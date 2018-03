Voz 1375

00:00

buenos días Pepa una genialidad del genio del fútbol mundial decidió el partido de ayer en el Camp Nou probablemente la Liga para mí se ha acabado el título no sé qué pensarán los oyentes que nos escuchan si todavía hay posibilidades o no pero a falta de once jornadas que el Barça le saque ocho puntos al Atlético de Madrid me parece demasiado tendría que perder tres partidos el Barça tres de los once todavía no ha perdido ninguno y que el Atlético ganará todos es decir esta Liga tiene claro color azulgrana después de lo de ayer y lo de ayer fue una genialidad de Messi y poco más mal partido que jugaron los dos equipos mejor el Barça en la primera parte mejor el Atlético en la segunda pero sin apenas tiros a puerta un Barça que es mucho más fiable atrás al le hacen muchas menos ocasiones pero bastante menos brillante lo que venimos diciendo durante la temporada del equipo de Valverde y un Atlético fiel al estilo del Cholo al que muchos le piden más si de verdad quiere ganar la Liga en definitiva una Liga a la que el Barça ha presentado la mayoría de las candidaturas a los Oscar Mejor Guión Mejor Película Mejor Director Mejor Actor todo apunta a falta de once jornadas que la mayoría de los premios serán para el Barça sobretodo para Messi porque esta es la Liga de Messi hasta luego Pepa