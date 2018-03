Burque, el cómico que no quiere hacer reír

Voz 1 00:00 Burgos sea el Congreso

Voz 1378 00:07 a ver a ver para para para antes la me lo diga pero que ya se está yendo la gente quiero avisar de que la gente que me odie y que me esté escuchando ahora en casa que dice voy a pagar ya que que no se vaya que voy a explicar una cosa muy importante en la se crió y les va a gustar verdad

Voz 2 00:23 con un poco de miedo pero sí que es cierto que mucha gente se mete contigo mucha gente eres como la no se garbanzo negro de éste

Voz 1378 00:29 creo que somos El Mundo Today yo pero el objeto de de de los toros también salen con Francine pues tener un poquito más ellos son El Mundo Today entonces nada que me proteja no tiene marcas si quiere entonces yo de verdad quiero hacer una confesión os va a gustar si nos vaya a quiénes a quiénes tú no está mal claro ministro se enciende no entienden por qué me has contratado Varley qué hago aquí hablando que me llaman intenso Mi madre pero sí sí también no estás confesando en directo cosas que sea tu madre cuando lo quitas yo tengo que hacer caso es mi madre pero no lo has hecho caso por ahora estás entre nuestra amistad profunda que tenemos Lobo de contacto físico constante del respeto a tu madre puedes puedes seguir como si dale dale a la melodía a la sintonía esto

Voz 3 01:29 jo Manuel Burque aquí que quiere dar hoy un mensaje que anticipos era de alegría a todos tus haters yo creo que ya se han ido eh

Voz 1378 01:40 no si queda algún orador curiosidad en plan va a decir algo me voy a quedar el resto ha escuchado mi primera letra entonces pon rever directamente

Voz 1378 01:58 y es que me da vergüenza decirlo pero es la verdad no soy una persona graciosa eso es eso es lo que tengo que decir resulta que a ver esto viene por algo como siempre hay una persona muy muy fan de A vivir que el otro día me dijo que Amy tu sección no me hacen ni ninguna gracia nada cero ni sonrío me hace gracia Broncano tú no tú nada nada de nada te escucho porque eso es parte del todo que esa vivir estas hay a veces más de pensar escuchas por lo que me regalo

Voz 2 02:38 escucha por la marca eso es pero no por eso hoy

Voz 1378 02:41 como una cosa que viene como pero he hecho más que como la Espasa hacen los mal también no soy como las pasa

Voz 2 02:47 dos de los Knicks estos de frutos secos que a gente joven que mundo pero esto porque esta aquí no eso es

Voz 1378 02:54 y lo primero de todo Broncano que baja un poquito el nivel porque me deja como una mierda sea quiero decir está tanto nivel bronca no que es lógico sea es como si tocas en si yo diese un concierto de bachata después de los Rolling Stones no sé a quién se va a quedar nadie porque es Broncano y está máximo nivel es una estrella

Voz 1378 03:18 yo es que no soy cómico yo soy una persona seria punto

Voz 2 03:22 de esto pero un poco no no de verdad no soy cómico

Voz 1378 03:24 yo soy un señor serio triste que se agobia mucho al que de repente le han pagado por hacer comedia pero yo no tengo ninguna gracia es verdad que me pagan dinero a veces mucho pero en mi sección yo hablo siempre de cosas serias no voy a hacer reír pero

Voz 2 03:40 lo cierto es que yo creo que ahora ya la gente te identifica como cómico

Voz 1378 03:44 pero es culpa tuya por llevar mal la tertulia de cómicos sea yo hasta ahí no me había planteado nada pero tuve la tertulia de cómicos Iyad la gente espera que cuente chistes pero no yo no yo no yo no cuento estoy yo creo que sí

Voz 2 03:58 cuando tuviste una vez comience como invitado cuando saltas que no sé qué película sí no sé qué película gracias el respeto reverencial hacia todos colaboradora un una tartera con jamón de York sino recuerdo mal me vine a comer fíjate yo sólo una Performance que no tuvo demasiado éxito no porque me robó todo Castelo pero pero entonces yo lo que quiero es que nunca más te volvía invitar a la tertulia de cómicos con lo cual no sólo vez no porque luego a los seis meses os debía faltar alguien

Voz 1378 04:23 por integrar no da una minoría de Maastricht al pelirrojo Paqui dijo oye hay que llevar mujeres au algo parecido que esté en minoría en la cumbre de un pelirrojo

Voz 2 04:32 creo que fue Lourdes que está a punto además ONGs claro

Voz 1378 04:35 debió ser algo así de repente ya la gente es el que cuenta chistes por qué no más de gracia claro se espera se enfada mucho si no recibe a los chistes y se cabrea yo de verdad prometo haters que yo no quiero hacer reír no se enfada conmigo es como si te enfada con Francino porque no te cuenta chistes nadie ese año la Francino hoy ha estado muy poco gracioso nadie lo dice o con tu oncólogo tú les exige oncólogo

Voz 2 05:00 de repente que te cuente chistes no es para eso hay una pequeña diferencia es claro tú te ganas la vida con esto

Voz 1378 05:05 se aplica de manera incluso ya me gano la vida y me pagan me pagan mucho me da vergüenza veces pero soy un impostor porque no es culpa mía yo si de verdad que yo soy una persona seria triste tú lo sabes yo siempre vengo agobia de triste con dramas entonces porque la gente me exige tanto por qué crees que se enfada cuando espera un chiste que yo no le doy es que yo no cuento chistes

Voz 2 05:28 a lo mejor el problemas es el lugar en el que estás a lo mejor debería estar nuestro programa que no sea vivir entraron a lo mejor yo que sé pues igual en SER Consumidor tienes más gracia

Voz 1378 05:39 porque yo no gusto y gracia no no Hadi a mi deberían darme un programa como Hora Veinticinco entiendes y dejarme ahí a hablar y a contar mis cosas a hacer un consultorio para la gente que tiene dramas como el dos como los míos osea es que la gente se pone muy cruel conmigo sea he visto twis de madridistas a Piqué mucho más dulces que los que me mandan a mi es verdad de verdad ahí que de verdad que yo quiero quitarme ese es un mérito de Comisiones ves

Voz 2 06:06 es una cosa en nuestro nuestra dirección de correo electrónico sabes que lo tuvimos muchas cosas y si fueron clasificando tenemos por ejemplo pues público para cómicos gente que escribe un correo a vivir arroba Cadena Ser Ana Morgade porque las cartas para mí o comentario una carpeta que es haters de Manuel

Voz 1378 06:23 estoy arrastrarlo

Voz 2 06:25 que que que dice lo que yo he visto mano esto

Voz 1378 06:27 es normalmente para qué

Voz 2 06:30 para la gente hacen una alabanza súper compleja del programa y al final es excepto porque es verdad que tengo una carta que colgar que es muy sesuda hay muy bien argumentada con diez puntos por los cuales el programa le parece maravilloso pero al final acaba diciendo pero por favor despidan a Burque despidan a Burque por favor haré lo que sea eso hay gente ofreciendo dinero no puede ser eso quiero decir es muy excesivos e hay gente que daría hubiera tenido que me fuese de aquí

Voz 1378 06:55 si no me voy a ir porque Javier no quiero despedirme hablar con él pero de verdad que no os perdáis mira el otro día jugué un partido con los de colgados de claro sabes que jugaran con la vida moderno un partido de baloncesto estaba Arturo Valls y Raúl Cimas e hirió Ése era nuestro equipo contra Iturriaga Siro López de Daimiel aquí yo no iba hace yo iba a jugar a baloncesto y de repente los Beatos súper divertidos contando chistes haciendo gracias y yo decía que tengo que hacer no habíamos venido a jugar te si yo de verdad que no se grupo claro claro como yo yo venido a jugar

Voz 2 07:29 a lo mejor el problema es que tiene miedo a no hacer gracia todo el mundo tiene un público porque es un público muy particular ya todo el mundo nunca lo haces gracias solamente unos pocos no

Voz 1378 07:42 vale sí lo reconozco tengo miedo tengo miedo a que la gente no le tengo miedo a salir una escenario que nadie servía tú sabes lo duro que es eso tú sabes lo duro que es eso ver a alguien en primera fila dormidos pero puedo imaginar mientras tú hablas de masturbación por ejemplo es lo quisimos eso o mirando el mar

Voz 2 08:01 tú sabes que me ha recordado una cosa así que hemos llamado a un terapeuta de la comedia para que te ya algún que otro consejo que es Javier Cansado cómo estás Javier buenos días

Voz 6 08:11 Javier ahora sí hola Javier cómo estás hola buenos días lo mañana de luego que sí

Voz 2 08:16 sí claro el problema es que tú si encajan en este programa pero igual manuales es que no encaja

Voz 1378 08:21 yo necesito si estoy escuchando

Voz 0864 08:23 a Manuel Burque lo que está diciendo yo creo que es que no hay una premisa que es errónea dice que un cómico tiene que verse gracioso eso no es verdad sea un cómico es la voluntad de ser lo que sea pero no tiene porque soy gracioso hiló y luego además hay otra cosa es que te puedo ese perfectamente circunscribir al al meta humor claro busca la risa ya lo hemos castellano Cala gracias buscarle digamos que la gente esa chica yo creo que Manuel eh yo creo que a mí me hace mucha gracia que parece que es muy divertido en sí mismo mal la gracia o depende de Ci de tu lengua te da a los demás entonces tú dices yo no soy yo soy que ya pero es que yo no voy contigo amigo entonces que como se comenzó no yo no soy gracioso que yo veces Berrio contigo entonces qué hacemos

Voz 2 09:08 ya existe de hecho dejando contarlo una cosa que me has contado tuyo que tú siempre dices que Carlos es gracioso por sí mismo incluso sin hablar pues pues graciosos sencillamente yo creo que es más sí

Voz 0864 09:18 claro claro claro yo sí bueno ya soy momento protagonistas yo ha sido preparada pero que esforzarme por sacar buscar paradigma se lo estoy contando buscar que resuelve con lo que he dicho anteriormente busca tan Faemino mueve la mano y gracioso se va de dicho dejó justo la vida

Voz 1378 09:38 yo te voy tengo un drama muy profundo porque yo estudiaba interpretación y me hicieron hacer un Chéjov La gaviota yo me lo preparé con la mayor de las profundidades haría hacía el personaje de trigo orín en la muestra en fin de curso y la gente se reía y a mí me sorprendía muchísimo porque yo estaba súper dramático y la gente

Voz 6 09:58 qué gracioso es yo que no estoy y no estoy gracioso estoy muy seca y luego el oliendo

Voz 0864 10:03 yo en el instituto e hice un poema de García Lorca Antonio Vargas Heredia aflore la Rafa Caleta empiece a partir el culo dijo pero que esto es L'Horta por favor que es brama pues por vencidos la gente se me reía es que hago te hago mío pues sería fue un rendimiento

Voz 6 10:19 claro te somete a lo tiene claro esto cuando estuvo al me ganado la vida oye darle algún consejo a Aburto

Voz 2 10:25 que para superar sus miedos no para ser gratuito que

Voz 0864 10:27 yo creo que es difícil un consejo porque yo conozco a Manuel Cobo favor que se que él es una persona que es la vida la vive así no la comedia sino la vida sea ese cuando hablamos de baloncesto enseguida se se angustia también

Voz 6 10:40 no me angustia mucho con los hablamos de Chus Rosa angustias y si hablamos no

Voz 0864 10:44 entonces claro llevamos que tiene tiene esa esa es la voz y problemas Bin esa forma de ver la vida de base que es un poco

Voz 1378 10:51 mi familia Bose

Voz 0864 10:53 sí soy una persona con ascendencia no yo yo le di viviría quisiera ideal algo pues relajación yoga algo Main el impunes algo que le relaje y que vea la vida con un poquito más de Zvi poco tomate ecuanimidad porque los datos una creo que tuvieron que hubiera contando una persona interesantísima divertida y todo esto tiene todo a favor sólo le falta esa seguridad que a veces les falta ya está

Voz 1378 11:19 hablas como Mi padre porque siempre digo

Voz 6 11:21 pero bueno el padre que nunca tuve pero de los que te abandonen sabe muy bien lado también a vea pero te digo una cosa Javier

Voz 1378 11:29 tú no te angustias muchísimo cuando algo que dices no hace reír

Voz 0864 11:35 bueno lo pasa que tiene gracia no

Voz 6 11:37 no ocurre cuando cuando ha ocurrido

Voz 0864 11:42 grito que te has visto dice estos Mihai lights ahora parco en esta frase que eso me lo ocurrido un silencio ominoso es verdad que que te beso con trabajo pero la tele tanta caparazón que tantos años de decir bueno ya firmado voy a dejado influenciar por veinte mandarinas que voy a estar aquí cargando la vida es muy es bueno siempre cuento en fin a lo que ocurre en otros se Fermines yo cuando saludamos el final el sabes qué pero cuento a los a los a los oyentes cuando esclusas hasta actuando obviamente la gente lo tú no ves a la gente a la gente en el teatro último saludo que hacemos es con luz encendida para que ver a las con la gente que hemos estado siempre indefectiblemente ahí el patio butacas hay seis ocho personas que están con cada había amargado que eso lo han pasado fatal visibles nosotros nos fijamos en ellos en vez de fijándose otras quinientas personas que están felices focalizas esas ocho que describe pero porque iba amargura hiciera te das cuenta entonces pasar a la a la felicidad que va algo que la es que felicidad

Voz 2 12:37 en el caso de Manuel hace lo mismo se fija siempre en los seis ocho que se están riendo al final

Voz 6 12:42 pasados suele abrazo quince luego Javier pues luego adiós gracias Javier que nos vamos miro yo quiero decir una cosa aquí se ha reunido muchísimo

Voz 1378 12:54 siempre en el estudio para verme ya ya nunca Carrusel deportivo que ya siempre pienso que es para ver si me animo que el otro día me dejó esto es un mensaje muy positivo un Tron

Voz 7 13:06 eh que había renovado a sí mismo me yo me monté en Instagram escúchame en tengo estos a la gente le gusta que te toque por cierto y Laura me puso antes me caía mal

Voz 1378 13:17 pero ahora te escucho que algo no se no quiere decir que me gusta mucho es que simplemente te escucho same ahora bueno texto héroe llama habéis contado A vivir que son dos