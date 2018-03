Voz 2

01:00

no es una buena noticia y diez Si bien es cierto que era esperábamos porque es verdad que el artículo sesenta y ocho el reglamento dice lo que dice que el impuesto lo pagan al prestatario pero esa no era la discusión La discusión era si este gasto está metida en una cláusula abusiva si la tenía que pagar o no el teniente y ahí es donde no no podemos estar más en desacuerdo no crea o que esto se quede aquí yo creo que los consumidores a estas alturas tenemos muchas ganas de lucha y sabemos que ya las cosas no termina la Supremo sino que podemos plantearle a los jueces que pregunten a Europa si realmente cuando un banco coloca gastos dentro de una cláusula abusiva tiene que asumir los clientes o tienes que asumir los se que el banco nosotras creemos que que Europa volverá a darle la razón al consumidor