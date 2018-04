Informe fútbol: Un refugio en el recuerdo

Voz 1546 00:00 aquí estamos con más acento Robinson estoy muy feliz de estar al lado de José la raza por qué estamos recordando aquel informe sobre la relación entre el fútbol la in años después de ese programa que lideradas han tuvimos el placer acompañar a José Vicente del Bosque ah el marqués en Salamanca donde el centro de mayor importancia de la faena es pues han decidido inutilizar tú invento como una Tarraco que no fármaco no no me acuerdo muy bien José tú a acercando me inicia Messi el fútbol es un poco un tiro al aire pero entiendo yo te miraba como había perdido el juicio pero te vi convencido porque está absolutamente convencido que aquí hay algo que hacer yo

Voz 1 00:59 creo que llegó a a nuestras manos llegó a nuestras manos una un estudio que había hecho una en la Universidad de Glasgow creo recordar acerca de

Voz 0155 01:10 eh bueno gente que tenía diferentes demencias y qué es lo que hicieron fue llevarles a a Hampden Park quiero un estadio que todos ellos habían frecuentado y en su juventud en bueno durante muchos años con sus padres con sus hijos ellos con sus amigos entonces aquello les sirvió como de pronto despertar una emoción y aquello me pareció maravilloso era un estudio digamos no muy avanzado por lo que recuerdo en aquel momento pero claro hay avión filón entonces que hicimos efectivamente contactamos con el Centro referencial de Alzheimer y otras Demencias de de Salamanca también con con el de Barcelona nos pusimos manos a la obra y yo francamente Michael es uno de los informes del que mejor recuerdo tengo en cuanto a a lo que si descubrimos y lo que supuso también para para nosotros eso ver como alguien que tienen serias dificultades para recordar quiénes recordar quiénes las la gente que está alrededor tiene de pronto a través de las emociones y el fútbol son también está compuesto sea son emociones a través de las emociones de pronto eh

Voz 1546 02:27 vuelve a a su infancia vuelve a su juventud

Voz 0155 02:31 capaz de revivir situaciones que las personas que están

Voz 1546 02:35 alrededor no se lo podían creer es que hay una escena donde un señor que no había hablado si conocía sus familiares durante mucho tiempo una mesa al lado

Voz 2 02:48 venía uno familiares y probablemente un nieto de un paciente puede vez sido ir dice

Voz 1546 02:57 el mejor equipo del mundo el Barça ETA no sé que yo señor que estaba en la mesa al lado que no había hablado mucho tiempo inopia probablemente ni siquiera reconocidos sus familiares dice el Barça no el mejor equipo del mundo es el arsenal de la década de los treinta que inventó el W M

Voz 0155 03:19 yo recuerdo lo que se llamaba José María hubo un hicimos gracias también a lo estará pautas de del Centro Salamanca una lo que hicimos fue traer una serie de revistas que gracias a nuestro compañero Raúl Román este pudimos conseguir del Madrid de los sesenta del Madrid de los sesenta entonces las pusimos en en común con con con cuatro cinco personas que estaban en el centro y una de ellas José María llevaba como decías antes mucho tiempo sin hablar meses no se expresaba no hablaba no de pronto Elena Elena Cabrero que fue la persona que nos ayudó en eso le pero junto a José María estás muy entre estas muy concentrado que quién es esta persona dice Alfredo Di Stéfano Yeste quiénes dice Paco Gento Gento era extremo era muy bajito pero hacías

Voz 1242 04:15 si iba muy rápido

Voz 0155 04:17 te acuerdas eso sí me acuerdo de eso recuerdo que jugaban empezó a hablar de la Doble V que era la doble uve claro Elena la terapeuta no sabía de que él estaba hablando

Voz 3 04:31 quienes te gustaba

Voz 1546 04:43 era más

Voz 4 04:44 su

Voz 5 04:47 extremo ése era muy bonito formar todo la urbe W

Voz 6 05:02 eso como poco conocedora del mundo del fútbol

Voz 0155 05:05 pues le he preguntado que qué era eso de la W

Voz 5 05:08 era una manera de colocar extremo interior delantero centro interior este ERE muy

Voz 1242 05:30 ya que el sistema de la doble nueve la W M perdón así es de Herbert Chapman sino por el Arsenal entonces estaba hablando de cosas que Elena no sabía pero después Elena lo que sí sabias que José María era catedrático de Filosofía tenía una reserva cognitiva enorme es decir era alguien que no se expresaba pero cuando se expresaba lo hacía con una riqueza con con un conocimiento aunque verdaderamente resultaba abrumador si ese fue un ejemplo luego recuerdo otros ejemplos como el de Fidel que bueno pues tenía dificultades para efectivamente en su día a día hay bueno pues estuvimos con las familias también lo recuerdo perfectamente a su mujer tenía serias dificultades pero Fidel llevó a su hijo a la estación de autobuses para explica de Salamanca para explicarle que en aquella estación de autobuses estaba el primer campo lo de fútbol del Salamanca acordaba perfectamente dónde estaban las porterías de por donde se centraba de donde estaba la caseta de la utillero de de los vestuarios y demás el chaval alucinaba porque a su padre en el día a día que no se acordaba de lo que había desayunado que no sabía nada bueno pues encontraba con que él hablaba muy bien de dónde estaba aquel Campos

Voz 0325 06:46 fútbol Fidel tiene cincuenta y cinco años es Charro Salamanca en dos mil ocho supo que tiene alzheimer y dejó su trabajo en una caja de ahorros Miguel se desvíe de Magdalena para llevar a su hijo Carlos al lugar donde estuvo el calvario el viejo campo del Salamanca como muchos otros jóvenes Carlos no sabía que hubo en campo llamado el calvas micro estaba donde hoy se encuentra la estación de autobuses de la ciudad

Voz 3 07:24 esa tribuna era era tapados de madera todo esto era era campo no tenía ni idea yo yo yo venía con padre y con un abuelo yo me acuerdo mucho de Nepal

Voz 7 07:43 durante la semana

Voz 3 07:46 la bicicleta aquí yo con la bicicleta

Voz 0325 07:52 el calvario pasamos al Helmántico donde Fidel comenzó a llevar a sus hijos

Voz 8 08:00 eh

Voz 9 08:03 algún gol así de alguien importante dando esto estamos en Primera

Voz 3 08:09 no vale un ingeniero Robbie hubiera sido siempre tenía una fuerza Chávez Chávez era un tortugas

Voz 7 08:20 es era

Voz 3 08:24 lo ha contado de

Voz 10 08:25 la Granada cántico

Voz 3 08:29 por porque suerte porque había podría haber sido una catástrofe

Voz 10 08:36 cuando hemos dejábamos salido de allí no lo he comprobado si era verdad

Voz 3 08:41 duró poco porque vosotros tendríais que cinco de cinco años parece ser que sí

Voz 11 08:49 hay gente dice el fútbol fútbol pero ahora lo tiene si se queda siguieran sin dedos

Voz 12 08:56 sí

Voz 3 09:01 la niña

Voz 1242 09:04 también recuerdo Ángel Atienza campeón de Europa con el Real Madrid que vivió en Barcelona y su familia cariños y sin una ley llevamos no dos reportajes de cuando ganó él la Copa de Europa él estaba en una situación

Voz 1 09:18 son ya de una

Voz 1242 09:21 muy avanzada de la enfermedad había avanzado bastante el Alzheimer

Voz 1 09:23 el tratado bastante su caso

Voz 1242 09:26 el tampoco es expresaba apenas pero sin sí recuerdo perfectamente y Carmen Carmen su mujer cuando vio su cara al verse saltando al campo en una de las dos finales que ganó a él Isère reconoció evidentemente bueno él se echó a llorar no a mí no habló apenas se echó a llorar Carmen recuerdo que lo está en el en el informe le dijo te acuerdas es hijo si sabes quiénes sí claro eso era como como pero bueno qué qué está pasando aquí no evidentemente estamos hablando de una terapia y estamos hablando de algo con un alcance muy limitado para alguien que padece esta enfermedad pero

Voz 1546 10:02 son emociones las emociones nos devuelven la vida nos dan la vida

Voz 13 10:07 pues fíjate es que muchas veces el el fútbol está usado en vano hay muchas veces se hay muchas formas de usarlo bien que por mal y aquí están pudiendo dar unas lucecitas

Voz 1546 10:22 dentro de lo que oscuridad de una mente parece apagada entonces ese prueba en ese experiencia que hiciste con el Informe Robinson lanzada llega el momento cuando ellos considere que si hace un bien no entonces si eso en mi caso me hacía sentir muy orgulloso remitirlos quieres sentir orgulloso de conocerte dice que si las hoy no pero como sientes cuando ya te das cuenta de que a ese tipo de pruebas pueden a al menos hacer que un paciente y felicidad exactamente exactamente es que eso sólo es maravilloso no solamente que el paciente esté feliz sino que que

Voz 1242 11:09 su entorno sus cuidadores su familia

Voz 1 11:12 a las personas que están que están atendiendo a esa a esa a esa persona pues tengan también

Voz 1242 11:17 su momento de de desahogo y su momento de tranquilidad de acuerdo a habían caso deba ritos que era un gallego Barros que estaba bueno que también salía en aquel informe y su mujer que eran cariños y Sima lo que nos contaba cómo árido era capaz de ver el mismo partido tres veces seguidas porque les gustaba tanto el fútbol que se quedaba un jubilado y tenía partidas preparados para enseñarle cómo tenía Alzheimer no se acordaba de que lo acababa de ver y lo volví a ver otra vez Ignacio no le importaba entonces claro que el fútbol al final a puede ayudar muchísimo sin embargo le llevamos a Balaídos no inexacta

Voz 1546 11:55 Justo donde el sentaba donde él la corona

Voz 1242 11:57 un gol que marcaba en esa portería ha recordado el Mundial pero fíjate fue fue agridulce también para para el matrimonio porque con sólo una cosa al comienzo de la grabación y cuando hubo que repetirla no no recordaba lo que había contado contó que viene el Mundial ochenta y dos estuvieron viendo en partido no se siguiera en Italia Camerún no quiero meter la pata pero era un partido el Mundial en todo caso y luego cuando Le pidió día que volver a contar no sabía de qué le estaba hablando estamos hablando de algo muy duro claro

Voz 1546 12:30 pues no olvídese descompensación José lo bien que por lo bien que ha servido este programa eh ya en los centros de de Alzheimer de demencia esta nave usando eso para remediar presencia de la gente pues muchas gracias José hasta la próxima vez un abrazo fue un abrazo mañana

Voz 14 12:50 no

Voz 1546 13:00 el lado humano del deporte con Michael Robinson

Voz 15 13:05 no quiero pensar quién va a ir nunca metido en la que le queda yo

Voz 16 13:37 no

Voz 17 13:44 sí

Voz 1546 14:05 bueno es grato ver como Sofía ha decidido usar su reinado con mis para el bien de los más vulnerables de la sociedad los jóvenes que con era tierna están siendo sujetos a la crueldad del Bulli jóvenes que están siendo presos veinticuatro horas del refugio debido al mal curso de las redes sociales Sofía es una joven señora que tiene el afán de preparase bien para poder ayudar a los demás su belleza no está en la mera estética gracias Sofía gracias ustedes prestará hija al otro lado de la alcachofa marginado a la Cadena Ser

Voz 16 14:45 dado

Voz 18 14:47 eh

Voz 17 15:05 yo aquí todo

Voz 19 15:38 eh

Voz 18 16:08 and the