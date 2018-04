Maria Guerra: "Ha sido una temporada muy buena con películas que no representan historias convencionales"

Voz 1 00:00 un un rito

Voz 3 00:05 veinticuatro horas lleva despierta María Guerra que Costas hola qué tal trata me bien sea todo lo que diga Nos va aparecer maravilloso

Voz 2 00:14 por decirlo que si alguien grande un tribunal me absuelva a un momento de marca mayor era

Voz 4 00:26 la gran noche del cine

Voz 3 00:30 es un argumento de una peli donde el pelota hace lo que le dio a veinticuatro

Voz 2 00:34 en una entrevista

Voz 3 00:37 la gran noche de María Guerra lástima que pues es raro la gran noche coincide con el nuevo día

Voz 5 00:47 María Guerra es un placer hoy más que nunca es el gran día del cine yo y además vamos a darle el tiempo y la dimensión que merece

Voz 2 00:55 por que difiere Torroba parecida a la gama María bueno la gala me ha parecido bastante aburrida pero esto lo llevamos diciendo toda la

Voz 4 01:05 no sabía si esto no es

Voz 2 01:08 una novedad es una gala que dura cuatro horas en la que hay veinticuatro premios yo creo que las academias ya deberían pensar que no pueden poner unos no nos podemos ver a los dos a los chicos de los cortos que son maravillosos pero no interesan al público global porque no se conoce

Voz 3 01:27 hay momentos en Navàs que deberían revisarse no por ejemplo el y memoria cuando sale toda la gente que pues este año falleció vinculada a decir se producen como

Voz 2 01:36 Salman son por ejemplo que ha fallecido este año que no ha entrado lógicamente pero en los premios del sábado que son los Spirit los premios Spirit Towers lo que hacen es se dedican a hacer bromas dicen bueno vamos Lars un amor y un beso a los que han fallecido pero los que parece que han fallecido porque no trabajan y entonces sacan a la luz a la gente que es buenísima pero está muerta profesionalmente yo creo que eso es más práctico y más divertida pero nombre bien queda fatal como él Nichols sueco que no nombrados los flecos están indignado por qué

Voz 3 02:09 no nombras claro pero que se producen como finados de primera y de segunda categoría pero es que la gente conoce el ambiente de la sala es que la gente conoce una ovación

Voz 2 02:20 ya los demás ni caso

Voz 3 02:23 la de Ben Hur que nadie sabe silencia silencio hombre no no supo

Voz 2 02:27 acaso se lo quitaba totalmente bueno este año repetía Yi Miki Mel que bueno aprovechado la broma de de los hombres que se equivocaron pues la aprovechado durante toda toda la ceremonia

Voz 6 02:42 este año cuando escucháis vuestros nombres nos levantemos inmediatamente

Voz 2 02:48 está bien no pero lo que pasa es que hombre dices ya pero no puedes estar él desde el año pasado hizo una gala bastante tostón también les salió genial porque porque apareció que le vieron mal sobre Agüero Viti no entonces bueno él ha hecho un monólogo muy largo eh ha hecho evidentemente bromas sobre el acoso que no estaban mal

Voz 3 03:08 lo que no iba a hacerle dijo que la gala no iba a hacer una gala basada en el acoso el movimiento en mi tú y finalmente

Voz 2 03:14 algo algo había que decir no entonces es muy difícil ser original entonces estaba al lado de la estatua de de los Oscar gigantesca hilo puso como ejemplo de hombre que necesita Hollywood

Voz 6 03:26 el Oscar sigue siendo el número uno no hay duda de ello Oscar es el hombre más querido y respetado de Hollywood y hay una buena razón para ello mirad lo tiene las manos donde podemos verlas nunca dice una mala palabra y lo más importante no tiene pene no uk y no solo

Voz 2 03:42 bueno pues esta estaba bien pero claro no no le de

Voz 4 03:45 tantas bromas para las cuatro horas luego estaban pero cuatro algo que dura cuatro horas

Voz 3 03:52 en fin no hay nada en tu vida que durante cuatro horas

Voz 2 03:55 no es un discurso de Fidel Castro

Voz 4 03:58 es una película muda

Voz 2 04:01 no Serra bueno que Fidel que empadronar también está en memoria no me puede decir

Voz 3 04:06 el memoria Fidel Castro no lo sé

Voz 2 04:08 yo creo que me desconecte en ese en ese de momento bueno ha habido una broma que estaba bien el de acuerdo yo del año de Erin Brockovich regalaban televisiones a los a los actores a la bueno a los que recibían premio Ig daban su discurso me Icon en menos de un minuto Giulia Robert dijo que pasaba que ella ella tenía televisión este año ofrecían una moto de agua en la que estaba subida Helen Mirren y entonces bueno ha tenido una broma pero bien pero lo han repetido muchas veces

Voz 3 04:39 bueno ha sido una gala también con mucha reivindicación el momento es ahora

Voz 2 04:44 ni tus apoderado del mundo artístico

Voz 3 04:47 por supuesto los debía estar presente como como como se ha explicitado

Voz 2 04:51 bueno pues la verdad es que ha sido yo creo que tenemos tuyo Unión diferente sí porque es que mi yo no voy

Voz 3 04:56 ahí no vas ahora pero lo de anoche

Voz 2 04:58 yo estoy en otro guión es que a mí lo que me has más me ha gustado de esta noche ha sido doce cómicas de que en efecto ahí

Voz 3 05:06 hoy María es eso no es que no

Voz 2 05:09 que sí pero no son dos cómicas dos actrices negras hubo en fin no blancas como como como Tom no podía son como yo no que me quiero decir pequeña Ajax vemos en María

Voz 4 05:24 el paso de los avales bueno pues estas dos

Voz 2 05:26 actrices que se llaman Tiffany Haris y Maya Rudolph han aparecido con los tacones en la mano diciendo que ya está bien de dragones y además están mosqueados porque dicen que las miraban mal

Voz 7 05:37 por por no ser blancas blancas

Voz 8 05:41 estamos muy felices de estar aquí pero también un poquito nerviosas porque hace unos años la gente dijo que los Oscar eran demasiado blancos

Voz 7 05:47 desde entonces se han hecho progresos voy buen

Voz 8 05:51 muy cuando salimos juntas sabemos que estáis pensando en muchos de vosotros habrá los Oscar son demasiado negros

Voz 7 06:00 sólo queremos decir no os preocupéis hay mucha más gente blanca por salir

Voz 9 06:07 acabamos de salir del backstage está absolutamente lleno de vídeos

Voz 2 06:12 gasto bien ese comentario no porque lo oyen decir no sacan a cuatro negros aquí pero aquí quién manda quién manda de verdad quién te deja entrar o quién no son señores como Tom

Voz 4 06:22 perdona es que es pero si no tengo mucha influencia personalmente pero pero si tú serías un Ejecutivo enrollado o quizá no eres un ejecutivo por quienes enrolla yo soy un actor de películas frustrado además sí

Voz 3 06:35 era muy bueno y la larga sombra de Harvey Weinstein aparecido por algún sitio

Voz 2 06:40 ha sido ese sí que ha sido el momento así heavy heavy porque han aparecido tres víctimas directas y además dos de ellas Ashley Judd y Ana Bella Sierra es que las borraron de de mapa y también con Salma Hayek pues en efecto hicieron un discurso potente te es voy a cambia

Voz 7 06:59 desde los que estamos siendo testigos han sido impulsados por el poderoso sonido de nuevas voces de voces diferentes de nuestras voces unidas en un coro increíble que finalmente está diciendo el tiempo se ha acabado

Voz 2 07:12 o sea que la cosa ya lo que han venido a decir las actrices es bueno así lo ya que no que ya esto no vale yo creo que que la gala ha sido aburrida pero ha tenido ese mensaje potente no decir no vamos a volver a los trajes negros no vamos a volver a los gestos vamos a volver

Voz 4 07:28 no vamos a poner las cosas en su sitio esto es y esto tiene que cambiar vale también una

Voz 3 07:35 tras el año pasado recordemos que aparecían como unos turistas dando vueltas por mitad de la gala isleñas sino al revés han sido los las estrellas aunque poca estrella la verdad

Voz 2 07:43 ha habido muy pocas estrellas pero bueno a mí eso me parece que es una una evolución de de de de Hollywood jazz que nos las los Oscar ya no son Ben Hur son películas muy diversas y entonces en efecto había pocas es sí

Voz 3 07:54 dónde dices que es decir antes la película más taquillera del año la que más gente arrastrado las salas también era estaban de las más premiadas porque coincidía gusto del público el gusto de la Academia pero ahora ni de lejos no no no ahora

Voz 2 08:07 la de la película de Spielberg era la que bueno de las más taquilleras

Voz 3 08:12 en los papeles del Pentágono

Voz 2 08:14 claro que juego Blade Runner pero en absoluto la las las películas por ejemplo la de Guillermo del Toro era como la noventa o sea que no

Voz 3 08:22 no tendría más taquillera del año sí sí

Voz 2 08:25 quién no estaba muy abajo ir porque las que las películas quedan pasta son las de los superhéroes y las secuelas entonces claro es muy los Oscar no pueden dar no el prestigio no puede ser para una secuela

Voz 3 08:37 pues sí está francamente bien bueno que hay en en ese tipo de cine que siempre de no estamos porque es muy de fan muy familiar muy para niños Fase I

Voz 2 08:48 es la primera Wonder Woman o sea que el fin y al cabo hay hay una novedad e p

Voz 3 08:52 ah bueno el problema está en que

Voz 2 08:55 Star Wars vamos por la ocho

Voz 4 08:57 sólo claro solo sola o te parece poco sólo ocho pero bueno

Voz 3 09:02 tres días si las mentiras de tres días como tú ahora Veinticuatro horas seguidas

Voz 2 09:06 casi prefiero estar haciendo Oscar sin final que

Voz 3 09:09 pero enseguida vamos a repasar los premios que es lo importante pero hubo momentos momentos muy importantes momentos que a más de uno hicieron Coco no solamente hablamos de Guillermo del Toro que es la gran triunfador pero debemos pensar que este este año también una película basada en la cultura mexicana se ha llevado el premio a la mejor película de dibujos animados esta es su banda sonora con CADE que estuvo con nosotros hace hace apenas un mes

Voz 10 09:33 el comentario en directo con Gael García Bárcenas

Voz 2 09:40 ni una mala gente pero yo creo que no sé no sé pero nos parece que canta fatal

Voz 11 09:46 voy para V

Voz 4 09:49 a saber si ve que no dormir todos los sentimientos se afloja cuando no duermes los sentimientos a lo

Voz 10 10:02 es un horror oscense el él

Voz 4 10:04 es canción del río de banderas Dios comer a los que escuchar la canción no

Voz 11 10:20 no

Voz 4 10:26 sí sí

Voz 13 10:30 qué pasa que hace un hace

Voz 14 10:36 a casa

Voz 5 10:39 pero esa película Coco emocionante como pocas

Voz 2 10:43 bueno es preciosa a mí me parece maravilloso porque yo prefiero que me digan que el Día de los Muertos es que que tú eres una abuela Ike de recuerdan y estar vivo por eso la memoria que no el el Halloween horroroso que me da muchísimo miedo o sea que yo estoy súper a favor y me alegro mucho de que México se lo esté barriendo todo que debe tener Trump un cabreo o de veinte

Voz 4 11:05 pero era tu papelinas esta mañana Donald Trump

Voz 9 11:08 debe estar Cabrera X como

Voz 2 11:10 porque además es que mira esto

Voz 3 11:13 que ha sido todo lo que no tiene que si te parece medio hacemos una pequeñísima Paul y enseguida volvemos a contarles lo que han sido los pequeños que es de lo que vamos a hablar durante todo el año la ganadora de los Oscar bueno pues esa vamos a hablar en unos minutos es un verdadero hito en los últimos cinco años cuatro de las películas triunfadoras en los Oscar cuatro de cinco están dirigidas por Mexicana escuchen cómo recibía su premio hace muy pocas horas ahora no de estar celebrando en una hamburguesería la utilidad creo de los luego él mismo puso una foto a celebrar el Globo de Oro puso la foto de una hamburguesería mira lo voy a mirar mientras escuchamos como recogía el premio Guillermo

Voz 15 11:50 a mí me soy inmigrante como Alfonso y Alejandro Dumas compadres como a él como Salma y como muchos muchos de ustedes en los últimos veinticinco años ha estado viviendo en un país que es particularmente nuestro hay una parte aquí una parte en Europa una parte en todos los sitios porque creo que es lo mejor que hace nuestro arte nuestra industria es borrar las líneas en la arena deberíamos seguir haciéndole mientras el mundo nos dice que las hagamos más profundos

Voz 4 12:19 un intelectual es maravilloso

Voz 2 12:21 que es que los discursos de los Oscar son patéticos

Voz 9 12:25 si de verdad no no no no hay derecho a dar las gracias

Voz 2 12:30 te has ido con nombrar a quince personas que no significan nada porque las películas tienen alma no oí representan algo hombre yo creo que la película de Guillermo del Toro presenta representa precisamente eso qué es el el odio el miedo al diferente Israel tiene cada vez que que recibe un premio además dice algo con alma completamente

Voz 3 12:51 es es tremendo eleva esa mera ese mero trámite de recoger un premio lo eleva de categoría es verdad que cuando besa al director de fotografía con todo cariño respeto de vestuario agradecer mano los Aimar Emily siempre trabaja el director de su equipo sólo hay mucha gente con lo cual todo el palmarés familiar de agradecimiento de primos hermanos sobrinos predecesora pero bueno lo vemos aquí lo vamos ahí a la gente esto le gusta cree que es es momento lo cantaban cantante country cuando contaba un día miren yo he sufrido mucho salía al escenario con su guitarra decía yo he sufrido mucho por mi música ahora les toca a ustedes parece que cuando alude cumbre me casé actúa movido por la venganza Spacey aguantar

Voz 2 13:42 buenas y les quitan los Oscar porque hace diez años tenían cincuenta y siete millones de espectadores en EEUU ya la tienen el año pasado tenían XXXIII sea que yo también creo que tienen que pensar mediando tienen que pensárselo pero bueno hablando de premios la verdad ha sido una una temporada muy buena con películas además que no representan las historias convencionales de chico conoce chica Hay tal sino bueno pues son películas con mucha más diversidad y además muy con mucho más complejas

Voz 3 14:13 las trece nominaciones en la Asamblea de las una de la banda se lleva

Voz 2 14:16 se ha llevado cuatro mejor película director banda sonora producción

Voz 4 14:20 por la forma del agua luego les sería

Voz 2 14:23 la Dunkerque que se ha llevado dos por sonido y montaje

Voz 3 14:26 sea el otro día que que pusieron Dunkerque auténticos luchadores británicos largos veteranos soldados británicos de la película decían que la película era

Voz 4 14:40 demasiado ruidosa la batalla real ruido era una cosa va tranquilo

Voz 2 14:45 es que para él para él en el sonido decían que para reproducir lo sé Speed Fire habían puesto veinticinco micrófonos dentro de un espectador de verdad con lo cual el espectador sale atronador oí claro dices vamos todos pacifistas después de de de ver esta esta película

Voz 3 15:03 he leído por ahí María que el discurso de Frances Mc Dormand sido memorable

Voz 2 15:09 bueno es que Frances Mc Dormand es memorable ella misma el sábado recogió el premio de los de los independientes fue en pijama y con zapatillas de estar por casa ir dijo que menos pasta de fiestas y que con un par de de hamburguesas el lo tildaban Illa además también no se lo dedica al a una ristra sino que que que ha dicho que le ha pedido que se pusieran de pie las mujeres candidatas de la gala que se pongan de pie y además le he dicho a Meryl Streep venga por favor si lo haces tú lo hacen ellas para que si se visualice quién es quiénes están y que se pueda hacer

Voz 7 15:44 visón le gustaría tener el honor de que todas las mujeres nominadas en cada categoría se pongan de pie conmigo en esta sala esta noche a Meryl si tú lo haces todo el mundo la grabamos directoras productoras guionistas cámaras compositor las diseñadoras vamos

Voz 9 16:10 hola dice digo también un poco la pura no es bueno

Voz 2 16:13 en realidad es que lo de las compuse si era pues no había no había sea solamente había una directora de fotografía que era la primera mujer en noventa años candidata a de fotografía lo cual pero a continuación decía Frances Mc Dormand que no hablemos en las fiestas sino que luego nos veamos en en los despachos también ha sido ha habido una una película muy especial que es Déjame salir por si acaso no la han visto los oyentes de Jordan que es una película que empieza como una como una historia normal de un chico negro que se va a conocer a sus suegros que son blancos

Voz 16 16:49 ya aquello de Adivina quién viene esta noche no pero tiene matices

Voz 2 16:54 pero la pasada aquí el digamos que se ha llevado un Oscar muy sorprendente este este director no ha sido capaz de verbalizar lo que la película quería decir sin embargo el otro día en los Spirit Awards dijo uvas esto es un renacimiento de cine porque están entrando otros temas pero él ha sucumbido al amor de de su madre también ha sucumbido al amor de su madre Gehry Goldman

Voz 3 17:20 que no cae muy bien este nombre

Voz 4 17:22 hay alguien no sea simpatía pero es que tiene fama de ser difícil incluso se exmujer dice que era un tipo violento y a mí me ha sorprendido porque hay muchos no le gusta nada porque interpretando al siempre polémico Winston Churchill

Voz 2 17:39 sí pero él ha conectado muchísimo la verdad es que también le han dado el premio al maquillador porque el ciclo claro le ha puesto una papada grandiosa ir a mí sí que me ha gustado su dedicatoria ha sido una de las más tiernas

Voz 6 17:52 me gustaría dar las gracias a mi madre que es mayor que en los Oscars ella es una joven de noventa y nueve años y está viendo la ceremonia desde la comodidad de sus sofás y quiero decirle a mi madre gracias por tu amor y apoyo enciende la tetera que te llevo un Oscar

Voz 14 18:14 rabito

Voz 2 18:16 dado iba a mí me ha gustado la gala porque ha habido mucha gente mayor que también forma parte de la diversidad se ha llevado el Oscar a Mejor guión adaptado James Ivory el director de todas las películas británicas de lo que queda el día Una habitación con vistas a sus ochenta y nueve año es el primer Oscar que Cata porque no había hijo ninguno y la verdad es que estado muy bien has y luego bueno también tenía ochenta y ocho Christopher Plummer que no se lo ha llevado dado esa Broadwell por el policía este brutal que hace en tres a anunciarse en las afueras pues vamos a dejarlo ahí vamos a Jarque María yo creo que es un detalle bonito ir si quieres hacer una entrevista sobre lo que pienso de él

Voz 16 18:58 no sé no no es el momento María

Voz 3 19:03 velando por los intereses es mejor que ahora sin hablar con nadie vallas directa casi te metas en la te tome si quieres que se unas galletas menos

Voz 2 19:12 ahí es que no tomo más horas

Voz 3 19:14 es que pero sí créeme no hables con nadie de aquí a casa si alguien te pregunta algo claro

Voz 2 19:21 no tengo ganas de Castilla calentita

Voz 3 19:24 pero esto que escuchan es Madeleine Madeleine pega que está en la banda sonora de la forma de la ahí es maravillosa

