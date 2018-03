Voz 2 00:00 son las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias bienvenidos a todos los oyentes de la Cadena Ser los que se incorporan después de los toros y contigodentro estamos en la retransmisión de los Oscar

Voz 3 00:22 en aquí en la Cadena Ser que pueden ver en streaming y también en el streaming de El País ir estamos ahora mismo en un momento álgido de la ceremonia tenemos a Guillermo del Toro con unas pancartas que está pasando Alan Webb cuéntanos

Voz 4 00:36 sí Jimmy que me ha dicho que quieren agradecer a los espectadores pero no sólo con aplausos sino que han cogido un grupo de espectadores les han metido en una sala de cine al otro lado de la calle para ver un pliegue en el tiempo y entonces no saben que están siendo grabados con una cámara de visión nocturna entonces van a llegar una selección de los nominados

Voz 5 00:57 como el toro iré iremos iban a darle

Voz 4 01:02 las gracias a los espectadores en persona

Voz 3 01:05 José qué están haciendo un poco como la inversa que el año pasado no

Voz 6 01:08 ante o sea que es un poco me da la sensación de

Voz 3 01:11 de Jimmy que mezcla la desesperada unas esperado ahí está repitiendo todas las bromas que te pasa Lorenzo

Voz 5 01:16 que que en el tiempo que súper producción de Disney El vestuario está firmado por Paco

Voz 6 01:23 bueno en los arrodillado usted un premio en Málaga en el Festival de Málaga eso hay pilla pilla bueno pues entonces supuestamente lo que veremos será una cámara que nos lleve al otro al otro lado es una forma de meterá Oprah

Voz 7 01:37 enfrió también sí también

Voz 0984 01:40 está acompañado por eh

Voz 7 01:42 termo que es el habitual colaborador de Jimmy Choo

Voz 0984 01:45 en su programa de de la tele y que hacen Mexicano que hace todas entrevistas por la calle y hace diversas gracias y que el año pasado también salió en la en la ceremonia

Voz 3 01:55 ahora yo me pregunto si todo esto le hará gracia a los nominados no tú eres Guillermo del Toro ha han dicho que has plagiado que igual entonces en mitad de la gala que te que te has comido solamente un premio por el momento el tengo yo producción de ala te ponen de mono te llevan hacia el otro lado

Voz 8 02:13 bueno en este caso fue Guillermo del Toro de quién se presentó voluntario porque además Jimi le dijo pero seguro que estás muy nominado

Voz 3 02:20 claro está súper bien dijo que sí sí dijo

Voz 8 02:22 sí sí yo quiero yo quiero salir de la urnas

Voz 9 02:26 de todas maneras

Voz 0984 02:28 de todas maneras es que no se tienen que mover demasiado porque el Dolby Theater está al lado del Teatro Chino

Voz 6 02:34 sí sí

Voz 3 02:35 por cierto bien la película de de kleenex Butt en Los Ángeles en el Teatro Chino y tengo que decir que te llevan como prensa y te dan como prensa una Coca cola y un paquete de palomitas sin que puedas decir que no yo dije no si es que yo caramelos palomitas no yo palomitas no he dicho antes no

Voz 6 02:52 no USTEC STES se tiene que tomar esta entonces avanzó Marte yo me lo tomo todo es una manera de comprar a la prensa verdad

Voz 3 03:01 a palomitas imagínate bueno pues me veamos en qué queda esto porque yo estoy un poco en cabreada porque no hay titular por el momento no quería comentar

Voz 0984 03:11 el premio de de montaje que aunque es verdad que estaba nominado visón por primera vez una mujer pero él

Voz 3 03:18 no no me pises no no estamos en el monte

Voz 6 03:21 a que se rige si la acción del montaje pero

Voz 0984 03:28 el montaje de Dunkerque es maravilloso es fantástico y es la construcción casi de la película ya que es un Oscar muy inmerecido tres tiempos

Voz 8 03:39 bueno contó un chiste estaba hablando que el montaje tan importante que Dunkerque antes de meterlo en la sala de montaje era una comedia romántica

Voz 3 03:49 eso es lo que le falla bueno de Dunkerque hay una anécdota bonita para que veáis lo frío que es un y es que en el año noventa y uno iba con su mujer viene ahora Luis con la cámara cuando yo

Voz 6 04:01 me la Rosa

Voz 3 04:04 ya lo dejó de ser la radio bueno entonces voy a ir a domar un mango

Voz 0268 04:08 pues hacer como lo he dormido aquí claro es la gracia de esta retransmisión en vídeo que esto en una tele convencional no se haría no lo podrían ver nosotros estamos aquí comió una manda

Voz 6 04:20 nosotros nos vemos Sálvame Jorge también es amigo ya viste esa José Javier que porque has sido adiós es el de lo malo también que quería contar que triunfo Nolan

Voz 3 04:35 sin pensó en Dunkerque hace muchos años con su mujer porque hizo una travesía el Canal de la Mancha y había una tempestad tremenda y entonces tardó muchísimo tiempo y entonces se acordó en la mítica travesía de los pescado

Voz 10 04:47 por este por cierto la película de echar chic que hemos comentado que más oscuro

Voz 0268 04:52 la cara totalmente totalmente es como la explicación bueno si que no hablar un poco ya está bastante aburrido para los que estén en sus casas María Guerra se está comiendo el mango suta per Camper de cristal además bueno bueno

Voz 6 05:09 no

Voz 0268 05:10 Real nos tiene quizás iba Journey como del país me traigo mitad pero no me veo yo Gregorio que tiene extraído pero bueno usted me voy pero estoy Dan Brown

Voz 3 05:21 sí porque es tu página web metidas

Voz 0268 05:23 he estado tomando gominolas que sientan fatal pues creo que vuelve la ceremonia así que la nave a bueno porque están conectando con ese Teatro Chino no pues vamos a ver yo está pasando Times

Voz 11 05:33 están fuera de la sala de exigible en el teatro sino con un montón de estrellas define muy diferentes es nada gominolas

Voz 8 05:46 también tienen un bocadillo

Voz 11 05:49 también perritos calientes Army Hummer tiene un cañón

Voz 8 05:55 de perritos calientes tirar al público también muy entonces traerles ir de repente vana entrar todos como una sorpresa

Voz 6 06:08 y entra al galgo

Voz 5 06:10 a quitarle calidad Hola a todo el mundo Salgado Wonder Woman

Voz 12 06:22 pero que estaba miedo exagente en tiene ahora en el peor lleguen en tiempo regalitos algo para picar lo sentimos por interrumpir de todas maneras yo no me creo mucho éxito porque él realmente cortar la calle cortan todo para los ojos esto es mejor que los Oscar se lo quiero decir que aquí huele mucho a María es verdad yo no sé lo que huele la María quiero decir algo está es en directo en los Oscar se saludan los dos de los espectadores en la sala de cine las estrellas en los Oscar

Voz 8 07:12 estamos hablando de aprecio por las personas que van al cine entonces queremos daros las gracias

Voz 12 07:19 en persona así que agradecerles las salas destruidas se lo agradeceremos

Voz 8 07:26 tenemos una sorpresa sabemos que no tenéis nada para Pitt

Voz 12 07:29 car is teniendo en cuenta lo que huele esta sala os vamos a traer algo para picar Melilla plan Margot Robbie queda pues al chicha que llevan ahí está ya siempre menos Guillén

Voz 5 07:46 hemos del Toro también ha venido Lin Manuel Miranda

Voz 9 07:50 venga ahora lo lleva como por nota no quién quiero un perrito caliente

Voz 12 08:00 bueno vamos a disparar los perritos salen me un cañón de perritos

Voz 9 08:08 el año que viene pido al país la máquina de perritos aquí

Voz 12 08:14 esto es muchísimo más que es algo muy sano muy soberanía alimentaria

Voz 9 08:20 quiera meter ahí un rayo reality para darle un poco de Villa creo yo no tiene mucho yo siempre claro esto traigo a España no hacer lo que dice haberlo

Voz 12 08:33 el único en el que sabes quién es el pie de no todavía no

Voz 13 08:43 hemos hecho todo lo que Watson

Voz 12 08:46 alguna vez has presentado un premio My espectador anónimo va a presentar un premio

Voz 8 08:57 lo único que tienes que hacer es leer

Voz 12 08:58 con esta nota aquí va a presentar los siguientes dos precintados con con tantísimas personas viéndonos fines es una más en un momento puedes estar viendo una película de repente

Voz 8 09:16 en los Oscar presentando

Voz 12 09:19 sí

Voz 5 09:24 el listón de la bienvenida a quién Mijares y bueno pues este ha sido el momento más álgido de la noche ha sido Summer cutre es irte al cine de al lado el lo que pues viene

Voz 8 09:43 me encanta estar aquí pero no duele los pies nos hemos quitado los zapatos llevo con estos zapatos desde las once de la mañana llevo con esto está patos pese de los premios de los críticos tengo ampollas ella misma caído un dedo del pie

Voz 5 10:02 no me extraña me pasa con él

Voz 8 10:06 vaya nos alegramos mucho estar aquí también estamos un poco nerviosos porque hace unos años la gente decía que los Oscar son muy blancos so White ha habido progres pero cuando salimos aquí la gente pensó los Oscar son demasiado en negro pero los preocupe hay muchísima gente blanca que va hay venir después no os preocupéis entre bambalinas haría un montón de blancos y no sólo eso sino gente de maquillaje productores mira a mí no me gusta los los de blanco de de producción que están apuntando cosas todo el rato con su lista que me dicen no estoy en la lista yo digo oye y que estás haciendo con esas hojas pues mira apunta mi nombre o cuando tienen ahí su pinganillo dice eso de ir con quién están hablando ay si lo siento espera pero con quién están hablando no me queda claro pero es que me siento como si estuviera en unos grandes almacenes cuando veo a la gente con pinganillo

Voz 9 11:21 pues casi mejor no lo necesitamos más tentadoras así Bayarri sacarlo

Voz 8 11:29 esos problemas personales vamos a presentar dos premios Mejor Corto Documental y corto de ficción Éstos son los nominados a Mejor corto documental

Voz 3 11:40 bueno vamos allá en Chaves

Voz 14 11:43 igual Eddie hay bienes de Mondo Nights

Voz 15 12:09 a M hago hola Meryl el mamá quiero que sea vamos a ganar dinero junta

Voz 14 12:32 es la historia de Madrid Alberto fundada el artista de cincuenta y seis años representada por una de las galerías más importante de Los Angeles una mujer con problemas mentales que han obligado a pasar mucho tiempo en instituciones psiquiátricas e incluso a vivir un periodo diez años sin poder hablar y sin embargo ha sido capaz de bueno pues de hacer una cantidad enorme de obras que expresan su estado emocional bueno pues este es el documental el corto documental y verdad hay que reconocer que estas en la Éste ha sido el mejor comentario hasta hasta la noche hasta este momento

Voz 3 13:14 ahora estamos en realidad son las cuatro y trece Nos queda todo queda todo osea que en realidad el Hoy por hoy hoy no empiezas

Voz 6 13:21 no hombre no eso no es broma que no se vaya nadie

Voz 3 13:25 vamos de hecho eh bueno quiero decir que van con retraso porque es que estaba estaba previsto a las cuatro iban con un cuarto de hora osea que me voy a echar a temblar no

Voz 6 13:36 se lo que puede pasar Teherán ya

Voz 0268 13:38 ahora a la caña no espero que no haya mucho trasiego informativo que Puigdemont siga en Bruselas Bélgica Dinamarca donde este hombre estábamos atentos a las elecciones

Voz 3 13:49 eh italianas porque había habido un empate a tres entonces nuestro corresponsal Joan Solés decía que que va a las sí voy a hablar llana y jarana a las seis de la mañana va a haber jarana en Italia y que puede haber elecciones en en bueno pues si en junio decía Joan Solés pero de momento no no no hay nada urge de en el mundo sea que nosotros hemos vuelto con los Oscar y hemos vuelto van vamos al siguiente Oscar

Voz 8 14:14 tiza ni puedo decidir qué

Voz 11 14:17 cuando se mea

Voz 8 14:20 Cross era increíble

Voz 12 14:23 que cuando caga

Voz 8 14:27 la boda de mejor amiga me inspira gracias pues mira dónde estamos

Voz 15 14:33 pero ha merecido la pena

Voz 8 14:39 los nominados a Mejor corto de acción real de

Voz 16 14:47 la mención en Chad

Voz 3 14:52 me mande a M M

Voz 14 14:59 chao de Cy Waits Chen Chen lo más usted

Voz 17 15:13 ni Azca

Voz 14 15:20 el el niño silencioso es la historia de

Voz 3 15:23 la niña sorda de cuatro años

Voz 14 15:25 vive en el absoluto silencio hasta que en enseñan

Voz 3 15:28 a comunicarse esta en esta categoría ha sido una de las categorías hasta teorías importantes para el cine español ha habido muchísimos o por lo menos seis Se directores no que han que han empezado sus carreras aquí como Vigalondo o Cobeaga sí pero la verdad es que ninguno lo lo ha ganado lo cual es una una faena

Voz 0268 15:49 no pero sí que es verdad que que bueno pues nuestra promoción últimamente han sido los cortometrajes no

Voz 0984 15:54 el primero Fresnadillo Lillo en ese en efecto pero bueno hincó estuvo también

Voz 3 16:01 sí pero que no acabamos con qué pero yo también quiere creo que tiene que ver esto con el tema del de cómo se ven allí como se ven aquí

Voz 0984 16:09 sí pero bueno de todas maneras es que llegara al final de esta categoría es brutal porque se presentan cientos y cientos de cortometrajes de todo el mundo ya hemos comentado muchas veces que el proceso de selección de la nominación de los cinco finalistas

Voz 3 16:24 ah yo la criba espectacular no pues sí la verdad es que sí aquí vemos a la a una de las de los partícipes de esta película dando las gracias en el idioma por señales Ibi en efecto

Voz 0268 16:38 yo quería comentar el una de las presentadoras de Tiffany Hadi que es es la protagonista de plan de chicas que es una de las comedias femeninas y feministas más importantes en los últimos años y que aquí ha pasado totalmente desapercibida y que nadie lo ha visto esta mesa el SIMA es una película maravillosa ella debería de haber estado nominada como mejor actriz secundaria porque es una auténtica bomba impresionante y aquí lo ha demostrado que ha sido uno de sus mejores ídolos

Voz 6 17:10 señor la gala el año que viene o que presenten eran una pareja estupenda también ordena parecía Betty Misiego eso sí

Voz 3 17:20 es muy raro que iban con los zapatos en la mano ayer en la en la gala de los Spirit Awards y Frances Mc Dormand fue en pijama y con unas zapatillas de ese tipo sea que bueno estamos en la gala otra vez

Voz 0268 17:33 a ver si tienes

Voz 18 17:36 aquí un fan más gracias por esos aplausos

Voz 8 17:44 compuesto por la siguiente canción nominada este marcha sobre un hito en la leyenda de los derechos civiles que hermoso el juez en la vida americana hay personas que dejaron sus vidas cómodas para enfrentarse a problemas mucho mayores eso es gran trabajo al que se enfrentan sabes cuando ves a alguien con un cochazo dices cómo has conseguido ese cochazo pues no suelen decir pues es que soy un supera activista muchas veces son nuestros héroes no son reconocidos pero esta noche estamos con diez personas que han tomado la acción ha dicho

Voz 12 18:46 el ganador

Voz 3 18:50 bueno pues esta es la cuarta canción nominada a por la película han marchado

Voz 19 18:59 en plena fuera más Angie me vehementes en a tenga ha hecho te aclame a se sets soplaba

Voz 20 19:22 Murcia

Voz 21 19:26 sí

Voz 22 19:28 si bien

Voz 5 19:31 sí

Voz 23 19:32 y no

Voz 8 19:43 ah

Voz 21 19:46 sí no

Voz 26 20:22 bueno pueden

Voz 27 20:27 no

Voz 25 20:33 huy huy

Voz 8 20:43 bueno

Voz 25 20:45 hay se vive muy muy

Voz 3 21:43 pues esta canción que musicalmente ha hecho mención a los Dreamers y que ha sido acogida pues en en pie por parte de la de la sala que lógicamente en como pasa todos los años es muy demócrata así que nos vamos a Estados Unidos para ver cómo lo ve en y desde allí Mateos Sancho y compañero del metal que bueno muchos años en España luego muchos años en Estados Unidos ahora es profesor universitario

Voz 6 22:13 la cuéntanos cómo ves todo esto la Mateo

Voz 29 22:17 hola qué tal buenos días allí ya no imagino

Voz 3 22:20 son las cuatro pues pues bueno hasta ahora

Voz 29 22:25 ver yo creo que la gala está siendo bastante política los premiados también están apuntando una una dirección bastante concreta pero me la veo con un poco de jet lag no sea hablan como que el Michu se ha quedado en el discurso inicial me ha sorprendido no ver tanta pues tanto activismo por ese lado sea estamos con lo que a lo mejor el año pasado yo estaba esperando que era una cosa más pues inclusiva con los con los emigrantes con el tema del muro con con el DACA no los Dreamers pero pero estoy viendo la gala un poco sin reflejos os sin querer meterse en lo que al final ha dado más fuerza Jolín que ha sido el Michu hija huestes no no soy cosa tras cómo lo estáis viendo

Voz 3 23:07 pues aquí esta Elio Castro es Lorenzo Caprile vea vea Martínez Carlos Marañón Haya Irán Two IPE IP Pay Alan ir pues a nosotros parece que está siendo un poco sosa sobre todo comparada con las otras galas que que además últimamente sucede suceden muchas galas is son muchísimo más cañera estuvo pues es como Polly muy políticamente correcto

Voz 10 23:30 es que digamos que cuando el mensaje es desde la propia organización no es igual de digamos eh libre igual que cuando parte de los premiados a parte de la gente que que que que lo que lo expresa más libremente no ya es poco digamos ha ganado lo que

Voz 6 23:47 a mí me parece todas maneras que los Oscar nunca se caracterizan por ser muy cañero sea siempre es una gala bastante moderada bastante conservadora yo creo que eso es parte del problema que tiene de cara a la audiencia que se tiene que reinventarse

Voz 0984 23:58 pero tiene razón Mateo Sancho que que el discurso que estamos viendo es más sobre la emigración sobre los Dreamers sobre los latinoamericanos lo importante la reivindicación de que en Estados Unidos se les reconozca que la Administración Trump les reconozca y que eso ha tapado un poco al lo que esperábamos más que era una reivindicación de la mujer el movimiento Mee too no y eso quedó en un segundo plano casi en un tercer plano no pero en sí mismo

Voz 1460 24:27 todavía me continúa a estas horas yo creo que es que lo verdaderamente transformador es el hecho de que haya películas en las que el relato es desde otra perspectiva el hecho de películas como Tony a como les anuncios en las afueras que decir yo antes bromeaba vamos que yo he dicho que yo me siempre queridos el mainstream pero me sale muy mal pero qué es en realidad el el AVE reivindicación feminista quiere dejar de ser una reivindicación y quiere estar en el relato en dos que haya películas que hablan de violencia machista que hablan de violaciones que hablan de mujeres que creen que no se está haciendo justicia es importante y que sean las películas que están como favoritas a mí

Voz 6 25:05 parece bastante más importante que el hecho y aparte yo creo que lo de Harvey Weinstein Harvey Wenstein hay decir decisivamente no no le veo te dejamos un momento te volvemos a llamar porque se Usain pero lo que son ladrillo Exactamente

Voz 8 25:20 a veros a todos ha pasado

Voz 12 25:23 quién

Voz 8 25:24 pero que disfrazaba Selma Hayek vamos

Voz 3 25:26 a ver es Salma Hayek que resta

Voz 8 25:29 por aquí esta noche este año muchas han hablado sus verdades y nos queda mucho camino pero ha nacido este nuevo camino los cambios que hemos visto están siendo liderados por el sonido potente de nuevas voces diferentes voces nuestras voces que se unen en un coro que por fin está diciendo

Voz 12 25:56 esa

Voz 8 26:01 así que el reconocemos que ellos espíritus que han luchado con honra el sesgo en contra de subir un género tenía además para contar sus historias en esta nonagésima nonagésimo aniversario en el que los Oscar celebran los clásicos atemporales también miramos al futuro vamos juntas para asegurar arnés para que en los siguientes noventa míos en podremos en la igualdad y la diversidad en la inclusión en la intersección Alida porque

Voz 12 26:44 eso es lo que ha promete nos ha prometido este año que hemos vivido

Voz 8 26:48 pues tres víctimas así que como podéis ver llenas de emoción un poco nerviosas os pedimos que os a nosotros a ver a estos pioneros

Voz 30 27:02 han sido pioneras

Voz 8 27:06 todo el mundo está temiendo una voz para expresar algo que ha estado pasando siempre no sólo en Hollywood sino en todos los ámbitos

Voz 3 27:15 ya está bien estamos viendo bueno actrices también que han

Voz 8 27:19 de nuestros mejores trabajos vienen de esto hemos estado negando Nos hemos estado negando eso este momento quiere exponer esa hipocresía que nos vamos a acordar de este momento todas las películas que yo amaba estaban dirigidos por hombres muchos de mis películas favoritas son sobre tíos enteros sobre tíos heteros y ahora puedo ver otros

Voz 5 27:51 hola a todos

Voz 8 27:56 la industria tiene que ser más curiosa en cuanto a la esencia humana que se haría Amy civilizado detrás en los estereotipos es ese statu quo que ya no tiene que ser el el Status Quo cuando se estrenó Thelma y Louise la prensa dijo esto va a cambiar todo vamos a ver películas con mujeres protagonistas y eso no pasó pero éste es ese momento que esperábamos pero un director trans durante muchos años ya hice cuando me nominaron había ese titular vez Trans pues que esto era nuevo para muchas personas hay muchas personas tienen miedo pero no hay nada que tengamos que temer es simplemente una una característica saben mi mujer quería fundar un una web que decía los musulmanes pasándose lo bien era simplemente pues musulmanes comiendo helado y eso es algo que los americanos no suelen ver

Voz 5 29:03 sí

Voz 8 29:03 día Il cambia la forma en la que representamos a las personas somos los intérpretes de los sueños podemos mostrar la belleza la justicia sólo a través de la originalidad podemos llegar al corazón de las historias más humanas hay películas que son muy taquilleras no hay que hacerlo porque es mejor para la sociedad

Voz 11 29:29 para ganar dinero al menos me acuerdo cuando fui a ver Wonder Woman veía mujeres llorar porque era una una gran

Voz 8 29:43 acción y pensé esto es lo que los tíos blancos siempre sientes por fin las mujeres estamos están sintiendo eso eso es lo que quiero que el público sienta Alberte Blanco

Voz 5 29:54 ver

Voz 8 29:55 mordiera queremos más déjame salir queremos más Black también más pliegues en el tiempo no nos vamos a mover vamos a seguir aquí me encanta ver un chaval de ocho años que se ve en la paz ya que tú puedes ver una película si quieres ve tu película quiero ver tu película necesito

Voz 3 30:21 películas así que bueno pues este ha sido un clip con muchísimas voces de Hollywood llamando a la diversidad real es el mensaje de diversidad que habíamos estado reclamando durante toda toda la noche y ahora sí que entramos en la parte importante porque vamos ya al premio a guión adaptado es uno de los premios más importantes de la noche

Voz 8 30:44 tienen menor todo me parece que ya no estamos en Kansas a veces construimos barreras para mantener para separar a las personas abrocharse los cinturones va a ser una noche movidita somos fabricados los sueños son frases inolvidables escritas por guionistas los guionistas de este año han dado una nueva vida a personajes novelas y demás Éstos son los nominados a Mejor guión adaptarme

Voz 0268 31:19 Boris por el polvo iba Journey el director guionista americano de ochenta en nueve años

Voz 18 31:25 pues no tiene arte la película de James Franco que sólo tiene esta nómina

Voz 0268 31:35 pero después

Voz 5 31:38 del huevo de oro de las nominaciones al Oscar fue el guión de un gol

Voz 0268 31:56 en la película protagonizada por Jessica dirigida a la primera ópera prima de de Aaron Sorkin

Voz 5 32:03 bien con la película

Voz 0268 32:06 de Netflix de la directora afroamericanas Luis

Voz 18 32:11 íbamos a ver

Voz 3 32:19 es una deuda que tenía la Academia con él porque no tenía Óscar es su primera nominación como guionista fue candidato da Dirección por Una habitación con vistas Regreso a Howard se en lo que queda del día y adaptó esta esta novela de Andre Azziman este esta historia de amor en el verano de mil novecientos ochenta y tres El quiso dirigir la película pero debido a su edad Los

Voz 14 32:42 pues no no no no pudo realizarlo

Voz 3 32:45 aquí se quedó en esta en este ambiente que cosmopolita que que él decía que le recuerda

Voz 14 32:50 a sus eh a sus películas tradición

Voz 3 32:53 Nahles no ha ido en las que hay pues

Voz 14 32:55 muy inglesas y en Italia

Voz 3 32:58 al público en pie todo el público en pie porque ha hecho lo que todos los americanos más les gusta que es ver a los ingleses en en en su estado Gibraleón sacan deja en su bastón y se pone al día

Voz 11 33:12 voy a ir lo más rápido posible para un guionista que adapta una novela es primero agradecer al autor de la novela quiero agradecérselo que está aquí esta noche esta historia para muchos pero creo que o da igual de esta historia importa todo el mundo esto no hubiera sido posible si los padres como los que aparecen en esta película quiero agradecer al director tan sensible lo que aguardan y no también a mis vecinos en Nueva York que me ofrecieron este trabajo quiero agradecer a los autores de esta películas no estaría sin ellos sin su apoyo y tampoco estaría mal sin y con otras de mis compañeros que ya no están aquí la escritora que escribió creen que recibió este premio dos veces que trabaje muchísimas gracias a los académicos que al Rey conocerme a mí también lo están reconociendo gracias a todos a los que apoyaron

Voz 3 34:45 bueno pues gran aplauso para este californiano mítico realmente amante a

Voz 6 34:54 es decir basta afinidades así a Ruiz Pawel sino que son sus colaboradores en una habitación como

Voz 5 35:00 Vista hacen lo que queda del día

Voz 0984 35:03 el regreso Fagor sens Maurice no que morirse

Voz 3 35:06 en estos puntos en cómo exactamente tenemos a Nicole Kidman que va a dar

Voz 8 35:10 el alcohol le dijo a Billy Wilder a ver si ya tienes las escenas así que sólo veta a casa hay escribe el guión y eso es un problema al que se enfrentan los guionistas la gente piensa que lo que hacen es fácil eso no es verdad porque lo mejor que son guionista más fácil parece esto son grandes narradores hombres y mujeres que trabajan durísimo para que parezca fácil Éstos son los nominados a Mejor guión original

Voz 14 35:43 en la gran enfermedad del amor Emily Gordón email Bayo Arencibia déjame salir de Jordan Lady Bird de Greta que Erwin de Shi fueran la forma del agua Guillermo del Toro y Vanesa Teilor veo tres anuncios en las afueras de Martin Mc Donald

Voz 6 36:17 esta categoría puede condicionar lo todo

Voz 18 36:23 Llorens

Voz 3 36:27 Jordi por déjame salir ópera prima de este actor director bueno americano que que además es hijo de madre blanca y padre negro con lo cual pues esta era siempre un gran amante del terror y que ayer ganó el premio al Spirit mejor película dirección atención

Voz 0268 36:49 madre mía pobre Guillermo nombre y hermano pobres

Voz 6 36:54 yermo no contaba Martín

Voz 12 37:00 no voy a ganar mi moto acuático

Voz 11 37:05 esto significa mucho para mí dejé de escribir esto como unas veinte veces porque pensaba que era imposible no iba a funcionar la gente no querría producir esta película pero siempre volvía esta historia porque sabía que si la terminaba de hacer la gente querría ver entonces gracias a todo el mundo que me ha permitido alzar mi voz hacer esta película Dana Ron

Voz 8 37:28 Universal en blanqueados muchísimas gracias a todo el reparto y el equipo os quiero muchísimo a mi mujer

Voz 11 37:42 han apoyado mi madre que me voy a querer

Voz 8 37:47 puso frente al odio y a todo el mundo que fue a ver esta película todo el mundo que compró una entrada para ver esta película o recomendó esta película alguien muchísimas gracias fiero pesquero por evitar la la pantalla hay que seguir haciendo eso gracias a todos os quiero muchísimo

Voz 3 38:08 pues Jordan Phil que con una película de menos de veinte millones de dólares ha hecho una taquilla de doscientos cincuenta y tres osea que

Voz 0268 38:15 se convierten en la verdad es que ha sido la sorpresa del año a mí es una película que me gusta está bastante quizá no es mi favorita esta noche no quizá no lo es pero es verdad que que bueno pues sabe combinar con mucha Grassi algo que no se había hecho hasta ahora que es humor terror y crítica social entonces él está así al final además en los Oscar el género terror eso sí sabe esta manera es no están habituados a los corderos claro House además es una productora es muy pequeña que hace precisamente eso muchísima taquilla con productos de muy bajo presupuesto es la de Paranormal Activity todas este tipo de películas que son pues bueno de hecho su montador es el de

Voz 3 38:54 Paranormal Activity eh vamos a conectar con con Marta del Vado en en Washington porque esta película Marta Gómez que era como un poco como un poco la parodia de Adivina quién viene esta noche no aquella cosa es melosa con Sidney Poitier y sin embargo se ha convertido de estar reflejando un momento como vemos tenso en Estados Unidos Marta

Voz 1510 39:19 sí sí yo quiero quería decir que aún está última intervención ha sido uno de los momentos más importantes de la gala más esperados la intervención de de tres víctimas de abusos que ha mencionado por primera vez al movimiento Times Up quizás esperábamos a que el mencionada en directamente el tema de los abusos sexuales aunque en realidad no ha hecho falta porque todos sabíamos quiénes eran esas tres actrices ya

Voz 3 39:45 bueno es que han hecho la de Ashley Judd le han masacrado la carrera directamente

Voz 1510 39:51 hay un vídeo con diferentes e intervenciones de actrices y actores han pedido a la industria del cine pues eje que se salga de los de los estereotipos han pedido el can

Voz 0268 40:00 yo en la induce que apueste por la diversidad

Voz 1510 40:02 Dady y por la igualdad y estabais comentando antes y no lo quería dejar pasar porque me parece muy importante en este momento aquí en Estados Unidos en todas las referencias a los inmigrantes ya los Dreamers en este último tema de The Common rape ando haciendo alusión a los Dreamers el mensaje de Lupita en Nyon digo eh diciendo que en Hollywood somos unos soñadores In manda un mensaje a los soñadores de ahí fueran estamos con vosotros justo en este momento en el que los tribunales están en plena guerra contra Trump por este tema de hecho mañana cinco de marzo eh bueno hoy para vosotros si el cinco de marzo e termina el ta ka elimina el DACA que es este permiso esta visa temporal que tienen los Dreamers por la que pueden estudiar y trabajar aquí legalmente por una orden de Trump hija que ahora mismo esa eliminación está paralizada por dos jueces federales por lo que los Dreamers de momento no van a perder su visa a la espera de que pasa algo en el terreno judicial porque de momento en el terreno políticos en el Congreso en no han movido ficha en todos estos meses no han hecho nada para hacer que los Dreamers se pueden quedar aquí legalmente no entonces bueno este este alegato hoy este apoyo a los Dreamers en este momento es muy importante aquí en Estados Unidos

Voz 3 41:18 bueno pues gracias Marta porque evidentemente tú BS muchas más claro mucho más las entretelas de de esta de esta ceremonia que la verdad es que dado un giro eh porque el el caso de este director de Jordan PIL parecía claro como un invitado

Voz 14 41:34 con por por su juventud

Voz 10 41:37 creo que lo cambia todo lo que te digo no lo veo ahora muy favorito a ganar el premio a la mejor película a esta película déjame salir mejor director quizá Christopher Nolan por los premios que estamos viendo es me sorprenden muchísimo yo a mí me

Voz 8 41:51 gusta déjame salir pero sobre todo la prima

Voz 10 41:54 la hora de apertura de modo que mejor claro

Voz 0268 41:56 no se va a quedar en Mejor guión original porque es muy original leí es una apuesta interesante pero pero decir a fíjate

Voz 6 42:05 que yo también

Voz 0268 42:08 también destaca porque porque todo va destapado más porque sí

Voz 0984 42:13 no sé vamos a ver a lo mejor luego se lo convencional mira

Voz 6 42:17 pues volvemos a volvemos a la gala

Voz 8 42:21 nazis

Voz 11 42:23 yo me sentí en unos años más tarde fue voluntario para ir a Vietnam

Voz 5 42:32 no

Voz 11 42:35 con orgullo estar ahí a doce años de doce meses con

Voz 5 42:46 de Jerónima a alguien más

Voz 11 42:59 son cuando los cineastas cuentan historias de aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas

Voz 8 43:09 uno de los años noventa años

Voz 11 43:12 de los Oscar no hay grandes películas de temática militar que han sido celebrados así que ahora vamos a pararnos homenajear aquellas películas que han arrojado luz sobre en cuanto a aquellos que han luchado por la libertad en todo el mundo

Voz 31 43:33 hoy le han esté

Voz 5 43:42 de

Voz 16 43:49 el homenaje a todas las películas en las fuerzas armadas de Estados Unidos

Voz 3 43:55 es que esto también es el momento patria no tiene no lo sé

Voz 6 44:00 sí que ha querido decir Steinmeier sí pero también María chavales él creía que esas dos Américas también

Voz 11 44:20 o sea siempre de unos elitistas produce después esto también pues es un guiño a la América que igual

Voz 5 44:26 no responde también a los Oscar

Voz 3 44:29 bueno sí de hecho Reynés

Voz 0268 44:31 sí sí sí

Voz 8 44:34 cada otoño

Voz 6 44:37 Marta vamos a escuchar a Marta del Vado que espero también que a lo largo de la gala

Voz 1510 44:43 Kieran esa menciona por de EEUU

Voz 32 44:45 el control de la SAR comentábamos al principio de Theo que había unos pins con la de Eras de Estados Unidos de Clos

Voz 6 44:57 no le gusta lo que está diciendo Marta dando la señal y es verdad como dice Marta

Voz 3 45:02 esas esos pins naranjas nos decían que que se veían poco que se veían poco en la ceremonia y ahora vemos en la sala pues en pie otra vez

Voz 11 45:13 el nombre de toda la Academia quiero pedir disculpas

Voz 29 45:18 ya

Voz 12 45:18 a todos nuestros soldados

Voz 8 45:21 por incluir a Matt Damon en ese monta merecían mejor también quiero mandar saludos a

Voz 11 45:30 está bien pero acaba de pasar por algo muy serio acaban de clonar a su perro acaba de morir

Voz 8 45:39 otro perro clonado entonces ahora tiene dos perros clonados es un proceso muy caro porque primero tienen encontrar un perro igual que tu perro y luego

Voz 33 45:50 tienen que decir que han clonado que perro porque es todo mentira que aquí se murió el año pasado

Voz 8 45:57 entonces nuestros saludos a sus perros metro de ancho y mira somos unos elitistas progres que no estamos en la calle pues

Voz 12 46:14 que sepa es que todos estos diamantes representan la humildad

Voz 6 46:20 sí

Voz 8 46:21 la gravedad la velocidad están representadas en siguen

Voz 12 46:29 te presentadoras Sandra Bullock

Voz 9 46:31 qué dice David de la Fuente que el perro de Barbra Streisand se murió el año pasado y que aparecían en todos sus discos en sus conciertos

Voz 6 46:38 lo sólo Now es verdad pero no existe no no no no vamos a escuchar a Sandra bueno

Voz 11 46:44 madre mía muy luminoso

Voz 8 46:49 yo soy el escenario que me gusta muchos pero Oporto

Voz 11 46:57 no podemos bajar un poquito la luz para volver a los cuarenta quiero volver a mis cuarenta baja de la luz por favor que ya tengo XXXIX un poco más por favor

Voz 8 47:11 que XXXVIII

Voz 11 47:15 esa es la clave XXXV aunque menos mal que no estoy presentando con galga sería cómo mirarme unas espejo o para ella también verdad esta siguiente categoría reconoce aquellos que crean milagrosa a través de la luz el drama utilizan el potencial de Guillaume sus estilos únicos son tan rompedores como los nominados esta noche estos son los cuatro hombres y la mujer

Voz 12 47:43 pionera nominados

Voz 33 47:45 a mejor director o directora de fotografía indiquen

Voz 0268 47:51 Blade Runner dos mil cuarenta y nueve Roger Dickens durante más oscuro Bruno del él es el director de fotografía de Jean Pierre Jeunet hoy te van cogí tema porque son ya que está a la primera mujer nominada en esta categoría en noventa años tenían y la forma del agua dan Austen

Voz 17 48:22 a ver si habían sido

Voz 9 48:27 es es

Voz 3 48:30 el tiene catorce nominaciones al Oscar no ha ganado nunca sicario prisioneros invencible sky fall el valor de ley el lector No es país para viejos en fin es home run

Voz 0268 48:43 todo un reto porque la verdad es que la fotografía es maravillosa y eso que tenía presente pues la maravilla de la primer de la original no que es verdad que es una pena pero de Rachel Morrison los hubiera gustado ver

Voz 3 48:55 vamos a escuchar a este veterano mucho

Voz 8 48:57 sí sí más gracias

Voz 11 49:02 me veo en una moto acuático una moto acuática quiero compartir esto con mi mujer no sé muy bien cómo te API también con no estado trabajando durante muchos años ya como veis pero una de las razones por las cuales lo quiero es por la gente con la que trabajo delante de la acaban ahí detrás algunos miembros del equipo empleo

Voz 8 49:31 pues he está trabajando con ellos treinta esos he conocido por primera vez en burlar PES esto es para cada uno de ellos es para nosotros porque fuimos un equipo o un esfuerzo de

Voz 12 49:46 así que gracias

Voz 6 49:48 no pues uno de los Oscar muy importantes las noches

Voz 3 49:52 en esta noche de premios que además suele coincidir con premios finales pero aquí no porque yo esto lo más repartido que he visto en mi vida osea aquí se lleva cada uno uno hizo salvo Dunkerque que lleva tres

Voz 11 50:06 la canción nominada siguiente este no sea películas el gran showman y fue escrito por él los ganadores de esta categoría del año pasado esta canción es mucho más que una canción es un himno para todas las personas que

Voz 8 50:24 la tienen problemas al seguir

Voz 11 50:26 el ritmos que les obligan los demás y hay que seguir nuestro seño es celebrar aquello que nos diferencia

Voz 8 50:33 luego cantarlo sin miedo a todo el mundo

Voz 12 50:38 que al cero de de sus mil cantando de seis Smith

Voz 3 50:43 bueno pues vamos a escuchar este tema esto que me dice Daniela que como sino ocurra hablar entra Inui saca a tortas

Voz 27 51:04 Ovidio o duda bueno aquí

Voz 36 53:51 un

Voz 3 53:54 pues la recogemos este tema que ha puesto en pie a la sala Guillermo del Toro pone cara de desesperación total porque ve que no se va a llevar

Voz 6 54:02 en el verano de Lorenzo no estás poniendo de la boca delante el micro y ver si no nos vamos a llevar bien nunca será el gran perdedor de la noche vaya por Dios bueno vamos a conectar con Nueva York Corín Tellado que está Mateos no te acordarás pero Mateo estuvo aquí uno en unos Oscar Mateo

Voz 15 54:22 hola placer volver ya

Voz 3 54:24 menos atropellado no es atropellado ese discurso ese discurso lazo feminista

Voz 6 54:31 bueno Pino otra palabra

Voz 29 54:33 el activamente no porque aun así como que el bar mezclado con todos los temas pero bueno está claro que ya era el momento Michu el momento Times Up con Salma Hayek con las protagonistas son poco de este movimiento de las víctimas directa te Javi huésped

Voz 3 54:48 pues sí la verdad graba tocaba con todo

Voz 0268 54:50 Mateo pero en los Globos de Oro que es verdad que estaba como era más esperado todo ahí había sido mucho más reciente pero sí que es verdad que no sólo era desde la parte institucional desde los vídeos o los discursos de la Academia mi propio guión de la gala sino que toda actriz que entregaba un premio que recibió un premio decía algo no y aquí es verdad que eso no lo hemos visto

Voz 29 55:12 aquí no lo estamos viendo es verdad que los Oscar a los Globos de Oro siempre tienen este carácter informal que les permite estos lujos no pero sobre todo yo lo que veo es que está haciendo una reivindicación con una gravedad e pues lo que días Un poco tirando aburrida no podía ser apasionante saca lo mejor no es tanto el contenido como la foto

Voz 6 55:32 sí él estar tanto la reivindicación es muy solemnes

Voz 29 55:35 no como previsible muy solemne si efectivamente no ha habido no ha habido un poco de gracia para para decir las cosas con un ávido un toque picante un toque más transgresor ha sido todo

Voz 8 55:50 sí es muy Miss Universo

Voz 3 55:53 un poquito sí Miss Universo bueno de cine cine a ti cuál es tu película qué película le darías tú el Oscar

Voz 29 56:01 pues mira a mi película este año es Tres anuncios en las afueras y es también el hilo invisible estoy dividido pero veo que las dos Se va pues con Guillermo del Toro a a la barra del bar

Voz 8 56:13 si el Oscar al mejor guión para qué era

Voz 29 56:15 el central que es una película que a mí me gustó mucho pues creo que está marcando un poco ese rumor que arrecia en Hollywood de que a lo mejor es el año no de esta película tan refrescante tan racial tan mezcla de géneros no que podría llevarse el gato al agua al final yo no sé a estas alturas estoy perdido porque Amir que es una película que reconozco que no me gusta y entonces no sé muy bien hacia dónde va va a girar la ceremonia vosotros qué pensáis

Voz 3 56:42 a ti no te parece que esta dispersión de te vamos a tener que dejar porque es que vemos que estamos otra vez en la gala esto es así nuestro amor es imposible adiós mate dote que buenos días

Voz 12 56:54 claro y muy leer esta noche

Voz 8 56:57 está aquí no sé si lo sabes pero dejaron vive aquí abajo debajo del escenario siempre está aquí muchísimas gracias Harold estás haciendo magia con ese palito que vuelvas

Voz 11 57:12 Nador de un Oscar en mil novecientos setenta y nueve por este esta interpretación

Voz 37 57:17 ancho donde todo tome y frío maneras mira

Voz 6 57:26 y ahí está Christopher Walken que estaba en mitad de los presentadores os aquí el siguiente premio pues es banda sonora sonora puede ser

Voz 14 57:35 que a ver si solamente Alexander Borges se lo merece Jonny Greenwood pues ahí le tenemos eh Christopher Walken que sale de Wall que millón voy cada vez se parecen más a ellos pues si se ponen de pie para para aplaudirle

Voz 15 57:57 que además que tienen bebés de vaquero eh

Voz 11 58:03 cuando las palabras en la música habla esto son palabras de Hans Christian Anderson que resumen el trabaje el trabajo de un compositor de bandas sonoras ya que la música sigue con nosotros después de que hayan terminado los títulos de crédito Éstos son los nominados a mejor banda sí

Voz 5 58:24 no no no

Voz 3 58:26 a ver qué Hans Zimmer

Voz 5 58:30 a Lorenzo le gusta

Voz 3 58:34 Johnny invisible e incrementando el rato

Voz 16 58:38 pantalla amparan la forma del agua de Alexander de Esplá

Voz 14 58:50 la guerra las galaxias John Williams

Voz 6 58:56 tres anuncios en las afueras Cáceres

Voz 5 59:09 sí

Voz 38 59:11 bueno pues eh

Voz 3 59:13 ha habido división de opiniones en la mesa pero Alexander desplaza es su octava nominación que ella al igual que este va a ser su segundo premio el primero lo recibió en el quince con el gran hotel Budapest bueno pues es uno de los la además ha conectado con toda la nueva generación con George Clooney con Alexander Payne y trabaja al año una barbaridad vamos a escuchar a este a este compositor francés más claros