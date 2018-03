Voz 1 00:00 M

Voz 0401 00:59 somos unos pocos los que somos más búhos que haga ondas en los hay con horarios imposibles que se levantan cuando otros se acuestan que vuelven a casa cuando salen los primeros rayos de luz porque salieron con la oscuridad en barata la madrugada los hay que se mantienen alerta cuidando del descanso ajeno Losail quién me pueden dormir empiezan a dar vueltas en la cama retando desenredar la maraña de pensamientos que los mantiene con el ojo abierto sí es que enseñas gracias por estar esta madrugada de invierno al calorcito del sexo así aprendemos un poquito más que lo que puede suceder en nuestra cama o forme avanza esta sociedad cada vez somos menos los que no cumplimos las normas establecidas no porque desaparezcan de que hayan conseguido reconducir nos hacia lo que algunos llaman lo normal que es eso que es tan normal dejamos de ser tan raros porque trabajamos día y noche evidenciando certificando esa diversidad sexual la otra tarde en una red social profesional por excelencia Linkedin en contacto con un cargo bastante alto dijo la diversidad sexual tenía mucho de realidad de postureo no le veo yo nada de teatro a esta manía ni de acostarme con Quintero de enamorarme sólo de quién me merece buscar llamar a quienes se lo gano cuando era pequeña disfrute de los fuegos de campamento en excursiones rodeada de iguales como yo unos más altos otras más guapas unas más simpáticas otro suplicio en torno al calorcito los monitores enseñaban para que no tuviéramos miedo fuéramos quiénes fuéramos a partir de aquellas noches decidí que la noche podía ser un buen escenario para quererme y así poder querer a los que ayudaran después quédense aprendamos juntos lo que no sabemos enseñemos a los demás quiénes son busquemos nos la intención de encontrarnos al final que sólo hay un verdadero propósito por el que empezamos juntos las semanas

Voz 1594 03:09 o quizás las acabamos dependiendo de quién sea usted que no escucha nada Nos gustaría tanto como certificar que la vida y el sexo

Voz 4 03:19 son infinitamente mejores Contigo Dentro aquí ustedes serán siempre los que decidan si ha merecido la pena ojalá así sea Contigo Dentro

Voz 5 03:32 castigo dentro

Voz 1594 03:48 buenas noches Elia Fernández muy buenas en un año me alegro que noticias mientras que cositas de esas tan ricas tendré una dice

Voz 0152 03:58 la mente pero importante porque no nos cansamos de decir lo que importante

Voz 1594 04:02 es la educación sexual y cuánta falta nos hace

Voz 0542 04:05 sí entre otras cosas porque puede ayudarnos a prevenir

Voz 0152 04:09 al menos a saber cómo reaccionar

Voz 0542 04:11 ante situaciones complicadas a nota esto casi uno de cada tres menores entre once y dieciséis años ha recibido mensajes sexuales por Internet según un estudio de la Universidad del País Vasco

Voz 0401 04:26 uno de cada tres menores entre once y dieciséis años

Voz 0152 04:31 once años y si son muy pocos

Voz 0401 04:33 que esto lo que supone que pues como madre cada vez que voy a buscar a mi hijo a la salida del colegio mi JM tiene once presta muy cerca que yo mire a esa masa de niños que salen del colegio y que yo llegué a pensar uno de cada tres de estos niños está siendo acosada

Voz 0152 04:49 no no quiere decir que está siendo acosado ha recibido un mensaje con contenido sexual que puede ser entre ellos y con sentido vale y demás pero bueno que están manejando ese tipo de material no lo hemos de acoso directamente que manejan informal

Voz 0401 05:02 son sexual esto no te reciben

Voz 0152 05:05 perciben a cambio tampoco mucha educación sexual la mayoría

Voz 0542 05:08 la mayoría no el tema es que este dato se desprende de un estudio de este estudio que te decía de la de la Universidad del País Vasco que ha acabado convirtiéndose en un libro titulado Entre selfies Whats Apps hizo autora Maialen Garmendia es una de las investigadoras que ha participado en esta investigación

Voz 6 05:26 buenas noches Maialen qué es exactamente el sexting

Voz 7 05:32 bueno es que ahí me ese es un tema bastante controvertidos porque bueno el el envío de mensajes sexuales pero no hay no hay una definición compartida digamos no entonces es generalmente la la prevalencia de distintas investigaciones varía enormemente entonces podemos encontrarnos con acciones que que en que es una práctica que bueno que el porcentaje de quienes practican el sexo es como un dos por ciento yo pero hay otros casos pues asume es un veinte es saber entonces al final todo ahí hay un problema por ejemplo consiste en que bueno si se contento considera mensajes sexual contenido sexy no sección poco sugestivo todo provocativo o o al más explícito entonces en función de eso varía enormemente la prevalencia de todas formas en y bueno en ese margen de once dieciséis por término medio el treinta y uno por ciento ha recibido mensajes pero claro evidentemente sospecho que los de once doce trece reactive poco llorosos y vende muchísimo más

Voz 0401 06:48 no en porcentaje al final se hace con la media entonces claro puede ser que de once haya menos a lo mejor dieciséis es es muy alta la prevalencia no de este tipo de mensajes

Voz 6 07:00 cómodos con este tipo de mensajes bueno

Voz 7 07:05 eso es otra cuestión que también les preguntamos a los menores y entonces algunos sobre todo los más pequeños generalmente en dos tremendo sales había resultado molestos seguían sentido incómodos no en los que son más mayores menos pero bueno es es una tendencia que se da también con otro tipo de riesgos no general eh a medida en que que van haciéndose mayores pues van van madurando van desarrollando sus sus habilidades competencias digitales su resiliencia entonces bueno pues ha para los quince dieciséis ya son mucho menos vulnerables no causa menos daño

Voz 4 07:45 la diferencia entre chicos y chicas

Voz 0401 07:48 este es decir hay algunos que se sientan más agredido los chicos más las chicas más

Voz 7 07:53 en general las chicas más los los ticos reciben más mensaje pero la las plásticas las causas es puede causar más tamaño

Voz 6 08:03 los chicos reciben más mensajes porque piden más mensajes tamén no

Voz 7 08:08 se eso piden más

Voz 6 08:10 imágenes en concreto en en ese sentido creo que

Voz 0542 08:15 al al incidir en el hecho de que son ellos los que reclaman unas imágenes también hay que pensar en que eh a nivel sexual es cierto que los hombres tienen un estímulo más visual y la mujer más psicológico que esto es algo que que es que se ha hablado aquí en el programa varias veces pero claro aquí entiendo que entonces hay cierta presión por parte de los niños o los chicos para P a la hora de pedir presión que sienten esas niñas para enviarlas ideas y sentirse queridas o que gustan o que participan del juego o no no sé

Voz 7 08:49 sí sí eso si hay un mercadeo y entonces a ver quién quién quién consigue una imagen con una mayor carga sexual digamos entonces bueno entonces las chicas ahí tienen como un doble juego o no entre entre entre tratar de un de enviar algo el atractivo sugerente pero que tampoco sin sin pillarse los dedos

Voz 0401 09:16 no soy somos padres que hacemos los padres ante esta película como que como podemos hablar con nuestros hijos cómo podemos ayudarles como Podemos plantearles porque a mi madre por mucho que me avisó de muchas cosas que me podían pasar

Voz 4 09:32 fui de cabeza por esas cosas

Voz 0401 09:35 qué hacemos en este caso

Voz 7 09:39 pues porque a ver es generalmente además por ejemplo en otro de los capítulos del libro también se habla de todo a pesar de la resiliencia no ingenieril por ejemplo comentan que es generalmente la la resiliencia se se desarrolla en las situaciones de riesgo no que que bueno que pueden ser propias o de alguien muy próximo pero no es fácil pues es un poco lo que comentabas que te ha pasado con tu madre no sea no es fácil que nos quedemos con lo que nos cuentan porque siempre pensamos bueno para mí eso no

Voz 6 10:19 explica de toda su más primero que es resiliencia qué entendemos por resiliencia mañana

Voz 7 10:25 la resiliencia es digamos como una especie de de resistencia de de afrontar los riesgos no afrontar las situaciones

Voz 6 10:35 encarar no

Voz 0401 10:39 el hecho de que cada vez nuestros hijos tengan del móvil antes mi moco está empeñado en que lo merece a los once años yo me niego Redondo el hecho de que cada vez tengan móvil más pronto aumenta el riesgo

Voz 7 10:54 bueno a ver generalmente el el el riesgo cosa el uso las oportunidades de la mano no bueno a ver nosotros queremos pro activos ante ante esa evidencia porque está claro que cada vez cada vez empiezan se inician antes no entonces bueno que que se inicien antes puede ser una oportunidad para supervisar no para darles unas pautas porque si intentamos supervisar la la actividad o acompañar en el uso de Internet a los adolescentes va a ser mucho más difícil que si ahí empezamos iniciamos ese hábito a los once años por ejemplo no porque entonces todavía todavía ya pueden ser más permeables a más permeables a nuestros consejos bueno y también más abiertos a compartir con nosotros actividades no entonces bueno pues en eso creemos que puede ser una oportunidad y desde luego lo que lo que es fundamental es que los padres ahí seamos seamos muy activos en en bueno entrar en en hablar con ellos sobre sobre el uso que hacen de Internet sobre lo que pasa ahí bueno sobre todo pero sobre todo transmitirles que tienen nuestro apoyo para lo que sea no porque por ejemplo hay deportes que antes igual ahora no ocurre tanto pero hace unos años sí se sabe ya que había veces que ellos no contaban las cosas que pasaban porque tenían miedo que tienes cortaran el acceso

Voz 6 12:35 en el móvil directamente en el móvil

Voz 7 12:38 acto entonces bueno pero yo creo que sí tenemos que ser muy activos no ella es evidente que tenemos que implicarnos en eso yo tengo un hijo de doce años también no te tenemos que pues lo mismo que los educamos en otros ámbitos de su vida pues en este también porque porque al final Cabo en Internet los dispositivos digitales es son algo viven a través de Internet no

Voz 0401 13:05 claro es decir no evito nada si cojo y me espero a que mi hijo tenía dieciséis años para tener su primer móvil porque entonces es como tú dices con dieciséis años seguramente en el interés en nada a mi opinión al respecto

Voz 6 13:18 pues sí desgraciadamente probablemente

Voz 7 13:23 recibirá además incluso cual querrán vengar

Voz 7 13:30 entonces bueno pues claro al final ETA tampoco no nunca hay recetas universales no

Voz 8 13:39 no no entonces bueno al final hay hay un cúmulo

Voz 7 13:41 el culo estancias que pueden hacer que a un niño se le den antes o después dependiendo de las necesidades las situaciones bueno no pero pero bueno tan yo creo que tampoco es muy bueno que se que se sientan excluidos no porque porque ellos no tienen ese

Voz 6 14:02 es positivo no nos va a quedar otra

Voz 0401 14:04 educar Maialen no va a quedar otra que ejercer de

Voz 6 14:07 padres se en vez de creemos tendremos

Voz 0401 14:09 tarde macetas que tenemos que recordar cuando no

Voz 7 14:13 la verdad es que entonces siempre decía antes de ser madre decía que educar educar es costoso

Voz 6 14:20 por lo tanto

Voz 0401 14:24 es difícil pero a la vez tan gratificante que les vamos a hacer pues Maialen Garmendia no se encantado que exista un libro que se llama entre selfies y Whatsapp aunque solamente

Voz 4 14:34 pese a porque muchos somos padres y muchos creemos que los móviles están ya en nuestra vida hasta unos límites insospechados no semana quedar al margen de la vida de nuestros hijos

Voz 0401 14:47 muchas gracias por a pensar que nosotras por tratarse

Voz 4 14:51 este tema

Voz 9 14:52 enorme nosotras traemos otras

Voz 10 15:09 le voy a dar voz a Sitges

Voz 0401 15:19 fíjense que yo sigo empeñada en que todos aquellos a los que no hayan partido el corazón todo es eso es que hemos tenido amantes de los que no nos podemos olvidar sacamos la cabeza del agujero en el que la escondidos

Voz 11 15:33 volvamos a ser felices así que Elia qué te parece si lo intentamos con alguien que sepa bien de de estos temas me parece que es un fundamental este tema se ve como seamos y yo las que queramos salvar el mundo tenía eh pero bueno nuestras opiniones al final también representan un porcentaje de la sociedad no hombre aunque solamente sea porque tienes doce años menos que yo porque eres de las que se mira

Voz 0152 15:59 pero Milene al que eso quieras que no representa un padre me gusta mucho la muy importante y me gusta mucho que estés cerca de mí porque cada vez que me dicen algo de los millennials yo no entiendo nada no te quiero ni contar mi esposo que te mira pero eso que son pues tú le dijese Elia te digo siempre digo Elia colegas así que qué mejor invitada Marta Ibáñez te parece y me parece que Marte y la persona que mejor nos ha hablado de rupturas gestión de las rupturas engañoso en pareja que ha pasado por aquí así lo digo no es porque la técnica de bueno pues vamos a dar un poquito más en el tema porque hemos Elbicho hay ya a machete no porque Marta Ibáñez

Voz 12 16:36 psicóloga especialista en sexualidad y relaciones de pareja buenas noches buenas noches que es posible recomponernos de una historia que nos dejó marcados por su puesto os que sin dónde vamos a parar no vamos a cada cual le llevará su tiempo pero sí claro por qué se nos abren las carnes cuando de repente la persona que

Voz 13 16:57 te amamos nos deja hay yp parece que hemos perdido realmente la red

Voz 0401 17:03 que a lo mejor ni siquiera teníamos pero creíamos que teníamos

Voz 12 17:06 bueno depende mucho del momento de las relaciones que estemos si estamos a al principio al principio o a lo mejor puede ser hasta el año algo así pero bueno sigue siendo un principio tiene también que ver con un punto fisiológico de que estamos yonquis como digo yo el cerebro está produciendo una serie de hormonas y sustancias que lo que hacen es crear una dependencia adicción igual que la cocaína a la otra persona entonces cuando nos deja es un bueno yo tengo personas en consulta que viene a superar rupturas yo se lo digo sea es superar el mono

Voz 0152 17:36 usted les dices directamente en una droga Vita todo ello son drogadictas eso yo soy un yonqui tenéis que superar el mono y esto es así no pero sí ayuda porque sabes

Voz 12 17:43 qué bueno que es todo también un poco físico y tal y que eso también tiene que pasar yo creo que se lleva de otra manera cuando ya llevas varios años cuando es otro tipo de relación y bueno yo creo que a lo mejor sí de una manera más de como dices tú lo mejor de perder la vez no perder un elemento somos mejor más prácticos que poquitos románticas como esta no

Voz 0152 17:59 hasta que tengo más años que tuve es Elia yo pensado en las redes manía que me he pensado en la red publicados tú imagínate si me quitan ahora a mi a mi esposo lo que me darían daría el Siroco entonces pero porque es verdad porque quizás es lo que dice Marta pero que tiene más elementos de tu vida

Voz 14 18:14 ya como una presente esta persona y qué diferencia hay a nivel terapéutico a la hora de abordar esa ruptura digamos inicial de tan hormonal y adictiva

Voz 12 18:25 yo realmente en consulta normalmente tengo los ya

Voz 0401 18:27 en pasa consulta los John que ese es un dato muy importante

Voz 0152 18:33 la consulta los yonquis hombre que son los que lo viven de esa forma tan desgarradora que necesitan ayuda para para salir del agujero

Voz 12 18:40 es muy intenso de son mono hay realmente ellos sienten pues ansiedad les impide al trabajo pues sin tener eso no puedo es que llevo dos días sin el trabajo porque me encuentro fatal es que no es que no puedo comer esa es una sí

Voz 0401 18:50 qué es lo que más miedo léxica que es lo que más miedo les da

Voz 12 18:53 al perder a su pareja en pues es que no te creas que los yonquis no siempre han sido dejados a veces han dejado ellos se siguen siendo yo sí entiendo John que es el miedo a equivocarse

Voz 13 19:03 a ver si equivocado haber hecho algo mal la culpa la culpa es otra vez la culpa a perdido perdida la persona perfecta claro pero siempre como una sola

Voz 12 19:12 de qué habré hecho que tenía que haber cambiado yo siempre lo digo sea es que no creo que que hayas hecho saber normalmente no es que tú hagas una cosa lo que es una te deja porque has hecho eso es un cúmulo de circunstancias al final lo que les cuesta entender es que tanto la otra persona como nosotros a todas las personas podemos Un día de enamorar

Voz 4 19:29 ya sin pausa ni nada

Voz 0401 19:32 como es un verbo un poco difícil de enamorarse reflexivo un poco difícil enamorarse como suena

Voz 4 19:38 oye Marta es diferente cuando se trabaja a raíz de una ruptura de una relación que ha sido idealizada por una persona que acude a cuando se rompe una relación que ha sido un suplicio si claro está también gente que

Voz 12 19:57 se ha roto una relación quieren un suplicio que se tiene que recomponer sí porque también tiene ese punto Un poco adictivo sabes y entonces ese castigo entonces hay también mucha culpa pero como esas personas deben ser ellos saben que lo han pasado mal que era una relación tóxica que que no era una relación que fuera ninguna parte que les viene mejor estar sin esa persona pero aun así tienen mucho enganche y como no lo entienden claro es una contradicción es decir jo exige que yo sé que esta persona no es para mí pero sí que estoy enganchado tú cómo abordas esta terapia en este caso cuando cuando una persona que tenía una relación tóxica cuántos pues hablamos mucho de la toxicidad no es no me gusta echarle la culpa a otra persona no decir no claro porque esta persona es que cualquier otra persona se de cuenta no hizo sentir y tú crees que eso es amor topes que eso es lo que tú quieres hacer una relación ir tardamos mucho en la quito es decir ligas a que se escuchen asimismo hablando de esa persona claro

Voz 4 20:54 que eso da miedo

Voz 0542 20:56 cómo de importantes en esa en ese momento lo que los psicólogos llaman y si contacto cero cuando deja de ver a esa gente

Voz 12 21:07 total es que eso es es que eso es lo que tienes que hacer no no deja de ver deja de hablar de llamarla de todo sea bloquea la del Whatsapp todo tiene que irse fuera no se puede ser amigo con un ex presidente de esa es

Voz 0401 21:20 la primera la primera premisa es indispensable dejar de tener

Voz 12 21:26 contacto con la persona con la que hemos roto nuestras relaciones tal sí esto es como una adicción ya te digo tú no puedes decirle a dejar de fumar bueno pero te puedes echar el cierre toda la mañana una vez que decides que ha dejado de fumar dejar de fumar no es retocar un cigarro entonces es eso aparte es que no no viene bien no sabes qué luego ya cuando a lo mejor se supera el pasado todo ese movimiento bueno a lo mejor se puede recomponer era una amistad

Voz 4 21:48 pues a lo mejor pero en principio no se puede ser amigo de un ex

Voz 0542 21:52 cuántas trampas nos poner la cabeza para hacernos creer que hay que retomar esa

Voz 12 21:56 contacto por excusas estúpidas claro no además siempre con la idea de que de que si tú bloquear a esa persona ya se va a eliminar por completo la posibilidad de volver no que ellos lo que les digo a ver el el no lo tienes todas las mañanas sabe que esa persona si quiere volver contigo algo por volver no sabe qué pasa que es el bloqueo a la sede de la tarde a las siete va a decir necesito volver a esta persona sólo va a ocurrir inside quiero buscarte encuentra osea no

Voz 4 22:23 escuchándote hablar siempre ante una duda los amantes funcionan funcionamos como drogas les amante cerveza sexual

Voz 12 22:33 de la madre sexual yo te hablo del del tipo o la mujer que se mete en nuestras camas y nos gusta total total tiene ese efecto adictivo de ir también esa sensación un poco de unicidad no encontraba la persona con la que me acordé sino de verdad esta es la persona más engancha mucho y nos hace pensar incluso que puede ser amor que eso me ha gustado ser que con una amante que sea fantástico en la cama

Voz 0401 23:00 creamos que nos hemos enamorado

Voz 12 23:02 luego la conexión en la cama siempre te hace pensar que hay otra conexión más allá la conexión mental no sí sí sea con amor y cómo podríamos no cae

Voz 0401 23:12 es en este

Voz 12 23:14 pues es muy difícil yo creo que también es parte del ser humano tampoco hace falta

Voz 0152 23:18 torturar no es no es un guión caemos la hagamos y esta pasada hay una explicación además que a mí me encanta esa

Voz 0542 23:26 arte biológica que dicen que uno de los de las funciones de la oxitocina es generar después del orgasmo ese vínculo con la pareja pero eso está proporcionando un orgasmo porque así nuestro cuerpo entiende que es un ejemplar válido para la procreación

Voz 0152 23:43 son como pues no tiene sentido que sea una explicación mecanismo cuyo fin es la que se perpetúe

Voz 12 23:53 lo sentimos mucho más unidos otra persona cuando tenemos unos gas monta siempre dicen que lo esté

Voz 0152 23:56 pero después es como estar en unos te quiero después de correr por favor vamos a decirlo cuando estamos muy normales o cuando estemos o cuando estamos en algo normal en algo normal que no sea si tu amante sólo te dice te quiero después de correr

Voz 12 24:12 Z

Voz 0152 24:14 siempre está rompiendo las ilusiones de la gente Marc ya hay una corta risas

Voz 0401 24:21 Marta es sabemos gestionar nuestras relaciones sexuales y afectivas para que sea mínimamente buenas refrenar rutinas conformismo amantes innecesario subestimar cómo podemos aprender a gestionar nuestros propios afectos y deseos para no España continuamente con lo que tú me estás diciendo me estás diciendo de repente ya en que te echa un polvo de puta madre como al orgasmo lea y Mi vida tenemos que aprender también a gestionar todo esto porque la información que recibimos por parte de los de las películas por parte de las series muchas veces por parte de todo lo que está nuestro alrededor va a llegar aquí uno antes decían que iban a despertar del letargo y los cuentos nos contaban estando llegado un pago tres Abalo labios y de repente tu ya despertadas ahora me da la sensación de que a veces precisamente porque en la cama nos hacen sentir también Nos enganchaba del mismo modo se enseñará esto que nos va a enseñar a que gestiona

Voz 12 25:21 tenemos que ser primeros pair críticos con todo lo que vemos a ellos que me río un montón de las con las románticas porque sabes te eso desde venden eso no que llegan uno está echan un polvo ya son amores para siempre tal y me encanta la escena de te persigo al aeropuerto porque huye si tal y me me encanta esa los aeropuertos son fantásticos entonces pues sí en un poco críticos con eso luego se aprender lo que nosotros realmente queremos a ser sinceros con nosotros mismos saber qué es lo que realmente necesitamos que es lo que realmente nos enganchado al otra persona porque a lo mejor nos damos cuenta jode es que me engancho siempre de eso de los tíos que me echan un buen polvo al mejor que estoy confundiendo yo aquí es que necesitó más afecto físico hoy podrá yo no sé pero bueno aprender de nuestros errores sabes que es que caemos siempre otro una y otra vez en la misma piedra yo decía antes no pasa nada a la que hagamos la acabamos de cinco veces vamos a aprender de la terrores no si yo me la primera vez fenomenal la segunda vez bueno ya pero ya la tercera me parece que necesitas melodrama en tu vida claro también este es que siendo conscientes de que

Voz 0542 26:22 es una relación lo único que nos daba era un buen sexo Inma la relación puede pasar que afrontamos la ruptura y que lo que nos bloquea de cara a encontrar a otra persona o simplemente a estar bien es precisamente eso el haber perdido en nuestra vida esa dosis de placer físico estrictamente de eso cómo nos recuperamos

Voz 12 26:42 sí además tendemos luego a comparar no lo tenemos otra pareja sexo es como ya lo mejor es ideal en otros otras formas eso que me lo más saludable sí pero es que somos capaces de pero es que en la cama si somos somos un poco así ya te digo la manera recomponernos es ese como muy sinceros con nosotros mismos también tenemos que saber que realmente la satisfacción sexual parte de nosotros mismos sí si nosotros tenemos sino tienes conocemos muy bien y sabemos disfrutar nosotros en en principio tendría que ser bastante tendría que haber bastante igual pareja que encontremos que muermo que no nos deja vivir soltar no si total pero bueno depende más de nosotros entonces a lo mejor resulta que con una pareja Nos hemos descubierto hemos aprendido cosas oye pues a vive lo como un aprendizaje decir pues que guay así para el siguiente para la siguiente persona pues esto que me llevo sabe que puedo enseñar a que puedo

Voz 0542 27:36 lo peor es esto como que siempre se habla desde la Sexología de no poner en el otro la responsabilidad de nuestro

Voz 12 27:44 es la típica frase ésta de mi mujer fingida sino lo inesperado

Voz 0401 27:47 sí que es raro que la habíamos sería muy costoso hollín muchos somos padres

Voz 4 27:53 muy muchos queremos que nuestros hijos pues evidentemente no sufran hay algún método para que no magnifica a sus primeros amantes podemos lanza

Voz 0401 28:04 les de alguna manera algún alguna enseña

Voz 12 28:06 no yo creo que sí que viendo eso pero las pero cuando vemos películas con ellos y películas románticas os series les un poco rompiendo mitos sabes y decir oye mira esto no es así esto no es el amor luego de Jaled recursos cerca porque ya sabemos que los que nuestros hijos o a lo mejor sí que tenemos una la acción súper súper abierta pero ellos normalmente se cortan bastante al preguntarnos cosas de amor y sexo y tal entonces no podemos esperar a que nuestro hijo se siente con la mama cuéntame cómo es esto del amor y entonces pues de recursos cerca a lo mejor un montón de literatura dejárselo que lo pueda leer pero bueno yo creo que también lo que siempre digo sea forma parte también de la adolescencia eso pues en los primeros amonal hay que inferir es decir hay que se ha visto me parte del guión si hay que aprender de ello y bueno también yo qué sé yo en general nosotros tratamos que nuestros hijos sean personas seguras con una gran autoestima que bueno que la ruptura de las vivan pues como todos hemos vivido a dar todos los adolescentes de hoy qué horror tal pero que no sea tampoco hecatombe acá

Voz 0542 29:05 vamos de de hablar de los riesgos de de los teléfonos móviles de las imágenes y de la facilidad que que tienen para para que los adolescentes se inician en esto eh cómo cómo podemos también en ese sentido prevenirla es del riesgo porque claro es un elemento nuevo él el hecho de que tengan a su disposición esa facilidad para mandar sus fotos íntimas que es algo que antes no existía

Voz 0401 29:35 claro pero es nuevo para nosotros pero para ellos no para ellos han ellos son nativos digitales es decir están

Voz 0152 29:41 desde que eran pequeños las imágenes es verdad que que esa híper presencia de el otro a nivel terapia es verdad que el hecho de que otro

Voz 0542 29:49 no puede entrar en su habitación digamos por un mensaje sin que tú lo controles también el introduce un elemento nuevo de cara a esa relaciones tóxicas por ejemplo

Voz 12 29:59 bueno la verdad es que ahora mismo es verdad que luego se habla mucho de ello los medios y ellos y les salía como muy presidentes Carcesa una noticia oye mira lo que pasa que luego estas estas fotos pueden aparecer en cualquier parte

Voz 13 30:11 que cómo se llama ahí una bueno

Voz 12 30:14 hay un nombre no como una especie como de como de un delito no digital de utilizar estas ofertas estas estas imágenes para luego acosar a la otra persona y hacerles un poco el ciberbullying ciberbullying ciberbullying vale si hizo buena hacerles saber que que que puede pasar contarles lo que hay y si lo que hay

Voz 0401 30:32 das cuenta Marta de que somos capaces de invitar de nuestro programa con cualquier excusa de cualquier tema que realmente para hacer terapia

Voz 0152 30:41 contarte nuestra vida de pareja no eres consciente eso sí siempre que somos dos generaciones haciendo terapia contigo me parece fenomenal pues estrenará Super representativas de arreglarlo tu milenio yo una señora mayor de Murcia estamos todo señora mal yo sí por Navidad como si fuera jubilada cuando no lo es así que no sé yo lo que nos espera cuando tenga veinte años más Martí Báñez ha sido un verdadero placer

Voz 0401 31:06 intentar recomponer nuestra vida después de esta ruptura que nos ha dejado muertes

Voz 12 31:12 citas a Elia ya mi así que muchas veces

Voz 11 31:15 así por contarnos y darnos las ciudades

Voz 10 31:20 Inti hasta iba a tú a tú a tú a tú a Antoine Jaume no Newcastle lleva tu tu tu Batua Truan ya ya pues tal vez after pues pelea

Voz 0542 31:44 tú sabes que cada vez viajar es más fácil que los vuelos son mucho más baratos que hay mil opciones de alojamiento hasta alquilan sofás al que eran sofás y que me dices si te digo que también hay opciones Singer a la hora de viajar opciones sueño Ceres que mundo sueñan es un mundo silencioso pero amplísimo con eso está muy bien no paran para que no paran de hacer cosas nuevas esa me estás diciendo que hay me estás diciendo que si vamos a vamos

Voz 0152 32:15 quienes pones llena de chico me planto

Voz 13 32:20 a hacer un viaje demás decidimos no vamos a hacerlo del TC además conocer gente detergente dando su claro somos hay un queremos que haya muchos su ingreso como es un guarismo a nuestro alrededor puedo conseguirlo puedes conseguirlo mejor que te lo cuenten Marta Jose buenas noches Marta y José hola buenas noches

Voz 15 32:42 las noches contadme qué es

Voz 13 32:44 su indias House seis pues mirar Singer House es es la red social liberar para compartir casas cuando viajas la idea de Singer House es surgió principalmente para dar un servicio como vosotras comentabais a la comunidad su Inger que hasta ahora no existía a nivel mundial investigando pues nos dimos cuenta que la mayoría de las páginas Inger era las típicas páginas de contactos entre parejas excepto alguna que hay para realizar cruceros de lujo no había nada más pues por eso dentro de este mundo que cada día como decís vosotros también tiene más seguidores además de todas las edades buenos decidimos a darles una alternativa más como es pues eso al viajar compartir casas de gente su Inger y conocer gente con la que se tenga algo en común

Voz 0542 33:33 porque además lo que hemos visto aquí es que efectivamente es un mundo que crecí es un mundo que lo que necesita es espacios de encuentro constante porque además también encuentra en sitios pequeños hemos visto como locales de intercambio pareja tenían mucho rechazo por parte de los vecinos de su saque entiendo que esta esta fórmula venía dar respuesta a una necesidad que tenía mucha gente

Voz 15 33:52 sí bueno y sobretodo principalmente para darle normalidad también a a este mundo no personas normales que que bueno sobre todo bueno pues tienen una una afición por decirlo de alguna forma en común y a partir de ahí bueno pues un un servicio que no existía ese momento pues pues dar la posibilidad de de que exista a partir de ahora

Voz 0401 34:11 porque os pereció cuando tienes una sexualidad no convencional

Voz 4 34:15 es complicado poder llevarla a efecto cuando viajamos

Voz 15 34:21 bueno sobre todo porque como decimos todos tenemos vida tenemos familia entonces bueno sí es una situación algo especial que hay muchísima gente que cada vez como decíamos existen un mayor número de personas pero claro lo guardamos todo para la intimidad entonces a partir de ahí sí que nos permite contactar a la vez que que vamos a viajar como no compartir casa

Voz 0401 34:46 claro que estamos hablando de que de que yo lo que haría exactamente corregirme por favor época yo os digo porque he indagado en vuestra página web ya estado ahí en Singers House es por favor apunten porque les va a encantar aunque solamente sea por ver cómo funcionan yo me me voy con mi chico a una casa donde también semana hospeda

Voz 12 35:07 a otras parejas que también son swing

Voz 0401 35:09 las que surge el flechazo surge que no surge flechazo no surge o cómo va esto

Voz 15 35:14 no vamos a ver principalmente lo que es es yo quiero ir de viaje con mi pareja bueno igual que por ejemplo existen otras redes sociales muy conocidas como decirlo por por ejemplo la que lo que hacemos es compartir una casa bueno pues yo tengo una vivienda tengo la posibilidad de ser anfitrión yo el rol que que voy a asumir en la página va ser viajero anfitrión o viajero anfitrión ambos pues si yo quiero poner mi casa disposición de otro viajero pues para conocer otra gente para poder enseñarle en mi ciudad etc etc pues lo que hago es poner mi casa como anfitrión a partir de ahí se ponen en contacto conmigo pues una pareja por ejemplo quiera ir de viaje un fin de semana a a Barcelona pongamos por ejemplo bueno pues yo quiero viajar a Barcelona lo que voy a hacer es siempre que hay un un feeling por decirlo así me pongo en contacto con ellos a través de la página los conozco y lo que voy a hacer es voy a estar en su casa en vez de pagar un hotel pues voy a compartir el día dos días y me voy a quedar alojado en su casa

Voz 4 36:17 es decir yo lo que realmente voy a hacer primero es conocerme a través de la página web claro la voy a llegar a una

Voz 0401 36:24 esa sin conocerme decir hola buenas seis en qué te estás de mal claro sí claro por supuesto que ya hay un servicio cómodo

Voz 13 36:31 tú mandas mensajes y te comunican con esa pareja que en principio tienes afinidad con ella a través de la página muy valiosa hablas con ellos a través de la página en mensajes que puedes ir mandando te de unos a otros si existe es afinidad

Voz 0152 36:46 dices oye yo este fin de semana me quiero ir a Madrid me

Voz 13 36:49 lo Hayes ítalo Irán buenas lo pasas también

Voz 0542 36:53 también puede pasar que haya feeling

Voz 0152 36:55 quedes vallas y luego una vez que no lo haya visto nada

Voz 15 37:00 claro por supuesto como personas adultas que somos eso no tiene absolutamente nada que ver rusa decirlo un poco ya no es como al que le gusta jugar al tenis y a otro también le gusta jugar al tenis bueno pues tengo esa afición en común

Voz 0401 37:11 sí yo quiero mantener totalmente mi anonimato inutilizar vuestra página web eso es posible o

Voz 15 37:18 por su purito Carmen no no no no vamos a ver en nuestra página hay que identificarse absolutamente para nada sí que se siguen unos controles el equipo de de House es lo que hacemos es filtrar muchísimo pues para que no haya los típicos mirones o perfiles falsos entonces sí que se pasa por un proceso de verificación pero en usuarios solamente tiene que dar su dirección de correo electrónico para hacer un registro normal y corriente poner en en un registro muy sencillo que hay bueno pues sus gustos sus aficiones que él lo que busca es sobre todo el el rol que va a desempeñar en la página que como decíamos antes pues si voy a ser anfitrión se hubiera viajero os voy a ser ambas cosas

Voz 13 37:57 no es necesario ni cuando tú pones una foto mostrar tu cara Ny mostrar habitaciones privadas de tu casa porque claro en la página hay muchas casas situadas en diferentes lugares entonces no obligamos a nadie a que ponga una foto real de la habitación y de la puerta de su portal ni nada por el estilo evidentemente

Voz 0401 38:18 porque no todos queremos estimados claro claro para ver si porque a lo mejor a mi vecina la del quinto de esta no quiere que nadie sepa que está claro es que tiene todo el derecho del mundo a que su vida no sea conocida no

Voz 15 38:29 por supuesto eso eso es lo lo cuidamos al máximo lo cuidamos al máximo tanto a la seguridad de todos los usuarios con bueno a entraremos en ellos servidores con https la marcas de agua en todas la foto se cuida al máximo

Voz 0401 38:44 cuál es el proceso una vez que entramos en la web identificarme como lo que quiero ser o primero entro como una persona su Sunyer

Voz 15 38:53 es una pareja Singer lo lo primero es conseguir un código de invitación porque la páginas totalmente privada empieza ya la la privacidad de la que estábamos hablando y que milita pues me imita a una persona que ya sea usuaria de la página o también a través de los club colaboradores que colaboran con nosotros bueno puedo yo sigue dentro a cualquier club colaborador y pido una imitación de Singer House es pues lógicamente me van a dar una invitación con un código invitación para poder acceder a la página por otro lado también lo que hemos hecho es habilitar un procedimiento especial para verificar a las parejas que a pie de página Si mientras en tres W punto com pues a pie de página de un apartado que pone como conseguir una invitación ahí las parejas lo único que tienen que hacer bueno pues si ahora de momento que la página ha empezado hace muy poquito pues no conoce no no tienen a mano a nadie o el local colaborador en principio del espía muy a mano pues no está colaborando con nosotros hasta hasta un futuro próximo simplemente con mandarnos una foto de la pareja como decíamos antes sin necesidad de que se vea la cara con un dibujo de nuestro logotipo que muy sencillitas que es la casita de de su Singer Hauser pues al mandarlo nuestro equipo los verifica como pareja real se les puede mandar un código de invitación

Voz 0401 40:09 es común clubs súper secreto

Voz 15 40:12 bueno sobretodo privado y sobre todo eso porque pensamos en la privacidad de los usuarios si queremos mantener al máximo

Voz 4 40:20 qué perfil de de encontramos en en vuestras casas

Voz 15 40:23 pues de todo absolutamente de todo por ser de parejas lo más jóvenes que podéis imaginar hasta bueno los los más adultos por decirlo de alguna manera pero hay un amplio abanico por decirlo de alguna manera bueno cada vez más más parejas en en este mundo Singer

Voz 0542 40:42 imaginad que no

Voz 13 40:45 nunca ha entrado en un local de intercambio nunca entraba una web

Voz 0542 40:50 considero que esta es una buena ocasión para iniciar me en el mundo su interés parece una una buena forma de aproximarse a esto es demasiado a saco no no no

Voz 15 41:01 depende es que vamos a ver esto depende lógicamente cada uno de de de como es la persona o o como son las personas esto es como decíamos antes en en otras redes sociales que hay para para gente vertical que se llama para gente que no es del mundo Inger por ejemplo pues habrá gente que le encanta hacerlo viajar alrededor del mundo y habrá gente que diría yo esto no lo haría vamos ni por asomo pero a partir de ahí lógicamente lo que hemos intentado llevar es eso pues un servicio que no habían el mundo llevarlo con con toda la normalidad posible dar esa posibilidad para para el que lo quiera coger una posibilidad bastante interesante

Voz 0401 41:39 cuánto tiempo lleváis pues apenas seis meses vale

Voz 15 41:43 es el balance pues muy muy positivo o muy positivo es un balance que se están conociendo desde hace muy poquito prácticamente hemos salido a la luz después de mucho tiempo de de investigación y de trabajo para para ver la luz todo esto ir bueno ahora mismo hay alrededor de mil usuarios y bueno pues poquito a poco sobre todo dando la gente a conocer en redes sociales está conociendo cada vez más nos han llamado también de varios países de México Argentina en Francia

Voz 6 42:14 la repartida por varias partes de la geografía mundial

Voz 0401 42:19 pues Marta ahí José muchas gracias por contarnos en qué consiste Singers House es gracias

Voz 16 42:26 pues muchas gracias por prestar atención

Voz 0401 42:29 a sexualidad es no convencionales y aquí estamos para cuando sea menester

Voz 17 42:35 hablemos de este tipo de cosas encantador estaremos truchas llevamos hacían cuando queráis podéis contar con nosotros recordamos recordamos

Voz 0542 42:42 la cuenta de de House es que arroba Summers House is todo en plural en Twitter la web Singers House es punto

Voz 0401 42:51 perfecto se nos olvidemos una cosita no

Voz 15 42:53 mi cuéntanos vamos a ver tenemos una sorpresa para los oyentes de vuestro programa ojalá o vamos a ver tenemos o queremos hacer una promoción especial de Contigo Dentro vale entonces lo que queremos hacer bueno puede Singer House es lo que tenemos es el gusto de darle a los oyentes de Contigo Dentro la posibilidad precisamente de lo que hablábamos antes de conseguir un código de invitación pues para formar parte de de de nuestra web y lo que queremos hacer es darle esa posibilidad además con un descuento del cincuenta por ciento de descuento en la primera cuota anual para ello pues solamente tienen que enviarnos un correo a info arroba su Inger House es punto com indicándonos simplemente su dirección de correo electrónico imponer la referencia Contigo Dentro

Voz 17 43:39 todo un honor empiece con eso bueno pues contarán con la cuota anual por parejas son XXXIX veinticinco al año treinta y cinco euros

Voz 18 43:49 año que con Codigo con con el código Contigo Dentro es la

Voz 17 43:53 cincuenta por ciento de descuento vamos sabiendo en el correo Contigo Dentro

Voz 0152 43:58 lo contaré aduce esta llamada de atención

Voz 15 44:01 perfecto si es espero espero que

Voz 0401 44:03 a las parejas que vayan con el código Contigo Dentro los con vez los comensales para que Bingham

Voz 0152 44:09 por aquí no como se llamen nos mandan un correo a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com o un mensajito de guasa

Voz 0401 44:17 pese al seis uno seis diez cincuenta cuadros cincuenta cuadro ya cerramos el circo

Voz 15 44:21 hay alguno que se lance y cuente su experiencia en la página

Voz 0152 44:24 vamos ya por visto un abrazo está gracias gracias hasta pronto

Voz 12 45:01 tú sabes lo importante que sí

Voz 11 45:02 el marketing ahora sí me puedo me hago una ligerita idea pero no sé si estoy muy bien así por ejemplo

Voz 13 45:08 te digo en branding Pleiss me o

Voz 11 45:13 mira esto es lo que pasa tú ya sabes que no no me da la risa pero tú ya sabes porque me da me da la risa

Voz 0401 45:18 que yo soy del grupo hoy del equipo de Alex Grijelmo estoy hasta las orejas de los anglicismos el marketing hay que utilizarlo porque son

Voz 0152 45:27 así me lo va a ser nacionales y me dice me va a que los niveles de marketing Bages porque además si te digo que podría aplicar

Voz 0542 45:35 las técnicas de seducción sexual a los negocios

Voz 0401 45:39 creo que eso me manejo un poquito mejor no quiero decir yo que es que estoy vamos que

Voz 0152 45:44 que apartó peras pero digamos que ya sonar que las distancias cortas me me manejo mejor

Voz 0542 45:49 me me da esa sensación pues precisamente de esa idea parte el libro seduce venderá que aseguran es el manual definitivo para enamorar a tus clientes y consumidores

Voz 12 45:59 a mí lo que me gusta es quizá tus clientes y otros consumidores aquí

Voz 11 46:02 vamos a salir todo más enamorados Villamoros hasta las trancas claro

Voz 0542 46:06 el plan escrito Enrique demoras que es escritor y consultor Maneiro que no te va a gustar la palabra pero lo que es bueno pues luego le preguntamos a él que me lo explique esta esta noche aquí con nosotras Isar a Villegas que es ingeniera con amplia formación en Publicidad y Relaciones Públicas que está por teléfono buenas noches Enrique muy buenas noches suelto hay que aquí

Voz 0401 46:26 seducir para vender cualquier cosa

Voz 16 46:29 es una cuestión de supervivencia cualquiera que monta un negocio cualquiera que monta una empresa lo que quiere es vender para que un negocio sobreviva lo primero que hay que hacer y lo que hay que hacer siempre es vender y vender es seducir ese es un poco la filosofía de Sara mía no vender es seducir seducir es vender el seducir a quién seducir al cliente hay que lograr que el cliente no compre una vez otra vez que repita que repita que aparezcan más clientes

Voz 6 46:51 Sara Villegas buenas noches hola

Voz 8 46:54 muy buenas noches hablamos de la segunda edición

Voz 0542 46:56 vende un libro que nos plantea es un paralelismo entre la seducción de las personas en las relaciones amorosas de los clientes se pueden aplicar esas técnicas de seducción a la venta de productos os servicios

Voz 8 47:09 sí precisamente de esto es de lo que hablamos en en el libro nos encanta decir que todo el proceso de enamoramiento humano entre entre dos personas es muy parecido tienen una fuerte analogía con el proceso de en de enamoramiento entre un cliente y una empresa no de hecho en el libro a una una chica seduce a un chico a Del mismo modo que una empresa debe seducir a clientes

Voz 0401 47:36 buenas noches Sara

Voz 18 47:37 hola Celia Darsi que no conseguimos vernos nunca haya hija ahí de verdad con la que tengo yo también me conocerte

Voz 8 47:45 igualmente en el momento ya nos conocemos bien

Voz 0401 47:48 sí eso eso es verdad a mi me gustaría que que me dejes es crees tú que las mujeres y los hombres reducimos diferente cuando hablamos de negocios

Voz 8 47:59 en general tanto cuando hablamos de negocios como en la vida las mujeres tenemos una relación mucho más fluida con las emociones viene el momento en el en en el enamoramiento en el amor en en la seducción también empresarial las emociones tienen un peso fundamental e importante entonces las mujeres que se que sabe gestionar mejor las emociones y los hombres que cada vez hay más que lo saben hacer de mejor manera a reducimos mejor porque estamos más en contacto con esta parte más emocional y menos racimo

Voz 0401 48:33 Enrique como seduce a un hombre para intentar vender como te o cómo podría seducir a un hombre para vender por ejemplo un producto tan femenino

Voz 12 48:44 como unos ligueros

Voz 4 48:53 bueno yo lo que creo

Voz 16 48:54 es decir Sara es que hay que hacerlo a través de las emociones decir vender un vender un poquito menos ligueros no se puede intentar vender de una forma racional pretendiendo simplemente desglosar las prestaciones técnicas vamos a decirlo de los líderes yo creo casi no vendería es absolutamente nada de nada tienes que intentar que la clienta o el cliente Holguín que era porque puede ser quien que quiera los ligueros perciba la sensación es que va a tener ideas que va a disfrutar Grace a esos ligueros que les estás ofreciendo es decir yo me centraría mucho más en las emociones en cómo se va a sentir y los beneficios que va a tener con los ligueros que en otra cosa iría por ahí siendo hombre siendo mujer el que lo hace bien tanto interno como el otro es aquel que sabe hasta dónde puede ir es aquel que sabe dosificar que sabe moverse adecuadamente evidentemente en el proceso de la seducción de venta en este caso de seducción de cliente es evitar vale que nos encontremos con unos cuantos nos los tienen quedarnos cuántas veces calabazas como sucede en el terreno del amor humano también no eso forma parte del proceso no hay nadie no hay un Don Juan que consiga siempre liar Hinault hay un Don Juan de las ventas que consiga siempre vender tienes que pasar por el unas cuantas veces no

Voz 21 50:02 yo tengo una duda Enrique eh

Voz 0401 50:05 sí que reglas del marketing podemos aplicar a la hora de seducir es decir igual que la seducción entré en el marketing entre el marketing también en la seducción

Voz 16 50:14 totalmente de hecho sabes yo nos planteamos si algún momento no sé si a la editorial que es una editorial de negocios Le gustaría usted que cambiará pero nos planteamos hacer el libro contrario no aquí aplicamos digamos el

Voz 0401 50:26 baje la selección y del amor al marketing las ventas

Voz 16 50:28 así lo podíamos hacer exactamente al revés no pero desde luego si hay por ejemplo en marketing una cosa que es fundamentales conocer muy bien antes de abordar antes de lanzar digamos la caña

Voz 0401 50:40 me parece muy bien conocer muy bien en el mundo de las

Voz 16 50:42 acción humana pasa lo mismo si conoces bien si te informas bien ahora que además es muy fácil a través de las redes sociales dicho nombre es tal que sigue a través de las redes sociales lo que hace lo que le gusta qué tipo de cocina le gusta si le gusta el deporte además cuanto más te informas más fácil va a ser que cuando luego apuntes de es en el en el blanco no

Voz 8 51:01 para echar hay hay que aprender de las marcas son las marcas que logran trasladar a sus clientes emociones positivas desarrollar una relación personal con con ellas no a ese es un concepto acuñado hace muchos años por Kevin Roberts pero que pueden aplicar las marcas grande pero también marcas pequeñas que apelan a estas emociones a la hora de vender no como como tú decías el hoy como estábamos cuenta Ana no el simple hecho de llevar una marca tatuada a llevarla con orgullo

Voz 0401 51:33 enseñarla y formar parte de esa tribu es que es todo es que es como yo soy de está manada no sé es cómo

Voz 8 51:41 de que han logrado transmitir de una forma excepcional todos los atributos que que tiene esta amarga no la gente cuando piensa contamos el libro no ilegal logramos fabricar una moto exactamente con las mismas características técnicas a mecánicas etcétera que una Harley probablemente nadie compraría los fans de Hurley no la comprarían porque que les aporta realmente el valor el tener una Harley esa marca lleva asociado no

Voz 16 52:12 de la marca muy yo pues mira si seguimos hablando de emociones hay seis emociones que son las emociones básicas todos tenemos las mismas seguro que algunos recuerdan una película de Pixar hace dos años llamaba del revés y que hablaba de eso de las seis emoción

Voz 4 52:23 los que son miedo ira tristeza sorpresa asco y alegría