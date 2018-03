Voz 1113

00:47

los herederos de Francisco Franco quieren en el Pazo de Meirás que su abuelo no le costó un duro según el informe jurídico del catedrático Santiago Chabrier Ferreira la sociedad gallega quiere con razón que el Pazo de la Condesa Pardo Bazán reviertan las instituciones sobre el Pazo el profesor Fabián Estapé me contó una anécdota de la que fue testigo presencial en una visita Meirás Franco comentó al ver patos corretear por el jardín no me gustan los patos Chauvin un miembro del séquito dijo les hemos cortado las alas excelencia Se van igual se ratificó Franco el séquito insistió si se da ese caso excelencias a las contaremos más franco estalló Se van se Kagan coño