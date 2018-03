no de hecho mira eh Jimmy que Mel remarca mucho ha remarcado a lo largo de toda la noche lo la importancia de las películas más taquilleras no de la Panzers no están todo el rato diciendo ha recaudado en lo que llevamos de ceremonia no sé cuántos años más no sé cuantos millones más porque realmente los Oscar se crearon para las películas de los grandes estudios de Hollywood sin embargo parece que las películas pequeñas echas un poco al margen en las divisiones eh

Voz 1460

04:33

eso verás yo creo eh yo veo que también hay está cambiando el tipo de relatos que que que se producen y que interesa no él tanto en en las películas como se está viendo en las series también hay películas protagonizadas por mujeres que casualmente no están buscando novio ni un marido sino que les pasan cosas otras cosas pasan cosas relacionadas con la violencia machista con la violación con que la policía investigue las los asesinatos de sus hijas Sasha yo creo que es estampó viendo en la en la centralidad relatos que antes no no construían películas bueno era tan y por eso digo que coincido en que tiene una espectacularidad muy grande que el cine en partes eso pero es que yo de películas de señores en la guerra con aviones señores importantes que les pasan cosas yo personalmente yo estoy muy aburrida sí la verdad es que una Frances quemando bueno no estoy igual es un spoiler igual podías hasta un delito pero juntando una botella gasolina y un pañuelo y me vengo arriba me parece mucho más estas historias no me lo han contado y las de los señores y los bombardeos y eso me da la sensación de que no haya sí yo creo que sí