que normalmente contienen tiene voz y normalmente suele estar elaborado de calabaza pero puede ser elaborado de otros materiales pueden ser de madera calabaza si de una calabaza vacía y eso es el recipiente donde se coloca el mate entonces tiene distintas partes tiene una boquilla que tiene un filtro para que no te suban las hojas de mate luego tiene la vitola que es como la la pajita sea MAVIR hola luego la calabaza y luego a unas tienen como unas patitas que se llaman posa mate que es para que se porque para que se mantenga claro claro como él lo de la pala de la calabaza redonda siete caería todo el rato buenas patitas déjeme eligen

Voz 0470 19:52 día no tiene dónde

Voz 10 19:56 oye

Voz 0470 19:56 a lo que tampoco está muy bien pensado no piensa que hubiera porque tanto interés en otro tiene un continente tan perfecto el contenido no no una vueltecilla por aquí vale Maté

Voz 10 20:07 eh bueno el mate tiene tiene tiene muchas propiedades tiene vitamina B uno vitamina Bdos

Voz 0470 20:12 buenas noches

Voz 10 20:15 y además tiene tiene Santina que que es un alcalde que es parecido

Voz 0470 20:20 pero bueno esta semana

Voz 10 20:22 la verdad que sí con X Santina con X parecido al café es decir produce tiene un efecto excitante entonces

Voz 9 20:30 toma también por la mañana para para despertar te entiendo tiene Martina matutina no porque la gente tiene proteína entonces cafeína el interés cuando se toma cuando se toma con leche creo que era no a ver si me ha pillado eh

Voz 10 20:47 cuando se toma frío cuando se tomaba cuando se toma frío el Therese cuando se toman mate frío porque normalmente el el mate más siempre caliente justo antes de que empiece a hervir el agua

Voz 0874 20:55 no lo sabe porque no te importa no te

Voz 10 20:58 yo te digo que yo creo que lo he probado una vez que solamente dije que es estos sabes pero poco más

Voz 0470 21:03 Ángela aquello que yo vacile un poco con lo con el productor pero tu querer

Voz 0874 21:09 el Consejo Ejecutivo gracias Angela ese sumará alto Leo

Voz 0470 21:14 que son

Voz 0874 21:15 Gustavo y Fernando cómo estás Gustavo cómo estás Fernando buenos días a que por cierto unos Argentina y otros uruguayo me equivoco

Voz 0470 21:22 puedo puedo adivinarlo por el acento a ver es que me gusta mucho estas cosas Gustavo eres tú verdad Háblame Un poco a ver si identifico si es el uruguayo argentino

Voz 7 21:30 no lo sé cómo puedes considerar tuvo un uruguayo argentino ta pero bueno uruguaya si Gustavo Núñez ex del Centro Uruguayo de Madrid Fernando Ramos de la franco argentina somos son importadora de productos argentinos en España operar no uruguayo ahora

Voz 0874 21:51 argentino cordobés esta es la primera vez que un uruguayo y un argentinos han cruzado en un estudio de radio no han peleado no

Voz 0470 22:00 además creo que era aproximadamente luego hay hay hay una buena relación yo yo identifico mucho presentó porque voy a dar un dato personal pero he tenido dos relaciones sentimentales o en una vez con una chica argentina Gustavo cosmética ni siquiera cuando uno con dos Uruguay Argentina una chica con la chica de Argentina por dos argentinos no cómo era aquí el que que sepáis que todo ratos se va a intentar forzar el premio vosotros como gente te pausado y sana que sois espero que lo evitó

Voz 7 22:35 bueno a los argentinos considera que nosotros somos este argentinos con con extiende de inferioridad

Voz 0470 22:43 a ha si algo

Voz 7 22:45 sí pero bueno si vosotros qué pensáis de ellos para nosotros hay más de una

Voz 11 22:52 Argentina es decir está Buenos Aires sí siempre históricamente es un problema habla con pausa

Voz 0470 23:01 me voy pero con un palo somos hermanos hermanas con con todos los Argentina que no Buenos Aires si tengo un ese pero que que se lo ha dicho más gente no

Voz 7 23:15 bueno es una ciudad muy grande que tiene una haría influencia que bueno son los los dueños y los campeones de todo me fío tampoco ganaron tanto pero desde Buenos Aires no

Voz 0470 23:28 no no no de Córdoba y por eso estamos en paz ha declarado filial no quiere replicar a estas ofensas Carranza Gustavo hacia la de la patria y parte del regionalismo Jay del todo yo yo te diría que tiene del equipo de estoy

Voz 0874 23:45 no hay un argentino que se mano que está ahí este chaval allí ya la uruguaya que es Valentina Rojo

Voz 0470 23:50 sí eso es peor que no te lo puedes Arenas tienes que hacer

Voz 7 23:55 pero yo reuniones por separado vecinos no se soportan bueno nosotros realmente no son los uruguayos como ver a ver a Uruguay sonrío justicia si el no

Voz 11 24:07 lo que tú llamas Uruguay República Oriente

Voz 7 24:09 lo Rubén nosotros somos oriental que bonito la harían tal demanda oriental que luego fue la provincia oriental y fue lo último fue la República orientan que quedó muy bien el invento muy bonito

Voz 0874 24:21 P seis Orientales de Chile que es los extra no

Voz 7 24:25 no Chile llevan nombre sirves un nombre indígena de origen indígena pero nosotros como fue un fue una colonización que se hizo que no sabían qué hacer con la como están invadiendo lo hizo

Voz 11 24:36 España

Voz 0470 24:40 muy mal nosotros pero que tienen concreto quién fue

Voz 12 24:42 el líder aquello eh bueno hay varios

Voz 0470 24:45 el extremeño

Voz 11 24:47 entonces extremeños que me quedé cuando el oro seguro esa bala fundó Montevideo

Voz 0470 24:52 me hizo sí

Voz 7 24:53 Solís fue que que discurre el río de la Plata no tuvo mejor idea que bajar a hablar con los indígenas Si se lo comieron

Voz 0470 25:01 lo que tiene que se lo comieran si la marca de tomate

Voz 11 25:06 en cuanto la plaza

Voz 13 25:10 no no no lo hemos visto venir no no no

Voz 0470 25:13 decir oye desplegado aquí la vida moderna versión uruguayos que hay muchas cosas aquí a todo esto esto esto es harina no a estas hasta ahora Amate que si te habrías sí por favor armar fíjate fíjate yo pensaba lo vas a hacer aquel se vendería en nuestro tipo de peso pero tiene como en una bolsa de sí sí sí hemos traído también algo de dulce de leche estoy esto de aquí es contrabando no sólo es que nos dedicamos a esto lo llaman mate pero van a pues ayer va a ver cuál por las huele cuando has cortado si te digo la verdad que va que va de corta acepten cuando de lo que queda us si sale humo cuando no a nivel a nivel visual es precioso eh porque lo ha vertido sobre la el crecimiento remate ya salió como un adolescente de Marte que se llama

Voz 10 26:09 me mate el martes el mate ahora le pone la mano le da la vuelta

Voz 0470 26:14 el para que lo mejor que les un poquito el Gustavo que es

Voz 0874 26:22 en este estudio de todo lo que hemos hecho aquí es la actividad que tiene más aspecto de seis ilegal ahora mismo ni esas hierbas parece que eso es lo que tú dices que son

Voz 0470 26:31 el pero el el el envase es muy bonito de nuevo si se lo vas a Robert Gustavo pero tú tú no has tenido mate uruguayo

Voz 10 26:41 totalmente de la diferenció está

Voz 7 26:44 en en por ejemplo este es un mate cortos llaman mate pequeño porque porque pequeño en el recipiente

Voz 0470 26:51 no

Voz 7 26:52 y luego lo pasé que los uruguayos como son muy muy bien

Voz 0470 26:57 eso es lo que se va a meter viene aquí que no se ha incluido dicho cuando inmutado cuando le interesa

Voz 7 27:02 sí de ese Madrid de mí incluso en Madrid en el retiro en la que besa que bueno que yo maté aquí es Uruguay porque porque es lo único que se suele hacer argentino tomando mate como lo hacían en mi infancia mi niñez pues por la mañana un rato pero sí sí sí

Voz 0470 27:19 a los uruguayos por la calle ahora si tú

Voz 7 27:22 por ejemplo al Parlamento en el Congreso en Uruguay va a saber bastantes

Voz 0470 27:27 tomando mate te te

Voz 7 27:29 hay que tener mientras discuten lo que fuera te vas a un banco te vas a una oficina pública iba a saber que más de uno tiene que porque hay que es que te da pues sí de eso es una costumbre muy no está mal vista ahí no está prohibida

Voz 0470 27:44 estaba allí por lo menos se legal oye venga que hay que probar esto

Voz 8 27:49 eh

Voz 0470 27:50 gusta la costumbre es que que lo se tome los primeros porque son más amargo perfectos ha vuelto a echar hojas encima del líquido

Voz 8 27:59 no se abona vale ahora entonces vale lo pruebas te primero por la Paquita tierras heladas a David la parejitas

Voz 0470 28:04 vamos a ser comparto la pajita sí sí yo soy yo es que he estado mucho tiempo a la montaña ellos comer con las manos de una de una olla en la que antes se calzoncillos cosas peores he tenido que yo me dejé claro yo tengo un problema con la temperatura la de las incursiones eh

Voz 8 28:26 además

Voz 0470 28:27 claro que mucho siempre si vengo no puedes cortar con agua fría

Voz 9 28:32 sí sí

Voz 0470 28:34 aquí no hay belleza te vas a ver si te lo lo lo corto e ve bastante para vaciar no puede ser que quede poco más limpia la parejita y me dice aquí pero ahora lo echó agua fría parking pero es que han dejado como si fuese una describe un poco porque se les olvida que estos Radio claro el mate ahora mismo hay como una como una madriguera está todo como como Mate húmedo y por encima una capa de mate si el mate hierbas que ser no como gracias esto aquí detrás de la radio me por bueno es como una hierba como hojas parecen hojas

Voz 7 29:06 si eso no se debe molida

Voz 0470 29:08 así así está bien de temperatura hasta eh venga venga un montón Fernando pues me me quemando la mano que no que no mira más adelante punto es se está llevando las manos a la cabeza muchísimo es que no no lo pone probable pasando fatal del que tales

Voz 7 29:27 de todas maneras tiene una cosa a pesar de que es una una costumbre de lo que es una rueda de mate toma no uno varios una se llama Sierra

Voz 0470 29:35 el remate se narra

Voz 7 29:38 sí sí entonces de todas maneras

Voz 11 29:41 habla así Bell en el gel de enfermedades de transmisión no es muy baja y no no no no no quiere decir que yo non petita tranquilo no voy a pillar y luego hay que hablar

Voz 0874 30:00 lo que estábamos comentando fuera de antena de los efectos secundarios que esto lo sabéis el tema de la impotencia

Voz 11 30:06 exactamente con el mate

Voz 0470 30:08 lo bueno lo bueno de que sea un producto argentino y uruguayo es que siempre da tiempo a que se te enfría si es que llegan te contarte todo vale a ver a ver

Voz 0874 30:18 transmiten poco a ver qué quema eh

Voz 0470 30:27 bueno pues me quedo como estábamos que dice sí te puedo decir algo malo no me han hecho daño no he algo bueno pues claro es que tampoco se a niveles de antioxidantes también se queda pero no es porque lo he probado todo eh ha hecho el ruidito de lo aprobado de verdad lo probado probado bien pero que ha pasado pero aún pasó sobre lo que hemos recomendar pues sí pero es como si me dices puedes recomienda beber agua o agua potable

Voz 7 31:04 pues a ver es una inflación lo como cualquier otra vez el la forma es la es la parte más folclórica allá pero eso tiene una explicación en origen

Voz 0874 31:16 sabes que pasa es que viene Carrusel deportivo dentro

Voz 0470 31:20 bueno pero pero deja le ha gustado que que ha no es un corolario profesionales

Voz 8 31:24 con veinte minutos te lo digo para que también el calculen

Voz 0470 31:27 que es lo que ibas a

Voz 7 31:28 no el origen es un poco olvidada que que que descubrieron los colonizadores de los conquistadores españoles cuando llegaron a al al norte del río Uruguay Paranaense en las una de Paraguay vieron que los indios tomaban una cosa similar no sabían lo que era lo que veía que si quién conozca que ya suena que es muy húmeda muy muy calurosa imagínese en la jornada esta gente bueno iban en plan descubrimiento

Voz 0874 31:55 sí sí lo más pequeñas buscando

Voz 0470 31:58 iban a calzón quitado ese entusiasmo

Voz 11 32:00 no no no no tanto por arriba con toda la coraza de metal litro no pasa nunca lo o no

Voz 7 32:09 sí que tenemos que empezaron a descubrir que los indios tomaban esto ha no guaraná empezaron a sí exacto

Voz 11 32:18 eso esto tiene una visión bastante buena porque era muy refrescante

Voz 12 32:23 si la maté y yo antes

Voz 0874 32:27 y hablamos la emisión de voto seguís por Onda Media

Voz 0470 32:33 no me ha traído una galleta sí que me gustan tradicionalmente conocido como bizcocho de grasa se creían que iban a caer

Voz 11 32:43 además Ramos sí sí

Voz 0874 32:46 comercial de la franco argentino Gustavo Núñez del Centro uruguayo de Madrid quiere seguir aquí seguir aquí