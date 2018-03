Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robinson

Voz 2 00:03 han empezado cuando tenía unos catorce

Voz 3 00:05 quince años sesenta contestado en tercero de la ESO por tener comportamientos que no son masculinos no por ser un chico más femenino y tal pues fue la razón por la que ya me puso en la etiqueta de puede ser maricón y fue la verdad bastante bastante duro es Javier

Voz 1913 00:20 una víctima que responde al perfil que dibujan los psicólogos un chico diferente según los acosadores y que no contó lo que le estaba pasando se calcula que el cuarenta por ciento si calla casi siempre para no hacer sufrir a sus padres y éstos se acaban enterando si es que lo

Voz 1242 00:33 lo hacen casi por casualidad

Voz 4 00:35 el directora para decirme que mi hijo no había asistido tampoco al colegio como que hoy tampoco asistirá sí asistió el colegio me he vuelto para casa ha encontrado escondido pero yo guión arropado en una manta y su teléfono móvil y al final pues ha roto a llorar inglés dicho tanto el día intentando y en el patio del colegio por eso no voy al colegio porque me da miedo de que me parece muy muy duro

Voz 1913 01:02 los expertos avisan a los padres hay que prestar atención a estos signos

Voz 5 01:06 que están más aislados de de lo anormal que no quieren ir al centro escolar que te ponen excusas que vienen a son matizar que en la cabeza que me la tripa que me duele que ultimamente apenas le llaman amigos son no sé no queda con ellos no se relaciona y entonces ellos lo que hacen es quedarse en el entorno ya de su propia casa no

Voz 1913 01:24 los datos del acoso en España varían según el informe PISA los acusados son el seis por ciento según la OCDE el nueve por ciento en cualquier caso siempre serán demasiados lo positivo es que el problema se utiliza cada vez más

Voz 6 01:37 los casos de acoso escolar detectados prácticamente se han duplicado han crecido un ochenta y siete coma siete por ciento en su

Voz 0268 01:42 en un año un dato más la mitad de los

Voz 6 01:45 usados y de sus amigos se enfrentan a los acosadores hace un año quiénes les plantaban cara apenas superaban el veintiuno por ciento

Voz 7 01:52 con las redes sociales ha llegado el ciberbullying

Voz 1913 01:54 en ese acoso que no cesa después del horario escolar que traspasa las aulas y el patio del colegio que les persigue en cualquier

Voz 1914 02:00 lugar y a cualquier hora del día los expertos

Voz 1913 02:02 creen que hasta el veinticinco por ciento de las víctimas lo son a través de las redes sociales y ahí las chicas se llevan la peor

Voz 8 02:09 parte cuando hablamos del ciberbullying sí que estamos poniendo cara a una victima más femenina siete de cada diez perdón son mujeres y la sala esos también son de género femenino en la mayoría de los casos

Voz 1913 02:23 en España hace seis meses que empezó a funcionar el teléfono contra el acoso escolar en medio año han recibido diecisiete mil

Voz 1914 02:29 llamadas ya hay también centros escolares

Voz 1913 02:32 es con programas específicos para atajar el problema según los expertos es fundamental contar con la complicidad de los alumnos que no son víctimas ni verdugos

Voz 8 02:41 es una manera más eficaz de luchar contar con las actitudes de los que no son directamente las víctimas o a confesado

Voz 1913 02:51 ya porque esperanza porque son diferentes son las razones de los acosadores para escoger a sus víctimas es algo nos dicen que ha sucedido siempre así que ya era hora de ponerse las pilas para que dejemos de escuchar estas voces

Voz 1914 03:04 le apartaban resultaba Piazzolla tenía miedo de los de Florida

Voz 9 03:09 yo repetir inundarse con alguien que había repetido sería un poco guarra pija

Voz 0268 03:15 marginada yo dejé de ir a las excursiones porque al final era otra manera más de inmortalizar

Voz 10 03:21 yo me bajaba los pantalones en el autobús retiraba tiraba la mochila llamada a sus amigas para que me pegara

Voz 9 03:30 en quinto monumento que deje de contarlo porque no podía ir hubo un momento en el que ya explotó

Voz 11 03:39 a ello son en el pleito viendo la tele la van a poner solo cierto pero y ya en inglés el centro horroroso

Voz 1546 04:36 de joven sufrir el acoso escolar del Bulli es más antes del clásico del todo jirafa Patil larga hasta fea pues el patito feo se convirtió en todo un cisne Sophie del Prado ex Miss Universo España cuente cómo el baloncesto para poder salir de su crisis social gracias a sus experiencias vividas en carne propia Sofía ha decidido compartirlas con los jóvenes con esperanzas de poder terminar con el terrorismo emocional que es el acoso escolar Sofía muchísimas gracias por estar con nosotros hola qué tal encantada de estar aquí gracias a vosotras placer es todo mío en este caso y luego vamos a hacerle el el placer del público Otto Glorio tengan ventajas estando al lado yo creo que el tu hermosura su paso por la son dos también

Voz 0394 05:33 bueno esperemos vamos a ver si transmitimos si la gente se queda con nosotros si le gusta lo que decimos

Voz 1546 05:39 cuando empezó tus pesadillas en el cole

Voz 0394 05:42 pues la verdad es que prácticamente ha sido desde siempre no no no hay un punto que diga desde aquí de desde que desde pequeña pues siempre me ha costado hacer amigas se metían conmigo me dejaron sola yo pensaba que como no fuera el instituto se iba a acabar porque obviamente ya creces ya conoces a otro entorno gente diferente pero la verdad que no fue así vi nuestro fue a más y hasta segundo de Bachillerato obviamente no de seguido esos seis años Instituto pero sí que durante el Instituto bien se metieron conmigo lo que pasa que bueno creces aprendes un poco a que tenemos igual

Voz 1546 06:22 cuál fue su raíces tu altura

Voz 0394 06:25 sí yo creo que fue pues eso es ser siempre la más alta y también se metían conmigo por aspecto físico por el pelo por cualquier cosa no sé muy bien qué es lo que era pero eso también me cree un poco de de de inseguridad y me hizo ser muy introvertida a la hora de conocer gente siempre me como que estaba un poco en retaguardia no por saber qué qué podría pasar

Voz 1546 06:47 un poco acomplejada

Voz 0394 06:49 sí probablemente sí sí de hecho hasta que bueno juega a baloncesto ya empecé a tener amigas y tal pero hasta que no crecí no no aprendía a que te tiene que dar igual ya que tienes que superarlo y tienes que trabajar por lo que quieres

Voz 1546 07:04 supongo que tus padres Sofía sufrir viendo cómo su hija estaba pasándolo mal que te decía tus padres

Voz 0394 07:12 bueno pues la verdad que intentaban quitarle un poco de hierro al asunto para que yo tampoco lo pasará mal pero bueno sí que es verdad que que mis padres avalaron con el colegio y tal pero yo tampoco era mucho de contarlo muchas veces que ese es el error que se comete no que no lo cuentas idealmente para que se solucione para salir de eso hay que decirlo un adulto como profesional y que se encarga de la situación

Voz 1546 07:36 sí porque claro si tú mencionas a no profesores luego ya las encima no solamente el esquí es una jungla del colegio

Voz 0394 07:48 sí pero aún así sí que es verdad que por ejemplo yo estaba en primero de la ESO en el instituto ya ese año fue terrible esa de todo ir decidí que en vez de comprarlo pues decidí cambiarme Instituto yo hice la solicitud ir cuando fui a ver si me habían siempre habían dado el cambio me preguntó la la jefa de estudios en este caso que que que me iba yo no quería decir nada yo decía no hubo nada porque tengo menos unos institutos no sé qué no no pero porque entonces ya ahí fue cuando Hable con ella sí que es verdad que a raíz de ahí la situación paro me quedé en el instituto

Voz 1546 08:24 hay profesores que entienden esto equivocadamente como una especie de jerarquía entre adolescentes sí como un reflejo de la vida misma ahí que ve cómo se apañan y muchas veces algunos profesores someten a a los jóvenes adolescentes a su batería sí

Voz 0394 08:46 ah sí

Voz 0268 08:47 yo creo que cada vez más está concienciando a la gente de la importancia de este problema que no es como se ha dicho siempre una cosa

Voz 0394 08:54 de niños sino que realmente

Voz 0268 08:57 eh un niño no entiende por qué se meten con él por ser

Voz 0394 09:00 diferente au simplemente pues por lo que sea no la toman con una persona

Voz 0268 09:04 Hay iban a poner entonces eh creo que cada vez más hay que darse cuenta que está viendo suicidios que está viendo depresiones pero muchas veces es triste pero también es culpa de los padres que no hacen nada y que lo tomo como cosa de niños

Voz 12 09:18 de los propios padres o de los o de los acosadores eso de los acusados

Voz 1546 09:23 un poquito también tengo varios bises sobre este terrorismo emocional que mi podéis es terrible pero muchas veces los padres de los acosadores a veces serrín la gracias a sus hijos por la ingenuidad de sus insultos

Voz 0394 09:40 parece que no parece bueno pues que el es la gracia que hay que gracioso que tal pero no nos estamos dando cuenta de que realmente es algo que que no sólo va a salir quitarse a eso sino que va a extrapolarse fuera entonces hay que tener mucho cuidado y cuando vemos un comentario fuera de lugar acerca de otro niño acerca de de otra persona hay que cortarlo es decir que eso no está bien por ahí se puede empezar eres más humanos

Voz 1546 10:04 te naciente a la primera Genaro

Voz 13 10:07 la acción que

Voz 14 10:10 de esta forma mucho más grave que mi generación no la agilización de mis hijos es decir porque claro cuando eso sucedió en mi caso ni hace unos años a otros niños

Voz 1546 10:21 pues tiene un refugio que era su casa termina el cole iban a su casa pero hoy de con las redes sociales no estás a salvo en ningún momento esto es un acoso siete días veinticuatro horas del día no

Voz 0394 10:35 estoy totalmente de acuerdo contigo porque además además de las ventajas que tienen las redes sociales obviamente a nivel de comunicar son un grave problema porque no sabemos usarlas y cada vez los niños antes tienen tienen Facebook tienen Twitter y los padres no tienen control sobre eso no se saben dónde se meten que hacen sí se me tengan una persona es triste que no que no supo a controlar de ninguna forma los comentarios que se ponen en redes sociales en perfiles de gente en fotos porque por ejemplo a mí me pones un mal comentario probablemente a día de hoy me da igual pero aún así me me puede llegar a molestar y me puede llegar a va a doler en cierto en cierto modo en ese momento entonces me imagino que que que hay cuentas incluso que se dedican sólo a una persona ir enviar mensajes y amenazas si es que te pueden llevar a al suicidio como sabéis que en muchos casos entonces creo que hay que tener mucho cuidado y estar muy pendiente de lo que hacen con los niños y jóvenes en redes sociales

Voz 1546 11:31 si eso sucede justo cuando el adolescente no tiene herramientas suficientes para poder combatirlo aún no tiene crecido esa esa piel a más gruesa no han quizás yo con mi dado entonces muy joven veintitrés años pero ya tienes tu experiencia al mejor ya tú tienes ser en mientes para defenderse ante eso per los más jóvenes que son más tiernos que el día de la madre han pueden hacer mucha pupa emocional

Voz 0394 12:00 eso por supuesto un niño no entiende porque porque se meten con él no lo entiende simplemente ve que no tiene amigos que los demás si se ríen de él entonces eso pues te causa Trauma y te causa depresión hay gente que bueno que sí que los que los enfrenta a los acosadores Si me en cierto modo lo para pero hay otros que no porque nos no su naturaleza porque no lo entienden entonces obviamente una persona cuando ya crece y ve el mundo cómo funciona pues aprende a que le da igual lo que diga la gente a lo que piensa la gente pero pero un niño no no lo entiende

Voz 1546 12:35 en contraste si una herramienta que era el deporte el baloncesto Nick en este caso cuando es cierto que si te llamado empate largo fe ataba no sé qué pues de viene bien por una vez tú está alistarse a jugar a baloncesto tu vida social empiezan a cambiar no

Voz 0268 12:54 pues sí la verdad que se me ofreció la oportunidad de apuntarme al club local de Villarrobledo ir pues me apunté me fui un día hablé con el presidente me dice

Voz 0394 13:02 joven te mañana te voy a poner con las

Voz 0268 13:05 con lo que había dos categorías te voy con las mayores el ejemplo David yo quiero con las de mi edad que vía así un grupo grupo majo pues venga pues con las de mi edad así que pues nada me fui a drenar hay pues nos veíamos tres de tres días a la semana luego los partidos en fines de semana yo fui un poco la que empecé a hacer esa dinámica de grupo porque cada una era de un colegio cada uno ibais un instituto yo no las conocían entonces pues empezamos a empezaba llamarlas oye quedamos Thalía entonces fue un poco hay que empezar

Voz 0394 13:35 Ello va a crear esas quedadas fuera de las pistas de baloncesto

Voz 0268 13:40 sí ya está hoy hasta el día de hoy son amigas

Voz 1546 13:44 no solamente que amigas sino también es de suponer que disfrutaste del deporte y hay todo enseñanza en eso no

Voz 0268 13:53 hombre por supuesto el deporte en todos sus ámbitos ya sea baloncesto fútbol tenis o lo que sea te enseña unos valores de sacrificio de esfuerzo de compañerismo que que son muy bonitos compromiso con el

Voz 0394 14:06 equipo saber que tienes que ir a entrenar

Voz 0268 14:08 mama que que su compromiso con tu equipo en este caso decir mira no apetece entrar pero voy a hacer por mi equipo sea creas un vínculo emocional muy fuerte que luego también te ayuda para para para tu futuro en la vida para tomador

Voz 1546 14:20 y al margen de que había un canje de los insultos a los elogios y aplausos de disentir buena compañera

Voz 7 14:30 sí

Voz 0394 14:30 exacto ahí no se que no se toma en cuenta el el individuo en sí es un equipo y es el equipo el que gana es el equipo el que pierde es el equipo el que hace las cosas mal pero no el individuo en si no te no no no te echas digamos lo malo sobre sobre son una persona entonces eso es muy bueno

Voz 0268 14:47 te ayuda a entender que que formas parte de una familia de un equipo de un de una comunidad

Voz 1546 14:54 en este caso un sentido de pertenencia

Voz 0394 14:57 exacto

Voz 1546 14:59 poco a toro pasado evidentemente esos hace un gran bien las charlas en colegios acerca de este terrorismo imaginar pero cuando tú miles atrás de lo que sufrías nace que trece está curada ya doce

Voz 0394 15:18 no del todo yo todavía me me cuesta hablar de ello no no no me gusta mucho pero sé que que hablándolo ayudó a mucha gente porque me han escrito por redes sociales a raíz de las entrevistas que he ido haciendo o de los charlas quedado en los colegios que han escrito y me han dicho yo te admiro mucho tu tu historia me ha ayudado o ayudado a mi hijo en este caso oí yo lo que intento pues es un poco colaborar en que en que no tengan miedo en contarlo en decirlo y sobre todo que que lo que que los complejos que se creen a a raíz de ese acoso escolar que no la estaban frenarse de perseguir sus sueños de proseguir lo que uno quiere siempre contrabajo con disciplina constancia porque aquí nadie regala nada y hay que trabajar por por los sueños de uno mismo a pesar de que uno te diga que no puede ser que no tenga feo o que te diga lo que quiera si quieres llegar y quieres proponerle algo yo lo que intento transmitir es que es que vamos a por ello a pesar de lo que te diga a la gente a pesar de que de que se metan contigo

Voz 1546 16:18 pero hoy billete no te sientes

Voz 15 16:21 hablan

Voz 0268 16:22 mucho me yo ahora mismo

Voz 0394 16:24 no soy no no soy muy famosa por así decirlo pero tengo muchos seguidores en redes sociales no tengo comentarios de todo de las cosas que subo de lo que no sé

Voz 0268 16:34 hubo de lo que hago y de lo que no hago ir

Voz 0394 16:36 igual no pues si hay que tener un poco de cuidado porque hay mucha gente que está mirando pero pero creo que ya he aprendido a que me da igual lo que lo que se diga donde se diga de mí siempre porque para una mujer que tiene

Voz 1546 16:49 a esa vulnerabilidad que todos se poco estamos un poco a todos de una manera no pero espero que sea así ha padecido esto han cuando deseen a Miss Universo para España eh que yo conocía a Miss Mundo el año ochenta y un mero vista ven que a lo largo de su a los Sensi a todo el mundo ha elogiado que Peres que se coronó Miss Mundo su mundo cambiaba porque cuando ya he estado con él él dice va Miss Mundo no tanto da tanto que les sale un grano para no salir de casa digamos no eres permanentemente guapa pero cuando ya es la que más hay con comentarios como para patos entonces

Voz 0394 17:39 sí sí eso lo excusado yo precisamente estas navidades estoy bueno estoy fuera

Voz 12 17:45 venga no está ha pues no leo escuchado pero

Voz 0394 17:49 pero bueno sea te da igual porque Cobián XX no eres la más guapa de España la más guapa del mundo es sólo una simple representación en una embajadora o una imagen de la marca que está representado en este caso mi mundo o o Miss Universo porque también lo oía yo de de la chica hasta que ganó Miss Universo de Sudáfrica ha pues no es para tanto tú eres más guapa digo ya pero es que la vieja es subjetiva somos noventa y tres mujer o sea gana una ya está no hay que darle vueltas ganan la mejor pues para unos y para otros nos eso son gustos entonces como tú dices si todos somos vulnerables y todos estamos y yo creo que expuestos a que a que hablan de nosotros pero al final tenemos que aprender a vivir nuestra vida vivirla como la queremos ya que nos da igual lo que digan de nosotros

Voz 1546 18:34 bueno es que hemos decías Santis hay que lucha por lo que realmente alguien que tú quieres participar en esto y lo has hecho a pesar que somos todo fue un amable expuestas de una crítica está claro la sea bueno pero tú has hecho esa me toma foses no de de El patito feo

Voz 0394 18:50 a ser pueden ser una puede ser un ejemplo no pero no ha sido un camino fácil ni muchísimo menos porque hasta yo llegar hasta donde estoy hoy yo casi cuatro años en esto de los certámenes de belleza hay yo me presenté a Miss España hace dos años de segunda finalista no no gané me fui a Bolivia ganó un certamen allí ir claro ya la gente me decía porque lo vas a volver a intentar si ya tienes un certamen en Bolivia yo decía es que yo quería era Miss Universo yo quiero ir a Miss Universo ese es mi tope me ofrecieron Miss Mundo otros certámenes dije que no yo quiero a Miss Universo y mira prefiero intentarlo otra vez decir no me ha salido pro intentado que quedarme Mi casa otro año más

Voz 0268 19:31 viendo la tele y ojalá estuviera ahí

Voz 16 19:34 así que bueno no suben

Voz 1546 19:45 ese cisne con dieciocho años volaba de su unido y vino a Madrid para estudiar ella esta sustentada en relaciones internacionales y con un buen inglés pero no no satisfecha ya está aprendiendo árabe francés usted el periodismo además entonces eres una mujer muy curiosa sed del conocer

Voz 0394 20:07 sí la verdad es que los idiomas siempre me han gustado y creo que es bastante bien yo creo que una vez que sabes otro idioma parte de del Tullio nativo es más fácil seguir aprendiendo hay bueno el árabe en este caso es un idioma que estudia dos años en la carrera me parece diferente bonito ir bueno no descarto seguir estudiando los con respecto a periodismo sí que me gustaría completar mi formación con periodismo porque he descubierto que me encanta comunicar Ike pues me gustaría trabajar en un programa de televisión o de radio pues en fin al fin y al cabo como entonces quiero formarme y quiero quiero hacerlo soy joven y final como digo uno tiene que hacer lo que uno quiere

Voz 1546 20:46 sí pero pensándolo pensándolo como si yo fuese tu presentan citó Maniche da pronto hemos hecho relaciones internacionales y a los muy bien inglés y tal te gusta el periodismo en este nuevo mundo de las redes sociales y los no televisión radio digital los por KAS es que puedes hacer un gran bien no porque el mundo necesita mejores relaciones internacionales porque claro estamos apartando nos que ha de día no no creo que estemos son un buen momento de forma internacional relaciones internacionales por un lado los ingleses estamos dejando Europa ETA

Voz 0394 21:26 eso eso te iba a decir la historia al final son ciclos iría hasta hace poco hemos tenido un ciclo pues eso de liberalismo de apertura de de globalización en este caso ir cada vez más las políticas internacionales están destacando por ser Clotas tenistas en Estados Unidos estamos viendo en el presidente Donald Trump que está que quiere construir barreras quiere construir muros hizo bueno el Brexit que te voy a decir de la Unión Europea uno de los fundadores que se marcha pero no se quiere marchar osea es algo hay que no se sabe muy bien cómo va a acabar

Voz 1546 22:00 es que es la que pasa el el el primer ministro en este Cameron tuvo el dudoso criterio en dejar que lo votase sobre algo que no tenemos la menor idea exige que que yo de verdad yo entendí por qué Escocia estuve tenía en bloque claro no hay nadie mejor indicado que me escocés a que su situación a día etcétera etcétera Si esos padres abuelos lo preveía pues Helios tiene toda la información necesaria para tomar un juicio votar con una conciencia no ahora tú preguntas a un británico poros pormenores de la vida europea es que no tenemos la más mínima iría no sólo entre los británicos pero pienso que hay muchos países que conocen sus países su si es pero no necesariamente algo tan de tanta envergadura como es Europa

Voz 0394 22:56 no yo creo que fue una decisión mal tomada porque es algo bastante importante y que no se le dio o no se le dio la importancia que realmente tienen entonces cuando se vio el resultado fue cuando se echaron las manos a la cabeza dije indígena dijiste hice en este caso que hemos hecho no porque porque la globalización obviamente tiene ventajas pero también tiene muchas ventajas

Voz 0268 23:16 si hoy en día la economía mundial requiere de relacionarse y de ideas

Voz 0394 23:21 a comerciar con otros países y día al final es eso yo creo que que es yo estoy a favor de acción pues tienes que coger un vuelo

Voz 1546 23:32 la etc eso no quiero que vas a Londres echarla con esta gente para que Sintes

Voz 0268 23:37 oye yo estoy encantada porque había me encanta esto de relacionarme de de estar con políticos diplomáticos para eso para eso estudié pero bueno pues

Voz 1546 23:46 el mes de enero el pasado mes de N bueno pues fuiste nombrada madrina de la Asociación Española para la prevención del acoso escolar esto es esto tiene mucha envergadura Sofía porque claro la asociación está poniendo tus manos correctamente la responsabilidad de aconsejar a los más jóvenes de unos sociedad ir los padres a sobre tus experiencias y vivencias no a llenar de mucho orgullo como española porque es importante lo que pasa en los a escrituras

Voz 0268 24:23 sí yo creo que simplemente ya al mero hecho de ver a un colegio y ponerte delante de cien niños a explicarles un poco tu historia pero

Voz 0394 24:30 Donald ya que te toman en serio te escucha

Voz 0268 24:32 realmente llegues al punto donde quieres que oye que lleguen ellos a pensar y que se plantean realmente el problema que esto es una gran responsabilidad ahí iría a veces me me me paro delante ellos digo a ver siempre toman en serio no pero sí como dices para mí también es un gran honor ahí también trabajo e con la Federación Española de Baloncesto hemos ido abriendo no la Liga hemos ido también a varios colegios Si bueno pues encantada de que hayan de que cuenten conmigo porque yo todo lo que sea poder ayudar y poder colaborar estoy dispuesta extras bien acompañado

Voz 1546 25:07 Paco mi amiga Amaya a Pep por ciento No pregunte cuando éstos han charlando en los colegios donde te encuentras un argumentario a los niños y niñas que dejen de eso o a los acosadores

Voz 12 25:26 creo que cuando llegaron poco a los dos yo en este caso como como niña que sufre acoso escolar intentó llegar un poco más a

Voz 0268 25:35 a los que lo están sufrió de decirles que pues lo que te contaba antes

Voz 0394 25:38 muy bien adulto de un profesional

Voz 0268 25:40 lo que que bueno pues eso que sigan sus sueños que sigan trabajando pero también intento hablar de la importancia de los problemas que te crea este este tipo de acoso para que a ver si los niños que hacen el acoso escolar serán cuenta

Voz 1546 25:56 eh tú crees que tú has conectado con un niño niño es acosador después de la charla estén mirado hiper no de todo los ojos porque han sentido vergüenza o han reconocido Logista sometiendo a los los pobres chicos y chicas

Voz 0394 26:15 sí que es verdad que muchas veces en esta charla has te encuentras con niños que no temida ano que o que o que les notas pues eso así un poco más apartados del grupo no se esos no creo que sean los acosadores pero pero no lo sé

Voz 0268 26:30 es muy difícil que con una charla mía una cosa voy a decir no lo voy a hacer más entonces lo que intento poco es que el que lo está sufriendo en silencio

Voz 1546 26:41 bueno es que todo Tous piezas del puzzle Pakistán conectándose no porque por un lado fuiste la patita fea y es un cisne IAS conseguido lo que quiere deshacer por un lado el baloncesto quiere tú eran mienta que ayudó salir de este momento ya embajador de la Liga día ICANN bien madrina de la Asociación para la Prevención de acoso escolar de todo parece que está un juntando Se la cruz

Voz 0394 27:15 la verdad es que si no me lo hubiera nunca imaginado porque esto me he abierto muchísimas puertas y me ha hecho conocer a gente increíble y al final creo que estoy usando el título de una manera positiva porque yo cuando gané dije no quiero ser otra chica más otra misa español más que pasa su año oí pues nadie es acordar quién es tampoco pretendo crear una huella en la sociedad ojalá no pero con ayudar a una persona ya ha merecido la pena ya me siento muy satisfecha por por haber ganado porque creo que que se pueden hacer muchísimas cosas con el con el título si quieres si tienes ganas claro

Voz 1546 27:52 pues muy bien muy besas causado con conmigo y con nuestros oyentes seguramente en en acento Robinson un placer charlar contigo lo que está muy claro que nuestras intentando aportar a la sociedad ir luego no restar di esto es lo más importante no que tenemos margen que restar ese sed del conocimiento que que siga estudiando y estoy seguro que en tu vida pues te vas cosechar todos los quise hembras que es mucho

Voz 17 28:26 pues muchísimas gracias por esta entrevista por haber estado con vosotros ha sido de verdad un placer que me oyes invitado y poder también llegar a los oyentes que escuchan vuestro programa de verdad gracias Si bueno pues espero que nos encontremos en el camino

Voz 1546 36:28 fue en México en mil novecientos sesenta y ocho cuando la americano decidió encarar a un listón la competición de espaldas nadie había visto nada igual no se obvió herido han nadie sabe tardes Pablo Cano de oro ahora mismo nadie ocurre día encarar el listón de cada historia de Fos Brin que ganó el medalla de oro en México saltando de espaldas nos lo cuentan son News los Juan

Voz 1914 37:01 los olímpicos de México mil novecientos sesenta y ocho quedaron en el recuerdo muchas cosas entre ellas que fueron los Juegos de los saltos todos recuerdan el Depor vimos en longitud esos ocho metros noventa centímetros inalcanzables durante tanto tiempo menos gente se acuerda del salto de altura del revolucionario es que cuando los saltadores empezaron a encontrar limitaciones en sus piernas Dick Fosforito empezó a saltar con el cerebro When You censo

Voz 20 37:30 creo que después de todo sólo tuve la valentía de atreverse a cambiar pensé que merecía la pena cambiarlo Air Blue di

Voz 1914 37:42 Suri era un estudiante de Portland estudiante saltador de altura hasta ese momento todos los saltadores lo hacían hacia adelante encogiendo las piernas para superar el listón sin embargo no estaba muy cómodo con la técnica utilizada desde los dieciséis años empezó a experimentar con una no nueva creada porel conocida como Fos sur y flojo esa técnica consistía en correr hacia el listón en dirección transversal siguiendo una trayectoria curva para una vez ante el listón saltar de espaldas al mismo les suena de algo verdad pues se le ocurrió a él ADIC Fos Woody y con ese sistema tan novedoso ganó el título universitario de Estados Unidos también un puesto en los Juegos de mil novecientos sesenta y ocho para ser sinceros en esta historia hay que tener en cuenta otro detalle un detalle importante sí de cara a la cita olímpica en México se introdujo una novedad en el salto de altura la colchoneta parece una tontería pero tuvo mucho que ver antes a los atletas les esperaba un montón de arena después de superar el listón así que era muy importante tener en cuenta el aterrizaje así llegaron en los Juegos Olímpicos

Voz 21 38:52 dos de octubre de mil novecientos setenta yo yo declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de Méjico

Voz 1914 39:04 os se presenta en el país azteca el día señalado veinte de octubre saltó como él sabía de espaldas nadie esperaba haber un salto así tampoco convencional en esos días

Voz 22 39:15 un estilo heterodoxo y espectacular convierte desde el primer momento a Richard Ford Aubry en centro de atención en la competencia de salto de

Voz 1914 39:24 puro llamó tanto la atención que tenían que pedir silencio desde la megafonía

Voz 23 39:30 incluir andaluza

Voz 1914 39:35 los espectadores del estadio Azteca se burlaban de de los jueces consultaban si la maniobra era legal Fos Burgui consiguió dividir a la gente en dos tipos los que le consideraban un extravagante los que directamente pensaban que estaba loco pero nadie quería haber ya otros saltadores que no fueran el rubio pecoso de Portland un larguirucho que iba dejando atrás un listón tras otro

Voz 24 39:58 a ver

Voz 1914 40:06 y no sólo demostró que tenía razón sino que se llevó la medalla de oro con un salto de dos metros y veinticuatro centímetros camino

Voz 22 40:16 Lula se mueve en el ambiente cálido de la misma

Voz 25 40:25 José Mourinho

Voz 1914 40:27 tocó la gloria con veintiún años pero jamás se le volvió a ver saltar igual en realidad no se le volvió a ver saltar como si su objetivo hubiera sido dejar su sello para que todos a partir de entonces limitaran tras ganar el oro anunció su retirada en la rueda de prensa

Voz 20 40:47 a quedar entre los cinco primeros no estoy preparado para el triunfo así que me voy

Voz 1914 40:54 los BRIC cumplió ese fue pero dejó una herencia eterna porque desde entonces no se salta de otra manera yo y él ya está en paz

Voz 20 41:15 la popularidad actual de mi estilo es un premio maravilloso por todo lo que tuve que aguantar al principio el saldo de espaldas ya lo practicaba en el instituto todos se reían de mi unos me llamaban chiflado y otros Snow por Salid no me de las normas establecidas hasta que gané en México sesenta y ocho pasea la categoría de héroe

Voz 1914 41:38 y no será recordado como el mejor saltador ni siquiera de su época y sus marcas hoy en día están ampliamente superadas pero lo cierto es que todas esas marcas se han realizado utilizando su técnica así que su contribución al salto de altura y al deporte es impagado hoy en día es algo normal pero en aquel momento parecía una locura bendita

Voz 1546 42:22 aquí estamos con más acento Robinson y estoy muy feliz estar al lado de José la raza por qué estamos recordando aquel informe sobre la relación entre el fútbol la años después de ese programa que lideradas han tuvimos el placer acompañar a José Vicente del Bosque ah el Marques en Salamanca donde el centro de mayor importancia de la de Alfageme es pues han decidido inutilizar tu invento como una Tarraco que no fármaco no no me acuerdo muy bien José tú a acercando me inicia es el fútbol es un poco un tiro al aire pero pero entiendo yo te miraba como a juicio pero te vi convencido absolutamente convencido que aquí hay algo que hacer yo

Voz 15 43:22 lo que llegó a a nuestras manos llegó a nuestras manos una un estudio que había hecho una en la Universidad de Glasgow creo recordar acerca de bueno gente que tenía diferentes demencias y qué es lo que hicieron fue llevarles a a Hampden Park que era un estadio que todos ellos habían frecuentado y en su juventud en bueno durante muchos años con sus padres con sus hijos ellos con sus amigos entonces aquello les sirvió como de pronto despertar una emoción a mí me pareció maravilloso era un estudio digamos no muy avanzado por lo que recuerdo en aquel momento pero claro hay avión filón entonces que hicimos efectivamente contactamos con el Centro referencial de Alzheimer y otras Demencias de Salamanca y también con con el de Barcelona nos pusimos manos a la obra y yo francamente Michael es uno de los informes del que mejor recuerdo tengo en cuanto a a lo que descubrimos y lo que supuso también para para nosotros eso ver como alguien que tienen serias dificultades para recordar quiénes recordar quiénes las la gente que está alrededor tiene de pronto a través de las emociones y el fútbol son también está compuesto ya son emociones a través de las emociones de pronto y vuelve a su infancia vuelve a su juventud y es capaz de revivir situaciones que las personas que están a su alrededor no se lo podían creer es que hay una escena donde ONS

Voz 1546 45:03 señor que no había hablado Isidoro conocía sus familiares durante mucho tiempo una mesa al lado venía uno familiares y probablemente un nieto de un paciente vez sido ir dice al mejor equipo del mundo es es de Areola el Barça ETA no sé que yo señor que estaba en la mesa al lado que no había hablado campo inopia probablemente ni siquiera reconocidos sus familiares dice el Barça no no el mejor equipo Mondo es el arsenal de la década de los treinta que inventó el W M

Voz 15 45:42 yo recuerdo lo que se llamaba José María hubo un hicimos y gracia también a lo estará pautas de del Centro de Salamanca una lo que hicimos fue traer una serie de revistas que gracias a nuestro compañero Raúl Román este pudimos conseguir del Madrid de los sesenta del Madrid de los sesenta entonces las pusimos en en común con con con cuatro cinco personas que estaban en el centro y una de ellas José María llevaba como decías antes mucho tiempo sin hablar meses no se expresaba no hablaba no de pronto Elena Elena Cabrero que fue la persona que nos ayudó en eso le pregunto José María estas muy entre estas muy concentrado que quién es esta persona dice Alfredo Di Stéfano Yeste quiénes dice Paco Gento Gento era extremo era muy bajito pero hacía así iba muy rápido te acuerdas eso sí me acuerdo de eso recuerdo que jugaban empezó a hablar de la doble V y que era la Dobleu claro Elena la terapeuta no sabía de que él estaba hablando

Voz 27 46:54 tienes

Voz 16 47:03 te gustaba

Voz 28 47:04 la mucho era el más

Voz 16 47:07 esto

Voz 13 47:10 esperemos esperemos Isquierda y era muy bonito formar todo Uber W

Voz 29 47:25 eso como poco conocedora del mundo del fútbol

Voz 15 47:28 pues le he preguntado que qué era eso de la W

Voz 13 47:30 era una manera de colocar es extremo interior delantero centro interior es muy

Voz 30 47:52 no que ir

Voz 1242 47:54 sistema de la doble verme en la WTM perdón así es de Herbert Chapman sino el Arsenal estaba hablando de cosas que Elena no sabía pero después Elena lo que sí sabía es que José María era catedrático de Filosofía tenía una reserva cognitiva enorme es decir era alguien que no se expresaba pero cuando se expresaba lo hacía con una riqueza con con un conocimiento aunque verdaderamente resultaba abrumador si ese fue un ejemplo luego recuerdo otros ejemplos como el de Fidel que bueno pues tenía dificultades para efectivamente en su día a día hay bueno pues estuvimos con las familias también recuerdo perfectamente a su mujer tenía serias dificultades pero Fidel llevó a su hijo a la estación de autobuses para explique de Salamanca para explicarle que en aquella estación Bush es estaba el primer campo de fútbol del Salamanca acordaba perfectamente dónde estaban las porterías de por donde se centraba de donde estaba la caseta de artillero de de los vestuarios y demás el chaval alucinaba porque a su padre en el día a día que no se acordaba de lo que había desayunado que no sabía nada bueno pues se encontraba con que el padre hablaba muy bien de dónde estaba aquel campo

Voz 7 49:09 fútbol Fidel tiene cincuenta y cinco años es Charro Salamanca en dos mil ocho supo que tiene alzheimer y dejó su trabajo en una caja de ahorros Miguel se despide de Magdalena para llevar a su hijo Carlos al lugar donde estuvo el calvario el viejo campo del Salamanca como muchos otros jóvenes Carlos no sabía que hubo un campo llamado el Calvario que estaba donde hoy se encuentra la estación de autobuses de la ciudad

Voz 16 49:46 la tribuna era era de madera todo esto era era campo no tenía ni idea yo venía con padre y el abuelo yo me acuerdo mucho de Nepal

Voz 19 50:06 durante la Semana de la Bicicleta aquí porque yo con la bicicleta

Voz 7 50:15 el calvario pasamos al Helmántico donde Fidel comenzó a llevar a sus hijos

Voz 16 50:25 algún gol así de alguien importante dando esto estamos en Primera Sánchez Sánchez Barrios no vale unidad móvil creía que era Chiki Sir pretendió la fuerza Chaves Chávez era Portugal

Voz 32 50:43 es la la

Voz 33 50:46 al mismo local nuestra contó de de la grada cuántico

Voz 16 50:50 es una versión porque hubo suerte fuerte porque había podría haber sido una cata

Voz 33 50:59 cuando algunos dejábamos salido de allí nueve lo he comprobado

Voz 1546 51:02 será verdad

Voz 16 51:03 ha durado poco porque vosotras tendré cinco de cinco años y parece ser que sí

Voz 1546 51:11 hay gente dice fútbol fútbol que quedan sellados ello

Voz 34 51:22 con

Voz 1242 51:26 también recuerdo Ángel Atienza campeón de Europa con el Real Madrid que vive en Barcelona y su familia cariños y suma llevamos no dos reportajes de cuando la Noel la Copa de Europa

Voz 15 51:39 él estaba en una situación ya de una de muy avanzada de la enfermedad había avanzado bastante el Alzheimer había adaptado bastante en su caso

Voz 1242 51:49 tampoco es expresaba apenas pero sí sí recuerdo perfectamente y Carmen Carmen su mujer cuando vio su cara al verse saltando al campo en una de las dos finales que ganó a él Isère reconoció evidentemente bueno él se echó a llorar no no habló apenas se echó a llorar Carmen recuerdo que lo está en el en el informe le dijo te acuerdas las hijo si sabes quién es sí claro eso era como como pero bueno qué qué está pasando aquí no evidentemente estamos hablando de una terapia y estamos hablando de algo con un alcance muy limitado para alguien que padecen esa enfermedad pero

Voz 1546 52:24 Sony mociones las emociones nos devuelven la vida nos dan la vida pues fíjate es que muchos el el fútbol está usado en vano y muchas veces se hay muchas formas de usarlo bien por mal aquí está pudiendo dar una lucecitas y dentro de lo que es la oscuridad de una mente que parece apagada entonces esa en esa en esa experiencia que hiciste con el Informe Robinson lanzaba llega el momento cuando ellos considere que si hace un bien no entonces si eso pues en mi caso me hacía sentir muy orgulloso los quitanieves sentir orgulloso de conocerte y que si las hoy no pero como sientes cuando ya te has cuente que ante ese tipo de pruebas pueden a al menos hacer que un paciente y felices los exactamente

Voz 1242 53:25 exactamente es que eso sólo es Maragall

Voz 1546 53:28 si eso no solamente que el paciente esté feliz sino que que

Voz 15 53:32 su entorno sus cuidadores su familia las personas que están que están atendiendo a esa a esa a esa persona pues tengan también su

Voz 1242 53:40 momento de de desahogo y su momento de tranquilidad recuerdo a habían acaso deba ritos que era un gallego Barros que estaba bueno que también salía en aquel informe y su mujer que eran cariños y luego lo que nos contaba cómo sumar no era capaz de ver el mismo partido tres veces seguidas porque les gustaba tanto el fútbol que se quedaba un jubilado y tenía partidas preparados para enseñarle cómo tenía Alzheimer no se acordaba de que lo acababa de ver y lo volví a ver otra vez Irina no le importaba entonces claro que el fútbol al final a puede ayudar muchísimo sin embargo leyes

Voz 1546 54:15 vamos a Balaídos no inexacto

Voz 1242 54:18 tú donde les sentaba donde acordaron Gorki Mark Cavendish a portería cortado el Mundial pero fíjate fue fue agridulce también para para el matrimonio porque que con sólo una cosa al comienzo de la grabación y cuando hubo que repetirla no me recordaba lo que había contado contó que había viene el Mundial ochenta y dos estuvieron viendo en partido no se siguiera en Italia Camerún no quiero meter la pata pero era un partido del Mundial en todo

Voz 15 54:44 eso

Voz 1242 54:44 y luego cuando Le pidió a que volver a contar no sabía de qué le estaba hablando esa estamos hablando de algo muy duro

Voz 1546 54:52 claro pues no olvidaré de ese conversación José lo bien que por lo bien que ha servido este programa ya en los centros de Alzheimer demencia pero esta nave usando eso para remediar la presencia de la gente pues muchas gracias Jose hasta la próxima vez un abrazo fue un abrazo mañana

Voz 35 55:13 no

Voz 27 55:32 quién va a ir la aquí yo qué

Voz 36 55:55 no

Voz 37 55:59 los Veintisiete

Voz 38 56:07 venga

Voz 27 56:24 vale

