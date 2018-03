Voz 1375 00:00 Miguel Ángel Moyá a portero de la Real muy buenas muy buenas importar podía no ha no hemos ido a lo que me pregunto si vas a abrir uno nuevo en Donosti

Voz 0753 00:11 bueno viendo la competencia en Donosti tengo mis dudas sabes qué pasa que aquí como comenta sabes que yo a lo mejor necesitan algo un poquito más

Voz 1375 00:23 eso avisó hayan subido el listón eh hay todo lo que sea aires de estrella Michelín casi

Voz 0753 00:28 habrá que ir habrá que disfrutarlo pero con con él

Voz 1375 00:31 pero bueno bueno oye creo que vas en el coche está viniendo para Madrid

Voz 0753 00:38 si viene pasajero y estoy yendo para Madrid para arreglar todos lo que no

Voz 1 00:43 claro claro desde de ida Sevilla porque así sido

Voz 0753 00:46 todo muy digamos muy ha pasado todo muy rápido y he tenido poco margen de maniobra Hay claro prácticamente me fui a casa prácticamente no sin despedirme de mis hijos y practicamente siento exprimen ha sido tremendo lo contábamos

Voz 1375 01:00 la dábamos la noticia en Carrusel en tiempo Carrusel deportivo contábamos que Miguel Ángel Moyá se iba a la Real Sociedad enseguida saltaban todas las alarmas todos los medios se hacían eco de la noticia decíamos no es que el entrenador quiere que juegue contra el Betis en Sevilla y así fue no incluso perdiste creo que el avión el primer día ya te directa Sevilla

Voz 0753 01:17 bueno al avión si no se perciben pero sí que tenía un avión muy temprano de hecho bueno así lo elegí yo porque si al menos iba a llegar a a Donosti pues poder entrenar con ellos lo que pudiese decidir después el entrenador pero de a con ellos oí lo que pasa es que justamente pues como sabes negó más de la cuenta por por por Donosti el avión pues no no salía no salía guías para en contacto con Loren en ese momento ilegal que lo esto va bastante retrasado y ellos también tenían problemas esa mañana ya me dijeron Mira vamos a poner directamente al Sevilla y el equipo cuando dice esta noche ella hizo cuando conocía al míster dijo compañeros tremendo

Voz 1375 02:02 qué te dijo mañana juegas

Voz 0753 02:05 bonos no fue así pero en la noche sí que es verdad que no dormimos y tal fue todo muy informal porque no tuvimos mucho tiempo vimos un vídeo antes de esperar al día siguiente tuvimos un pequeño entrenamiento pues para también soltar piernas y se hizo cuando ya por la tarde pues bueno pues los jugar y después a un poquito su idea Hay Nahda brevemente con comentamos un poquito y me deseó suerte para los provenía

Voz 1375 02:30 pues nada a dos partidos empate con el Betis y hoy Victoria no está mal no cuatro puntos en esos dos partidos contigo como titular

Voz 0753 02:36 no muy bien estoy muy contento con cuatro puntos de seis posibles él prácticamente cuatro días nada no es fácil de llegar a un equipo nuevo aquí como sabéis la Real tiene o tenemos un gran equipo pero el fútbol muchas veces el más complejo que simplemente tener un buen equipo sí claro estábamos en la oposición décimo sexta sino entre este partido y claro al final hay que jugar con personalidad como lo ha hecho el equipo para ahí yo creo que no salió bien y bueno a día de hoy en esta noche hemos subido no están transposiciones vamos a dormir un poquito más tranquilos estos estos próximos días a la semana te voy a decir

Voz 1375 03:14 estas son las primeras palabras de Moyá desde que se fue a la Real Sociedad está hablando por primera vez el portero de la Real Sociedad nos has contado que casi no tuve tiempo ni a decir adiós ni a tu mujer a tus hijos que fue todo muy rápido muy deprisa y corriendo tampoco te has pedido casi de los atléticos no sé si te apetece decir en este evento a los atléticos que te están escuchando que han estado durante cuatro años contigo porque por qué Moya se ha ido del Atlético de Madrid a la Real

Voz 0753 03:39 pues sí muy bueno como dices tú el primero efectivamente no me he podido despedir de los atléticos hombre personalmente tendría mucho trabajo para despedir si si éticos pero eso sí que pude relanzar una una mientras iban el AVE entre por la mañana en el aeropuerto impostura anulado pues la cabeza de preparadores por decimos ya publicarla momentos después se oficial fichaje Si bueno a ver si me han llegado pasado ver a mis excompañeros de los atléticos pues es muy sencilla la explicación yo no tenía fácil sin ninguna intención de salir del Atlético porque y realmente me sentía muy querido pero también sabes que estaba en una situación que bueno en ningún momento yo me he quejado y trasladar a unas es hacer una Sociedad con motivos también un poquito de guión y de urgencia pues ha parecido esta ofensa está posibilidad de irme en un equipo que me que me alargaba también el contrato un tiempo que era muy importante pues tanto para mí como para mi familia también porque que el Atlético tiene un poquito ahora la la idea de los mayores de treinta fusil de uno en uno

Voz 1375 04:40 yo tengo la palabra de de mil

Voz 0753 04:43 si el míster que me diese las piernas iba a seguir en el Valencia interés cañonazos a veces la seguridad absoluta no y la Real quito me daba en ese sentido pues con tantos tantos min veinte con incluso opción de unas dos mil veintiuno hombre sinceramente la reales de esos equipos que que siempre me lo dice la presentación que siempre me ha apetecido como conocer comprobar tengo muy buenas referencias Icaza surgió surgió sí estuve poco tiempo para pensar pero cuando dice que si es que bueno decía

Voz 1375 05:16 me imagino Miguel Ángel Gehry quería volver a sentirte portero no portero necesita parar

Voz 0753 05:22 sí a ver yo también llevo muchas temporadas en Primera División la mayoría de ellas como titulaba estas últimas dos o practicamente dos y media fue el Atleti pues me ha tocado estar en más en el banquillo lógicamente porque estoy compitiendo estar compitiendo con el mejor por todo el mundo para mí hombre se hace complicado pero que también la experiencia alemana pues te pone en otra tesitura que igual lo comprende mejor su rol pero claro tampoco yo siempre dicho cuando hablamos el día en la entrevista sabes que yo no sé no sé es que no sea un portero ambicioso lo que significa que también soy suficientemente experimentado para saber el rol que tengo pero claro si te es una oportunidad como estas en la que probablemente tienes muchas más posibilidades de jugar y volver a disfrutar del fútbol así pues lógicamente todo se junta y hacer que tu respuesta que es ser que sí

Voz 1375 06:14 está claro que te dijo el Cholo cuando se luego comunicase

Voz 0753 06:17 pues mira le personalmente porque el día que me llamó la Real y al día siguiente fui a a negociar con ellos en Madrid con champán pero bueno a negociar hablar un poquito de todo y antes de tomar la decisión ya sólo pasa esto voy a la Real creo que yo se lo he dicho pero antes de tomar una decisión quiero tener como tú tu visto bueno que nadie el míster la verdad es que en ese sentido igual que le ha agradecido siempre tanto a él como a todo el club en especial a Miguel Ángel pero en este caso el míster me consiguen tú sabes que hasta siempre que las piernas ceder nosotros estamos encantados contigo oí sí hay mucha importó lo que tú has hecho por cómo es como persona como compañero y el rendimiento que nos tratado cuando te hemos necesitado si viene algo bueno para ti no voy a ser yo que te prohiban te ponga

Voz 1375 07:06 ya una pega para salir sí sí una

Voz 0753 07:08 no para salir pero también me dijo después pero si hoy salen de esa conversación no ha ido bien por el motivo que si decides quedarte mañana convocados hoy como si no hubiésemos tenido esa conversación

Voz 1375 07:19 qué bien no

Voz 0753 07:21 la verdad es que en ese sentido es un son maestro oí Bono totalmente yo totalmente agradecido por cómo me han tratado estos años aquí el aprendizaje que te con él

Voz 2 07:33 Moyá qué tal soy Pablo Pintos muy buenas qué tal oye una cosa ahora que ya estás fuera de ese vestuario que tiene ese Vestuario el Atlético de Madrid que todos valorados tanto y que hace tan diferente al resto de equipos en los que has estado

Voz 0753 07:47 bueno pues eso en en su actual dijo que más allá de de lo futbolístico es un vestuario muy muy sentimental que intentan trasladar los valores que la vida en el campo y así pues a la inversa entonces hace que que ahí dentro pero es que gente que probablemente podría ir de estrellita a un equipo grande Italia estar pues vividos estaba unos bolas que una cosa es que después cada uno en su casa se vaya a su casa Hay y uno CN si no pero que cuando estás dentro que veas que todo el mismo camino y que Si Si alguno se sale camino el mismo equipo en el que los explico hemos hecho una piña muy grande yo bueno a veces también de los jugadores mayores de vestuario pues al final todos jóvenes y tal siempre era un punto con pequeñeces con los Juan todo con Gabi que siempre también citaba el todo al final te sientes como una verdadera familia y encima como los resultados también ayudar pues todo es mucho más sencillo porque la verdad es que sí cuando me pongo a hablarme ese vestuario y reforzarlo hubo momentos en la concentración de Sevilla que estaba en la sala decision echando va me unos compañeros momento que me quedé como como blancos sino que lo veía pero no lo miramos pero no los veía donde hoy no dónde estoy no no no no mal sino decir no es que no hace ni veinticuatro horas claro claro que sacamos de miles de despedirme de mis compañeros los últimos cuatro años estoy aquí con compañeros que sí que son señales porque la verdad que es un grupo jóvenes hostiase planta yo tengo muy claro que al final de los sentimientos no se pueden ese mar de cuál

Voz 1375 09:28 pues nada Miguel Ángel ya te has elegido ya casa allí en San Sebastián no

Voz 0753 09:31 estoy en yo estoy en ello ahí por la Concha con vistas a

Voz 1375 09:34 que te vaya vaya Concha eh ahí te irás no

Voz 0753 09:38 bueno si alguna ha visto alguno alguna en las redes sociales el otro día me han visto pisar por ahí

Voz 1375 09:43 vale pues nada porte Erazo que vaya que vaya muy bien y todas la suerte del mundo que te la mereces todo