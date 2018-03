Voz 1560 00:00 está por ahí no sé si Pedro Ximo que me piden paso compró Ximo sí sí si aquí estoy

Voz 0962 00:04 con el hombre que ha vuelto a ver portería no le gusta mucho que se lo recuerden pero desde el nueve de diciembre al Celta de Vigo no marcaba Simone Sasa cierto es que desde el veintitrés de diciembre sólo jugado dos partidos de titular con el Valencia que creo que se ha encajado el mismo de recalcar lo aquí tienes al protagonista del partido también ex compañero de el triste protagonista del fútbol italiano hoy del fútbol europeo en la selección italiana seguro que se ha acordado de él cuando ha celebrado el gol del balón

Voz 1560 00:33 decía Simone y buenas noches buenas noches enhorabuena por el gol hombre y un día duro eh que estamos comentando todos y me imagino que que el parón en el fútbol italiano que no haya habido ni un partido por la muerte de este Davide Astori ha sido un palo tremendo no

Voz 1 00:49 sí la verdad es que yo creo que cuando pasan estas cosas el fútbol va como se dice es en segunda fila no son cosas que pasan en el fútbol en la vida Hay duele me duele mucho pues que a nivel personal también porque yo lo conocía lo juegue con él en la selección alguna vez a un gran una defensora da un palo tremendo

Voz 1560 01:26 treinta y un años y con dos hijos que deja ahí todo el mundo habla todos los que le conocen en fin una desgracia tremenda y Simone cuando has marcado has hecho ese gesto que iba para quién

Voz 1 01:38 iba para mi padre que es una un juego una broma que llevaba bajo pues que porque decía en estos partidos que no me vaciaba como si se ya porque no jugaba algo que no marcaba

Voz 1560 01:57 has dicho ahora que ahora cállate no

Voz 1 01:59 sabe esto

Voz 1560 02:02 te gustaría me imagino jugar más de lo que estás jugando

Voz 1 02:05 yo quiero jugar siempre siempre también con una cosa una pierna pero esto no lo he decidido yo eh en nada cuando yo creo que soy muy muy satisfecho de mi misma de de persona porque ahora estoy más tranquilo y creo que me estoy entrenando siempre con la con las solía sobria sonrisa sí es normal que que cuando no juego estoy un poco entrar enfadado pero tengo que respetar las decisiones del entrenador que y ayudarle equipo como hecho y está claro pero

Voz 1560 02:51 sí que te gustaría confiar a el míster Marcelino anti pues Petit te gustaría que Marcelino te mostrara más confianza

Voz 2 03:02 eh Si no demuestra la confianza que quiero no yo no tengo no tengo más que pensar tengo que ganarme la confianza

Voz 1560 03:14 en nada la afición te quiere

Voz 1 03:17 ya lo sé yo quiero a ellas hoy hoy también en los otros partidos cuando llevaba unos partidos sin meter gol dentro de la gente seguida a mí no me he esto no vale dinero no vale

Voz 1560 03:35 sabe lo que quiero decir que si si eso no se paga con dinero no eh pues nada Simone que enhorabuena por ese gol que has metido por esa victoria ya ganarte la confianza de Marcelino si no juegas más como has dicho al final del partido es porque él no te pone

Voz 1 03:48 el por que no me pone también ha hecho algo mal yo tengo que hacer mejor las cosas

Voz 1560 03:55 pues venga hacerlas eh

Voz 0962 03:58 sí máximo una pregunta dado a Fabián así sin querer al pasar las dado un golpe se ha quedado

Voz 1 04:04 no parece que se te Rocky Marciano cuando dejé la pero otra vez sí con con esto algunos dice el hombro con el hombro sin verlo me quería el hecho que creo en la cara pero no adquiría

Voz 1560 04:19 así involuntario involuntario

Voz 1 04:22 me pare podía ir solo en la postes y a mi padre pues que el hecho que la verdad es que el choque pero no quería darle