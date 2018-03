Preocupación en el vestuario del Barça por los hábitos de Dembélé

Voz 1375 00:00 pero también me ha llamado la atención otro detalle del partido que es el asunto de de Belén que no se pero no lo veo muy claro e insisto que os cuento es información venimos hablando muchas semanas de de melé pero es información en el vestuario hay preocupación con el jugador francés primero porque es obvio que el rendimiento en el campo no es el que se esperaba eso es obvio no debe al año lo descubramos ahora Evra que ha tenido lesiones que ya lo sabemos pero cuando juega agua además de eso preocupa también eh lo que hay fuera del campo se espera más de un profesional que ha valido lo que ha valido que tiene el futuro que tiene repito esto es información el entorno del futbolista y el propio jugador pues en detalle como la alimentación

Voz 1 00:46 con el cuidarse la vida

Voz 1375 00:50 como decía el otro la noche te confunde esos son detalles que en El Vestuario al Barça preocupa aunque en el club hay un empeño en que este tio tiene que ser titular sino ahora dentro de unos meses tiene que ser un auténtico crack en El Vestuario preocupa lo deportivo y lo extradeportivo mucha comida basura comida rápida no sé qué salir en no sé dónde esto es perdido información ya ha habido un detalle que hoy a más de uno no le habrá gustado el ha contado Flaqué y durante el calentamiento en pelea está o no sé cuantos minutos tres o cuatro minutos así que no sé es lo contaba

Voz 2 01:25 sí creo que sí que sí que haciendo cualquier cosa ojos menos calor

Voz 1375 01:29 dándose a cuatro minutos tío que le mandan a calentar que además me consta que se ha ido con el morro torcido porque ha dicho joder André Gomes ya está por delante de mí también que verá a Valverde en DVD Valverde de podemos decir lo que sea pero eh tonto no tiene un pelo es un entrenador como la copa de un pino que estará habiendo Valverde en DVD o que no estará habiendo para que efectivamente hasta André Gomes por delante del porque hoy es un día para decir con la segunda parte con espacios al Atlético más abierto un extremo pues no la tenido calentando entonces ha habido cuatro mil o no sé cuántos que estaba parado como esperando el autobús mientras los demás calentaban una momia una estatua yeso en un chaval que tiene mucho futuro por delante pues no es lo que más gusta pero seguirán apostando por demore aunque repito preocupa por no hablar también de Andre Gomes que ha habido run run cada que tocaba el balón porque entienden muchos que no tiene nivel para jugar en este Barça

Voz 3 02:20 perfecto Valverde enfadado con la grada eh

Voz 4 02:22 sí sí sí porque no les gusta que sí se ha pedido que la aplaudieran ya ha habido una pitada entre Gómez ha reaccionado Valverde que yo no lo había visto así nunca

Voz 3 02:31 contra el público afear la conducta del público con André

Voz 2 02:36 porque luego te sala de prensa ha explicado y ha dicho que lo que tiene que hacer el jugador que tiene que respetar la opinión de todos y lo que tiene que hacer el los jugadores conquistar al público

Voz 4 02:45 así que le Jordi que te preguntaba hace un par de semanas lo negaba

Voz 0985 02:49 no no yo lo que te digo es que tengo el convencimiento de que está la presente temporada va a ser una temporada de adaptación de de bueno no no esto es así esto es así sobre todo por dos razones principales una porque ha tenido dos lesiones musculares que son lesiones graves para alguien que hasta entonces no había tenido ninguna lesión

Voz 5 03:09 ritmo de unos cinco años ha salido a treinta kilos La

Voz 0985 03:12 la acción no bueno Oñoro mira las cosas son como son la primera cosa que hay que decir es que el fichaje de melé es claramente una reacción a la pérdida de Neymar lodo en marzo supone un mazazo tiene un gran impacto en la hinchada azulgrana y el Barça reacciona envíele esta la primera

Voz 6 03:29 acaso una mala reacción fallarle ahí arranca el error por lo tanto yo lo que hago

Voz 7 03:36 conoce Jordi esta noche que el fichaje de envíele es una reacción a la salida de Neymar ahí arranca el error del fichaje de lo mismo que que que

Voz 2 03:45 hace un año sea un año antes el Barça ya se había interesado por cierto que se fuera el dos repetirle seguimiento viene de antes

Voz 5 03:51 a ver en los futboleros habla por dos cosas diferentes exactamente lo que hay que darle tiempo hablando de una falta adaptación la información queda a mano y de una falta de profesionalidad correcto correcto que ver hay falta de adaptación y habrá que darle tiempo

Voz 1375 04:04 yo no dudo de la calidad futbolística de le vamos no vamos a ayudar ninguna parece un gran jugador y Bruno nos lo ha contado mil veces que es el que más la ha visto hoy Pablo Pinto internacional lo que digo es que hay una preocupación por su profesionalidad fuera del terreno de juego honesto con esa información evidentemente hay caso de Pelé claro porque una cosa es que André Gomes sí dime por ejemplo Lucas riñe pues mucho jugar les dicen Jorge estos dos tiros no tienen para es una información del Vestuario Lucas Lucas Viña André Gomes son jugadores que jueguen tanto tantas que hay una diferencia entre Jordi Alba y Lucas ciñe insultante cuando juega uno cuando jugaba otro ahora mismo pero claro lo de de embeleso otra cosa además de que no está dando nivel es otra cosa

Voz 0985 04:41 esto es una mala noticia

Voz 1375 04:44 que qué tal hola en cuántos minutos estuvo tres cuatro minutos que no que yo contara cinco

Voz 8 04:52 los seis cinco seis pero que yo contara porque igual llevaba más rato bueno

Voz 1375 04:58 le tiene Sansa para sus padres sí lo está