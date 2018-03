Voz 0036 00:00 permitir que la música sea la voz de sus personajes representar la melancolía belleza del amor bien gracias al departamento a todos los que todos los músicos que están aquí tocando esta noche

Voz 2 00:17 sí Lola en Yo soy yo eres Wright Mike Mills mi música cada cosa que es es escribo

Voz 0036 00:30 no es para para mujeres para nuestras hijas

Voz 3 00:35 bueno pues son las cinco una hora menos en Canarias están escuchando ustedes

Voz 1457 00:40 el programa especial la retransmisión de los Oscar aquí en la Cadena Ser que pueden ver por streaming en nuestra página web y también en la de El País Il estamos entrando en la fase final de los premios que dan los más importantes y por el momento todos muy repartidos que es que premios Eva sobre las ahora pepas igual

Voz 4 01:00 el de donde seas les ser nominado

Voz 0036 01:03 a un Oscar es pertenecer a una comunidad las películas que han ganado en el pasados forman parte de nuestra cultura popular a veces son también protesta los esfuerzos de estos nominados representan una gran variedad de orígenes y estilos musicales son canciones poética sobre la amor observaciones sociales más estos son los nominados

Voz 5 01:29 la mejor canción original

Voz 1457 01:32 Pablo

Voz 5 01:34 Luis

Voz 6 01:39 Marie Jeanne Misterio habló con IVA Journey

Voz 5 01:45 Sylvian si ven Remember mi de coco

Voz 7 01:58 son más

Voz 3 02:00 tan amigos del Marsal

Voz 1 02:04 a veces me

Voz 3 02:08 la que acabamos de escuchar dices mi del ganso humano

Voz 8 02:19 México gestiones

Voz 5 02:23 en Berlín

Voz 3 02:25 bueno pues ya lleva dos el segundo el segundo Oscar para coco como decía

Voz 1457 02:30 los a los que se incorporan a los oyentes que se incorporan a la antena la hacer estamos en la retransmisión de los de los Oscar en una noche muy muy repartida de premios Pepa en el que la película con más y Óscar hasta el momento es Dunkerque que tiene tres

Voz 0268 02:46 premio técnicos de sonido y montaje que también es decisivo muchas veces para ver quién es la mejor película del año tres anuncios Kerala una de las favoritas tiene mejor actor de reparto Sam Rockwell el instante más oscuro maquillaje lo invisible vestuario documental Ícaro use una mujer fantástica mejor película en lengua extranjera Giotto Oña se ha llevado el Premio actriz de reparto para Alison ya ni a Coco dos como decíamos canción y mejor película de animación Blade Runner otros dos efectos visuales y fotografía el colmo iba Journey guión adaptado déjame salir guión original

Voz 1457 03:23 y lo más destacado es precisamente eso porque guión original era al digamos que la ruta que iba a definir el ganador de la noche que se esperaba que fuera Tres anuncios a las afueras y sin embargo ha ido hacia esta película está no es una película de terror semi cómica de este este director negro una opera prima sobre los problemas racial y norteamericanos Ike sorprendentemente ha dado un giro

Voz 5 03:48 pero al menos se a no

Voz 1268 03:51 en directo y que es una persona que viene de la televisión no seas cómico él estaba en el programa Jordan han a que el perdón que es una una programa de sketches donde además también hacia él hacía parodia de Obama de hecho en la película también hay una frase

Voz 1457 04:08 John que hace referencia Obama bueno de hecho el decía eso no que a Vera interesante el momento que está viviendo porque daba la sensación de que como Obama

Voz 3 04:17 era ya presidente todos había solución

Voz 0036 04:19 alrededor no existe la alegría la tristeza al celebrar el talento de nuestros colaboradores también lamentamos la pérdida de aquellos que nos han dejado al igual que Audrey Hepburn dijo su trabajo despierta nuestra conciencia despierta nuestra compasión y sobre todo le da a millones de personas un momento de respiro en este mundo tan violento aunque ya no estén aquí sus contribuciones seguirán vivas con una canción de un artista inspiración al que hemos perdido este año de Mary

Voz 3 05:05 bueno pues llegamos al momento de in memoriam en el que Hollywood recuerda

Voz 1457 05:10 a los miembros de su comunidad que que ha perdido y lo hace con una canción bueno no quiero ser desagradable pero es que ayer en los en los Spirit de los los premios Spirit del cine independiente tienen una manera muy original de de hacer de saltarse este momento no que siempre un poco e incómodo y es pues Saidi hay años en los que les dan recuerdan los que están vivos pero no trabajan mucho ir por ejemplo el año más el ayer reprochaban a los que habían muerto ya para el cine independiente no decían pues lo Jennifer Lawrence ya nunca volverá a una película independiente y así Iban riéndose de todos los que les habían abandonado no porque lógicamente lo de El momento que pasas de los veinte millones de dólares pues ya estás en en otra Liga no yo no sé si es verdad que esto es necesario pero bueno

Voz 9 06:01 que no es un poco como lo del Ejército no SAS son como y luego otra hasta a los sueños y así hay me hace mucha gracia porque están están capitalista neoliberal norteamericano esto de Si sueñas algo lo puedes conseguir el capitalismo entero patriarcal y todo este contexto político

Voz 1457 06:19 sí es un poco más y luchas contra el cáncer lo vas a vencer y los que sean desde han perdido ahí lo retoma las referencias añadió si en el cielo no sé que esas son cosas como un poco haya habido referencias adiós

Voz 0036 06:31 si alguien ha dicho que el cielo un día en el más allá bueno caro y yo dije

Voz 5 06:41 ahí un poco no se entrena

Voz 3 06:43 sí sí bueno de hecho del que cuando salió lo de Weinstein que

Voz 1457 06:47 el las las tres personas más agradecía que más veces había sido nombrada serán Weinstein Spielberg o sea que que bueno también eso es muy bien es verdad que los Goya no pasa mucho a la que sí

Voz 9 07:00 yo construí Eva que hizo un chiste si se lo dijo no lo digo yo espero que el igual Hélder y bueno en estas señoras mucho pero parece que había hecho algo

Voz 1457 07:09 bueno pero Billy Wilder que tenía noventa años y que estaba muy muy

Voz 0544 07:13 dado no se Arriero mucho en la sala se rió mucho

Voz 10 07:16 ella también claro se llamo

Voz 9 07:18 sí pero quiero decir que hubo con un pequeño escándalo como decirnos a nosotros AIA hay algunas cosas que a mí me resultan un poco como eso no sé igual es un poco pretencioso decir esto pero como

Voz 1457 07:28 no no es tan optimista este último Mista pero la criticadas Iratxe estar establishment yanqui

Voz 9 07:34 esto no se me pasa

Voz 1457 07:36 hombre es lo que decía Mateo todo resulta un poco vía Juno o sea que es verdad que en otras ceremonias evidentemente dicen bueno nos acordamos de todos los que faltan en los Spirit se acordaban de Charles Manson decían no te vamos a echar no pero de todos los demás si hay y es verdad que se puede darle un giro no porque es todo al fin y al cabo esas comiendo cuatro minutaje y esto es una televisivo no y luego hay otro mira están poniendo a gente muy rara porque

Voz 0268 08:04 bueno te reta a Saint Suzuki que es uno de los maestros del cine japonés

Voz 5 08:09 sí sí

Voz 0268 08:10 quién operaba yo que saliera porque se acordar pues está muy bien hecho ilusión

Voz 11 08:15 como decía la madre Paco León se ha muerto gente que no se ha muerto nunca

Voz 9 08:20 ya hay una cosa que estabais hablando con el compañero que está allí que es parece que están jugando al tabú osea están diciendo todo como dicen las Guerrilla Girls la palabra que empieza por Efe no ha dicho has Lillo intersección calidad que mira que es un completo el feminismo y la palabra feminismo la he dicho nadie

Voz 12 08:41 y Harvey Weinstein tampoco tampoco pero buenos cómo están jugando poco jugando aún al tabú por suerte bueno

Voz 9 08:48 ya yo creo que en España así lo contrario ha ido la mano

Voz 13 08:51 no feminista de toda la vida

Voz 5 08:54 Santiago a cualquiera

Voz 1457 08:58 el nombre ya lo hemos entendido lo hemos entendido vamos a quitar carnes no no me voy a meter yo en ese jardín porque luego

Voz 1307 09:05 me critican y me salen herpes de dudosa que

Voz 1457 09:09 bueno pues son las cinco y nueve faltan supuestamente media hora para entregar los premios en finales de esta gala en la que está

Voz 5 09:18 todo abierto nada por decidir queda dirección cuatro sea dirección los dos actores protagonistas y mejor película cuatro en media hora más unas público

Voz 0544 09:28 bueno no sé es más alguna sorpresa que nos dé más Warren Beatty Faye Dunaway que pueden ser también en otros tantos minutos no lo sé pero bueno ahora el premio que vienes del de dirección y nadie si yo sí yo es que yo creo que va a saltar la sorpresa verdad yo creo que no tanto hombre hacia dónde

Voz 5 09:46 claro claro

Voz 9 09:49 no no sé

Voz 5 09:50 pues sorpresa porque ya les bueno

Voz 0544 09:53 me suena a sorpresa porque si gana el que a todo el mundo pensaba que era el ganador que era Guillermo del Toro suena sorpresa porque la película no está recibiendo todos los Oscar porque tenía recordemos Catón veces denominado

Voz 9 10:05 no sabía ni disimula tiene un careto de llevar Méjico todo menos yo

Voz 1457 10:11 desde ahí se ha llevado lo mismo que Coco que nos lo que pasa es que la forma del agua yo a producción y banda sonora

Voz 9 10:18 muy bien en general pero ya yo creo que no están infringiendo

Voz 0268 10:22 no sé qué me estabas diciendo antes Pepa de Jennifer Love así sites nos decía Dani Garrán compañero que está con el tuitera a tope buena parte que te hace o comiendo en la web del país preside la hermano María Guerra comiéndose su tapen aparte es que Jennifer Lawrence nada más entrar al Dolby Theater de Los Ángeles pues se ha servido una copa de vino ya sabidos ha subido

Voz 1457 10:44 por las butacas no y que no representan

Voz 0268 10:46 Craig dicen estos bueno y también que hay un sondeo de quede está apareciendo la gala gana regular pero no es de lo peor bueno

Voz 5 10:56 hay cosas peores en la huelga porque yo entre los Goya y los Oscar yo me cuesta decidir yo

Voz 1457 11:08 bueno pues que es verdad que bueno vamos a ver qué se estaba la gala yo creo que ya a no ser que le hagan al pobre Warren Beatty una faena directa esto no lo levantan nadie

Voz 0544 11:19 creo que Warren Beatty le van a dar un sobre falso

Voz 1457 11:21 a propósito de recorrer suelen Viti no pero es una faena que para ellos mismos has yo entiendo que a mí me encanta la cosa americana de reírse de sí mismos que eso no no lo sabemos hacer nosotros lo que pasa es que volver a llamarles es reconocer que tu guión es una porquería Iker salvo el año pasado

Voz 0544 11:40 parece no me parece que el año pasado el Oscar a la mejor película otorgaba anillos dos porque era el cincuenta aniversario de una película que realmente cambió Hollywood como era Bonnie and Clyde me parece que todo ese homenaje a esa gran película ya sabemos

Voz 9 11:53 en ella se truncó quedaron bastante

Voz 0544 11:56 te mal me parece que no se un acto de reivindicación hacia ellos reconociendo a esa película no entonces bueno a mi me parece bien que que

Voz 5 12:04 me pareció bien que a la gala

Voz 0544 12:07 pero vamos a ver lo que lo que les espera no sé si estarán predispuestos a aguantar también a reírse también ellos de sí mismo y a hacer alguna broma o que les tiene también alguna broma también

Voz 5 12:18 el sobrenombre de Warren Beatty ya ha salido en un vídeo ni con tiempo aquí me siempre hay viendo coña

Voz 9 12:23 pues ese rumor pero es que tenía

Voz 5 12:25 el pobre está tan claro eso es normal sostiene que bueno vamos te sois no llegó más gafas que está operandis si es que no me va

Voz 1457 12:39 que que fue mala persona

Voz 5 12:41 o sea que él vio fermento bueno pues tenemos un poco de silencio que sube al escenario para entregar él

Voz 3 12:50 Oscar a Mejor director

Voz 0036 12:52 director pues yo toque inolvidables se ve en cada fotograma escena en escena día cría plano a plano trabaja con todos los miembros del equipo para avanzar la historia esa visión del director puede convertir una película normalita en una obra maestra

Voz 5 13:11 claro que sí

Voz 0036 13:12 estos cuatro hombres y una mujer crearon grandes películas este año Éstos son los nominados a Mejor Director o defecto

Voz 5 13:21 Christopher Nolan por Dunkerque que sorprendentemente no ha ganado ni el banquillo cara Jordan PIL déjame salir opera prima de Tiger Woods Lady ver la única mujer la quinta la Historia nominada al Paul Thomas Anderson visible que tampoco tiene Oscar Guillermo del Toro por la forma del agua esto sí que es un lío

Voz 3 14:06 Guillermo del Toro que abraza a su equipo a Gael García Bernal sale bueno Greta que Airbus muy elegante Le Le da la enhorabuena

Voz 1457 14:17 también saluda a su actriz Sally Hawkins ya hay sube el mexicano que además se convierte en el tercer mexicano que consigue un Oscar en los últimos diez años con lo cual Tram pues hombre lo siento

Voz 14 14:29 si no eres un golpe vamos a escucharles

Voz 5 14:36 soy un inmigrante como Alfonso y Alejandro Magno compadres

Voz 0036 14:43 como Salma y como muchos de vosotros y en los últimos veinticinco años está viviendo en un año que también es nuestro te estoy aquí también estoy en otro sitio porque una mejores cosas que hace nuestra industria es borrar las barreras tenemos que continuar a hacer eso

Voz 15 15:05 porque los muros de los mensajes más profundos a becas un poco mejor esto eh

Voz 0036 15:15 que en dos mil diez vinieron

Voz 15 15:17 a escuchar una idea un poco loca con una maqueta muy rara sobre un Dios anfibio y una mujer

Voz 5 15:30 que que no hablaba

Voz 15 15:33 a mí me hicieron caso quiero agradecer a las personas que han venido conmigo en este camino

Voz 1307 15:40 Mike que también era mística

Voz 2 15:44 aquí como dijo que Mika Hakkinen en la edición padre agradece Mi madre te agradece Mis hermanos

Voz 16 15:53 agradecen ficción

Voz 3 15:56 bueno pues se Un tercer premio para Begic que para los directores mexicanos Iñárritu en el dos mil catorce Cuarón en el di no al revés eh valer el catorce e Iñárritu en el yen

Voz 0036 16:11 ahora hay los tres amigos

Voz 1457 16:13 realmente ha sido una conquista por todo lo alto y hemos visto en el backstage que ya estaba un grupo de veteranas que son las que van a entregar los premios a mejor

Voz 3 16:21 por el actor y actriz porque Casey Affleck que era el ganador del año pasado a mejor actor protagonista ha estado implicado en Chester frente al frente al sí que solía decir entonces como es viene ha habido muchas ausencias esta noche como la de James Franco también que no puede ir por las acusaciones de De Gea

Voz 1457 16:41 acoso pues él no no no lo ha presentado no va a presentar Casey Affleck y Emma Stone también ha cambiado el orden no hacer y entonces hay un grupo de veteranas Jodie Foster bien Fonda

Voz 0268 16:51 es decir que Guillermo del Toro estuvo nominado con el guión El laberinto del fauno películas sobre género fantástico

Voz 5 16:59 con la Guerra Civil española de fondo yo lo gano oye llevamos más los últimos cuatro cuatro mexicanos lo que pasa es que el uno es el mismo pero

Voz 0544 17:14 le da a uno de los Oscar honoríficos en noviembre por esa

Voz 1457 17:17 por esa instalación de realidad virtual

Voz 0544 17:20 Bay Arena que también va sobre los anos

Voz 3 17:22 sí sí la pasaba pero nada pero era una instalación

Voz 1457 17:25 que era en la que tú te el tú te ponen tenía sentías que eras un un emigrante cruzando el de

Voz 5 17:31 cierto es claro el muro

Voz 1457 17:34 este IVAs que sentías la mochila sentías el peso era era espectacular pues si en efecto son cuatro veces las que han ganado los mexicanos que son estos este trío que este es está armada no sé qué qué os parece he a Beatriz

Voz 6 17:47 con cara con capucha a mi se me ha descompuesto la noche porque yo estaba como medio Content ID pronto pues como me ha entrado la vagina no no me ha no me ha pero bueno no le reconoce Saric yermo del toro

Voz 1457 17:58 la composición visual

Voz 6 18:01 su hija yo es que a estas alturas es que sí que la composición visual que sí muy bien pero que no que no de esa película le falta todavía un hervor Filho no que no que no que me no sé si estábamos en plan valiente con el déjame salir y tal pues un premiado Greta hubiera sido así para levantarse de la silla o a Paul Thomas Anderson que se lo llevan mereciendo muchísimo tiempo no se me

Voz 0268 18:28 a mí me hubiera gustado mucho el de Greta por por lo que significa pero la verdad es que Guillermo del Toro sí me parece merecido si me alegro también irá una manera bueno es un mexicano no

Voz 1457 18:40 Hollywood pues pero nosotros no puede ser simbólico políticos a mí es que me parece que la buena parte de que me

Voz 0268 18:46 vaya si queda película pero me quiero decirte

Voz 1457 18:48 que me parece que es una tiene una entidad artística Ia me osea quiero decir que la tanta interpretación política yo aumentó que entonces te haces un manual más que una película

Voz 9 18:57 que que ganen siempre señores blancos heterosexuales

Voz 5 19:01 pues ahí Oise es político nombre en este señor es un gordo mexicano es un blanco pero es gordo es mexicano eh ya verás creas manso era una una como Gordos lo más inca

Voz 9 19:13 que fuera una chica parece que era tan rompedor que fíjate que sólo ha habido una la historia

Voz 1307 19:18 hay que además divertido Fanny saben tocando y ahora no

Voz 9 19:21 con competía con su ex marido sobre

Voz 1457 19:24 no le dieron en el año de Kathryn Bigelow no le dieron porque yo creo que creyeran en En tierra hostil sino porque no se lo querían dar a James Cameron

Voz 9 19:32 pues Avatar mujer me parece un acto muy deben yo me lo pasé muy bien yo hubiera sido mucho lo que se lo dieran a

Voz 0544 19:38 será una película bastante Machine o no el cierre

Voz 9 19:41 eso que la película no lo había visto pero el el culebrón me parecía muy divertido sobre todo empatizar con ella no yo creo que aquí hubiera sido obviamente todas las películas tienen una calidad como para llevarse buen toro lo de Greta hubiera sido pues un no

Voz 6 19:55 no soy un punto com arroba ahora como está dirigida el hilo invisible es que Monti

Voz 3 20:03 el parangón bueno volvemos a la gala donde se va a entregar ahora el premio a mejor actor ya hay salen dos grandísimas Jane Fonda Ice Helen Mirren altísimas guapísimas se ponen de pie para recibirla

Voz 0036 20:22 parecen estos decorados están bastante bien verdad son como los órganos marrón de Barbarella

Voz 1457 20:31 es verdad nácar día brillos

Voz 0036 20:34 gracias Jane y yo sentimos que es un honor presentar juntas el nonagésimo aniversario tiene más años que nosotros menos mal eso es un dato importante eso son anomalía verdad

Voz 5 20:53 a un hombre mayor con una mujer más joven

Voz 0036 20:58 no se ve tanto desde los años sesenta hasta la actualidad hemos visto tantísimos cambios en las políticas en el la la ropa en la ciencia en la tecnología ahora en las relaciones entre hombres y mujeres en público y en privado como muchos de vosotros hemos eh apoyado esos cambios hemos luchado contra algunos lo que antes era rompedor se convierte en la norma pero hay algo constante que nos une y es que siempre nos va a fascinar el poder de una gran interpretación estos son los nominados a mejor actor

Voz 14 21:47 con Del Bosque inicial amé porque eh

Voz 1457 21:52 este neoyorquino de veintidós años

Voz 9 21:54 de acuerdo

Voz 1457 21:55 ya que es el protagonista de esta historia de amor

Voz 8 22:00 vamos

Voz 1 22:02 me escucha Cano

Voz 18 22:17 Daniel de Luis por el hilo invisible ya tiene tres Oscar por Mi pie izquierdo Pozos de ambición Barquín Lincoln ese rápida fuerza

Voz 3 22:39 ya he debemos completamente con la cabeza afeitada que hoy

Voz 1457 22:43 Daniel ya por déjame salir veintiocho años inglés de familia ugandesa

Voz 14 22:48 interpreta a un fotógrafo negro que va a conocer a la familia de su novia Blanca se convierte en un auténtico un horror esta nominación

Voz 1457 23:00 bueno es la parte de la por la corrección política la inclusión pues a mi me parece a mí me parece a mí me pareció flojo a Gary Oldman por el instante más oscuro por su interpretación de Churchill justo cuando llega al poder en mil novecientos cuarenta tiene que decidir pues el ataque bueno el salvamento de Dunkerque

Voz 19 23:29 el sexto Richardson

Voz 1 23:35 el gran favorita

Voz 9 23:40 en suelo

Voz 1457 23:43 Denzel Washington por roman Jay Israel también un multipremiado dos Oscar por tiempos de gloria Training day y siete

Voz 14 23:53 nominaciones interpreta a un abogado que infringe la ley como activista de una película de terror The Night Crowley

Voz 20 24:11 eh

Voz 5 24:13 ella está más íntimos desde al menos sí hubo críticas

Voz 3 24:18 no ha habido ninguna sorpresa que dio el Man consigue este este Oscar a sus cincuenta y nueve años por interpretar a Winston Churchill ha sido bueno realmente el ganador de todos los premios de la temporada además todos los premios en todos las

Voz 1457 24:34 de discursos acaba agradeciendo suelo recordando la figura de Churchill en momento de descomposición eh de de Inglaterra idea alejamiento Inglaterra con respecto a Europa vamos a escucharle

Voz 12 24:50 pues

Voz 0036 24:52 mi agradecimiento más profundo a la Academia y a sus miembros por este premio gloriosas le debo muchísimo a muchísimas personas he vivido en Estados Unidos durante mucho tiempo le agradezco todas esas amistades que he tenido aquí todos los regalos que me ha concedido Mi casa mi vida mi trabajo

Voz 12 25:28 mi familia y ahora un Oscar el cine

Voz 15 25:38 tienen tanto poder que cautivaron a un

Voz 0036 25:44 deben cito del sur de Londres y les dieron un sueño

Voz 15 25:49 mi amigo hermano me ayudó a mantener vivo

Voz 0036 25:55 pues es su engañoso Joe Wright gracias por eso esta otra esperando veinte años trabajar contigo pero ha merecido la pena también gracias por vuestra arte a todo el momento en Wert Concha Aero versan Roques por vuestro apoyo en esta película gracias

Voz 12 26:29 a

Voz 0036 26:33 el y todo su equipo maravilloso y más por quiero reconocer a porque ha sido una gran compañía en esta en este camino increíble siguen también a mi mujer Air Cell por emprender este camino conmigo por estar a mi lado gracias también a al echar

Voz 12 27:00 William

Voz 0036 27:04 ir a los demás nominados en esta categoría Mi amigo que está aquí Denzel no sé que no

Voz 5 27:13 voy a ganar la moto acuático acuática

Voz 15 27:19 también quiero agradecer

Voz 0036 27:20 a mi madre que tienen más años que los noventa tiene noventa y nueve años

Voz 4 27:27 será su próximo cumpleaños está bien no esto no

Voz 15 27:36 quiero decir gracias por tu amor tu apoyo

Voz 16 27:42 no te olvides de calentar

Voz 5 27:45 agua

Voz 3 27:48 la casa bueno pues este ha sido el Oscar de Gary Oldman que era su segunda nominación porque estuvo también fue cambiado por el topo

Voz 5 27:59 bueno pues achacaba que me gustan

Voz 0544 28:02 más otras interpretaciones que hechos y financia de orejas el Drácula de de de Coppola no

Voz 1457 28:08 sí idea como decíamos al haber sacado una navaja y haberla si si no le decíamos que además en este año es un poco como lo de Escobar no que este año ha sido al año

Voz 5 28:19 a Churchill como el buque de The Crown por ahí acoso de la película Churchill que a mí me parecía mejor Caprile

Voz 14 28:28 no

Voz 5 28:29 pero callado cuando ya se calla Lorenzo es como que ya lo que ha hecho mal

Voz 1457 28:34 oye es un rollo de ceremonia y además estamos un poco enloquecidos por qué no sabemos en qué va a terminar esto bueno la parte de los actores se han cumplido todos los a punto toda la quiniela y además se ha cumplido durante toda la temporada que dio el mejor actor actriz lo debería ganar ahora Frances Mc Dormand mejor actor de reparto Sam Rockwell por el Tres anuncios en las afueras y mejor actriz de reparto

Voz 0268 29:03 sí que es lo que ha venido siendo la tónica habitual del del resto de gas

Voz 5 29:07 y lo que más o menos se suponía que iba a ocurrir y otro momento gordo de la noche que es el Oscar a Mejor Actriz bueno pues vamos ahí vemos a Jodie Foster o muletas ya Jennifer Lawrence sí en efecto en Jodie Foster con muletas que van a entregar el premio a mejor actriz que te ha pasado fue Meryl Streep

Voz 21 29:29 la convocatoria no

Voz 15 29:32 pues ella me hizo con Giotto Oña se pero bueno no quiero hablar de ello no no pasa nada una vez me hizo tropezar

Voz 5 29:45 pero bueno vamos a hablar de

Voz 0036 29:47 eso sí son razones legales no podemos hablar de ello luego están maja en las fiestas ante sí pero es falsa

Voz 14 29:55 yo voy

Voz 19 29:57 eso es muy abren

Voz 0036 30:01 los ganadores de este premio las ganadoras su fuerza pero también la fuerza no sólo de las interpretaciones sino también las mujeres sus caminos el escenario de los Oscar es un nuevo día en Hollywood con nuevos retos por delante pero no nos vamos a olvidar todas aquellas que nos trajeron hasta aquí que es abrieron el camino para mi generación y las generaciones del futuro como Joe Di que me dio uno de mis primeros trabajos cuando tú de diecinueve años y ha seguido inspirando sí fue divertido verdad horas veamos las cinco mujeres aspiracional es que están nominadas a mejor actriz

Voz 1457 30:47 sí sí

Voz 14 30:48 las

Voz 3 30:51 son Sally Hawkins por la forma del agua

Voz 1457 30:54 es la segunda candidatura para esta inglesa de

Voz 14 30:57 pues de Blue Jasmine interpreta a la limpiadora muda de la que se enamora la criatura acuática del todo

Voz 22 31:05 si bien

Voz 14 31:13 y ahí está hablando con Jenkins

Voz 3 31:18 sonríe tranquila porque no tiene muchas posibilidades Frances Mc Dormand la gran favorita por seis por tres anuncios en las afueras

Voz 1457 31:25 la americana sesenta años ya ganó

Voz 14 31:27 Oscar por Fargo en el año noventa y siete es su quinta candidatura interpreta a la madre de una adolescente asesinaba y acusa a la Justicia haya el sheriff de no investigar lo suficiente

Voz 12 31:44 una

Voz 3 31:48 y como siempre con cara de que su hijo ahí Margo Robien jugador yo Toni a esta austral

Voz 1457 31:55 llena de veintisiete años ésta es su primera nominación por el papel de la patinador atonía jardín que en el año noventa y cuatro fue vetada de por vida por estar detrás supuestamente en el ataque de su competidora Nancy querrían supuestamente supuestamente yo no soy buena persona saltó a la fama con la película de lobo de Wall

Voz 1307 32:19 Street en la vestida de novia

Voz 5 32:22 verdad

Voz 1307 32:24 soy soy Ronan por Lady ver

Voz 1457 32:28 americana veintitrés años es su cuarta candidata no a su cuarta candidaturas a los BAFTA pero en esta ocasión es la tercera y la verdad es que interpreta esa adolescente imposible que quiere dejar Sacramento e irse a Nueva York en un enfrentamiento con su madre una enfermera que no no llega a final de mes y que quiere ganarla la todos los días en fin algo muy habitual

Voz 5 32:53 padre que estaba muy bien también estaban muy buenas

Voz 12 32:59 Meryl Streep

Voz 1457 33:00 por los archivos del Pentágono sesenta y ocho años vendió una nominaciones y tres Oscar y es la primera vez que trabaja con Spielberg imita perfectamente la manera hablar de la propietaria del Washington Post

Voz 12 33:17 España bueno

Voz 3 33:22 es la reina ya siempre está él

Voz 1 33:28 sí

Voz 3 33:35 pues estaba cantado como decíamos en este en este estos Oscar y le da un abrazo a su marido Joel Coen ir en el aspecto envuelve en las categorías de actores todos todos eran los que esperábamos no sé

Voz 1457 33:49 que os estáis riendo el sistema sería con Roger siempre sube ahora encima se se medidas se ahí está y cómo

Voz 3 33:57 para nada se pone nerviosa hay ahí está bueno vamos a escucharla

Voz 0036 34:05 vale vale bueno estoy muy nerviosa si me mareo levantarme porque tengo algunas cosas que quiero decir

Voz 1457 34:17 intereses Huet fue creo esto

Voz 0036 34:20 lo que Chloe Kim y participó en las Olimpiadas si lo visteis no pues así me siento yo quiero agradecer a que Maradona mira lo que has conseguido yo somos unos hooligans unos anarquistas pero miraló elegantes que nos ponemos

Voz 5 34:40 quiero agradecer a todo el mundo

Voz 0036 34:42 en este edificio también mi hermana

Voz 15 34:48 también a todo mi clan Lloll

Voz 0036 34:53 en estos dos fueron

Voz 1457 34:59 da bien criados por su madre

Voz 0036 35:01 ministra valoran a ellos mismos a ellos que les rodean sé que estáis orgullosos de mí y eso me llena de muchísima alegría y ahora quiero

Voz 5 35:15 Quito de perspectiva deja el eso por detener

Voz 0036 35:24 a todas las candidatas a mejor actriz ponerse de pie conmigo Merry si tú lo haces van a seguir te las demás también a todas las directoras productoras guionistas directoras de fotografía compositor

Voz 1 35:42 diseñadoras ID más por favor

Voz 3 35:47 y se levantan las mujeres nominadas en la sala

Voz 1 35:52 es una de los mejores momentos dos

Voz 5 35:55 vale me quedo acá mirados

Voz 0036 35:58 porque todas tenemos historias que contar necesitamos que financie nuestros proyectos en las fiestas en unos días podemos ir a las oficinas hongo vosotros a nuestros despachos os contaremos no

Voz 15 36:12 esos proyectos señoras señores inclusión

Voz 3 36:22 algo que no hace una reverencia como si estuviera hablando ante Reina ha pues la verdad es que es el el discurso de la noche no ahí de pie y que se bueno que haya realmente un movimiento en los despachos y además ha movilizado al

Voz 5 36:40 público ha levantado a todas las mujeres

Voz 12 36:44 capaz de indirectamente reconocerá su marido y a su cuñado tenía

Voz 5 36:49 la madre de darle con ella ha dicho la palabra feminista que les estaba esperando exactamente que ha sido la persona nadie ha dicho bien dijo feminista pero creo que era los hijos era Pedro Pedro su hijo es un ella misma perdón posición entendió mal pero bueno

Voz 1457 37:08 dicho feminista ya me o sea también se ha referido a subo a a que su hijo ha sido creado por una feminista hay porque es el que además el niño se sentía muy orgullosa de ella lo cual es bueno pues aunque muchas gracias

Voz 0544 37:22 Laura el último enfoque cuando salía Frances Mc Dormand el escenario ha sido para sobre a la mejor película que era azul distinto a los demás que era blanco como diciendo que no nos vamos a confundir este año no lo hemos puesto incluso de otro color Ruiz

Voz 1457 37:38 bueno pues después de esta pausa publicitaria llega ya el momento de la gran película que la verdad es que podían haber reservado dejarlo en seco

Voz 3 37:46 el reto que iban a ser Warren Beatty y Faye Dunaway los que iban a entregarlo porque hubiera sido el puntazo de la noche yo no sé si alguien está en desacuerdo con este Oscar todos estamos a favor no no os quiero decir

Voz 0268 38:02 sí me parece que esta maravillosa

Voz 5 38:05 poco a poco si no es que estando

Voz 0268 38:07 desacuerdo es que me parece que no sé quién no me ha sorprendido ella quiere decir que es

Voz 1457 38:13 peleando por aquel que he visto en la serie Oliver

Voz 0268 38:15 quiten no sé si la pronunciado bien no es el mismo de Fargo

Voz 11 38:19 pero en Fargo era muy diferente era una mujer guiña un ente que luego resulta que aquí

Voz 0268 38:24 ha cambiado quizá no sea no era mi favorita a lo mejor no creo que me gustaba más gorro

Voz 5 38:29 sí sí por supuesto que mire más SAS me decido claro no tengo

Voz 0544 38:36 sí que es verdad es lo que tu decías que en esta categoría las cinco actrices no solamente son protagonistas sino que te las historias es giran entorno a ellas absolutamente no son

Voz 5 38:47 mueren son muy diferentes problemático

Voz 0544 38:49 las femeninas de mujeres no sea que son

Voz 9 38:53 películas no son lo ni siquiera son mujeres buenas porque Estonia de más o menos pero pero el personaje que hace Frances

Voz 0544 39:02 en sus más Street sí que es bueno

Voz 5 39:05 no no bueno bueno sí pero esa directora de medios de comunicación querría ver

Voz 9 39:12 no se por ahí por el moño lo que vamos

Voz 1457 39:19 bueno vamos a ver pero en está en esa película en el Pentágono ella precisamente lo que no quería era bajar los sueldos para los a los periodistas se a la escuela porque ahora sí que estamos

Voz 16 39:31 mí el discurso que dio los Oscar me encantaría hacer una mujer

Voz 15 39:39 ha sido una gran nos vamos a presentar el último premio de la noche

Voz 5 39:45 nada puede fallar

Voz 16 39:49 lo que pasó el año pasado es algo del pasado y ahora con el aniversario de cincuenta cincuenta y uno le ponían clara bien

Voz 3 40:06 bueno pues los legendarios Warren Beatty y Dunaway envuelven al Dolby Theater sino

Voz 5 40:14 terror el deseo sin duda por El Viti pone cara de madre mía llena Ron quema ropa nos vamos a comer tenía que decir la la bueno se ponen toda la platea en pie para recibir estas dos leyendas del cine

Voz 4 40:31 pero gracias a una

Voz 16 40:35 voy a volver a veros

Voz 5 40:41 chiísmo como parece jamás presentar es mucho mejor la Naomi

Voz 0036 40:49 estos son los nominados a mejor película

Voz 14 40:55 el hilo de Paul Thomas Anderson seis candidaturas y que se ha ido de vacío la Historias de un modista inspirado

Voz 1457 41:11 en Valencia María

Voz 5 41:14 bueno no le ha gustado nada a Lorenzo dijo a mí se quería habrá

Voz 1457 41:24 Contactos el instante más oscuro seis candidaturas por el momento ha ganado mejor actor Gary Oldman maquillaje la historia de la llegada al poder de Churchill y la decisión que tiene que tomar el rescate de Duncan

Voz 23 41:42 sí

Voz 24 41:45 malos

Voz 5 41:49 no

Voz 1457 41:49 nos rendiremos

Voz 9 41:52 eso decía

Voz 1457 41:57 tres anuncios en las afueras de Martin Mc Donald una de las favoritas de la noche que por el momento ha ganado Frances Mc Dormand mejor actriz protagonista insta Sam Rockwell actor de reparto la historia de la América profunda de una mujer poderosa que busca justicia

Voz 14 42:22 siete nominaciones tenía llámame por tu nombre la película de Guada Nino una historia de amor entre un adolescente y un profesor universitario esa película de muy bella sensual

Voz 1457 42:42 ambientada en Italia verano italiano mil novecientos ochenta impreciso en el Pisuerga Luca agua Dani no no hablan en mil idiomas y toca el piano maravillosa

Voz 5 42:53 unos desayunos mucho más

Voz 1457 42:55 elites déjame salir ópera prima de Jordan PIL que ha conseguido además inesperadamente mejor guión de la noche por esta historia de un fotógrafo negro que va a conocer a los padres una novia Blanca y esa visita se convierte en una película de terror él mismo es hijo de madre blanca y padre y así una de las películas más rentables de la temporada

Voz 1 43:31 o suba

Voz 3 43:33 aunque que de Christopher Nolan partía con nueve nominaciones ha conseguido tres tres técnicas por sonido y montaje es una película narración del desastre Juncker que contado desde tres puntos de vista los soldados en la playa los pescadores en el barco hilos y el piloto una película de gran

Voz 14 43:54 muy épica bueno pues una magistral película visualmente

Voz 1457 44:02 los archivos del Pentágono de Spielberg sólo ha conseguido dos nominaciones y se va de vacío Meryl Streep candidata a mejor actriz mejor película así las películas más taquilleras de los Oscar pero no ha conseguido el reconocimiento de la

Voz 5 44:17 Limia fíjate voy a Spielberg

Voz 9 44:21 cumplo de titular en castellano como

Voz 5 44:25 no porque da de los papeles da parte los papeles

Voz 1457 44:29 Lady Bird que recibe un gran aplauso es la ópera prima también de la única directora que está en estas en estos Oscar IS la historia es una historia lo biográfica de que de ETA Week cómo se puede es una imbecilidad de Sacramento para estudiar en Nueva York y las luchas con su madre

Voz 14 44:51 de vacío veo que se ha ido

Voz 1457 44:58 finalmente la forma del agua aplausos en la sala para la película de Guillermo del Toro que ha conseguido el premio a mejor director banda sonora producción partía con trece

Voz 14 45:09 de candidaturas esta es una historia de amor entre una limpia

Voz 1457 45:14 adora muda y una criatura acuática en las catacumbas de la CIA en sí

Voz 24 45:18 el año sesenta él dice que es una metáfora de lo que

Voz 1457 45:21 está pasando en Estados Unidos ahora mismo

Voz 25 45:29 sí

Voz 5 45:39 la forma de consigue mejor película y mejor director que es sufrimiento ha pasado Guillermo del Toro en esta ceremonia

Voz 1457 45:51 ese ese ese coronan los mexicanos

Voz 3 45:54 el cuarto Oscar para un director Mexicano en los últimos diez años por esta película que en realidad es un homenaje Lines

Voz 21 46:03 a diferencia de los otros mexicanos hace doblete porque en el otro caso era

Voz 3 46:08 gana el incluso bueno menos Bergman Bernardo

Voz 1457 46:11 con yo también se ha sido Cuarón

Voz 3 46:14 tuvo ahí también una diferencia pero sube todavía quedan ala para que ya no porque ahora mismo Guillermo del Toro le ha cogido el sobre a Warren Beatty y no se ha quedado tranquilo

Voz 5 46:26 hasta que no lo ha leído estaba dispuesto a D

Voz 3 46:28 volver es Óscar y Faye Dunaway sale de

Voz 5 46:31 muchísimas gracias al crecer en México admiraba mucho el cine extranjero como tú o

Voz 0036 46:47 dos Glaser como Frank Capra

Voz 2 46:49 a a hace una semana Stevens Belbeder dijo que si te ganas

Voz 15 47:00 acuérdate de que formas parte de un legado de un mundo de cineastas enorgullece de ello y estoy orgulloso esto quiero dedicar esto a todos los cineastas jóvenes creo

Voz 0036 47:15 Nos están Rando

Voz 3 47:17 cómo se hacen las cosas en todos los países del mundo

Voz 15 47:23 yo era un joven que estaba enamorados del cine al crecer en México pensaba que esto no podría pasar mira pasa quiero decirle a todo el mundo que está engañando con con

Voz 0036 47:37 dar a través de la fantasía hablar de la realidad se puede hacer esto es una puerta

Voz 3 47:43 vamos a abrirla porqué

Voz 0268 47:46 muchas gracias me gustaría decir que para él sí que es nuevo es postureo esto que ha dicho porque una de las condiciones que le puso a Tele cinco es que eh tenía que apadrinar al la siguiente película Tusell apadrinado a Bayona Bayona apadrinado a

Voz 5 48:00 Sergio G Sánchez sé que él ha sido uno

Voz 0268 48:03 los impulsores de de Bayona por ejemplo aquí

Voz 5 48:05 España tiene que ser así supongo ya no no es que

Voz 15 48:10 dan más yo sólo quería decir que

Voz 16 48:15 el costo corazón habrá ganadores al ganador del duelo la moto acuática

Voz 0036 48:32 Helen Mirren con el tema de eso

Voz 3 48:35 la moto acuática bueno esto es una broma final porque daban una moto acuática a quién tuviera el discurso más eh más corto que lo ha tenido en el Oscar que ha ganado el ganador de vestuario mate frites por el hilo

Voz 1457 48:50 invisible al que me equivocado yo decía que se debatía no se la ha llevado este señor que estás

Voz 5 48:54 es una moto acuática con una esa medida medida detrás así sentada como a caballo Helen Mirren

Voz 1457 49:04 bueno pues aquí terminan estos Oscar esta edición noventa de los Oscar en la que Guillermo del Toro ha ganado Mejor Película Mejor dirección producción banda sonora en se bueno segundo premio más importantes son en los que se lleva tres anuncios en las afueras sí que se lleva

Voz 0268 49:23 dos premios interpretativos Frances Mc Dormand a mejor actriz Sam Rockwell a mejor actor de reparto y luego esos dos guiones el de mi Bayón no hay mejor guión adaptado a James Ivory déjame salir guión original y luego pues hemos tenido dos para coco animación y canción Blade les ha quedado con dos técnicos fotografía y efectos visuales Inn Dunkerque otros tres otros tres técnicos montaje mezcla y edición de sonido y el y el lo invisible vestuario el

Voz 1457 49:52 durante más oscuro maquillaje a que si repartidos pero al final la ganadora ha sido la forma de la además ha sido un premio como muy discutido durante toda la temporada bueno vamos a hacer una ronda final para ver qué le ha parecido a todos los los los que hemos estado aquí en esta mesa vamos a empezar por Marta del Vado corresponsal de la Cadena SER en Washington para que nos dé es Marta tu visión de esta gala como nos decías en un día como hoy sí en el que llegan los Dreamers se quedan desprotegidos

Voz 0268 50:20 sí eh a partir de hoy lunes

Voz 27 50:23 eh se termina la ley

Voz 0268 50:26 may taca que es la que da el permiso legal una visa temporal a los Dreamers que en este momento lo tienen paralizados dos jueces federales entonces a mil una de las cosas más importantes no han sido las menciones eh a favor de los Dreamers luego también una cosa que no hemos comentado y muy rápido en un momento de la canción de de cómo ni Andra Day había Diez activistas detrás de ellos uno de ellos era José Andrés que ha desplegado una bandera de Puerto Rico y había activistas del movimiento Mee too Black Light máter un activista provida otra transgénero bueno los los discursos políticos no han sido muy potentes yo me esperaba quizás más eh en contra de los abusos sexuales aunque han estado ahí han mencionado el movimiento Times Up una última cosa también ya hay muchos que veo que piden que Tiffany Hadid Maya Rudolph presente en los Oscars el año que viene después de un discurso que han hecho

Voz 5 51:24 bien denunciando el tema del racismo en la industria del cine

Voz 1457 51:28 pues completamente de acuerdo bonos unirnos unimos a esa petición porque Libicki Mel realmente ha estado flojito

Voz 3 51:36 Marta del Vado muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 1457 51:39 Nos un abrazo hasta luego bueno ya aquí en la mesa vamos a ver que que no sea parecido que ha aparecido este estos Oscar empezamos y Carlos de Carlos Marañón

Voz 11 51:50 pues yo bueno nos no era muy fan de la forma del agua me sorprende además que no haya ganado tampoco el premio al mejor guión siendo luego Mejor Director y Mejor película yo no creo que eso pase demasiadas veces eh pero era así

Voz 28 52:02 hay Dunkerque admisible que eran mis películas favoritas las mejores en mi opinión bueno nunca ha ganado algunos premios técnicos pero bueno han quedado más bien de de vacío y bueno

Voz 11 52:13 yo me alegro por Guillermo el todos los es un personaje que tenemos muy cercano que hablan español y que realmente yo creo que eso que ha dicho es creíble en sus palabras no todo lo demás que hemos oido lo hicieron poco a retórica pero contado por El sueño suena bien así que yo creo que es un buen bonito cierren Frances Mc Dormand encantado y creo que creo que al final las galas las hacen los premiados yo algo que tenemos que tener en cuenta también para cuando hagamos los Goya las galas las hacen buenas los discursos de los premiados más

Voz 1457 52:44 todo lo demás sí porque Guillermo

Voz 14 52:46 pero no ha pues no ha agradecido a toda la ristra no

Voz 1457 52:50 ha sido un mensaje queda lo interesante Beatriz Martínez qué te parece

Voz 6 52:55 pero bueno rápidamente yo creo que ha sido un poco un quiero y no puedo no tenían como muchas películas interesantes Si han optado por una vía o un poco Ni Fú Ni Fá ahora han querido apostar en algunas cosas como en el guión pero después han sido conservadores no tras

Voz 5 53:10 entonces no sé estoy un poco desconcertada la verdad

Voz 1457 53:15 el discretito

Voz 0544 53:17 a él también discretito me me ha parecido bastante que han terminado de una forma muy abrupta quita

Voz 10 53:23 dándole la palabra a los otros toda lectores de la forma del agua para que acabar ya la retro

Voz 0544 53:29 misión Iguana la forma del agua es una película que me gusta no me encanta pero bueno me parece a mi favorita quizá la Tres anuncios en la en las afueras mayor name pero vamos me parece bien

Voz 5 53:42 ahora esto

Voz 1457 53:46 Óscar muy muy diluidos en los que no hay como musa no aquí ya no hay boom Benuza ya hace alusión olvidaron los quintetos de director película director guión y actor eso hará ya todo está mucho más disperso Lorenzo Caprile tebeo casi con ganas de llorar y mira qué tema

Voz 5 54:03 señoras te un año

Voz 1307 54:05 casi muy aburridos aburridos realmente ni de ellos ni ellas sea nada hay Rita Moreno ni nada nada es más ha habido un par de yo bastante

Voz 1457 54:24 pero ni siquiera ha habido un titular de un horrendo no

Voz 1307 54:27 porque ya es todo tan políticamente correcto que tampoco arriesgan tampoco estás triste estamos estás listo es que no

Voz 9 54:38 eran los años

Voz 1457 54:41 bueno pues se van a tener que poner las pilas eso sí que es cierto que

Voz 9 54:44 no estoy nada de acuerdo con el Oscar

Voz 3 54:47 no está nada de acuerdo a quién se lo hubieran dado

Voz 1307 54:49 yo se lo hubiera dado a don

Voz 5 54:53 no no tiene bien

Voz 1307 54:57 se lo no tampoco estaba nómina es que mira desgraciadamente eso mi amiga Sandy Powell lo denunció un año siempre nominal en las pelis de niña que en pues eso trajes bonitos y joya así realmente Estonia tiene un vestuario más que interesante porque es muy creíble es un hombre no te quiero ir realmente poner fea a Margot Robbie tienes enterito

Voz 1457 55:24 pues sí la verdad es que bueno pues vamos por el este este a la el haya qué te ha parecido la ceremonia yo sí

Voz 1268 55:30 no ha a la petición de todos esto gente que está pidiendo que que Tiffany Hadid y Maya Rudolph presente en la próxima gala ya que Tina Fey en mi puede leer que rechazaron la oferta que también creo que serían grandes presentadoras pues una pareja sí sería fantástico me quedo con el momento de ellas me quedo con frases Mc Dormand levantando a todo el público con el vídeo de tirar abajo los estereotipos que puede resultar un poco hipócrita pero bueno no está mal no que que se ha hecho un medio así con todos los testimonios bueno yo por mi parte los premios yo sí que a mí sí me ha gustado la forma del agua debe ser de las pocas pero es también una película bastante redonda dentro de que es un cuento y que hay que tomárselo así pero que

Voz 0268 56:07 en la diferencia y me encanta también han abrir esa fe es junto a otros monstruos y el otro le pasa no sé qué cosa que me gusta porque son todos unos frikis y todos todos entiende que enfrenta al final bueno y luego Alison Gianella Jordan PIL que que de de los que somos

Voz 14 56:24 tan Jan la verdad irán su Varela pues mira a mi los premios me han parecido Morsi que tan arriesgado nada los discursos un poco decepciona

Voz 9 56:33 antes pero yo pienso que en el cine lo importante es crear relatos diferentes y en eso está gala y este año ha sido ha sido muy prometedor no películas protagonizadas por personas trans relatos de mujeres protagonistas de historias muy poco Main muy poco de de las mujeres bien y me ha parecido el anti racismo del feminismo la violencia contra las mujeres la realidad trans han estado ahí ya han venido para quedarse lo de la lo de la tiro normas y el señor Blanco hetero CIS

Voz 1457 57:05 ya lo que pasa es que lo que decían en las que los señores blancos son los que siguen mandando él como

Voz 14 57:09 es eso para pero eso es interesante pero cada vez menos Alan guay

Voz 15 57:15 a mí sí me han gustado los discursos en general me pareció bonito si apasionados en lo que pasa es que sí que me ha faltado un humor más ácido negro por parte de dimitir y me él sabe que se metiera más con el machismo más contra

Voz 0036 57:28 así en la mencía idóneo moderado claros entonces lo mejor han sido las mujeres buenos chistes que han hecho las sí

Voz 0268 57:35 el año pasado metió más humor a través de los vídeos que

Voz 1268 57:38 este año

Voz 5 57:38 tampoco ha metido del Teatro Chino me ha parecido eso sí eso sí

Voz 0268 57:43 Pepa vamos a termine a mí opina lo mismo que ha sido una gala aflojas verdad que han intentado que hubieran que hubiera esos momentos reivindicativos por parte de la propia Academia propio guión cosa que bueno no sé si es hipócrita o no pero se agradece vamos a creo que no podía no hacerlo me ha gustado mucho Frances Mc Dormand eh poniéndolas en pie que yo no era tan fan de ella porque me parecía un poco fingida pero bueno ese momento ha estado bien yo sí que soy partidaria de la forma del agua sea que contenta con los premios si hubiera gustado algo a Lady Bird

Voz 1457 58:13 bueno pues vamos a terminar aquí este programa especial esta retransmisión de los Oscar en la Cadena Ser hemos sido un equipo grandísimo a todos los oyentes que nos han acompañado les damos las guías han venido aquí a los que han venido aquí vámonos les hacemos la ola ir también a los compañeros de multimedia es que han estado aquí han dejado sus cámaras que ahora nos las lleváis nos vamos a quedar en la Cadena Ser para siempre a la cabeza esa dado Álvaro De la Rúa con todo su equipo por supuesto gracias a nuestro equipo multimedia a nuestros compañeros de la web ve que han estado retransmitiendo también durante toda la noche hilo que sirve ya todos vosotros compañeros vamos a levantar el campamento porque Pepa Bueno y todo su equipo viene o sea que en un minuto todos fuera esto

Voz 3 59:02 la radio ha sido un placer pasar otra noche con ustedes muchas gracias adiós

Voz 29 59:17 no