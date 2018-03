Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 01:12 en hay camino al ocho de marzo hoy atravesamos esa puerta Violeta nos metemos con permiso en la vida de una familia tenemos en Hoy por hoy cuatro generaciones de mujeres que han visto pasar más de un siglo y con él los avances las dificultades la esperanza las derrotas y ahora este resurgir del movimiento feminista las presento por orden de aparición en esto que llamamos vivir así que empiezo por Maricarmen Fernández setenta y dos años que es la abuela buenos días por Mercedes San Ildefonso continuó cuarenta y nueve años la madre hola buenos días Pepa termino con Marina Zafra dieciocho años la hija buenos días las mujeres transmitimos la vida pero no el apellido según las reglas de una sociedad hecha sin nosotras cuando entrevistamos hagas de hombres el apellido los vincula verdad a Maricarmen Mercedes y Marina su primera perilla apellido no pero son parte estructural de un árbol genealógico que completa Maricarmen Hernández noventa y dos años la bisabuela que no está aquí porque no BEC dice Mercedes merced perdón Mercedes Hernández la bisabuela que no está aquí porque no hemos querido darle este madrugón pero que nos ha dejado unas palabras

Voz 4 02:27 me parece bien pero fin pasase algo a las mujeres a la son mal dictase luego lleva una nos trabajos cero vamos con los hombre yo creo que eso no puede ser porque no dijo yo no sé si lo pienso como la edad que tengo y no creo que debamos si ellos creen que se lo puedo conseguir pues mire pero no es así yo creo que no es así es porque no sé nada no no podemos comparar con los hombres Ron han tenido su valora

Voz 1727 03:04 hacer para no perdernos acabar acaba de hablar la bisabuela tenemos aquí a la abuela la madre y la hija y vamos a empezar saltando unos una generación porque es la madre Mercedes cuarenta y nueve años la que ondea con más fuerza la bandera feminista de esta familia Dean todas eh pero la madre mucho una bandera ondeaba desde una asociación de vecinos La de Moratalaz en Madrid porque la igualdad Mercedes ha habido que defenderla como decía eh tu abuela en este caso no hay que difícil que las mujeres consigan la igualdad ha habido que defenderla en todos los sitios también en el movimiento vecinal que muy miento menear por mujeres básicamente los puestos directivos para ellos no

Voz 0149 03:45 sí ha sido históricamente es muy curioso el movimiento vecinal en toda su historia la lo ha sostenido la mujer de hecho las manifestaciones las convocaban ella pero los los directivos siempre eran hombres hombre hoy por hoy esto va cambiando no la eh al también pertenece estoy en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid en su junta directiva y hoy por hoy a ellos ya una presencia de de mujeres en los cargos directivos importantes ya prácticamente e la junta directiva es paritaria somos hombres los mismos hombres que las mujeres prácticamente Ossa de distintas generaciones hay gente de una generación de cómo hay más mayor que yo como yo mucho más jóvenes que yo y eso es muy bonito no hay ya empiezan a ya empezamos a tomar nuestra posición como estáis viviendo

Voz 1727 04:36 esta cuenta atrás para para el ocho de marzo hay mucha movilización se habla se discute ese debate

Voz 0149 04:41 hay muchísimo trabajo muchísimo la el el salir a la calle de una movilización de estas características implica mucho mucho trabajo hay mucho movimiento muchísimo en los distritos en Madrid eh a todos los niveles hay preparadas actos en todos los distritos hay caceroladas antes hay comidas hay bicicletas hay de de todo

Voz 1727 05:05 tú has hablado de igualdad con tu madre que está aquí delante has hablado largo de tu vida de de la igualdad de género

Voz 0149 05:10 sí sí hemos hablado claro que sí de como no lo que pasa que se nota mucho las generaciones la abuela logró anoche me llamó y me decía ahí Jaques que me puse nerviosa justifica porque yo siempre estoy con las mujeres tú sabes sido trabajadora pero me puse nerviosa y siempre de buen como los que decir dice eso del feminismo como lo lo entiendo lógico

Voz 1727 05:31 no ha vendido noventa y dos años ya

Voz 0149 05:33 el feminismo como tal no lo entiende pero sí cree la lucha de la mujer por supuesto que en casa se habla

Voz 1727 05:39 ha hablado a lo largo de tu vida con tu madre su abuela de de Igualdad tu madre Maricarmen setenta y dos años trabajó nueve años fuera de casa antes de casarse en Galerías Preciados ésa sí sí y un detalle que me ha llamado muchísimo la atención era que Galerías Preciados le da una dote a la empleada que se casaba sí

Voz 5 06:01 efectivamente entonces yo llevaba ocho años nueve años trabajando y entonces si tú te despedidas para casarte te dan una paga por año que no sé no sé si se llamaba dote de año que eso se se componía de unas cincuenta mil pesetas en aquella época era solicite casaba eso sí de despedida para casarte osea que se pagaba por sacar a las mujeres del mundo laboral exactamente prácticamente claro porque yo en esa época compre un piso entonces era una época pues que no teníamos dinero entonces yo mi marido otra

Voz 6 06:31 trabajaba tenía un buen trabajo bueno que era mi novio y entonces no es llevado margen para él compró el piso yo para amueblar pero entonces claro luego ya al dejar el trabajo pues yo pensé digo bueno ir me quedé embarazada enseguida tuve una niña y entonces tampoco había posibilidades de guarderías no había en mi época tú has querido trabajar fuera de casa y si yo hubiera querido seguir trabajando fuera de casa siempre de hecho he estado trabajando ha hecho muchas cosas pero sin cotizar sin cotizar osea a ella estuvo sus nueve años trabajando en la ideas Preciado

Voz 1727 07:05 dan la dote por abandonar el mundo laboral luego por lo que me cuentan

Voz 6 07:09 pulir las joyas de la de tu marido no mi marido está bajaba ayer no taller

Voz 5 07:15 entonces en casa me puso un motor de pulir

Voz 6 07:18 Ello pulida en casa le ayudaba Osama detraer a piezas yo las pulida pero lo cobra vas Si bueno cobraba si me daban

Voz 1727 07:26 algún dinero y cotizaban no

Voz 6 07:28 cotizadas es que antiguamente no se cotizaba si colaboraba

Voz 1727 07:31 también en en la empresa de tus padres sí

Voz 6 07:34 me han restado de alfombras y tapices entonces es restaurar van claro me enseñaron a mí les ayudaba a restaurar y te pagaban bueno me pagaba me daban siempre algún dinero me compraban cosas pero que no era tampoco un sueldo sin cotizar sin cotizar o sea que no dejase de trabajar fuera de casa pero no tengo un momento único momento no

Voz 1727 07:58 lo que dejaste es de tener un salario porque era locamente mientras cría vas a tus hijos además

Voz 6 08:02 exactamente Icon con esta trama

Voz 1727 08:05 Victoria laboral que pensión de ha quedado pues

Voz 6 08:07 ahora mismo llevo cobra aún SOVI de cuatrocientos euros por qué me en en esa época también como yo había cotiza ocho años no llegaba a los quince pues entonces me dieron SOVI como él se hubieran cuatrocientos cuatrocientos lo que cobra entonces es es SOVI pollo para cotizar para cobrar una pensión tenía que pagar hasta quince años pero como las cosas cambiaban tanto pues tenía que pagar más o menos como te digo un millón de pesetas entonces claro mi marido no no podíamos meternos en pagar todos los meses Sun un autónomo como si dijéramos Ovi es un seguro de viudedad no voy si no su se que pusieron de un año de un año a a otros años que lo una ayuda era como una hoja no una ayuda Marina

Voz 1727 08:54 harina dieciocho años que le habíamos hecho antes diecinueve no dieciocho todavía tú tú sabías que tu abuela no volvió a tener un salario pese a que siguió trabajando por lo que vemos un montón a partir del momento en que en que se casó en los años sesenta no

Voz 6 09:08 sí sí no él sesenta ellos sí

Voz 7 09:11 ese es el sesenta y siete fue la verdad

Voz 8 09:13 no lo sabía yo estoy escuchando ahora hay pero no no tenía ni idea

Voz 1727 09:19 dice tu madre Marina que tu hermanos más feminista que tú que tu hermano que tiene cuantos quince catorce

Voz 8 09:24 bueno eso yo no tengo muy claro que si tiene catorce años Easy también defiende a la mujer pero bueno más que yo y tú me lo dices tu padre ya a ver a ver qué es esto aclaró

Voz 0149 09:37 hemos aclaramos que esto y no me va a costar donde atan a verlo salga de aquí me a me van a pegar no vamos a ver yo lo que digo es que por edad en ver el feminismo de otra manera las niñas de su edad son más feministas que con catorce años que con dieciocho y entonces los tienen más están más educados no digo que sea más feminista están educados de otra manera porque las niñas de su edad ya les les marca mucho

Voz 1727 10:02 o el feminismo que prometo Marina que la primera palabra queda hoy después de esta pausa para la publicidad es la tuya eh que te quién lo escucha en la Cadena SER Hoy por hoy la conversación entre mujeres de una misma familia Maricarmen Fernández setenta y dos años la abuela Mercedes San Ildefonso cuarenta y nueve años la madre Marina Zafra dieciocho años la hija que habíamos dejado esto en quedan más feministas los de dieciocho diecinueve

Voz 9 10:29 de los de catorce como

Voz 1727 10:32 como su hermano tu estas prepara preparando con tus compañeras de clase la movilización de del jueves no

Voz 8 10:37 sí estábamos hablando para ir a la manifestación que machismo encuentra una chica de dieciocho años una chica como tú que machismo encuentras tú para

Voz 1727 10:49 darle sentido a la movilización fue sobre todo ello

Voz 8 10:52 yo lo veo las redes sociales que ahora es lo que más se utiliza hice ve un montón una chica son una foto en bikini o una foto en la que sale con un pantalón corto y unos comentarios que son horribles y lo comentáis entre las ligas no sólo ahora

Voz 1727 11:07 la porque estamos pendientes de esta movilización se comenta habitualmente

Voz 8 11:11 sí lo comentamos con los chicos de clase con mis amigos también se comentó que te dicen nada que ellos tampoco lo ven normal eso ya depende el chico hay algunos que lo hace en otros que no pero bueno pasa ir a la manifestación sí porque porque para yo quiero la igualdad entre hombres y mujeres y que en un futuro Si trabajo y todo tenga al mismo hecho que el hombre es que hoy por hoy eso no es así no lo he leído yo veo me gustan mucho las noticias y lo he visto que vio muchas noticias de que tienen menos oportunidades las mujeres el otro día por ejemplo vi que en que hay más empresarios hombres que uno de cada ocho empresarios son hombres

Voz 10 11:58 a mí me parece un número muy alto

Voz 8 12:00 alto

Voz 6 12:02 la huelga para ir a la manifestación de del ocho de marzo si la abuela es habitual en las manifestaciones ha dicho un pajarito por las pensiones también ha salido se me fui el otro día lo de las pensiones pero yo ya lo que quiero luchar por la por lo que vienen para que tengan una estabilidad mejor porque ya para mí no pero me gustaba ir por eso porque tengan ellos un

Voz 1727 12:25 ellas no sean los más jóvenes

Voz 6 12:28 de ellas

Voz 1727 12:29 bueno ella es un derecho de un futuro de igualdad Maricarmen que que que que que le hubiera gustado que no hubiera pasado como ha pasado en su vida por culpa de la desigualdad

Voz 6 12:41 pues hombre ahora mismo yo hubiera seguido trabajando tampoco los sueldos eran me hubiera gustado que hubiera sido que hubiéramos tenido más libertad a las mujeres porque ir a una manifestación en mi época pues era un poco un poco de miedo y no era una libertad de decir no va a pasar nada pues era era jugarte a lo mejor que tenía que correr au cualquier cosa

Voz 1727 13:05 sí ahora todavía hablar de feminismo provoca levanta ampollas no quiero ni pensar lo que era

Voz 6 13:10 pues en aquella época eran más o menos pues fíjate imagínate vamos no podía ni hablar con gente que no subieran poquito progre pues no podía ni hablar

Voz 1727 13:20 K cuarenta y nueve años la hija de Mari Carmen madre de Marina Mercedes que es la generación que probablemente más ha batallado porque le pilló la España democrática que más ha batallado por la por la igualdad también va a ir a la manifestación ha impuesto y que y que es lo que una mujer de cuarenta y ocho años le pide ahora mismo le pide a la vida en tema de igualdad que es lo que tú notas del machismo circundante

Voz 0149 13:47 sobre todo lo que yo creo que lo que tenemos que puede que conseguir es un los horarios nunca con para poder conciliar la vida sana es es muy complicado con los horarios que hay enmarcados eso yo creo que a los afectaría a todos no eh el esta huelgas de cuidado yo creo que el hombre con una con unos horarios con cosa tanto la mujer como el hombre con unos horarios adecuados podrían podrían dedicarse al cuidado no como ahora no que parece que la carga el cuidado es únicamente la mujer eso no puede ser aparte yo pide igualdad igualdad y que acabe el machismo el vio la violencia machista sobre todo

Voz 6 14:23 ese no vayáis juntas a la manifestación o la una por su lado deben de de ellas trabajando yo ya está el Instituto depende de cómo tengamos yo

Voz 0149 14:33 demente vaya con mi grupo de trabajo claros tenemos un grupo de pero bueno

Voz 6 14:37 qué voy sola no tengo ningún problema está hablando la abuela hay setenta y dos años Maricarmen puede por tu cuenta luego que ya va con sus amigas y tampoco plan que vaya al abuelita ahí vais al coincidir probablemente probablemente es obtener de que

Voz 0149 14:52 por qué porque tiene que ser multitudinaria o sea yo invito aquí a todas las mujeres a que tienen que salir