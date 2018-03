No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 punto siete vez

Voz 0779 00:10 hola buenos días muy buenos días Pepa Bueno de estás mira indignado vaya qué raro eso porque esta vez mira porque leía ayer en El País que estas empresas de reparto en bicicleta no sabes estas de los repartidores en bicicleta pues van a obligar a los repartidores a pagar por trabajar si yo también leí

Voz 0298 00:26 pues a mí francamente me parece que no es suficiente fíjate yo creo que deberían dejar también a un familiar los repartidores eso sí que lo elija el repartidor para que nadie pueda decir que la empresa abusador no sabes tú vas allí pagas les das a tu madre ya puedes trabajar pero la bicicleta en la pones tú eso sí es hombre eso es evidente Pepa buenos mira fíjate yo le llamo economía colaborativa porque necesitan la colaboración de tu madre tampoco es plan de arrestar a la pobre mujer por la fuerza hasta

Voz 0779 00:48 tengo aquí una familia no quería de una familia de mujeres me parece que que no les va a gustar nada ese plan que estás proponiendo peces hoy empieza ya por favor con los titulares dentro Careta

Voz 2 01:01 los titulares del futuro

Voz 1022 01:06 yerno atribuye las manifestaciones de jubilados a una partida de Corea en mal estado desde el Ejecutivo piden a los jubilados que permanezcan sin dentadura hasta que la situación se normalice en Kenia

Voz 0779 01:17 la preocupación de mucha gente del sofoco

Voz 1022 01:20 a la Moncloa moviliza a todos sus recursos para saber cuál de los dos Jordi es Jordi Sanchez el Gobierno ha exigido a los partidos independentistas que dicen de jugar a la confusión Pedro Sánchez entra en Zara allí es confundido con un maniquí durante más de seis horas el líder del PSOE asegura que no levantó la perdiz porque el socialismo tiene que estar cerca de la gente me dice dos cosas sobre esta cuestión privada

Voz 3 01:47 en segundo lugar

Voz 1022 01:51 el PP será muy de centro los martes y los jueves y muy de derechas los lunes los miércoles y los viernes Ciudadanos por el contrario será de centro los días laborables de derechas los fines de semana Theresa May no sabe de qué Brexit le habla a la gente la primera ministra británica asegura que los europeos no entienden el humor inglés y luego se pone a cantar La Marsellesa en la Audiencia Nacional juzgará el rapero Pablo Hasel por ir por ahí con cara desagradable los jueces consideran que su gesto mohín hoy cariacontecido podría atentar contra la mundialmente reconocida alegría española la Real Academia de la Lengua Española e invita a una mujer para ver como son las señora una panadera de Toledo asegura que fue una experiencia divertida Ike además aprendió la palabra entelequia desde Cadena SER le hemos dado los buenos días a Pérez Reverte y esto nos ha respondido el mundo se acaba el dolor sufrimiento y muertes los políticos que acepten sobornos por email serán juzgados por imbéciles Se busca así que este tipo de personas claramente escasas de luces no puedan circular por nuestras carreteras

Voz 4 03:01 Roma e Chen yo no ahora Josep Lluís Danés

Voz 5 03:19 oye Pérez

Voz 0779 03:20 qué ha pasado se sabe qué penas van a tener que cumplir los políticos que acepten sobornos por email estos si van a tener que escribir un millón de veces no pediré sobornos por email bueno pues tampoco me parece mucho castigo eh ya bueno ten en cuenta que alguno de estos es prácticamente analfabeto L puede llevar diez años ya pero los hay que no son analfabetos pueden cumplir la condena en dos minutos haciendo la semana bueno el te esperamos el lunes un beso buena semana un abrazo adiós