porque no es economía no no no no son bastante fuertes y después la actriz las crisis económicas y costales digital ya fue muy muy fuerte a la crisis de la inmigración y fue también muy fuerte y no no no estos éxitos no son bastante este pueblo llano la percepción de aldeanos ahí está pero todavía en crisis no es la lealtad pero de la percepción en política la percepción es muy fue más fuerte que la queda que les queda que la realidad de la inmigración tenemos el control de la inmigración pero la percepción es que hay Unnim pasión de África en Italia que la inmigración en la es muy el miedo es la esclava la principal tendrá detrás de la de la decisión que la mayoría de los troyanos tanto Mato en elecciones del miedo

Voz 1

04:16

no yo creo que no no será posible es es verdad como dice usted que no hay una mayoría clara en el Parlamento italiano esperamos o los escaños esta noche vamos a tener la distribución de los escaños en la Cámara de los Diputados en el Senado pero ahora es claro que el agua la coalición de derecha extrema de extrema derecha y la primera conexión pero no tiene alguna más mayoría a las que dan a la a la que la Cambre A de los diputados de obstinado el momento el Movimiento cinco Estrellas es el primer partido pero no tiene también mayoría pero yo creo que el Partido Democrático de de de ser a la oposición de no de no no no tiene que no tiene que ayudaron a Madrid mayoría de la derecha extrema huye de los puristas Grillo