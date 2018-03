Conversación con María Palacios, Carmen Santoro y Pura Gonzalo

Voz 1 00:00 la precariedad es importante cuando

Voz 1362 00:02 hay una situación de precariedad iguala por lo bajo te empiezan a inocular ese miedo a un montón de cosas ahí ha traído como consecuencia pues retroceso no solamente en lo laboral sino en otras cosas si lo están haciendo a la sociedad miedosa ahí una cantidad

Voz 2 00:21 de trabajos que son semiesclavitud sea hay sus que encontramos con situaciones que por ejemplo yo yo cuando fui madre momento yo no lo concedía una madre con una bebé que es ingresada iba la abuela para ella no pero es su trabajo con Ken peculiaridades tasa esa chica trabajando que no se atreve a pedir permiso para irse al hospital a cuidar a su bebé porque la pueden despedir aquí tenemos mucho Parque Sur de ahí a la gente a los que están trabajando que es que tienen contratos de un día lo dan de alta por la mañana les dan de baja a la sede social y eso pues a la genera afecta más a la mujer que al hombre porque si el OME la mujer tiene esas caras que siempre llevamos encima y lo asumimos con esa capacidad de asumir que tenemos pues

Voz 3 01:17 quién quién tiene un trabajo más más precarios siempre es la mujer siguieron haciendo preguntas como tienes hijos estás casada tiene intención de quedarte embarazada y hablo de primera mano porque me quedan para hace poco estaba buscando trabajo y me lo han estado continuamente reactivación la entrevista no creo que un varón les vayan a preguntar a un antecedentes familiares de cáncer porque a mí me pregunta si me quedo embarazada qué respondes cuando te preguntan por sus intenciones personales que respondes en una entrevista de trabajo pues la verdad porque soy joven tengo veinticuatro años y no me quiero quedar embarazada pero aunque ojalá quedarme embarazada tú no puedes sino trabajo diciendo hola me llamo fue la nieta Hay si en uno o dos años y tengo una pareja estable a lo mejor sí me gustaría ser madre y eso es una vergüenza deseado pasando en este país hablamos de eso cuando hablamos de igualdad efectivamente estos igualdad una compañera mía por ejemplo que tiene un puesto alto en recursos humanos no pueden coger la baja ante la maternidad por peligro de supuesto IT coges sólo la mitad de la baja que todavía sigan pasando estas cosas en pleno siglo XXI es que es una vergüenza pero una vergüenza

Voz 1362 02:26 el retroceso tan enorme que hemos tenido yo no siempre he creído que según íbamos avanzando pues se iban a ese íbamos a ir adquiriendo más derechos no al contrario

Voz 2 02:38 antes siempre había como una especie de de hola que cuando interesaba a las mujeres no sacaban de casa cuando interesaba también al capitán nos metían en casa y ahora no necesitan pero no la decisión de mala manera en la es mayor

Voz 3 02:54 si se supera la brecha salarial se daría un gran salto en lo que es la igualdad en este momento si eso es absoluto quizás yo más que la brecha salarial también hablaron a oportunidades si eres hombre tienes más posibilidades de avanzar y mejorar en tu empleo que siendo mujer

Voz 2 03:12 pero con el tiempo yo creo que por eso también por la carga que te tener

Voz 4 03:16 hemos buscado claro

Voz 1362 03:20 eso de que Fall temo de que no estemos al cien por cien pues eso ahí también la peleas tampoco en los permisos de paternidad maternidad porque se entiende que si a él no se lo pregunta es porque no piensan que el hombre va a pedir ese permiso entonces no va a faltar al trabajo va a ser la mujer la que lo haga debéis el movimiento feminista donde veis el día a día de las mujeres dentro de diez años

Voz 3 03:42 algo que abra un cambio

Voz 2 03:47 sí porque el que lo lo de es este ocho de marzo

Voz 5 03:49 si el el que vamos a

Voz 4 03:52 a recordar como el primero de de la