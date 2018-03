Voz 1 00:00 las aves cogí las llaves no sé dónde están buenas

Voz 7 01:17 hola qué tal muy buenas noches es la una y treinta

Voz 6 01:20 hay dos minutos de la madrugada una hora menos

Voz 7 01:23 en Canarias bienvenidos a la retransmisión de los Oscar que un año más hacemos aquí en la Cadena Ser una retransmisión que evidentemente tienen que seguir en su transistor porque Pepa Blanes suelta el móvil yo soy una mujer de transistor

Voz 8 01:38 por ello también para eso estamos en la Cadena Ser hola qué tal buenas noches fueron unos pueden seguir en su transistor y también yo soy una mujer digital tres punto cero María Guerra bueno yo también desde el móvil nos pueden seguir en la web de la Cadena Ser en nuestro Facebook Life la el de La Script este año como gran novedad bueno es que lo hemos espetado Nos quieren los grandes

Voz 7 02:02 bueno los compañeros de El País de la también pueden ver el programa en la web del país que han traído sus cámaras H de que ellos sí que es tres puntos cero eso no lo bueno pensamos que a lo mejor nos dejamos salir de aquí en las que da volvéis al país las cámaras están seguían en las cero bueno muchísimas gracias a los compañeros de su país aquí he dirigidos por Álvaro De la Rúa en los que estáis en el periódico bienvenidos a todos no no vamos a ser demasiado macarras bienvenido al público que ha venido esta noche al al estudio el día de los Globos de Oro

Voz 8 02:37 dominó nadie por la nevada esta de la peseta

Voz 7 02:40 sí ha dejado conjunta del ministro vamos a empezar a presentar a nuestros invitados saludamos a Lorenzo Caprile el maestro de costura modista como le gusta llamarse

Voz 1307 02:53 como les gusta no que lo ha dicho Alex Grijelmo y en el país a ver si les del PAI de hoy María que me ha dedicado su columna vamos a ver si empezamos queríamos muy mal bueno esto en Onda Cero no pasa

Voz 4 03:09 iba a que que ya habían para empezar veo que tenemos unas cámaras con partidos de fútbol pero quién nos pasa has visto a alguien en la alfombra roja

Voz 1307 03:21 de momento he visto cosas muy feas así que prefiero no quiere comenta bueno

Voz 7 03:26 pues me parece bien porque nosotras tampoco queremos comentar demasiado los trajes de ellas de ellos has visto algún traje que te gusta

Voz 1307 03:34 hombre visto a un chico muy guapo vestido de blanco pero aparte de eso era se le parece

Voz 4 03:42 bueno si nuestra siguiente invitada es Irán su Varela qué tal irán sus

Voz 7 03:47 bien muy bien Irán viene de de Bilbao es periodista presentadora del tornillo el programa de You Tube feminista y también de la factoría lila en la conocimos en Donosti un festival aquí la verdad es que nos interesa la mucho tu punto de vista que que esperas de esta de este momento de este momento y tú crees que

Voz 4 04:09 hacer un subidón y ala momento

Voz 7 04:11 citando de feminismo no porque además yo tampoco

Voz 9 04:14 creo que esto haya sido una cosa que de repente se le ha ocurrido a alguien y se han puesto de acuerdo cuatro no yo creo que esto así un movimiento que viene después de muchas décadas de lucha de muchas mujeres anónimas y muchas mujeres visibles en la calle en los Estados Unidos aquí y en todas las partes del mundo por eso muchas mujeres actrices se llevaron a a activistas feministas a los Globos de Oro de acompañantes para visibilizar que esto no es algo que se les ha ocurrido a ellas es una cosa que venimos trabajando desde hace muchas décadas

Voz 7 04:44 bueno pues en eso en eso estamos también nos acompaña Beatriz Martínez crítica de caimán y fotogramas qué tal Beatriz bienvenida la marea cómo cómo ves tú esta edición que película

Voz 10 04:56 te gusta bueno es que este año me gusta muchísimas películas porque hacía mucho tiempo y eso es alucinante porque es críticos de Caimán

Voz 11 05:03 a cabreados es verdad pero bueno yo soy un poco atípica en ese aspecto me gusta hasta una de terror que hay vamos que en fin que te quiero decir que que este es un gran año de cine

Voz 12 05:17 casi todas las películas son buenísimas es algo que no suele ser habitual y además están dirigidas por grandes

Voz 10 05:21 autores y eso es una novedad también

Voz 4 05:25 bueno seguimos con nuestros invitados no podía faltar Elio Castro también maestro de cine no se color llamarte aventura tomamos una Alex Ingelmo que te escriba una

Voz 0544 05:37 ya no bueno iba a decir que han me han dedicado a una película de Kohl mi mayor Menkes culpa de haber estás llama Elio qué más puedo decir

Voz 4 05:43 bueno es el decano el periodista decano de de nuestro equipo no no porque es el primero que estuvo en una ceremonia de los Oscar en Los Ángeles en qué año fue

Voz 0544 05:54 en el año noventa y uno que ganó Bailando con lobos de Kevin Costner Kevin Costner a lo mejor director

Voz 4 06:01 eso sí claro en películas pero que eso sí

Voz 0544 06:04 estaba El padrino y estaba uno de los nuestros además ganó Whoopi Goldberg Goss y ganó Jeremy Irons por el misterio Lou higa no que Kathy Bates por mi sería

Voz 4 06:15 bueno pues aquí en la para sacar una kalashnikov

Voz 0544 06:19 sí lo que no quiero discutir se discutía si Kevin Costner con su Bailando con lobos estaba a la altura de Martín Scorsese con uno de los nuestros o con un Francis Ford Coppola de El Padrino tercera parte más dando fíjate cómo estaban las cosas

Voz 4 06:33 bueno pues saber si nuestro querido Kevin Costner

Voz 0544 06:35 gracias a eso Dani

Voz 4 06:38 Daniel a nuestro productor tienes que buscarnos la canción de Lolita una vez un año más Grammy por favor las galas

Voz 0544 06:45 con la tradición

Voz 4 06:48 dar hasta las seis de la mañana osea que relajen se y esto hay que verlo así como tomando muchas cosas pero que mantengan a uno a uno descubierto legales ilegales se quieres decir que vamos en la web del traigas no llegó a jueces Laser que nosotros poquitos pueda por la Barranquilla sereno el del grupo humano de esa el medio malo es verdad somos súper serios lo que pasa es que le estoy ya diciendo a Daniel la fuente que no busque la canción de que Costner de de lolitas de Jesús este Carlos Marañón director de Cinemanía qué tal buenas noches

Voz 13 07:23 ya era así compañeros qué tal cómo estáis

Voz 4 07:25 como ves esta esta edición que te ha gustado atinó a mí yo creo que hay

Voz 13 07:29 dos obras maestras que son los

Voz 14 07:32 es invisibles y le

Voz 13 07:34 a Dunkerque yo creo que son dos películas por encima de la media pero como en los Oscar nunca ganan las obras maestras yo creo que pagarán una película que está bien pero que que no llega a ese nivel el que es Tres anuncios en las afueras yo creo que es la la favorita a llevarse el premio a mejor película ya veremos porque como vimos el año pasado había una gran favorita también hubo sorpresa doble

Voz 4 07:56 no sé si precisamente con esto iba iba a saludar a Laia Portaceli nuestra

Voz 7 08:02 Hair de la de la tele que repite y Nani

Voz 1268 08:05 es el segundo año consecutivo es la primera vez que repite un presentador en cinco a en cinco años Billy Crystal y que lo hizo bueno ni cristal ocho veces pero bueno Jimmy que Mel yo creo que el año pasado tuvo sus momentos de riesgo que que hay quien piensa que salieron bien a quien piensa que salieron mal como meter a esos turistas allí en en pleno teatro de de de allí con todos los los asistentes iban hoy este año pues ya veremos porque con el movimiento Mee too tampoco lo tiene fácil

Voz 4 08:38 creo que hará bastante broma de Donald Trump porque el año pasado fue poco eh

Voz 10 08:42 el año pasado los vidrios de mi opinión fueron nado tuvo hubo pitos bastante divertido siempre su broma

Voz 13 08:48 on tiene unos piques con mantengan que siempre dan mucho juego

Voz 4 08:52 pero pero claro aquí habrá que ver

Voz 1268 08:54 pues como cogemos el tema de de del acoso sexual en Hollywood como lo mete Donald Trump también seguramente aparecerá por ahí eh bueno ya veremos a ver

Voz 13 09:05 librillo de Andy Kaufman Se les ha acabado también porque copió un poquito a mano en the Moon el año pasado que eso que has dicho de los turistas

Voz 1268 09:11 claro claro claro hay gente que dice que es aquello pues que no funcionó hay gente que dice pues pues en fin hay un poco mezcla de todo audiencia no fue muy bien es pues la la la tercera gala menos vista de de de este siglo digamos si sí

Voz 7 09:26 la fosa fue mejor que Rock in mucho más cañero que fue no fue el año de yo creo que no fue de doce años de porcino doce años digo que peleas os vais Lolita

Voz 4 09:37 sí

Voz 15 09:38 pero

Voz 2 09:40 eh

Voz 15 09:44 está no

Voz 4 09:45 bueno sería Boris Becker dedicada Kevin porque yo no había nacido pero vamos es del noventa y dos perdona en el noventa y dos tú estabas corriendo detrás Olimpiada

Voz 7 09:57 además les estaba yo

Voz 4 10:00 Sevilla estabas en Italia en Italia con mi Bayones más o menos y por último lo estará hombre que sí

Voz 7 10:10 no hace falta sean no hemos venido a ser sincero

Voz 4 10:13 otros como de hacer divertidos porque sí

Voz 7 10:16 os diré los tú me dirás si somos sinceros tenemos que enseñar

Voz 4 10:19 vamos a echamos a llorar no mandarina podrida que le digo hombre está podrida en Ciudad Juárez recinto digo

Voz 8 10:28 el dos de la te reta que me han traído mi madre

Voz 4 10:31 la te reta no te metas bueno vamos a saludar a la parte americana en nuestro intérprete es Alan White qué tal muy bien Alan White fue becario en La Script y luego pues ha volado suena fatal lo de porqué a nadie fue equipo Lewinsky con estamos a nosotros hemos tenido ningún tipo de reproche personas bueno no somos no somos Weinstein para nada

Voz 7 10:57 IU tenemos me parece que tenemos en el también en Washington a la corresponsal de la cadena SER Marta del Vado qué tal Marta

Voz 10 11:05 sí

Voz 7 11:06 qué tal buenas noches cómo estáis muy bien muchas gracias por estar con con nosotros te vamos a ir pidiendo un poco que nos des la sensación eh a pie de calle y de los periodistas de la sociedad de cómo se está viviendo le afecta la gente la gira también en Estados Unidos está interesada en el movimiento Mee too lo del cine como los o es una cosa que en el metro no se habla además pues yo te puedo hablar de lo que le afecta a a las

Voz 10 11:34 gente a pie de calle de Washington que es un poco una isla dentro de todo lo que es el país no es una ciudad que es más del noventa por ciento demócrata y entonces sí que ha habido bastante repercusión con todo el movimiento sobre todo mi tú icono toman ahora en esta gala de los Oscar no también porque el móvil en todo ha ido mucho más allá de las denuncias en en toda la industria del cine ha tenido mucho impacto aquí en Washington porque han caído congresistas acusados de

Voz 7 12:12 sí también tienen ahí un buen buen circo e he montado

Voz 10 12:16 nada dice se ha extendido también en medios de comunicación en todo el ámbito del deporte por ejemplo en el equipo olímpico de gimnasia entonces ha sido como una pieza de dominó que empezaron a derribando las actrices blancas hay que decir de la industria del cine hay se ha ido bueno pues traspasando a otros sectores no entonces

Voz 16 12:39 siguen en Washington eh hay cierta sensibilidad porque por este movimiento por cómo lo va a tratar Jimmy

Voz 10 12:47 me lo esta noche en la gala de los Oscar en unos ellos si las los vecinos de un pueblo de Kentucky están viviendo se lo están haciendo de la misma manera no bueno pues te pediremos que estés atento

Voz 7 12:58 la a y a lo que lo que se dice las de los matices políticos también le preguntaremos a Alan a ver cómo cómo lo veis desde el ángulo eh americano la gala va a empezar a las dos de la madrugada en nosotros vamos a ir bueno pues ese siguiendo tapando las partes más aburridas porque verdad que esta gala que dura casi cuatro horas tiene momentos de abrirse las venas entonces nosotros intentaremos que eso no pase que Marta como tú no estás en el estudio también de pidas de paso a Danny De la Fuente porque aquí no hay manera de meter de meter cuchara la bueno que como dice sí si te lo digo así porque estoy como poniendo tan y apartando eh

Voz 4 13:44 tapándole la boca a no yo no he dicho nada no he dicho nada de momento está pasando para que sacan a Palma

Voz 7 13:50 no me habéis buena pero que terminar de decir que es que los programas de radio con la salte esto es un dispositivo de gente brutal yo tengo que deciros que aquí hay mucha mucha más gente que no está en el en el micrófono en nuestro técnico es Noel Ceballos vea pueblo está en el Diario de la SER y todo el equipo del país y los de la web de La Ser

Voz 4 14:13 eh de Baños es un compañero que saludamos pero no el calor esto vaya quién iba yo a ir a verlos Goya a su casa no creo que esté escuchando la radio

Voz 7 14:27 me arrodilla ante Ci U e invito a todos los que estáis con las redes sociales que Twitter seis que os hagáis Instagram que os hagáis en fin cosas que sean emitidos por favor eh porque si no las vamos sin Pepa sí sí emitía inglés porque nos jugamos no es que ya veía yo que nos íbamos a hacer aquí un como un shock estaría bien pero bueno no es el estamos en otro lado de la antena y en la web pues también una un equipo grandísimo liderado por David Ramos así que vamos allá por fin Lorenzo Caprile que esta que estamos viendo en la alfombra roja tienes que describir sólo a los oyentes que no tienen tele

Voz 1307 15:05 eh ahora mismo de Lady Bird

Voz 4 15:08 pero pero

Voz 1307 15:09 que bueno que lleva traje naranja sin las historias han antes ha salido uno que mañana va a ser el más comentado y el más votado de las influencias unos Levante y la niña de Lady Bird con traje rosa que ha pasado con el tamaño de lazo

Voz 4 15:26 pero la verdad es que mañana va ser de favoritismo pero entre las fashionistas esto de que el ha habido en los Globos de Oro en los Bafta eran los trajes negros eso es malísimo para la industria no sea eso daba igual sea eso de que lo que ha sido malísimos para nada añade te Marchesi aún más que eso pronuncia una mujer de West The Weinstein Forqué o porque su mujer porque la firma preferida

Voz 1307 15:56 al comprar rojas de los lo sabía

Voz 4 15:59 desde que era un poco como aparte de tirarse las pues también las obligaba a vestirse de sin embargo los globos y que

Voz 1268 16:07 estuvo la etiqueta esta del negro y ahora los Oscar han decidido que no quiso que es que ha de limitarse demasiado no

Voz 7 16:13 bueno lo que decían es que en los productores y también un poco en los movimientos feministas es que esto no querían que fuera un momento determinado Irán

Voz 9 16:21 sí además es que yo creo que era una forma muy fácil para el postureo no había James Franco llevaba un traje negro y el pin Pichi

Voz 4 16:30 luego miras y tenía tres denuncias por acoso sexual

Voz 9 16:33 quiere decir que vestirse de negro era muy gracioso cuando el discurso de Oprah los planos los primeros planos de los señores vestidos de negro que la estaban escuchando y estaban poniendo cara de A pero esto no iba suele vestirse negro la tía dando pim pam a violencia y la brecha salarial Ipar va y los otros poniendo cara de susto porque pensaron que sólo era voy me disfrazó de enrollado y mañana vuelta empezar is estaban dando cuenta que no que esto no es postureo y que por eso sólo de los vestidos algún día dejaremos de hablar de dos vestidos veías de los trajes

Voz 1307 17:06 desde ahí no puedo venir yo se ha ganado cabe

Voz 9 17:11 sí dos de reyes de los trajes de ellas y de todo hablaremos de la ropa en general del genio

Voz 4 17:16 bueno mira estamos viendo un clip de de Churchill que precisa quería más pero es decir Chin bailando teniendo bailando lo malo también del no no ha entendido la broma da igual tendremos que Picasso que es da igual vamos a serlo no es vendido esta sonando ahora de Juan

Voz 7 17:42 vale más uno a dos en las humillaciones de la noche

Voz 4 17:48 cuando venga José Manuel Romero ya te lo aclara es bueno pues no había perdido el hilo que perdió el hilo totalmente bueno está

Voz 1307 17:56 qué películas nominadas

Voz 4 18:00 María este Paul Thomas Anderson que además ha entrado que es una es una quinteto muy raro pero no la entiende ni en la película pero bueno qué te ha parecido pero vamos a ver está inspirado en la vida

Voz 1307 18:15 tras más feos en mi vida

Voz 4 18:17 pero si le han dado el Bafta de Mejor Vestuario bueno dijo porque era inglesa americano pero que es americano eh no hombre

Voz 1307 18:25 dicho inglés

Voz 4 18:28 pensaba que era no te parece no sea que no te parecen bonitos los trajes sino la pelicula sea no un un tú no tú como modista no eres así de obsesivo vaya tengo otra rareza no lo oculta

Voz 0544 18:43 con tus vestidos pues tampoco

Voz 4 18:46 sea cuando cosas no pues no hay cosas secretas a tu madre que te hayas hecho un tras

Voz 1307 18:50 a mi madre Tengo una relación muy sana gracias a tus hermanas son propios hermana un arma dimos cuatro enough no sé si tengo que decirle a la hermana que lo digo karate cabreada con dos previamente si no tengo que meter nada de todos los vestidos se lo digo mira eres tonto

Voz 7 19:08 a vosotros no os de entrar en esa pero hoy una cosa que yo sí que me pregunto en tu casa cuando hay bodas tú

Voz 1307 19:17 prefiero que acabamos muy mal

Voz 4 19:20 no sea que esto es como cuando llego a casa ya Elio le preguntan que si una película es buena o mala entonces luego te regañan exactamente siempre

Voz 1307 19:30 de un cirujano opera a su primo y le quita el bazo y tenía que quitarle otra cosa eso pasa también el síndrome del recomendado

Voz 4 19:38 es el síndrome recomendar bueno pues bueno que ni lo invisibles que sí que es maravillosa

Voz 7 19:46 la actriz La actriz de Juan de de hermana de él

Voz 4 19:51 vestido porque bueno es un vestido azul como de gas

Voz 14 19:55 cosas así como rara no lo entiendo

Voz 4 19:59 bueno que el

Voz 1463 20:01 es una roja hay muchas víctimas de Harvey Weinstein están pasando por la alfombra roja muchas de ellas entregarán premio esta noche entre ellas Ashley Judd Ashley Judd y Mira Sorvino que Bono han sido de las de las valientes el menú tiene

Voz 1307 20:14 ha reconocido

Voz 7 20:16 bueno porque el tiempo pasa para todos no solamente

Voz 1307 20:19 para el para ti para mí después dejar bien un susto se ha cambiado de cara

Voz 7 20:24 no lea él lo ha pasado mal esta esta mujer porque a Harvey Weinstein y Blair le estuvo acosando ir prácticamente el hecho de la industria que eso es una de las cosas que paso se ha cambiado de cara para que no la reconoce esos orden eso sólo uno machismo

Voz 1307 20:39 a tenor manos machismo no estaba diciendo ellas también

Voz 4 20:44 es que no se cambia de cara es Frances Mc Dormand no que es una firme defensora de no operarse enorme masa de ellos tampoco es fácil entiendo yo ellos sobrevivir en esa en no pero quiero decir que para mí otra de las violencias

Voz 9 20:59 las mucho más sutiles que viven que vivimos todas las mujeres pero que ya imagínate las mujeres que viene de su imagen y de su cara es tener que estar eternamente jóvenes cosa que es en sí mismo una paradoja y luego tener que estar eternamente esclavas de un modelo de belleza que es igual iguales delgadas y con tetas todas con la misma cara brillante a mi me parece que esto será la siguiente pelea no todo el mundo le ha felicitado a Frances Mc Dormand por tener sesenta años si tener arrugas y es como

Voz 4 21:30 pues como todo lo bueno es que enreda acaba siendo las actrices que acaban trabajando determinados años porque son mujeres reales por cierto que en cuestión de El Vestuario ayer se celebraron los es

Voz 7 21:41 mire los premios Spirit que son del cine independiente de películas con presupuestos menor a veinte millones y Frances Mc Dormand fue un pijama negro como el que llevamos el año pasado de Primark que no pagamos nosotras que no pago primar fue zapatillas de estar por casa no sé qué te parece

Voz 1307 21:57 eso no tuvo más que te parece no no es que estoy noticia oye está quién es

Voz 4 22:03 Nicole Kidman con un traje añil

Voz 7 22:09 pues hombre sí es un poco Barbie pero eso te parece vio no mal no sé pues francamente tener Stone hemos señoras

Voz 4 22:16 no no está bien con pantalón pantalón hombre muy favorecida no están no no bueno está original no también

Voz 7 22:25 conquista del traje de chaqueta

Voz 1307 22:27 está bien Emili Mira qué guapa esa vestido de Prince

Voz 17 22:32 ni sí sí sea vestida de princesa Disney

Voz 7 22:35 innoble queda demasiado bien tampoco el traje pero por qué no salen aquí chicos porque no hay chicos aquí porque van todos disfrazados diseñen importante

Voz 9 22:43 es esta salida pasando

Voz 7 22:49 bueno pues estamos viendo una alfombra roja con un paseíllo de yo sí la primera que es así más lucida de toda de toda la temporada IB vamos a ver si es que luego lo que van diciendo en Twitter no sigue ahí declaraciones sonó

Voz 1463 23:05 sí de momento iremos viendo también ha pasado Daniela Vega que es muy importante la presencia de Daniel la Vega esta noche en estos premios no sólo porque sea una película en castellano a una película chilena a una mujer fantástica sino porque es la primera actriz trans que va a entregar un premio en los Oscar

Voz 4 23:21 sí y además es una de las de las favoritas a mí desde luego no es la que más me gusta como película no sé qué os París

Voz 7 23:27 te E Carlos Beatriz Elio en la en la gran no se en el quinteto de película extranjera

Voz 0544 23:34 a mí me me gustan pero sí todas os a todas yo creo que que está muy bien love Let me encanta es una película durísima la rusa pobre descuento que parte como favorita pero yo creo que

Voz 4 23:45 qué es más político este año quizá bueno hay que una

Voz 0544 23:48 es fantástica yo creo que también tiene sus opciones precisamente por esto aunque siempre que hablamos de esta categoría Borrell marcamos recordamos que es una categoría que votan a pocos académicos te las tienen que ver las cinco tienen que justificar que las ven las cinco pero donde puede haber sorpresas

Voz 4 24:04 bien normalmente la favorita desde Europa

Voz 13 24:06 Paz no suele ser la que allí gusta más lo curioso no que las que a lo mejor descuelgue parece una película concierto prestigio aquí como alguna de las otras de repente igual gana pues la que tiene más sentimiento la que tiene un poco más al gusto de los

Voz 12 24:21 bueno ayer ganó en los Spirit Awards una

Voz 4 24:23 es fantástico yo creo que la parte la parte política es un poco lo que pasó el año pasado ni hablando

Voz 0544 24:29 los espectadores recordar que una vez pero española la vida y nada más de Antonio Gómez Esparza ha ganado el premio John Cassavetes que es un poco

Voz 4 24:37 esta no es una película

Voz 0544 24:39 conocida mira los votos los votos

Voz 7 24:43 bueno lo estamos viendo en la pantalla a mano a Nicole Kidman y Sandra Bullock

Voz 18 24:49 detrás de adelante entre ellas están intercambiando los nombres de los cirujanos que estamos estábamos hablando de mujeres que superan los cincuenta años a las que les pedimos que sigan aparentando que no aparenta cuando tenía treinta no sé por qué hablas en plural no se lo pido como plural mayestático

Voz 9 25:06 que no se del mundo mundial y les pedimos que aparente en treinta aunque tenga cincuenta y luego además cuando necesitamos una actriz que haga de de un personaje treinta años le ponemos a Jennifer Lawrence que algún día cumplirá treinta y podrá hacer de treintañera pero sea es como una locura

Voz 1463 25:22 esta es una queja que en la última entrevista con Mariana Álvarez decía Mariano Álvarez que eh no les sorprendía muchísimo que los últimos cásting ella iba para papeles de su edad y todo el resto de actrices ella la verdad es que tendrá como XXXVI treinta y siete años y aparenta quizá más joven pero claro es que te dan todas muchísimo más jóvenes que yo no llegaban a los treinta estaban para hacer papeles de gente de mi edad de treinta y siete os éxito está pasando ya cuando

Voz 7 25:48 cumpla cuarenta y pico ya ni te quiere no me quiere

Voz 1463 25:51 o sea que es una denuncia que también es dar el cine

Voz 9 25:53 aquí Jennifer Lawrence fíjate que lo ha comentado incluso aunque va en su contra no pero dice llevo desde los veinte haciendo papeles de treintañera o más

Voz 7 26:01 pero bueno eso también a Penélope Cruz siempre ha dicho que desde que llegó a Hollywood a los veinticinco años le preguntaron que si no tenía miedo a envejecer que eso es un veinticinco coma veinticinco años era esos más recurrente de hecho yo creo que está cerca de los cuarenta o los ronda

Voz 17 26:18 ahí está también es una actriz que Kenia está famélica Ny Iniesta yo creo que vamos que que haces es su edad

Voz 1268 26:25 también en la mucho ver a a Sally Hawkins en la forma del agua no que que no es una que es un personaje que no tiene que ser una esplendor físico bestial que que es una mujer del montón no entonces yo creo que cuanta más variedad ella también de personajes femeninos de todo tipo y también de más gente más corriente de mujeres más corrientes pues pues mejor no yo creo que que

Voz 7 26:47 este año por lo menos y que abre esta Sally Hawkins por la forma el agua Frances Mc Dormand por tres anuncios Margo Robbie es la más guapa de todas de sí pero no sale o no sale nada favorecida en yo Toni

Voz 17 26:58 hola soy soy Ronan que sale de niña practicamente Meryl Streep que que que vive en enero

Voz 4 27:05 el Levante récord de veinte candidaturas

Voz 7 27:10 bueno pues son es la una hay cincuenta y ocho estamos a punto de

Voz 4 27:14 de de entrar en la en la gala que va habrá monólogo

Voz 17 27:18 de Jimmy Kit Mel hizo veremos a ver cómo se desenvuelve esta gala en la que como son noventa años de de Óscar va a haber muchos mucho autobombo como es habitual es normal ir a ver a ver incluso en en la cosa es tan patriótica

Voz 7 27:36 en un vídeo sobre los militares en el cine que me parece que lo dirige clínica no no Bud que no está que no está que este año no se ha comido

Voz 8 27:47 pues de esa faceta es la entrevista dijo no Huelva

Voz 4 27:50 qué bueno que fui a Los Ángeles

Voz 7 27:52 en una entrevista a ocho minutos ya sabes cómo son estas cosas que vamos le dices hola

Voz 9 27:56 ya ya ya ha sido última pregunta última para una película que se estrena además un curioso Los Ángeles

Voz 7 28:05 claro y luego lo que es bonito de Clint Eastwood es que además te contesta todo le preguntas qué qué le parecen las armas y te dice que le parecen maravillosas total de que no le apunten a él

Voz 4 28:14 qué le parece el tema del mito y dice que está que bueno que no lo tiene está la pelota no lo dijo así pero vamos dijo que tenía

Voz 7 28:22 se dijo duramente no dijo que tenía sentimientos contradictorios en sí exactamente

Voz 9 28:27 qué te dijo que es mientras no le apuntan a él como de las armas

Voz 7 28:30 bueno quizás no tiene el pasado también tiene un pasado no pero vamos que que es un hombre muy muy muy normal y que todo lo que era el sentido de que dice lo que piensa sin sin rodeos bueno vamos a intentar llevar la gala con alegría intentaremos alternos los discursos aparte Tir del del abogado que siempre dicen que no que que no que lo digan pero bueno por lo menos no van a mencionar

Voz 4 28:59 a Harvey Weinstein que ya sabéis que es de los más mencionados

Voz 7 29:02 este año va a ser el primer año osea que Alan esto ya va a ser

Voz 19 29:07 eh todo tuyo a no ser que mira ya estamos llegando a nos a no ser que no se me había confundido otra vez

Voz 4 29:14 ella le ha ido mal las escaleta mira Pepa conoce bien las gafas las iglesias tanteando tengo aquí llega