Voz 1 00:00 entrando es un vídeo con un Vian cineastas Iyad pues tenemos que ir en estos minutos a precisamente ya está más nadie Mazen en blanco y negro que enfoca al rueda el Dolby Theater precisamente en Hollywood Boulevard que fue donde se hizo la eh

Voz 2 00:18 primera ceremonia de los Oscar que hizo en el salón de baile del hotel Roosevelt que está casi casi enfrente del Dolby Theater allí en eh

Voz 1 00:26 en Hollywood Boulevard si estamos viendo las imágenes de las estrellas de hoy en día el mangoneo pero en blanco en blanco en Erandio más todo esto

Voz 3 00:36 es más de verdad y aquí vamos a acabar mano vamos a acabar mal que más me cae fenomenal en agua no

Voz 1463 00:45 Blair con el resto del jurado de tu reality

Voz 1 00:48 no contigo estamos viendo al protagonista de Black Panzers entrando en bueno pues en lo que han sido las galas de estos noventa años en blanco y negro hay sale en blanco y negro Meryl Streep que que realmente con su marido de toda la vida que es una es un señor Merkel como la Copa un Pino eh porque se ha comido galas pues sí la verdad es que no tiene veintiún nominaciones ha ganado tres osea que que bueno no sé si es viable si temo no sé si estamos escuchando el audio de la gala porque veo que ya hay bromas

Voz 1229 01:21 no es es como un noticiero antiguo

Voz 4 01:25 no se verá algunas de montaje si al estilo al estilo Pita que han sentado a la a la bestia acuática al lado de las este

Voz 3 01:37 ellas Salma Hayek para claro

Voz 5 01:40 Pita

Voz 4 01:42 bueno pues era poca tocando a todos tal y como están sentados ahora mismo este viernes la radio es la radio

Voz 3 01:53 no es el que retransmite no está chulo pues si está chulo porque evidentemente los Oscar hace daño si estaban en la radio o sea que lo escuchaban en sus casas en la radio

Voz 6 02:06 yo no les gusta la nostalgia

Voz 7 02:12 y ahí sale Jimmy Giménez Alan White todo tuyo aplausos y sonrisas saben que éste es el momento de Melandri

Voz 1463 02:27 Norman se ha reído sea referido al dato

Voz 8 02:31 bienvenidos desde Hollywood a nuestros espectadores en todo el mundo muchísimas gracias por estar viéndonos es un honor que me hayan invitado una segunda de estar con tantísimas personas con talento enhorabuena a todo el mundo estamos aquí de melosos quedar muchos de vosotros un Oscar que es mejor no

Voz 1229 02:52 claro

Voz 8 02:56 sí que me gustaría mencionar es que cuando escucha escucha esos nombres nos levante

Voz 1229 03:04 esperar un poquito no que

Voz 8 03:06 hemos que vuelva a pasar lo mismo del año pasado lo que pasó el año pasado fue desafortunado no lo he contado en público porque me lo estado guardando para esta y esto es verdad el año pasado una semana antes de los Oscar

Voz 1229 03:20 si quieres hacer un poco de comedia con los contables de Price Waterhouse Cooper ya ellos pues hicieron su propia comedia y este año no va a volver a pasar

Voz 8 03:35 porque el director ha dicho que su único

Voz 1229 03:41 enfoque aquí va a ser entregar el sobre ha de cuadro y entonces les pregunté bueno y los otros ochenta y nueve años que estabais haciendo tenemos que todo vaya bien es un año especial estos son es la edición noventa de los Oscar así que esto es histórico Óscar cumple noventa

Voz 8 04:06 entonces estará en casa viendo Fox nuevos las noticias de fondos

Voz 3 04:10 Óscar está aquí con nosotros

Voz 8 04:13 después de todos los premios que serán entregados Oscar sigue siendo el número uno es el hombre más querido y respetado en Hollywood porque mirad les en las manos guardadas su donde uno puede ver dónde están las manos no dice ni una palabra

Voz 1229 04:34 irrespetuosa y lo más importante no tiene pene es una estatua limitada y ese es el tipo de hombre que necesitamos

Voz 5 04:45 el email

Voz 1229 04:47 Hollywood no entiendan las mujeres hicimos una película lo que él lo protagonizó Mel Gibson

Voz 8 04:58 el tomó acciones el año pasado para expulsar a Jarvis hacían había otras personas pero Har era el que más se lo merecía me gusta esa entonces después de expulsar le que quien más había sido expulsado y sólo una persona fue actor Maeztu Mary le habían echado por compartir los es crines

Voz 1229 05:28 de las películas y entonces le han equiparado a Harvey Weinstein por compartir una película

Voz 5 05:37 HSBC

Voz 8 05:40 pero en lo que ocurrió con Harvey Wenstein ya tocaba no podemos permitir ese tipo de comportamiento tenemos que ser un ejemplo para el caso es que si trabajamos juntos para acabar con el acoso sexual en el ámbito laboral las mujeres sólo tendrán que enfrentarse al acoso sexual en todos los demás ámbitos el subida escuchemos a mucho a dos personas que pertenecen a Michel y otros movimientos porque realmente están trabajando para crear un cambio en cambio esta noche queremos celebrar películas que no han inspirado

Voz 1229 06:23 películas que todas han perdido la cáncer en taquilla pero no pasa

Voz 8 06:31 reto de Black Swan ceder es una historia muy positiva sobretodo para los afroamericanos para boba Black cáncer Wonder Woman fueron exitazo yo me acuerdo cuando los estudios no pensaban que una mujer o una persona

Voz 1229 06:51 la de una minoría de una minoría podía protagonizar un taquillazo

Voz 8 07:00 ya lo puede hacer han habido muchos Scan

Voz 1229 07:05 Dios tenemos la primera mujer nominada a directora de fotografía muchísimos de los nominados están haciendo historia de hecho si eres un nominado que no está haciendo historia debería avergonzar Grecia que eh

Voz 8 07:24 es la quinta mujer en ser nominada a directora y la primera en ocho años sólo el once por ciento de las películas son dirigidas por mujeres entonces nos queda mucho trabajo por hacer sobretodo en cuanto a la brecha salarial también mira lo que pasó con Mark Wahlberg y Michelle Williams Amargo Albert se le pagó un millón y medio de dólares mientras que Michelle Williams le pagaron

Voz 9 07:52 en dólares al día para rodar

Voz 8 07:55 eh las escenas el caso es que esto estos actores son representados por

Voz 9 08:00 la misma agencia y eso me sorprendió mucho porque sí

Voz 1229 08:05 no nos podemos fiar de losa de nuestros managers dan los agentes los representantes

Voz 5 08:11 no que nos podemos fiar os invito a un ERE

Voz 8 08:16 es verdad que Mark Wahlberg ha dicho que va a donar a

Voz 1229 08:21 el fondo de Time Saab para la defensa legal que ahora le toca a Michelle Williams que vas a hacer con ochenta dólares enhorabuena de Comedy Central Jordan que ha tenido un gran éxito por su película déjame salir

Voz 8 08:44 esta es la tercera persona nominada a

Voz 1229 08:49 mejor película mejor guionista y mejor director por su opera prima en los noventa años

Voz 10 08:56 los dos somos eso cómo vives ya

Voz 8 09:00 sólo Donald Trump ha dicho que es de los mejores tres cuartas parte de una película este

Voz 1229 09:08 también Margot Robbie está nominada por interpretar en otoño en no se teme

Voz 8 09:20 y tú qué hacer Margot Robbie a quién le tuvo que meter una paliza para conseguir esta papel otro actor con muchísimo talento es

Voz 1229 09:30 emociones Salomé que está guapísimo están no

Voz 5 09:36 no te lo estás pasando bien último sí sí sí sí está perdiendo su programa favorito

Voz 8 09:44 para aquí esta noche

Voz 5 09:46 sí pero no te preocupes

Voz 8 09:50 me si está en una película potente pero pequeña que no hizo mucho dinero conmigo ahí Hornillo hechos sólo dos de las películas hicieron un billón de dólares las nominadas

Voz 1229 10:08 esto es que no hacemos las películas para ganar dinero sino para eh

Voz 8 10:13 me molestara el vicepresidente Mike Pence también tenemos a nuestro nominado

Voz 1229 10:21 más mayor Christopher sigue con claves

Voz 5 10:31 como mucho

Voz 8 10:33 cómo compara Seeley Manuel Lin Manuel Miranda con el Alexander Hamilton de verdad

Voz 1229 10:41 también uno de los mejores actrices de toda la historiad el Sri también está aquí con nosotros carrera empezó no

Voz 5 10:51 setenta pueda opina el Night in the night

Voz 8 10:55 fue del noventa y dos noventa y cinco el tramo de más tiempo que no estuvo nominada ahí es porque estaba en la cárcel película que tiene recen nominaciones es la forma del agua

Voz 3 11:08 sí

Voz 1229 11:09 escrita dirigida por Guillermo del Toro un gran

Voz 8 11:15 enhorabuena me alegro mucho por Guillermo triste película gracias a él nos acordaremos este año como el año que los hombres lo hicieron tan mal que las mujeres empezaron a salir con los peces vamos a hacer las cosas un poco diferente este año es la primera ceremonia de los Oscar duró quince minutos y la gente se quejó aún así entonces si ganas un Oscar esta noche queremos que os expresó hablar desde el corazón esto es una plataforma para recordar a la gente sobre temas importantes como la igualdad de derechos

Voz 1229 11:58 IU también es recordar que los estudiantes de Parkland se van a movilizar el veinticuatro

Voz 8 12:07 o quizá quieren agradecer a sus padres o a un profesor o saludar a huesos hijos eso está bien pero tener en cuenta que es un programa muy largo antes no estoy diciendo que no tiene no tenéis que dar discursos largos pero la persona que

Voz 3 12:28 tenga el curso más corto ganará

Voz 1229 12:31 esto

Voz 3 12:33 un acto que una televisión que es eso con una moto de agua es Helen Mirren no vale diecisiete mil dieciocho mil

Voz 1229 12:50 ahora gracias Helen Miren ella no está incluida en el premio

Voz 1463 12:54 es un poco Barrio de Fernando León de Aranoa

Voz 8 12:57 entonces por qué perder el tiempo agradecer a tu madre cuando le puedes montar a una moto de agua voy a estar miré bien no vuestros discursos así que subir aquí coger el Oscar y correr voy a decir que vamos a regalar la moto de agua Christopher Plummer la primera categoría esta noche es mejor

Voz 1229 13:25 actor de reparto

Voz 1 13:27 bueno pues precisamente empezamos por ella y ahí empiezan los clips de las películas bueno pues está esto estos un vídeo en el que aparecen como son los noventa años de de los Oscar pues aparecen

Voz 3 13:46 los penes grandes secundarios que es un marrón que yo siempre de paso a Elio si pasa porque él se yo hablaba

Voz 0460 13:52 estamos viendo además visto a Jack Lemmon ahora estamos viendo hemos visto el cazador por ejemplo

Voz 3 13:59 a Michael Caine Denzel Washington que Pierre por ejemplo

Voz 0460 14:04 si no es país para viejos se están haciendo un recorrido de todos los actores que han ganado en esta categoría de mejor actor secundario en estos noventa años Joe Pesci por ejemplo que antes lo recordaba yo sí sí

Voz 3 14:16 el juez le echa también estaba cúbito Cuba Goodwin Junior que es uno de los Oscar más inexplicables no de la historia digo yo vaya a muchos que es paso sea dice iniciaron

Voz 11 14:30 y bueno fue fue

Voz 7 14:35 pues Bayo la Davis que ganó el año pasado el premio a mejor actriz es la que va a entregar como dicen los cánones

Voz 3 14:42 es este este premio y ahí la vemos con un vestido fucsia

Voz 9 14:47 impresionante eh

Voz 8 14:50 alguna de las mejores y más elemental

Voz 9 14:52 las interpretaciones de la Historia vinieron

Voz 8 14:55 sus actores

Voz 9 14:57 de reparto cada uno de los sí

Voz 8 15:01 del pasado elevaron

Voz 9 15:03 los estándares de la excelencia los nominados esta noche han estado a la altura Éstos son los nominados a

Voz 1 15:10 mejor actor de reparto donde fue dado de fuego Willem Dafoe Sorel de Florida proyecto

Voz 3 15:18 de Guzmán Yuki es el único actor profesional en esta en esta película la única nominación que tiene esta película que me parece que podría haber tenido muchas más mucha más recorrido porque además es una radiografía de la precariedad de los americanos que está fuera no diré muchas mujer pues además de Willem Dafoe con su sesenta y dos años y Woody Harrelson por tres anuncios en las afueras

Voz 1 15:47 no invaden papel cortito pero que les saca mucho partido si además que que hace el el el duelo o no en frente a su competidor Sam Rockwell

Voz 10 15:56 está

Voz 1 16:00 hace exitazo además es su primera es su primera candidatura a los a los a los Oscar este actor mal que yo francamente siempre pensé que se iba a quedar en chicos

Voz 0460 16:09 pero bueno hecho por el escándalo de la risa migración

Voz 1 16:15 Richard Jenkins por la forma de

Voz 1457 16:17 la aguas

Voz 1 16:21 el el hombre que el vecino no de de Sally Hawkins de este buen es maravilloso es una película muy vino el vecino una pista

Voz 0460 16:36 había sido candidato por de visitador que esa película

Voz 1 16:43 el cuarto candidato es Christopher Plummer por todo el dinero del mundo la película con la que se cargaron directamente a Kevin Spacey y a sus ochenta y ocho años en nueve días hizo el el papel de Paul Getty que es el que eso no

Voz 3 16:59 ya se llevó llevando al estar por encima de todo a dar nunca sabremos cómo lo cómo no

Voz 12 17:04 hubiera sido Kevin Spacey pero de esta persona plan está maravilla no

Voz 3 17:14 finalmente el favorito Sam Rockwell por tres anuncios en las afueras

Voz 1 17:19 que es la segunda vez que trabaja con el director Martin mató nada por este personaje de policía bruto bruto de nazis

Voz 4 17:27 sí sí que lo tiene todo Madrid

Voz 6 17:35 se va a llevar el Oscar primera nominación de Sandro when she said

Voz 7 17:47 pues Sam Rockwell que se lleva su primer Oscar además de todos los premios de la temporada desde el el Sindicato de Actores Globos de Oro eh Bafta ayer también se llevó los premios Spirit dais da un abrazo a Woody Harrelson

Voz 3 18:04 sube abraza también a Viola Davis y subió a dar el discurso

Voz 1457 18:10 dejarlos caer en el suelo y se saca porque es que los actores se sacan todos el mira qué les dicen que no pero se sacan

Voz 8 18:16 me gustaría agradecer a la Academia

Voz 0036 18:18 nunca pensé que iba a decir esas palabras Willem Dafoe Richard Jenkins Christopher Plummer

Voz 8 18:24 son sois los mejores me inspira es siempre lo habéis hecho cuando tenía ocho años

Voz 13 18:32 me llamó el director del colegio ahí estaba ahí y mi padre me dijo la abuela

Voz 8 18:42 qué pasa con la abuela y me dijo nada vamos a ir al cine

Voz 0036 18:48 el amor por el cine de mis padres se convirtió en mi amor por el cine así que gracias por ese PAI mamá

Voz 1229 18:56 también gracias a Frances Mc Dormand lo hemos conseguido Woody Harrelson fantástico seis mísero

Voz 8 19:06 a todo el reparto todo el equipo también todo el mundo involucrado en este en Tres anuncios cualquier persona que haya

Voz 0036 19:15 he visto un anuncio en su vida Martin Mcdonald no estaría aquí sin quiero hacer otras diez películas contigo

Voz 14 19:23 dijo Michael M P

Voz 8 19:27 en Lesbos Bill

Voz 3 19:34 este lo gana

Voz 1457 19:37 básica lo que es curiosa es que les han que no tienen mesa donde reposar el Oscar y entonces tienen que agacharse lo cual va a producir situaciones yo no sé si también lo hacen

Voz 1 19:46 era bajar el el Oscar sea para para hacerlo desaparecer como han hecho en otras ocasiones bueno a ver quién está súper a favor de Sam Rockwell Carlos Marañón ha un poquito

Voz 3 19:58 los obra actúa ahora siempre está bien creo que está muy nervioso parece claro

Voz 15 20:05 doctor además por su trayectoria siempre muy en segunda fila en todas las películas que ha hecho pero muy consistente me gustaba su personaje

Voz 1463 20:13 yo era más de Willem Dafoe yo hacerlo yo también

Voz 0460 20:16 a mí lo que me gusta de este personaje de la película de su habitación y de la película es que es un personaje tan absolutamente repulsivo tan absolutamente negativo que tiene todo lo malo y que sin embargo a medida que va avanzando la película vas encontrando una pizca de uno de humanidad no te lo humaniza

Voz 3 20:33 a mi me parece que es el mismo

Voz 1463 20:35 es un auge de las de las otras películas de este director en no me no me dice tampoco nada

Voz 1268 20:43 ella pero además es el personaje sí que ha sido origen también de bastante polémica precisamente por esto no porque empieza como muy racista muy cañero tal luego hay como una especie de redención del personaje que ha sido muy criticada como diciendo parece que estamos juzgando el racismo de una manera un poco superficial no es lo que le

Voz 0036 21:02 ha irritado a parte de la población en Unidos porque lo ven una un arco de redención del personaje un poco gratuito

Voz 3 21:08 completa búlgaros que ojalá pudiéramos converger

Voz 0036 21:11 los así es la comportamiento el simplemente quiere ser un héroe al final entonces a chirriar un poco porque digamos esos elementos tan fuertes y serios que trata esta película que es pues el maltrato

Voz 8 21:24 o la de o la tortura policial a la población negra lo lo emplea como contexto y como casi casi elemento de humorístico

Voz 0036 21:33 es sin profundizar entonces mucha gente lo ha visto como más una caricatura que una sátira que realmente reflexiona sobre la sociedad de medir hay hablando

Voz 16 21:41 Francisco yo quería comentar una cosa que igual parece muy muy irrelevante pero creo que no lo es que Viola Davis y muchas otras mujeres afroamericanas hoy llevan el pelo afro y esto es una cosa que que para mí es muy importante porque las mujeres las mujeres afroamericana

Voz 3 21:57 la exmujer nacionalizadas en todo el mundo

Voz 16 22:00 están reivindicando a llevan muchas décadas reivindicando que su belleza es belleza y que no tienen que esconder bueno supero completa pero es muy nuevo verá una a una mujer presentando un Oscar con su pelo afro estupendo

Voz 4 22:14 ya está guapísima de hecho noches es cuando he estado yo creo que en la en criada y señoras estuvo haciendo haciendo entrevistas

Voz 1 22:23 me decía que que en Hollywood prefieren a las a las mujeres negras más claras más mulatas negras de su de de dicen mi negritud y me ha excluido muchísimas veces del del del cásting lo cual era una prefieren además me acuerdo hijo prefieren mujeres con el color papel ese papel

Voz 1268 22:45 ya ya decía también en que las gracias a la serie Cómo defender a un asesino ahí también había digamos que había se había sentido como habiendo como un papel un poco más sexual no que también juega con la sexualidad que que es un tema que siempre le han dado pero

Voz 16 22:59 Ángeles que no que no que nunca en catalán con serie series se se ve mucho como ya hace toda la Performance de ponerse las pestañas ponerse la peluca sea como para salir a la calle se tiene que desde África Nizar un poco no yo creo que eh quiero creer que ahí había una crítica el quiero creer que además he visto varias algunas más claro que no pierde tiempo este esos a que la el modelo de belleza aparte ser sexista hay muchas cosas es un modo de dice racista

Voz 1457 23:25 bueno me gustaría que comentaremos también un poco el el monólogo de entrada Marta del Vado tenemos en Washington

Voz 1 23:32 Marta no se sea engancha ese desengancharse

Voz 1463 23:35 en ese acaba de filtrar la NSA te a esperar

Voz 1 23:37 pulsado de donde nuestra de nuestra emisión que os aparte

Voz 8 23:41 ha sido el el minuto veintinueve segundos ya sabes

Voz 4 23:45 empezamos no es que volvemos a la volvemos a la ceremonia os vamos a echar con la música si os pasáis en vez de música vais a ver y escuchar esto

Voz 1229 23:59 déjame salir déjame salir déjame salir hoy que hará o que era operado personal ahí que sería la traducción

Voz 3 24:07 sí

Voz 1229 24:07 de la película gracias la aquí

Voz 1 24:15 un actor negro que sale despavorido no

Voz 1229 24:18 es que hace ver déjame salir así que vamos a atraer la aquí cada vez

Voz 8 24:27 que os pasáis en muchos discursos Bowman fue una inspiración para mujeres y niñas en todo el mundo por qué mostró a una luchadora que no estaba muy obsesionada con la belleza y que quería enamorar al hombre entonces le hemos pedido que presente Mejor maquillaje y peluquería con un guaperas

Voz 3 24:49 las Armijo bueno Hardy Hummer que ha levantado pasiones estoy con mi mayor Main

Voz 7 24:57 impresionante hígado que va afirmo bueno que ha firmado ya su segundo Wonder Woman y hombre eco ella como ir en pijama durante en la película como que no

Voz 9 25:07 no somos conscientes de las personas que trabajan con los actores para caracterizar nuestros personajes por supuesto muchos nosotros no necesitamos tanto el maquillaje bueno yo estuve cuatro horas y además llevó prótesis aquellas personas que están en peluquería maquillaje cubano un papel importantísimo en las películas el diecisiete Éstos son los nominados a Mejor maquillaje

Voz 3 25:38 por peluquería distante más oscuro que ha sufrido tú si David Marín

Voz 1463 25:43 Nos que los lucirse Civic como veis María Guerra me dejan las complicadas también la reina Victoria ya adulta del Philippe si Lula se partes

Voz 1 25:51 con qué días el título no tenía Alley James

Voz 1463 25:54 Wonder

Voz 1229 25:59 hola Chicago

Voz 6 26:06 el estante más oscuro laberinto

Voz 1463 26:09 San Gil esté claro el tener que maquillar a tener que ponerle esas prótesis a Gary Oldman pero sí que es a que el parecido

Voz 7 26:17 es un poco el el mismo on es como la la misma intervención que lo de Kevin Spacey no como que no tiene mucho sentido eh haber envejecido a este a diario Goldman cuando podía haberlo hecho

Voz 1463 26:30 bueno es sólo para conseguir el Oscar a Mejor maquillaje porque le ponían sesenta piezas cada vez que movía la boca al jardín Goldman ya que sube quienes la que sufridos que su Gil es cabalgada

Voz 3 26:42 la parte de la peluquería por lo menos queda poco más Wonder Woman aparte diga

Voz 1 26:47 es la que presenta

Voz 8 26:50 SER ha querido Manu fue un honor emprender este camino juntos hoy no estaríamos aquí simple eres un gran actor un artista muy dedicado un amigo también dices todo el equipo también el director todo el reparto y el equipo los a mi familia

Voz 1 27:21 bueno pues amigos y familiares que has leído lo que es curioso es que fue el propio Gary Oldman el que se puso en contacto con este de director de vestuario digo de vestuario de llevan ella viaje para que le hiciera estas prótesis estás papada y empresas

Voz 0460 27:37 el choque estaba retirado del cine no cabe su giro su si estaba absolutamente retiro de cine y le llamó Gary Oldman le dijo lleven para acá que necesitó de tu trabajo para que me convierta Chill que a mí bueno ya luego hablaremos cuando Oscar a la mejor entorno que es el gran favorito no es el Churchill que más me gusta de todos los que hemos visto a lo largo de estos últimos años

Voz 1 27:58 sí además es buena ha sido como

Voz 1463 28:01 soy un actor que que en el año de las mujeres tiene denuncia por maltrato Yeste si tiene denuncia por datos

Voz 3 28:07 estamos cerca me parezco a una hipocresía muy grave y Eva María

Voz 7 28:14 Marie Saint que aparece en el escenario para entregar el Oscar a Mejor Vestuario y hay un aplauso bueno

Voz 3 28:23 de pie claro Daniel D

Voz 17 28:28 el saludó con

Voz 1 28:31 morbo se el beso en el vagón de tren

Voz 9 28:36 muchísimas gracias eso significa mucho para mí al perder a mi marido el año pasado después tres setenta y cinco tendríamos venimos todos los años a los Oscar le echan mucho y eso me ha ayudado yo sé que a él no lo

Voz 1229 28:54 escuchamos lo has visto me acabo de ver

Voz 9 29:04 dar cuenta que tengo más años que la Academia cuatro meses más cinco meses estoy orgullosa hay que seguir

Voz 3 29:14 para

Voz 9 29:15 cuando estábamos haciendo la ley del silencio el departamento de vestuario

Voz 13 29:20 en medio un abrigo de paño

Voz 8 29:23 es básico que me puse en esa película a enamorar enamorarme de Marlon Brandon un estibador luego en con

Voz 9 29:33 corten los talones para estar con Care

Voz 8 29:36 el gran Hitchcock me llevó a unos grandes almacenes donde elegimos ese gran vestuario juntos a mí me encantó sobre todo un vestido negro

Voz 9 29:48 con unas rosas rojas os acordáis he trabajado con algunos de los mejores diseñadores de vestuario por ejemplo la ganadora de ocho Oscar y nominada

Voz 1229 30:03 treinta y cinco veces

Voz 9 30:10 ella era una vez está haciendo una película con ella estamos con los productores estamos después del día me viene ven conmigo Eva Marie vamos hacer esto solas pues a mí me gusto nominados continúan con su tradición de traer la imaginación y la innovación a la gran pantalla Éstos son los nominados a

Voz 7 30:37 señor esto pues de La Bella y la Bestia Jacqueline de Dana Ellis tanto más oscuro ya que Durant el hilo invisible Mark Bridges muy Sequeira la forma del agua a Victoria y Abdul

Voz 9 31:09 fue un grandes películas este año

Voz 3 31:16 no es por el hilo invisible

Voz 7 31:20 pues se ha equivocado Lorenzo Caprile

Voz 1 31:23 porque en efecto este americano

Voz 7 31:26 ha trabajado siempre con Paul Thomas Anderson esto es la octava película que han hecho juntos

Voz 3 31:33 yo me la verdad es que era un poco cantado

Voz 1463 31:35 en el sentido en que es la película sobre alta costura en la que aparece pues cada profe

Voz 3 31:41 eso del vestido esa delicadeza esa obsesión del protagonista creo que era más o menos bastante cantado de esta Paul Thomas Anderson les les todos los colaboradores

Voz 8 31:55 película mi equipo brillante trabajo para hacer esos vestidos y llevarlos a fin

Voz 1 32:08 también gracias bueno pues oscuro en realidad ha sido un caballero pinches por este este cortísimo y discurso que además de quién que habían creado eh como cincuenta vestidos ninguno de ellos e inspirado en Balenciaga sino en la moda de la época en telas con mucho cuerpo y colores intensos por supuesto Daniel Day Lewis aprendió a coser eso te lo crees Caprile no vamos a ver eso lo ha dicho él yo

Voz 1463 32:38 que había practicado con su mujer con Rebecca Miller allí él era Zapatero hacía zapatos un vestido que todavía utilizan

Voz 3 32:48 pero bueno van a mi opinión amiga película

Voz 1307 32:50 Estado

Voz 3 32:51 el Vestuario también no tampoco iraquí el retrato del del proceso no te no el proceso señora sacarte si te eso vamos a ver en por ejemplo te pasaría lo que

Voz 1307 33:05 depende la llave a la pobre chica la Casa de Campo

Voz 3 33:08 exacto hay una cosa

Voz 1307 33:09 no hace nada a cuatro con la falda

Voz 1463 33:12 se le toman las medidas sede no se Bale prueba bancos eh

Voz 3 33:17 hay una cosa que me interesa es que él

Voz 1 33:19 esta película se ve cómo ve vende un vestido a una luego

Voz 1307 33:22 que se mancha un poco la falda en el delantero el traje de novia que ése sí que se pasan toda la noche cosiendo cuarenta oficial

Voz 1 33:29 eso no pasa en tu le ha cambiado todo

Voz 1307 33:32 te de una falda no te pasaron una noche cuarenta oficiales María

Voz 3 33:35 y otra cosa se extienden en esta película se imagínate una boda real si eso pasa te pobres pero no te vas a cinco días estoy donde estoy y no me estoy bandejas a dos días del tema y otro tema este nexo la película se ve como la del traje a una señora millonaria borracha y que ya luego el Balotelli se lo quita porque

Voz 4 34:02 eso lo has hecho tú por favor eso no se hace

Voz 1 34:06 sí

Voz 3 34:09 aunque eso sea tan nunca te pegas tanto con tú que no hombre que no hombre que no que no hombre no está muy bien de la cabeza no Lewis pero es más que una película sobre sobre el mundo de la alta costura es una película sobre sobre la Malditos bastardos no nos dan ninguna sobre los creadores pero sobre el ambiente

Voz 1307 34:32 más tarde lo hizo claro es que son dos ellos tomar hasta unas

Voz 1463 34:36 ha dado a mi me parece que es una relación de amor convertido en thriller porque que miles eso

Voz 1 34:43 pues al final nadie ni siquiera se lo Marta con lo que se lo hubiera matado

Voz 3 34:47 la verdad es que enganchados a la vez todos no estoy muy de encontrar la relación de poder

Voz 0460 34:55 si no eso eso también para mí hay una cosa que me gusta mucho de la película ahí es como refleja eso la obsesión de un modista que quiere que sus obras se perpetúe en y que no cambie nada hay que siga ahí con Lula lo que tiene el mundo de la moda que es que siempre tiene que variar tiene que evolucionar tiene que haber cambios y tal y entonces él se quede cosas habéis visto en la película de verdad no hombre madre mía él ve sus creaciones como a uno

Voz 1307 35:20 pero lo que es pero insistió en cuatro estilos

Voz 1463 35:24 yo de todas maneras Paul Thomas Anderson dijo que habían escogido el mundo de la moda en como Marco

Voz 12 35:32 pero que realmente podía haber sido cualquier otra cosa lo que pasa es que después pues él como están meticuloso pues lo ha sabido envolver muy bien

Voz 3 35:39 pues hacia una cosa preciosa pero vamos perdón perdón no

Voz 1 35:48 la libertad de opinión totalmente a mi me parece también interesante que reconozcan a Paul Thomas Anderson que es la primera vez que es candidata director sea siempre había sido el guionista y esta es una película que luego es tan maravillosamente dirigidos porque un personaje como Daniel Day Lewis se puede merendar a sus colegas no en esta película no pasa

Voz 1463 36:10 no las críticas están estupendas a mí sí me parece que que es una película con muchísimos muchísimos matices es verdad que el tema de la moda le daba un pulso cinematográfico luego a él leyó una biografía de Balenciaga y se quedó como

Voz 1307 36:24 pero esa es otra de las leyendas pero de dónde se saca mira la la única cosa que tiene de Balenciaga es cuando dice a de tarde oeste Le gusta un poco de tripita de vientre cito cuando lo toman las medidas el único parecido que hay con Don Cristobal Valero

Voz 1463 36:40 le gustaban las barrigas use vea alpargatas Huelva modisto excesivas

Voz 1457 36:46 como se vuelve bueno es que además eran poco más rojizas no de lo que se ve ahora que francamente me parece curioso que tú te vas a comprar una una pantalón en en Zara una cosa es hacer pone la la modelo mide uno setenta y tres pero no dice cuánto pesa perdón esto es una cosa que se me ha ido la olla en guiri que Mel en el escenario volvemos

Voz 8 37:08 la acción desde que empezamos hace cuarenta y siete

Voz 1229 37:10 hoy minutos recabado cuarenta y ocho millones de dólares

Voz 8 37:17 como habéis visto la cáncer ha tenido tanto éxito en taquilla admitiendo que es la favorita en no ser nominada el año que viene muy gracioso que los super héroes tengan que ser blancos porque lo son en los cómics porque Superman es blanco entonces siempre ha sido ah vale pero es que Superman nunca ha sido real hemos aprendido algo en los últimos dos años es que la realidad es deprimente pero estos documentalistas nos han enseñado que donde hay oscuridad también

Voz 1229 37:51 hay esperanza aunque salvo en la Casa Blanca donde la esperanza dimitido

Voz 7 38:00 ya era vamos a la sección a la categoría de documentales vamos a ver unos de un clip de documentales clásicos estoy viendo es un plano cenital así que no veo al

Voz 3 38:12 las actrices es Greta Garbo e ir Laura Dern Laura que en algún momento quiero que hablemos de lo digo porque me tiene loco cuando Britney Hybrid y no estoy pensando que es una hija anterior de verdad que es eso

Voz 9 38:27 no sé qué tiene que vivimos tiempos en los que más que nunca necesitamos entender la importancia de lo que es real auténtico verdad por eso los documentalistas son revolucionarios juegan un papel tan importante ya que sus historias de verdad de personas eventos reales rompen con esa cacofonía para ayudarnos a formar una opinión sobre el mundo en el que vivimos estos son los nominados a mejor

Voz 3 39:02 con metraje documental a a bancos

Voz 4 39:12 es la historia de una institución financiera que se convierte en la única compañía acusada podéis es criminalmente de suceso

Voz 1463 39:19 la cara sin lugares la presión documentales J

Voz 3 39:24 V J R J V

Voz 4 39:31 Ícaro es el documental ruso sobre el dopaje Prat dominado por Putin finalmente

Voz 3 39:39 los últimos los últimos días en Alepo

Voz 18 39:45 no

Voz 3 39:53 es el documental en les sobre la discriminación racial son un año más que está dirigida por un transexual bueno aparte es que fue él

Voz 1 40:01 en la muerte de su hermano vamos a ver

Voz 3 40:04 cuál es el Oscar

Voz 6 40:11 sí sí

Voz 7 40:15 claro en el momento en el que Putin en la Casa Blanca está tan preocupada bueno a la Casa Blanca todos están mirando hacia Rusia ganar es de este documental que sobre la investigación sobre el de del dopaje deportivo eh que conduce

Voz 1 40:30 bueno pues a un a un experto ruso es el que ha acabado en esta

Voz 1457 40:34 los unidos como practicar bueno como como te estoy

Voz 1 40:37 digo protegido el que acusa a Putin de haber organizado este proyecto

Voz 1463 40:43 Page no solo lo sabía sino que me fichó a mí para que yo creo que hiciera todo bueno

Voz 15 40:48 bueno es que puede verse además en el Netflix este documental que está

Voz 1463 40:52 a mí es que mi favorito es verdad que me para hacer maravilloso que no tenga un Oscar

Voz 15 40:58 he hablado yo creo que la sensibilidad de la Academia de Hollywood sobre ese tipo de cine probablemente lo entiende

Voz 1463 41:06 son en también darle algo a Netflix no que supongo que que en tiempos de hacer negocios los americanos son

Voz 0460 41:13 de todas maneras maravillosos en esos indicios

Voz 1463 41:16 sí que el dopaje no solamente

Voz 2 41:18 que existe en la Rusia

Voz 0460 41:21 el actual sino que ha existido verdad Carlos pero no todos los mundos pero en la Unión Soviética era una practica habitual en todos

Voz 1 41:30 bueno ellos tienen Amstrong no que debe ser un grande también del dopaje

Voz 3 41:35 lo he visto un documental sobre Armstrong pidiera impresionante

Voz 15 41:39 a ver si hay un documental de Informe Robinson sobre el dopaje en la RDA también muy interesante que anticipa un poco todo esto no

Voz 1 41:48 bueno la verdad es que era muy interesantes los documentales de de este año si es verdad que el más el más dulce era el de caridad caras

Voz 1463 41:56 lugares de Agnès Varda Duce pero también muy reivindicativo porque era una manera de mostrar un poco las gasolinera clase obrera en Francia en aquellos lugares de aquellos pueblos donde no llegan nunca a una televisión nos informa de nada y además también ya que estamos con el tema de mujeres hay muchas mujeres obreras que salen de este día

Voz 9 42:15 Valdano sabemos que Putin Nos

Voz 1 42:18 volvemos al escenario en esta competición

Voz 9 42:22 es un honor presentar esta aquí para presentar a otra persona en el University

Voz 3 42:31 pues ahí tenemos a la actriz Taraji Henson

Voz 9 42:38 parece la primera nominada

Voz 8 42:44 esta claro es que la película

Voz 9 42:47 el que cuenta la historia de dos familias diferentes una blanca y otra negra aunque están separados por la raza están unidos por la tierra y su lucha de supervivencia en el delta del Misisipi en la Segunda Guerra Mundial

Voz 3 43:01 sí

Voz 9 43:02 escrita por Meritxell reza el saudí tories den esta canción reconoce la lucha y el dolor pero también para que acabemos con nuestras diferencias para la interpretación de la primera persona nominada a Mejor Canción Mejor actriz de reparto

Voz 1229 43:28 la hermana Mary de

Voz 6 43:33 aunque sea cambiada actriz secundaria

Voz 19 43:38 no es la bomba

Voz 21 44:39 ya

Voz 22 45:43 pero antes

Voz 1229 46:16 los Oscar en la SER

Voz 6 46:53 en la SER con la Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 7 47:01 bueno pues son las dos y cuarenta y siete una hora menos en Canarias y están escuchando el programa en la cadena SER de los Oscar vamos a hacer un poco de repaso de lo que ha pasado en estos cuatro cuatro cuatro premios y cuarenta y siete minutos de ceremonia les decíamos que si se incorporan a la antena de la SER dice pero que está pasando eh que están poniendo una Acuña de los toros esta gente hablando de cine bueno pues estamos en plenos Óscar además los pueden escuchar evidentemente en la SER los en nuestra página web y también en la página web del país eh vamos a hablar con nuestros compañeros en los reactores del país que están allí en siguiendo la gala Gregorio Belinchón qué tal buenas noches

Voz 1463 47:49 no no está Gregorio Belinchón todavía porque la has pillado mandando un urgente en el ex del país

Voz 3 47:55 bueno pero no pasa nada sólo se supone que a llamar histérica no pasa nada ni de Lafuente llamando a ver hecho don Gregorio coger el teléfono

Voz 1463 48:05 pero voy a resumir T porque antes me dejaba resumir ahora ni eso Tres anuncios en las afueras lleva un premio Sam Rockwell el instante más oscuro lleva a otro por Mejor Maquillaje el hilo invisible la película que odia Lorenzo Caprile mejor vestuario toma el documental y caros que es la película que oye

Voz 0394 48:23 Donald Trump si Putin segurado y la verdad es que bueno pues de momento poco hay que decir el discurso de Jimmy crimen pues ser muy centrado en los abusos sexuales en los casos de acoso en Hollywood aquí

Voz 3 48:40 ha empezado Pepa alabando el movimiento Times Up estoy si aparta la corresponsal de la Cadena SER en Washington Marta qué te ha parecido el un poco el tono político

Voz 0394 48:53 la gala si ha empezado resaltando que las inequidad vez persistan en Hollywood ha hablado de la desigualdad salarial entre hombres mujeres del acoso sexual ha con su tono chistoso no ha pidió ha pedido a acabar con el acoso sexual en el lugar de trabajo

Voz 1 49:09 porque así las mujeres ha dicho sólo tendrán que

Voz 0394 49:11 con el acoso sexual en el resto del tiempo que no sea el laboral bueno además eh otra polémica política e aquí en Estados Unidos que ha mencionado Mel ha sido la movilización para el próximo veinticuatro de marzo a favor del control de armas que están encabezando los estudiantes de Parkland no del instituto ese de Florida donde

Voz 1 49:30 si no tiro ocurrió la última masacre exactamente

Voz 0394 49:33 he hecho no sé si los habéis visto pero había estado leyendo que hay algunos actores que llevando pins con unas con la bandera de Estados Unidos de color naranja ese color naranja que representa un mayor control de armas

Voz 1 49:46 claro que también iba a ser uno de los de los temas que iban a a reivindicar en esta gala pero bueno no ha sido muy cañero sea me aparece

Voz 3 49:52 ha sido correcto no en el en el tono pero no se ha sido muy irónico

Voz 1 49:58 ha sido irónico irónico ha hablado

Voz 3 50:00 los temas pero con una ironía

Voz 0460 50:03 bueno dejándolos caer todos estos temas pero yo creo que ese es su estilo no es un destino sí

Voz 3 50:09 creo que está ya agregó que vamos a conectar con los compañeros de la redacción del país Gregorio Belinchón qué tal buenas noches

Voz 24 50:17 es es muy buenas noches qué tal estáis pues bien dándote paso cuando no estaba y es decían que estaba

Voz 1457 50:22 que tenemos Attack atracado pero bueno esto

Voz 24 50:25 pues así Gregorio qué tal cómo cómo estás viendo la ceremonia

Voz 25 50:29 pues bueno habrá muy previsible no hubiera dicho lo que tenía que decir los cuatro Oscar parecían hasta ahora han sido apuestas muy seguras no a que se ha salido de lo evidente a ese escenario digital alocado que tenemos la contadores pero estoy muy muy muy Perejil sí misma atención las pocas capitales granjas está ahí acerca de lo que estabais comentando el control de armas son los visto en Miranda mucho pero poca está bien naranja por control de armas el resto lo que se esperaba

Voz 1457 50:57 claro si es que aquí como que el personal se se moja se moja lo justo no claro con con el tema de lo del acoso la cosa ya es imposible de de ocultar pero yo creo que a lo mejor es que no se quieren meter en en más o en más berenjenal les tú crees que es el año pasado es que miden medial sensación de que el año pasado allí Miki Mel le salió muy bien la gala porque sí

Voz 1 51:18 el por el momento y el momento final de la Alain no se Gregorio cómo lo ves

Voz 25 51:24 que si os acordáis el monólogo inicial tampoco fue Paul Anka yo Casado fue él poquito a poquito mejorando a lo largo de la gala admitió a turistas en medio de la ceremonia no fue un arranque muy espectacular y creo que me que me lo pasa eso no que lo suyo no son los monólogos sino los chistes no cómo va a ir a la ceremonia y allí donde vaya al calentando desde luego si recordamos el año pasado que nos quedamos con el aceite

Voz 24 51:46 claro que es pobre y poco más

Voz 25 51:49 sí me ha parecido que hemos perdido una oportunidad que la Academia Colita que es verdad que la candidata al mejor documental lluvioso muy bonito es verdad recoger el Oscar a los contra él después de haber recogido hace unos meses se los Cardona

Voz 1457 52:02 ya lo que pasa es que es lo que decía Carlos idea no como que desde Estados Unidos se ven Sondhi miradas diferentes o sea como que este año es Bagdad es que a lo mejor pues tampoco en fin que que no ha conocen mucho

Voz 25 52:18 no Ícaro uso un documental muy bueno está hecho feliz en la produce adecuada pero el momento Bardal veintinueve años hubiera sido maravilloso por cierto si alguien quiere todavía ver documentales candidatos al Oscar yo recomiendo ver los últimos hombres en Alepo que es un documental descorazonador increíble fascinantes por lo triste lo que demuestra la maldad del ser humano

Voz 1457 52:42 oye que me gustaría que nos dijeran cómo estáis cubriendo lo en el en el país cuánto de ese de compañeros estáis

Voz 25 52:50 pues tengo cuatro seis ocho diez doce personas diez aunque otros sí sí pero tengo que decir que lo que más habitamos somos tres qué Soren servidor son muy de corear indicar pero en directo ahí fotografía hay di Dio redes sociales gente que mueve la home del periódico gente muy habría cultural periódico así que mucho equipo involucrado pero rito somos otros cuatro segura

Voz 24 53:17 qué ha visto con comer comemos mucho

Voz 25 53:20 bueno comer comiendo

Voz 24 53:22 aquí porque es que como hemos visto permiten que saca los sandwiches ya a que sacan gominolas encontrar para ti porque no te levanten gominolas es una cosa súper peligrosa podéis acabar vomitando en el momento serían muy en el país supongo que tendréis un catering de lujo meterme con vosotros

Voz 3 53:49 el plazo las mandarinas de la hora de de a cada uno

Voz 24 53:55 por eso es de lujo muy bien ya que habéis gritado que es lo que más han visto invitado

Voz 25 54:00 por ahora los pómulos de Sandra Bullock a algún esmoquin algún traje y bueno pues eso que por ahora la biomasa alegre ya de

Voz 1 54:10 es muy poca alegría muy poca alegría

Voz 24 54:13 poca alegría es verdad

Voz 25 54:16 muy afroamericana pero con poco famoso porque nos falta un un Brad Pitt no es que parece que remontar esas cosas lo haya tanto famoso la zona roja

Voz 1457 54:25 bueno es que a veces pensamos como que los Oscars están pareciendo cada vez más a los Spirit se están volviendo muy independientes y son los Globos de Oro los que se están volviendo se parecen más a los de Oscar de antes

Voz 25 54:36 probablemente lo que los Globos de Oro casi todo lo que ven son actores y actrices mientras que en los Oscar bueno pues en una panoplia de todo tipo de creadores monográficos no entonces eso reparte que famoseo pero sí un poco deprimida

Voz 1457 54:49 bueno pues si tenéis momento grito por favor llamarnos y no pases

Voz 24 54:53 con las gominolas que luego luego ya sabemos lo que pasa bueno Gregorio un beso a todos hasta luego buenas noches a todos

Voz 3 55:01 ha recordado que todo se está viendo envidio porque bueno es que Avelino

Voz 1463 55:06 también se le veía envidio nosotros lo estábamos escuchando aquí los oyentes lo han podido escuchar pero la realización está siendo maravillosa y se veía a Gregorio desde la redacción del país

Voz 3 55:16 ah bueno eso ya no lo sé porque me pues la redacción de El País nos enseñen lo que comen para que Pepa piense que para que veas que son tan pringados como nosotros ya vamos a saber esto no bueno a mí también me gustaría preguntar un poco al público que ha venido que son unos samuráis porque ha no volvemos a la gala Pepa está mirando

Voz 8 55:39 bueno con horror en directo en el Teatro todo olvida en Hollywood Ésta es la edición noventas en los Oscar la primera se hizo al otro lado de la calle en un hotel en mil novecientos veintinueve en esa ceremonia dieron dos premios

Voz 1229 55:57 mejor película al igual que nosotros el año pasado

Voz 8 55:59 no creo que sería gracioso contar el primer chiste que ese contó en los Oscar hace noventa años gracias a los archivos de la Academia lo tengo Pixinguinha era el presentador esto fue su primer chiste Cristo

Voz 1229 56:17 el ver es el nominado más joven de la noche y sigue funcionando funciona mejor montaje y mezcla de sonido

Voz 7 56:33 bueno pues vamos a conocer estos Oscar que son poco inexplicables pero muy necesarios para que uno tiemble en los bombazos y que funcionen películas como Blade Runner o Dunkerque las buenas noches

Voz 3 56:46 pues Wii here has llegado aquí en

Voz 9 56:50 lo que escuchamos tiene un impacto muy importante en nuestra experiencia como espectadores estos profesionales crean muchos elementos diferentes que los que mezclan yo sé que tú eres tan brillante como cantante Torras gracias

Voz 8 57:10 la única diferencia es que a ellos sí que les uno mira a mi no

Voz 6 57:14 de son los nominados a Mejor Montaje Sonido Julien suero Baby

Voz 3 57:21 Driver que es precisamente estábamos viendo a él Göring si protagonista de Bellvitge

Voz 6 57:30 Blade Runner en Dunkerque y la forma el episodio ocho

Voz 3 57:49 bueno que en esta película había momento Schleck lo tuvieron que avisa en la puerta el día que se ve eche que fuese Richard Quinn es ganador de tres Oscar por Master and Commander y El caballero oscuro y origen la verdad es que recrear

Voz 7 58:10 estos sonidos de bombardeos son tremendos no porque tenían que que poner un veinticinco micrófonos en un avión eh

Voz 1 58:17 qué hacer pues realmente porque es una película que decía Nolan que es que el sonido es el protagonista

Voz 1463 58:23 está toda la tensión que crea realmente se o por la banda sonora y luego también por por por ese ruido ese sonido de las sirenas de los bombardeos con la machacona sí también me pone la cabeza un poco loca

Voz 15 58:36 Irene una especie de ritmo el reloj que se va oyendo todo el rato

Voz 1 58:40 a mí me encantó te gustó a Dunkerque pero vamos películas bueno pues estamos de aquí

Voz 3 58:45 yo no voy a por qué no te gusta ti Dunkerque no no es que no

Voz 1463 58:50 no me guste pero pero yo no soy fan de Nolan siempre me parece que se elevan poquito la mano en el culo sida efectivamente pero es que el cine finalmente pues bueno yo a mi me gustan las cosas más eh

Voz 15 59:03 lo que sí es cierto es que el otro día creo que llevaron a tres veteranos de la Segunda Guerra Mundial a ver la película ir ellos reconocieron que en la guerra no había tanto ruido

Voz 3 59:14 no pero eso es un palo monumental

Voz 1307 59:19 bueno los talleres de costura no hay tanta gilipollez

Voz 3 59:23 y te vea de Villa

Voz 7 59:25 aquí como nos metamos con Nolan corta la emisión por favor

Voz 9 59:29 minados a mejor mezcla de sonido vamos a vamos

Voz 3 59:32 a hablar baby driver tan