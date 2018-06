A Vivir Madrid, especial 8 de marzo

Voz 3 00:00 no

Voz 4 00:14 sí

Voz 5 00:21 a vivir

Voz 0277 00:23 con Puri Beltrán

Voz 3 00:37 no

Voz 6 00:46 vosotras

Voz 0277 00:47 a Palencia

Voz 1751 01:11 qué te pasa Antonio qué te pasa

Voz 7 01:15 miraba a la cara le ha dicho Pallàs

Voz 1751 01:17 durante todo el mundo tío

Voz 7 01:19 Nos somos novia es que vemos Antonio miraba a la cara

Voz 8 01:21 ya

Voz 1751 01:25 que qué me pasa dicen que qué me pasa

Voz 9 01:31 oye no están entrando gana después después de dos horas pregunta a mi novio que te pasa que no me conteste que yo así sin violencia Lerena Rafael en el aire para que el tío me conteste Antonio miraba a la cara antaño con pasa alguien

Voz 1751 01:44 la pega a su novio cinturón Garrote cuando eh pero miro cuando Le pego novio reacciona así

Voz 10 01:55 lo están entrando Ana que le veintiséis golpecillo más

Voz 9 02:00 el que llevado ahora aquí que no me contesta Antonio cree mira a la cara dio perdóname vale perdóname ir a cabo pidiendo perdón yo cuando toda la noche el quema tratado como una mierda sido él Antonio Miranda la cara si yo quiero hablar de Betao viendo buena aquí un beso a olvida anotó beso y le dio un beso hice tiró disculpándose después de seis años de relación de ese silencio asesino de tiquete pasa mi amor obra lo que me ha hecho pudiera terapia conocí lo feminismo tan profundo mi corazón que en El Salvador conocía a Iván Ania actual pareja a un hombre al que le colonizar un proverbio mayas sobre el amor que decía los maya que si dos corazón estaba cerca la lengua que hablaban era el susurro pero que sí dos corazón estaban lejos tenían que grita

Voz 1751 02:47 Arce porque sabían dejó de escuchar

Voz 9 02:50 este ocho de marzo Nos vamos a la huelga feminista por muchos motivos

Voz 10 02:53 pero un motivo que me nace del corazón es decir que es acabe los silencio que rompamos el silencio Junta mucha gracia

Voz 0277 03:13 lo que acabáis de escuchar

Voz 1751 03:15 buenos días lo que acabas de escuchar es un fragmento sólo un fragmento de tres minutos de un monólogo que se llama no sólo de los golpes que protagoniza Pamela valenciano y al que ha llegado hasta institutos de Deferr diferentes colegios y salas de Madrid también otros teatros Pamela No sólo duelen los golpes es una frase que te hizo reaccionar en un momento determinado área que le contara a la gente donde las escuchas de por primera vez

Voz 13 03:40 cuando llega terapia la primera vez me costaba asumir que había sufrido violencia machista con mi primer novio Yeles vestía a la psicóloga pero sin pero si es que no no me pegaba no es me dijo la psicóloga no sólo vende los golpes yo digo ya prescriben cambio también reaccionaba y le pegaba Él me decía cada acción siempre corresponde una reacción y esa frase para mí fue brutal sigue siendo brutal porque hay muchas violencias invisible de las que nadie habla que no son sólo golpes no y que no se deben

Voz 1751 04:07 este monólogo donde lo vamos a poder escuchar

Voz 13 04:09 Iber próximamente en Madrid Pamela bueno pues estamos este mes seguimos en el teatro el barrio de los Teatros Luchana puedes seguirnos en no sólo viene los golpes punto gov tienen mucha fecha y los sitios Díez quiero pedir un aplauso para para Merkel

Voz 1751 04:24 un esfuerzo muy grande

Voz 0277 04:32 entre otras cosas porque había un peque en casa esperando no

Voz 1751 04:35 como muchas de las mujeres que son madres que han venido aquí que han dejado a sus hijos en casa a ver Madrid ante el ocho EM cantidad de preguntas no que que se han producido en diferentes casas de de Madrid oí de toda España yo he escuchado muchas frases estos días pero me quedo con una in y esa frase la escuchado viniendo para el teatro esta mañana me ha dicho una mujer la frase es las mujeres a lo largo de la historia

Voz 13 05:02 hemos sufrido muchas cargas es hora de que tengamos cargos y las preguntas las vamos a hacernos otras hoy aquí preguntas como por ejemplo porque esta huelga la del ocho de marzo es diferente a otras que clima se ha creado qué papel deben jugar los hombres dentro de cuatro días que pueden hacer para apoyarnos quedarse en su casa

Voz 1751 05:22 hoy a trabajar es esta

Voz 13 05:25 una huelga elitista como piensan algunos provoca división provoca enfrentamiento es una huelga sólo de carácter político eso también ha dicho que alguien me explique por favor qué narices es una huelga a la japonesa porque si es trabajar mucho eso ya lo hacemos las mujeres todos los días

Voz 0277 05:49 qué pasará qué pasará

Voz 13 05:51 el día nueve de marzo después de que todo esto acabe acabará aquí o este movimiento este clima seguirá y sobre todo qué pasa si un día paramos todas Se para el mundo

Voz 14 06:07 a estas y otras que no

Voz 6 06:10 todas las vamos a ir respondiendo esta mañana con distintas

Voz 1751 06:13 mujeres voy a presentarlas han venido

Voz 6 06:16 trato hecho un esfuerzo enorme Isabel cadenas de la comisión ocho de marzo

Voz 15 06:20 eso

Voz 0277 06:24 Nuria Varela escritora y periodista experta en violencia de género Lola Moreno directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid Rafaela Pimentel empleada de hogar y cuidadora pertenece al colectivo territorio doméstico la actriz María Botto tomamos asiento y mientras tanto voy a hacer una entrada triunfal claro

Voz 1751 07:01 esto es muy importante porque ella es abogada laboralista lleva mucho tiempo mucho tiempo luchando por el derecho a las mujeres ella es Cristina Almeida

Voz 0277 07:20 voy a lanzar la primera pregunta a ver si

Voz 1751 07:23 somos capaces de responder con un sí un no y un porqué rápido no lo sé vamos a ver

Voz 0277 07:28 la pregunta es huelgas y paros parciales o huelga a la japonesa íbamos a empezar por Isabel

Voz 1751 07:38 la comisión ocho m es que yo creo que la respuesta es obvia en tu caso no sí ahora sí no hola

Voz 0433 07:50 bueno grita mucho tu grita mientras mientras ahí se apaña así

Voz 16 08:01 laboral sino las de los el consumo pero esquivarle bajito

Voz 1751 08:06 yo también se lo mismo en general por vamos que cambia

Voz 17 08:09 vale pues de la puesta de movimiento feminista

Voz 15 08:12 yo puedo hacer yo sé que es breve pero bueno

Voz 17 08:14 esta no siendo breves y hombre solamente quiero decir que yo represento aquí a miles a miles de compañeras que han estado desde abril organizando esta huelga valiosa que yo soy una de esas muchísimas mujeres la apuesta el momento feminista una huelga feminista es decir una huelga del ámbito laboral de los cuidados del ámbito de consumo estudiantil durante veinticuatro horas

Voz 1751 08:35 muy bien Lola Moreno huelga a la japonesa

Voz 18 08:39 hola buenos días gracias por invitarme eh el derecho a huelga

Voz 16 08:45 es un derecho constitucionalmente reconocido como tal es opción de cada persona en decidir si quiere o no hacer huelga con el máximo respeto a ambas opciones yo en mi caso particular no voy a hacer huelga

Voz 15 09:00 ya Varela si yo cuando estoy impresionada con este teatro eso hombre

Voz 1465 09:06 sí Bellavista cree que es que está claro no que hay unas Ana claro hay ambiente hay ganas de necesidad de una huelga feminista veinticuatro horas

Voz 1751 09:17 es en todos los ámbitos en los que el colectivo la marcado es importante ya digo sólo con ver esto vamos es urgente y necesario Cristina

Voz 0433 09:27 bueno yo la verdad quería que discutió y con la huelga los sindicatos tienen un patrón siempre se pega le vamos a pedir a este patrón para la área pero que no se da cuenta que nuestro patrón tan grande que se llama patriarcado tenemos que hacer huelga contrató los Gawker Patriarcado ha puesto nuestra vida de Cell no vio el marido la amante lo otro tal todo tenemos que hacer un contrato yo la verdad como soltarme un poco individualista lluvias huelgas de mí usted es la que más trabajo y entonces voy a hacer huelga porque no tengo que hacer huelga tengo pero de mi doy dice si ir por qué digo que huelga porque tiene hay que decir estamos hasta las narices hemos tenido de huelga para reclamar derecho hemos tenido que hacer huelga aunque no paguen igual que en unos paga estamos ya por qué te nunca de porque la sociedad no ha colocado un papel que se han creído ellos que son mejores nosotros que somos peores pues tenemos que no está en huelga contra el ninguneo que no tienen sometido durante siglos a las mujeres por eso queremos muy a la huelga padece pero ya está bien y creo que es lo que no sale a toda dentro mira ya está muerta por lo tanto vamos una huelga que ha haga lo que quiera hacer la japonesa mira como han dicho en el esto a la japonesa todos los días porque está día veinte mil cosa que nadie te remunera nadie te paga nadie te reconoce y encima en una obligación por tanto yo creo que el ambiente que se está creando su huelga es el colmo decir queremos que hay de otra manera que no paguemos de otra manera que los trabajemos de otra manera y queremos además ser protagonistas de esta sociedad

Voz 1751 11:11 Hinault una subordinadas también de la sociedad bueno era poquito breve pero

Voz 0277 11:20 María Botto huelga de optimismo como Cristina Almeida huelga de ti

Voz 1751 11:30 no hay ninguna razón hola hola hola ahora

Voz 19 11:35 que hay muchísimas razones para ir a la huelga y no hay ninguna razón para no ir estoy de acuerdo son siglos y siglos y creo que es una cuestión ideológica el feminismo va ligado a al caciquismo va a ser ser subordinadas de y creo que que por primera vez nos están escuchando poco pero estamos siendo escuchadas osea que no podemos parar

Voz 1751 12:05 Rafaela Pimentel el colectivo territorio doméstico Rafaela en tu caso la huelga es diferente al de otras mujeres vamos a explicar porqué tres cuidadoras desempleada lugar claro si tú haces huelga hay personas que que dependen de ti y esa es la duda que que teníais cuéntanos qué vas a hacer finalmente el ocho de marzo

Voz 20 12:26 bueno buena buenos días nosotras nuestra intención es hacer huelga porque sí que estamos de acuerdo y es un derecho que tenemos todas las trabajadoras y las cuidadoras y las mujeres como dicen las compañeras tenemos motivos suficientes para hacerlos y el tema de los cuidado que es una parte que que hacemos un montón de mujeres informa parte de sostener la vida de las personas como ya tú lo has dicho es complicada pero no

Voz 4 12:54 las como trabajadoras estamos buscando las

Voz 20 12:57 manera de hacer esta huelga de que ese no sienta de esa manera de hacer yacer la huelga nosotras tenemos estamos soportando los delantales compañera no puede hacer huelga porque realmente asco no no les dan permiso porque el tema de de los cuidado de el empleo de hogares complicado pero exportamos a todas las compañeras que haya un adelantar porque la visibilidad también es hacer huelga y por eso nosotras vamos a intentar con nuestras herramientas de apoyar y hacer la huelga como podamos a nuestras manera de hacer la huelga que tenemos las mujeres

Voz 1751 13:31 Rafaela siglo entendido mal la idea es a la que sepa

Voz 6 13:34 sumar eh quien quiera no

Voz 1751 13:37 tras es un símbolo es colgar esos delantales de los balcones de las puertas de las casas incluso me decías que los que llevar los coches los delantales

Voz 20 13:45 pues aquí en eso estamos buscando esa complicidad entre nosotras porque como somos un sector que es complicado dejar de cuidar es complicado de que una compañera que está haciendo un trabajo en condiciones tan precarias como son el empleo de hogar y los cuidado pues estamos buscando no la saneada hay que poner adelantar en la puerta para que la vecina lo ve agrega que pasa hice lo expliques porque no es solamente el día de la huelga esto es un proceso que es importante que tenemos que el día después hay que ver qué pasa pero yo creo que el proceso es importante

Voz 4 14:21 en el coche como banderolas

Voz 20 14:23 yo creo que hay que sea idea que ahí van niños Ike y que hay en el coche también se cuida porque somos nosotras las que vamos cuidando a los bebés y a las personas mayores las ventanas es importante solidarizarse con las compañeras que a lo mejor no podemos hacer la huelga completa entonces es importante el delantal es nuestra herramienta de cuidado Pi nuestra visibilidad

Voz 6 14:48 el delantal debe estar en todas las van

Voz 20 14:51 en todas las ventanas en todas las puerta en los coches en los portales que se vea que cedía las mujeres somos las que estamos sosteniendo las vidas de todas las perdón

Voz 1751 15:02 buenas quiero ir al público en este momento porque también hay mujeres en el en la fila cero esperándonos no sé si mi compañera Bea ya está preparada con el con el micrófono podemos saludar o mi compañera Sara podemos conocer el testimonio de de algunas de estas mujeres Sara selva qué tal buenos días

Voz 15 15:18 qué tal buenos días con quién estás Sara

Voz 1751 15:22 estás con mucha gente verdad mira aquí por ejemplo estoy viendo a Berta Ojea ella es actriz y además forma parte del sindicato de de actores y actrices de Unión de actores y actrices a la que yo creo que deberías poner el micrófono o la verdad qué tal hola gracias por acompañarnos esta mañana en este teatro

Voz 14 15:41 blazer

Voz 1751 15:42 qué va a pasar eh vosotros apoyéis la huelga apoyar los paros parciales solamente cuál es la postura que tenéis

Voz 21 15:47 eh nosotros apoyamos la huelga a podíamos los paros parciales o la huelga de veinticuatro horas nosotros estamos a favor de que se haga la huelga estamos trabajando el lo que es el el medio que nos toca que son los teatros como

Voz 14 16:04 este teatro que seguramente para Alaa también ah y también los rodajes que puedo adelantar que hay bastante rodajes que van a parar bastantes teatros que van a parar y en esto estamos fundamentalmente quiero decir también que tenemos que apoyamos la huelga también de los cuidados que nos parece muy muy muy importante porque el trabajo tan enorme que desarrollamos las las mujeres una manera gratuita muchas mayoritariamente y también bueno que también quería decir algo sobre la huelga japonés era hora china nada japonesa japonés pueden los chinos también la japonesa es curioso que se planteen a las mujeres hacer huelga japonesa porque las mujeres están en huelga japonesa permanentemente cada día de su vida entonces bueno creo la ministra debería de estudiar sólo mejor ir también me resulta extraño que que a alguien no vaya a ser esta huelga porque esta huelga es una huelga de derechos es una huelga de venir a decir las mujeres somos más de la mitad del mundo por lo tanto queremos cobrar igual queremos vivir con los obispos derechos queremos ser presidentas estamos hartas de ser vicepresidentas queremos presidentas eso es lo que quería hemos eh y queremos romper el techo de cristal y queremos además de evidentemente dentro de de nuestra profesión que ha habido un gran movimiento que yo desde aquí agradezco muchísimo al movimiento Mee too todo lo que está todo lo que está mostrando porque pone voz a muchísimas mujeres de otras profesiones que sufren el acoso que sufren el acoso sexual etcétera

Voz 1751 18:06 esta noche además se celebra la ceremonia de los de los premios Oscar esta madrugada aquel tan vosotros esperáis que las mujeres sean noticia no sólo por cómo vayan vestidas sino por el discurso María que vayan a pronunciar sobre la pasarela porque este es un debate que está ahí no

Voz 19 18:22 creo que en los Globos de Oro sí que se vio por primera vez que aparte de de hablar de cómo iban vestidas sigue ese estaba hablando de de todo lo que nos pasa a lo largo de la vida supongo que sí pero sí sí preguntarán porque estamos luchando de todas maneras creo que es algo puntual creo que que que ahora mismo a las mujeres todavía se nos ve como un escaparate y no como un objeto y no se pregunta So sobre todo lo que sabemos hay algo que a mí me marcó mucho oyes que que cuando se que se quiere saber sobre algo se llaman a los expertos una un hombre es un experto una mujer te puede hablar de sus sentimientos de lo que ha pasado pero a un experto todavía

Voz 23 19:22 ya se ve a un nombre a un experto

Voz 19 19:25 a una mujer todavía no por lo tanto creo que todavía no se nos ve como expertas

Voz 1751 19:32 es una es un punto de vista Un punto de vista más que sumamos a a esta charla os quiero preguntar de manera generalizada quiero que interactúa hemos todas las que estamos aquí en en el escenario os quiero preguntar por qué esta huelga es diferente al resto de las huelgas que es lo que le hace distinta vamos a empezar por Isabel si te parece íbamos con el turno

Voz 12 19:51 cogen de manos y bueno nosotras eh

Voz 17 19:56 esta es la primera huelga feminista que se hace a nivel estatal pero no es la primera vez en el mundo que se hace una huelga feminista

Voz 12 20:03 muchas muy bueno

Voz 17 20:04 casi todas ya ya lo sabemos y probablemente mucha gente del público lo sabe pero me gusta mucho hablar de nuestras antecesoras islandesas en mil novecientos setenta setenta

Voz 8 20:13 cinco se nombró fue

Voz 17 20:15 el la ONU dijo que la el año de la mujer en todas las mujeres islandesas se empezaron a preguntar cómo se podría festejar un año de la mujer no porque es raro no es dejar el año en el año de más de la mitad del mundo entonces decidieron hacer un día libre de trabajo que es un día de huelga en el libreto

Voz 8 20:31 trabajo

Voz 17 20:32 ese día el noventa por ciento de la población femenina de Islandia salió a la calle

Voz 19 20:35 no

Voz 17 20:36 ese día en la población femenina sale a la calle no solamente dejó de trabajar sino que también dejó de cuidar hay grabas ya que estamos en la radio y que somos gente de radio eh hay grabaciones en en la radio islandesa en la que se oye los hombres tuvieron que que ir a trabajar en la que se oye a hombres trabajando hice oye los gritos de las niñas y los niños que los en verse tuvieron que llevar al trabajo ese día para conciliar sí porque ese día muchos hombres tuvieron que preguntarse por primera vez cómo conciliar su vida laboral y su vida familiar

Voz 1751 21:05 entonces nosotros esa pregunta sucederá claro para de cara al aro de marzo que es el clave de hombres de si quieres la hablamos luego te lo digo vamos Álava nos vamos a ir y es que medite parece como Lola Lola tu opinión

Voz 18 21:23 bueno evidentemente

Voz 16 21:25 ah y el papel y la posición de la mujer en los últimos años hemos de reconocer que ha evolucionado de una manera espectacular también es cierto que las leyes contemplan ya de una manera real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres pero esa igualdad es cierto también que no se ha trasladado a todos los ámbitos de la sociedad de una manera real es por eso que desde el Gobierno regional está trabajando precisamente para erradicar todas esas desigualdades que se pueden dar en todos los ámbitos de la sociedad un aumento muy importante que ya se ha puesto de manifiesto es el tema de la conciliación y la corresponsabilidad es muy importante dejar claro que la conciliación no es sólo una cuestión de on de mujeres es decir la mujer no tiene por qué llegar permanente ente a todos los lugares no tiene por qué ser la madre perfecta no tiene por qué ser de la trabajadora perfecta no tiene que recaer sobre ella todos los cuidados de los hijos de las personas dependientes y por eso desde el Gobierno regional estamos precisamente trabajando para que esa conciliación y ese compromiso masculino se plasme en la realidad de nuestro día

Voz 1751 22:39 a día Lola habrá que mencionas ese ese compromiso vosotros habéis presentado la estrategia madrileña para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un plan que habéis presentado esta misma semana Ike bueno tiene ciento cincuenta y siete medidas que los periodistas nos hemos estudiado concienzudamente pero claro llama la atención sí ha sido polémica esta esta fotografía porque en ella aparecen ocho hombres y cuatro mujeres solamente yo no sé si vosotros adiós

Voz 12 23:07 ha reconocido el error o

Voz 0277 23:16 es es un error que se puede corregir

Voz 6 23:19 o es algo que ha salido de manera natural

Voz 12 23:23 yo quisiera sobre todo aparte de fijarnos en la portada que no fija sobre todo en el contenido de la estrategia llama llama evidentemente la estrategia evidentemente a la estrategia ha sido aprobadas la semana pasada

Voz 16 23:45 tiene ciento cincuenta y siete medidas en los diferentes ámbitos en los cuales tenemos que actuar es una estrategia que está dotada con más de doscientos cincuenta millones de euros para el periodo de tiempo comprendido entre dos mil dieciocho y dos mil veintiuno que es el periodo de vigencia

Voz 12 24:02 y aparte de de esa portada eh

Voz 16 24:05 quisiera además que se pusiera en valor el trabajo que hay detrás porque en esta estrategia madrileña para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha trabajado el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid un consejo en el que están representadas asociaciones de mujeres federaciones de mujeres el Observatorio Regional de la Violencia de Género representantes de asociaciones de colectivos especialmente vulnerables en el ámbito de la mujer como es la mujer discapacitada mujer de ámbito en el ámbito rural mujer en riesgo de exclusión social ha participado también la Federación de Municipios de Madrid es una estrategia transversal es una estrategia muy importante en la Comunidad de Madrid no contaba con un plan de igualdad desde el año dos mil cinco entonces aparte de que evidentemente la la portada se puede mejorar y que la estrategia además es un documento abierto que no está cerrado

Voz 25 24:59 qué puede pueden irse incorporando medidas a lo largo de todo

Voz 15 25:02 de todo el periodo

Voz 25 25:04 quisiera sobre todo que se pusiera fácil el trabajo

Voz 16 25:08 que detrás de todos los profesionales de la Dirección General de la Mujer del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid que no estaba creado y que se ha puesto en marcha el año pasado gracias a la iniciativa ya la voluntad de la presidenta de la Comunidad de Madrid hice

Voz 0277 25:22 agradecer sobre todo miedo voy a pedir voy a hacer

Voz 1751 25:26 dir máximo respeto por parte del público que está aquí en el teatro porque sabemos todos comportarnos hay ideas diferentes hice están exponiendo en esta en esta mesa así que por favor pido pido que sí que continúa Lola continúa termina porque

Voz 26 25:40 sí solamente eso

Voz 16 25:42 es así fue un compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el poner en marcha de nuevo al Consejo de la Mujer y fue también voluntad de la presidenta de la Comunidad de Madrid que la primera estrategia el plan de actuación que se aprobara por parte del Gobierno regional fuese la estrategia madrileña para combatir la violencia de género en la comunidad de madre eso quisiera que quedara bien claro gracias

Voz 1751 26:05 Nuria

Voz 0277 26:09 Nuria tu turno así no

Voz 15 26:11 que este ocho de marzo es muy importante por varias razones una porque estamos cansadas en en los dos sentidos cansadas físicamente por todas las dobles y triples jornadas y hartas de todo esto hartas entre otras cosas de estoy no lo digo por ti Lola que agradezco mucho que estés aquí pero estamos hartas de Mucho ruido y pocas nueces pues lo decía de alguna forma no

Voz 0277 26:33 el ex

Voz 15 26:41 tenemos guardada muy expresiva claro usted

Voz 0277 26:46 tenía el libro de Nuria Varela porcino queda claro Cristina Almeida

Voz 1751 26:50 de publicidad yo también voy a hacer un poquito aquí cansadas es son todo mujeres las portadas y la verdad es que sí

Voz 0277 27:03 voy a ir a la Fira nueve número si no digo que es porque éramos para ahí

Voz 15 27:10 no estábamos porque tenemos leyes estupendas que no se cumplen porque tenemos discurso discursos ya estupendos de falsa igualdad que realmente el día a día es otro y sobre todo porque es importante esta huelga yo creo por dos cosas uno porque la conciencia de género está extendida sea las mujeres somos tremendamente conscientes por millones en el mundo de lo que está ocurrió todo porque el tiempo como como como decíamos antes el tiempo se ha acabado estamos hartas de que no de que todo esto claro de qué es todo esto no cambie entonces por primera vez ha roto el silencio de forma masiva de forma por millones pero es en Hollywood efectivamente pero es en India pero es en Inglaterra estamos por primera vez denunciando lo que ocurre en las organizaciones no gubernamentales quiero decir hay una ruptura de silencio masivo en el mundo y creo que eso es lo que hace que este ocho de de marzo SA e histórico estamos rompiéndose silencio que como bien sabemos es el mandato para acercar por excelencia no bien

Voz 19 28:08 Gemma

Voz 1751 28:08 eh espartana de Coca Cola que ha venido hasta mañana ir perfectamente identificada

Voz 0277 28:16 gracias Gemma buenos días

Voz 6 28:19 buenos días estas semanas hablábamos Portela

Voz 1751 28:21 bueno y tú me hablas de los motivos de porqué vas a ir a la huelga el ocho de marzo uno de ellos decías que era porque estaba cansada de ir a una entrevista de trabajo y que te preguntaran si vas a ser madre

Voz 12 28:35 efectivamente

Voz 8 28:37 yo me encuentro como mis compañeras con

Voz 23 28:40 el problema de aparte de que somos

Voz 8 28:43 conocidas como las espartana recuerda con la lucha ya va por delante que somos guerreras peleona tenemos mucho más difícil el poder encontrar un puesto de trabajo de hecho yo me estoy encontrando con ese problema llevo dos años que no encuentro no encuentro trabajo aquí te encuentras siempre con la misma pregunta tienes hijos tienes pensado a futuro tener hijos esta pregunta nunca se la hacen a los hombres

Voz 12 29:14 entonces bueno pues creo que

Voz 1751 29:17 Gemma tú te convertirse en el motor económico de tu casa cuando sucedió el ERE de Coca Cola cuando pasó todo aquello tu marido buenas tenía una situación bastante fuerte y tú me decías esta semana bueno yo de repente nunca pensé me encontré en esa situación no de de convertirme en el motor económico de mi casa en el sustento de mi casa durante cinco meses el único sueldo que entrar en tu casa era el tuyo

Voz 8 29:41 durante cinco meses porque cuando Coca Cola decidió dejar de pagar a las trabajadoras pues el único sueldo que entró en mi casa y que entraba en casa era de cuatrocientos treinta y tres euros tengo una hipoteca de ochocientos euros vivo en un barrio humilde mi casa tiene cincuenta y siete metros eh no vivo en un en una casa me vivo sin ningún tipo de lujos y tengo dos hijos entonces que si en qué situación me encontré pues pues horrorosa porque se te pasa de todo por la cabeza hasta incluso si no puedo mantener a mis hijos me van a quitar Rosa una mujer en esa así en esa situación Se ese hace miles de preguntas sí bueno yo antes porque no se si volverá a tener ocasión de de hablar quiero quiero pedir a todas las mujeres que tampoco vayamos el día ocho de marzo a comprar porque hay mujeres que por por varios motivos no van a poder secundar la huelga IU debe de ser nuestra forma de apoyarles no irá a comprar porque sino no vamos a a sus puestos de trabajo Hinault consumimos e va a ser la forma de apoyarles ID que ellas pues estén

Voz 1751 31:05 estén para dar no

Voz 8 31:06 eh luego una reflexión para para todas las mujeres del periodismo y nosotras llevamos cuatro años sin poder conciliar el día de hoy el el ocho de marzo para nosotras no va a ser diferente eh nosotras solo vamos a apoyar porque llevamos cuatro años recorriendo unos España Europa para que se nos escuche y que se sepa que Coca Cola se salta la Constitución española porque no cumple sentencias hilillos quiero enviar a todas las mujeres periodistas que además ahora habéis hecho algo que os habéis unido o no que es algo bueno que es la primera vez que

Voz 6 31:50 pase de vistas paramos

Voz 8 31:53 eh que pueden avise ABC firmado

Voz 6 31:56 más de cinco mil si más de cinco mil anoche

Voz 8 31:59 Ello va a Piqué lleva Weiss fin con más de cinco mil doscientas firmas también os pido que nos ayude is a todas las mujeres que estamos en lucha eh que no os deis voz que seáis capaces de que si vosotras para vosotros apoyasteis en las que el Islam mujeres las la mujeres de las trabajadoras de residencias las la espartana Aldecoa con la lucha todos los conflictos de mujeres que hay signos da voz al final

Voz 17 32:27 sí sí sí os planteáis

Voz 8 32:29 lo la las mujeres periodistas e BS acabará con esto no tener miedo a perder el trabajo nosotras lo hemos perdido entonces

Voz 0277 32:39 Gemma gen espartana de Coca Cola brevemente brevemente brevemente me gustaría me gustaría hablar con una de las promotoras tengo un minuto pero sí me gustaría promotoras de las

Voz 6 32:55 firmas

Voz 1751 32:57 TS Mani Fiesta de mujeres que que hemos firmado algunas mujeres algunas más de cinco mil periodistas y me gustaría hablar con Eva Belmonte va qué tal muy bien como recibes esto que te pide Gemma

Voz 23 33:08 pues creo que tiene toda la razón del mundo y uno de los problemas los otras cuando empezamos a darle vueltas a a

Voz 1751 33:15 a que poníamos en el manifiesto y que al final feliz

Voz 23 33:17 los los mismos mismos problemas que el resto de mujeres pero la diferencia es que problemas como el techo de cristal nuestro caso afectan a qué informaciones a los medios entonces afectan que haya menos mujeres decidiendo portadas afecta a que problemas cual que comentas problemas de mujeres tengan mucho menos espacio en los medios entonces al final es este doble tenemos estos mismos problemas que vosotras tendremos acoso tenemos precariedad tenemos desigualdad salarial pero eso es problemas hacen que las mujeres en los medios en ningún

Voz 13 33:45 eh

Voz 23 33:46 los conflictos de otra forma la violencia de género se trate bueno ya sabemos cómo se trata en muchos casos entonces en nuestro caso veíamos que era importante unirnos por esa doble vertiente no sólo por los creadas que estamos siempre permitir sino porque como eso afecta al resto de la sociedad

Voz 1751 34:02 se va a leer un manifiesto el próximo martes se va a presentar ese manifiesto no puedes contar brevemente los puntos que contiene ese ese manifiesto

Voz 23 34:09 sí me lo cierto es memoria pero es que ese valer el el jueves en por la mañana a las doce y media encallados bueno parte de la base de esos mismos problemas compartimos todas brecha salarial techo de cristal es evidente que no hace falta sacar números que todo el mundo ve también en las tertulias de todos los puntos como estamos infla representadas en las columnas de opinión también el acoso sexual y laboral no sólo dentro de las redacciones sino también de las fuentes como los tratan como somos artistas son los ningunean también el hecho de que las fuentes de de que aunque seamos especialistas en algo durante años nunca a hacer expertas porque no lo somos necesitamos algo más necesitamos

Voz 12 34:54 me parece ser como también pues brecha salarial techo del cristal acoso y el tema

Voz 23 35:05 de las tertulias y sobre todo eso cómo queremos sobre todo exigimos que la visión desde los medios de la mujer no sea parcial de un estereotipo de decirse las mujer de deje de preguntarse si está vestida si va a tener hijos si compagina su maternidad con su carrera este tipo de cosas

Voz 1751 35:21 gracias Eva por al menos hasta mañana voy a pedir que pasen dos mujeres voy a despedir a María Botto María gracias por haber venido a Rafaela Pimentel de colectivo territorio doméstico gracias Rafaela herido

Voz 0277 35:37 son muchas las voces de mujeres que te queremos primar a esta mesa ciento esta mañana

Voz 1751 35:44 que que escuchando me me falta tiempo pero vamos a intentar escuchar a más mujeres con vosotros Aura Garrido

Voz 27 35:52 también

Voz 0277 35:54 Valle Garrido mujeres rurales de la Comunidad de Madrid qué tal buenos días buenos días sumando voces a este programa

Voz 1751 36:05 me falta tiempo sabes quiero escuchar a tanta gente después escuchar al público que que solamente me queda daros la palabra aura de lo que llevas escuchado hasta el momento qué crees que es que falta en esta mesa que Kirch comentar

Voz 23 36:19 bueno yo estoy completamente de acuerdo con con todos los puntos que iban diciendo mis compañeras creo que es muy importante hacer para mí espacios así en los que podemos reunirnos círculos de mujeres no no es que podemos compartir nuestras experiencias nuestras problemáticas nuestras dudas eh el in los tabúes que arrastramos también no sólo en un ámbito público sino también en un ámbito privado no que nos reunamos entre nosotras que charlemos para mí el concepto sonoridad y la sonoridad es lo que me mantiene con vida y lo puedo decir así tal cual

Voz 15 36:52 eh es lo que me me ha ayudado a salir adelante siempre eh

Voz 23 36:59 y creo que es es fundamental que entre nosotras hablemos que entre nosotras rompamos los tabúes para sentirnos más fuertes y enfrentarnos luego a la a la sociedad hacia romperlos de una manera amplia y que nos reunamos con mujeres de diferentes diferentes sectores y que no sea solamente siempre en una misma representación

Voz 26 37:19 eh

Voz 1751 37:20 sobre todo cuando las de mujeres de diferentes sectores una pregunta que se hace mucha gente bueno está va a ser una huelga sólo que se va a hacer en núcleos urbanos solamente ese va a secundar en grandes ciudades como Madrid como Barcelona o esa ese sentimiento también está en las mujeres rurales Valle quiero saber qué pensáis vosotras de de esta huelga porque vais a la huelga y como como paros parciales huelga completa

Voz 4 37:45 Messi las mujeres rurales también paramos también vamos a la huelga en este caso con con paros parciales de dos horas lo han explicado aquí también en hace un rato no podemos dejar desatendidas muchas de las obligaciones que que día a día tenemos tenemos que atender en el ganado como dicen algunas de mis compañeras ganaderas sigue comiendo ganado no para los cuidados que asumimos dentro de del mundo rural mucho más que se pueda asumir porque tenemos mucha mucho los menos servicios después de los recortes que nos ofrece en el mundo rural hace que tengamos que cuidar de nuestros mayores entonces que tengamos que cuidar de nuestros hijos recordar que casi no quedan guarderías en muchos de los municipios de España en en algunos de los municipios de Madrid tampoco por lo tanto tenemos que hacer huelgas parcial para organizarnos sacar el delantal entre ellos el delantal también de hecho ya lo estaba poniendo en un montón de sitio los Vondra da bien alguna de nuestra el pacas de algunas de nuestras gallina

Voz 0277 38:49 pero ella seguir Yemen que seguir trabajando Valle

Voz 4 38:57 tu situación personal cuál va a ser el día ocho

Voz 1751 38:59 en marzo como te vas organizar para esos paros parciales e que se va queda

Voz 4 39:04 a ver qué se va a quedar sin hacer y hay una lista de tarea

Voz 1751 39:08 has encomendada a un hombre por casualidad

Voz 4 39:11 te tienes que hacer esto esto esto y esto qué es lo que hago yo ahora te vas a enterar bueno sí que lo hay os quería decir a lo mejor no sois conscientes de que las desigualdades en el mundo rural todavía son más más grandes porque el trabajo de la mujer es mucho más invisible las mujeres en la Comunidad de Madrid sobre todo aprovechando el hilo lamento es la última que después de siete años no tenía REC el registro de titularidad compartida que nos da a las mujeres la posibilidad de estar en las mismas condiciones de derechos que están los hombres que trabajan en el campo nosotros trabajamos en el campo día a día aquí no tenemos reconocida ese derecho es más tenemos que pedirle permiso a nuestros hombres nací asiente porque sabe que la ley tendría que estar ya aplicándose que el registro es verdad nos anunciaron que iba a estar en la ley de la estrategia las a tarde tarde siete años sin reconocer a las mujer estamos verbal menos mal que está recogido nos falta que el registro encima funcione ya sí funciona al registro

Voz 0277 40:19 lo fácil genial porque así las mujeres

Voz 4 40:29 el en el mundo rural sí que podemos primero que se visibilizar ese trabajo que nadie es consciente de que no tenemos la posibilidad de de de que esté reconocido además de ser el trabajo en el campo en el mundo rural es el trabajos que sumamos en la casa en el cuidado de nuestros más

Voz 1751 40:46 peores voy con Cristina Cristina

Voz 0433 40:48 la verdad que a perdón perdón pero por alusiones

Voz 6 40:51 ha dicho que estaba en las medidas excepto

Voz 1751 40:53 sí efectivamente está incorporado

Voz 16 40:56 en las estrategias madrileña para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no tengas duda de que va a funcionar como el mejor

Voz 0277 41:04 por

Voz 16 41:05 y además de eso quisiera en cuanto a todos lo que se está haciendo en el ámbito rural quisiera hacer aquí en la Comunidad de Madrid quisiera hacer mención a dos cuestiones fundamentales una de ellas es un programa que estamos desarrollando lo conocerá seguramente se está desarrollando el siete mancomunidades de la región

Voz 0433 41:25 ese programa que favorece el emprendimiento

Voz 16 41:28 y la creación de empresas en mujeres de ámbito rural además de esto hemos firmado convenios de colaboración con todos los ayuntamientos y mancomunidades de la región no sólo para luchar contra la violencia de género para la atención integral a las víctimas de violencia de género para la prevención y sensibilización contra la violencia de género sino también para promover acciones de igualdad en el ámbito rural

Voz 1751 41:56 él ha terminado sí voy voy con Cristina escribí un poquito más de tiempo por eso Christine

Voz 22 42:02 bueno yo he padecido una cosa porque cuando

Voz 0433 42:04 eh yo vi lo de los Globos de Oro de las luz o bueno como son los Oscar los Globos más allá

Voz 1751 42:11 pero no

Voz 0433 42:12 pues mucha gente dijo claro a estas que son artistas pueden decir lo que quieran total y así que me parece tan importante que desde todos los sectores de las mujeres descubramos los mismos problema que vengan las del campo que os aquí tengo Laure que obedecer a mi marido que es el titular y yo soy aquí añadida que hago de todo pero a mí no me dan derecho lo tiene aunque no haga de nada entonces esas cosas son muy importante esta huelga no sirven para eso para hablar entre nosotros misma saber que todas tenemos los mismos problemas unas no tendrán los mismo económico otras serán más artista tendrán un cuerpo estupendo nosotros llevamos nuestro pero todas todas sentimos que tenemos los mismos problemas es decir los mismos problemas como mujer la situación que tenemos a mí me alegra que hayan hecho tratar atraería después de diez años vocablo no puede decir como dijo nada diferente desgastar al Gobierno de autogobierno a Hagen amplió que un gobierno si es o los bolivianos lo todos los y las comunidades de todos los lados tenemos las mismas queja a otro más claro puñazos más descarado pero es verdad que lo que a mi me gusta es que no nos separemos entre las mujeres que sepamos que por el hecho de ser mujer tenemos los mismos problemas lo voy a ser más amasó el sueldo todas tenemos el techo de cristal aunque sea en la en la huerta aunque sea en la ganadería todas tenemos el techo de cristal y por eso este ocho de marzo nos tenemos que unir en la diversidad de lo que somos todas la mujeres para saber que entre todas vamos a romper el techo de cristal porque hoy ya no pueden pararnos si tenemos que ponernos en Castellet como los

Voz 0277 44:13 catalanes va a romper el pues el el techo de cristal por lo vamos de pero tenemos que romperle hasta aquí lo pongo aquí lo que me voy a ir a la fila cero vivamente Desirée Bela lo bebe es catalana ya ha venido esta mañana aquí al teatro Lara apuntó pero es porque fíjate tú que ha venido a dar una confía ciencia a la embajada de Guinea Ecuatorial porque Desirée buenos días

Voz 1751 44:46 tú haces activismo estético se hay cuerpo como cultura el cuerpo como cultura el cuerpo

Voz 1465 44:53 como como resistencia también el cuerpo es política Hay las mujeres negras resistimos a o intentamos mucha resistir a los cánones de belleza que impone la sociedad que es un canon en el que evidentemente no entramos

Voz 1751 45:11 los con nuestra piel oscura en nuestra nuestro cabello afro rizado y entonces yo a lo que me dedico es a proporcionar recursos para todas esas mujeres que quieren cuidar de su cabello de su piel sin pasar por el aro de secano en el que no encajamos de ninguna de las maneras Desiré está aquí hoy porque Aura Garrido Nos llamó por teléfono Nos dijo tiene que venir esta mujer en qué momento la conoces tú sigue sus vídeos en You Tube como os conocéis vosotras y qué crees que es importante que está que veía

Voz 23 45:44 pues Desirée ella empezamos a hablar porque a mí me amenazaron de muerte en Twitter por poste haber un bueno unas cuestiones sobre feminismo irme llegó una amenaza de muerte ir Desire me escribió y me contó su experiencia y empezamos a hablar de nuevos realidad

Voz 4 46:04 a mí me

Voz 1751 46:04 me parece fundamental el trabajo que has cavas de decir es es es muy fuerte sociedad atisban amenazado de muerte por opinar te han llamado femenina así como dice que no

Voz 15 46:17 a mí me han amenazado de muerte con una imagen de una

Voz 23 46:19 estola directamente pero a mí ya muchísimas otras mujeres no es algo que me pase solamente a mí y a pero pero bueno

Voz 26 46:30 no

Voz 1751 46:31 bueno pero con qué haces en ese momento yo supongo que eso estará en manos de Nápoles

Voz 6 46:36 Díaz

Voz 23 46:37 sí bueno sí obviamente fui a fui a poner una denuncia que se ha quedado en esa denuncia la la policía que me atendió era mujer yo hice lo tomo muy en serio y estuvo amigo mucho rato pero de esa denuncia se ha quedado ahí no ha sucedido absolutamente nada más ni creo que haya sucedido con ninguna de las otras amenazas que en redes sociales de este tipo

Voz 1751 46:59 en redes sociales ahí amenazas e insultos de todo tipo muchas los hemos sufrido muchas de las que estamos aquí pero claro cuando te das cuenta de que eso va en serio cuando te das cuenta de que de que esas amenazas en serio no y cómo vives después con eso porque evidentemente tú vas a la policía pero tú tienes que seguir con tu vida

Voz 23 47:17 bueno a ver yo mi experiencia personal cada una tendrá la suya mi experiencia personal hubo un momento en el que Si es obviamente me afectó me asustó

Voz 15 47:27 gracias a decir en gran parte

Voz 23 47:29 y y lo recuerdo que un poco pero luego no me afectado en nada sinceramente y y no sé si no sé hasta qué punto es una amenaza de boca por decirlo de una manera no esto es algo que tiene un poso real pero yo no voy a dejar de decir lo que pienso o dejar de hacer lo que quiero porque porque alguien anónimo en Twitter

Voz 15 47:53 a amenazarle de muerte me parece ilógico

Voz 23 47:55 creo que estamos viviendo un momento súper importante creo que cada una en su en su sector yo en el mío tenemos una responsabilidad con la representación muy fuerte que a su vez esto enlaza con porque me parece tan importante el trabajo de Desire creo que hay erre que erre repensar replantearnos la representación qué hacemos de la mujer en en los medios de comunicación en el audiovisual en la televisión en y en todos los sectores porque porque es un arma doble el audiovisual que es mi sector se retroalimenta de la sociedad no crea historias aficionadas no a partir de la realidad pero a su vez está lanzando al mundo una serie de representaciones estas representaciones son completamente parciales y o no estamos todas no estamos todas de todos los sectores no estamos todas de todas las clases sociales no estamos todas de todos los colores de piel los pelos los

Voz 1751 48:54 cuerpos

Voz 23 48:56 esas representaciones nos afectan profundamente a las mujeres desde que somos niñas casi desde que nacemos no y creo que es muy importante que no replantee hemos esto Iker colaboraremos unas con otras que trabajemos juntas para para

Voz 1751 49:12 modificarlo de brevemente un minuto un minuto Berta que pedía la palabra porque me tengo que ir a la actuación ha optado por apoyar

Voz 14 49:19 las faldas a hacer ahora que es es muy importante saber también que las las las actrices desaparecen de los personajes protagonistas a partir de los treinta y cinco años eso quiere decir que estamos construyendo historias absolutamente en la como no como anteriormente el audiovisual no se mueve de lugar en la representación cultural que es sumamente importante porque cree imaginarios porque esos imaginarios crean cambios sociales mientras nosotras seguimos representando personajes estereotipados todo va a seguir igual estoy yo estoy soy una gran convencida de sino cambia en los relatos dentro las películas dentro del teatro dentro de la literatura no vamos a acabar con la violencia

Voz 1751 50:14 es una cosa más dentro de la música porque que nos acompaña sin supongo que habrán escuchado diferentes esta semana yo lo vi primero yo lo vi lo han escuchado no en la radio bueno bueno pues ellas son la sodio vienen esta mañana aquí hasta este teatro Lara este grupo es está formado por cuatro mujeres sus canciones lanzan mensajes de liberación de protesta de cánones establecidos por la sociedad y hoy nos acompañan en este escenario Paula Jiménez

Voz 27 50:43 ya plena aplauso para ella haga timón guitarra

Voz 0277 50:53 la herencia bolardo batería buenos días

Voz 6 51:00 me tienes que explicar qué es el impura Underground quién se encarga quién se encarga

Voz 12 51:09 pues ahí salen de verdad

Voz 28 51:13 pues poco a la escena musical

Voz 12 51:15 las madrileñas

Voz 29 51:17 pues vamos a entrar sí

Voz 28 51:25 pues esa es la y de ahí y eso también suben

Voz 29 51:34 pues da sin está por debajo de la carretera del Arsenal

Voz 0277 51:41 pues mira voy a pedir un aplauso para la Q3 máxima ya perdona que están nominadas a unos premios muy importantes Consuelo López y Los Planetas que seguramente tardarán en él

Voz 6 51:58 Circo Price de buenos días no me equivoco los premios mil así que Grau ya va a ser Maxi Underground qué canción vamos a escuchar que vais a interpretar de de vuestro álbum las buenas esposas que inspiró una peli de Marisol no a futuras exposiciones

Voz 14 52:14 eh

Voz 6 52:17 hemos futuras esposas Cristina qué te parece porque tienen poco futuro

Voz 0277 52:23 la Jazz Cava va prendiendo hoy ya se van pasando menús clave porque el título de Porta ya te coloca en una situación ABC Willy perdida y entonces vamos a dejarlo en compañero doce y cincuenta y siete Laso Dios la sodio en directo este programa

Voz 6 52:43 termina aquí no no termina aquí se puede seguir a través de Facebook Like a través de Radio Madrid punto Es de los días positivos móviles con ellas llegamos al boletín informativo pero aquí continuamos hablando con estas mujeres y dos hombres que han venido a vernos esta mañana al teatro Lara doce y cincuenta y siete gracias a todos escuchamos a la sodio en directo

Voz 29 53:14 eh

Voz 32 53:33 M los eso la chica ante los atrasos Laila casi casi clásicos Guitar les guardan las cartas

Voz 33 54:11 vale vale

Voz 32 54:38 yo no soy la novia soy soy la próxima

Voz 33 54:58 baño

Voz 34 55:14 la año

Voz 33 55:27 el eh

Voz 0277 56:03 volveremos a escuchar después cuando caemos esto que está haciendo a través de Facebook Places

Voz 6 56:08 eh por qué es necesaria la presencia de mujeres cantantes de grupos de mujeres cantantes en el escenario porque es importante visibilizar la labor de las mujeres también en el mundo de la música eh

Voz 28 56:23 desde Badajoz pero estoy por tocar dos era entonces está eso alza eso lo bien el poder expresarnos poner al funeral experimentar algunas experiencias