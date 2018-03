"Este Barça es mucho más fiable que en años anteriores"

Voz 2 00:00 muy buenas noches doce punto uno

Voz 1670 00:34 nada menos en Canarias empieza el tiempo de Larguero como cada domingo a punto de arrancar el tiempo de opinión en el sanedrín con todos los que están por ella que enseguida saludamos a Roma bueno pero esta todos no a ver si el cable de Romero la primera Antonio en una falta de respeto que saludara Antonio Ros si por tradición debería falla pero la primera Antonio Romero muy buenas sensaciones la broma pero mejor no voy a jugar con fuego muy buena si todo miraba como un tiro hoy hola Jesús Gallego buenas noches los dedos hasta horas mientras oigo rezar a Jordi que ahora voy con él está ya por ahí rezando el Ave María Purísima de cada domingo ganamos el partido si está fuera de Julio Pulido la Julio qué tal buenas noches Antón Meana adelantó presente Carreño buenas noches Don Mario Torrejón muy buena buena noche don Carreño está Lluis la que hola FLA aquí buenas noches hola Marcos López qué tal qué tal

Voz 0985 01:22 buenas noches a todos dijo que sí a Jordi Miguel Martín Talavera

Voz 1670 01:24 hola muy buenas qué tal cómo estáis Pablo Pinto hola me eche cuentas que llevaba un mes sin hacerlas eh Jordi siento interrumpirte buenas noches

Voz 3 01:32 perdona buenas noches que hacía tiempo que realmente claro estaba comprobando que faltan once jornadas

Voz 0985 01:38 en el Barcelona tendría que perder tres partir

Voz 3 01:40 los estas de las cuentas provisionales que tengo hechas es que a falta de once jornadas Barça debería perder tres partidos

Voz 0514 01:49 para que eso escapar que el Atlético era todo él

Voz 1501 01:51 el primer día no sé qué es más difícil de la primer día que Jordi Martí no es humilde en toda la temporada si el primer día que no es cauta perdió al que ya ha sido campeón mundial dirías si por fin el día que eso que se ve campeón recto el primer día no

Voz 0985 02:05 pues ya me conocéis yo soy prudente se llame conocéis la falta de que en el que la Liga no se puede considerar cerrada ni mucho menos en bueno pues así

Voz 1670 02:15 con todo el equipo y con Iturralde González al que voy a preguntar por toda la polémica ahora mismo de ese de otros partidos

Voz 1375 02:20 eh arrancamos el Larguero con lo más importa

Voz 1670 02:23 del día que ya sabrás que le ha ganado al Barça uno cero al Atlético de Madrid con ese golazo de Leo Messi en el minuto veintiséis

Voz 1375 02:28 partido en que fue un golazo que estuvo a punto de ser un paradón

Voz 1670 02:32 arranca medio segundo tarde Oblak

Voz 1375 02:35 tú es un golazo de de Leo Messi

Voz 4 02:37 eh en un día en el que el Cholo Simeone

Voz 0985 02:40 todo muy claro por qué ha ganado el Barça

Voz 5 02:42 si le quitaba la camiseta Messi se oponían al Atlético de Madrid posiblemente el Atlético gana uno cero pero juega para el Barça los nosotros juega para Barcelona en el barrio llevando el mejor lo elige uno no es tan fácil es el baile con Messi

Voz 1375 02:56 de rojiblanco bueno hoy de amarillo hubiera ganado el Atlético de Madrid ahora pregunta todos y estoy de acuerdo con esa frase el Cholo ICO

Voz 1670 03:02 en otra que ha dicho de Valverde

Voz 1375 03:03 que ahora la escuchamos enseguida también contamos la última hora sobre las lesiones de Iniesta de bueno de Piqué a ver qué tal su rodilla pero sobre todo lo de Iniesta que tiene tres cuatro semanas de baja así que por supuesto no va a estar en el partido de vuelta contra el Chelsea se queda con sesenta y nueve puntos el Barça ocho más que el equipo de Simeone a falta de once jornadas además Valencia dos Betis cero acabamos de hablar con Zaza uno de los protagonistas Valencia sigue cuarto con cincuenta y tres puntos ocho más que el Sevilla que es quinto marcando a difería ahora mismo en la zona de Champions y además Real Sociedad dos Alavés uno hemos hablado con el portero también Miguel Ángel Moyá marcaron para los bueno los goles del Valencia han sido de Rodrigo Moreno de Zaza en el Real Sociedad dos Alavés uno en el derbi vasco marcaron Héctor Moreno jarra para los locales Alfonso Pedraza para el Alavés

Voz 1670 03:50 esta mañana Levante uno Espanyol uno

Voz 4 03:52 eh en el partido de la mañana del domingo

Voz 1375 03:57 marcaba en el minuto cincuenta y cinco Morales para

Voz 1670 04:00 el Levante y en el noventa cuando ya se quedaba nuestro punto

Voz 1375 04:03 en casa Leo Baptistao igualaba el partido poco después Juan Ramón López Muñiz ya no ha podido salvar este último match ball ya ha sido destituido esta por ahí

Voz 1670 04:12 hoy nuestro compañero alemán eh en Valencia hola muy buenas hola Manu buenas noches pues ya es historia López Muñiz

Voz 1074 04:20 sí porque después de quince jornadas sin ganar con una victoria en veintidós partidos aconsejó del Levante no ha podido mantener en el cargo a Muñiz ha sido destituido después de esa reunión del consejo de administración de urgencia al término de desempate como relativas a un ante el Espanyol que como curiosidad deja al conjunto granota después de veintisiete jornadas fuera del descenso a la espera de lo que me han nada la Unión Deportiva Las Palmas en Vigo su sustituto a propuesta de la dirección deportiva es Paco López entrenador del filial que está como líder del Grupo VI de la Tercera División coge las riendas del equipo hasta final de las

Voz 0514 04:51 temporada sin tener ninguna experiencia

Voz 1074 04:53 como técnico en Primera mañana va a ser presentado a las doce de mediodía alzó a debutar por lo tanto en con el objetivo de salvar al Levante en las once jornadas que restan de un descenso seguro que más allá de los errores Manu que haya podido cometer Municio o la falta de redacción que ha demostrado el equipo en estas últimas jornadas la plantilla es muy pobre en cuanto a calidad está mal confeccionada no hay un delantero no hay un centro de garantías después de diez meses que levante su primera esas responsabilidades de la dirección deportiva aunque la víctima por desgracia como siempre suele ser la parte más débil de la cuerda

Voz 0514 05:23 a ser entrenador Juan Ramón López Muñiz quién ha pagado la son

Voz 1074 05:25 secuencias de una paupérrima provincia un abrazo

Voz 1670 05:28 José Manuel alemán eh como dice

Voz 1375 05:30 Pemán mañana a las nueve Celta Unión Deportiva Las Palmas

Voz 1670 05:33 si gana el equipo de Paco Jémez saldrá de los puestos de descenso dónde quedaría el Levante que lleva quince jornadas sin ganar

Voz 1375 05:38 King

Voz 1670 05:39 si todavía no está en descenso eso habla un poco también del nivel de los equipos de abajo quince partidos sin ganar el Levante todavía está fuera del descenso Si gana mañana a Las Palmas mete al Levante en el Barça sesenta y nueve el Atlético sesenta y uno el Madrid III concita

Voz 1375 05:53 treinta y cuatro a quince del Barça y cuarto el Valencia conciba libres a dieciséis puntos el Sevilla Villarreal y por abajo colista el Málaga con trece penúltimo el Depor con diecinueve y antepenúltimo la Unión Deportiva Las formas con veinte con ese partido menos en segunda hoy Lorca uno Albacete dos Nástic uno Tenerife dos Alcorcón uno Córdoba dos Sevilla Atlético cero Sporting uno partido muy bonito Antón con ese homenaje a Quini precioso eh

Voz 1670 06:16 verdad que no abarcaba Rubén García antes del partido también la verdad que la plantilla del Sporting ha puesto un vídeo en redes sociales de como Baraja les pedía en la previa que pensara en Quini que ganaran porel Irán conseguir que se meten en play off

Voz 1375 06:27 sí señor Valladolid uno Rayo uno Huesca dos Almería dos ahora mismo Huesca Rayo están en ascenso directo cincuenta y seis Huesca cincuenta y uno Rayo en play off están tercero Granada cuarenta y nueve cuarto Cádiz cuarenta y ocho quinto Sporting cuarenta y seis sexto Oviedo con cuarenta y seis desde tendrían a Segunda B Cultural con XXXII Córdoba veinticinco Lorca diez ocho Sevilla Atlético dieciséis en fútbol internacional

Voz 1670 06:50 luego repasaremos con Bruno todo lo de Italia ya hemos contado también ahora en este tiempo la última hora con Alberto Cerruti en la última hora de de Carrusel deportivo un jugador de la que ha aparecido muerto en el hotel esta mañana

Voz 1375 07:03 tenía que haber bajado desayunar nueve y media sube a buscarle más

Voz 1670 07:05 en la habitación y han encontrado al jugador ya pues eso sí sin sin vida desgraciadamente con treinta y un años deja dos hijos en fin el ha suspendido el fútbol italiano toda la jornada de hoy tenía que haber

Voz 1375 07:16 jugaba o el Fiorentina Udinese a las tres todo

Voz 1670 07:19 la aplazada y además nos contará a Bruno Le Maire el resto de futuro internacional destacando el Manchester City uno Chelsea cero gol de Bernardo Silva parte

Voz 1375 07:27 pido que ha sido pues si el Barça Atlético ha sido feo el Manchester City Chelsea sea no he visto ha habido un rato aburrido no para esos partidos donde en algunos mundiales que se ha dicho no a este partido tiene tongo de esta comprada sea el City haciendo rondos pero de cinco minutos el City con el balón haciendo rondos pero en su campo sin ninguna intención de atacar el Chelsea iba perdiendo uno cero pues a verlas venir Llum no no entendía muy bien el partido está bien lo de la posesión y el toque pero ha habido momentos que dicho joder que rondos interminables

Voz 1670 07:58 tiene Guardiola el Chelsea mirando

Voz 1375 08:01 luego nos contará que la apareció a perdió el Arsenal de Wenger otra vez dos uno contra el Brighton en Alemania el Bayern ha ganado cero cuatro el Friburgo ahora mismo el City de Guardiola les saca dieciocho puntos al segundo que es el Liverpool y en Alemania el Bayern saca veinte puntos al segundo que es el Schalke en atletismo han acabado los Mundiales de pista cubierta en Birmingham hoy no sumó ninguna medalla la principal baza era Adele Meshal en los tres mil pero ha quedado quinto así que terminamos con dos medallas el bronce de

Voz 1670 08:29 el Ordóñez en ochocientos y el bronce de Ana

Voz 1375 08:31 pero en triple salto ayer ya sabéis que os carrillos ganó el oro en cuatrocientos metros pero después fue descalificado repasaremos el basket con Pacojo ha ganado el Madrid y el Barça sigue todo igual hay todo esto en la portada de El Larguero pero empezamos con el tiempo de opinión y de sanedrín está ahora Iturralde González hola a nuestro árbitro y tú muy buenas

Voz 0514 08:50 hola buenas noches y te escuchaba en Carrusel

Voz 1670 08:52 decirle Dani Garrido esta tarde lo de los árbitros reunidos en algún lugar de Pozuelo

Voz 4 08:57 de de cuyo nombre

Voz 1375 09:00 no quiero acordar no quiero acordarme en un lugar secreto los árbitros se mueven así un poco pues tipos de la CIA tipo FBI con mucho sigilo que nadie sepa dónde San por si acaso

Voz 1670 09:09 pudiera haber algo para entrenarse de cara al bar no

Voz 1375 09:12 eso es así es han reunido en en algunas instalaciones que tiene Mediapro ahí en

Voz 1670 09:18 en Pozuelo dudaban entre unas que tiene dudaban entre unas que tiene Telefónica Televisión Española y las de Mediapro dijeron Mira vámonos a Mediapro

Voz 0514 09:26 es en el Ibex lo que es curioso es que lleva pero se están cobrando no te da tiempo ni a los periodistas diez euros a ellos y que la Federación todavía no no no no tenga habilitado un sitio para que se reúnan los árbitros pero bueno en la Federación anda que no hay metro Rusia lo lógico ya sea por eso pero pero creo que lo lógico eso no buen cómo va como con el entrenamiento bueno pues de momento están en la fase teórica fase la fase de recibir información de cómo funciona el protocolo y todo eso y luego ya la segunda fase ya es de trabajar en partidos offline en la parte teórica Edú la mitad porque hay una bitácora pito que es una pena que no ha estado que irán la próxima a uno de cada dos árbitros ya

Voz 1670 10:07 sabe que existe falta que eso pero

Voz 0514 10:10 a nosotros la otra mitad lo sabían que el es decir si están

Voz 1670 10:13 escuchando El Larguero que lo sepan si uno de cada

Voz 0514 10:15 lo sabe esos segundos de puede estar entrando pero Iturralde ahora en Horta tampoco mal cuatro de la marcha cuántas horas dijiste y tú yo era signo de las doscientas horas unas doscientas horas de todo

Voz 1501 10:26 entonces bueno convalidar el carné en Movistar Plus hay un canal de Sport si ese trámite los entrenamientos que podía transmitir delante de la pantalla

Voz 1670 10:33 el programa nuevas ideas

Voz 0514 10:35 es que es lo que pasa es que estamos ante el mayor cambio creo yo en el reglamento del mundo del fútbol pero de toda la historia ninguna duda tecnología yo creo que que lo que no ayuda nunca son todos estos hermetismo no y todos estos secretismo si hay que darle más naturalidad a todo el tema bueno

Voz 1375 10:50 lo que sí a partir de ahora con el bar no descansará nunca

Voz 1670 10:53 Twitter no una semana pitan y trabar no es eh

Voz 0514 10:55 es una descansa una semana piten Talabani entonces pues ahora tendrán que pelear otros emolumentos también claro claro no se van a forrar de bueno quiero decir que

Voz 1670 11:03 no no tampoco están mal pagados no

Voz 0514 11:06 es más igual esté apunta a devolver

Voz 6 11:12 Nos dan con la Cadena Ser en directo

Voz 0514 11:14 no nos vale como a un árbitro al año ciento sesenta

Voz 1670 11:20 ciento sesenta mil no bastaban pues bueno pues repito en las instalaciones de Mediapro en Pozuelo porque supongo que las de la Federació

Voz 1375 11:26 estarían pues yo que sé que no cumpleaños oncogenes

Voz 1670 11:29 sí tendrían guateques que no están que no hay que hagan hoy bueno pues de momento hay árbitros vale te pregunto buenas jugadas de hoy en el Camp Nou hay un disparo de Luis Suárez que te apoya Jiménez los jugadores del Barça no dieron mano nada

Voz 0514 11:42 nada se le pegan la pierna y luego aunque la mano es el típico rebote propio nada no es nada pero que no le toca no

Voz 1670 11:48 no no tampoco

Voz 0514 11:50 preguntando a mí me ha no pero como he dicho

Voz 6 11:53 esa ayuda como navegar siguiente jugada hay un sombrero

Voz 0514 11:55 si hay un hombre de Saúl a Busquets Itu que para usted el Ammán Essex y luego hay otra también otro otro parecido que a favor del Barça Lucas en él no considera un ataque prometedor la mano de porcino es amonestación a no ser que sea ataque promete esa esa regla es muy chunga

Voz 6 12:12 no se entendería que explicaran gente porque aunque serán el centro

Voz 1670 12:14 pues no es un ataque prometedor pero levantas la mano cortas un balón

Voz 0514 12:17 los Evelyn un contragolpe puedes evidenció cómo suena lo de ataque promete no es otra cosa que deja el reglamento que recaer armamento en manos de los árbitros que es muy cuestionable en lo que es ataque prometedor porque claro porque la perspectiva es muy diferente es así

Voz 6 12:32 posible o imposible saber cuándo una mano a Villa me me me moriré dentro de muchos años

Voz 1670 12:37 yo no sabré cuando una manos amarilla lo reconozco

Voz 6 12:39 yo es que si los pues en la sangre el árbitro hombre eso sí claro sobre todo si lo vas cambiando año a año porque claro yo estaba viendo

Voz 1501 12:46 el partido a mi casa con amigos y era incapaz de explicarles por qué lo explicó muchas veces Iturralde pero yo estaba intentando casi en palabras durante explicarles porqué no era amarilla se ha cambiado el ataque prometedor e el gasoducto

Voz 6 12:59 como no propias marciano de no ha mirado muy

Voz 1501 13:01 no pero pero como hemos hermano cortar un balón así claro aposta pues no

Voz 6 13:05 no no encontré el ataque prometedor el espacio natural y todo lo que al árbitro

Voz 7 13:14 es un ataques prometedores ahora tienes la potestad claro todas las jugadas que que come

Voz 1501 13:18 con la mano gallego te parece una cosa sin éxito

Voz 0514 13:20 diría todo eso del ataque prometedor el natural yo estaba en el paro esta bienal hubiera sacado amarilla

Voz 1375 13:26 tú sí

Voz 0514 13:27 vale siempre también perspectivas diferentes desde arriba es mucha perspectiva más que abajo vale coño bosque

Voz 1670 13:33 suban arriba todos no os digo nuevas Diego mucha

Voz 0514 13:35 muchas veces la queja de los árbitros es que ellos en el campo no son capaces de ver lo que luego ven en repetido en la televisión que hubiesen porque en el campo no parece tan tan prometedor como lo que estás viendo tú buen

Voz 1375 13:46 pues iguales soluciones eh subiera lo luego

Voz 1501 13:49 no sólo una pregunta es lo que te decía antes quiero decir a cualquier jugador puede cogerla con la mano cualquier parte del campo mientras no son ataque prometedor porque estás seguro que no tiene Montilla es sí pero lo que lo convertimos en balonmano eso no lo ha entendido la gente que ha cambiado el reglamentos que yo creo esto terminó siendo mano voleibol

Voz 1375 14:03 el minuto setenta y seis Gol anulado Luis Suárez por fuera de juego bien anulado muy bien muy bien el asistente bueno es que además propia protesta Luis Suárez ante el que Jordi hombre que era muy difícil ver eso sí

Voz 0985 14:12 cada eh pero sí está está detrás de Oblak bueno eh

Voz 0514 14:15 era fácil no Jordi Jordi se está equivocando con la de Diego Costa del Atlético

Voz 6 14:20 como decimos la de Luis Suárez que se queda incluso está ayudó

Voz 0514 14:23 ando levantara la te pone ganar es la duda que tengo de Luis Suárez en ese fuera de juego es si está tres o cinco poles suena protestar protestar como un

Voz 0239 14:34 McCartney sí sí pone pone a protestar

Voz 0514 14:36 son sólo la manera en la que tiene Luis Suárez de protestar esa jugada sólo eso

Voz 0239 14:41 merece la cartulina amarilla claramente dónde está el límite de lo que le dejan hacer a Luis Suárez protestar

Voz 0514 14:49 está el límite Stuckey entonces ya es que sacaba todo debates nos que Luis Suárez es así mentira porque claro yo cuatros días antes no cuatros días antes cuando se estaba jugando eso en ese juego no lo hizo contra Las Palmas porque pero luego yo jugaba al alcalde de lo que yo me pregunto Iturralde es por qué se lo permiten es que

Voz 0239 15:07 a cincuenta metros le monta un

Voz 0514 15:10 pollos siendo un fuera de juego común

Voz 1670 15:12 pianos no es el fuera de juego que al más torpe

Voz 0239 15:15 de los árbitros asistentes que acaban de salir de la Academia sólo pueden padecer mira esto no hemos equivocar nunca

Voz 7 15:20 bueno de un la victoria del Barça estamos alargarlo jabones ahora vamos

Voz 0239 15:24 lo nervioso que tenemos aquí no se le permiten absolutamente todo osea es una manera de echar el público quien que novela jugada porque no tiene la fortuna de de ver la repetición ve un tío que pierde la cabeza en esa protesta ya alguno del público pensará que realmente el pobre árbitro asistente es equívoca

Voz 1670 15:41 al igual seguía intentando forzar la amarilla para perderse el Málaga pues venga la última dos jugadas me quedan ahí Un golpe dentro del área del Atlético entre Godín y Luis Suárez parece rodilla contra rodilla para mí

Voz 1375 15:50 nada no vale

Voz 1670 15:51 la y el último gol anulado a Gameiro por fuera de juego previo de

Voz 1375 15:55 hasta que muy bien muy bien viene esto es la que digo quedó muy difícil correcto puede ser Gil Manzano el que pitó la final de Copa entonces el noventa por ciento noventa por ciento Gil Manzano pitará el Barça Sevilla final de otro diez por ciento el otro diez por ciento pero como ya pita una

Voz 1670 16:13 digo no lo Mateu en la vida no Matheus se va al Mundial allí en Rusia

Voz 1005 16:18 a Villanueva no está en las quinielas

Voz 0514 16:20 el ex internacional por último en el Valencia B

Voz 1375 16:23 this

Voz 4 16:24 posible penalti de Junio sobre Carlos Soler había penalti

Voz 0514 16:27 yo quisiera agarra del brazo y le desequilibra cuando está entrando en el área de Pamiés penalti vale y luego Zaza que acababa de

Voz 1375 16:33 hablar con nosotros sobre Fabian yo no he visto

Voz 0514 16:35 Villa ha dicho que ha sido la intención es es Cuéntame un cuento contento porque mete le Métele Métele mete del brazo y le podría haber sido incluso roja dicho en Carrusel es roja roja roja son agresión vale

Voz 1375 16:48 el gol de Bartra anulado al Betis por falta parece que lo

Voz 0514 16:51 Pita es falta de paulista de lo de lo que le agarra de la camiseta eso no es suficiente no es suficiente no es una sujeciones es gol legal no hay nada

Voz 1670 17:00 joder qué gusto da tener Iturralde González analiza todo lo hemos podido vuestro sitio a todos cómoda noticias alguna

Voz 0514 17:06 para terminar para terminar porque es que leído hoy que es que a Nacho lo tenían ha sacado la segunda amonestación en el penalti he leído en muchos sitios y en muchos foros Illano desde este año ya no porque porque quitaron la la realidad bueno aunque si pitas penalti dejan poco si pitas penalti eso ya si pitas penalti no es amonestación la segunda ellos explicó porqué rápido antes era en opinión manifiesta de gol el arroja una zancadilla a hola sitúe está disputando el balón le zancadillas a un jugador que están oportuno manifiesta de gol es amarilla ya no es roja para equiparar un penalti a una oportuna manifiesta de gol un penalti zancadilla aún jugador según el reglamento ya no es amarilla simplemente es penalti correcto

Voz 1375 17:48 un abrazo y tú un abrazo un abrazo hasta

Voz 1501 17:50 luego ocho estudiaremos la oferta que no se ha planteado

Voz 1375 17:53 Antena Iturralde González hemos un micro eximentes

Voz 1670 17:56 enviar a Iturralde es muy importante porque ayer lo de todo Carrusel se lo preguntábamos en directo a Bordalás en Carrusel y esto no lo saben no no no no no no lo saben pero si piensa Portillo ocasión manifiesta de gol y está delante de la portería y le hacen falta es penalti segunda amarilla entonces esto no lo sabe la gente del fútbol que la falta de ayer de Nacho que no hay doble la pita ya es doble castigo a eso está ahí

Voz 1375 18:18 para explicarlo bueno Barça uno Atlético cero ocho puntos de diferencia quedan once jornadas partió que ha ganado Messi ahora os pregunto a todos que os ha aparecido la frase del Cholo Simeone Si se hubiera puesto la camiseta del Atlético habría ganado el Atlético

Voz 8 18:32 hay alguien que es perdona que interrumpa estaría bien que hubiera dicho que sí Grid base hubiera puesto la camiseta del Atlético de Madrid también podría haber ganado de tu Madrid también podría haber

Voz 0514 18:40 sí pero ahora vamos a escucharlo que no hemos visto ni Griezmann

Voz 8 18:43 en la costa bueno y Messi lleva diez años cuando el Barça lo digo por si Simeone no se ha dado cuenta

Voz 6 18:50 pero pero que te lleva va bien más pero no vamos a poner una frase ahora precisión la tertulia Rossi ha ganado el partido

Voz 1375 18:58 para mí con esa acción porque es que no ha habido mucho más del Barça ni del Athletic porque a Ter Stegen

Voz 1670 19:05 les recuerdo alguna parada pero creo que habrá sido en el calentamiento durante los noventa minutos no recuerdo ninguna me ha decepcionado

Voz 1375 19:11 partido pero sí que hay que reconocer que este Barça a mí me parece un equipo mucho más fiable mucho más seguro es que los Barça es que hemos visto en años anteriores vamos no por no hablar del de Luis Enrique Curiel e incluso de Guardiola pero le llegaba mucho más muchas más y es que a este Barça que sigue sin tener brillo en ataque excepto cuando la coge Messi atrás es muy difícil hacerlo

Voz 0985 19:34 jo

Voz 1375 19:35 Barça Cholo quiero decir no ofende a nadie que se lo dije no no no no no que todavía hoy dice me echaran encima incluso hasta el Cholo Simeone ha dicho esta frase en rueda de prensa queriendo elogió

Voz 1670 19:45 a Valverde

Voz 1375 19:46 pero en el fondo diciendo a mí me dais palitos y ahora este Barça que es más defensivo más un poco total que me parece que es una virtud de este Barça de Valverde no decís nada escuchadas Cholo Simeone

Voz 9 19:57 lo que sí me pone contento ver un Barcelona cerrado en Barcelona fuerte defensivamente ver un Barcelona que con el cuatro cuatro dos puede jugar tranquilamente y no crear sólo en fútbol que hay una forma de jugar con el cuatro tres tres a mí lo que está haciendo Valverde me parece maravilloso porque porque se reinventó ante la situación de la salida de Neymar potenció

Voz 1670 20:17 bueno eso pasa mucho más cerrado más defensivo Tata

Voz 6 20:19 no lo dice para dar la Valverde lo dice para defenderse él decir a mí me estoy matando a palos

Voz 1670 20:24 y ahora este Barça que es más defensivo no lo decís nada

Voz 0239 20:26 es decir se le puede decir a Simeone

Voz 4 20:28 que todo eso está muy bien pero que

Voz 0239 20:31 de Oblak ha tenido que os hemos visto habla que en el partido y tú te has ido a jugar la Liga al Camp no es la primera parte no APA no es parecido

Voz 1670 20:40 no ha comparecido en la en la segunda parte

Voz 0239 20:42 por cierto cuando ha hecho algún cambio ofensivo damos claro cuando ha movido un poquito

Voz 4 20:47 el el el árbol no es que el Atlético de Madrid

Voz 0239 20:50 ha sido muy superior al Barcelona porque tampoco es verdad pero así que mejor perdona si le ha metido en alguna prueba al al al Barcelona pero tú no te puedes ir al Camp Nou con el equipazo que tiene el Atlético de Madrid

Voz 1670 21:00 cuando te la lía a jugarte la Liga

Voz 0239 21:02 que tú mejor futbolista sea Thomas pero

Voz 7 21:05 el mono pensado para que no haya equivocado y no le quita verdad a la frase en las los es que no pero sí que es vamos matemática

Voz 6 21:10 sí los Mario pero es una trampa sino saber Jordi luego Marcos uno muy yo muy bien

Voz 8 21:18 eso sí con tu permiso yo es que da la sensación de que el que marca el discurso de Simeone yo escucho a Simeone y tengo la sensación de que Madrid ha ganado el partido yo escucho a Simeone y tengo la sensación de que ahí tengo la segunda parte ha pasado por encima literalmente al Barcelona yo he estado en el Camp Nou como tal como una aquí como todos en la segunda parte el Atlético Madrid sólo ha chutado una

Voz 10 21:38 perdone la dicho eso Simeone que ha pasado por encima al Barça bueno tú escuchas

Voz 6 21:41 no no es sino al tú tú si el Madrid gana

Voz 1576 21:46 la ponemos pegas como el otro día

Voz 6 21:48 el Sevilla aparte mal si hoy pierde

Voz 1576 21:51 contra un equipo que no que al que no ha ganado nadie que al actual campeón de Europa ha llegado y la media un meneo de cero

Voz 1501 21:57 por su caso no deja déjame yo se lo

Voz 1576 22:00 festival ando déjame terminar en Osaka al final a ver si es que el culpable de todo lo que pasa en el mundo del fútbol de la Liga española

Voz 6 22:06 tiene el Athletic Simeone que habláis todos a la vez no para nueva para

Voz 1576 22:15 el Barça no ha estado bien no ha estado brillante creo que ha estado igual de poco brillante que el que el Barça

Voz 1501 22:20 diferencia que el Barça ha llegado alguna vez

Voz 1576 22:22 el gol de Messi perfecto ante su público pero

Voz 1501 22:25 es que no me parece has visto Bosma que no te gusta que ya hemos cinco minutos de debate que la culpa de todo el discurso de Simeone en la charla Simeone solo sólo una cosa

Voz 1670 22:33 la perdonadme que Melchor Giménez por mi parte lo único que he dicho es que lo que ha hecho en rueda prensa primero

Voz 6 22:38 pero creo que tiene razón creo que tiene razón sí

Voz 1670 22:41 segundo pero eso no lo hace para darle un palo

Voz 6 22:44 qué bien lo hace para decir que para significar sí

Voz 1670 22:46 Bryant que este Barça es bastante más defensivo y más rácano por llamarlo como cada uno le ponga el adjetivo que quiera que otros Barça que hemos visto antes lo cual a mí me parece qué le quita brillo al juego de ataque pero me parece que habrá mucha más solvencia la parte

Voz 0985 22:58 las quién pedía la palabra yo iba a decir Simeone no sólo es un gran entrenador sino que es un lince es un crack porque en estos tiempos de lo que se trata es de colocar tu relato de que todos estemos hablando del relato que nos propone Simeone porque lo que nos tendría que decir Simeone es porque su Atlético de Madrid tiene un día tan importante en el que se jugaba la Liga ha quedado neutralizado por el Barcelona nos tendría que explicar por qué el primer disparo del Atlético de Madrid y único este el señor Saúl creo que en el minuto setenta y pico o por qué Griezmann el único disparo que hace lo hace al tercer anfiteatro o porque no aparece Koke o porque el Barça le superan todas las facetas o porque el Barça

Voz 1375 23:39 igualmente esas del Peñón como todas las facetas digo bueno tiene una buena Estupinyá

Voz 0985 23:44 lo de cabello me dices en qué faceta hoy el Atlético

Voz 0239 23:47 a tener que pelear hoy por quién ha sido mejor una X en la quiniela Messi

Voz 0985 23:53 la verdad es que posando ligación de Serbia

Voz 0239 23:56 ahora vemos la te lo tenía que intentar el Atlético de Madrid no pasa nada por encima obligará al Atlético de Madrid pero no ha terminado

Voz 0985 24:04 dos en la trampa que nos tiende ocho o lo que es muy sabio dice para ahorrarme todas estas preguntas que yo he formulado voy a decir una cosa que esto a la gente le va a gustar Romero Schiele cogemos la camiseta a Messi isla ponemos tal meto algo del barrio algo que conecte con el pueblo llano ha colocado su relato para esconder la realidad de que al Barça le han neutralizado

Voz 1670 24:26 más en sólo pero bueno yo estoy de acuerdo tú que le han preguntado

Voz 1576 24:29 si no suelen el relato quiere decir han preguntado pero bueno

Voz 0514 24:32 más razón que un santo tiene el Cholo es cierto pero yo estoy de acuerdo con Jordi es que no viene a cuento que hoy que tu equipo ha defraudado con una primera mitad la salgas a decir no eje Valverde ha cambiado esto no es que Messi de la camiseta perder AVE vamos a él porque has salido al Atlético Madrid tan timorato escasa vida súper timorato es que en la segunda parte con un poquito más con un poquito más ha igualado al Barça en un año superior a los ocasiones pero en un poquito en llegada en en propuesta en posesión en ambición en ambición con un poquito más pero es que la primera parte que ha sido como este equipo que quiere ganar la Liga ha salió preocupa a que el Barça no me no no no me baile tengo una duda han con Diego Costa en el equipo equipado con un equipo no puede esas tienes que ir a Amorim hicieran a Pablo

Voz 6 25:27 si el Barça tenga name hay que darte las gracias por habernos

Voz 0514 25:29 hecho que ilusionarnos con que la Liga estaba viva hombre claro quemar más razón que un santo a qué te refieres a que sí lo hará en otro equipo aquí

Voz 0239 25:36 sin Messi jugará en otro equipo siempre ganaba el otro

Voz 6 25:39 pues evidentemente se equilibra

Voz 1670 25:42 pese a que es como si tienes

Voz 0985 25:45 sí sí hemos muchas veces está claro que analizamos

Voz 1005 25:48 es el partido de hoy somos sinceros el partido de estar ahí sí ver por supuesto pero si el partido de hoy Messi juega en el Atlético de Madrid perfectamente el partido lo puede ganar el Atlético de Madrid

Voz 6 26:00 entonces el Madrid gana algo sí

Voz 7 26:04 el partido de hoy quiere asesinato del Real Madrid Sigrid mano hubiera jugado el miércoles con la camiseta del Leganés igual el del Wanda ganar este lo cuatro la plantilla hablo yo digo ya lo Julia reducirlo a eso

Voz 1670 26:16 es lo que yo entiendo de la frase Simeone escuchando a la que ha escuchado

Voz 1501 26:19 entera es que cuando le ha preguntado sobre la el desequilibrio que supone Messi

Voz 1576 26:22 los Trail durante este ha sido un partido muy igualado una

Voz 1501 26:25 parte para el Barcelona al terminar la frase somos una una primera parte para el Barcelona que toda la segunda parte para el Atlético de Madrid

Voz 6 26:32 Messi ya está dicho aunque el Barça a escucharle si Barbate

Voz 7 26:40 la verdad es que ha sido ha sido un partido

Voz 1501 26:44 muy malo por parte de los dos bastante rácano por parte de los dos seguramente en la responsabilidad de de que debe ganar al tenía que haber tenía el Atlético de Madrid como creo que tiene razón tenía que abrió desde el primer minuto y no ha podido o no ha sabido pero que partido ha sido malo y que sólo lo ha desequilibrado una falta un balón parado de Messi

Voz 6 26:59 se bueno Vania ya de su equipo

Voz 0985 27:03 que en la primera parte el Barça somete al Atlético de Madrid que venía de encadenar del desmán que había marcado siete goles el Barça le domina les somete prácticamente le deja totalmente desactivado

Voz 6 27:16 Juan Tato parte del al menos veinte minutos así un mal partido el Barça Juan Tato

Voz 1670 27:22 para dos h Black

Voz 1501 27:23 eh que tampoco es que así impartir no me quiero ir

Voz 1670 27:26 tu Chase quiere que escuches esto que ha dicho Jiménez

Voz 1375 27:28 al acabar el partido haciendo alusión a la primera parte lo que luego lea ha dicho el Cholo sobre esas palabras de Jiménez primero habla Jiménez después le dicen al Cholo oye Jiménez ha dicho esto escuchamos primera Jiménez y luego a su entrenador

Voz 2 27:43 lo que no faltó en el primer tiempo hemos es muy segundo si nosotros hemos salió como salimos en la segunda parte de Portillo sesión problema de planteamiento táctico que planteó ante

Voz 0514 27:52 el político de actitud para encarar este partido

Voz 2 27:54 es más que tanto el Duque

Voz 11 27:56 sí igual yo llevo del tramo Congo dudas Isaías eso sin sin hacer mucho creo no

Voz 12 28:07 eso sí bueno yo creo que esa actitud no faltó a combinar mejor no faltó poder presionar más más juntos eh pero siempre la actitud de verdadero chicos yo la considero la mejor si salimos

Voz 1670 28:19 como en la primera parte igual que en la segunda hubiera sido distinto es un problema de actitud decía Jiménez no podemos salir así el Cholo dice no que la actitud le parecido correcto a diferencia de discurso no se no se ponen de acuerdo en en en qué quieren decir con altitud porque evidentemente no es que el Athletic sale a tomarse la tripa lentes

Voz 0985 28:36 yo creo que Dios habla ya ambición mi opinión Pablo es que Jiménez no se atreve a decir correcto no podemos ser tan amarra Tales en el campo es eso eso es lo que creo que Jiménez no se atreve a decir

Voz 1670 28:46 no lo dicen es un problema táctico sus notas eh

Voz 0985 28:49 de actitud de aptitud el mensaje

Voz 1005 28:51 directamente a su entrenador y al planteamiento de su entrenador estoy convencido yo lo he visto

Voz 6 28:56 no yo no creo que el entrenador Larguero no Pablo

Voz 1670 29:00 así lo hacen lo de siempre si hoy no levantan la bandera la de Gameiro entran Pinto y Talavera en este estudio triunfadores de la noche el Cholo dos orejas y una puerta en la verdad a los pero esto es lo de siempre pero hoy ha tendido la mano

Voz 1501 29:14 suerte de que la que ha tenido será ganó

Voz 1670 29:16 el partido lo para empate claro adiós esa es para empate pues

Voz 6 29:19 no pero sí cero porque es que es muy certero pero sí

Voz 1501 29:24 un partido que va montado rentable en los noventa minutos así una expectativas para irse Tambo digo que lo único que lo único que

Voz 6 29:30 a ninguna de las noventa mil personas que es lo único que diferencia

Voz 1501 29:34 diferencia el fútbol del horror es Leo Messi que coge el balón y es una auténtica maravilla de hecho para mí

Voz 0985 29:39 está más vamos

Voz 6 29:41 esta canción habla Costa

Voz 1670 29:44 todo no lo quiero dar paso a menudo cuando oigáis que alguien está hablando respetado y que no tenemos que dar turno como en el colegio de unos unos como morder alfabética

Voz 1501 29:52 mano que al margen de la falta que me parece un golazo aunque es verdad que estoy de acuerdo contigo pero que la milésima tarde correlaciona Holanda hace no poder pararla aunque casi llega pero es un golazo no parece que lo mejor lo mejor es el regate sin tres lo mejor del partido el aceite de un regate espectaculares ya está lo demás que deberá un partido aburrido

Voz 7 30:07 he estado la primera media hora de Iniesta Torrejón pues la verdad es que no le gustaba la el liderazgo de defensas estaba no la verdad que no no tengo gusta tampoco os estaba escuchando retransmisión

Voz 1501 30:17 Iniesta me parece que son un jugadorazo y que es verdad que es el que mejor estaba en Abéché al partido

Voz 1670 30:21 antes y después de Iniesta

Voz 1501 30:24 Al Barça seguro pero que sea un partido bonito divertido me parece que va un abismo

Voz 1375 30:28 bueno pero entonces a una explicación futbolística tendremos que encontrar Messi

Voz 0985 30:32 al no no pero ya estoy centrado el Barcelona Hoy por hoy Messi pero Julio como se dice el balcón precisamente acogedora como casi activa completamente a Griezmann como se desactiva a Koke como se deja al Atlético de Madrid sólo un disparo entre tres palos espero que alguien nos lo cuente qué pasa vamos al igual que ha hecho méritos

Voz 1576 30:54 que el Barça tiene unas virtudes que yo creo que la gente que antes cuando ha entrado Manu ICO lo que ha hecho Simeone el Barça este Barça muy son de muy bien es que este Barça ha hecho sólo dos cambios has sido sacar André Gomes que es que el tío estará más joven

Voz 1375 31:07 la verdad es un portento físico por Iniesta que es Kallio

Voz 1576 31:09 desde luego en vez de sacar a otro futbolista de calidad ha sacado cemento armado que es Paulinho para atrás es el algo pero en otros estados como algo pero no te lo digo como algo negativo yo te lo digo que el Barça ha defendido muy bien y luego tiene algo que que desatascan los partidos que Messi pero es que eso yo no entiendo porqué no entenderéis

Voz 6 31:29 el móvil

Voz 0985 31:31 dura

Voz 0239 31:31 para poder obtener Camí donde no me parece que en la segunda parte del Barcelona haya defendido también yo creo que lo ha dicho creo que Gallego estoy totalmente de acuerdo con él bueno lo ha dicho el que mejor lo ha dicho Jiménez pero con poquito el Atlético de Madrid con muy poquito ha sido capaz no de tirar a puerta porque es evidente que no tira a puerta pero ha sido capaz de poner en problemas a un Barcelona que repito a mí sí me gusta el partido de Piqué también de un Titi pero yo tengo muchas dudas de que el Barcelona haya defendido muy bien yo lo que creo es que el Atlético de Madrid ha sido incapaz de de en los metros finales complicarle adiós al bar

Voz 1375 32:08 por qué

Voz 0239 32:09 no creo que porque el Barcelona campeón porque

Voz 0985 32:11 por porque hemos tenido bolis tenía una mala digestión qué ha podido pasar porque no porque no ha podido pero no quiero

Voz 0514 32:20 déjame que te lo ha podido rascar a Luis Suárez

Voz 6 32:22 pero quería Mesut Volga a organizarlo

Voz 0985 32:25 me pregunto si incluso un futbolista como

Voz 0239 32:27 eh que es implacable en la salida de pelota con poquito que el Atlético de Madrid y le ha presionado arriba en presión alta dirían Carrusel Álvaro Benito ha complica la vida al Barcelona con muy poquito

Voz 8 32:38 los que están de acuerdo que el Barcelona haya ha defendido muy bien pero es verdad Antonio pero la pregunta es el Atlético de Madrid que venía lanzado que venía a jugarse la Liga el Barça también se está jugando la Liga que venía con el principito que había metido siete goles en dos partidos sin para mí ha sido una auténtica misterio que esos dos jugadores no

Voz 6 32:57 prefiero fijar Marco Pérez fijaron Marcos no han aparecido eh no me dice que no han aparecido tengo que tirar

Voz 1670 33:02 les copero fijaros que en el fondo estoy discutiendo lo mismo estáis alabando también vosotros

Voz 1375 33:06 dos

Voz 1670 33:06 que este Barça destaca por lo bien que anula lo mismo que a los rivales que en el fondo es un poco lo mismo que siempre dicen lo que en el fondo que en el fondo no es un defecto lo que pasa que es distinto que un entrenador salga y diga joe cómo juega este Barça que es lo que tradicionalmente se ha venido diciendo a

Voz 1375 33:22 este Barça lo ha cambiado Valverde

Voz 1670 33:25 lo ha hecho más sólido más defensivo que a mí de verdad me lo parece pero no con pero no me parece más simas más fiable sobre todo atrás

Voz 6 33:31 que no le creando ocasiones pero no iba a perder un partido totalmente pero eso eso jornada pero eso que es una realidad

Voz 1670 33:39 lo que es una realidad en este Barça mucho más fiable atrás le ha quitado brillo al juego pero tiene a Messi que es el que hoy creo que ha decidido el partido

Voz 21 38:09 quiero

Voz 1670 38:10 Manu Carreño bueno pues después de que el Barça haya ganado una este zarpazo a la Liga con ocho puntos de ventaja a falta de once jornadas después de que el Cholo haya dicho que Valverde ya casi es tan bueno como él porque de ha conseguido que el Barça defienda también como el Atlético de Madrid más o menos quiero preguntar un par de temas más y ahora sí que nos cuenta las lesión

Voz 4 38:30 es de Piqué Iniesta sobre todo

Voz 1670 38:33 pero también me llama la atención otro detalle del partido que es el asunto

Voz 1375 38:36 de de Belén que no se pero no lo veo muy claro e de los cuentos información venimos hablando muchas semanas de Belén pero es información en el vestuario hay preocupación con el jugador francés primero porque es obvio que el rendimiento en el campo no es el que es esperaba eso es obvio no debe año lo descubramos ahora Evra que ha tenido lesiones que ya lo sabemos pero cuando juega agua y además de eso preocupa también eh lo que hay fuera del campo se espera más de un profesional que ha valido lo que ha valido que tiene el futuro que tiene repito esto es información el entorno del futbolista y el propio jugador pues en detalles como la alimentación

Voz 4 39:19 con el cuidarse la vida

Voz 1375 39:23 como decía el otro la noche te confunde esos son detalles que en El Vestuario el Barça preocupa aunque en el club hay un empeño en que este tio tiene que ser titular sino ahora dentro de unos meses tiene que ser un auténtico crack en El Vestuario preocupa lo deportivo y lo extradeportivo

Voz 1670 39:42 mucha comida basura comida rápida no sé que salir en no sé dónde esto es

Voz 4 39:48 perito información ya ha habido un detalle que hoy eh

Voz 1670 39:52 pues supongo que además de uno no le habrá gustado el creo que lo ha contado Flaqué y durante el calentamiento en pelea está o no sé cuantos minutos tres o cuatro minutos eso sí que no sé quién lo contaba

Voz 7 39:59 yo creo que sí que sí que haciendo cualquier cosa ojos menos calado

Voz 1375 40:02 dándose a cuatro minutos del tío que le mandan a calentar que además me consta que se ha ido con el morro torcido porque ha dicho Javier Andrés Gómez ya está por delante de mí también que verá a Valverde en DVD Valverde de podemos decir lo que sea pero eh tonto no tiene un pelo es un entrenador como la copa de un pino que estará habiendo Valverde en DVD o que no estará habiendo para que efectivamente hasta André Gomes te por delante del porque hoy es un día para decir la segunda parte con espacios al Atlético más abierto un extremo pues no la tenido calentando entonces habido cuatro minutos

Voz 1670 40:31 no sé cuántos que estaba parado

Voz 1375 40:34 como esperando el autobús mientras los demás calentaban una momia una estatua yeso en un chaval que tiene mucho futuro por delante pues nos lo que más gusta pero seguirán apostando por de empleo aunque repito preocupa por no hablar también de André Gomes que habido run run cada que tocaba el balón porque entienden muchos que no tiene nivel para jugar en este Barça

Voz 22 40:53 es que parece que Valverde ha enfadado con la grada eh

Voz 0239 40:56 sí sí porque no les gusta que sí se ha podido que hubiera habido una pitada entre Gómez ha reaccionado Valverde que yo no lo había visto así nunca

Voz 22 41:04 contra el público afear la conducta del pub

Voz 0985 41:07 Nico con André Gomes porque luego sala Le Pen

Voz 7 41:10 sí ha explicado

Voz 23 41:12 ha dicho que lo que tiene que hacer el jugador que tiene que respetar la opinión de todos y lo que tiene que hacer el juego los jugadores conquistar al

Voz 1670 41:18 así que ya hay casos melé Jordi que te preguntaba hace un par de semanas Si lo negabas no

Voz 0985 41:23 no yo lo que te digo es que tengo el convencimiento de que ésta la presente temporada va a ser una temporada de adaptación de de empleo

Voz 0514 41:30 bueno no no esto sí

Voz 0985 41:32 esto es así sobre todo por dos razones principales una porque ha tenido dos lesiones musculares que son lesiones graves para alguien que hasta entonces no había tenido ninguna lesión

Voz 1670 41:42 cientos de unos cinco años ha salido a treinta kilos La

Voz 0985 41:46 John no bueno Oñoro mirar las cosas son como son la primera cosa que hay que decir es que el fichaje de de envíele es claramente una reacción a la pérdida de animar lo de limar supone un mazazo tiene un gran impacto en la hinchada azulgrana y el Barça reacciona con envíele esta la primera

Voz 1670 42:02 este caso una mala reacción fallarle ahí arranca