"No es Vendetta, o somos todos o no somos ninguno"

Voz 1995 00:06 el diario El País extraordinarias una historia de Manuel viejo es una historia que refleja muy bien quiénes somos cuando contemos dentro de unos minutos muchos de ustedes están a favor de su protagonista y otras estarán radicalmente en contra

Voz 3 00:21 nos vamos hasta radios a la

Voz 1995 00:22 banca ayer en cuenta nuestro compañero Jesús Martín Jesús muy buenos días

Voz 1864 00:25 qué tal muy buenos días Toni la pregunta aparece

Voz 1995 00:28 qué sencilla eh yo creo que no puede parecer más siempre yo te pregunto qué pasa con las terrazas en los pisos en Salamanca la gente irá como si este es el inicio de la historia verdad

Voz 1864 00:39 así es pues como dices hay un verdadero lío Tony con centenares de denuncias contra vecinos más de ochocientas ni más ni menos Ponent cerramientos de otras denuncias así es más de ochocientas por el cerramiento de esas terrazas de muchos pisos denuncias que además han saturado el departamento municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca

Voz 1995 01:00 y cómo cómo empieza este este libro ochocientas denuncias más de ochocientas cómo empieza todo esto

Voz 1864 01:04 con la historia comienza en dos mil catorce un jubilado se llama Tristán inició este efecto dominó que ha terminado aceptando como decía a él pero también a otros ochocientos vecinos

Voz 1995 01:15 bueno pero que pasó este vecino

Voz 1864 01:18 fíjate decidió cristalizar su terraza para ganar metros a su casa tal y como hacen pues muchos vecinos en la ciudad por culpa sobre todo de estas bajas temperaturas que sufrimos estos días llamó a un amigo cerrajero pagó cinco mil ochocientos euros por las obras y así quedó todo hasta que años después recibió una notificación del Ayuntamiento

Voz 1995 01:38 y esta notificación consistía en una denuncia ansia ayer una multa consiguiente

Voz 1864 01:42 así es nada más y nada menos que una multa de dieciocho mil doscientos euros el vecino de arriba si había querellado contra él por ese cerramiento que había realizado en la terraza de bar

Voz 1995 01:54 y qué hizo entonces Tristán

Voz 1864 01:57 qué hizo Tristán pues en un primer momento decidió quitar la cristalera pero como la multa seguía efectiva mientras estuviese vigente la denuncia de su vecino Icomos su vecino no estaba por la labor de quitar esa denuncia pues entonces se le ocurrió una vendetta una venganza

Voz 1995 02:15 la venganza le llevó a recorrer las calles de Salamanca fijándose en todos los que habían hecho en todo lo que es lo mismo que él

Voz 1864 02:21 así es su vida era que si él tenía que pagar pues que pagarán todos los que habían hecho la misma obra que lo había hecho en su casa es decir empezó a denunciar a vecinos que iba viendo por las calles de Salamanca

Voz 1995 02:35 así hasta saturar el el sistema Ike dicen la normativa en Salamanca sobre la posibilidad de cerrar las terrazas en los pisos

Voz 1864 02:41 pues fíjate la normativa autonómica ha cambiado en este punto Es importante las obras realizadas antes de dos mil catorce han prescrito ya pero en las obras realizadas de dos mil catorce para acá no lo han hecho por lo cual están vigentes esas posibles denuncias

Voz 1995 02:58 así que esos ochocientos vecinos denunciados tendrán que hacer frente a la multa consiguiente porque eso sí que no ha prescrito

Voz 1864 03:05 claro ahora Tony hay un gran revuelo la mayoría de los afectados los que están en condiciones de hacerlo están intentando demostrar que las obras fueron anteriores a ese año dos mil catorce para sí

Voz 2 03:17 salvarse de la multa pues

Voz 1995 03:20 a ochocientos vecinos denunciados en Salamanca esa es la situación Jesús muchísimas gracias por poner el ojo en esa historia muchísimas gracias por contárnosla ibamos a saludar a Tristán Tristán es el jubilado que desde hace unos años pues ha emprendido su particular justicia Tristán muy buenos días

Voz 4 03:37 hola buenos días dice aquí el lo el tiempo

Voz 1995 03:41 a ustedes ahora mismo cinco grados en en Salamanca está veo hace mucho frío y no

Voz 5 03:47 el mucho frío y con lluvia todo el día

Voz 1995 03:50 imagino que por eso usted decidió cerrar su terraza

Voz 5 03:53 pues sí en principio sí pero vamos según escuchado no era por el aprovechamiento de Vegueta clara la vivienda era simplemente para tener un espacio que pudieras estar ahí

Voz 4 04:04 yo mi netos M Clemente usted no imaginaba la

Voz 1995 04:08 desde venía encima claro

Voz 5 04:10 no porque yo pedí permiso a la comunidad de vecinos de ISIS podría hacer y me dijeron que si ellos daban la autorización para hacer John y cerramiento yo claro actúe haciendo ya con sentimiento de lo vecino aparte de este vecino que no se presentó nunca una reunión muy puso en contra nada porque ahorros al igual que todos los vecinos se les manda un acta de la Junta entonces en un tiempo prudencial de dos meses lo tardaron más o menos en intentarlo no seré me comunica nada el vecino llegado al cabo de dos o tres años ya montado cuatro Jenny una denuncia a los que yo no lo veo lógico

Voz 1995 04:55 usted lo que hizo cuando conoció la la denuncia y la consiguiente multa que es una la multa es una exageración dieciocho mil

Voz 4 05:01 no sé exactamente usted lo que has es que retira la la la terraza la guarda por si acaso pero usted lo retiran

Voz 5 05:08 sí claro yo veo ante del Ayuntamiento a ver por qué esos sanción porque si yo retiro mi cristalera me tiene que sancionar

Voz 1995 05:19 pero la claro

Voz 5 05:22 me dice tienes un plato de dos meses para yo en ese tiempo he tenido problemas en lo he podido retirar la tiempo entonces el llegaba con tu tía de la multa de que en principio eran quince mil euros en la sanción lo después se ha ido acumulando en los intereses que suma dice muy claro pero vamos a ver si están ya tenemos ya el juicio para el cuatro cinco de abril digo porque tienes que ir subiendo intereses

Voz 1995 05:54 si la Administración Tristan no en ese tipo de cosas no es que sea muy muy dialogante precisamente usted sabe terneras que cuando usted inicia esa no sé cómo llamarlos una una vendetta o al menos cuando se trata

Voz 5 06:05 pues no Vendetta no no no no si dormir Vendetta o sea no es vendetta particular piden mucho menos yo simplemente el equipo el Ayuntamiento puso ayer sanciones por término de extracción ciento pero si Salamanca estas igual eh vamos a ver lo somos todos o no son muy ninguno

Voz 1995 06:26 pero usted sabe lo que le Tristán usted sabe que con con esas denunciarle hacia puñeta exactamente de la misma forma que sanciona a usted a muchos vecinos

Voz 5 06:34 digo yo que no sido Vendetta ni muchísimo menos contra iban a que no tienen nada que ver

Voz 1995 06:39 no entiendo lo que dice pero usted sabe que haciendo ese tipo denunciando ese tipo de cerramiento que son muy habituales hay varias empresas en Salamanca se dedican precisamente a eso porque es algo muy demandado por el frío para que Vega claro por lo que sea usted sabe que bueno pues va a hacer lo mismo que le han hecho a usted

Voz 5 06:56 sí pero vamos a ver que ya digo que yo particularmente no tuvieron ninguna vendetta con ninguna persona que no tiene nada que ver simplemente de ponen en conocimiento del Ayuntamiento es que eso todos los iguale si hay acristalamiento si todos los dientes y que por qué a mí me dejas te puede sancionar porque Esait tuvo una cosa pero no con esas cuantías eh porque mire yo antes de todo esto fui a hablar el teniente alcalde con el concejal de Urbanismo jugando del Ayuntamiento palabras textuales de ellos es ingeniera retiro cerramiento ilustre se te pone la sanción nos pero vale dando un tiempo prudencial para poderlos retirar en ese tiempo prudencial a dos subido cosas que no personales y no he podido hacerlo entonces ellos vivir arte sancionado con bueno quitar

Voz 1995 07:48 sí pero en que tenemos B lo que nos cuenta pero que usted entiende que esa otra gente a la que está denunciado esta molesta precisamente por lo que lo entiende

Voz 5 07:55 sí lo es el boceto no sino de personas de molestar pero claro esto es un agravio comparativo es así somos para tumbar cosas para todo somos también tienen todo todo por lo menos los impuestos

Voz 4 08:08 es que vamos a ver esas ochocientas denuncias le llevó usted su tiempo claro eso es empezar la

Voz 5 08:13 sí por supuesto decidí eh pues ya había dicho yo soy pensionista ex que estoy pensionista por un azul es una enfermedad que tengo entonces yo tengo mucho tiempo de oscuridad recorren Salamanca para el Ayuntamiento esto es injusto lo que están haciendo eh no no se ha habido ya decir voy a poner esa denuncia para que estos señores moleste no no yo he cogido esos parecía Ayuntamiento vamos a de esto es lo que hay que esto es así porque si uno se sanciona haya otros no porque ahora mismo el teniente de alcalde un amigo urbano de mayor cueste tiene un amigo que una tío eh ya salieran papel en nada

Voz 1995 09:03 lo que es cierto es que su historia refleja ahora mismo seguro que mucha gente que nos está escuchando en Hoy por hoy hay mucha gente que siente simpatía por lo que usted éste ha hecho otra gente que está pensando que eso no se puede hacer y qué no la bien entendemos perfectamente la situación y y entendemos incluso el motivo que usted le lleva a denunciar a Salamanca ponen de manifiesto que bueno esto es una realidad vamos a regularlo otra que Si hay una sanción y usted quita la terraza entendemos todo eso estaría muy bien el entorno en el que vivimos en en este país ahora mismo la situación que usted está esperando ya al juicio ya que le digan exactamente cuál va a ser la la la sanción mientras los intereses siguen creciendo verdad

Voz 5 09:43 esa es una cosa que ya está a su juicio pendiente por qué encima es ir metiendo más intereses cuando de sol te viernes igual es las acciones de aquí vamos a ver lo determine determina que todo lo que pagar

Voz 1995 09:59 pues Tristán Le vamos a desear suerte a usted y a todos los ochocientos más de ochocientos vecinos a los que usted ha ha denunciado y esperemos que la sangre no llegue al río y que en algún momento en Salamanca pongan un poco de cordura a ese ahora mismo área absolutamente colapsada por esas denuncias y mucha suerte de esperemos que no llegue la sangre al río Tristán que tenga buen día hay tape se que es verdad que hace frío cinco grados en Salamanca la misma lluvia durante todo el día eso que se esperan el tiempo

Voz 6 10:25 muchas gracias Tristan is

Voz 1995 10:28 es un hombre con garantías