Un artista contemporáneo, Giorgio Jeta, hace una performance en Carrusel

pero sea de arte contemporáneo días hemos vivido ARCO Feria de Arte Contemporáneo como siempre la eterna polémica no si esto es arte y esto es una estafa sets ultimo Idris por porque este tío está hablando de arte contemporáneo porque vamos a hacer arte contemporáneo aquí en el Carrusel deportivo otros no te si nosotros bueno yo no yo no sino un artista contemporáneo un artista un performance ser austríaco muy parecido que se llama Giorgio objeta Giorgios jeta un aplauso

Voz 2

00:48

la fama son tantas que no sea por dónde comenzar a ver con la que está escrita a ver dos mil cuatro pues para dos mil cuatro una performance pero Anders y que consistió en dormir durante dieciséis horas seguida para cuidado sin levantarme pasear con ellos criticaba este mundo capitalista occidental en el que se le da tanta importancia al buen funcionamiento de los riñones vasto ya no era en dos mil cinco hizo la performance consistente en pillar me siete años sabáticos siete años somática leídos pero no de la Peña prefiero pillarse uno no pero bueno ahí está ahí está ahí está la la denuncia esto eso está claro ya donde está la sociedad capitalista la gente no arriesgarse no